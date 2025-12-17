Modelli gratuiti per videogiochi per pianificare, progettare e effettuare il monitoraggio dello sviluppo del tuo gioco

Il tuo gioco ha un core loop eccezionale, una grafica unica e una struttura che funziona quasi perfettamente. Ma il tuo elenco di bug è su Discord, le tue note sui livelli sono sepolte nei Documenti Google e nessuno sa dove sia finita l'ultima versione "approvata" della sceneggiatura del filmato.

Non si tratta di una pipeline di produzione. Si tratta di un'espansione incontrollata del lavoro.

Poiché sempre più team e studi indipendenti realizzano prodotti in modo più rapido ed efficiente, la tua capacità di pianificare ed eseguire in modo pulito diventa un vantaggio competitivo. Che tu stia costruendo un singolo livello o preparando il lancio, hai bisogno di sistemi in grado di stare al passo con il tuo slancio.

Questa guida raccoglie i migliori modelli per videogiochi, dai documenti di progettazione alle bacheche sprint, che ti aiutano a costruire in modo più intelligente, allineare il tuo team ed evitare dolorose ricostruzioni prima del rilascio.

I 12 migliori modelli di videogiochi per sviluppatori di giochi in sintesi

Che tu sia uno sviluppatore indipendente, uno studio o che tu stia semplicemente iniziando il tuo primo gioco, questi modelli ti aiuteranno a organizzare, pianificare e semplificare ogni fase del tuo percorso di sviluppo di videogiochi.

Cosa sono i modelli per videogiochi?

Un modello di videogioco è una struttura già pronta per pianificare una parte dello sviluppo, come documenti di progettazione, monitoraggio dei bug, sprint o liste di controllo per il lancio.

Invece di partire ogni volta da una pagina bianca, inizi con un formato che include già le sezioni che potresti dimenticare quando sei immerso nella produzione.

La maggior parte dei modelli di gioco ti aiuta a registrare le decisioni e a mantenere coerenti gli elementi fondamentali, come meccaniche, livelli, risorse, note di test e attività di rilascio. Che tu lavori da solo o in team, questi modelli ti aiutano a evitare di tralasciare dettagli e a passare più rapidamente dall'idea al rilascio.

Cosa rende un modello di videogioco efficace?

Un buon modello di videogioco dovrebbe mantenere chiaro il piano, offrendo al contempo funzionalità adatte al tuo genere e al tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa dovrebbe avere il modello di videogioco ideale:

Sezioni chiare per concept, gameplay, meccaniche, caratteri, risorse e test.

Struttura facile da seguire per il piano e la documentazione

Spazio per registrare modifiche, feedback e revisioni

Compatibilità con i più diffusi strumenti di progetto e flussi di lavoro

Campi personalizzabili per adattare il modello a diversi team e stili di gioco.

Funzionalità di collaborazione in tempo reale per team o studi

Liste di controllo e sequenze integrate per garantire il monitoraggio completo del progetto.

I 12 migliori modelli per videogiochi

Lo sviluppo di videogiochi non riguarda più solo la gestione di file e attività, ma anche la gestione delle informazioni. Tuttavia, quando gli strumenti di IA per documenti, chat, note e pianificazione risiedono in sistemi separati, si finisce per ottenere quello che chiamiamo "sprawl dell'IA": informazioni scollegate, aggiornamenti sparsi e nessuna fonte unica di verità.

È qui che l'area di lavoro AI convergente di ClickUp cambia le regole del gioco. Riunisce tutto - attività, documenti, risorse, tempistiche e ora anche l'IA - in un unico posto che comprende il tuo lavoro. Così non solo vai più veloce... ma vai anche in modo più intelligente.

Di seguito troverai 12 modelli per lo sviluppo di giochi creati per ridurre le rielaborazioni, eliminare i punti ciechi e aiutarti concretamente a portare a termine il tuo progetto, sia che tu stia abbozzando la tua prima meccanica o pianificando un piano per un lancio globale.

1. Modello di documento di progettazione del gioco ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, documenta e gestisci ogni elemento del gioco in un unico posto con il modello di documento di progettazione del gioco ClickUp.

Quando sei immerso nella produzione, è pericolosamente facile dimenticare ciò che il team ha effettivamente concordato. Il modello ClickUp Game Design Doc mantiene il tuo ciclo principale, le meccaniche, le funzionalità/funzioni e i piani delle risorse in un unico hub modificabile, in modo che le decisioni non scompaiano a metà sprint.

Realizzato come modello ClickUp Docs, è progettato per coprire obiettivi, caratteristiche, istruzioni di gioco, meccaniche e risorse, e supporta anche la creazione di un flusso di lavoro più ampio con funzionalità quali elenchi, diagrammi Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora. È inoltre progettato per supportare il monitoraggio con editing collaborativo, automazioni, registrazione dello schermo e IA all'interno del tuo processo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci gli obiettivi di sviluppo in modo che il team possa concordare sul significato di "terminato".

Descrivi le funzionalità/funzioni e le meccaniche in modo che le decisioni relative all'ambito di applicazione vengano registrate tempestivamente.

