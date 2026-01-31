Sei un autore o un privato che desidera guadagnare con l'IA?

La buona notizia è che è assolutamente possibile, anche senza costruire nulla da zero. Ciò che serve è un flusso di lavoro semplice e la disciplina necessaria per garantire risultati costanti.

McKinsey stima che l'IA generativa potrebbe aggiungere da 2,6 a 4,4 trilioni di dollari di valore ogni anno in decine di aziende. Questo valore si traduce in team che pagano per una creazione di contenuti più rapida e operazioni più efficienti a livello globale. Con l'IA puoi fare tutto questo e molto altro ancora.

In questa guida parleremo di come guadagnare con l'IA. Discuteremo dei flussi di reddito adatti ai principianti, di cosa vendere e di come stabilirne il prezzo.

Imparerai anche come scegliere gli strumenti di IA giusti ed evitare errori comuni. Vedremo come costruire sistemi che continuano a generare guadagni con l'IA, anche se parti da strumenti di IA gratis e competenze tecniche di base.

Come guadagnare con l'IA: i migliori flussi di reddito che funzionano

Guadagnare con l'IA può essere facile. Che tu scriva codice, crei contenuti o progetti automazioni con l'IA, hai a disposizione un ampio margine per trarne profitto. Tutto quello che devi sapere è quali strumenti utilizzare e come vendere ciò che produci.

✅ Esaminiamo alcuni piani e processi infallibili per guadagnare utilizzando strumenti e servizi di IA:

1) Freelance con l'IA (scrittura, progettazione, codice, automazione)

Il freelance è il modo più veloce per guadagnare con l'IA perché vendi risultati che i clienti già capiscono. Usi strumenti basati sull'IA dietro le quinte per consegnare più velocemente e poi fai pagare per il risultato, non per lo strumento.

Scrivi post per blog, pagine di landing e sequenze di email utilizzando utilizzando strumenti di IA e assistenti di scrittura basati sull'IA.

Progetta miniature, creatività pubblicitarie e kit di branding con generatori di arte IA, generatori di immagini IA e arte generata dall'IA.

Crea script e integrazioni semplici con strumenti di codifica IA per velocizzare la consegna ai clienti.

Imposta automazioni per l'onboarding, i follow-up e la reportistica come servizi IA a pagamento.

📌 Esempio: vendi un pacchetto "motore di contenuti mensile" che include 4 post sul blog + 12 post sui social media. Utilizzi la generazione di contenuti IA per muoverti più velocemente, quindi effettui delle modifiche, verifichi i fatti e adatti il tono in modo che suoni ancora umano.

2) Creazione di contenuti con l'IA (blog, YouTube, video brevi)

Tramite Canva

Puoi trasformare la creazione di contenuti in una fonte di reddito producendo contenuti visivi basati sull'IA. Scegli una nicchia e pubblica con regolarità, riutilizzando le stesse idee su tutti i canali. In questo modo, il lavoro richiesto si moltiplicherà nel tempo.

Crea post per il blog più velocemente con gli assistenti di scrittura basati sull'IA , quindi aggiungi esempi reali e approfondimenti originali.

Scrivi e pianifica video YouTube con l'IA, quindi taglia le clip utilizzando strumenti video basati sull'IA.

Crea modelli per hook, titoli e miniature in modo da non dover ricominciare da zero ogni settimana.

📌 Esempio: gestisci un canale YouTube di nicchia (come "IA per agenti immobiliari"). Un video settimanale diventa un post sul blog, una breve email e diversi video di breve durata.

3) Consulenza o coaching potenziati dall'IA

Se hai esperienza in un settore specifico (fitness, design, operazioni commerciali, risorse umane, finanza), puoi vendere "IA + il tuo giudizio". In questo caso, i clienti ti pagheranno per scegliere gli strumenti, ridurre i tentativi ed errori e impostare sistemi che funzionino davvero.

Pacchetto di onboarding IA con configurazione degli strumenti, librerie di prompt, procedure operative standard e formazione come servizi di consulenza IA.

Offri reportistica settimanale e supporto decisionale utilizzando l'analisi dei dati, la visualizzazione dei dati e l'analisi predittiva.

Consiglia una soluzione IA pratica per un flusso di lavoro (triage dei lead, supporto FAQ, pipeline dei contenuti), quindi espandi

📌 Esempio: aiuti una piccola agenzia a integrare l'IA nei suoi processi esistenti, quindi fornisci un playbook ripetibile che può essere eseguito ogni settimana.

4) Vendita di prompt o pacchetti di prompt di IA

Se riesci a creare prompt che consentono ai team di risparmiare tempo e denaro, puoi trarne vantaggio. Considera i prompt come "mini flussi di lavoro" riutilizzabili per la creazione di contenuti, la divulgazione, le descrizioni dei prodotti o l'assistenza clienti.

Vendi pacchetti basati sui ruoli (agente immobiliare, coach, venditore Etsy, clinica locale) con sequenze di prompt di passaggio in passaggio.

