15 tipi di materiale di supporto commerciale che favoriscono le conversioni (+ esempi)

I cicli commerciali lunghi possono silenziosamente uccidere anche le trattative più promettenti. Ci sono molte parti interessate, dal reparto finanziario a quello IT fino al C-Suite, che valutano ogni decisione. Ogni nuova domanda rallenta il processo.

Quel che è peggio, dopo un'ottima demo o riunione, lo slancio spesso svanisce perché i sostenitori interni non dispongono degli strumenti necessari per vendere la soluzione all'interno dell'azienda.

È qui che il materiale di supporto commerciale ti aiuta a controllare la narrazione e ad accelerare il processo di acquisto.

In primo luogo, fornisce ai tuoi rappresentanti commerciali un motivo per dare seguito e mantenere viva la conversazione, anche in caso di lunghe pause.

Quando i percorsi di acquisto diventano sempre più complessi, un ottimo materiale di supporto commerciale ti aiuta a rimanere in primo piano e a portare avanti le trattative.

Esaminiamo i 15 tipi di esempi di materiale di supporto commerciale, come crearli e gestirli e l'impatto che hanno sul tuo sales enablement.

Che cos'è il materiale di supporto commerciale?

Il materiale di supporto commerciale è qualsiasi contenuto supplementare che fornisce ai potenziali clienti le informazioni necessarie per prendere una decisione. Può essere utilizzato dai singoli rappresentanti commerciali e dai team di vendita o come materiale di marketing.

I tuoi rappresentanti commerciali possono utilizzarli per potenziare le vendite.

Ad esempio, immaginate un rappresentante commerciale che desidera dimostrare i vantaggi in termini di costi di ciò che sta vendendo e trova un caso di studio convincente per dimostrare il ROI; oppure una battlecard per contrastare la concorrenza o un documento di una pagina che riepiloga/riassume la presentazione per i responsabili delle decisioni.

Tutti questi tipi di materiale di supporto commerciale sono realizzati con un'attenzione particolare al cliente, garantendo che i materiali rispondano alle esigenze specifiche e ai punti deboli dell'acquirente.

Con materiali di supporto alla vendita pronti all'uso e personalizzabili, i tuoi team commerciali possono concentrarsi sulla costruzione di relazioni invece di perdere tempo a creare presentazioni, email o documenti.

Dedicano meno tempo alla creazione di materiali o alla progettazione di presentazioni commerciali. E più tempo alla vendita vera e propria, il che accelera i cicli di negoziazione e migliora i tassi di successo.

Scopri come i materiali di vendita e marketing giusti possono supportare ogni fase del percorso dell'acquirente.

Fase Cosa significa per i tuoi potenziali clienti Idee per materiale collaterale Consapevolezza Hanno un problema. Il tuo materiale di supporto commerciale aumenta la consapevolezza e mostra loro perché ne hanno bisogno Post sul blog, ebook e white paper, infografiche, video, contenuti per social media Considerazione Stanno esplorando diverse soluzioni. Il materiale di supporto commerciale dimostra il tuo valore Casi di studio, guide comparative dei prodotti, webinar, domande frequenti Decisione Sono pronti a prendere una decisione. Il materiale di supporto commerciale crea fiducia Dimostrazioni di prodotti, versioni di prova o campioni gratuiti, testimonianze, listini prezzi Fidelizzazione Dopo la vendita, rafforza il valore del prodotto per promuovere la fedeltà, gli upsell e i rinnovi Materiali di onboarding, guide utente e tutorial, newsletter, contenuti esclusivi

Cosa rende efficace il materiale di supporto commerciale?

Il tuo potenziale cliente sta valutando diverse opzioni, quindi il tuo rappresentante commerciale deve fornire valore per sviluppare interesse e alimentare conversazioni significative.

