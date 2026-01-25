Le migliori alternative a Clipto IA da utilizzare

La maggior parte dei team non si rende conto che il proprio strumento di trascrizione sta creando un secondo problema: gli appunti delle riunioni rimangono intrappolati in un'app, mentre il lavoro vero e proprio si svolge in un'altra. Poiché la maggior parte delle conversazioni deve essere registrata e analizzata, i team hanno bisogno di strumenti di trascrizione che si integrino effettivamente con il loro flusso di lavoro, piuttosto che aggiungersi alla crescente pila di app scollegate tra loro.

Questa guida ti illustra 10 alternative a Clipto IA che risolvono diversi punti critici, dalla collaborazione in tempo reale all'accuratezza di livello professionale, in modo che tu possa trovare lo strumento che si adatta effettivamente al tuo flusso di lavoro invece di costringerti ad adattarti ad esso.

Perché scegliere le alternative a Clipto IA

Le alternative a Clipto IA sono strumenti che utilizzano l'IA per la conversione da voce a testo, la generazione di note di riunione e la trascrizione audio, fungendo da sostituto quando Clipto.ai non soddisfa le tue esigenze. Potresti cercare un'alternativa se fai parte di un team di prodotto che ha bisogno che gli appunti delle riunioni confluiscano direttamente nei piani dei progetti, se sei un autore di contenuti che ha bisogno di effettuare la modifica dell'audio modificando il testo o se sei un professionista legale che richiede una precisione garantita. Spesso la ricerca di un'alternativa inizia a causa di un punto critico fondamentale: il tuo strumento attuale è un vicolo cieco per le informazioni.

La frustrazione aumenta quando ti rendi conto che le trascrizioni delle riunioni sono isolate in un'unica app, mentre le tue attività e progetti si trovano in un altro posto. Questa disconnessione ti costringe a copiare e incollare manualmente elementi, decisioni e note, creando una dispersione di contesto, ovvero quando i team sprecano il 25% della loro settimana lavorativa alla ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno in app scollegate, cercando file e ripetendo gli stessi aggiornamenti su più piattaforme, il che fa perdere tempo e aumenta il rischio di errori. I follow-up importanti si perdono nella confusione e l'allineamento del team ne risente perché non esiste un'unica fonte di verità.

Lo strumento di trascrizione basato sull'IA giusto risolve questo problema rendendo la trascrizione parte di un flusso di lavoro connesso, non un output autonomo.

Prima di scegliere un sostituto per Clipto. ai, pensa a ciò di cui il tuo team ha veramente bisogno:

Trascrizione in tempo reale vs. trascrizione in batch: hai bisogno di note in tempo reale durante una riunione o puoi caricare una registrazione in un secondo momento?

Requisiti di integrazione: lo strumento deve inviare automaticamente i dati al tuo lo strumento deve inviare automaticamente i dati al tuo software di project management , al CRM o ai canali di comunicazione?

Soglie di accuratezza: l'accuratezza a livello di IA è accettabile o hai bisogno di trascrizioni verificate da esseri umani per casi d'uso professionali come i procedimenti legali?

Budget e dimensione del team: sei un utente singolo con esigenze occasionali o un team di azienda con migliaia di ore di riunioni da trascrivere ogni mese?

Alternative to Clipto IA in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Teams che desiderano una trascrizione integrata con il project management Dimensione del team: da piccoli team a grandi aziende AI Notetaker, Brain, Clips, creazione di attività dalle note, automazioni, area di lavoro unificata Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. Otter. IA Trascrizione e collaborazione in tempo reale durante le riunioni Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioni Trascrizione in tempo reale, ID del parlante, chat Q&A IA, evidenziazioni collaborative, auto-join. Piani freemium e piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese Fireflies. IA Team commerciali che necessitano di integrazione CRM e intelligence di conversazione Dimensione del team: Team commerciali Unione automatica, riepiloghi/riassunti IA, monitoraggio degli argomenti, sincronizzazione CRM, archivi ricercabili Freemium, piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese Descript Autori di contenuti che modificano podcast e video con modifiche basate sul testo Dimensione del team: Autori, team di marketing Modifica basata su testo, sovraincisione, Studio Sound, modifica multitraccia, esportazioni Freemium, piani a pagamento a partire da 24 $/utente/mese Transkriptor Trascrizione multilingue per team globali Dimensione del team: team internazionali Oltre 100 lingue, traduzione automatica, ID del parlante, trascrizione basata su caricamento. Livello gratis, piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese. Rev Precisione di livello professionale con trascrizione umana Dimensione del team: legale, medico, giornalistico Trascrizione umana, trascrizione IA, didascalie, sottotitoli in lingua straniera Trascrizione umana a 1,99 $/min, piani a pagamento a partire da 29,99 $/utente/mese. Happy Scribe Flussi di lavoro per la creazione di sottotitoli e didascalie Dimensione del team: team video e autori Editor di sottotitoli, esportazioni multiformato, trascrizione umana, traduzione Livello gratis, piani a pagamento a partire da 17 $ al mese. Fathom Team di vendita che desiderano registrazioni illimitate gratuite con sincronizzazione CRM Dimensione del team: startup, PMI Registrazioni illimitate, evidenziazioni IA, sincronizzazione CRM, riassunti istantanei Free Forever, piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese Tactiq Trascrizione basata su browser senza botDimensione del team: team attenti alla privacy Estensione Chrome, trascrizione in tempo reale nella barra laterale, prompt IA, esportazioni Piani freemium e a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Whisper (OpenAI) Sviluppatori e team attenti alla privacy che necessitano di trascrizioni locali Dimensione del team: Team tecnici Elaborazione locale, trascrizione multilingue, open source, utilizzo offline Gratis (open source), API a partire da 0,006 $/min

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Clipto IA da utilizzare

I seguenti strumenti rappresentano le migliori alternative a Clipto AI in diversi casi d'uso. Ciascuno è valutato in base all'accuratezza della trascrizione, alle capacità di integrazione, alle funzionalità AI e alla funzionalità di collaborazione in team per aiutarti a trovare la soluzione perfetta per il tuo flusso di lavoro.