Includere "campi di immissione" ed esempi in modo che i principianti possano utilizzarli senza dover tirare a indovinare.

Aggiungi una serie di prompt sull'IA per il supporto clienti e le obiezioni commerciali.

📌 Esempio: vendi un "Pacchetto di contenuti per aziende locali" con promoti per i post di Google Business, i post sui social media e brevi testi pubblicitari, oltre a una lista di controllo settimanale per la pubblicazione dei post.

5) Creazione e vendita di flussi di lavoro di automazione basati sull'IA

Con i flussi di lavoro automatizzati dall'IA, puoi guadagnare di più riducendo il lavoro ripetitivo. Connessione degli strumenti e impostazioni dei trigger, puoi ottenere un flusso di lavoro che ti fa risparmiare tempo ogni settimana, facilitando la determinazione dei prezzi.

Creare flussi di lavoro per l'acquisizione di lead (modulo → CRM → follow-up)

Creare pipeline di contenuti (brief → bozza → revisione → pianificazione)

Automatizza la reportistica (raccolta dati → dashboard → riepilogo settimanale)

📌 Esempio: vendi un servizio di "automazione dell'onboarding dei clienti" con una configurazione una tantum più un canone mensile per aggiornamenti e miglioramenti.

6) Vendita di prodotti digitali creati con l'IA

I prodotti digitali sono ideali per i principianti perché possono essere creati una sola volta e venduti ripetutamente. L'IA consente di elaborare bozze più rapidamente, ma il vantaggio principale rimane la possibilità di rendere il prodotto realmente utilizzabile.

Vendi modelli (calendari dei contenuti, presentazioni, procedure operative standard, pacchetti di proposte)

Vendi pacchetti di nicchia (librerie di didascalie, sequenze di email, liste di controllo per l'onboarding)

Vendi risorse creative (icone, sfondi, immagini IA in stile stock)

📌 Esempio: crei un "Freelancer Starter Kit" con modelli di proposta, un modulo di registrazione del client e una semplice lista di controllo di consegna.

7) Creazione di chatbot basati sull'IA per le piccole imprese

Tramite ChatBot

Le piccole imprese spesso desiderano risposte più rapide e meno domande ripetitive. È possibile creare chatbot basati sull'IA che gestiscono le domande frequenti e qualificano i potenziali clienti.

Crea un chatbot a partire dalle FAQ, dalle politiche e dall'elenco dei servizi aziendali esistenti.

Aggiungi acquisizione lead (nome, email, tipo di richiesta) e regole di instradamento

Mantieni un passaggio di consegne umano per i casi complessi in modo da non promettere più di quanto puoi mantenere.

📌 Esempio: impostate un chatbot basato sull'IA per una clinica che risponde a domande su prezzi, orari e appuntamenti, quindi inoltra al personale qualsiasi questione di natura medica.

8) Offerta di servizi video e audio basati sull'IA

Gli autori e le aziende pagano per la velocità. È possibile utilizzare l'IA per redigere, pulire o riutilizzare i contenuti e quindi fornire risultati rifiniti.

Modifica i podcast più velocemente (pulizia, riepiloghi/riassunti, timestamp)

Trasforma i video lunghi in clip brevi

Crea script e bozze di voiceover con l'IA, quindi perfezionali per renderli più chiari.

📌 Esempio: vendi "10 brevi Clip a settimana" da una registrazione di 1 ora del fondatore, più didascalie e indicazioni per la pubblicazione.

9) Marketing di affiliazione utilizzando contenuti generati dall'IA

I guadagni da affiliazione aumentano quando pubblichi contenuti utili che corrispondono alle intenzioni degli acquirenti. L'IA supporta il flusso di lavoro, ma è necessario costruire credibilità per favorire le conversioni.

Crea post comparativi , guide pratiche e raccolte di nicchia.

Utilizza l'IA per schemi e bozze , quindi aggiungi note di prova, screenshot e pro/contro.

Monitorare le prestazioni e aggiornare i contenuti al mutare delle tendenze di mercato.

Una posizione più chiara sarebbe quella di un affiliate marketer basato sull'IA che distribuisce contenuti rapidamente ma continua a dare priorità all'accuratezza.

📌 Esempio: gestisci un blog che recensisce strumenti per autori. Pubblichi con regolarità e guadagni commissioni dai link di affiliazione.

10) Gestione dei social media con l'IA

I social media sono un'attività aziendale. L'IA ti aiuta a produrre di più e i clienti ti pagano per la coerenza, l'adeguatezza al marchio e i risultati (che si tratti di un aumento dei clic, delle iscrizioni o degli acquisti).

Pianifica i pilastri dei contenuti e i calendari settimanali

Bozze di didascalie e varianti per diverse piattaforme

Crea materiali di marketing come grafica promozionale, story frame e varianti pubblicitarie.

