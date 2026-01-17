15 software per la gestione commerciale delle vendite pubblicitarie

La maggior parte dei team commerciali trascorre la settimana semplicemente sincronizzando le informazioni.

Aggiornano il CRM, reinseriscono gli stessi dettagli del cliente negli strumenti di project management e contattano i membri del team tramite strumenti di chat per verificare se le risorse creative sono pronte.

In questo blog vi presentiamo 15 piattaforme di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie che promettono di risolvere questo caos.

Dalle aree di lavoro unificate che garantiscono la connessione completa dell'intero processo commerciale dalla vendita alla consegna agli strumenti specializzati creati per specifici tipi di inventario pubblicitario, abbiamo pensato a tutto.

Panoramica dei software di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie

Questa tabella comparativa riepiloga le migliori opzioni. 🛠️

ClickUp CRM, attività, chat e documenti; super agenti IA; passaggi automatizzati Da piccole imprese a grandi aziende (team interfunzionali commerciali/operazioni) Gratuito per sempre; piani a pagamento disponibili Salesforce Media Cloud Modello di dati multimediali; Agentforce IA; Gestione degli ordini omnicanale Azienda globale (organizzazioni multimediali complesse con più reparti) A partire da 165 $/utente/mese (fatturazione annuale) HubSpot Ads Monitoraggio del ROI a ciclo chiuso; sincronizzazione del pubblico CRM; automazione del marketing Da PMI a medie imprese (team commerciale con forte orientamento al marketing) Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $/postazione/mese Pipedrive Pipeline Kanban visiva; coaching basato sulle attività; assistente IA. Piccole e medie imprese (rappresentanti commerciali dinamici e visivi) Piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Freshsales Freddy IA lead scoring; Telefono/email integrati; Sequenze commerciali Piccole e medie imprese (Teams che danno priorità al coinvolgimento dei lead) Gratis; piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese Zoho CRM Zia IA; Canva UI designer; Profonda integrazione con l'ecosistema Zoho Da Solo a Enterprise (team attenti al budget e scalabili) Gratuito; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese ADvendio Nativo di Salesforce; inventario omnicanale; fatturazione automatizzata Dal mercato medio alle aziende (editori e specialisti di operazioni pubblicitarie) Prezzi personalizzati Google Ad Manager Asta unificata; Allocazione dinamica; Reportistica avanzata sui rendimenti Editori di medie e grandi dimensioni (responsabili delle operazioni pubblicitarie e del rendimento) Prezzi personalizzati Meta Ads Manager Vantaggi+ Creatività IA; Targeting preciso; Copertura multipiattaforma Da agenzie individuali a grandi agenzie (Social media e performance marketer) Nessun costo di piattaforma (pagamento in base alla spesa pubblicitaria) Zendesk Sell Visualizzazione unificata delle vendite/del supporto; elenchi intelligenti; strumenti di vendita mobili Piccole e medie imprese (team commerciali incentrati sulle relazioni) Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Insightly Collegamento delle relazioni; Monitoraggio integrato dei progetti; AppConnect Piccole e medie imprese (Teams che si occupano di attività commerciali e consegne) Piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese Monday Sales CRM Bacheche senza codice; monitoraggio visivo delle trattative; arricchimento dei lead tramite IA Piccole e medie imprese (team commerciali visivi e collaborativi) Gratuito; piani a pagamento a partire da 18 $/postazione/mese WideOrbit Gestione del traffico broadcast; Automazioni della fatturazione; Analisi della portata Organizzazioni di media radiotelevisivi (teams commerciali e di traffico TV/radio) Prezzi personalizzati Bitrix24 CRM all-in-one; Videochiamate; Opzione self-hosted; Intranet sociale Da solo a medie dimensioni (teams che necessitano di una soluzione completa "business-in-a-box") Prezzi personalizzati AdRoll Retargeting cross-channel; Reportistica sull'attribuzione; Lookalike IA Piccole e medie imprese (teams di crescita e-commerce e D2C) Prezzi personalizzati

Che cos'è un software di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie?

Il software di gestione delle vendite pubblicitarie è una piattaforma specializzata che aiuta le aziende mediatiche, gli editori e i team pubblicitari a gestire l'intero ciclo di vita delle vendite pubblicitarie. Il processo inizia dalla generazione di lead e dalla creazione di proposte, passando per l'esecuzione delle campagne e il monitoraggio dei ricavi.

Colma il divario tra le funzioni tradizionali del CRM e le esigenze specifiche della vendita di spazi pubblicitari su canali digitali, cartacei, televisivi e fuori casa. Invece di destreggiarsi tra strumenti scollegati tra loro, le aree di lavoro convergenti eliminano questa frammentazione consolidando tutto in un'unica piattaforma unificata.

Gli elementi chiave di queste piattaforme includono:

Gestione della pipeline: monitoraggio delle relazioni con gli inserzionisti, dai potenziali clienti agli accordi chiusi

Gestione dell'inventario: visibilità sui posizionamenti pubblicitari disponibili e sulla programmazione

Automazione delle proposte e dei contratti: semplificazione del processo dalla quotazione alla chiusura, dal media kit all'ordine di inserimento.

Coordinamento delle campagne: garantire che le risorse creative, le scadenze e i risultati finali siano allineati per il traffico delle campagne

Monitoraggio e reportistica dei ricavi: monitoraggio delle prestazioni rispetto ai traguardi per una migliore gestione dei rendimenti

⚡️ Archivio modelli: Modelli pubblicitari approvati da esperti per i professionisti del marketing

Cosa cercare in un software di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie

Il tuo team sta incontrando difficoltà perché hai scelto uno strumento basandoti su una lunga lista di controllo di funzionalità, solo per scoprire che non si adatta al tuo flusso di lavoro effettivo.

Lo strumento migliore per la gestione delle vendite commerciali dipende dal tipo di inventario che vendi (diretto, programmatico o ibrido) e dal livello di integrazione richiesto dai tuoi processi commerciali e di consegna. Ecco cosa cercare:

Gestione della pipeline e dei contatti: il tuo software dovrebbe essere in grado di gestire relazioni complesse con gli inserzionisti con più contatti. Dovrebbe consentirti di effettuare il monitoraggio delle trattative su diversi prodotti pubblicitari (come display, video e sponsorizzazioni) e fornire supporto per fasi di vendita personalizzate che corrispondono al tuo processo reale.

Funzionalità di coordinamento delle campagne: assicurati che le attività commerciali possano passare alle operazioni senza interruzioni e senza dover reinserire i dati. Lo strumento dovrebbe collegare le proposte alle attività effettive della campagna e fornire visibilità sullo stato creativo, sul traffico e sulle date di lancio.

Reportistica e analisi dei ricavi: devi essere in grado di visualizzare in tempo reale il valore della pipeline, devi essere in grado di visualizzare in tempo reale il valore della pipeline, gli OKR commerciali , i tassi di successo e l'accuratezza delle previsioni. Cerca un software che monitori i ricavi rispetto ai traguardi per rappresentante o client e offra report personalizzabili senza bisogno di un data scientist.

Integrazione e automazione del flusso di lavoro: lo strumento giusto si collega al tuo ad server, al sistema di fatturazione e alle app di comunicazione. Dovrebbe automatizzare i follow-up, gli aggiornamenti di stato e le notifiche di trasferimento, con l'assistenza dell'intelligenza artificiale per aiutare a dare priorità ai lead.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro durante il lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, approfondito in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di terminare il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronia e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate la vostra produttività. 💫 Risultati reali: grazie a ClickUp, i team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

I 15 migliori software per la gestione commerciale delle vendite pubblicitarie

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro unificati dalla fase commerciale alla consegna)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

Le vendite commerciali raramente falliscono a causa della presentazione. Falliscono al momento del passaggio di consegne.