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano una trascrizione IA integrata con la project management)

Trasforma ogni chiamata in attività e decisioni utilizzando ClickUp AI Meeting Notetaker.

Il tuo team è stanco di perdere gli appunti delle riunioni in un'app mentre il lavoro vero e proprio viene svolto in un'altra? Questa proliferazione di strumenti è un grave ostacolo alla produttività, che ti costringe a passare continuamente da una scheda all'altra e a copiare e incollare manualmente gli elementi da intraprendere dalle trascrizioni nel tuo strumento di project management. Questo processo noioso non solo è lento, ma espone anche al rischio di errori umani, con conseguente mancato rispetto delle scadenze e disallineamento dei team.

Mantieni il tuo team concentrato e organizzato integrando la trascrizione direttamente nei tuoi progetti con ClickUp, lo spazio di lavoro AI convergente. Rimani completamente coinvolto nelle tue chiamate Zoom, Google Meet o Microsoft Teams grazie a ClickUp AI Notetaker. Non perdere mai un dettaglio delle tue riunioni: ClickUp AI Notetaker si unisce automaticamente alle chiamate, le registra e le trascrive, identificando gli interlocutori e generando riassunti concisi basati sull'IA.

Ottieni trascrizioni delle riunioni in tempo reale e riepiloghi/riassunti basati sull'IA con ClickUp AI Notetaker.

Mantieni il tuo team allineato dopo ogni chiamata tramite sincronia automatica di trascrizioni, riassunti e azioni da intraprendere nell'area di lavoro di ClickUp come documento privato. Trasforma le note statiche in conoscenze ricercabili e utilizzabili con ClickUp Brain. Ottieni risposte immediate su qualsiasi riunione passata, poiché ClickUp Brain estrae informazioni da trascrizioni, attività correlate e documenti collegati.

Rendi ricercabile ogni trascrizione delle riunioni con ClickUp Brain

Questo crea un'unica fonte di verità, garantendo che le decisioni prese durante le riunioni si traducano direttamente in progressi nel progetto.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura ogni dettaglio, senza sforzo: ClickUp AI Notetaker si unisce automaticamente alle tue riunioni programmate per registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni. Identifica gli oratori ed ClickUp AI Notetaker si unisce automaticamente alle tue riunioni programmate per registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni. Identifica gli oratori ed estrae gli elementi di azione , effettuando la sincronizzazione diretta del contenuto al tuo spazio di lavoro in modo che tu possa rimanere coinvolto nella discussione invece di preoccuparti delle note.

Risposte immediate, nessuna ricerca necessaria: ClickUp Brain funge da assistente di conoscenza IA, comprendendo il contesto dell'intera area di lavoro. Poni domande sulle riunioni passate e ottieni risposte immediate da trascrizioni, documenti e commenti alle attività, senza dover più cercare tra le registrazioni.

Comunica visivamente, consulta facilmente: ClickUp Clips ti consente di registrare e condividere messaggi video asincroni con trascrizione automatica. Evita riunioni inutili e spiega idee complesse visivamente, mentre ogni clip diventa un record di testo ricercabile per riferimento futuro.

Automatizza il tuo flusso di lavoro dalle conversazioni: ClickUp Automazioni collega i risultati della trascrizione direttamente ai tuoi processi. Crea automaticamente attività da azioni da intraprendere, avvisa i membri del team quando vengono effettuate menzioni nelle note delle riunioni o porta avanti i progetti in base alle decisioni riportate nelle trascrizioni.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

L'area di lavoro unificata elimina la dispersione del lavoro: il flusso delle informazioni raccolte durante le riunioni confluisce direttamente nelle attività, riducendo il lavoro manuale di trasferimento delle informazioni tra le app.

Un'intelligenza artificiale che comprende il tuo contesto lavorativo: ClickUp Brain collega i contenuti delle riunioni ai tuoi progetti, alle tue attività e alla cronologia del tuo spazio di lavoro.

Flessibile per qualsiasi dimensione del team o flusso di lavoro: le funzionalità di trascrizione e IA si adattano alle esigenze del tuo team, con le funzionalità di trascrizione e IA si adattano alle esigenze del tuo team, con viste e automazioni personalizzabili di ClickUp.

Contro:

C'è una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con le piattaforme complete di project management.

L'esperienza dell'app mobile non è identica a quella desktop per alcune funzionalità avanzate.

Dovrai investire un po' di tempo nella configurazione iniziale per ottimizzare i flussi di lavoro.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su ClickUp.