📌 Esempio: gestisci la creazione di contenuti per un marchio locale, inclusi 3 post a settimana, 5 storie e un tema di campagna mensile.

11) IA per il dropshipping e l'ottimizzazione dell'e-commerce

È possibile utilizzare l'IA per fornire supporto alla ricerca sui prodotti e all'ottimizzazione del negozio.

Genera rapidamente descrizioni dei prodotti e domande frequenti

Migliora la ricerca sul sito , le collezioni e le idee di merchandising

Utilizza l'analisi predittiva per individuare modelli ricorrenti in termini di resi, rimborsi e prodotti più venduti.

📌 Esempio: offri un servizio di "aggiornamento delle inserzioni e-commerce": riscrivi 30 inserzioni, migliora le immagini dei banner e aggiungi FAQ più efficaci per ridurre i ticket di supporto.

12) Microprodotti SaaS basati sull'IA

Se vuoi avviare un'attività nel campo dell'IA senza raccogliere fondi, i microprodotti ti consentono di mantenere gestibile l'ambito di applicazione. La creazione di microprodotti SaaS basati sull'IA ti permette di risolvere un problema specifico e di addebitare una sottoscrizione.

Crea un piccolo strumento software di IA per un flusso di lavoro (riepiloghi/riassunti, acquisizione, tagging, reportistica)

Offri integrazioni semplici in modo che i clienti possano integrare le soluzioni di IA negli strumenti esistenti.

Mantieni la prima versione mirata, in modo da non perdere mesi interi sulle funzionalità/funzioni.

📌 Esempio: crei un micro-strumento che trasforma appunti disordinati di riunioni in elementi da intraprendere e li invia a una bacheca di progetto.

13) IA per servizi di analisi dei dati e reportistica

Tramite Julius IA

Molti team dispongono di dati ma faticano a ottenere chiarezza. Se riesci a trasformare i fogli di calcolo in decisioni attuabili, puoi generare rapidamente reddito, anche senza creare tu stesso modelli di machine learning.

Pulizia e organizzazione della raccolta dati da più origini dati

Crea dashboard e report settimanali con informazioni chiare

Aggiungi modelli predittivi leggeri (previsioni, segnalazioni di rischio di abbandono, tendenze semplici)

Questo argomento tocca i concetti di apprendimento automatico e analisi predittiva, ma è possibile iniziare con reportistica pratica e passare successivamente a progetti più avanzati.

📌 Esempio: fornisci un "riepilogo settimanale commerciale e di marketing" con grafici, anomalie e raccomandazioni per i passaggi successivi.

14) Vendita di corsi o formazione sull'IA

La formazione ha successo quando si rivolge a un pubblico specifico e offre risultati immediati. Mantienila pratica ed evita un eccesso di teoria.

Insegna ai principianti come utilizzare l'IA per flussi di lavoro adatti ai principianti (prompt, modelli, guardrail)

Offri workshop dal vivo per i team, poi vendi una replica e un kit di strumenti.

Crea una libreria di corsi online per ruoli di nicchia (agenti immobiliari, coach, project manager di agenzie)

📌 Esempio: vendi un corso breve, "Come guadagnare con l'IA come libero professionista", con modelli e risultati pronti per i clienti.

Il reddito passivo raramente è passivo fin dall'inizio. Si crea un bene, lo si migliora e poi lo si vende ripetutamente.

Modelli di sottoscrizione (pacchetti di contenuti settimanali, librerie di prompt, modelli di reportistica)

Canali YouTube dedicati all'IA che generano profitti tramite pubblicità, affiliati e sponsor

Strumenti basati su API o automazioni leggere che vendi come servizio prodotto

Assistenti personalizzati in stile GPT (ove disponibili) che racchiudono un flusso di lavoro per un pubblico di nicchia.

OpenAI ha interrotto i plugin ChatGPT nel 2024 e si è orientata verso esperienze GPT personalizzate, quindi concentrati su ciò che è attualmente supportato dagli strumenti che scegli.

📌 Esempio: vendi una sottoscrizione mensile "30 pacchetti di didascalie + 10 creatività" per una nicchia specifica e la aggiorni ogni mese per mantenere alta la fidelizzazione.

Come iniziare a guadagnare con l'IA

Se vuoi imparare a guadagnare con l'IA come principiante, inizia vendendo un risultato chiaro e utilizzando gli strumenti di IA giusti per ottenere risultati più rapidi. Non è necessario possedere una profonda competenza tecnica nel machine learning o negli algoritmi di IA per essere pagati; è necessario un flusso di lavoro che possa essere ripetuto.

1) Scegli un servizio/strumento che risolva un problema reale

Scegli un prodotto che le persone già acquistano, quindi utilizza strumenti di IA per ridurre il tempo necessario.

Scrivi post per blog e pagine di landing con strumenti di scrittura basati sull'IA.

Produci risorse artistiche basate sull'IA con generatori di immagini e generatori di arte basati sull'IA.