Ecco gli elementi fondamentali per un materiale di supporto commerciale di grande impatto:

Rilevanza per l'acquirente: il materiale di marketing risponde direttamente alle esigenze, al settore e ai punti deboli del potenziale cliente? La personalizzazione è la chiave in questo caso

Chiarezza del messaggio: Come tutti i materiali di marketing, il materiale collaterale dovrebbe concentrarsi su un messaggio centrale e intrecciare la narrazione attorno ad esso

Impatto visivo: Quando crei contenuti per il materiale di supporto commerciale, assicurati che siano organizzati in modo visivo, che mettano in evidenza le informazioni chiave e che siano facilmente consultabili

CTA chiara: Cosa vuoi che faccia il lettore dopo? Prenotare una demo, registrarsi per una versione di prova gratuita o richiedere un preventivo? Il materiale commerciale di alta qualità ha passaggi chiari

Allineamento del percorso dell'acquirente: adatta la profondità e il tono del materiale informativo al punto in cui si trova l'acquirente. I materiali di sensibilizzazione nella fase iniziale sono diversi dagli strumenti di supporto decisionale nella fase avanzata

Ottimizzato per dispositivi mobili: Il formato è leggero, ottimizzato per dispositivi mobili e facile da inoltrare internamente senza che si danneggi o vada perso?

15 tipi di esempi di materiale di supporto commerciale per ispirare il tuo team

Ora esploriamo 15 esempi di materiale di supporto commerciale che i tuoi rappresentanti possono utilizzare come fonte di ispirazione durante tutto il ciclo di vendita:

1. Documenti di una pagina sui prodotti

Sei un rappresentante commerciale che si sta preparando per una chiamata di scoperta con il responsabile operativo di un'azienda tecnologica di medie dimensioni. Sai che stanno valutando anche altri tre fornitori.

Prima della chiamata, invii al potenziale cliente un'informativa sul prodotto via email. L'informativa spiega cosa fa il tuo prodotto, i problemi principali che risolve, alcune funzionalità/funzioni distintive e una breve storia di successo di un cliente.

Durante la chiamata, apri il documento di una pagina sullo schermo e lo illustri al cliente.

Dopo la chiamata, il responsabile delle operazioni condivide il documento di una pagina con il comitato acquisti interno. La tua soluzione rimane in primo piano nella fase di consapevolezza, anche mentre vengono valutate altre opzioni.

Nel frattempo, in qualità di responsabile della formazione commerciale, hai già fornito ai tuoi rappresentanti questo modello di una pagina affinché possano presentare i prodotti in modo coerente e rapido!

🏆 Risultato: rendi più facile per l'acquirente promuovere la tua soluzione all'interno dell'azienda.

⚡ Ispirazione: In questo esempio di materiale di supporto commerciale di Threekit, il titolo trasmette la proposta di valore. Una gerarchia visiva guida l'attenzione ed elenca le tre funzionalità chiave. Trattandosi di un'integrazione Salesforce, mostra i plug-in esatti e i vantaggi.

2. Presentazioni commerciali e presentazioni

Sei un professionista delle vendite che si sta preparando per una seconda riunione con un comitato di acquisto composto da membri dei reparti operativo, finanziario e IT. Loro conoscono già le basi, ma ora vogliono approfondire: ti chiedono informazioni sui casi d'uso, sul ROI, sulla sicurezza e sulle sequenze di implementazione.

Entra o partecipa virtualmente con una presentazione commerciale personalizzata. Mostra il problema del cliente, presenta la tua soluzione, evidenzia le funzionalità/funzioni e mappa il ROI previsto.

All'interno di questa risorsa commerciale, utilizzerai immagini, casi di studio dei clienti e dati per mantenerla coinvolgente.

🏆 Risultato: nella fase di valutazione, acquisisci la fiducia della leadership, non solo quella del sostenitore iniziale.

⚡Ispirazione: ecco la presentazione commerciale 2014 di Snapchat, composta da 14 slide. Spiega ai brand come coinvolgere i potenziali clienti grazie alla sua base di utenti in rapida crescita, composta principalmente da giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni. Si tratta di un esempio datato, ma è un buon esempio di come Snapchat abbia implementato una strategia commerciale che ha dimostrato come i marchi possano utilizzare funzionalità/funzioni come Snaps, Stories e Chat per codici promozionali, contenuti dietro le quinte e annunci esclusivi. Ricorda, Snapchat aveva solo 3 anni a quel tempo!

3. Casi di studio

"Funzionerà davvero per un'azienda come la nostra?" Una domanda che la maggior parte dei rappresentanti commerciali conosce bene. Verso la fine del funnel di vendita, questo tipo di materiale di supporto commerciale è ideale per superare i dubbi e concludere l'affare.

Con casi di studio nel processo di vendita, mostri ai potenziali clienti come hai aiutato un altro client ad affrontare sfide simili e ottenere ottimi risultati. Puoi utilizzarli come strumento di vendita per dimostrare la tua credibilità e ridurre il rischio percepito.

