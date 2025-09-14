I 13 migliori strumenti CRM per il settore edile per ottimizzare i progetti e la gestione dei clienti

Scadenze non rispettate, controversie sui pagamenti e aggiornamenti sui progetti disorganizzati possono mandare all'aria anche i migliori team edili. Problemi minori possono trasformarsi in costosi ritardi quando le tempistiche, i permessi e le comunicazioni con i clienti sono disorganizzati.

Il software CRM per il settore edile integra tutto: centralizza i dati dei progetti, effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento, organizza la pipeline e tiene i clienti aggiornati in tempo reale.

Abbiamo selezionato gli strumenti migliori che consentono ai team del settore edile di risparmiare tempo, ottenere risultati più rapidamente e portare a termine ogni progetto senza sforare i budget. ✅

Cosa dovresti cercare in un CRM per il settore edile?

Quando scegli un CRM per la tua impresa edile, considera le seguenti funzionalità chiave che consentono di prendere decisioni basate sui dati:

Monitoraggio dei progetti: scegli CRM che non si limitino a gestire i contatti, ma consentano di monitorare lavori, sequenze, permessi e ordini di modifica per prendere decisioni più oculate

Comunicazione: garantisci aggiornamenti semplici a clienti e subappaltatori grazie alla condivisione con un clic di pianificazioni e stati di avanzamento dei progetti

Preventivi e proposte: utilizza strumenti con modelli integrati, firme digitali e monitoraggio per velocizzare la fase di offerta

Pianificazione: scegli CRM che centralizzino la pianificazione di attività, squadre e attrezzature tramite calendari visivi

Accesso da dispositivi mobili: scegli strumenti ottimizzati per i dispositivi mobili, in modo che i team possano aggiornare lo stato dei lavori, timbrare il cartellino o caricare foto direttamente in cantiere

Spazio di archiviazione dei documenti: conserva progetti, permessi, contratti e foto in un unico spazio sicuro e organizzato

Fatturazione e contabilità: cerca funzionalità integrate di fatturazione, monitoraggio dei pagamenti e integrazioni contabili per migliorare il flusso di cassa

Il CRM per il settore edile in sintesi

Ecco una breve panoramica dei migliori CRM per il settore edile per il monitoraggio e la gestione efficaci dei nuovi contatti:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni e grandi aziende che necessitano di un sistema unificato per la gestione dei clienti, dei progetti e del CRM CRM e project management all-in-one, documenti, attività, analisi, scadenze, automazioni, IA, dashboard, monitoraggio del tempo, chat, accesso ospiti Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Buildertrend Imprese generali di piccole e grandi dimensioni e project manager che coordinano subappaltatori e pianificazioni Portale clienti, pianificazione, registri giornalieri, grafici Gantt, gestione del personale, pagamenti online, preventivi Prezzi personalizzati Procore CRM Grandi imprese edili e aziende che gestiscono portafogli complessi e composti da più progetti Gestione del portfolio, monitoraggio dei costi, controllo dei contratti, pipeline personalizzate, comunicazione centralizzata Prezzi personalizzati JobNimbus Teams di piccole e medie dimensioni che operano nel settore delle finiture esterne (coperture, rivestimenti) e necessitano di accesso sul campo Bacheche drag-and-drop, app mobile, strumenti di preventivazione visiva, flussi di lavoro automatizzati e bacheche di fatturazione Prezzi personalizzati Capocantiere Piccole imprese e appaltatori alla ricerca di soluzioni ricche di funzionalità e convenienti Oltre 60 moduli (sicurezza, richieste di informazioni, tabelle orarie), monitoraggio dei lead, strumenti finanziari integrati, app mobile I piani a pagamento partono da: 49 $ al mese per utente Followup CRM Appaltatori e imprese specializzate (di tutte le dimensioni) orientati al commerciale che necessitano di automazione della pipeline Dashboard visive, monitoraggio delle offerte, follow-up automatizzati, lead scoring, reportistica sulle attività I piani a pagamento partono da: 4.500 $/anno CoConstruct Costruttori di case personalizzate, ristrutturatori e team di progetto residenziali (di piccole e medie dimensioni) Preventivi, selezione dei clienti, modelli di proposta, monitoraggio della manodopera e dashboard amministrativa Prezzi personalizzati Pipedrive Piccoli team e singoli professionisti interessati a un semplice monitoraggio commerciale Pipeline Kanban, inserimento dati guidato, acquisizione di lead tramite chatbot, pipeline personalizzate personalizzate I piani a pagamento partono da: 19 $ al mese per utente HubSpot CRM Startup, liberi professionisti e piccole imprese che necessitano di soluzioni integrate di marketing/servizi Modelli di email, moduli, campagne omnicanale, chat live, acquisizione di lead, analisi dei dati Gratis; piani a pagamento a partire da: 20 $ al mese per utente Salesforce Aziende e grandi società di costruzioni che necessitano di personalizzazioni e integrazioni approfondite Flussi di lavoro personalizzati, automazioni avanzate, integrazioni, dashboard su misura e approfondimenti basati sull'IA Prezzi personalizzati PlanSwift Preventivisti e project manager (di ogni dimensione) specializzati nella misurazione dei progetti Rilievi visivi, assiemi personalizzati, esportazione in CRM/Excel, misurazioni in scala I piani a pagamento partono da: 2.000 $/anno per utente Jobber Team di assistenza sul campo di piccole e medie dimensioni (elettricisti, idraulici, squadre mobili) Ottimizzazione dei percorsi, fatturazione istantanea, chatbot con IA, monitoraggio delle buste paga e calendario visivo I piani a pagamento partono da: 30 $ al mese per utente AccuLynx Le imprese di coperture (dalle piccole alle grandi) stanno espandendo le proprie attività e automatizzando i flussi di lavoro Flusso di lavoro end-to-end, misurazione aerea, contratti con firma elettronica, monitoraggio dei lead, moduli di produzione Prezzi personalizzati