Configura chatbot basati sull'IA per le domande frequenti e la selezione dei lead.

Pacchetto di reportistica settimanale utilizzando l'analisi dei dati e una semplice visualizzazione dei dati.

🧠 Lo sapevate? Le ricerche e i comunicati stampa di Upwork evidenziano una forte domanda di competenze legate all'IA, tra cui la "modellazione generativa dell'IA" e l'"apprendimento automatico", il che suggerisce che le aziende sono disposte a pagare per lavori freelance legati all'IA.

2) Costruisci un sistema ripetibile "input → output"

Guadagnerai di più con l'IA quando smetterai di reinventare il tuo processo.

Crea una lista di controllo per ogni risultato finale (input, passaggi, controllo qualità, tempi di consegna)

Salva i modelli di prompt riutilizzabili per la creazione di contenuti, la divulgazione e il supporto

Aggiungi un passaggio di revisione umana affinché i contenuti generati dall'IA rimangano accurati e in linea con il marchio.

Mantieni la regola "no-source, no-claim" per le statistiche e i dettagli dei prodotti.

Salva un breve frammento della "voce del marchio" in modo che il risultato sia coerente su diversi strumenti di IA.

Sono necessarie almeno 2 fonti attendibili per le affermazioni basate su fatti

3) Valuta il risultato, non il tempo

L'IA ti aiuta a fornire risultati più rapidamente, ma i clienti pagano per i risultati

Pacchetti fissi (ad es. "4 post sul blog al mese" o "10 brevi Clip alla settimana")

Configurazione e supporto mensile (ad es. configurazione chatbot + aggiornamenti)

Offerte a più livelli in modo che i clienti possano effettuare la selezione in base al proprio budget

4) Crea 2 o 3 campioni prima di presentare la tua proposta

Concluderai un affare più rapidamente se mostri delle prove concrete. Le aziende vogliono risultati tangibili prima di investire su di te.

Una trasformazione prima/dopo (vecchia copia → nuova copia)

Un "campione di sistema" (un modello o flusso di lavoro ripetibile)

Un mini caso di studio (problema → processo → risultato)

Esempi reali di persone che guadagnano con l'IA

È possibile verificare percorsi di guadagno reali osservando le piattaforme in cui le persone vendono già servizi e prodotti assistiti dall'IA.

1) Liberi professionisti che vendono servizi assistiti dall'IA su Upwork

Tramite Supporto Upwork

Upwork pubblica ricerche sulla domanda di competenze e comunicati stampa che indicano un crescente interesse per le categorie di lavoro legate all'IA.

Come libero professionista, devi vendere prodotti finiti (scrittura, progettazione, automazione e reportistica) e sfruttare l'IA per consegnarli più rapidamente.

2) Venditori che offrono opere d'arte generate dall'IA su Etsy

Tramite Etsy

Etsy afferma che consente ai venditori di utilizzare i propri prompt originali con strumenti di IA per creare le opere d'arte che vendono e richiede la divulgazione degli elementi creati con l'IA in base ai propri standard di creatività.

Come venditore su Etsy, puoi produrre pacchetti artistici generati dall'IA (stampe, modelli e risorse) e venderli come download digitali.

3) Venditori prompt che monetizzano su PromptBase

Tramite PromptBase

PromptBase gestisce un modello di marketplace in cui le commissioni variano a seconda che l'acquirente provenga dal marketplace o dal tuo link. Se vendi su PromptBase, puoi trarre vantaggio dai pacchetti di prompt. Questi pacchetti di prompt aiutano solitamente gli acquirenti a ottenere risultati nella localizzazione e nelle attività commerciali.

4) Sviluppatori che pubblicano GPT nel GPT Store di OpenAI

tramite OpenAI

OpenAI ha annunciato il GPT Store e ha dichiarato che lancerà un programma di guadagni per i creatori di GPT, iniziando con i creatori statunitensi che saranno pagati in base al coinvolgimento degli utenti con i loro GPT.

Si tratta di racchiudere un flusso di lavoro ripetibile in un GPT e concentrarsi sulla distribuzione. Ciò include un assistente FAQ di supporto e un aiutante per le proposte.

5) Gli autori di YouTube utilizzano l'IA, ma la monetizzazione richiede ancora originalità

Tramite YouTube

Su YouTube è possibile utilizzare l'IA per la scrittura di script o la modifica, ma è comunque necessario offrire un valore originale se si desidera ottenere entrate a lungo termine da un canale YouTube.

Con un canale YouTube, puoi guadagnare con il Programma partner di YouTube. Questo ti consente di creare video su qualsiasi argomento, da settori diversi come la pubblicità alla finanza e allo stile di vita.

Puoi anche utilizzare programmi di affiliazione, come lo shopping, per guadagnare con l'IA su YouTube.

🧠 Lo sapevate? YouTube ha pagato più di 70 miliardi di dollari a autori, artisti e società di media dal 2021 al 2023.