🏆 Risultato: si passa dal "spiegare perché" al "mostrare che funziona già"

⚡Ispirazione: In questo caso di studio ClickUp X Finastra, la prima cosa che si nota è come il team di marketing di Finastra utilizza ClickUp per scalare le attività GTM. Successivamente, si vede l'impatto sotto forma di dati. È disponibile anche un video che illustra le funzionalità/funzioni di ClickUp implementate dal team.

4. Calcolatori del ROI o del valore

Il calcolatore del ROI offre funzionalità/funzioni interattive all'interno del materiale di supporto commerciale, mostrando ai potenziali clienti quanto tempo, denaro o risorse potrebbero risparmiare o guadagnare utilizzando il tuo prodotto. Cosa c'è di meglio che trasformare i potenziali vantaggi in numeri tangibili per convincere chi è ancora indeciso?

🏆 Risultato: Fornisce prove personalizzate in base alla situazione specifica dell'acquirente.

⚡Ispirazione: Il calcolatore del ROI di Drift ti mostra quanto guadagni in meno ogni anno senza il marketing conversazionale. Questo tipo di materiale di supporto commerciale ti pone domande sulle sessioni mensili del sito, sul tasso di chiusura, ecc.

5. White paper e rapporti di ricerca

Sei un leader aziendale o un dirigente commerciale senior che ha come traguardo le aziende che necessitano di una soluzione strategica. All'inizio del processo commerciale, condividi un white paper o un rapporto di ricerca pubblicato dalla tua azienda che approfondisce le tendenze del settore, le sfide e il tuo approccio unico per risolverle.

Non presentate direttamente il prodotto. Quando informate i potenziali clienti con materiale di supporto commerciale pertinente, la conversazione passa da una transazione a una discussione strategica tra pari, che aiuta a costruire rapidamente un rapporto di fiducia.

🏆 Risultato: istruisce e influenza i potenziali clienti nella fase iniziale.

⚡Ispirazione: Ecco il rapporto sul modello di maturità IDC di ClickUp, in cui la società di ricerche di mercato IDC ha condotto un sondaggio su oltre 600 aziende per creare un modello su come le aziende possono migliorare le operazioni.

🔍 Lo sapevate? I white paper sono stati introdotti per la prima volta dal governo britannico nel 1922 come documenti ufficiali per spiegare chiaramente politiche complesse ai legislatori e al pubblico. Sono stati chiamati "white paper" per via della loro copertina bianca e hanno stabilito lo standard per presentare informazioni dettagliate in modo chiaro e obiettivo.

6. Testimonianze e recensioni

Se utilizzate con saggezza, le testimonianze dei clienti soddisfatti diventano i punti di forza più convincenti in ogni fase del percorso dell'acquirente.

Puoi inserirli strategicamente in momenti diversi:

Fase iniziale : crea un rapporto di fiducia iniziale tramite email e messaggi in uscita con il pubblico di destinazione

Fase intermedia : rafforza la differenziazione durante le demo e le presentazioni

Fase avanzata: spingete gli acquirenti indecisi a concludere l'affare con proposte e presentazioni sul ROI

Inoltre, per rendere il materiale di supporto commerciale più efficace, strutturalo come una storia con un prima e un dopo. "Prima [del prodotto], avevamo [problemi con X]. Dopo [il prodotto], abbiamo ottenuto [il risultato Y]."

Perché questo formato? Perché rende il percorso del cliente più comprensibile. Mostri la trasformazione insieme al risultato finale.

🏆 Risultato: Riduce l'attrito. I potenziali clienti non hanno bisogno di verificare tutto ciò che dici; vedono prove concrete integrate nel prodotto.

⚡Ispirazione: Nella testimonianza di ClickUp qui sotto👇🏼, puoi vedere la trasformazione da un flusso di lavoro frammentato a un ambiente collaborativo. Ciò che lo distingue è che è facilmente riconoscibile e persuasivo in qualsiasi fase del percorso dell'acquirente.

Prima di ClickUp, il monitoraggio dei nostri progetti era disperso su varie piattaforme, il che portava a comunicazioni errate e perdite di tempo. Facevamo fatica a mantenere tutti allineati e spesso le attività venivano trascurate. Dopo aver implementato ClickUp, abbiamo centralizzato i nostri processi, risparmiando tempo prezioso e riducendo significativamente le comunicazioni errate. Ora il nostro team collabora senza intoppi, la visibilità dei progetti è migliorata e siamo costantemente in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

7. Modelli e sequenze di email

Pensa ai modelli e alle sequenze di email come a una versione automatizzata del tuo materiale commerciale, che puoi utilizzare per coinvolgere i potenziali clienti.

