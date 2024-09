12 migliori strumenti di IA per la modifica dei video nel 2024

Scoprite gli ultimi strumenti di IA che vi aiutano a creare video di grande impatto con facilità!

Questi strumenti di IA per la modifica dei video si occupano del lavoro pesante per voi: taglio, ritaglio e correzione dei colori, il tutto con pochi clic. Consentono di modificare i contenuti video senza bisogno di competenze tecniche. Inoltre, accelerano il processo di modifica, consentendovi di saltare le attività più noiose e di concentrarvi sulla creatività.

Ho passato ore a testare gli ultimi Strumenti di IA per la modifica dei video per trovare quelli che si distinguono veramente. Basandomi sulla mia esperienza diretta e sulle intuizioni del team di ClickUp, ho stilato un elenco dei migliori strumenti di IA. Gli strumenti di questo elenco hanno sempre fornito risultati di altissimo livello e hanno semplificato il mio processo di modifica.

Tuffiamoci! 🎥

**Cosa si deve cercare negli strumenti di IA per la modifica dei video?

Quando si scelgono gli strumenti di IA per la modifica dei video, bisogna cercare la facilità d'uso, le funzionalità/funzione di automazione, l'alta qualità dell'output, le opzioni di personalizzazione, le capacità di integrazione, la velocità e l'affidabilità del supporto.

Ecco alcuni fattori chiave che ho preso in considerazione (e che dovreste prendere in considerazione anche voi) prima di selezionare uno strumento di IA per la modifica dei video:

Suggerimenti per l'automazione della modifica : Assicurarsi che lo strumento di modifica video IA sia in grado di analizzare il filmato e di suggerire modifiche, tagli e transizioni ottimali in base al contenuto e al flusso

: Assicurarsi che lo strumento di modifica video IA sia in grado di analizzare il filmato e di suggerire modifiche, tagli e transizioni ottimali in base al contenuto e al flusso Correzione del colore /IA : Optate per un software in grado di regolare automaticamente la gradazione del colore, bilanciare le tonalità e migliorare le immagini per adeguarle a uno standard professionale

: Optate per un software in grado di regolare automaticamente la gradazione del colore, bilanciare le tonalità e migliorare le immagini per adeguarle a uno standard professionale Testo su testo e voce su testo : Scegliete uno strumento di modifica video in grado di convertire il testo in voci fuori campo dal suono naturale e di trascrivere il parlato in testo, semplificando il processo di narrazione

: Scegliete uno strumento di modifica video in grado di convertire il testo in voci fuori campo dal suono naturale e di trascrivere il parlato in testo, semplificando il processo di narrazione Riconoscimento di oggetti e volti : Privilegiare strumenti di editing video con IA in grado di riconoscere e monitorare oggetti o volti, consentendo tecniche di modifica avanzate come lo zoom automatico o la messa a fuoco

: Privilegiare strumenti di editing video con IA in grado di riconoscere e monitorare oggetti o volti, consentendo tecniche di modifica avanzate come lo zoom automatico o la messa a fuoco Automazioni per sottotitoli e didascalie : Selezione di software di modifica video che generano automaticamente sottotitoli e didascalie accurate

: Selezione di software di modifica video che generano automaticamente sottotitoli e didascalie accurate Miglioramento della voce e riduzione del rumore : Assicurarsi che lo strumento di modifica video includa funzionalità/funzione di elaborazione audio guidate dall'IA per migliorare la chiarezza della voce e ridurre il rumore di fondo

: Assicurarsi che lo strumento di modifica video includa funzionalità/funzione di elaborazione audio guidate dall'IA per migliorare la chiarezza della voce e ridurre il rumore di fondo Creazione di video basata su modelli : Cercare strumenti di IA per l'editing video che offrano modelli guidati dall'IA che consentano di creare rapidamente video professionali

: Cercare strumenti di IA per l'editing video che offrano modelli guidati dall'IA che consentano di creare rapidamente video professionali Musica ed effetti sonori generati dall'IA: Scegliere un software di modifica video IA in grado di generare o suggerire musica di sottofondo ed effetti sonori che si adattino all'atmosfera e al tono del video

I 12 migliori strumenti di IA per la modifica dei video

La modifica video tradizionale spesso comporta un meticoloso lavoro manuale di ritaglio delle clip, regolazione delle transizioni, color grading e sincronizzazione dell'audio. Tutto ciò può richiedere molto tempo e un alto livello di abilità.