Errori comuni quando si cerca di guadagnare con l'IA

È possibile guadagnare velocemente con l'IA, ma è anche possibile perdere tempo e credibilità altrettanto rapidamente se si trattano gli strumenti di IA come una scorciatoia invece che come un flusso di lavoro. Ecco alcuni errori comuni da evitare quando si cerca di guadagnare con l'IA:

Pubblicare contenuti generati dall'IA senza verificare i fatti

Gli assistenti di scrittura basati sull'IA possono inventare con sicurezza fonti, numeri e citazioni. Questo fenomeno è chiamato "allucinazione dell'IA". Se vendi contenuti, devi garantirne l'accuratezza e la credibilità.

Conferma ogni dato con una fonte primaria prima di pubblicarlo.

Tieni un "registro delle fonti" per i post del blog, gli script e i materiali di marketing.

Evita affermazioni di natura medica, legale e finanziaria a meno che tu non possa citare un'autorità competente.

🧠 Lo sapevate? Le linee guida dell'Ufficio del Copyright degli Stati Uniti sulle opere contenenti materiale generato dall'IA sottolineano il ruolo della paternità umana, il che è un buon promemoria del fatto che è necessario documentare il proprio contributo umano e il controllo editoriale, soprattutto se si intende riutilizzare o concedere in licenza il lavoro in un secondo momento.

Ignorare le regole di divulgazione nel marketing di affiliazione

Se guadagni commissioni attraverso il marketing di affiliazione, devi fornire informazioni chiare. Non puoi nasconderle in un piè di pagina o in un linguaggio vago.

Indicare chiaramente e in modo visibile le relazioni di affiliazione vicino al link.

Rendi le informative facili da notare e da comprendere

Evita affermazioni infondate sulle prestazioni durante la promozione degli strumenti.

Effettua il monitoraggio delle attuali linee guida della FTC sull'argomento.

Cercare di monetizzare contenuti prodotti in serie su larga scala

I principianti spesso puntano sul volume. Ma bisogna capire che le piattaforme premiano l'originalità.

Crea meno risorse, ma migliori , che mostrino esperienze reali ed esempi unici.

Evita di caricare decine di video quasi identici o pagine basate su modelli predefiniti.

Aggiungi valore umano con demo, confronti, risultati e flussi di lavoro specifici.

Vendere opere d'arte realizzate con l'IA senza seguire le regole del mercato

Se vendi opere d'arte o immagini generate dall'IA, devi seguire le regole di divulgazione della piattaforma e definire chiaramente le aspettative. Qualsiasi violazione delle regole di mercato può comportare la disattivazione del tuo account.

Rivelare l'uso dell'IA ove richiesto

Descrivi esattamente cosa ottiene l'acquirente (tipi di file, dimensioni, diritti d'uso)

Evita di suggerire l'esclusività se non puoi garantirla

🧠 Lo sapevate? Le linee guida per i venditori di Etsy stabiliscono che i venditori devono indicare nella descrizione dell'inserzione se un elemento è stato creato con l'uso dell'IA e fanno esplicito riferimento alle "creazioni IA suggerite dal venditore".

I clienti pagheranno per i risultati, ma è tua responsabilità garantire l'affidabilità. Se proponi "soluzioni IA personalizzate" o "soluzioni IA integrate", devi stabilire dei limiti chiari.

Spiega cosa configuri rispetto a cosa costruisci

Offri prima un progetto pilota (1 flusso di lavoro, 1 team, 1 settimana)

Metti per iscritto l'assistenza e la manutenzione se vendi servizi basati sull'IA.

Gestione errata dei dati dei clienti

Molti strumenti di IA elaborano gli input su server esterni. Incorri nel rischio di compromettere la fiducia dei clienti se incolli dati sensibili nel posto sbagliato, e questo può sabotare la tua credibilità come autore/venditore.

Rimuovi i dati personali prima di testare i prompt.

Utilizza esempi anonimi per bozze e prototipi.

Scegli fornitori con impegni chiari in materia di privacy e controlli sulla conservazione dei dati

Per iniziare, è sufficiente una piccola serie di strumenti di IA che corrispondano a ciò che vendi. Una volta che inizi a guadagnare con l'IA in modo costante, puoi passare a strumenti più avanzati.

1) Un assistente generale per la scrittura, il piano e l'iterazione

Questi strumenti ti aiutano a raccogliere idee, delineare, riscrivere e confezionare rapidamente i risultati finali, soprattutto se stai imparando a creare con l'IA senza avere una profonda competenza tecnica.

Usa ChatGPT per la stesura, l'ideazione e le iterazioni rapide.

Scegli Claude per la scrittura, il riassunto, le domande e risposte e il supporto alla codifica.

Utilizza Google Workspace con Gemini se utilizzi Gmail, Documenti Google e Meet e desideri integrare l'IA nel tuo lavoro quotidiano.

Prova ClickUp Brain MAX se desideri accedere a più modelli di IA premium (ChatGPT, Claude, Gemini, ecc.) in un'unica interfaccia.