Dopo aver provato diverse piattaforme nel corso della mia carriera come Project Manager, posso dire che ClickUp è diventato il mio preferito. È uno strumento molto completo che mi permette di organizzare tutti i miei progetti in un unico posto grazie ai suoi spazi multipli, alle bacheche e alle visualizzazioni personalizzabili. Non solo tengo traccia delle attività, ma anche dei fornitori, delle campagne e della documentazione, il che mi offre una visione integrale di tutto ciò che gestisco. Una delle sezioni che apprezzo di più è quella dei documenti, dove ho centralizzato tutti i verbali delle riunioni, il che mi evita di dover fare affidamento su file sparsi. Sono particolarmente affezionato alla funzione AI Notetaker: come PM, questa funzionalità è oro colato. Posso concentrarmi sulla sessione senza essere distratto dalla presa di appunti, poiché il sistema genera riassunti chiari con i punti chiave, sia nelle riunioni brevi che in quelle lunghe dove è difficile seguire l'intero thread del discorso...

📮ClickUp Insight: abbiamo scoperto che il 27% degli intervistati utilizza blocchi note digitali per le riunioni, mentre solo il 12% utilizza strumenti di trascrizione basati sull'IA. Questo divario è sorprendente perché il 64% degli intervistati ha difficoltà a definire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni. ClickUp AI Notetaker trasforma il follow-up delle riunioni! Cattura automaticamente ogni dettaglio importante, identifica chiaramente le azioni da intraprendere e assegna istantaneamente le attività ai membri del team, eliminando quei frustranti follow-up del tipo "Cosa abbiamo deciso?". 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

2. Otter. IA (Ideale per la trascrizione in tempo reale delle riunioni e la collaborazione live)

Ti è mai capitato di partecipare a una riunione frenetica in cui sembra impossibile prendere appunti dettagliati e partecipare attivamente? O ti ritrovi a digitare freneticamente perdendo le sfumature della conversazione, oppure contribuisci ma esci con un ricordo confuso di ciò che è stato deciso. Questo ti costringe a rincorrere i colleghi dopo la riunione per colmare le lacune, facendo perdere tempo a tutti.

Otter. ai risolve questo problema fornendo un'eccellente trascrizione in tempo reale. La sua funzionalità OtterPilot si collega automaticamente alle tue riunioni sulle principali piattaforme e genera una trascrizione in tempo reale che tutti i partecipanti possono seguire. Ciò ti consente di rimanere presente e coinvolto nella discussione, sapendo che ogni parola viene catturata con precisione.

Durante la riunione, tu e i tuoi colleghi potete collaborare per evidenziare i momenti chiave, aggiungere commenti e assegnare azioni da intraprendere direttamente all'interno della trascrizione. Dopo la riunione, l'assistente Otter AI Chat ti consente di porre domande sul contenuto e ottenere risposte immediate. Sebbene Otter eccella nella registrazione delle conversazioni, tieni presente che avrai comunque bisogno di uno strumento di project management separato per effettuare il monitoraggio del lavoro che deriva da queste riunioni.

Otter. ai Funzionalità/funzioni migliori

OtterPilot auto-join: si unisce automaticamente alle riunioni del tuo calendario su Zoom, Teams e Google Meet, creando un registro completo che combina audio, testo e contenuti visivi dalle diapositive.

Otter IA Chat: fai domande sul contenuto della tua riunione e ricevi risposte immediate con riferimenti a momenti specifici della trascrizione.

Collaborazione in tempo reale: effettua la condivisione delle trascrizioni in tempo reale con i membri del team, che possono aggiungere commenti ed evidenziare le sezioni chiave durante o dopo la riunione.

Otter. ai Pro e contro

Pro:

Eccellente accuratezza di trascrizione in tempo reale per conversazioni in inglese con audio chiaro.

Interfaccia intuitiva che richiede una formazione minima per i nuovi utenti.

Potente app mobile per trascrivere riunioni di persona e memo vocali

Contro:

La qualità della trascrizione diminuisce significativamente in presenza di accenti marcati o rumori di fondo.

Le limitate capacità di project management richiedono l'abbinamento con altri strumenti.

Il piano gratis ha limiti mensili restrittivi per la trascrizione.

Prezzi di Otter. IA

Piano Free: Basic (gratuito per sempre) Pro: 16,99 $/utente/mese Business: 30 $/utente/mese Enterprise: personalizzato

Otter. ai Valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Otter. IA.

Otter partecipa alle riunioni in modo puntuale e affidabile, rendendolo uno strumento sicuro per il nostro team. La sua capacità di catturare riassunti chiari e accurati ci consente di rivedere i punti importanti senza dover rivedere l'intera registrazione. Trovo particolarmente utile anche la funzionalità screenshot, che cattura automaticamente i momenti chiave e semplifica la condivisione dei punti salienti con i partecipanti. Questo ha migliorato notevolmente l'organizzazione del nostro team e ci fa risparmiare tempo dopo ogni chiamata. Inoltre, Otter si integra perfettamente con Google Calendar, quindi è possibile partecipare alle riunioni automaticamente senza alcun lavoro richiesto.

3. Fireflies. IA (Ideale per i team commerciali che necessitano di integrazione CRM e intelligence di conversazione)

Il tuo team di vendita effettua decine di chiamate ogni giorno (con i team che ora partecipano al 192% in più di riunioni rispetto al 2020), ma dove finiscono tutte le preziose informazioni ricavate da queste conversazioni? Troppo spesso rimangono intrappolate nelle registrazioni, costringendo i rappresentanti a dedicare ore all'inserimento manuale dei dati per registrare le note delle chiamate nel tuo CRM. Ciò comporta la perdita di contesto, l'occasione di follow-up mancata e un team di vendita che dedica più tempo al lavoro amministrativo che alla vendita.