👀 Lo sapevi? La tua produttività commerciale può migliorare dal 3 al 5% semplicemente tramite l'automazione dei processi CRM e commerciali con l'IA.

Il miglior CRM per il settore edile

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ora scopriamo quale soluzione potrebbe essere più adatta a te e perché. Ecco i migliori strumenti CRM ideali per le tue esigenze di gestione nel settore edile:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione completa di progetti e clienti)

Tieni traccia dei lead, gestisci i follow-up e mantieni attiva l'intera pipeline commerciale con il software di project management CRM ClickUp

ClickUp è l'app completa per il lavoro: combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto potenziato dall'IA per aiutarti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Dal monitoraggio dei lead e della gestione dei dati dei clienti al controllo dello stato di avanzamento dei lavori e al coordinamento dei team sul campo, ClickUp for CRM integra la gestione delle relazioni con i clienti con il resto dei tuoi flussi di lavoro, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti scollegati tra loro.

Con il modello CRM di ClickUp, puoi gestire contatti, fasi commerciali e progetti senza dover partire da zero.

Scarica il modello gratis Personalizza il tuo CRM per il settore edile con il modello CRM di ClickUp

Questo modello ti consente di:

Centralizza i dati di contatto dei clienti, gli elenchi delle cose da fare, le note e la cronologia delle comunicazioni in un unico posto ben organizzato

Dai priorità alle attività e ai follow-up in base alla fase di vendita o al tipo di cliente

Utilizza le visualizzazioni predefinite (come Elenco o Processo commerciale) per trovare rapidamente ciò che conta di più

Sfrutta i campi personalizzabili per i titoli delle mansioni, i settori e i tipi di elementi CRM in modo da adattarli al tuo flusso di lavoro

Visualizza lo stato di avanzamento e individua i colli di bottiglia con strumenti come i diagrammi di Gantt e i dashboard

I modelli CRM di ClickUp sono pensati per essere utilizzati insieme a ClickUp CRM, in modo da poter migliorare la fidelizzazione dei clienti, accelerare le trattative e aumentare il fatturato nel modo più semplice ed efficiente possibile.

💡 Suggerimento da esperto: Scegli le visualizzazioni più adatte al tuo flusso di lavoro: Elenco, Kanban, Calendario o visualizzazioni personalizzate come "Clienti a rischio" o "Progetti attivi". Puoi definire stati personalizzati (ad es. "Proposta inviata" o "In corso") e utilizzare campi personalizzati per registrare dettagli chiave come l'indirizzo del cantiere, il budget o il tipo di progetto.

Automatizza i flussi di lavoro e effettua il monitoraggio visivo dello stato di avanzamento

Automatizza i flussi di lavoro del team con ClickUp Automazioni

ClickUp Automations elimina il lavoro amministrativo ripetitivo assegnando automaticamente i membri del team, aggiornando gli stati o inviando promemoria man mano che i progetti procedono. Con ClickUp Tasks, puoi facilmente delegare responsabilità, fissare scadenze e monitorare i progressi per ogni fase del tuo progetto edile, tutto in un unico posto. La funzionalità drag-and-drop semplifica l'organizzazione e la riassegnazione delle attività man mano che le esigenze del progetto cambiano, assicurando che il tuo team sappia sempre su cosa lavorare dopo.

Con le dipendenze delle attività di ClickUp, puoi impostare l'ordine esatto delle operazioni, assicurandoti che la preparazione del cantiere, le ispezioni e i passaggi di consegne avvengano nella sequenza corretta.

Definisci un chiaro ordine operativo con le dipendenze delle attività

In caso di modifiche o ritardi, ClickUp ti avviserà immediatamente, così il tuo team potrà adattarsi rapidamente e mantenere il progetto in linea con gli obiettivi.