Gli strumenti di IA per i video eliminano la fatica della modifica, consentendo di creare video di qualità professionale con facilità.

Esploriamo i migliori strumenti di IA per la modifica dei video, ognuno progettato per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la creatività:

1. Synthesia (il migliore per la creazione di avatar IA)

via Synthesia Utilizzare Synthesia è facile: non è necessario essere esperti di modifica video. Basta inserire il proprio script in questo editor di video IA e scegliere un avatar. Synthesia genera un video con un personaggio realistico che trasmette il vostro messaggio!

È possibile scegliere tra innumerevoli voci, stili e persino lingue. Questo editor di video IA online mi ha fatto risparmiare tempo e denaro rispetto alla produzione di video tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Possibilità di scegliere tra un ampio intervallo di caratteri realistici e animati per rappresentare il vostro marchio

Trasformazione di testi o articoli in contenuti video accattivanti senza sforzo

Creazione di video in varie lingue con una pronuncia e una sincronizzazione labiale accurata

Limiti di sintesi

Gli utenti possono trovare delle limitazioni nella regolazione degli elementi visivi dei loro video

Il piano Free è limitato e l'accesso alle funzionalità avanzate e agli avatar di alta qualità richiede spesso una sottoscrizione

Prezzi di Synthesia

**Gratis

Starter : $18/mese

: $18/mese Autore : $59/mese

: $59/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4.7/5 (1500+ recensioni)

4.7/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Bonus: Ecco alcuni Alternative di sintesi per voi!

2. InVideo IA (il migliore per la creazione di video di marketing coinvolgenti)

via InVideo AI Con InVideo IA è facile trasformare un'idea in un video professionale in pochi minuti. Ho caricato la sceneggiatura del mio video e l'editor IA ha generato immagini, musica e voci fuori campo corrispondenti.

Offre anche molti modelli personalizzabili, in modo da non dover partire da zero. Ho usato lo strumento IA per qualsiasi cosa, dai video su YouTube ai post sui social media, fino ai video di presentazione video di formazione per il mio team. Fornisce costantemente risultati impressionanti per tutte le mie esigenze di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di InVideo IA

Converte testi in video visivamente accattivanti con voci fuori campo e immagini generate dall'IA

Rimuovere facilmente lo sfondo da immagini o video

Accesso a un intervallo di strumenti di modifica come ritaglio, taglio e aggiunta di effetti

Utilizzo di immagini, video e musica liberi da diritti d'autore

Limiti dell'IA di InVideo

Gli utenti hanno notato che i modelli disponibili possono essere limitanti per le esigenze più specifiche

Il piano Free di questo editor video IA spesso aggiunge filigrane ai video esportati

Prezzi di InVideo IA

**Free Forever

Plus : $20/mese

: $20/mese Max: $48/mese

Valutazioni e recensioni di IA InVideo

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

3. Runway (il migliore per la creazione di video con animazioni)

via Pista Ho usato Runway per trasformare le mie riprese grezze in un video accattivante. Con le sue funzionalità/funzione IA, ho potuto cambiare facilmente gli sfondi, rimuovere gli oggetti indesiderati e animare i caratteri con pochi clic.

Grazie a questo editor di video IA ho potuto effettuare l'upscaling, migliorare la qualità del video e rendere più nitide le vecchie riprese senza perdere i dettagli. Runway offre anche un'infinità di effetti creativi con cui giocare. Ho sperimentato diversi stili di video e filtri e i risultati sono stati sorprendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Runway

Modifica e cambia i video senza sforzo grazie all'assistenza dell'IA

Migliora la qualità dell'audio e crea effetti sonori

Generazione di immagini di alta qualità sulla base di descrizioni testuali

Limiti della pista

Gli utenti notano che i contenuti generati dall'IA riflettono le distorsioni presenti nei dati di addestramento

L'accesso alle funzionalità avanzate di questo editor di IA richiede una sottoscrizione elevata

Prezzi di Runway

**Free Forever

Standard : $12/mese

: $12/mese Pro: $28/mese

$28/mese Unlimitato : $76/mese

: $76/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Runway

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (il migliore per migliorare i video con musica, filtri e transizioni)

via Wondershare Filmora Con Wondershare Filmora è facile tagliare, dividere, aggiungere transizioni e sovrapposizioni di testo, combinare clip e aggiungere animazioni. Ho usato il generatore di video IA per modificare qualsiasi cosa, da brevi clip per i social media a vlog più lunghi.