Se la tua offerta riguarda la creazione di contenuti, utilizza strumenti di IA per aumentare la velocità e aggiungi valore con il tuo processo di modifica e verifica dei fatti.

Genera le prime bozze con gli assistenti di scrittura IA , quindi riscrivi per migliorare lo stile e l'accuratezza.

Utilizza prompt strutturati per la generazione di contenuti, in modo che i risultati rimangano coerenti nei post dei blog e nei post sui social media.

tramite Adobe Firefly

Se vendi miniature, annunci pubblicitari o risorse di marca, i generatori di arte basati sull'IA ti aiutano a produrre rapidamente opere d'arte e immagini basate sull'IA.

Genera immagini all'interno dei tuoi progetti in Canva utilizzando le funzionalità/funzioni di Magic Studio come Text to Image.

Utilizza Adobe Firefly se ti interessa una posizione "commercialmente sicura", poiché Adobe dichiara che i modelli Firefly sono stati addestrati su contenuti Adobe Stock con licenza e contenuti di dominio pubblico il cui copyright è scaduto. se ti interessa una posizione "commercialmente sicura", poiché Adobe dichiara che i modelli Firefly sono stati addestrati su contenuti Adobe Stock con licenza e contenuti di dominio pubblico il cui copyright è scaduto.

Prova Midjourney se desideri un flusso di lavoro dedicato alla generazione di immagini e un ecosistema comunitario.

Tramite Canva

Se lavori con i video di YouTube o devi effettuare la modifica dei podcast, scegli strumenti che riducono i tempi di produzione.

Scegli Descript se desideri una modifica basata su trascrizioni che funzioni come l'editing di testo, oltre alla trascrizione IA e opzioni come Overdub.

Prova Runway se desideri la generazione di video con IA e controlli creativi in una piattaforma video dedicata all'IA.

Utilizza le funzionalità video dell'IA di Canva se hai già creato risorse in Canva e desideri realizzare rapidamente dei video clip all'interno dello stesso spazio di lavoro.

5) Piattaforme di automazione per creare flussi di lavoro a pagamento

Tramite n8n

Se vendi servizi basati sull'IA, pipeline di onboarding o flussi di lavoro operativi interni, hai bisogno di un livello di automazione affidabile.

Collega le app con trigger e azioni utilizzando Zapier e le sue oltre 7.000 integrazioni.

Utilizza Make se desideri un builder visivo e oltre 3.000 connessioni app predefinite.

Scegli n8n IA se desideri una piattaforma di automazione del flusso di lavoro apprezzata dai team tecnici, che ti offre un maggiore controllo su come implementare i flussi di lavoro.

tramite DeepL Translator

Se offri servizi di traduzione o localizzazione, inizia con strumenti in grado di gestire sia testi che file.

Traduci testi e documenti come PDF, DOCX e PPTX con DeepL

Offri la traduzione IA come servizio di "bozza + revisione umana" in modo che la qualità rimanga elevata e i clienti abbiano fiducia nei tuoi risultati.

7) Aiuti alla programmazione se vendi lavoro di sviluppo leggero o di automazione

Tramite GitHub Copilot

Se fai modifiche ai siti web, script o piccole integrazioni, gli strumenti di codifica IA accelerano la consegna senza che tu debba addestrare personalmente i modelli di machine learning.

Uno strumento come GitHub Copilot aiuta con suggerimenti di codice che possono includere intere righe o intere funzioni.

8) Reportistica e dashboard per i servizi dati

tramite Looker Studio

Se la tua offerta include analisi dei dati o approfondimenti sul marketing digitale, hai bisogno di strumenti che rendano facile la condivisione della visualizzazione dei dati.

Ottieni Power BI per il self-service e la BI dell'azienda

Prova Looker Studio gratis, dashboard interattive

Scegli Tableau se desideri analisi visive drag-and-drop e flussi di lavoro di condivisione.

Come ClickUp ti aiuta a creare e ampliare un'attività secondaria basata sull'IA

Tieni traccia di tutto il lavoro dei tuoi clienti in modo semplice con ClickUp

Quando si cerca di guadagnare con l'IA, la velocità e la concentrazione sono fondamentali, ma la maggior parte dei team finisce per essere rallentata dai propri strumenti. Faticano a trasformare la sperimentazione dell'IA in entrate perché il loro lavoro è distribuito su troppi sistemi scollegati tra loro.

Le idee vengono documentate in un unico posto, l'esecuzione viene sottoposta a monitoraggio altrove, mentre le prestazioni vengono misurate con uno strumento separato. Questo tipo di dispersione del lavoro aumenta l'attrito e rallenta il passaggio dal concetto alla monetizzazione.

Con l'IA, i team oggi devono affrontare una proliferazione di strumenti di IA, trovandosi a dover destreggiarsi tra diversi strumenti di IA per la generazione di contenuti, l'automazione e l'analisi.