Ottieni approfondimenti basati sull'IA

Gli agenti ClickUp, come gli agenti di integrazione dei dati CRM, aiutano a sincronizzare il tuo CRM con strumenti come l'email o i moduli web, aggiornando automaticamente i record man mano che arrivano nuove informazioni. Se hai bisogno di aggiornamenti in tempo reale, ClickUp Brain analizza la tua area di lavoro per rispondere alle domande, suggerire i passaggi successivi e riassumere lo stato dei clienti: tutto su richiesta e su un'unica piattaforma.

Riassumi l'attività del tuo progetto, individua le tendenze e contrassegna gli elementi che richiedono attenzione con l'IA lavorativa più completa al mondo, ClickUp Brain

Ad esempio, puoi chiedere informazioni sullo stato di un cantiere, sulle ultime comunicazioni con il cliento o sulle attività in sospeso e ottenere risposte immediate.

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Brain Max per dettare aggiornamenti sul cantiere, note sui clienti o elementi della lista delle cose da fare senza usare le mani. Il tuo input vocale viene immediatamente trascritto, collegato all'attività o alla scheda cliente corretta e reso disponibile al tuo team: l'ideale per gli appaltatori impegnati sul campo.

Abbinalo alle funzionalità/funzioni incluse in ClickUp for Construction Teams e avrai a disposizione un CRM completo basato sull'IA che migliora l'efficienza operativa nel settore edile, garantendo al contempo un'ottima assistenza ai tuoi clienti.

Scopri come ClickUp può trasformarsi in un CRM completo su misura per il settore edile, che ti permette di tenere in un unico posto lead, contratti, clienti e lo stato dei progetti, così non perderai mai un follow-up.

Un modo migliore per gestire i lavori edili

Che si tratti di gestire le prime interazioni con i potenziali clienti o le consegne finali, ClickUp supporta il tuo flusso di lavoro con funzionalità/funzioni come i diagrammi di Gantt, le mappe mentali e i riepiloghi dettagliati dei progetti. Puoi assegnare attività, fissare scadenze, monitorare l'utilizzo delle risorse e visualizzare ogni fase di un progetto per assicurarti che rimanga nei tempi e nel budget previsti.

Tieni traccia del tempo, collabora e ottieni risultati migliori

Puoi persino effettuare il monitoraggio del tempo direttamente all'interno di ClickUp o utilizzare integrazioni come Clockify per tenere traccia delle ore dedicate a ciascuna attività o progetto. I promemoria e gli avvisi integrati aiutano il tuo team a rimanere al passo con le scadenze e le attività cardine.

Genera report, gestisci le ore fatturabili e ottieni un controllo migliore sulla produttività del team e sulla pianificazione delle risorse con ClickUp Monitoraggio del tempo

La comunicazione in tempo reale è fondamentale nel project management edile e nel CRM. ClickUp Chat e ClickUp Docs consentono a tutti di rimanere sincronizzati, sia in ufficio che in cantiere.

Tieni traccia e collabora su chat, documenti, stati e attività in tempo reale con ClickUp Construction Management

Puoi @menzionare i colleghi, assegnare commenti o effettuare la condivisione di file di progetto all'istante. Ciò semplifica la collaborazione su richieste di informazioni, ordini di modifica, presentazioni e feedback generali, riducendo le incomprensioni e migliorando l'efficienza complessiva del lavoro.

Per clienti e subappaltatori, l'accesso come ospite con autorizzazioni personalizzabili garantisce che tutti rimangano informati senza esporre informazioni sensibili.

📮 ClickUp Insight: Il 46% dei knowledge worker si affida a un mix di chat, note, strumenti di project management e documentazione di team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate tra loro, rendendo più difficile mantenere l'organizzazione. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto a una produttività senza sforzo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Richiede un periodo di apprendimento durante la configurazione iniziale e la personalizzazione, soprattutto per i team che non hanno familiarità con i software di project management

Offre funzioni limitate su dispositivi mobili rispetto alle versioni web e desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp è il mio preferito per il monitoraggio e l'organizzazione dei preventivi edili della nostra azienda. Mi piace poter personalizzare facilmente le categorie e le colonne. Apprezzo anche l'opzione di filtro per la reportistica destinata al mio team operativo.

ClickUp è il mio preferito per il monitoraggio e l'organizzazione dei preventivi edili della nostra azienda. Mi piace poter personalizzare facilmente le categorie e le colonne. Apprezzo anche l'opzione di filtro per la reportistica destinata al mio team operativo.