I responsabili dell'abilitazione commerciale possono standardizzare i follow-up in tutto il team. Ad esempio, ogni rappresentante segue lo stesso framework di messaggistica di alta qualità e ad alto tasso di conversione.

E i tuoi nuovi rappresentanti commerciali non dovranno più indovinare cosa scrivere. Basta che si inseriscano nella sequenza e inizino subito a contattare i clienti con testi collaudati. Questo accelera l'inserimento e offre loro maggiori possibilità di ottenere risultati immediati.

🏆 Risultato: Aumentano i punti di contatto senza aumentare il carico di lavoro.

⚡Ispirazione: Ogni volta che un utente crea un'area di lavoro gratuita su ClickUp, un consulente ClickUp lo contatta. Incoraggia gli utenti a prenotare una chiamata con il team di vendita per saperne di più sui piani tariffari o sulle funzionalità/funzioni. L'email successiva chiede conferma, poi un breve promemoria per prenotare la chiamata e, infine, alcune risorse utili. Dai un'occhiata all'esempio qui sotto!👇🏼

8. Schede comparative

Le schede comparative aiutano i potenziali clienti a comprendere rapidamente come il tuo prodotto o servizio si posiziona rispetto ad altre opzioni. Esse mettono a confronto le differenze chiave, le funzionalità/funzioni, i vantaggi e i punti di valore, rendendo più facile per gli acquirenti capire perché la tua soluzione si distingue dalla concorrenza.

Questi fogli di confronto sono particolarmente utili durante le fasi di valutazione e decisione, quando i potenziali clienti stanno valutando attivamente le loro scelte e hanno bisogno di motivi chiari e convincenti per scegliere voi.

🏆 Risultato: dà forma alla lista di controllo per la valutazione dei potenziali clienti.

⚡Ispirazione: il foglio di confronto di ClickUp con Asana riportato di seguito è perfetto. Il layout è estremamente pulito, piacevole alla vista e divertente da scorrere.

Evidenzia le funzionalità/funzioni che interessano al pubblico di destinazione, come obiettivi, automazioni e stati personalizzati.

💡Suggerimento: crea sempre il tuo foglio di confronto dal punto di vista del cliente. Oltre alle funzionalità/funzioni, devi anche concentrarti sulle domande che ti vengono poste, come la facilità d'uso, il costo totale nel tempo, il supporto clienti o la flessibilità.

9. Guide ai prezzi

Le guide ai prezzi aiutano i potenziali clienti a capire esattamente cosa stanno pagando. Una buona guida ai prezzi suddivide chiaramente ogni opzione, mostrando quali funzionalità/funzioni, livelli di servizio o vantaggi sono inclusi nei diversi prezzi.

Quando crei questo documento, includi gli aspetti che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti da parte del tuo pubblico. Potrebbe trattarsi del numero di utenti in un determinato piano, del livello di supporto, delle opzioni di personalizzazione, dell'assistenza per l'onboarding o dei percorsi di aggiornamento.

🏆 Risultato: rende trasparente la conversazione nel processo di vendita, poiché gli acquirenti sanno esattamente cosa stanno pagando.

⚡Ispirazione: questa guida ai prezzi di Shopify è estremamente semplice e diretta, utilizza una tabella formattata in modo chiaro che rende davvero facile confrontare diversi piani a colpo d'occhio. Il design è fluido e intuitivo, aiutando i potenziali clienti a determinare rapidamente quale piano è più adatto alle loro esigenze senza alcuna difficoltà.

10. Video esplicativi o tour dei prodotti

I video esplicativi sono brevi filmati, in genere della durata di 60-90 secondi, che mostrano visivamente come il tuo prodotto risolve un problema specifico o si inserisce nel flusso di lavoro di un potenziale cliente. Si concentrano su casi d'uso reali, risultati chiave e sul "perché è importante" la tua soluzione, spesso utilizzando animazioni, schermate reali del prodotto o scenari dei clienti.

🏆 Risultato: semplifica il "momento di illuminazione" della tua soluzione in un'esperienza veloce e facilmente comprensibile.