Un affare viene chiuso, l'entusiasmo è alle stelle, poi arriva la realtà. Il brief rimane in un unico posto, i dettagli della campagna finiscono nella finestra In arrivo di qualcuno, le sequenze vengono "discusse" in chat e il marketing inizia l'esecuzione senza avere un quadro completo della situazione. Quando emergono le domande, lo slancio è già svanito.

Essendo la prima area di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp risolve questo problema trattando le vendite pubblicitarie e il marketing come un unico flusso di lavoro continuo, anziché come due reparti separati che si scambiano note tramite strumenti diversi. Ecco come.

Le vendite gestiscono la pipeline in ClickUp CRM Il tuo team di vendita tiene traccia di inserzionisti, agenzie, valori delle trattative, inventario e fasi direttamente in ClickUp CRM . I campi personalizzati acquisiscono tutto ciò che è importante per gli annunci. Budget, posizionamenti, formati, date di pubblicazione, pubblico e requisiti creativi. Nulla rimane intrappolato in una presentazione o in una conversazione via e-mail. Man mano che le trattative avanzano nelle varie fasi, ClickUp mantiene una pipeline live e visibile che il marketing può già vedere.

Cattura facilmente i dettagli critici con i campi personalizzati in attività di ClickUp

Il marketing opera con un contesto completo dalle vendite Il marketing lavora direttamente da attività di ClickUp , collegato all'accordo originale. Brief creativi, specifiche, approvazioni e liste di controllo per il lancio sono tutti disponibili nello stesso spazio di lavoro. Se qualcuno chiede: "Perché questo annuncio è strutturato in questo modo?", la risposta è già lì. ClickUp Brain collega le campagne passate, le note del ciclo di vendita, i benchmark delle prestazioni e le conversazioni, in modo che i team non perdano tempo a cercare o a spiegare nuovamente.

Ogni singola conversazione, elemento di azione e attività è ricercabile con l'IA in ClickUp.

Contratto concluso → l'esecuzione inizia automaticamente Quando un'opportunità passa a Chiuso/Vincente, ClickUp Automazioni e Super Agents prendono il controllo. Le attività della campagna vengono create istantaneamente. Vengono assegnati i titolari. Le date di scadenza vengono inserite in base alla Sequenza della campagna. Viene generata una cartella o un documento collegato alla campagna con tutti i dettagli dell'accordo precompilati.

Crea agenti IA personalizzati con istruzioni preconfigurate tramite ClickUp Super Agents

Gli aggiornamenti vengono trasmessi automaticamente al reparto commerciale Man mano che il marketing procede, gli aggiornamenti sullo stato delle attività e le attività cardine vengono trasmessi al reparto commerciale senza bisogno di riunioni aggiuntive. Gli agenti possono pubblicare riepiloghi/riassunti, segnalare ritardi o evidenziare automaticamente la disponibilità al lancio. Il reparto commerciale sa sempre cosa è attivo, cosa è bloccato e cosa succederà in seguito. Ciò significa una migliore comunicazione con i clienti e meno corse contro il tempo all'ultimo minuto.

La collaborazione rimane centralizzata, non dispersivaInvece di passare da Slack, email e riunioni, i team collaborano in ClickUp Chat , proprio accanto alle attività e alle campagne di cui stanno discutendo. Le conversazioni rimangono collegate al lavoro, non sepolte in thread che nessuno riuscirà a trovare in seguito.

Comunicate con il vostro team e create attività all'interno della finestra di chat con ClickUp Chat.

ClickUp elimina l'attrito tra la vendita degli annunci pubblicitari e la loro consegna. Le vendite chiudono gli accordi più rapidamente perché l'esecuzione è prevedibile. Il marketing lancia campagne con meno sorprese perché il contesto è completo. La leadership ottiene una visibilità reale sulla pipeline, sulla capacità e sulla consegna senza dover cercare aggiornamenti!

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp CRM: crea pipeline personalizzate che rispecchiano il tuo effettivo processo di vendita pubblicitaria con fasi di prospezione, proposta, negoziazione e chiusura. Puoi monitorare i valori delle trattative, le date di chiusura previste e la probabilità di generare previsioni accurate, nonché collegare i contatti alle aziende per visualizzare l'intera cronologia delle relazioni in un'unica schermata.

Dashboard ClickUp: crea visibilità in tempo reale sul valore della pipeline, sui tassi di successo e sui ricavi rispetto ai traguardi senza attendere i rapporti settimanali. Crea crea visibilità in tempo reale sul valore della pipeline, sui tassi di successo e sui ricavi rispetto ai traguardi senza attendere i rapporti settimanali. Crea dashboard commerciali personalizzate che mostrano le trattative per rappresentante o linea di prodotti, in modo da poter individuare immediatamente i colli di bottiglia e agire prima che le opportunità sfuggano.

ClickUp Brain: ottieni un'assistenza basata sull'intelligenza artificiale che comprende realmente il tuo contesto commerciale perché è collegata all'intero spazio di lavoro di ClickUp. Riepiloga la cronologia delle comunicazioni con i clienti prima delle chiamate di scoperta, redigi email di follow-up personalizzate sulla base degli appunti delle riunioni e individua le trattative che richiedono attenzione in base ai modelli di attività.

ClickUp Automazioni: elimina i passaggi manuali e gli aggiornamenti di stato con flussi di lavoro basati su regole. Notifica automaticamente le operazioni quando gli accordi vengono conclusi, crea attività di configurazione delle campagne con i dettagli del cliente precompilati e attiva promemoria di follow-up quando gli accordi non danno risultati.

ClickUp Docs: mantieni proposte, media kit e modelli di ordini di inserimento collegati a contratti e campagne. Collabora in tempo reale alle risposte alle richieste di offerta con commenti e cronologia delle versioni, in modo che nulla vada perso negli allegati di email. mantieni proposte, media kit e modelli di ordini di inserimento collegati a contratti e campagne. Collabora in tempo reale alle risposte alle richieste di offerta con commenti e cronologia delle versioni, in modo che nulla vada perso negli allegati di email.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Invece di pagare per strumenti CRM e di project management separati, tutto è racchiuso in un'unica piattaforma, quindi le informazioni sui clienti e lo stato delle campagne sono sempre collegati.

Che tu stia vendendo campagne dirette o inventario programmatico, i campi personalizzati e le visualizzazioni di ClickUp si adattano al tuo processo.

ClickUp Brain diventa più intelligente man mano che il tuo team lo utilizza, imparando dai tuoi specifici modelli di vendita e dalle trattative con esito positivo per fornire suggerimenti migliori.

Contro:

All'inizio, la vastità delle opzioni di personalizzazione può sembrare eccessiva; i team traggono vantaggio dall'iniziare con i modelli.

Le funzionalità delle app mobili, sebbene complete, non includono ancora tutte le funzionalità delle versioni desktop.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente ha recensito:

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle e-mail e dai follow-up.

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intera area di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle email e dai follow-up.

2. Salesforce Media Cloud (ideale per operazioni multimediali dell'azienda complesse)

tramite Salesforce

Salesforce Media Cloud è il campione indiscusso per le aziende mediatiche di grandi dimensioni che devono destreggiarsi tra operazioni pubblicitarie complesse e multicanale. Va ben oltre un semplice CRM, offrendo un modello di dati specifico per il settore che unifica le vendite, la gestione degli abbonati e la monetizzazione dei contenuti.

La piattaforma dispone di una potente funzionalità CPQ che gestisce senza difficoltà prezzi complessi basati su attributi e moltiplicatori stagionali. Grazie alla recente integrazione di Agentforce IA, i team possono ora ottenere informazioni in modo proattivo e automatizzare il processo dal preventivo all'incasso attraverso canali digitali e lineari.