2. Buildertrend (Il migliore per la gestione della Sequenza e dei subappaltatori)

tramite Buildertrend

Hai bisogno di ottimizzare il modo in cui ti coordini con fornitori e clienti? Buildertrend offre registri giornalieri, gestione del personale e pianificazione dei lavori per aiutarti a prendere decisioni rapide. Avrai anche a disposizione uno spazio dedicato per organizzare l'elenco dei tuoi subappaltatori, rendendo più facile gestire le relazioni e identificare nuove opportunità di guadagno.

Il CRM per l'edilizia visualizza inoltre lo stato di avanzamento dei lavori tramite diagrammi di Gantt, consentendo aggiornamenti in tempo reale a tutti i tuoi clienti. Buildertrend dispone anche di una funzione di pianificazione intelligente che aiuta ad assegnare le attività e a notificare immediatamente le squadre disponibili. Include inoltre funzionalità di budgeting intelligente e gestione dei materiali e si integra con QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore e Zapier per una supervisione finanziaria e dei progetti senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend

Condivisione degli aggiornamenti sui progetti e delle approvazioni tramite il portale clienti dedicato

Effettua e accetta pagamenti online e imposta persino servizi assicurativi con la funzione di budgeting integrata

Migliora la tracciabilità delle attività in cantiere grazie alla sincronizzazione automatica degli ordini di acquisto e delle richieste di modifica

Limiti di Buildertrend

Offre un'interfaccia complessa che potrebbe risultare poco intuitiva da navigare

Richiede che tutti i fornitori siano integrati in ogni progetto edile per consentire una visualizzazione completa

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

👀 Lo sapevi? L'adozione di un software di pianificazione basato sull'IA nei tuoi flussi di lavoro può aumentare la produttività del 30%, far salire alle stelle i livelli di soddisfazione, aiutarti a ricevere i pagamenti più rapidamente e aprirti a nuove opportunità di business.

📖 Leggi anche: Metodi comuni di realizzazione dei progetti edili per gli architetti

3. Procore CRM (Ideale per la gestione del portfolio e il monitoraggio dei costi a livello di azienda)

tramite Procore CRM

Se gestisci un elevato volume di progetti nel settore edile, Procore CRM è una scelta eccellente. Centralizza l'intero portfolio di progetti, semplifica le previsioni di fatturato e ti offre una visibilità completa su ogni costo.

Questa piattaforma basata su cloud è ideale per le aziende con team remoti. Le sue dashboard di progetto rendono semplice la condivisione di informazioni visive su lead e lavori in corso. Include inoltre la gestione dei contatti e il monitoraggio della pipeline commerciale e si integra direttamente con gli strumenti di pianificazione dei progetti di Procore per garantire transizioni fluide dalla vendita alla consegna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore CRM

Tieni traccia delle opportunità con precisione utilizzando la pipeline CRM personalizzata e la dashboard di reportistica

Registra email, appunti delle riunioni e decisioni in un'unica Sequenza CRM grazie ai suoi strumenti di comunicazione centralizzati

Previsione dei ricavi con maggiore precisione grazie alle analisi a livello di portfolio direttamente collegate alle attività di offerta

Integrazione con i flussi di lavoro dei progetti per un coordinamento senza intoppi

Limiti di Procore CRM

Mancano funzionalità di gestione del portfolio adatte alle piccole imprese

Richiede una configurazione e un'implementazione che richiedono molto tempo a causa della complessità tipica delle soluzioni aziendali

Prezzi di Procore CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore CRM

G2: 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore CRM?

Una recensione su G2 dice:

Gli strumenti finanziari di Procore sono potenti e i titolari possono gestire l'intero portfolio di progetti in un unico posto […] I flussi di lavoro sono validi ma necessitano di miglioramenti affinché possano essere personalizzati per contratto, non solo per progetto.

Gli strumenti finanziari di Procore sono potenti e i titolari possono gestire l'intero portfolio di progetti in un unico posto […] I flussi di lavoro sono validi ma necessitano di miglioramenti affinché possano essere personalizzati per contratto, non solo per progetto.

4. JobNimbus (Ideale per la gestione dei lavori e l'edilizia esterna)

tramite JobNimbus

Vuoi seguire i potenziali clienti senza compromettere l'esecuzione dei lavori? JobNimbus è una scelta eccellente per le imprese edili, in particolare per i team che si occupano di lavori esterni. Include bacheche dei lavori con funzione drag-and-drop per consentire ai team di muoversi rapidamente senza il rischio di doppie prenotazioni.

