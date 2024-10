Come creare un diagramma di flusso del processo commerciale

Il vostro team commerciale è alle prese con lead persi e accordi in stallo? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi: un diagramma di flusso del processo commerciale ben progettato. 📊

Mappando ogni passaggio, dal primo contatto alla chiusura, darete al vostro team un percorso chiaro e identificherete esattamente dove le cose vanno male.

In questo articolo vi guideremo nella costruzione di un diagramma di flusso del processo commerciale che mantenga il vostro team in carreggiata, aumenti l'efficienza e trasformi un maggior numero di lead in offerte chiuse. Iniziamo. ✔️

Cos'è un processo commerciale?

Un processo commerciale è una guida passo dopo passo per convertire i clienti potenziali in clienti . Inizia quando un cliente potenziale esprime interesse e prosegue con la chiusura dell'affare e il follow-up. Questo approccio strutturato garantisce la coerenza tra i rappresentanti commerciali, offrendo a ogni cliente la stessa esperienza di alta qualità.

se un cliente arriva attraverso una segnalazione, il diagramma di flusso del processo commerciale del CRM potrebbe includere una chiamata iniziale, un'offerta personalizzata e riunioni di follow-up per chiudere l'affare. Personalizzare i processi commerciali in base alle esigenze aziendali e aggiornarli regolarmente in base al feedback dei clienti può aiutare a identificare i colli di bottiglia e le aree da migliorare.

Sebbene la maggior parte dei processi commerciali includa la prospezione, il lancio, la gestione degli oggetti e la chiusura, è importante adattare questi passaggi alle esigenze aziendali. Inoltre, un ottimo processo commerciale non è statico: deve evolversi in base alle informazioni e ai feedback dei clienti.

Mappando un diagramma di flusso per il processo commerciale, si crea una guida visiva che evidenzia i "colli di bottiglia" nel processo di vendita abilitazione commerciale e aree di miglioramento. Questo chiaro processo commerciale aiuta il team a rimanere concentrato, efficiente e allineato. Il risultato? Un approccio più snello per trovare lead qualificati e chiudere un maggior numero di contratti.

Che cos'è un diagramma di flusso del processo commerciale?

A processo commerciale il flowchart è una rappresentazione visiva del vostro processo commerciale. Mappa ogni passaggio, dalla prospezione alla chiusura dell'affare, rendendo facile vedere come i lead si muovono nel vostro sistema. È una tabella di marcia che indica come i contatti si muovono all'interno del sistema.

Immaginate questo: Il vostro diagramma di flusso mostra la transizione dal contatto iniziale al lancio e alla chiusura. Visualizzarlo vi permette di individuare rapidamente i punti in cui i contatti potrebbero perdere colpi o dove si nascondono le inefficienze, migliorando il vostro ciclo commerciale. Per istanza, se i contatti si bloccano spesso dopo un primo lancio, il vostro diagramma di flusso può evidenziare questo problema, aiutandovi a semplificare il processo.

Questo strumento non riguarda solo l'organizzazione commerciale, ma anche la chiarezza. Mappando tutto visivamente, i responsabili commerciali possono seguire un processo coerente e concentrarsi sulla strategia di vendita giusta al momento giusto.

Perché è importante un diagramma di flusso del processo commerciale?

Vi state ancora chiedendo se valga la pena di realizzare un diagramma di flusso del processo commerciale?

Ecco perché è essenziale:

Chiarezza per il team

Un diagramma di flusso dà vita al vostro processo commerciale, facilitando al team la comprensione dei passaggi esatti da compiere. Questo significa meno errori e una comunicazione più fluida nei processi commerciali.

È come dare a tutti lo stesso libro di giochi, in modo che sappiano quali mosse fare in ogni fase.

Identifica i colli di bottiglia

Vi siete mai chiesti perché alcuni contatti si bloccano? Un diagramma di flusso individua i punti in cui si verificano ritardi o confusione. È come avere una mappa che vi mostra dove sono gli ingorghi nel vostro processo commerciale e come evitarli.

Coerenza su tutta la linea

Quando tutti seguono lo stesso processo, le interazioni con i clienti diventano coerenti, indipendentemente dall'interlocutore. Questo crea fiducia e professionalità perché nulla sembra casuale o improvvisato. Un diagramma di flusso commerciale assicura che il team sia sulla stessa pagina e che fornisca ogni volta le stesse interazioni di alta qualità, portando a una migliore gestione delle vendite .