⚡ Ispirazione: Il video esplicativo sull'IA conversazionale Chatbot di Certainly.io raggiunge un equilibrio tra semplicità e coinvolgimento. Mostra come il loro chatbot IA semplifica il lavoro dei team commerciali, utilizzando animazioni divertenti e uno script chiaro e facilmente comprensibile. Il video si concentra sui punti deboli dei clienti e mostra rapidamente come Certainly. io può risolverli.

🔍 Lo sapevate? Il 98% delle persone ha guardato un video esplicativo per saperne di più su un prodotto o un servizio: il dato più alto mai registrato. Inoltre, l'88% dei professionisti del marketing video afferma che i video li hanno aiutati a generare lead.

11. Demo interattive

Le demo interattive sono esperienze pratiche con il prodotto nel processo di vendita che consentono ai clienti target di interagire attivamente con un prodotto o un software, senza bisogno di installarlo o configurarlo completamente. Invece di guardare un video o leggere una guida, l'utente può cliccare, provare le funzionalità/funzioni e simulare flussi di lavoro reali all'interno di un ambiente controllato e guidato.

Non tutte le demo sono uguali. I formati più comuni includono: Demo incorporate nel sito web: piccole guide cliccabili direttamente all'interno di una pagina di destinazione

Portali demo autonomi: micrositi completi per provare il prodotto, spesso utilizzati per prodotti SaaS di alto valore

Tour del prodotto in-app: dopo la registrazione, l'app guida l'utente attraverso le funzionalità/funzioni chiave

Demo triggerate dalle vendite: demo personalizzate create appositamente per le conversazioni commerciali in ambito aziendale

🏆 Risultato: si passa dal "spiegare ai potenziali clienti cosa fa il prodotto" al "lasciar loro sperimentare in prima persona il valore".

⚡ Ispirazione: ClickUp salta il tradizionale ostacolo della "prenotazione di una demo". Direttamente dalla loro homepage, i potenziali clienti possono esplorare la piattaforma in tempo reale (senza registrazione, senza carta di credito, senza attese). Gli utenti possono interagire con flussi di lavoro reali, vedere da vicino funzionalità/funzioni come elenchi di attività e sequenze temporali e sperimentare il valore in pochi minuti.

12. Documenti FAQ

Un documento FAQ (Domande frequenti) è un elenco di domande e risposte comuni su un argomento, un prodotto, un servizio o un processo specifico. Il suo obiettivo è quello di rispondere in modo preventivo ai dubbi degli utenti e ridurre la necessità di assistenza diretta o spiegazioni ripetitive.

✅ Inizia con domande reali dei clienti: estrai direttamente dai ticket di assistenza, dalle chiamate commerciali, dalle chat o dai feedback di onboarding ✅ Raggruppa le domande correlate: organizzale per argomento (ad es. prezzi, funzionalità/funzioni, risoluzione dei problemi) per facilitarne la consultazione ✅ Fornisci risposte chiare e concise: cerca di scrivere 2-5 frasi. Rispondi alla domanda in modo semplice senza sovraccaricare di dettagli ✅ Collegamento a risorse più approfondite, se necessario: se un argomento è complesso, fornisci una risposta breve e un collegamento a un articolo di aiuto o a un video per maggiori dettagli ✅ Usa il linguaggio del cliente: scrivi come gli utenti chiedono e parlano naturalmente, non come il tuo team interno descrive le cose

🏆 Risultato: la pagina delle domande frequenti riduce i ticket di assistenza e velocizza l'onboarding degli utenti.

⚡Ispirazione: la sezione FAQ di Airbnb organizza le domande per argomento, come prenotazioni, cancellazioni e pagamenti, in modo che gli utenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. Ogni risposta è breve ma utile e, se necessario, rimanda a un'assistenza più approfondita.

13. Infografiche

Le infografiche sono materiali di supporto alla vendita visivi che presentano informazioni, dati o processi complessi in un formato grafico semplice e di facile consultazione. Combinano elementi visivi come icone, grafici, illustrazioni e brevi testi per aiutare i potenziali clienti a comprendere rapidamente i punti chiave senza dover leggere contenuti estesi.

🏆 Risultato: trasmette il tuo messaggio a colpo d'occhio senza sopraffare il destinatario.