La sua funzione integrata di email e gli aggiornamenti istantanei per i clienti sono ottimi anche per attività all'aperto con scadenze precise, come la posa di recinzioni e l'installazione di grondaie. Inoltre, uno strumento di preventivazione visiva aiuta a creare e presentare preventivi accurati per una maggiore fidelizzazione. Offre anche strumenti di monitoraggio dei progetti, calcolo dei costi di commessa, gestione dei lead, pianificazione delle attività e comunicazione tra i team per allineare tutte le operazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di JobNimbus

Controlla le fatture, i pagamenti e i lavori in sospeso con bacheche di fatturazione dedicate

Converti i lead più rapidamente grazie alle automazioni integrate nei moduli web per i lead, nei modelli di email e nelle impostazioni di notifica

Tieni aggiornati sia i proprietari di immobili che i subappaltatori con una condivisione in tempo reale dei lavori

Limiti di JobNimbus

Mancano opzioni di automazione personalizzabili per flussi di lavoro più su misura

Presenta occasionalmente bug e problemi di navigazione nell'esperienza dell'app mobile

Prezzi di JobNimbus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su JobNimbus

G2: 4,7/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la gestione dei cantieri

tramite Contractor Foreman

Il prossimo è Contractor Foreman, uno strumento di gestione delle costruzioni noto per le sue funzionalità economiche. Oltre alla convenienza, i suoi 35 strumenti integrati coprono tutto, dal calcolo dei costi di commessa e la pianificazione al monitoraggio della sicurezza.

Include anche dashboard per la gestione dei lead, il monitoraggio delle comunicazioni con i clienti e lo stato delle proposte. L'interfaccia intuitiva e l'app mobile lo rendono pratico per i manager sul campo. È un'opzione facile da usare per i piccoli appaltatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Gestisci l'intero flusso di lavoro con il monitoraggio dei lead collegato direttamente alle proposte e ai file di progetto

Sfrutta gli strumenti finanziari integrati come preventivi, fatturazione e monitoraggio del tempo senza integrazioni di terze parti

Accedi alla gestione delle relazioni con i clienti ovunque ti trovi grazie a un'app mobile progettata per il coordinamento tra sede e campo

Limiti dei capicantiere

Offre funzionalità di reportistica limitate che potrebbero risultare troppo basilari per esigenze avanzate

Mancano opzioni di personalizzazione all'interno dell'interfaccia per un'esperienza utente personalizzata

Prezzi per capicantiere

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 720 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Contractor Foreman?

Una recensione di Capterra recita:

È un ottimo strumento per qualsiasi azienda, lo usiamo quotidianamente. Con Contractor Foreman possiamo fare di tutto: preventivi, fatturazione, project management e spazio di archiviazione generale delle informazioni. Abbastanza facile da usare e da imparare, lo consiglio vivamente […] Impossibile apportare modifiche a un preventivo in sospeso.

È un ottimo strumento per qualsiasi azienda, lo usiamo quotidianamente. Con Contractor Foreman possiamo fare di tutto: preventivi, fatturazione, project management e spazio di archiviazione generale delle informazioni. Abbastanza facile da usare e da imparare, lo consiglio vivamente […] Impossibile apportare modifiche a un preventivo in sospeso.

6. Followup CRM (Ideale per il monitoraggio dei lead e l'automazione del processo commerciale)

tramite Followup CRM

Followup CRM si distingue nel settore edile, soprattutto se desideri potenziare la tua capacità di acquisire nuovi clienti. Grazie alla gestione completa dei contatti, alle notifiche sui lead e alle attività commerciali, questo strumento mantiene l'intero team in linea con gli obiettivi, senza caos.

Ti permette inoltre di taggare i lead in base al tipo di progetto, al budget o alla Sequenza per una rapida definizione delle priorità. Il sistema di lead scoring integrato ti aiuta a effettuare il monitoraggio del livello di coinvolgimento di ciascun potenziale cliente. Inoltre, tutte le attività ripetitive che crei, che si tratti di conversione dei lead, processi post-costruzione o follow-up, possono essere automatizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Followup CRM

Effettua il monitoraggio delle proposte in modo automatico per ricevere avvisi istantanei quando i potenziali clienti visualizzano o accettano le tue offerte, eliminando i controlli manuali

Monitora le prestazioni aziendali con report sulle attività che rivelano i modelli di follow-up, i tassi di chiusura e la produttività dei rappresentanti

Collega gli strumenti di preventivazione senza soluzione di continuità integrandoli con The EDGE per effettuare la sincronizzazione dei dati commerciali con un maggior numero di offerte ed evitare la doppia immissione dei dati

Limiti di Followup CRM

Rende l'aggiunta di nuovi clients un processo complesso e noioso

Ritardi nella visibilità dei report, con alcuni report che non compaiono nella dashboard principale e richiedono tempo per essere generati

Prezzi di Followup CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Followup CRM

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

🧠 Curiosità: prima che il termine "CRM" diventasse di uso comune, le aziende gestivano le relazioni con i clienti utilizzando sistemi di gestione dei contatti. Nel lontano 1987, Mike Muhney e Pat Sullivan lanciarono ACT!, il primissimo software di gestione dei contatti per PC. Questa agenda digitale consentiva ai venditori di archiviare e recuperare le informazioni sui clienti in modo più efficiente, gettando le basi per le sofisticate piattaforme CRM odierne.