È possibile semplificare l'intero processo commerciale con ClickUp per i team commerciali . Aiuta a monitorare i lead, a facilitare l'onboarding dei clienti e a collaborare in modo efficiente alle trattative. ClickUp consente inoltre di automatizzare i vostri processi commerciali e visualizzare la pipeline commerciale.

monitorare le prestazioni commerciali, i ricavi generati e l'attività della pipeline con ClickUp

Onboarding più semplice

Per i nuovi membri del team è molto più facile utilizzare un diagramma di flusso visivo. Invece di sovraccaricarli con istruzioni complesse, consegnate loro una guida semplice che li accompagna in ogni passaggio. È come avere un foglio informativo che rende l'onboarding più veloce e meno stressante.

Come pianificare un diagramma di flusso del processo commerciale

Pianificare un diagramma di flusso del processo commerciale è semplice se si conoscono i passaggi giusti e cosa includere nel diagramma. Ecco gli elementi chiave di un diagramma di flusso del processo commerciale e come crearlo:

$$$a Elementi chiave di un diagramma di flusso del processo commerciale

Ecco gli elementi chiave che deve avere il vostro diagramma di flusso del processo commerciale:

Generazione di lead

Il viaggio del cliente inizia qui! Che si tratti di referral, pubblicità o contatti a freddo, la generazione di lead è il fondamento di qualsiasi processo commerciale. Il diagramma di flusso deve mappare come i lead entrano nella pipeline, assicurando che il team sappia esattamente dove trovarli e come catturarli in modo efficace.

Ad esempio, se avete un programma di referral, il vostro diagramma di flusso deve mostrare come questi lead vengono catturati e seguiti.

Qualificazione dei contatti

Non tutti i lead sono perfetti. Infatti, il 61% dei venditori B2B invia tutti i potenziali clienti al settore commerciale, ma solo il 27% è qualificato.

Per questo motivo è fondamentale valutare se i lead sono in linea con il vostro traguardo prima di seguirli. Questo aiuta il team commerciale a concentrarsi sui potenziali clienti ad alto potenziale, risparmiando tempo. Ad esempio, è possibile aggiungere un passaggio nel diagramma di flusso per valutare la qualità dei lead in base a criteri specifici prima di procedere.

Presentazione

Da fare per assicurarsi che la propria offerta risuoni con il potenziale cliente? Una volta qualificato un lead, il passaggio successivo è la presentazione. Questa fase è cruciale, in quanto garantisce che il team presenti il prodotto o il servizio in modo coerente, evidenziandone il valore e affrontando i punti dolenti del cliente. Una presentazione ben strutturata aiuta a creare fiducia e ad avvicinare i team commerciali e i potenziali clienti alla decisione di acquisto.

Gestione degli oggetti

Vi è mai capitato che un potenziale cliente sollevasse un problema che vi ha colto di sorpresa? Ecco perché è necessario gestire gli oggetti nel processo commerciale. Le obiezioni sono una parte naturale del processo di vendita e il vostro diagramma di flusso dovrebbe delineare come il team commerciale le affronta e può affrontarle efficacemente. Questo passaggio è chiave per mantenere la conversazione in corso, assicurando che i dubbi siano risolti e che non si perda lo slancio nell'affare.

Chiudere

Questo è l'obiettivo, il punto in cui l'accordo viene siglato. Che si tratti della firma di un contratto o dell'elaborazione di un pagamento, il diagramma di flusso deve prevedere un chiaro percorso di chiusura. Aiuta il team a sapere quando e come passare dalla negoziazione alla chiusura con sicurezza.

Follow-up/Post-vendita

Da fare che 80% dei profitti futuri provengono solo dal 20% dei vostri clienti esistenti? Questo sottolinea l'importanza di coltivare le relazioni dopo la vendita.

Il vostro diagramma di flusso dovrebbe includere passaggi di follow-up per mantenere la relazione, incoraggiare la ripetizione dell'attività aziendale o persino raccogliere le relazioni dei potenziali clienti. Questo elemento assicura che il coinvolgimento del cliente non si fermi dopo la transazione.

**Per saperne di più Modelli di diagrammi di flusso gratis

$$$a Guida alla creazione di un diagramma di flusso per il processo commerciale, passo dopo passo

Ecco come creare il diagramma di flusso del processo commerciale:

Fare un brainstorming e delineare il processo commerciale

Il primo passaggio per la creazione del vostro piano commerciale è fare un brainstorming delle fasi critiche dell'imbuto commerciale, dalla generazione del lead alla chiusura. Questo aiuta a mappare tutte le azioni necessarie e la loro connessione. ClickUp Mappe mentali entrano in gioco in questo caso.

invece di scarabocchiare su carta, utilizzate le mappe mentali di ClickUp per organizzare visivamente queste fasi_

Le mappe mentali consentono di creare bolle (o "nodi") per ogni fase, come la qualificazione del lead o la negoziazione, e di collegarle tra loro. È possibile spostare rapidamente le cose, rendendole più flessibili di una lavagna tradizionale. Inoltre, è collaborativo: il team può aggiungere le proprie idee in tempo reale.