Filmora è compatibile con molti formati video diversi, il che mi ha aiutato a importare ed esportare i file senza problemi. La funzionalità di schermo verde è eccellente per creare video dall'aspetto professionale. Gli strumenti di modifica dell'audio sono ottimi per ripulire i rumori di fondo o aggiungere musica.

Le migliori funzionalità/funzione di Wondershare Filmora

Accesso a una libreria di musica, effetti sonori e grafica

Inserire musica di sottofondo e aumentare la chiarezza del suono

Aggiunta di transizioni, titoli, filtri e sovrapposizioni ai video

Limiti di Wondershare Filmora

Rispetto ai software di livello professionale, potrebbe mancare di alcuni strumenti di alto livello

Può essere lento per i video ad alta risoluzione

Prezzi di Wondershare Filmora

Piano mensile multipiattaforma: $9,99/mese

$9,99/mese Piano annuale multipiattaforma: $29,99/mese

$29,99/mese Piano perpetuo: $49,99/mese

Valutazioni e recensioni su Wondershare Filmora

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

5. Descript (Il migliore per la modifica e la trascrizione dell'audio)

via Descrizione Descript è una piattaforma di editing audio e video alimentata dall'IA che offre un approccio unico e intuitivo alla modifica. L'ho usata per modificare i miei video, eliminando con un solo clic le parole e i suoni di riempimento, oppure sostituendo intere frasi. Il video si adatta automaticamente alle modifiche, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Ho sfruttato le funzionalità dell'IA per rimuovere il rumore di fondo, regolare i livelli di volume e persino generare voci fuori campo realistiche. Descript offre anche potenti strumenti di collaborazione, che mi permettono di lavorare con i membri del team in tempo reale e di perfezionare i progetti insieme. Questa piattaforma combina semplicità e funzionalità avanzate, rendendola ideale sia per modifiche rapide che per lavori dettagliati di post-produzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript

Sostituire o aggiungere l'audio digitando il testo e lasciando che l'IA generi la sceneggiatura del video

Esportazione di video e audio in vari formati mentre si modificano i video

Accesso agli strumenti per tagliare, rifilare e aggiungere elementi visivi

Limiti di descrizione

Gli utenti hanno segnalato che l'overdubbing e iltrascrizione possono talvolta essere imprecise

Le sue funzionalità di modifica dei video sono limitate rispetto a quelle dell'audio e del testo

Prezzi descritti

**Free Forever: $12 al mese

Hobbista: $12/mese

$12/mese Autore: $24/mese

$24/mese Business: $40/mese

$40/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni descritte

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

6. DeepBrain IA (il migliore per la modifica dei video di esseri umani generati dall'IA)

via DeepBrain AI DeepBrain IA è uno dei migliori strumenti di IA per la modifica dei video. Mi ha aiutato a creare un video generato dall'IA per le dimostrazioni di prodotti e video di formazione in pochi minuti. Ho caricato uno script, selezionato un avatar IA e generato un video dall'aspetto reale. Utilizzando questo generatore di video IA, è possibile creare video esplicativi, tutorial o persino video di conversazione.

DeepBrain IA offre anche molte opzioni personalizzate e mi ha fatto risparmiare ore di riprese e modifiche. Il risultato finale è sempre di qualità professionale.

Le migliori funzionalità di DeepBrain IA

Creazione di avatar IA che hanno un aspetto e un comportamento simili a quelli umani

Consente conversazioni fluide e coinvolgenti con gli umani dell'IA

Adattare gli avatar umani dell'IA alle esigenze specifiche del vostro marchio con la modifica dei video basata sull'IA

Limiti dell'IA di DeepBrain

Lo strumento IA richiede dati estesi per creare avatar IA accurati ed efficaci

Secondo quanto riferito, lo strumento ha difficoltà a replicare interazioni emotive complesse

Prezzi dell'IA di DeepBrain

Personale: $24/mese

$24/mese Teams: $72/mese

$72/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di DeepBrain IA

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: N/A

7. Wisecut (il migliore per la creazione di contenuti per i social media)

via Wisecut Wisecut è uno dei migliori editor video IA per trasformare facilmente video lunghi in Clip condivisibili. Ho caricato un lungo video per il mio canale YouTube e Wisecut ha trovato automaticamente le parti migliori, ha aggiunto una musica accattivante e ha persino generato i sottotitoli.