ClickUp affronta questa sfida come uno spazio di lavoro AI convergente e riunisce la gestione delle attività, la documentazione e le funzionalità AI in un'unica piattaforma. Questo approccio unificato consente ai team di progettare e ottimizzare flussi di lavoro basati sull'AI senza perdere il contesto o il controllo.

Semplifica la creazione di contenuti, l'automazione delle attività e la ricerca.

Utilizza ClickUp Brain per porre qualsiasi domanda, indipendentemente dall'argomento

La maggior parte degli strumenti di scrittura basati sull'IA forniscono solo del testo. Ma tu devi comunque trasformare quel testo in un prodotto reale, creare attività, assegnare titolari e mantenere tutto collegato alla richiesta del client.

ClickUp Brain è progettato per funzionare all'interno del tuo spazio di lavoro, così puoi passare dall'idea alla realizzazione senza dover saltare da un'app all'altra.

✅ Ecco cosa puoi fare quando crei servizi basati sull'IA:

Poni domande e ottieni risposte utilizzando il contesto della tua area di lavoro, quindi agisci di conseguenza. utilizzando il contesto della tua area di lavoro, quindi agisci di conseguenza.

Riassumi le attività di ClickUp , i commenti, le chat e i documenti in modo da poter recuperare rapidamente e rispondere con il contesto in modo da poter recuperare rapidamente e rispondere con il contesto

Crea elementi come attività, documenti e promemoria direttamente con ClickUp Brain.

💡 Suggerimento professionale: standardizza la consegna ai clienti basata sull'IA con ClickUp Brain MAX. Utilizza la funzione Talk to Text di ClickUp per catturare idee di prompt e convertirle in testo mentre sei in movimento Quando i team utilizzano l'IA per generare entrate, il vero ostacolo è applicare il feedback e trasformare i risultati finali in passaggi di esecuzione chiari. ClickUp Brain MAX aiuta i team a gestire l'intero processo all'interno di un unico spazio di lavoro, riducendo gli attriti e migliorando la coerenza dei risultati. ✅ Ecco come i team possono ottimizzare i flussi di lavoro dei clienti basati sull'IA: Cattura e perfeziona i brief più rapidamente con Talk to Text: usa usa Talk to Text di ClickUp Brain per dettare note sommarie subito dopo le riunioni o le chiamate. Converte input non strutturati in contenuti rifiniti e pronti per il client senza necessità di riscrittura manuale.

Recupera rapidamente il contesto con Enterprise Search: utilizza ClickUp Brain utilizza ClickUp Brain Enterprise Search per trovare informazioni rilevanti tra attività, documenti, chat e strumenti collegati. Metti in evidenza il contesto chiave e riepiloga i passaggi successivi invece di rivedere manualmente lunghe conversazioni o documenti.

Passa senza soluzione di continuità dalla produzione all'esecuzione: trasforma i risultati generati dall'IA in attività e follow-up direttamente in ClickUp, assicurando che il lavoro del client proceda senza interruzioni tra la creazione e la consegna.

Scegli il modello di IA più adatto alle tue esigenze: scegli tra diversi LLM, tra cui Claude, GPT-4 e Gemini, per soddisfare diverse esigenze di prompt.

Creare flussi di lavoro basati sull'IA per la consegna ai clienti

Crea moduli per acquisire informazioni e feedback fondamentali con ClickUp Forms

Se vendi servizi di IA come pacchetti di contenuti e configurazione dell'automazione, il tuo collo di bottiglia ruota attorno ai passaggi di consegne e ai follow-up.

✅ ClickUp ti fornisce i blocchi fondamentali per gestire le consegne come un sistema:

Trasforma le richieste in attività tracciabili utilizzando utilizzando i moduli ClickUp, quindi indirizza gli invii al tuo flusso di lavoro.

Automatizza i passaggi ripetitivi con con ClickUp Automazioni , tra cui l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti e la modifica degli stati utilizzando oltre 100 modelli di automazione.

Mantieni le conversazioni con i clienti legate all'esecuzione creando attività dai messaggi di chat e collegando le discussioni al lavoro correlato.

🎥 Guarda il video: automatizza le tue attività e risparmia fino a 26 ore alla settimana con ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Super Agents per gestire il passaggio dall'acquisizione alla consegna. Metti al lavoro i Super Agenti di ClickUp Quando inizi a vendere servizi di IA (pacchetti di contenuti, reportistica, automazioni), spesso sono le piccole operazioni a bloccare i progressi: dettagli mancanti e follow-up lenti. I Super Agenti di ClickUp possono monitorare un trigger in un elenco o in una chat, quindi agire in base alle tue istruzioni. Una configurazione semplice che funziona per la maggior parte dei liberi professionisti e degli autori: Trigger it on a new job: set the agent to run when a task is created in the "Client Requests" list (perfect if your module creates tasks there).