Grazie a questo layout visivo, è possibile individuare le lacune e perfezionare il processo prima di passare al passaggio successivo. In questo modo il diagramma di flusso copre tutte le fasi necessarie e mantiene tutti allineati.

Collaborazione con i team

Le vendite non avvengono in modo isolato: sono legate al marketing, al servizio clienti e persino allo sviluppo del prodotto. Ogni team ha una visione diversa del funzionamento del customer journey e per rendere il diagramma di flusso e la metodologia commerciale davvero efficaci è necessario il loro contributo. Lavagne online ClickUp può aiutarvi in questo senso.

_Brainstorming di idee per il vostro diagramma di flusso del processo commerciale con le lavagne ClickUp

Si tratta di uno spazio virtuale in cui tutti, sia il team di marketing che condivide intuizioni sulla generazione di lead, sia il servizio clienti che evidenzia i punti dolenti comuni, possono collaborare in tempo reale. Invece di dover gestire email o riunioni, ci si ritrova tutti insieme su un'unica piattaforma condivisa.

Con le lavagne online di ClickUp, ogni team può inserire il proprio feedback, aggiungere commenti e suggerire modifiche al diagramma di flusso. Ogni team può fornire approfondimenti sulle fasi del customer journey, dal primo touchpoint del cliente al supporto post-vendita. In questo modo, il diagramma di flusso coprirà tutte le prospettive e le fasi.

Documentate il processo

Dopo aver definito le fasi del processo commerciale, il passaggio successivo consiste nel documentare tutto in modo chiaro.

Da fare in due modi. Seguite la strada tradizionale: scarabocchiate le note, create qualche elenco puntato e sperate che tutti si ricordino i dettagli. Potete anche semplificare le cose utilizzando Documenti di ClickUp . È come avere un manuale vivo e vegeto per il vostro processo commerciale, tutto in un unico posto.

creare e collaborare al diagramma di flusso del processo commerciale con ClickUp Docs

Invece di limitarvi a delineare il diagramma di flusso, potete suddividere ogni passaggio in modo specifico: chi è responsabile, quali attività devono essere terminate e come gestire ogni situazione.

La parte migliore? È facile per tutto il team accedervi. Invece di cercare nelle email o nelle note sparse, tutti possono fare riferimento allo stesso documento mentre lavorano al diagramma di flusso.

Creare un diagramma di flusso

Trasformate il brainstorming in un diagramma di flusso visivo.

Perché scegliere un approccio visivo? ✨ Gli studi dimostrano che le persone elaborare le informazioni visive 60.000 volte più velocemente del testo per questo motivo, un diagramma di flusso rende più facile per tutti comprendere rapidamente il funzionamento del nuovo processo commerciale.

È possibile utilizzare Grafici Gantt di ClickUp per visualizzare il processo commerciale. Questi grafici forniscono una sequenza temporale che mostra come ogni fase dell'imbuto commerciale fluisce in quella successiva, completata da dipendenze, scadenze e responsabilità del team.

visualizzare il diagramma di flusso del processo commerciale con ClickUp Gantt Charts

Ad esempio, supponiamo che stiate mappando un imbuto commerciale. Potreste iniziare con la "Generazione di lead", seguita dal "Contatto iniziale" e quindi dalla "Demo del prodotto" o dal "Follow-up"

Ciascuna fase può essere rappresentata sul grafico Gantt con le dipendenze, il che significa che si può vedere visivamente che un follow-up non può avvenire prima della demo del prodotto. Se c'è un ritardo in una fase, il grafico Gantt mostra immediatamente l'impatto sui passaggi successivi.

**Per saperne di più Come creare un diagramma di flusso in Google Documenti

Rivedere e ottimizzare

L'ultimo passaggio consiste nel garantire che il processo commerciale sia il più efficiente possibile. Dopo aver implementato il diagramma di flusso, il lavoro non si ferma qui: è necessario rivederlo e ottimizzarlo regolarmente.

Un modo per tenere sotto controllo le prestazioni di ogni fase è quello di usare ClickUp Chattare che fornisce un feedback in tempo reale al vostro team.

chattare con i vostri team per revisioni regolari utilizzando ClickUp Chat_

Il vostro team è in trincea, quindi le sue intuizioni su ciò che funziona (e ciò che non funziona) sono preziose.

I lead si muovono senza problemi attraverso il processo o ci sono dei colli di bottiglia? ClickUp Chattare consente al team di segnalare rapidamente eventuali problemi o ritardi.