Con la sua funzionalità/funzione di storyboarding dell'IA, posso facilmente riorganizzare le clip e aggiungere testo direttamente allo storyboard senza dover gestire una complicata sequenza temporale. Ho usato Wisecut per qualsiasi cosa, dai cortometraggi di YouTube ai filmati di Instagram, e mi ha fatto risparmiare tonnellate di tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Wisecut

Modifica i video, rimuove le pause e crea tagli automatici con funzionalità avanzate di IA

Consente l'ottimizzazione dei video per diversi rapporti di aspetto (quadrato, verticale, orizzontale)

Accesso a un ampio intervallo di opzioni musicali libere da copyright

Limiti di Wisecut

Gli utenti hanno notato che l'editor di video IA ha difficoltà con alcuni generi o stili di video

L'editor di video IA potrebbe non allineare sempre perfettamente l'audio e il video

Prezzi di Wisecut

**Free Forever

Starter: $10/mese

$10/mese Professionale: $29/mese

$29/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wisecut

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. IA Aivo (il migliore per trasformare velocemente i testi in video)

via Aivo AI Ho sperimentato Aivo IA e l'ho usato per trasformare un post del blog in un video con pochi clic. Ha generato automaticamente immagini, aggiunto musica di sottofondo e persino creato una voce fuori campo in pochi minuti. Mi permette di personalizzare tutto, dagli stili dei testi alle transizioni.

IA comprende il contenuto e suggerisce immagini pertinenti per generare video. La capacità dello strumento di creare rapidamente diversi formati video per i social media è un enorme risparmio di tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Aivo IA

Accesso a una vasta collezione di immagini e video liberi da diritti d'autore per creare contenuti di grande impatto

Ricevere suggerimenti automatici nei video per tagli, transizioni ed effetti

Trasformare facilmente contenuti scritti in video visivamente accattivanti

Limiti di IA /IA

La padronanza delle funzionalità di modifica dei video basate sull'IA comporta una curva di apprendimento

L'accesso alle funzionalità avanzate dell'editor video IA richiede una sottoscrizione più alta

Prezzi di IA

**Free Forever

Lite: $10/mese

$10/mese Elite: $19/mese

$19/mese Supreme: $99/mese

Valutazioni e recensioni di IA Aivo IA

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (il migliore per il color grading e la post-produzione)

via Adobe Blog Adobe Premiere Pro è un classico e senza dubbio uno dei migliori strumenti di IA per la modifica dei video. Tuttavia, ha una curva di apprendimento e mi ci è voluto un po' per imparare a fondo le funzioni del software. Lo strumento è in grado di snellire il processo di produttività dei video . L'ho usato per qualsiasi cosa, da semplici tagli a complessi effetti visivi.

Gli strumenti di color grading di questo generatore di video sono incredibili e le capacità di modifica dell'audio sono di prim'ordine. L'editor di video può risultare ostico per i principianti, ma una volta che ci si è impratichiti, non c'è quasi nulla che non si possa fare con Premiere Pro.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Premiere Pro

Accesso a una vasta libreria di effetti visivi e transizioni necessari per il processo di modifica dei video

Generazione di video, audio e immagini in vari formati per le vostre diverse esigenze

Riorganizzare e modificare le clip video con completa flessibilità

Limiti di Adobe Premiere Pro

Il suo modello basato sulla sottoscrizione può essere costoso

La mancanza di alcune funzionalità/funzione ostacola l'esperienza di modifica dei video per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Adobe Premiere Pro

$34,49/mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Premiere Pro

G2: 4.5/5 (1500+ recensioni)

4.5/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

10. Clipchamp (il migliore per la creazione di brevi video)

via Clipchamp Clipchamp è un altro eccellente strumento di editor video IA per creare video brevi e veloci per i social media e il marketing. Clip può essere facilmente ritagliato, aggiungere testo in sovrimpressione e persino creare presentazioni di base. L'interfaccia è user-friendly e si può accedere da qualsiasi dispositivo.

La libreria di stock di Clipchamp e i filmati e la musica gratis sono impressionanti. Ha la capacità di comprimere i video (creati per la condivisione online) senza sacrificare la qualità.