Elimina efficacemente il problema dei "silos di dati" riunendo sotto lo stesso tetto la previsione dell'inventario e la gestione degli ordini. Sebbene l'implementazione richieda un impegno notevole, il risultato è un'unica fonte di verità per l'intera catena del valore dei media. Si tratta di una buona scelta per le organizzazioni che desiderano aumentare i propri ricavi pubblicitari mantenendo l'accuratezza della fatturazione.

Le migliori funzionalità di Salesforce Media Cloud cloud

Gestione delle vendite pubblicitarie: monitora accordi media complessi che coinvolgono più prodotti e modelli di prezzo in una vista unificata.

Sistema di gestione degli ordini: converti gli accordi chiusi in ordini operativi senza dover reinserire i dati o effettuare passaggi manuali.

Ottimizzazione dei ricavi: sfrutta l'IA Einstein per identificare le opportunità di prezzo e effettuare la previsione della domanda.

Pro e contro di Salesforce Media Cloud cloud

Pro:

Progettato appositamente per i flussi di lavoro specifici della vendita di spazi pubblicitari, riduce le esigenze di personalizzazione.

Fornisce una visione unificata dei canali digitali, televisivi e cartacei

Scalabile per gestire il volume e la complessità delle grandi organizzazioni mediatiche

Contro:

L'implementazione è complessa e spesso richiede consulenti esterni.

L'ampiezza delle funzioni crea una curva di apprendimento ripida

La personalizzazione oltre le configurazioni standard richiede competenze di sviluppo Salesforce.

Prezzi di Salesforce Media Cloud cloud

Growth: a partire da 165 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Advanced: a partire da 475 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Media Cloud?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Per me, la funzionalità distintiva è la capacità di automazione della piattaforma. Journey Builder, la segmentazione del pubblico e le campagne basate su trigger sono tutti strumenti altamente efficaci se configurati correttamente. Sebbene sia necessario un periodo di apprendimento iniziale, una volta acquisita familiarità con il sistema, questo si rivela affidabile e richiede una manutenzione minima. Un altro punto di forza importante è la sua capacità di consolidare dati provenienti da varie origini dati. L'utilizzo di Marketing Cloud insieme a Data Cloud ha davvero trasformato il mio flusso di lavoro. Questa combinazione mi permette di ricavare informazioni preziose, creare segmenti più intelligenti, attivare il pubblico e fornire comunicazioni personalizzate che risultano davvero pertinenti e mirate.

Per me, la funzionalità distintiva è la capacità di automazione della piattaforma. Journey Builder, la segmentazione del pubblico e le campagne basate su trigger sono tutti strumenti altamente efficaci se configurati correttamente. Sebbene sia necessario un periodo iniziale di apprendimento, una volta acquisita familiarità con il sistema, questo si rivela affidabile e richiede una manutenzione minima. Un altro punto di forza importante è la sua capacità di consolidare dati provenienti da varie origini dati. L'utilizzo di Marketing Cloud insieme a Data Cloud ha davvero trasformato il mio flusso di lavoro. Questa combinazione mi permette di ricavare informazioni preziose, creare segmenti più intelligenti, attivare il pubblico e fornire comunicazioni personalizzate che risultano davvero pertinenti e mirate.

3. HubSpot Marketing Hub (ideale per l'attribuzione dei lead integrata nel CRM)

tramite HubSpot Marketing Hub

I team di marketing gestiscono gli annunci pubblicitari con strumenti specifici per ciascuna piattaforma, mentre il reparto commerciale lavora con un CRM separato. Questa separazione rende impossibile capire quali campagne generano effettivamente entrate e quali invece solo clic, con conseguente spreco di spesa pubblicitaria.

HubSpot Marketing Hub è pensato per i team moderni che credono che marketing e vendite non debbano mai essere conversazioni separate. La sua funzionalità distintiva è la possibilità di collegare gli annunci Google, Meta e LinkedIn direttamente ai dati del tuo CRM per una reportistica a ciclo chiuso.

Invece di limitarti al monitoraggio dei clic, puoi vedere quale specifica campagna pubblicitaria ha portato alla firma di un contratto e a un elevato valore nel tempo. La piattaforma ti consente di effettuare automaticamente la sincronizzazione dei tuoi elenchi CRM con le piattaforme pubblicitarie, garantendo che il tuo retargeting sia mirato con precisione ai potenziali clienti effettivi.

Con l'aggiunta di "ChatSpot" e del punteggio predittivo dei lead, il software ti aiuta a identificare quali lead sono pronti all'acquisto prima ancora che lo richiedano. Semplifica il caos dell'attribuzione multicanale in dashboard visive comprensibili a tutti i membri del team. Per i marchi in crescita, offre la combinazione perfetta tra automazioni di alto livello e un'interfaccia che non richiede una laurea in informatica.

Le migliori funzionalità di HubSpot Marketing Hub

Pubblico basato sul CRM: effettua la sincronizzazione diretta degli elenchi di contatti con le piattaforme pubblicitarie per il targeting basato sui dati effettivi dei clienti.

Reportistica di attribuzione: scopri quali campagne pubblicitarie contribuiscono alle entrate effettive, non solo ai clic o alla compilazione di moduli.

Consigli per l'ottimizzazione degli annunci: ottieni suggerimenti per migliorare le prestazioni delle campagne sulla base dei risultati CRM.

Pro e contro di HubSpot Marketing Hub

Pro:

Fornisce reportistica a ciclo chiuso seguendo i contatti durante l'intero processo commerciale.

Semplifica la gestione del pubblico tramite la sincronizzazione dei segmenti CRM su tutte le piattaforme

Offre integrazione nativa per i team che già utilizzano HubSpot CRM.

Contro:

La funzionalità è limitata a Google, Facebook/Instagram e LinkedIn.

Le funzionalità avanzate di gestione degli annunci richiedono ancora di lavorare su piattaforme native.

L'accuratezza dell'attribuzione dipende da una corretta configurazione del monitoraggio

Prezzi di HubSpot Marketing Hub

Free

Starter: a partire da 20 $ al mese

Professional: a partire da 890 $ al mese

Enterprise: a partire da 3.600 $ al mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Marketing Hub?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

La cosa che mi piace di più di HubSpot Marketing Hub è che è molto comodo da usare e ci permette di generare e organizzare i lead dell'intero team su un unico portale, in modo che le cose non si complicino e ogni persona possa visualizzare i propri lead in modo efficace.

La cosa che mi piace di più di HubSpot Marketing Hub è che è molto comodo da usare e ci permette di generare e organizzare i lead dell'intero team su un unico portale, in modo che le cose non si complicino e ogni persona possa visualizzare i propri lead in modo efficace.

4. Pipedrive (ideale per la vendita basata sulle attività visive)

tramite Pipedrive

Pipedrive è stato progettato dai commerciali per i commerciali, dando priorità allo slancio effettivo di un affare rispetto al lavoro amministrativo. Ha aperto la strada alla pipeline visiva in stile Kanban che rende incredibilmente facile vedere esattamente dove si trova ogni inserzionista nel tuo funnel commerciale.

La filosofia dell'"Activity-Based Selling" (vendita basata sulle attività) garantisce che i tuoi rappresentanti siano sempre concentrati sul passaggio successivo, che si tratti di una chiamata di follow-up o di una revisione creativa. Il suo AI Sales Assistant (assistente di vendita basato sull'IA) agisce come un coach personale, segnalando le trattative in fase di stallo e suggerendo i momenti migliori per contattare i tuoi referenti. Puoi automatizzare le attività ripetitive, come la creazione di un'attività di campagna quando una trattativa raggiunge la fase di negoziazione, senza bisogno dell'aiuto del reparto IT.