Fireflies. ai è progettato per risolvere questo specifico punto dolente per i team di vendita. È più di un semplice strumento di trascrizione: è una piattaforma di conversazione intelligente che analizza le chiamate commerciali per identificare le obiezioni dei clienti, le menzioni della concorrenza e i modelli di sentiment. L'assistente Fred IA si unisce automaticamente alle riunioni, le registra e le trascrive, quindi genera riassunti con argomenti chiave e elementi da intraprendere.

Il vero potere di Fireflies. ai risiede nelle sue profonde integrazioni CRM. Inserisce automaticamente appunti delle riunioni, trascrizioni e azioni da intraprendere nei tuoi registri in Salesforce, HubSpot e altri CRM popolari. Questo crea una cronologia completa e automatizzata di ogni interazione con il cliente, liberando il tuo team di vendita che potrà così concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sulla conclusione di accordi.

Fireflies. ai Funzionalità/funzioni migliori

Assistente Fred IA: genera riassunti completi delle riunioni con elementi da intraprendere, domande poste e argomenti chiave discussi, ed è in grado di rispondere a domande sulle riunioni passate.

Monitoraggio degli argomenti: imposta parole chiave personalizzate da monitorare in tutte le riunioni del tuo team, ricevendo avvisi quando vengono effettuate menzioni dei concorrenti o vengono sollevate obiezioni sui prezzi.

Integrazioni CRM e collaborazione: invia automaticamente le note delle riunioni e gli elementi da intraprendere a Salesforce, HubSpot, Slack e altri strumenti che il tuo team utilizza quotidianamente.

Fireflies. /IA Pro e contro

Pro:

Integrazioni CRM approfondite che registrano automaticamente l'attività delle riunioni nei record dei contatti

Le funzionalità di conversational intelligence forniscono informazioni approfondite che vanno oltre la semplice trascrizione.

Il generoso livello gratis consente ai team di testare accuratamente la piattaforma.

Contro:

L'interfaccia può sembrare disordinata a causa del numero elevato di funzionalità e impostazioni disponibili.

Alcuni utenti segnalano che il bot per le riunioni occasionalmente non riesce a partecipare alle chiamate programmate.

Analisi avanzate e spazio di archiviazione più lungo richiedono piani di livello superiore.

Prezzi di Fireflies. IA

Piano Free: gratis per sempre Pro: 18 $/postazione/mese Business: 29 $/postazione/mese Enterprise: 39 $/postazione/mese

Fireflies. IA Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 10 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Fireflies. IA. La mia organizzazione utilizza questo strumento da quasi un anno e, in qualità di team leader, spesso non riesco a partecipare a più chiamate con i clienti contemporaneamente. Fireflies mi rende molto più facile rivedere le registrazioni delle conversazioni e comprendere appieno ciò che è stato discusso. Mi aiuta anche a valutare la qualità delle chiamate, così posso ricontattare i clienti se una chiamata non ha soddisfatto le loro aspettative. Inoltre, mi consente di avere discussioni più produttive con i miei subordinati e di fornire loro un feedback sulle aree in cui possono migliorare le loro capacità di comunicazione.

4. Descript (ideale per gli autori di contenuti che effettuano la modifica di podcast e video)

Se hai mai registrato un podcast o un video, sai che il vero lavoro inizia dopo aver premuto "stop". Ti trovi di fronte a ore di noiosa modifica audio o video, cercando di navigare in software complessi, tagliando manualmente "ehm" e "ah" e registrando nuovamente alcune sezioni per correggere semplici errori. Questo incubo post-produzione può richiedere più tempo della registrazione stessa ed è un ostacolo importante per molti aspiranti autori.

Descript è l'alternativa a Clipto IA pensata per gli autori che hanno bisogno di effettuare delle modifiche ai propri contenuti, non solo di trascriverli. Rivoluziona il processo di modifica trattando i tuoi file audio e video come documenti di testo. Per effettuare delle modifiche ai tuoi file multimediali, ti basta modificare la trascrizione: eliminando una parola la rimuovi dall'audio, mentre riorganizzando una frase riordini il clip video corrispondente.

Questo rende la modifica accessibile a chiunque sia in grado di utilizzare un elaboratore di testi. Descript include anche potenti funzionalità IA come Overdub, che consente di clonare la propria voce per correggere gli errori senza dover registrare nuovamente, e Studio Sound, che migliora la qualità audio con un solo clic. Si tratta di una suite di produzione completa per tutti i tipi di autori di contenuti, inclusi podcaster, YouTuber e team di marketing.

Le migliori funzionalità di Descript

Modifica di audio/video basata su testo: modifica le tue registrazioni semplicemente modificando la trascrizione, rendendo la modifica professionale accessibile a chiunque.

Clonazione vocale in post-produzione: addestra un modello IA sulla tua voce per generare un nuovo audio che suona come te, perfetto per correggere errori o aggiungere battute dimenticate.

Miglioramento del suono in studio: migliora automaticamente la qualità audio rimuovendo rumori di fondo, eco e altri artefatti con un solo clic.

Pro e contro di Descript

Pro:

Un approccio rivoluzionario che rende la modifica audio/video accessibile anche ai non esperti.

Un set completo di funzionalità gestisce la registrazione, la trascrizione, la modifica e la pubblicazione in un unico strumento.

Sviluppo attivo con frequenti aggiornamenti e miglioramenti delle funzionalità/funzioni

Contro:

Applicazione che richiede molte risorse e una notevole potenza di elaborazione del computer.

Curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti di produzione multimediale

L'accuratezza della trascrizione varia a seconda della qualità audio e della chiarezza del parlato.