7. CoConstruct (Ideale per progetti residenziali e ristrutturazioni)

tramite CoConstruct

Devi gestire più progetti che vanno oltre le semplici ristrutturazioni standardizzate? CoConstruct è progettato per lavori flessibili e flussi di lavoro di ristrutturazione nel settore edile. I suoi strumenti di preventivazione personalizzabili, il monitoraggio della selezione dei clienti e le funzionalità di coordinamento pratico sono i punti di forza principali nella gestione di qualsiasi progetto di costruzione.

I modelli di preventivo rapidi e precisi dello strumento sono eccellenti per i clienti con richieste ripetitive ma uniche. CoConstruct offre anche approfondimenti sulle prestazioni del team per mettere in evidenza elementi essenziali come le tempistiche e lo stato della selezione delle funzionalità in ogni passaggio del processo. In breve, è la soluzione ideale per i costruttori edili e le imprese di costruzione che gestiscono progetti residenziali.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoConstruct

Gestisci le approvazioni digitali delle proposte, le opzioni di costruzione, le scadenze e le preferenze relative ai promemoria grazie alle impostazioni di gestione dei clienti

Tieni traccia dei colli di bottiglia e verifica quante ore sono state lavorate rispetto al preventivo con il modulo di monitoraggio della manodopera

Registra automaticamente le comunicazioni con i partner commerciali, i dettagli dei cantieri e persino i certificati assicurativi grazie a una dashboard amministrativa accessibile con un solo clic

Limiti di CoConstruct

Secondo alcuni costruttori, manca una funzionalità di progettazione d'interni per organizzare visivamente le specifiche e le selezioni.

Provoca la creazione di voci duplicate e trasferimenti di dati incompleti a causa di integrazioni inaffidabili

Prezzi di CoConstruct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su CoConstruct

G2: 4/5 (20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CoConstruct?

Una recensione su G2 dice:

La possibilità di riunire tutti gli elementi del progetto in un unico posto: preventivi, piani di costruzione, comunicazione con i subappaltatori e archiviazione di tutta la documentazione pertinente. [Ma] lo strumento di preventivazione è molto macchinoso. Non consente di caricare nel sistema tutti i vari preventivi ricevuti dai subappaltatori, né di effettuare la selezione delle opzioni da selezionare e aggiornare automaticamente il budget.

La possibilità di riunire tutti gli elementi del progetto in un unico posto: preventivi, piani di costruzione, comunicazione con i subappaltatori e archiviazione di tutta la documentazione pertinente. [Ma] lo strumento di preventivazione è molto macchinoso. Non consente di caricare nel sistema tutti i vari preventivi ricevuti dai subappaltatori, né di effettuare la selezione delle opzioni da scegliere e aggiornare automaticamente il budget.

🧠 Curiosità: Nel 1985, il lancio della calcolatrice Construction Master ha rivoluzionato il settore edile. Questo dispositivo portatile, pre-programmato con calcoli essenziali per l'edilizia come angoli, scale, calcoli relativi alle coperture, pendenza, alzata e battuta, è diventato uno strumento indispensabile per i professionisti. L'esito positivo del lancio ha aperto la strada a calcolatrici specializzate per semplificare i calcoli complessi in cantiere e migliorare la produttività.

8. Pipedrive (Ideale per la gestione di base della pipeline)

tramite Pipedrive

Per i team che danno priorità alle vendite nel processo di costruzione, Pipedrive è un'ottima scelta per aumentare la produttività, anche nella costruzione di relazioni. Crea facilmente lead e ti permette di assegnarli a specifici addetti commerciali, rendendo le interazioni con i clienti più personalizzate.

Hai una grande quantità di dati storici su fogli di calcolo? Importali e Pipedrive li metterà in relazione per te, creando rapidamente modelli di dati. Tutte le tue informazioni, attività e sequenze dei contatti sono organizzate in semplici fasi della pipeline commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Raccogli nuovi contatti e aggiungili automaticamente al funnel commerciale grazie alla funzionalità chatbot

Riduci al minimo la preparazione commerciale e le pratiche burocratiche grazie all'inserimento guidato delle voci e ai flussi di lavoro del CRM

Crea, etichetta e personalizza i cicli di vendita grazie alle pipeline personalizzate e alle fasi del processo

Limiti di Pipedrive

Per utilizzare le sue funzionalità avanzate API e webhook è necessaria una certa competenza in materia di sviluppo.

Prezzi di Pipedrive

Essential: 19 $ al mese per utente

Avanzato: 34 $ al mese per utente

Professional: 64 $ al mese per utente

Ultimate: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

tramite HubSpot

Vuoi rafforzare la tua presenza online o mettere in evidenza servizi di nicchia come ampliamenti di abitazioni o edilizia sostenibile? HubSpot CRM può aiutarti a rimanere organizzato con strumenti come il monitoraggio delle proposte, la gestione dei contatti e il coordinamento delle offerte, il tutto senza aggiungere ulteriori complicazioni alla tua giornata.