La piattaforma è nota per la sua facilità di adozione, il che significa che il tuo team la utilizzerà davvero invece di opporsi al suo utilizzo. Si tratta di uno strumento snello per la chiusura delle trattative, pensato per i team che desiderano un processo di vendita veloce senza appesantire l'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Pipeline commerciale visiva: trascina e rilascia le trattative tra le varie fasi con visibilità immediata sullo stato della pipeline.

Vendita basata sulle attività: effettua il monitoraggio e pianifica le azioni che portano avanti le trattative, con promemoria per le attività imminenti.

Assistente commerciale IA: ottieni suggerimenti automatici sui passaggi successivi e sulla priorità delle trattative in base ai modelli della pipeline.

Pro e contro di Pipedrive

Pro:

Il design pulito e intuitivo ne favorisce l'adozione da parte dei rappresentanti commerciali.

Ogni funzionalità/funzione è progettata per aiutarti a concludere le trattative, non solo per il monitoraggio amministrativo.

L'app mobile offre accesso completo alla pipeline, essenziale per i team di vendita commerciali sul campo.

Contro:

A differenza di altre alternative a Pipedrive , manca di solide funzionalità di automazione del marketing e gestione delle campagne.

Le funzionalità di reportistica non eguagliano la profondità delle piattaforme CRM delle aziende

Le opzioni di personalizzazione sono più limitate rispetto alle piattaforme altamente flessibili.

Prezzi di Pipedrive

Essential: 19 $ al mese per utente

Advanced: 34 $ al mese per utente

Professional: 64 $ al mese per utente

Power/Enterprise: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Trovo che Pipedrive sia eccellente per gestire i miei clienti e le mie chiamate. Mi piace molto il modo in cui mi permette di organizzare le informazioni e contattare i clienti, tenendo traccia di chi ho chiamato, quante volte e i motivi di ogni chiamata. Apprezzo anche la possibilità di prendere note sulle mie interazioni, che mi aiuta a rimanere organizzato con ogni cliente.

Trovo che Pipedrive sia eccellente per gestire i miei clienti e le mie chiamate. Mi piace molto il modo in cui mi permette di organizzare le informazioni e contattare i clienti, tenendo traccia di chi ho chiamato, quante volte e i motivi di ogni chiamata. Apprezzo anche la possibilità di prendere note sulle mie interazioni, che mi aiuta a rimanere organizzato con ogni cliente.

5. Freshsales (il migliore per il lead scoring basato sull'IA)

via Freshsales

Freshsales apporta un nuovo livello di intelligenza al processo commerciale integrando la comunicazione e l'IA direttamente nella schermata delle trattative. La sua IA proprietaria Freddy valuta i tuoi lead in tempo reale, aiutandoti a ignorare il rumore di fondo e a concentrarti sugli inserzionisti più interessati.

Grazie alle funzionalità integrate di telefono, email e chat, il tuo team non dovrà mai cambiare scheda per registrare una conversazione o una chiamata con un cliente. Le "sequenze di vendita" della piattaforma ti consentono di automatizzare un approccio personalizzato che sembra umano ma funziona in modo automatico. Ottieni una visione a 360 gradi del percorso del cliente, comprese le interazioni sul sito web e i ticket di assistenza passati, insieme alle tue note di vendita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Freddy IA: ottieni un punteggio intelligente dei lead che dà la priorità ai contatti più propensi a convertirsi in base ai segnali di coinvolgimento.

Telefono e email integrati: effettua chiamate e invia email direttamente dai record dei contatti con registrazione automatica

Sequenze commerciali: automatizza campagne di outreach in più passaggi che si adattano in base alle risposte dei potenziali clienti.

Pro e contro di Freshsales

Pro:

La comunicazione unificata elimina il passaggio da uno strumento all'altro e migliora la produttività

L'IA fornisce suggerimenti pratici basati sui tuoi dati, non consigli generici.

L'interfaccia pulita e moderna riduce il carico cognitivo della navigazione in sistemi complessi.

Contro:

La personalizzazione avanzata potrebbe richiedere supporto tecnico.

La profondità della reportistica non è paragonabile a quella delle piattaforme aziendali

L'ecosistema di integrazione è più piccolo rispetto alle principali piattaforme CRM.

Prezzi di Freshsales

Gratis: 0 $

Crescita: 11 $ al mese per utente

Pro: 47 $ al mese per utente

Enterprise: 71 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Mi piace l'economicità di Freshsales: con una spesa contenuta, ottieni una suite completa con molte funzionalità/funzioni, come le sequenze e la possibilità di inviare email in blocco. È stato davvero facile configurare tutto, grazie alla guida passo passo. Abbiamo creato campi account e azienda, e Freshsales fornisce modelli per altre cose. Abbiamo testato l'integrità delle e-mail senza effettuare la connessione alle caselle di posta, poi l'abbiamo testata con la configurazione DKIM, SPF e DMARC su Freshsales. È possibile utilizzare le sequenze per inviare e-mail utilizzando una determinata logica, come l'invio di follow-up ai clienti che hanno aperto le e-mail. Consente di inviare campagne e-mail automatizzate e, con le e-mail di massa, possiamo inviare una singola e-mail come campagna e personalizzare ogni aspetto di ciascuna e-mail.

Mi piace l'economicità di Freshsales: con una spesa contenuta, ottieni una suite completa con molte funzionalità/funzioni, come le sequenze e la possibilità di inviare email in blocco. È stato davvero facile configurare tutto, grazie alla guida passo passo. Abbiamo creato campi account e azienda, e Freshsales fornisce modelli per altre cose. Abbiamo testato l'integrità delle e-mail senza effettuare la connessione alle caselle di posta, poi l'abbiamo testata con la configurazione DKIM, SPF e DMARC su Freshsales. È possibile utilizzare le sequenze per inviare e-mail utilizzando una determinata logica, come l'invio di follow-up ai clienti che hanno aperto le e-mail. Consente di inviare campagne e-mail automatizzate e, con le e-mail di massa, possiamo inviare una singola e-mail come campagna e personalizzare ogni aspetto di ciascuna e-mail.

6. Zoho CRM (il migliore per la sua convenienza e la sua profonda personalizzazione)

tramite Zoho CRM

I team in crescita hanno bisogno di funzionalità CRM scalabili, ma le piattaforme aziendali sono costose e gli strumenti per le piccole imprese diventano rapidamente obsoleti.

Zoho CRM è il "camaleonte" per i team attenti al budget che richiedono comunque prestazioni di livello aziendale e una personalizzazione approfondita. Offre un'incredibile gamma di funzionalità, dall'automazione del flusso di lavoro all'assistente IA Zia, in grado di prevedere la chiusura delle trattative e rilevare anomalie nei dati.

Lo studio di progettazione Canvas della piattaforma ti consente di ricostruire completamente l'interfaccia utente per adattarla alla terminologia specifica del tuo team e al flusso di lavoro delle vendite pubblicitarie. Poiché fa parte del vasto ecosistema Zoho, si integra in modo nativo con tutto, dal software di fatturazione alle piattaforme webinar. Puoi impostare "SalesSignals" per ricevere una notifica nel momento in cui un potenziale cliente apre la tua email o visita la tua pagina dei prezzi, consentendoti di agire al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Assistente IA Zia: ottieni previsioni sulla probabilità di chiusura delle trattative e sui momenti migliori per contattare i potenziali clienti.

Automazione del flusso di lavoro: crea regole di automazione complesse senza codice utilizzando un generatore di flussi di lavoro visivo.