Prezzi di Descript

Free piano Hobbyist: 24 $/persona/mese Creator: 35 $/persona/mese Business: 65 $/persona/mese Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Descript. Mi piace la facilità con cui è possibile inserire video e audio in Descript. Velocizza il processo e fornisce un ottimo spunto per un post o per i dettagli, che posso poi sviluppare con le mie conoscenze. È davvero utile per creare trascrizioni e post su LinkedIn, e lo uso anche per generare i momenti salienti dei podcast. La configurazione iniziale è stata facile, rendendo l'intera esperienza fluida.

5. Transkriptor (ideale per esigenze di trascrizione e traduzione multilingue)

Quando il tuo team opera a livello globale, le barriere linguistiche possono rappresentare un ostacolo enorme. Condurre interviste, tenere riunioni e analizzare il feedback dei clienti in più lingue richiede spesso un insieme eterogeneo di servizi costosi e strumenti di traduzione inaffidabili. Ciò rallenta il flusso di lavoro e può comportare un ritardo o la perdita totale di preziose informazioni provenienti dai mercati internazionali.

Transkriptor è l'alternativa a Clipto IA progettata per i team che lavorano superando le barriere linguistiche. Supporta la trascrizione in oltre 100 lingue, rendendolo uno strumento potente per le organizzazioni internazionali e i ricercatori. È possibile caricare file audio o video preregistrati o registrare direttamente nella piattaforma per ottenere una trascrizione.

La piattaforma include anche una funzionalità di traduzione automatica, che consente di convertire una trascrizione da una lingua all'altra senza uscire dall'app. Sebbene non sostituisca la traduzione professionale effettuata da un essere umano, fornisce un solido punto di partenza per comprendere contenuti in lingue sconosciute. L'identificazione dei parlanti è ulteriormente utile per distinguere tra più voci in una conversazione, il che è essenziale per organizzare interviste multilingue o tavole rotonde.

Transkriptor Migliori funzionalità/funzioni

Supporto per oltre 100 lingue: trascrivi audio e video in oltre 100 lingue, rendendolo adatto a team e ricercatori internazionali.

Traduzione automatica: converti le trascrizioni da una lingua all'altra all'interno della piattaforma per comprendere rapidamente il contenuto.

Identificazione dei parlanti: rileva e etichetta automaticamente i diversi parlanti nelle registrazioni con più persone, anche in lingue diverse.

Pro e contro di Transkriptor

Pro:

L'ampio supporto linguistico supera la maggior parte dei concorrenti nel settore della trascrizione.

Interfaccia intuitiva incentrata sulle funzioni di trascrizione di base

Accuratezza ragionevole per le principali lingue mondiali con audio chiaro

Contro:

La qualità della traduzione varia in modo significativo tra le coppie di lingue

Opzioni di integrazione limitate rispetto ai concorrenti focalizzati sulle riunioni

L'accuratezza diminuisce notevolmente per le lingue e i dialetti meno comuni.

Prezzi di Transkriptor

Free planLite: 9,99 $/mese Pro: 19,99 $/mese Team: 30 $/mese/postazione

Valutazioni e recensioni di Transkriptor

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Transkriptor. Transkriptor è incredibilmente utile per convertire rapidamente e accuratamente le registrazioni audio in testo. Lavoro regolarmente con interviste e registrazioni di riunioni e questo strumento mi fa risparmiare molto tempo. L'interfaccia è semplice e facile da usare e apprezzo molto la sua capacità di gestire diversi accenti e la chiarezza del parlato. È diventato una parte essenziale del mio flusso di lavoro.

6. Rev (il migliore per un'accuratezza di livello professionale con opzione di trascrizione umana)

Per alcune professioni, un'accuratezza "sufficientemente buona" non è un'opzione. Se sei un avvocato che si prepara per una deposizione, un medico che documenta le note dei pazienti o un giornalista che cita una fonte, una sola parola errata in una trascrizione può avere gravi conseguenze legali o etiche. Gli strumenti di trascrizione IA standard, sebbene impressionanti, non sono in grado di fornire l'accuratezza quasi perfetta richiesta in queste situazioni ad alto rischio.

Rev è l'alternativa a Clipto IA per gli utenti che non possono scendere a compromessi in termini di accuratezza. Si distingue per l'offerta di un servizio di trascrizione umano affiancato all'opzione IA. Quando scegli la trascrizione umana, una rete di trascrittori professionisti esamina il tuo audio per fornirti una trascrizione con una garanzia di accuratezza del 99%. Ciò offre la tranquillità necessaria per la migliore trascrizione video IA per avvocati e altri professionisti.

Sebbene la trascrizione umana sia più costosa e richieda più tempo rispetto all'IA, è l'unico modo per garantire la precisione verbatim di audio complessi con più interlocutori, gergo tecnico o scarsa qualità di registrazione. Rev offre anche servizi di didascalie e sottotitoli, rendendolo una soluzione completa per la trascrizione di livello professionale e l'accessibilità dei video.

Rev Migliori funzionalità/funzioni

Servizio di trascrizione umana: accedi a una rete di trascrittori professionisti che forniscono trascrizioni altamente accurate per contenuti in cui l'IA non è all'altezza.

Opzione di trascrizione IA: per contenuti meno critici, l'IA di Rev offre tempi di consegna rapidi a un costo inferiore, grazie all'addestramento su un enorme set di dati di contenuti trascritti da esseri umani.