Nota: Per creare video di marketing migliori, date un'occhiata al sito 10 Migliori software di video marketing nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Le migliori funzionalità/funzioni di Clipchamp

Utilizza una varietà di video, immagini e musiche libere da diritti d'autore dalla sua libreria di stock

Collaborare facilmente con i membri del team o con i client per i progetti

Scegliere tra piani gratuiti e a pagamento per soddisfare diverse esigenze

Limiti di Clipchamp

La versione gratuita può includere una filigrana Clipchamp per la risoluzione 720p e 1080p

Manca di funzionalità/funzione per modificare progetti video complessi

Prezzi di Clipchamp

**Free Forever

Premio: $11/mese

Valutazioni e recensioni di Clipchamp

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

11. Lumen5 (il migliore per la creazione rapida di video)

via Lumen5 Lumen5 è un altro grande strumento per trasformare i post del blog in video coinvolgenti. Ho inserito il link di un articolo e lo strumento ha creato uno storyboard. L'IA fa un ottimo lavoro scegliendo immagini e musica che si adattano al contenuto. Mi piace la varietà di modelli che offre per creare diversi stili di video.

È possibile personalizzare tutto con Lumen5 cambiare testi e immagini e persino aggiungere la propria voce fuori campo. Anche se non è flessibile come gli editor video professionali, Lumen5 è sicuramente un ottimo strumento per generare video velocemente.

Le migliori funzionalità/funzione di Lumen5

Semplifica il processo di creazione dei video con la funzione drag-and-drop

Scegliete tra un intervallo di modelli pre-progettati per adattarsi allo stile del vostro marchio e allo scopo del video

Convertire i copioni in voci fuori campo dal suono naturale con accenti e opzioni vocali multiple

Limiti di Lumen5

Non è adatto a progetti video complessi che richiedono modifiche di livello professionale

Gli utenti hanno riscontrato limiti nell'utilizzo dei modelli in termini di personalizzazione per progetti specifici

Prezzi di Lumen5

Basic: $19/mese

$19/mese Starter: $59/mese

$59/mese Professionale: $149/mese

$149/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Lumen5

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

12. FlexClip (migliore per la creazione di contenuti video per i social media)

via FlexClip FlexClip vi aiuta a creare post sui social media o video di marketing senza sforzo. Offre modelli già pronti che potete facilmente personalizzare con testi, immagini e musica.

Inoltre, è possibile utilizzare FlexClip per aggiungere transizioni, animazioni di testo e persino animazioni di base. È perfetto per chi vuole creare video dall'aspetto professionale senza dover passare ore a imparare complessi software di modifica video come Adobe Premiere Pro.

Le migliori funzionalità/funzione di FlexClip

Accesso a strumenti di IA per attività come la rimozione dello sfondo del video e la conversione da testo a video

Converte i testi in voci fuori campo dal suono naturale e aggiunge automaticamente i sottotitoli ai contenuti

Esportazione di video in vari formati e risoluzioni

Limiti di FlexClip

L'accesso alle funzionalità/funzione premium di FlexClip richiede una sottoscrizione a pagamento

Alcuni formati o risoluzioni di esportazione potrebbero essere limitati nel piano Free

Prezzi di FlexClip

Free Forever

Plus: $10/mese

$10/mese Business: $20/mese

Valutazioni e recensioni su FlexClip

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di IA Video Editor

Sebbene strumenti come Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora e Runway offrano notevoli capacità di IA per la creazione e la modifica di video, è necessaria una soluzione completa per concettualizzare, eseguire e completare i contenuti e le iniziative video.

Strumenti come ClickUp offre una potente suite di funzionalità/funzione basate sull'IA che ottimizzano l'intero flusso di lavoro, dalla gestione dei progetti e l'automazione delle attività alla comunicazione, alla collaborazione e alla generazione di video.

ClickUp

ClickUp è diventato il mio strumento preferito per semplificare le mie attività, poiché Da fare il lavoro pesante nel mio flusso di lavoro. Con ClickUp Brain, grazie all'IA integrata nello strumento, ho trovato la gestione dei miei progetti più fluida, più efficiente e meno stressante.

ma ClickUp Brain non si limita a gestire le attività: aiuta anche a generare contenuti. Posso inserire prompt per creare senza sforzo video, post per blog, email e contenuti di marketing, risparmiando ore di scrittura e assicurandomi che i miei contenuti siano sempre nitidi e coinvolgenti.

generare un post per il blog con semplici prompt utilizzando ClickUp Brain

Apprezzo anche i riepiloghi/riassunti automatici dei progetti. Invece di redigere manualmente gli aggiornamenti, ClickUp Brain li riepiloga in modo da poterli condividere con il mio team.

riassumere le note di una riunione senza sforzo con ClickUp Brain

Bonus: Per esplorare altre opzioni, date un'occhiata alla sezione i 10 migliori riepilogatori/riassunti di video IA che vi faranno risparmiare tempo prezioso Non ho bisogno di scavare tra infiniti documenti o attività di ClickUp Brain per trovare informazioni, perché ClickUp Brain risponde istantaneamente alle mie domande estraendo il contesto da tutti i miei progetti. Quando lavoro su un progetto complesso, uso ClickUp Brain per ottenere aggiornamenti rapidi sull'attività in corso (WIP) e persino per automatizzare alcuni reportistici di routine.