Comunicazione multicanale: coinvolgi i potenziali clienti tramite email, telefono, chat live e social media dall'interno del CRM.

Pro e contro di Zoho CRM

Pro:

Offre un valore eccezionale, fornendo funzionalità aziendali senza costi aziendali

La profonda integrazione con altri prodotti Zoho crea una piattaforma aziendale unificata.

Altamente personalizzabile per adattarsi praticamente a qualsiasi processo commerciale

Contro:

L'ampia gamma di opzioni disponibili può disorientare i nuovi utenti.

Alcune funzionalità avanzate richiedono piani di livello superiore.

I tempi di risposta dell'assistenza possono variare

Prezzi di Zoho CRM

Free

Standard: 20 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Per i team che cercano il controllo senza appesantire l'azienda, Zoho CRM è incredibilmente flessibile e conveniente. Le integrazioni dell'ecosistema Zoho sono perfette e le opzioni di personalizzazione (campi, flussi di lavoro, automazioni) sono ampie. È eccellente per il monitoraggio di pipeline, attività e follow-up in un unico luogo per le operazioni di reclutamento o commerciale. Se configurato correttamente, la reportistica è affidabile.

Per i team che cercano il controllo senza appesantire l'azienda, Zoho CRM è incredibilmente flessibile e conveniente. Le integrazioni dell'ecosistema Zoho sono perfette e le opzioni di personalizzazione (campi, flussi di lavoro, automazioni) sono ampie. È eccellente per il monitoraggio di pipeline, attività e follow-up in un unico luogo per le operazioni di reclutamento o commerciale. Se configurato correttamente, la reportistica è affidabile.

7. ADvendio (ideale per operazioni pubblicitarie native di Salesforce)

via ADvendio

Le aziende del settore media che utilizzano Salesforce per il CRM spesso non dispongono di funzioni native per la gestione dell'inventario pubblicitario e degli ordini, creando silos di dati e problemi di integrazione.

ADvendio è una potente soluzione nativa di Salesforce progettata specificamente per colmare il divario tra l'acquisto di spazi pubblicitari e la vendita di annunci. Poiché risiede direttamente all'interno dell'ecosistema Salesforce, lo strumento elimina la necessità di una sincronizzazione dei dati disordinata e garantisce un'unica fonte di verità per l'intera operazione pubblicitaria.

La piattaforma eccelle nella gestione dell'inventario omnicanale, consentendo di monitorare in tempo reale la disponibilità delle risorse digitali, cartacee e fuori casa. Il suo motore finanziario integrato automatizza la complessa transizione dall'ordine di inserimento firmato alla fattura finale, riducendo drasticamente gli errori manuali. Grazie alle integrazioni programmatiche con i principali SSP e exchange, fornisce una visione unificata dei flussi di entrate sia diretti che automatizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ADvendio

Gestione degli ordini: gestisci l'intero flusso di lavoro delle vendite pubblicitarie, dalla proposta all'esecuzione della campagna, all'interno di Salesforce.

Previsione dell'inventario: visualizza la disponibilità in tempo reale dei tuoi prodotti pubblicitari prima di commit con i clienti.

Integrazione programmatica: effettua la connessione tra le vendite commerciali e la domanda programmatica attraverso una gestione unificata dell'inventario.

Pro e contro di ADvendio

Pro:

Essendo un'app nativa di Salesforce, elimina le difficoltà di integrazione.

Comprende i flussi di lavoro pubblicitari come i listini prezzi e i makegoods che gli strumenti generici non comprendono.

Si adatta a diversi modelli di business nel settore dei media, da quelli esclusivamente digitali a quelli cross-channel.

Contro:

Richiede Salesforce come piattaforma di base.

La complessità dell'implementazione rispecchia i progetti Salesforce

Le funzionalità/funzioni al di fuori delle operazioni pubblicitarie potrebbero richiedere app Salesforce aggiuntive.

Prezzi ADvendio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ADvendio

G2: 4,6/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ADvendio?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Advendio è un ottimo CRM, ideale per tutti i processi commerciali relativi ai servizi multimediali. La gestione dei clienti, la classificazione, le offerte, le conferme d'ordine, le comunicazioni, la reportistica e molto altro ancora sono implementati in modo eccellente. È completamente basato sul cloud, quindi non devi preoccuparti del backup dei dati e della manutenzione del software; finora la disponibilità è stata del 100%.

Advendio è un ottimo CRM, ideale per tutti i processi commerciali relativi ai servizi multimediali. La gestione dei clienti, la classificazione, le offerte, le conferme d'ordine, le comunicazioni, la reportistica e molto altro ancora sono implementati in modo eccellente. È completamente basato sul cloud, quindi non devi preoccuparti del backup dei dati e della manutenzione del software; finora la disponibilità è stata del 100%.

8. Google Ad Manager (ideale per ottimizzare il rendimento digitale degli editori)

tramite Google Ads

Google Ad Manager rimane il punto di riferimento per gli editori che hanno bisogno di massimizzare il rendimento su un volume massiccio di impressioni digitali. La sua tecnologia di asta unificata costringe ogni fonte di domanda, compresi gli accordi diretti e gli acquirenti programmatici, a competere simultaneamente per ogni singolo spazio pubblicitario.

Recentemente, la piattaforma si è evoluta con "Interactive Reports" che utilizza l'IA per individuare in modo proattivo le opportunità di guadagno e identificare i colli di bottiglia nella consegna. Fornisce un controllo granulare sul tuo inventario, dai banner display standard ai posizionamenti CTV e video di alto valore. La funzionalità di allocazione dinamica del sistema assicura che non si perdano mai opportunità di guadagno, dando automaticamente la priorità agli annunci più remunerativi in tempo reale.

Sebbene l'interfaccia sia notoriamente complessa, la profondità dei suoi dati e la sua integrazione con l'ampio ecosistema di Google lo rendono indispensabile per i siti ad alto traffico. Per gli editori che cercano il controllo totale sulla loro strategia di monetizzazione, questa piattaforma è il massimo nel settore.

Le migliori funzionalità di Google Ad Manager

Asta unificata: massimizza i ricavi facendo competere simultaneamente tutte le fonti di domanda per ogni impressione.

Allocazione dinamica: bilancia automaticamente le campagne vendute direttamente con la domanda programmatica per ottimizzare il tasso di riempimento e il rendimento.

Reportistica avanzata: comprendi le prestazioni dei ricavi in diverse dimensioni, come unità pubblicitarie, aree geografiche e dispositivi.

Pro e contro di Google Ad Manager

Pro:

L'integrazione con l'ecosistema pubblicitario di Google garantisce una domanda significativa per gli editori.

Algoritmi sofisticati ottimizzano continuamente i ricavi in scenari complessi.

Scalabile per qualsiasi dimensione, con un livello gratis per gli editori più piccoli.

Contro:

La complessità delle funzionalità crea una curva di apprendimento ripida

Crea dipendenza dall'ecosistema di Google

L'assistenza varia a seconda del livello dell'editore

Prezzi di Google Ad Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Ad Manager?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Mi piace Google Ad Manager per il suo potente controllo degli annunci e le analisi dettagliate. Offre un targeting preciso, formati pubblicitari flessibili e potenti strumenti di ottimizzazione dei ricavi. Apprezzo anche il modo in cui mi aiuta a ottimizzare la pubblicazione degli annunci, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e massimizzare i ricavi in modo efficiente. Il passaggio a Google Ad Manager dalle reti pubblicitarie di base e dai posizionamenti diretti degli annunci ha fornito un migliore controllo, scalabilità e reportistica dettagliata, il tutto in un'unica piattaforma.