Offre inoltre flussi di lavoro basati su API, chat live e moduli per l'acquisizione di lead, ideali per gestire i potenziali clienti e i servizi ad alto volume. Inoltre, le sue funzionalità ottimizzate per dispositivi mobili e le analisi in tempo reale sono sempre utili quando si cercano nuovi clienti per la tua impresa edile.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Migliora l'impatto del tuo piano di marketing , anche per lavori di ristrutturazione di nicchia, utilizzando campagne omnicanale e un motore di domanda scalabile

Mappa le relazioni con i clienti in modo intelligente collegando il tipo di richiesta di costruzione, la posizione e il budget con etichette di associazione personalizzate

Mantieni pulito il tuo database, che si tratti di preventivi di computo, proposte personalizzabili o offerte dei fornitori, grazie a un'autorizzazione rapida a livello di campo

Limiti di HubSpot CRM

I dashboard di reportistica possono essere complessi da configurare e filtrare

Prezzi di HubSpot CRM

Free

Marketing Hub Starter: 20 $ al mese per utente

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?

Una recensione di Capterra recita:

Il suo strumento di reportistica fornisce informazioni molto utili sulle prestazioni che ci aiutano a migliorare il nostro coinvolgimento con i clienti. HubSpot CRM dispone di dashboard in tempo reale che rendono facile monitorare lo stato di tutte le nostre interazioni in tempo reale.

Il suo strumento di reportistica fornisce informazioni molto utili sulle prestazioni che ci aiutano a migliorare il nostro coinvolgimento con i clienti. HubSpot CRM dispone di dashboard in tempo reale che rendono facile monitorare lo stato di tutte le nostre interazioni in tempo reale.

10. Salesforce (Ideale per personalizzazioni e integrazioni)

tramite Salesforce

Salesforce continua a essere sinonimo di CRM. Il suo principale punto di forza per le imprese edili agli esordi è la possibilità di personalizzazione approfondita, dai flussi di lavoro dei subappaltatori alle comunicazioni con i clienti in più fasi. Puoi adattare ogni fase e ogni campo in base al modo in cui lavora il tuo team, sia che tu stia partecipando a gare d'appalto per nuovi progetti o gestendo cantieri in corso.

Con un'ampia gamma di casi d'uso, ogni funzionalità e interfaccia è progettata per adattarsi al tuo modo di gestire i lavori. Offre inoltre potenti opzioni di integrazione e una dashboard personalizzata che fornisce una visione completa della tua pipeline, dello stato dei lavori e dello stato delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità di Salesforce

Gestisci richieste di informazioni, offerte, ordini di modifica e ispezioni grazie a automazioni avanzate

Unifica i dati sul campo, i programmi di lavoro e gli aggiornamenti sui progetti all'interno del tuo CRM grazie a un'ampia libreria di integrazioni, tra cui Procore e PlanGrid

Effettua la previsione dei ritardi nei lavori, del superamento dei costi e delle probabilità di aggiudicazione per le prossime gare d'appalto grazie a approfondimenti completi basati sull'IA

Limiti di Salesforce

Richiede personale IT dedicato e supporto clienti a causa della complessità della configurazione e della personalizzazione

Presenta una curva di apprendimento più ripida rispetto alle soluzioni CRM per il settore edile più semplici

Prezzi di Salesforce

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.800 recensioni)

11. PlanSwift (Ideale per computi e preventivi accurati)

tramite PlanSwift

PlanSwift è la scelta preferita per la gestione di progetti in cui la finalizzazione dei progetti ha la priorità rispetto alla generazione di lead. Si distingue per i rapidi strumenti di misurazione dei progetti che rendono le attività di determinazione dei prezzi un gioco da ragazzi.

Lo strumento gestisce inoltre le misurazioni in scala con elevata precisione, un fattore cruciale per aggiudicarsi le gare d'appalto. Inoltre, offre opzioni di esportazione rapida che possono essere integrate direttamente nella tua pipeline commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di PlanSwift

Accelera i calcoli dei quantitativi grazie al caricamento dei cantieri con un semplice clic, alle misurazioni e alle scale regolabili direttamente dai progetti digitali

Raggruppa manodopera, materiali e fattori di scarto per ogni lavoro in modo coerente con assemblaggi personalizzati

Collegati al tuo CRM o a Excel per esportare i dati di computo metrico, aiutando i team commerciali a dare seguito con proposte dettagliate e supportate dai dati

Limiti di PlanSwift

Manca un software CRM integrato o un sistema di monitoraggio dei lead, affidandosi a complesse integrazioni di terze parti

Offre funzionalità cloud limitate, che possono rallentare la collaborazione tra i membri del team

Prezzi di PlanSwift

PlanSwift Professional: 2.000 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di PlanSwift

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PlanSwift?