Servizi di didascalie e sottotitoli: offre la creazione di file SRT e VTT, didascalie incise e sottotitoli in lingua straniera per l'accessibilità dei video.

Pro e contro di Rev

Pro:

L'opzione di trascrizione umana offre livelli di accuratezza che l'IA non è in grado di eguagliare per contenuti complessi.

Reputazione consolidata nei mercati professionali e delle aziende

Processo di ordine semplice senza impegni di sottoscrizione

Contro:

La trascrizione umana costa molto di più rispetto ai concorrenti che utilizzano solo l'IA.

I tempi di consegna per la trascrizione umana possono estendersi fino a diversi giorni.

Funzionalità di trascrizione in tempo reale o live limitate

Prezzi Rev

Free planEssentials: 29,99 $/postazione/mese Pro: 59,99 $/postazione/mese Illimitato: personalizzato Pay-as-you-go (trascrizione umana): 1,99 $/min

Valutazioni e recensioni Rev

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Rev. Rev è una delle piattaforme di trascrizione più fluide disponibili sul mercato. Questo software funziona completamente online e ha un'accuratezza superiore al 95%. Generalmente lo utilizziamo per convertire i nostri file video e audio in contenuti basati sul testo e anche per aggiungere sottotitoli quando necessario.

7. Happy Scribe (ideale per i flussi di lavoro relativi alla creazione di sottotitoli e didascalie)

Hai finito di modificare il tuo video, ma ora arriva la parte noiosa: creare i sottotitoli. Sincronizzare manualmente ogni riga di dialogo, formattarla correttamente ed esportarla come file SRT o VTT è un processo che richiede molto tempo e che gli autori di video temono. Questo inconveniente spesso porta alla pubblicazione di video senza sottotitoli, rendendoli inaccessibili a gran parte dei potenziali spettatori.

Happy Scribe è l'alternativa a Clipto IA creata appositamente per risolvere questo problema. È ottimizzata per i professionisti del video che hanno bisogno di creare sottotitoli e didascalie, non solo di ottenere una trascrizione grezza. La piattaforma combina la trascrizione IA con un editor di sottotitoli appositamente progettato che semplifica l'intero flusso di lavoro di sottotitolazione.

Dopo aver trascritto il tuo video, puoi utilizzare l'editor interattivo di Happy Scribe per mettere a punto la sincronizzazione, dividere o unire segmenti di sottotitoli e visualizzare in anteprima le modifiche in tempo reale. L'editor gestisce tutta la formattazione tecnica, così tu puoi concentrarti sulla leggibilità e sullo stile. Una volta terminato, puoi esportare i sottotitoli in tutti i principali formati o scegliere di masterizzarli direttamente nel tuo file video.

Happy Scribe Migliori funzionalità/funzioni

Editor interattivo dei sottotitoli: regola con precisione la sincronizzazione dei sottotitoli, modifica le interruzioni dei segmenti e visualizza in anteprima le modifiche in tempo reale insieme al tuo video.

Formati di esportazione multipli: esporta trascrizioni e sottotitoli in formati compatibili con tutte le principali piattaforme video, inclusi SRT, VTT e sottotitoli integrati.

Trascrizione e traduzione umana: accedi a trascrittori e traduttori umani all'interno della stessa piattaforma per produzioni professionali che richiedono una precisione garantita.

Pro e contro di Happy Scribe

Pro:

Progettato appositamente per i flussi di lavoro video con eccellenti strumenti di modifica dei sottotitoli.

Offre supporto sia per la trascrizione IA che per quella umana all'interno della stessa piattaforma.

Interfaccia pulita e intuitiva, facile da imparare

Contro:

Meno adatto per casi d'uso di trascrizione di riunioni dal vivo

L'accuratezza della trascrizione IA può variare a seconda della qualità audio.

Le funzionalità di collaborazione sono basilari rispetto alle alternative incentrate sul lavoro di squadra.

Prezzi di Happy Scribe

Free plan Basic: 17 $/mese Pro: 29 $/mese Business: 89 $/mese Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Happy Scribe. Adoro la facilità d'uso di HappyScribe, che rende la configurazione iniziale un gioco da ragazzi. Gestisce senza sforzo una varietà di accenti e fornisce un servizio rapido e senza complicazioni quando si aggiungono sottotitoli a brevi video. I sottotitoli generati dall'IA sono incredibilmente accurati, il che mi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto, soprattutto quando altre app non riescono a riconoscere i miei tipi di file. Apprezzo molto le efficienti funzionalità di download e salvataggio delle mie modifiche finali, che garantiscono un flusso di lavoro fluido. Inoltre, l'offerta di dieci minuti gratis è stata incredibilmente utile, aggiungendosi all'esperienza complessivamente positiva con HappyScribe.

8. Fathom (ideale per i team di vendita che desiderano registrazioni illimitate gratis con sincronizzazione CRM)

La tua startup o il tuo piccolo team commerciale ha bisogno di registrare e analizzare le chiamate per migliorare le prestazioni, ma gli elevati costi di sottoscrizione della maggior parte degli strumenti di trascrizione rappresentano un ostacolo importante. Questo ti costringe a prendere note manualmente, perdendo preziose opportunità di coaching e lasciando sfuggire importanti informazioni sui clienti semplicemente perché non puoi permetterti il software giusto.

Fathom abbatte questa barriera di costo offrendo registrazioni e trascrizioni illimitate delle riunioni in modo completamente gratuito. È l'alternativa a Clipto IA per i team commerciali che necessitano di funzionalità potenti senza il prezzo dell'azienda. L'intelligenza artificiale di Fathom genera automaticamente sintesi ed evidenzia i momenti chiave delle chiamate, come domande, obiezioni e azioni da intraprendere, consentendo ai rappresentanti e ai manager di rivedere le conversazioni in modo efficiente.