Mi piace Google Ad Manager per il suo potente controllo degli annunci e le analisi dettagliate. Offre un targeting preciso, formati pubblicitari flessibili e potenti strumenti di ottimizzazione dei ricavi. Apprezzo anche il modo in cui mi aiuta a ottimizzare la pubblicazione degli annunci, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e massimizzare i ricavi in modo efficiente. Il passaggio a Google Ad Manager dalle reti pubblicitarie di base e dai posizionamenti diretti degli annunci ha fornito un migliore controllo, scalabilità e reportistica dettagliata, il tutto in un'unica piattaforma.

9. Meta Ads Manager (ideale per la portata delle campagne sui social media)

tramite Meta Ads

I teams spesso faticano a raggiungere efficacemente il loro pubblico di riferimento sulle piattaforme social, sprecando budget in impressioni irrilevanti perché l'ottimizzazione manuale non riesce a stare al passo con gli algoritmi delle piattaforme.

Meta Ads Manager è il centro di comando essenziale per raggiungere miliardi di utenti su Facebook, Instagram, Messenger e Threads. Gli strumenti Advantage+ basati sull'IA della piattaforma automatizzano le variazioni creative e il targeting del pubblico per trovare le combinazioni più performanti. Ti consente di creare un pubblico personalizzato approfondito utilizzando i tuoi dati CRM o il traffico del tuo sito web tracciato tramite l'API Conversions per un retargeting altamente preciso.

Il dashboard visivo semplifica il processo grazie a test A/B su titoli e risorse video per capire cosa determina effettivamente le conversioni. Con il supporto nativo per formati immersivi come gli annunci Reels e Carousel, offre un sofisticato targeting comportamentale, rendendolo uno strumento indispensabile per i brand che desiderano aumentare rapidamente l'acquisizione di clienti. Si tratta dello strumento definitivo per trasformare il coinvolgimento sui social in entrate misurabili attraverso campagne ottimizzate dall'apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meta Ads Manager

Targeting del pubblico: crea segmenti di pubblico precisi utilizzando dati demografici, interessi, comportamenti e dati personalizzati come gli elenchi dei clienti.

Ottimizzazione delle campagne: lascia che gli algoritmi di Meta ottimizzino la distribuzione in base all'obiettivo scelto, che si tratti di conversioni, lead o traffico.

Copertura multipiattaforma: gestisci le campagne su Facebook, Instagram e Messenger da un'unica interfaccia.

Pro e contro di Meta Ads Manager

Pro:

Portata senza pari, con miliardi di utenti in tutto il mondo

Sofisticate funzionalità di targeting basate su dati dichiarati e segnali comportamentali

Gli inserzionisti traggono vantaggio dal continuo investimento di Meta nell'apprendimento automatico per la distribuzione degli annunci pubblicitari.

Contro:

L'attribuzione è diventata più complessa con le modifiche alla privacy di iOS

La dipendenza dalla piattaforma significa che le modifiche agli algoritmi possono influire in modo significativo sulle prestazioni

La stanchezza creativa richiede un costante aggiornamento dei contenuti

Prezzi di Meta Ads Manager

Nessun costo di piattaforma

Pagamento in base al consumo

Valutazioni e recensioni di Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

10. Zendesk Sell (il migliore per la visibilità commerciale e di supporto)

tramite Zendesk Sell

I team di vendita spesso non hanno visibilità sulle interazioni di supporto, il che porta a conversazioni imbarazzanti in cui i rappresentanti non sono a conoscenza dei problemi recenti.

Zendesk Sell è il CRM ideale per i team che credono che l'arma migliore di un venditore sia la cronologia completa dell'esperienza del cliente. Elimina in modo unico il divario tra vendite e assistenza mostrando ai tuoi rappresentanti tutti i ticket aperti e i reclami passati direttamente all'interno della scheda del contatto. Questa trasparenza evita il problema dei "contatti imbarazzanti" e consente al tuo team di programmare le proprie presentazioni in base al livello di soddisfazione attuale del cliente.

Le "liste intelligenti" dello strumento danno automaticamente la priorità alle attività quotidiane, assicurando il follow-up dei lead più interessanti al momento giusto. La sua app mobile è una delle migliori del settore e offre strumenti di geolocalizzazione e accesso offline per i rappresentanti commerciali che sono costantemente in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk Sell

Visione unificata del cliente: visualizza i dati della pipeline commerciale insieme alla cronologia dei ticket di supporto in un'unica interfaccia.

Elenchi intelligenti: crea elenchi dinamici che si aggiornano automaticamente per dare priorità alle attività quotidiane dei rappresentanti.

Monitoraggio di email e chiamate: registra automaticamente tutte le comunicazioni con il contesto completo allegato ai record dei contatti e delle trattative.

Pro e contro di Zendesk Sell

Pro:

L'integrazione nativa con Zendesk Support offre una visibilità unica sui clienti.

L'interfaccia pulita e mirata evita il sovraccarico di funzionalità/funzioni ed è intuitiva per i rappresentanti.

La potente app mobile consente ai team di vendita sul campo di lavorare da qualsiasi luogo.

Contro:

La proposta di valore è più forte per gli utenti esistenti di Zendesk Support.

Le opzioni di personalizzazione sono più limitate rispetto ad altre piattaforme CRM.

Le funzionalità di reportistica non eguagliano la profondità degli strumenti di analisi commerciale

Prezzi di Zendesk Sell

Sell Team: 25 $ al mese per utente

Sell Growth: 69 $ al mese per utente

Sell Professional: 149 $ al mese per utente

Sell Enterprise: a partire da 199 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Una delle cose che mi piace di più di Zendesk Support Suite è la sua intuitività e facilità d'uso, anche per i nuovi membri del team. L'interfaccia è pulita e ben organizzata, il che rende semplice gestire più conversazioni su canali diversi come email, chat e social media, tutto in un unico posto. Il sistema di ticketing è particolarmente potente: ci aiuta a tenere sotto controllo le richieste dei clienti, ad assegnarle in modo efficiente e a monitorarne lo stato di avanzamento senza che nulla sfugga al nostro controllo.

Una delle cose che mi piace di più di Zendesk Support Suite è la sua intuitività e facilità d'uso, anche per i nuovi membri del team. L'interfaccia è pulita e ben organizzata, il che rende semplice gestire più conversazioni su canali diversi come email, chat e social media, tutto in un unico posto. Il sistema di ticketing è particolarmente potente: ci aiuta a tenere sotto controllo le richieste dei clienti, ad assegnarle in modo efficiente e a monitorarne lo stato di avanzamento senza che nulla sfugga al nostro controllo.

11. Insightly (ideale per collegare le attività commerciali ai progetti)

tramite Insightly

Insightly risolve il problema del "passaggio di consegne" combinando un CRM ad alte prestazioni con un solido sistema di project management in un'unica piattaforma. Invece di perdere slancio una volta firmato un accordo, puoi convertire istantaneamente un'opportunità in un progetto con tutti i file e le note originali intatti.

La sua esclusiva funzionalità "Relationship Linking" va oltre i semplici elenchi per mostrarti la complessa rete di contatti, organizzazioni e progetti passati che collegano i tuoi stakeholder. L'IA "Insightly Copilot" aiuta a riepilogare lunghe catene di email e a redigere risposte di follow-up per mantenere la tua pipeline al massimo della velocità. Offre anche una suite integrata di automazione del marketing, che ti consente di eseguire campagne coordinate di generazione di lead che alimentano direttamente il tuo funnel di vendita.

Il motore AppConnect di Insightly offre integrazioni senza codice con oltre 2.000 altri strumenti, rendendolo un hub altamente flessibile per tutta la tua attività. È la scelta ideale per i team che hanno bisogno di rimanere organizzati dalla prima presentazione fino alla consegna finale della campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Collegamento delle relazioni: collega contatti, organizzazioni e progetti con mappe delle relazioni visibili per comprendere le reti degli stakeholder.