Una volta raccolto il feedback e analizzate le metriche di performance, come i tassi di conversione e il tempo trascorso in ogni fase, potete modificare il diagramma di flusso di conseguenza. Forse snellirete alcuni passaggi o aggiungerete dei follower dove necessario. La chiave è mantenere il processo flessibile e migliorarlo continuamente in base alle intuizioni in tempo reale del team e all'analisi dei dati.

**Pronti a iniziare?

Costruire da zero il diagramma di flusso commerciale perfetto può sembrare scoraggiante. Si possono invece utilizzare dei modelli di diagrammi di flusso del processo commerciale. Ad esempio, il modello Modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp semplifica tutti i passaggi del processo commerciale, fornendo un punto di partenza chiaro. È flessibile, in modo da poterlo adattare al vostro particolare imbuto commerciale, che si tratti di generazione di lead, nurturing o fasi di chiusura dell'accordo.

Best Practices per i diagrammi di flusso del processo commerciale

Ecco le best practice per la creazione di diagrammi di flusso del processo commerciale:

Visualizzare ogni punto di contatto

Per capire veramente il percorso del cliente, è fondamentale suddividere ogni interazione, dalla prima volta che sente parlare di voi fino a diventare un cliente fedele. Mappando questi passaggi - scoperta del lead, qualificazione, presentazione e post-vendita - si assicura che il team sappia esattamente quando e come impegnarsi in ogni fase.

Iniziate identificando i momenti chiave in cui il cliente interagisce con il vostro marchio. Delineate le azioni che il team deve intraprendere, come l'invio di un'email di follow-up o la risposta alle obiezioni. In questo modo il team sarà preparato, garantirà risposte coerenti, manterrà un processo fluido e aumenterà le conversioni.

Automazioni dei passaggi chiave Integrazione di automazione può aiutarvi a creare un solido diagramma di flusso del processo commerciale. Pensate a quelle attività ripetitive come l'invio di email di follower o il nurturing dei lead.

Segnando le fasi chiave nel vostro diagramma di flusso, strumenti come CRM o Automazioni di marketing se il team può intervenire, si libera tempo per concentrarsi su attività ad alto impatto, come la chiusura delle trattative o la creazione di relazioni.

Per esempio, invece di seguire manualmente un lead dopo una demo, impostate promemoria automatici o email personalizzate per tenerlo impegnato. In questo modo si risparmia tempo e si evita di perdere opportunità, aumentando la produttività complessiva e la soddisfazione dei clienti.

**Per saperne di più Come creare e ottimizzare la mappa dei processi IA

Includere le metriche di performance

Il diagramma di flusso del processo commerciale non è solo una tabella di marcia, ma uno strumento per migliorare le prestazioni commerciali. Per aumentarne l'efficienza, aggiungete metriche di performance in corrispondenza di punti chiave, come i tassi di conversione da lead a demo o da demo a offerte chiuse. Un diagramma di flusso del processo commerciale vi aiuta a identificare i punti in cui le prospettive si interrompono e i miglioramenti necessari.

Esaminate regolarmente queste metriche con il vostro team per individuare le aree di miglioramento. Modificando il diagramma di flusso in base a queste intuizioni, si perfeziona continuamente il processo e si migliorano i risultati. In questo modo il diagramma di flusso diventa uno strumento dinamico che permette al team commerciale di muoversi nella giusta direzione, migliorando i risultati in ogni fase.

Collaborare tra i team

Quando si crea un diagramma di flusso del processo commerciale, è importante ricordare che un tipico processo di vendita non avviene in una bolla. Per assicurarvi che il vostro diagramma di flusso rifletta il percorso del cliente, coinvolgete il feedback di altri team, come il marketing, il servizio clienti e il prodotto. Ogni team offre spunti unici che possono colmare lacune che potrebbero sfuggirvi.

Ad esempio, il marketing può aiutarvi a capire come vengono generati i lead, mentre il servizio clienti può evidenziare i punti dolenti più comuni dopo una vendita.

**Per saperne di più 10 modelli gratuiti di diagrammi a corsie e mappe di processo

Creare un diagramma di flusso del processo commerciale con ClickUp

La creazione di un diagramma di flusso del processo commerciale è fondamentale per mantenere il team organizzato e la pipeline scorrevole. Con ClickUp Sales Management, potete facilmente fare un brainstorming di idee, monitorare lo stato di avanzamento e ottimizzare ogni fase con mappe mentali e grafici di Gantt. Mappando chiaramente il vostro processo commerciale, sarete in grado di identificare i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza.

Siete pronti a creare il vostro diagramma di flusso e a portare le vostre vendite al livello successivo? Iscriviti su ClickUp e iniziate a usufruire di funzionalità/funzione che vi aiuteranno a visualizzare, gestire e migliorare il vostro processo commerciale in ogni passaggio. 🚀