Una recensione di Capterra dice:

È davvero ottimo se non ti dispiace preparare i preventivi al di fuori della piattaforma. Take Off è facilissimo da imparare e da usare

È davvero ottimo se non ti dispiace preparare i preventivi al di fuori della piattaforma. Take Off è facilissimo da imparare e da usare

12. Jobber (Ideale per la gestione dei servizi sul campo e la fatturazione)

tramite Jobber

Le tue giornate sono piene di pianificazione dei lavori e solleciti di pagamento? Jobber è la soluzione ideale. Il suo menu di creazione rapida ti permette di aggiungere clienti, creare preventivi, pianificare lavori e inviare fatture all'istante senza passaggi aggiuntivi.

Include il monitoraggio delle buste paga e l'elaborazione dei pagamenti integrata. Il suo calendario visivo semplifica l'assegnazione rapida degli interventi sul campo ai tecnici giusti. Altre funzionalità/funzionalità includono moduli integrati per ispezioni e consegne, un'interfaccia mobile-first e strumenti avanzati per la comunicazione con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Automatizza e personalizza la gestione degli incarichi con un chatbot IA personalizzato

Recupera i clienti passati e migliora lo sviluppo commerciale incentrato sulla fidelizzazione con campagne email mirate

Imposta ispezioni e liste di controllo dettagliate per il passaggio di consegne grazie a una funzionalità per la creazione di moduli integrata in ogni lavoro

Limiti di Jobber

Offre funzionalità limitate di gestione delle attività, il che potrebbe creare una discrepanza tra le operazioni e gli elementi del CRM

Manca di solide funzioni di reportistica per organizzare le informazioni per client, prodotto o elemento

Prezzi di Jobber

Grow : 199 $ al mese per utente

Connect: 119 $ al mese per utente

Core: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Jobber

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

13. AccuLynx (Ideale per i contratti di copertura e l'automazione)

tramite AccuLynx

AccuLynx è un CRM pensato per gli appaltatori di coperture che si occupano principalmente di progetti residenziali. Offre un'interfaccia veloce e intuitiva e strumenti essenziali come preventivi di lavoro, organizzazione delle squadre e gestione dei documenti.

La soluzione offre il monitoraggio dei lead e contratti firmabili elettronicamente, il tutto ottimizzato per seguire le tempistiche dei progetti di copertura. AccuLynx dispone inoltre di moduli separati dedicati al marketing, alle attività commerciali e alla produzione. Inoltre, la sua opzione di messaggi automatici e il lead scoring basato sull'IA migliorano il modo in cui comunichi con i clienti e i team in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di AccuLynx

Centralizza la documentazione relativa ai lavori, comprese foto, permessi e contratti, grazie a uno spazio file condiviso dedicato ai progetti

Utilizza la misurazione aerea integrata per migliorare tutti i preventivi grazie a integrazioni come EagleView e GAF QuickMeasure

Gestisci ogni passaggio dei delicati cicli di installazione dei tetti, come ispezioni, smantellamenti, installazioni e approvazioni finali, grazie ai flussi di lavoro basati sulle attività cardine

Limiti di AccuLynx

Mancano personalizzazioni nella generazione dei report e nelle opzioni di integrazione

Prezzi di AccuLynx

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AccuLynx

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AccuLynx?

Una recensione di Capterra recita:

Il software consente di implementare sistemi in modo che nessun passaggio venga tralasciato nel processo che va dalla vendita alla produzione. Tuttavia, quando si scaricano le foto, queste sono in un formato molto grande e difficili da gestire

Il software consente di implementare sistemi in modo che nessun passaggio venga tralasciato nel processo che va dalla vendita alla produzione. Tuttavia, quando si scaricano le foto, queste sono in un formato molto grande e difficili da gestire

Ottieni una comunicazione perfetta e una gestione ottimale dei lead con ClickUp CRM

La gestione delle relazioni con i clienti nel settore edile comprende tutto, dal monitoraggio delle interazioni al mantenimento di una comunicazione chiara. Con così tanto in gioco, il giusto strumento CRM per il settore edile aiuta a costruire relazioni più solide e a facilitare la pianificazione dei progetti. Può inoltre semplificare la contabilità e fornire supporto per una maggiore scalabilità.

Gli strumenti CRM che abbiamo presentato rendono molto più facile trovare quello più adatto alle tue esigenze. Se hai bisogno di un'unica piattaforma che combini relazioni con i clienti, gestione delle attività, chat integrata, analisi basate sull'IA, automazioni avanzate e conoscenza centralizzata, ClickUp offre tutto questo in un unico posto.

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