Gestione integrata del project management: converti le opportunità chiuse in progetti senza reinserire le informazioni

Automazione del flusso di lavoro: crea processi automatizzati per l'inoltro dei lead, l'assegnazione delle attività e le notifiche via email.

Pro e contro di Insightly

Pro:

La combinazione di CRM e project management risolve il problema del passaggio dalle attività commerciali alla consegna.

La relationship intelligence aiuta i team a comprendere le complesse relazioni tra gli stakeholder nelle vendite commerciali B2B.

Offre solide funzionalità per le aziende in crescita a prezzi ragionevoli.

Contro:

Le funzionalità di project management non eguagliano la completezza delle piattaforme dedicate

La reportistica personalizzata richiede un po' di apprendimento

L'integrazione delle email può occasionalmente subire ritardi di sincronizzazione.

Prezzi di Insightly

In più: 29 $ al mese per utente

Professional: 49 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4,2/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Insightly?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Adoro le nuove funzionalità di Insightly Marketing. I modelli di email e la loro creazione sono incredibili e facciamo un ottimo uso della funzione "journeys".

Adoro le nuove funzionalità di Insightly Marketing. I modelli di email e la loro creazione sono incredibili e facciamo un ottimo uso della funzione "journeys".

12. Monday Commercial CRM (il migliore per la flessibilità visiva e senza codice)

via Monday

Monday Sales CRM trasforma il mondo tradizionalmente rigido del monitoraggio delle vendite in uno spazio di lavoro vivace e visivo che i team apprezzano davvero. Basato su una struttura flessibile senza codice, consente di trascinare e rilasciare gli elementi per creare una pipeline perfettamente personalizzata senza bisogno di uno sviluppatore.

La sua vista Bacheca fornisce una panoramica di alto livello sullo stato dei tuoi accordi, utilizzando stati codificati con colori diversi per evidenziare esattamente dove una campagna è in fase di stallo. Grazie alle automazioni integrate, puoi trigger notifiche istantanee al tuo team creativo nel momento in cui viene firmato un ordine di inserimento.

Le funzionalità di IA includono l'arricchimento automatico dei lead, che raccoglie dati da tutto il web per darti un vantaggio su ogni potenziale cliente. Colma il divario tra commerciale e operazioni mantenendo tutte le comunicazioni e i file in un unico hub centralizzato e ricercabile.

Le migliori funzionalità commerciali di Monday CRM

Pipeline personalizzate: crea pipeline commerciali che corrispondono al tuo processo utilizzando la personalizzazione drag-and-drop.

Gestione visiva delle trattative: visualizza l'intera pipeline a colpo d'occhio grazie a stati contrassegnati da colori e viste intuitive della vista Bacheca.

Integrazione nativa della gestione del lavoro: crea una connessione tra le attività commerciali e le campagne di marketing, l'onboarding dei clienti e le richieste di supporto.

Pro e contro di Monday Sales CRM commerciale

Pro:

L'estrema flessibilità senza codice consente ai team di creare esattamente il CRM di cui hanno bisogno.

L'interfaccia intuitiva e visiva riduce al minimo i tempi di formazione e favorisce l'adozione da parte degli utenti.

Crea una piattaforma unificata per le attività commerciali e le operazioni per gli utenti esistenti di monday.com

Contro:

Le funzionalità specifiche commerciali, come le sequenze di email, sono meno sviluppate rispetto alle piattaforme dedicate.

La flessibilità può portare a configurazioni incoerenti se non gestita con attenzione

La reportistica, sebbene visiva, potrebbe non soddisfare i team che necessitano di analisi commerciali approfondite, rispetto ad alcune alternative di Monday

Prezzi di Monday Sales CRM commerciale

Base: 18 $ al mese per postazione

Standard: 25 $ al mese per postazione

Pro: 41 $ al mese per postazione

Enterprise: Preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Monday Sales CRM commerciale

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday Sales CRM commerciale?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Adoro la funzione e-mail e attività di monday CRM, che tagga automaticamente le e-mail ai clienti e ai lead, rendendo il monitoraggio incredibilmente efficiente. Questa automazione, combinata con le funzionalità di IA, mi aiuta a estrarre senza sforzo informazioni cruciali come le date di follow-up e i dettagli importanti. Il Workflow Center è un'altra funzionalità eccezionale, che offre un'automazione avanzata simile alle istruzioni if-this-then-that che fanno avanzare il mio lavoro e prevengono la stagnazione, consentendomi in definitiva di risparmiare tempo e denaro.

Adoro la funzione e-mail e attività di monday CRM, che tagga automaticamente le e-mail ai clienti e ai lead, rendendo il monitoraggio incredibilmente efficiente. Questa automazione, combinata con le funzionalità di IA, mi aiuta a estrarre senza sforzo informazioni cruciali come le date di follow-up e i dettagli importanti. Il Workflow Center è un'altra caratteristica eccezionale, che offre un'automazione avanzata simile alle istruzioni if-this-then-that che fanno avanzare il mio lavoro e prevengono la stagnazione, consentendomi in ultima analisi di risparmiare tempo e denaro.

13. WideOrbit (ideale per emittenti televisive e radiofoniche)

via WideOrbit

Le aziende che operano nel settore dei media televisivi utilizzano flussi di lavoro fondamentalmente diversi da quelli della pubblicità digitale e gli strumenti generici non comprendono concetti come disponibilità, compensazioni o la complessa programmazione dei media lineari.

WideOrbit rimane lo standard indiscusso del settore per le aziende di media radiotelevisivi che devono gestire la complessità ad alto rischio di quell'inventario lineare. A differenza degli strumenti esclusivamente digitali, è progettato appositamente per affrontare le sfide uniche della TV e della radio, dalla gestione delle "disponibilità" alla programmazione precisa degli spot pubblicitari.

Il suo motore di fatturazione integrato tiene automaticamente conto delle preemptions e dei "makegoods", garantendo che i tuoi rapporti finanziari siano accurati al centesimo. Collegando vendite, traffico e leadership esecutiva, crea un flusso continuo di dati che massimizza i ricavi su ogni griglia di trasmissione. Altre funzionalità includono una migliore integrazione dei dati sul pubblico, che consente alle emittenti di dimostrare il valore della loro portata con analisi in tempo reale. Per le organizzazioni che operano nello spazio dei media tradizionali, questo software fornisce un'infrastruttura specializzata che i CRM generici non sono in grado di eguagliare.

Le migliori funzionalità/funzioni di WideOrbit

Gestione del traffico: pianifica gli spazi pubblicitari su griglie di trasmissione complesse, evitando conflitti e ottimizzando l'inventario.

Automazione della fatturazione: genera fatture che riflettono accuratamente ciò che è andato in onda, inclusi i makegood e le preemption.

Integrazione dei dati sul pubblico: collega i dati di valutazione per dimostrare le prestazioni delle campagne agli inserzionisti.

Pro e contro di WideOrbit

Pro:

Una profonda competenza nel settore televisivo significa meno personalizzazioni e un'implementazione più rapida.

Copre l'intero flusso di lavoro della pubblicità televisiva, dalle attività commerciali alla fatturazione, in un unico sistema.

Come standard del settore, offre una piattaforma matura e stabile.

Contro:

La specializzazione è un limite per le aziende con operazioni digitali significative

L'implementazione richiede risorse dedicate e formazione

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti.

Prezzi di WideOrbit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WideOrbit

G2: 4. 1/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di WideOrbit?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo :

Facile da usare. Possibilità di personalizzare e creare più ordini.