ClickUp Clip

Posso registrare il mio schermo o creare un video rapido per condividere le idee con il mio team usando ClickUp Clip . Invece di scrivere lunghe spiegazioni o di scaricare uno strumento di IA per i video, uso Clip per registrarmi mentre svolgo attività complesse, descrivo un'esperienza online o fornisco un feedback sul progetto in modo visivo. Clip è perfetto anche per creare video esplicativi.

Nota: Date un'occhiata a questo blog per imparare Come videoregistrarsi durante la presentazione di un PowerPoint

registrate clip in qualsiasi conversazione con ClickUp Clip e condividetele con i team in tutta semplicità_

ClickUp Clips si integra perfettamente con ClickUp Brain. Dopo la registrazione, ClickUp Brain trascrive automaticamente il video, facilitando la ricerca di informazioni specifiche in un secondo momento. Ciò si è rivelato particolarmente utile quando ho avuto bisogno di rivedere i dettagli di unClip di un membro del team: non dovrò più cercare in interi video quello che mi serve.

trascrivi le tue registrazioni in pochi minuti con ClickUp Clips_

Durante l'esplorazione di Clip, ho scoperto con piacere che è possibile commentare direttamente i video e trasformare i clip in attività da svolgere.

È inoltre possibile sfruttare il Modello di produzione video ClickUp per organizzare i progetti di produttività video. Grazie agli stati personalizzati e ai campi personalizzati, è possibile monitorare ogni fase della produttività, dall'ideazione alla modifica finale del video, affidandosi alla vista Gantt Chart per gestire le sequenze temporali e assegnare le attività al team senza sforzo.

Scarica questo modello

Modello per la produzione video di ClickUp

Ho utilizzato la visualizzazione Premiere Date per coordinare il lancio di un video il mese scorso, assicurandomi che tutto rimanesse nei tempi previsti. La struttura snella del modello ha ridotto le possibilità di perdere passaggi cruciali, ha mantenuto chiara la comunicazione e mi ha aiutato a gestire le risorse in modo efficace.

Scarica questo modello

Bonus: Per snellire ulteriormente le comunicazioni, consulta questo blog su Come utilizzare la videocomunicazione asincrona per migliorare il lavoro da remoto

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottenere risposte istantanee, generare contenuti e automatizzare gli aggiornamenti con l'assistenza dell'IA

Monitoraggio del tempo dedicato alle attività con il monitoraggio del tempo integrato

Collaborazione su documenti e wiki collegati ad attività e progetti all'interno di ClickUp

Definire e gestire gli obiettivi, allineandoli con le attività e i progetti per una migliore concentrazione

Integrazione di ClickUp con Slack, Google Drive e Zoom per una collaborazione senza soluzione di continuità

Generare rapidamente riepiloghi dei commenti sulle attività e degli aggiornamenti dei progetti per facilitarne la comprensione

Creazione di dashboard intelligenti per avere un'idea dello stato del progetto e delle prestazioni del team

Tradurre automaticamente i contenuti ed eseguire controlli ortografici per garantire l'accuratezza dei documenti e delle attività

Limiti di ClickUp

L'impostazione dei flussi di lavoro può sembrare inizialmente un po' impegnativa, ma gli utenti la trovano presto facile e intuitiva

Alcune funzionalità avanzate di ClickUp richiedono una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Sfruttare l'IA per trasformare il flusso di lavoro video

Abbiamo esplorato i 12 migliori strumenti di IA per la modifica dei video, descrivendo nel dettaglio le loro funzionalità/funzioni, i limiti e le recensioni di fonti affidabili per aiutarvi a fare una scelta consapevole. Ogni strumento offre capacità uniche per migliorare il processo di creazione dei video.

Tuttavia, per ottenere il massimo dai vostri video, avete bisogno di ClickUp, che vi offre un'intera suite di funzionalità AI integrate, progettate per migliorare la produttività in tutti gli aspetti del vostro lavoro. Iscriviti a ClickUp e sperimentate come può ottimizzare il vostro processo di produzione video e reimmaginare il project management!