Oltre alla sua generosa offerta gratis, Fathom fornisce integrazioni CRM native con Salesforce e HubSpot. Ciò significa che i riassunti delle riunioni e le note delle chiamate vengono automaticamente registrati nel record di contatto corretto, eliminando l'inserimento manuale dei dati e creando una cronologia completa di ogni interazione. Fornisce ai piccoli team gli strumenti di supporto alle vendite di cui hanno bisogno per competere.

Fathom Migliori funzionalità/funzioni

Registrazione gratis illimitata: registra e trascrivi riunioni illimitate senza limiti mensili o costi di sottoscrizione.

Funzionalità principali basate sull'IA: identifica e tagga automaticamente i momenti salienti delle chiamate, consentendoti di passare direttamente alle sezioni più rilevanti.

Sincronizzazione CRM nativa: invia i riassunti delle riunioni, le trascrizioni e gli elementi da intraprendere direttamente ai record dei contatti di Salesforce e HubSpot.

Pro e contro di Fathom

Pro:

Il piano illimitato realmente gratuito lo rende accessibile a team di qualsiasi dimensione.

Set di funzionalità mirate che consentono di trascrivere efficacemente le riunioni senza inutili complessità.

Elaborazione rapida delle trascrizioni con ritardi minimi al termine delle riunioni

Contro:

Limitato ai casi d'uso delle riunioni: non è possibile trascrivere file audio caricati.

Meno integrazioni rispetto ai concorrenti più affermati

Alcune funzionalità/funzioni di analisi avanzate richiedono un aggiornamento a pagamento.

Comprendi i prezzi

Free piano Premium: 20 $/utente/mese Team: 18 $/utente/mese Business: 28 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5,0/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 5,0/5 (oltre 200 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Fathom. Ho scoperto questo strumento durante una chiamata con una persona e l'ho provato perché stavo testando una serie di altri strumenti. Molti di essi erano validi, ma piuttosto complessi da usare... Questo mi ha spinto a provarlo e ora è uno standard in tutte le mie chiamate. È molto facile da usare, senza attriti. Non devo fare molto per farlo partecipare alle riunioni, sia quelle nel Calendario che quelle a cui mi unisco improvvisamente.

9. Tactiq (ideale per la trascrizione basata su browser durante le riunioni Google Meet e Zoom)

Desideri i vantaggi della trascrizione delle riunioni, ma le politiche di sicurezza della tua organizzazione vietano ai bot di terze parti di partecipare alle chiamate. O forse ritieni semplicemente che l'annuncio "IA Notetaker sta partecipando alla riunione" sia fastidioso e imbarazzante per i tuoi clienti. Questo ti mette in una posizione difficile, costringendoti a scegliere tra conformità e produttività.

Tactiq offre una soluzione intelligente sotto forma di estensione leggera per il browser. Invece di un bot, Tactiq funziona direttamente nel browser Chrome per acquisire e trascrivere localmente le chiamate web di Google Meet e Zoom. Questo approccio è più discreto e può aggirare le restrizioni di sicurezza che impediscono alle applicazioni esterne di accedere alle riunioni.

L'estensione mostra una trascrizione in tempo reale in una barra laterale, consentendoti di evidenziare momenti e aggiungere tag mentre la conversazione è in corso. Dopo la chiamata, puoi utilizzare i prompt IA per generare riepiloghi/riassunti e azioni da intraprendere, quindi esportare la trascrizione in strumenti come Documenti Google o Notion. Sebbene sia meno automatizzata rispetto alle alternative basate su bot, è una scelta eccellente per gli utenti attenti alla privacy.

Le migliori funzionalità di Tactiq

Trascrizione basata su browser: funziona come estensione di Chrome che cattura l'audio delle riunioni direttamente nel browser, evitando la necessità di un bot per le riunioni.

Visualizzazione della trascrizione in tempo reale: guarda la trascrizione apparire in una barra laterale man mano che la riunione procede ed evidenzia i momenti importanti senza cambiare app.

Prompt e modelli IA: utilizza prompt integrati o personalizzati per generare riassunti delle riunioni, estrarre elementi da intraprendere o creare output specifici come follow-up via email.

Pro e contro di Tactiq

Pro:

Nessun bot per le riunioni significa nessuna notifica imbarazzante per i partecipanti

Funziona immediatamente senza integrazioni con il Calendario o configurazioni complesse.

Approccio leggero che non richiede risorse di sistema significative

Contro:

Limitato alle riunioni basate su browser: non funziona con le app desktop Zoom o Teams.

La qualità della trascrizione dipende dalle capacità di acquisizione audio del tuo dispositivo.

Meno opzioni di automazione rispetto ai concorrenti basati su bot

Prezzi di Tactiq

Free plan Pro: 12 $/utente/mese Team: 20 $/utente/mese Business: 40 $/utente/mese Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Tactiq. Taqtics semplifica notevolmente l'acquisizione e il riassunto delle discussioni su Google Meet. Le trascrizioni automatiche consentono di risparmiare tempo e forniscono una registrazione chiara delle riunioni, facilitando il follow-up e il monitoraggio delle azioni.