⚡Ispirazione: L'infografica Duck.Design per Guestpay mappa il percorso degli ospiti dell'hotel ed evidenzia dove avvengono i pagamenti. Come puoi vedere, il preventivo finale collega tutto in modo naturale, rendendolo perfetto.

🧠 Curiosità: Le pitture rupestri di Lascaux, realizzate 17.000 anni fa in Francia, sono tra le prime forme di comunicazione visiva. Come le moderne infografiche, utilizzavano immagini semplici per condividere idee complesse, monitorare gli animali, mappare le battute di caccia e raccontare storie, rendendo le informazioni facili da comprendere senza bisogno di parole.

14. eBook

Gli ebook sono contenuti più lunghi progettati per educare, informare o guidare i potenziali clienti su un argomento specifico, posizionando sottilmente il tuo marchio come esperto. A differenza dei brevi post sui blog o dei volantini, con gli ebook puoi approfondire problemi, soluzioni, tendenze o strategie, offrendo ai lettori un valore reale e costruendo fiducia nel tempo.

🏆 Risultato: un buon eBook è un compendio esaustivo che risponde a tutte le domande che un potenziale cliente potrebbe avere su un argomento. Aiuta i marchi a posizionarsi come autorità esperte nel loro campo.

⚡Ispirazione: prendi gli "Ebook sulla strategia di marketing inbound" di HubSpot. Il marchio crea contenuti altamente pertinenti per gli utenti interessati a incrementare la generazione di lead, inclusi consigli pratici che possono essere utilizzati immediatamente.

🔍 Lo sapevate? Il termine "ebook" è stato utilizzato per la prima volta nel 1987, anni prima che esistessero Kindle, iPad o i moderni tablet. I primi e-book erano semplici file di testo, spesso condivisi su floppy disk tra appassionati di tecnologia e studenti universitari.

15. Manuali utente

I manuali utente sono documenti dettagliati che guidano i clienti nella configurazione, nell'uso e nella risoluzione dei problemi di un prodotto. Sebbene siano visti principalmente come materiali di supporto post-vendita, i team commerciali utilizzano i manuali utente anche come materiale di supporto alle vendite, soprattutto quando vendono prodotti complessi che i potenziali clienti devono comprendere prima di impegnarsi completamente.

🏆 Risultato: un manuale utente chiaro aumenta la fiducia nel prodotto e riduce le difficoltà di configurazione nel processo commerciale.

⚡ Ispirazione: Il manuale utente di Notion guida gli utenti attraverso ogni funzionalità/funzione con brevi video, immagini, guide rapide e persino suggerimenti per vari casi d'uso. E questa chiarezza può aiutare molto a chiunque a sentirsi sicuro nella scelta dello strumento.

Come organizzare e gestire efficacemente il materiale di supporto commerciale

Con tutti questi tipi di materiale di supporto commerciale, le versioni possono iniziare ad accumularsi, i link possono andare persi e la personalizzazione dei materiali per ogni lead aggiunge ancora più lavoro. Quando si cerca anche di rimanere in sincronizzazione con il marketing, è facile sentirsi sopraffatti.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, interviene proprio quando il tuo team commerciale ne ha più bisogno, riunendo attività, contenuti e collaborazione in un'unica piattaforma semplificata. Sostituisce strumenti sparsi e flussi di lavoro disordinati con un'unica fonte di verità, in modo che il tuo team rimanga concentrato, veloce e sincronizzato.

ClickUp Docs, ad esempio, fornisce al tuo team commerciale uno spazio centralizzato per creare, organizzare e collaborare su tutti i materiali commerciali.

Crea, archivia e gestisci tutte le tue risorse di supporto commerciale utilizzando ClickUp Docs

Ecco come i tuoi rappresentanti commerciali possono utilizzare i documenti ClickUp per rimanere efficienti:

Conserva tutto, dai copioni commerciali ai casi di studio e al materiale di marketing, in un unico hub facilmente consultabile e accessibile

Controlla chi può visualizzare o modificare i contenuti, garantendo la sicurezza dei materiali sensibili

Ordina il materiale collaterale in base alla fase del funnel, al profilo del cliente o alla linea di prodotti, consentendo ai rappresentanti di trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno

I team commerciali e di marketing possono lavorare insieme in tempo reale sullo stesso documento, evitando conflitti tra versioni e semplificando le approvazioni

Aggiungi video, presentazioni commerciali, liste di controllo e fogli di lavoro direttamente nei documenti, rendendo le risorse commerciali più interattive e pratiche per il tuo team

💡Suggerimento per i professionisti: utilizza le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e definire visivamente la tua strategia di materiale di supporto commerciale: inserisci miniature dei tuoi documenti di una pagina, tagga i membri del team per rivedere le presentazioni e mappa dove ogni risorsa si inserisce nel funnel di vendita.