Facile da usare. Possibilità di personalizzare e creare più ordini.

tramite Bitrix24

Bitrix24 è un enorme quartier generale digitale all-in-one che sostituisce la necessità di una mezza dozzina di sottoscrizioni separate. Riunisce un CRM ad alte prestazioni con strumenti di project management, videoconferenza e creazione di siti web in un unico ambiente unificato.

Questo strumento eccelle nella collaborazione interna, offrendo "Activity Streams" in stile social e finestre di chat istantanea proprio accanto alle tue trattative commerciali attive. Puoi automatizzare l'intero funnel commerciale, dal modulo iniziale di acquisizione dei lead sul tuo sito alla firma elettronica finale su un contratto.

Per i team con requisiti di sicurezza rigorosi, è una delle poche piattaforme moderne che offre ancora una versione self-hosted on-premise. La sua IA "Super Agent" ti aiuta a gestire il tuo calendario, a riepilogare gli appunti delle riunioni e persino a redigere bozze di testi di marketing per la tua prossima campagna di sensibilizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

CRM completo: gestisci lead, accordi e preventivi con pipeline personalizzabili e regole di automazione.

Collaborazione integrata: chat, videochiamate e flussi di attività mantengono i team connessi nel contesto dei record CRM.

Gestione di progetti e attività: monitora i progetti con diagrammi di Gantt e bacheche Kanban, collegati alle trattative CRM.

Pro e contro di Bitrix24

Pro:

Ottimo valore, riunisce più strumenti in un'unica piattaforma per risparmiare sui costi

È disponibile un'opzione self-hosted per le organizzazioni con requisiti di sicurezza specifici.

Il generoso livello gratis consente ai team di valutare accuratamente la piattaforma.

Contro:

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni può essere travolgente per i nuovi utenti.

I singoli componenti potrebbero non eguagliare la profondità degli strumenti specializzati e all'avanguardia.

L'interfaccia può sembrare disordinata con così tante funzionalità rispetto alle alternative a Bitrix24

Prezzi di Bitrix24

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4,1/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

15. AdRoll (ideale per le campagne di retargeting nell'e-commerce)

via AdRoll

AdRoll agisce come un potente moltiplicatore di forza per i marchi di e-commerce e D2C che hanno bisogno di trasformare i visitatori occasionali in clienti fedeli. È specializzato in un sofisticato retargeting, che consente di seguire gli utenti altamente intenzionati con messaggi coerenti e personalizzati su reti display, social media ed email.

Questo strumento semplifica anche il mondo spesso frustrante dell'attribuzione cross-channel, mostrandoti esattamente come ogni punto di contatto ha contribuito alla vendita finale. Grazie alle integrazioni native per Shopify e WooCommerce, puoi effettuare la sincronizzazione del tuo catalogo prodotti e lanciare campagne creative dinamiche con pochi clic.

Elimina le barriere tecniche all'ingresso nel mondo della pubblicità digitale di fascia alta, offrendo ai marchi più piccoli lo stesso potere di retargeting dei giganti globali della vendita al dettaglio. Nel 2026, la sua suite "Brand Awareness" si è evoluta per aiutarti a raggiungere nuovi segmenti di pubblico simili ai tuoi migliori clienti esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di AdRoll

Retargeting cross-channel: raggiungi i visitatori del sito web con messaggi coordinati su reti display, Facebook ed email.

Segmentazione del pubblico: crea segmenti basati sul comportamento sul sito web, come le pagine visitate o l'abbandono del carrello.

Attribuzione dei ricavi: crea una connessione tra le impressioni pubblicitarie e i clic e gli acquisti effettivi con il monitoraggio cross-device.

Pro e contro di AdRoll

Pro:

La gestione semplificata cross-channel fa risparmiare tempo e migliora la coerenza

L'attenzione all'e-commerce significa che comprende flussi di lavoro come feed di prodotti e creatività dinamiche.

Rende la tecnologia di retargeting accessibile ai marchi che non dispongono di team dedicati alle operazioni pubblicitarie.

Contro:

Funzionalità limitate nella parte superiore del funnel per le campagne di sensibilizzazione

L'accuratezza dell'attribuzione è stata influenzata dalle modifiche alla privacy del browser

Le opzioni creative sono più limitate rispetto agli strumenti creativi dedicati

Prezzi AdRoll

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AdRoll

G2: 4,0/5 (oltre 690 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AdRoll?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Ciò che mi piace di più di AdRoll è la facilità con cui consente di effettuare il retargeting su più canali da un unico posto. La configurazione è semplice e la reportistica è sufficientemente chiara da consentire di comprendere rapidamente cosa sta generando le conversioni. È particolarmente utile per rimanere in primo piano nella mente degli utenti altamente intenzionati all'acquisto senza un grande lavoro richiesto.

Ciò che mi piace di più di AdRoll è la facilità con cui consente di effettuare il retargeting su più canali da un unico posto. La configurazione è semplice e la reportistica è sufficientemente chiara da consentire di comprendere rapidamente cosa sta generando le conversioni. È particolarmente utile per rimanere in primo piano nella mente degli utenti altamente intenzionati all'acquisto senza un grande lavoro richiesto.

Il miglior software di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie dipende dalle tue esigenze specifiche, che tu stia vendendo inventario diretto, gestendo campagne programmatiche o coordinando campagne personalizzate. La scelta giusta bilancia la gestione della pipeline, il coordinamento delle campagne e la reportistica. I team che scelgono piattaforme integrate anziché soluzioni puntuali dedicheranno meno tempo al lavoro amministrativo e più tempo alla costruzione di relazioni con gli inserzionisti. Sei pronto a unificare la tua pipeline commerciale e la gestione delle campagne? Inizia gratis con ClickUp. ✅

Unite le vostre pubblicità e le vostre attività commerciali

Il miglior software di gestione commerciale delle vendite pubblicitarie dipende dalle tue esigenze specifiche, che tu stia vendendo inventario diretto, gestendo campagne programmatiche o coordinando campagne personalizzate.

La scelta giusta bilancia la gestione della pipeline, il coordinamento delle campagne e la reportistica.

I team che scelgono piattaforme integrate anziché soluzioni puntuali dedicheranno meno tempo al lavoro amministrativo e più tempo alla costruzione di relazioni con gli inserzionisti.

Sei pronto a unificare la tua pipeline commerciale e la gestione delle campagne? Inizia gratis con ClickUp. ✅

Domande frequenti

Il software di gestione delle vendite pubblicitarie include funzionalità specifiche del settore come la gestione dell'inventario, i listini prezzi e il traffico delle campagne, che i CRM generici non hanno. Mentre i CRM effettuano il monitoraggio delle relazioni, le piattaforme di vendita pubblicitaria gestiscono anche ciò che vendi e come viene consegnato.

Le piattaforme di project management possono gestire il monitoraggio della pipeline e il coordinamento delle campagne, in particolare per le soluzioni pubblicitarie personalizzate. Tuttavia, i team con esigenze di inventario complesse potrebbero comunque necessitare di strumenti specializzati, anche se le aree di lavoro convergenti riducono la necessità di sistemi multipli.

Cerca funzionalità IA pratiche come il lead scoring per dare priorità alle attività di outreach, informazioni dettagliate sulle trattative per identificare le opportunità a rischio e suggerimenti automatici per il follow-up. La migliore IA fornisce informazioni utili che ti aiutano a vendere in modo più intelligente, non solo a generare più report.

Sì, i livelli gratuiti di piattaforme come ClickUp, HubSpot e Zoho offrono un valore reale per i piccoli team che stanno muovendo i primi passi. È necessario valutare i limiti relativi al numero di utenti e alle funzionalità/funzioni, ma le opzioni gratuite sono sicuramente un ottimo punto di partenza.