10. Whisper di OpenAI (ideale per sviluppatori e utenti attenti alla privacy che desiderano una trascrizione locale)

Per le organizzazioni che gestiscono informazioni altamente sensibili, come dati sanitari, documenti finanziari o ricerche proprietarie, inviare file audio a un servizio cloud di terze parti per la trascrizione non è semplicemente un'opzione praticabile, indipendentemente dalle loro garanzie di sicurezza. Ciò crea una sfida significativa, poiché sembra escludere quasi tutte le soluzioni di trascrizione automatizzata presenti sul mercato.

Whisper di OpenAI è la risposta per questi utenti tecnici e attenti alla privacy. Non si tratta di un'applicazione rifinita, ma di un modello di riconoscimento vocale open source che puoi eseguire interamente sul tuo hardware. Ciò significa che i tuoi dati audio non escono mai dal tuo controllo, garantendo il massimo livello possibile di privacy e sicurezza dei dati.

L'impostazione di Whisper richiede alcune conoscenze tecniche, ma il risultato è un sistema di trascrizione potente e accurato senza costi ricorrenti. Il modello offre supporto per più lingue e può persino tradurre l'audio in inglese in un unico passaggio. È emerso anche un ecosistema di strumenti di terze parti per rendere Whisper più accessibile ai non sviluppatori, offrendo interfacce intuitive che eseguono il modello localmente sul tuo computer.

Whisper di OpenAI Funzionalità/funzioni migliori

Open source e gratis: il modello è completamente gratis, senza costi al minuto o canoni di sottoscrizione.

Elaborazione locale/in loco: esegui la trascrizione interamente sul tuo hardware, assicurandoti che i tuoi dati audio non lascino mai la tua infrastruttura.

Supporto multilingue: addestrato su dati multilingue diversificati, Whisper gestisce la trascrizione e la traduzione in molte lingue.

Whisper di OpenAI Pro e contro

Pro:

Privacy dei dati completa con elaborazione locale

Nessun costo ricorrente dopo la configurazione iniziale, indipendentemente dal volume di trascrizione.

Comunità open source attiva che migliora continuamente il modello

Contro:

Richiede conoscenze tecniche per la configurazione e la manutenzione

Nessuna funzionalità integrata per l'automazione delle riunioni, i riassunti o le integrazioni.

La velocità di elaborazione dipende dall'hardware disponibile.

Prezzi di Whisper by OpenAI

Whisper open source (locale): gratuito API di trascrizione OpenAI: 0,006 $/min

Whisper di OpenAI Valutazioni e recensioni

GitHub: oltre 75.000 stelle

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Whisper di OpenAI. Whisper si distingue per la sua interfaccia intuitiva, che lo rende straordinariamente facile da navigare. Implementarlo senza problemi nei sistemi esistenti è un gioco da ragazzi. Il supporto clienti è encomiabile e risponde prontamente alle query. La sua frequenza di utilizzo è una testimonianza della sua affidabilità. Pur vantando una ricca serie di funzionalità/funzioni, la facilità di integrazione ne aumenta il fascino complessivo.

Scegli l'alternativa a Clipto IA più adatta al tuo team

Hai visto dieci strumenti diversi e ora potresti sentirti un po' sopraffatto. La chiave per scegliere quello giusto non è solo confrontare gli elenchi delle funzionalità/funzioni, ma comprendere il flusso di lavoro principale del tuo team e identificare il punto di attrito più grande. Hai difficoltà a prendere note in tempo reale o il problema è ciò che accade dopo la fine della riunione?

L'errore più comune è adottare una soluzione puntuale che risolve un problema ma ne crea un altro. Un ottimo strumento di trascrizione è inutile se i suoi risultati sono isolati dal luogo in cui lavora effettivamente il tuo team. Scegli una soluzione che colleghi direttamente le informazioni delle riunioni al flusso di lavoro del tuo team, in modo che nulla vada perso.

Man mano che la tecnologia di trascrizione AI diventa un prodotto di largo consumo, il vero fattore di differenziazione è il modo in cui una piattaforma utilizza quella trascrizione per rendere il tuo team più intelligente e produttivo. Si tratta di collegare le intuizioni all'azione. Per i team pronti a riunire trascrizione, project management e intuizioni basate sull'intelligenza artificiale in un unico spazio di lavoro unificato, inizia gratis con ClickUp per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

Domande frequenti

Qual è il miglior strumento di trascrizione basato sull'IA per i team?

Lo strumento migliore dipende dalle esigenze primarie del tuo team. Scegli uno strumento con una profonda integrazione nel project management per l'efficienza del flusso di lavoro, uno con collaborazione in tempo reale per prendere appunti in tempo reale o uno con intelligenza conversazionale per il coaching commerciale.

Sì, molti strumenti di trascrizione IA offrono integrazioni con piattaforme di project management. Alcuni, come ClickUp, hanno funzionalità di trascrizione native, mentre altri, come Fireflies. ai, esportano note e attività di ClickUp ad altri strumenti di project management.

Quanto è accurata la trascrizione IA rispetto alla trascrizione manuale?

La trascrizione IA è molto accurata per gli audio chiari, ma può avere difficoltà con il gergo tecnico o gli accenti marcati. Per contenuti critici come i procedimenti legali, i servizi di trascrizione umana continuano a garantire un'accuratezza superiore.

Esiste uno strumento di trascrizione gratis adatto alle riunioni aziendali?

Diversi strumenti offrono livelli gratuiti adatti alle riunioni aziendali. Alcuni forniscono registrazioni illimitate con funzionalità di base, mentre altri offrono un numero limitato di minuti di trascrizione gratuiti al mese per la prova.