Fai in modo che verifichi gli input mancanti: nelle istruzioni dell'agente, chiedi di scansionare la descrizione dell'attività alla ricerca degli elementi essenziali (obiettivo, pubblico, scadenza, link, note sul marchio) e di pubblicare un commento sull'attività chiedendo solo cosa manca.

Creazione automatica del piano di consegna: crea attività secondarie, assegna i titolari, aggiungi date di scadenza e aggiorna lo stato in modo che ogni richiesta diventi immediatamente un flusso di lavoro tracciabile.

Ottieni aiuto dal prompt dell'agente: utilizza l'opzione Ask Brain for help (Chiedi aiuto a Brain) all'interno del generatore di agenti per redigere istruzioni più chiare in modo più rapido. Se gestisci anche un canale ClickUp Chat rivolto ai clienti, puoi abilitare Ambient Answers (un agente Autopilot predefinito) per rispondere alle domande più comuni del tipo "come possiamo...?" all'interno del thread.

Trasforma modelli e servizi in prodotti

Prendi note e archivia i tuoi documenti in un unico posto centralizzato con ClickUp Docs

I pacchetti di prompt, le procedure operative standard, i modelli di proposta, le liste di controllo di consegna e le guide di onboarding diventano tutti prodotti con margini più elevati quando si smette di ricostruirli per ogni singolo client.

ClickUp Docs è progettato per la documentazione dinamica che rimane in connessione con le attività e gli aggiornamenti.

✅ Con ClickUp Docs puoi:

Crea documenti, wiki e basi di conoscenza illimitati. documenti, wiki e basi di conoscenza illimitati.

Utilizza pagine nidificate, modelli, tabelle e incorporamenti per strutturare servizi prodotti.

Collabora in tempo reale e effettua la condivisione di documenti pubblicamente senza bisogno di effettuare il login.

Archivia tutti i tuoi documenti e accedi ad essi in qualsiasi momento con e accedi ad essi in qualsiasi momento con ClickUp Hub documenti.

Gestisci la tua attività freelance senza intoppi

Utilizza le bacheche Sprint di ClickUp per avere una visibilità in tempo reale dei tuoi progetti

Quando gestisci più fonti di reddito, la tua settimana diventa rapidamente caotica. Potresti avere scadenze per i contenuti, revisioni dei clienti e attività amministrative che richiedono tutta la tua attenzione.

ClickUp Sprints ti offre un modo strutturato per pianificare i blocchi di consegna, effettuare il monitoraggio dei progressi e mantenere il lavoro in movimento. ClickUp fornisce supporto per la gestione degli sprint attraverso Sprints ClickApp, che fornisce impostazioni specifiche per gli sprint.

✅ Un modo pratico per utilizzarlo come libero professionista:

Tieni un backlog delle richieste dei clienti e delle attività personali in coda.

Inserisci solo ciò che puoi portare a termine nello sprint attuale.

Rivedi cosa è stato consegnato, cosa ti ha causato un blocco e cosa cambiare nel prossimo sprint.

Effettua il monitoraggio delle richieste e dei pagamenti in un unico posto

Effettua il monitoraggio dei tuoi progetti con la configurazione CRM di ClickUp

Molte attività secondarie si arenano perché i contatti vivono nei messaggi diretti, le fatture vivono nelle email e i follow-up vivono nella tua testa. La configurazione CRM di ClickUp ruota attorno a pipeline flessibili e campi tracciati, che funzionano bene quando non si desidera un altro sistema autonomo.

✅ Nelle pagine e nei modelli CRM di ClickUp troverai blocchi come:

Flussi di lavoro con stato personalizzato per gestire una pipeline stato personalizzato

Campi personalizzati per il monitoraggio di dettagli come lead, punteggi o fasi di negoziazione come lead, punteggi o fasi di negoziazione

Modelli CRM che includono stati e campi pronti all'uso (utili se vuoi iniziare rapidamente).

Puoi anche abbinare la tua pipeline a modelli e campi di monitoraggio in stile finanziario, quindi generare reportistica nelle dashboard.

Trasforma i risultati dell'IA in un sistema aziendale ripetibile con ClickUp

È possibile guadagnare con l'IA più rapidamente di quanto si pensi, ma solo se la si considera come un sistema. L'ideale sarebbe scegliere un servizio e fornirlo con costanza. Inoltre, è opportuno reinvestire in flussi di lavoro migliori man mano che si procede.

Una volta scelta la tua serie di strumenti di IA e iniziata a costruire la tua credibilità, potrai guadagnare con l'IA in modo costante.

Se desideri un unico posto in cui gestire le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi strumenti mentre aumenti i tuoi flussi di reddito, prova ClickUp. Questa piattaforma basata sull'intelligenza artificiale è stata progettata per riunire team, attività e strumenti in un unico spazio di lavoro. Con ClickUp, potrai tenere sotto controllo le priorità senza mai perdere di vista il contesto o confonderti nei dettagli.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e prova la differenza ✅.