Una volta che il materiale è organizzato e accessibile in ClickUp Docs, il passaggio successivo è renderlo più intelligente e veloce da utilizzare. E per farlo, usa ClickUp Brain.

Questa IA per la documentazione può aiutarti a creare e perfezionare il tuo materiale di supporto commerciale con molto meno lavoro manuale. Hai bisogno di creare una presentazione di un prodotto, riformulare un caso di studio per un nuovo cliente tipo o riepilogare/riassumere un lungo white paper? Inserisci il tuo contenuto, conversa in linguaggio naturale e lascia che ClickUp Brain si occupi del lavoro pesante nel tuo processo di vendita.

Scrivi il materiale commerciale più efficace utilizzando ClickUp Brain

Per i team commerciali, ciò significa non perdere tempo a riscrivere risorse o a cercare aiuto per la redazione dei testi. È possibile utilizzare l'IA nelle vendite per personalizzare i messaggi, creare sequenze e preparare materiale informativo per le diverse fasi del funnel, il tutto all'interno della piattaforma.

📮Approfondimento ClickUp: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto aumentano nel tempo. Ma non con ClickUp Brain. È integrato nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

Con ClickUp Brain che rende i tuoi contenuti commerciali più facili da personalizzare, il passaggio successivo è mettere in moto quei contenuti.

ClickUp per i team commerciali offre al tuo team un unico posto in cui gestire l'intero motore commerciale, come la gestione della pipeline, la collaborazione con il marketing e il monitoraggio di ogni accordo e documento.

Centralizza l'intero processo commerciale in un'unica posizione con ClickUp

Ciò semplifica anche la scalabilità del project management commerciale. È possibile assegnare attività per la creazione di contenuti, taggare i materiali in base alla fase del funnel o al prodotto e mantenere tutti gli stakeholder allineati. Ciò significa meno ritardi, nessuna confusione tra le versioni e più tempo a disposizione dei rappresentanti per concentrarsi sulla chiusura delle trattative.

Ecco come questo strumento per la produttività commerciale supporta il tuo team commerciale nella pratica:

Assegna ai titolari l'incarico di aggiornare le presentazioni, i documenti di una pagina o le email di follow-up nel processo commerciale utilizzando le attività di ClickUp

Crea fasi della pipeline come "Chiamata di scoperta", "Proposta inviata" o "Negoziazione" utilizzando i campi personalizzati di ClickUp che offrono al tuo team un processo trasparente e tracciabile dal lead alla chiusura

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare lead, attivare attività di follow-up o impostare promemoria con date di scadenza in base alle modifiche di stato o alle voci dei moduli

Crea dashboard ClickUp per monitorare lo stato delle trattative, l'attività dei rappresentanti e le previsioni di fatturato, in modo che i tuoi responsabili commerciali abbiano sempre visibilità su ciò che funziona e ciò che non funziona

Integra il tuo stack tecnologico commerciale con ClickUp per centralizzare i contenuti e mantenere sincronizzato l'intero processo di materiale di supporto commerciale

Semplifica la gestione del materiale di supporto commerciale con ClickUp

La gestione del materiale di supporto commerciale non deve essere un grattacapo. Con gli strumenti giusti, puoi semplificare l'intero processo, dalla creazione dei contenuti all'organizzazione e alla collaborazione. ClickUp offre tutto ciò di cui il tuo team commerciale ha bisogno per stare al passo con la concorrenza.

Con ClickUp, puoi semplificare i flussi di lavoro e collaborare facilmente con il tuo team, in modo che tutto nel funnel di vendita rimanga in carreggiata. ClickUp Docs rende l'organizzazione e l'accesso ai tuoi contenuti commerciali un gioco da ragazzi, tutto in un unico posto. Infine, ClickUp Brain ti consente di accelerare il processo di creazione dei contenuti e perfezionare i tuoi messaggi in pochissimo tempo.

Prova ClickUp oggi stesso per semplificare i flussi di lavoro commerciali e chiudere le trattative più rapidamente, su larga scala.