Documenta le risorse in modo che il lavoro relativo alla grafica, all'audio e all'interfaccia utente non debba essere ripianificato ripetutamente.

Crea un flusso di lavoro che va oltre il documento utilizzando le visualizzazioni Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.

Tieni traccia dello stato con la modifica collaborativa, le automazioni e la registrazione dello schermo, in modo che gli aggiornamenti mantengano la visibilità.

✨ Ideale per: sviluppatori indipendenti, utenti di software di progettazione di videogiochi, studenti e studi che desiderano un unico modello di videogioco per documentare le decisioni e effettuare il monitoraggio dell'esecuzione in un unico posto.

💡 Suggerimento professionale: un ottimo documento di progettazione del gioco è utile solo se rimane aggiornato man mano che le meccaniche, i livelli e l'ambito continuano ad evolversi. Scrivi, modifica e accedi a tutti i tuoi documenti relativi al gioco con ClickUp Docs Usa ClickUp Docs come "fonte di verità" per i tuoi documenti. Quindi, collegalo direttamente al lavoro di produzione in modo da non dover copiare sezioni nelle attività ad ogni sprint. ClickUp Docs supporta pagine nidificate, tabelle, incorporamenti e modelli, e puoi collaborare in tempo reale e trasformare il testo in attività tracciabili direttamente dal documento. Per consentire al tuo team di passare dalle idee alla realizzazione: Redigi il documento di progettazione del gioco in ClickUp Docs , quindi converti i paragrafi chiave in attività per il combattimento, l'interfaccia utente, l'audio e la progettazione dei livelli. , quindi converti i paragrafi chiave in attività per il combattimento, l'interfaccia utente, l'audio e la progettazione dei livelli.

Disegna loop principali, flussi di missioni o scene animate in ClickUp lavagne online , quindi collega i fotogrammi alle attività in modo che il "perché" rimanga collegato al "cosa".

Inserisci una sezione "Modifiche" all'interno del documento e tagga i titolari quando cambiano le meccaniche, in modo da tenere tutti informati. L'IA può semplificare la scrittura di documenti, dalle guide utente e dalle procedure operative standard ai contratti legali e alle descrizioni dei prodotti.

📽️ In questo video, mostreremo come utilizzare l'IA per scrivere documentazione con esempi reali e prompt collaudati.

2. Modello ClickUp per il monitoraggio di bug e problemi

Ottieni il modello gratis Tieni traccia, assegna e correggi rapidamente i bug con aggiornamenti in tempo reale utilizzando il modello ClickUp Bug and Issue Tracking.

Anche una build eccellente può sembrare difettosa quando i bug vengono segnalati su Discord, riprodotti nei messaggi e "monitorati" nelle note personali di qualcuno. Il modello ClickUp Bug and Issue Tracking offre al tuo team un registro condiviso per i problemi, in modo che nulla vada perso tra i test e le correzioni.

È progettato per supportare la creazione di reportistica strutturata, l'assegnazione, la priorità e il monitoraggio delle risoluzioni, in modo che i team di controllo qualità e sviluppo non perdano tempo a riesaminare gli stessi problemi. Puoi conservare i passaggi di riproduzione, gli screenshot, i log e gli aggiornamenti di stato collegati al record del problema, in modo che chiunque possa intervenire senza dover fare supposizioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra i rapporti sui bug con campi chiari per gravità, titolare e piattaforma.

Assegna i problemi al collega giusto in modo che le correzioni non rimangano in sospeso.

Tieni traccia dello stato da aperto a risolto, in modo che il team di controllo qualità sappia sempre cosa deve essere nuovamente testato.

Archivia screenshot, registri e passaggi di riproduzione nel registro dei problemi per trasferimenti chiari.

Raggruppa i problemi per funzionalità/funzione, livello o build in modo che i modelli appaiano prima.

✨ Ideale per: tester QA, sviluppatori e studi che necessitano di un registro dei bug affidabile e aggiornato in tutte le versioni.

💡 Suggerimento professionale: abbina ClickUp Agents ad alcune automazioni mirate in modo che la tua pipeline di controllo qualità rimanga coerente anche quando il team lavora a ritmi sostenuti. Ricevi aggiornamenti e messaggi in modo semplice grazie ai flussi di lavoro preconfigurati con ClickUp Agents Gli agenti ClickUp possono agire in modo autonomo sulla base delle istruzioni che gli dai (comprese opzioni predefinite e un generatore senza codice). Sono ottimi anche per flussi di lavoro ripetitivi e che richiedono molto tempo, come riepilogare gli aggiornamenti in un canale di leadership o creare attività da elementi di azione. Ecco una configurazione pratica adatta al test dei giochi: Usa un agente ClickUp per riepilogare l'attività quotidiana relativa ai bug (nuovi problemi critici, blocchi, cosa è stato risolto) e pubblica un aggiornamento chiaro sul tuo canale di sviluppo.

Utilizza le automazioni per passaggi prevedibili come regole di assegnazione, modifiche di stato e solleciti di scadenza utilizzando Trigger e Azioni.

Se il tuo team conserva gli artefatti in altri strumenti, ClickUp Agents può estrarre il contesto dalle app collegate (come Google Drive o GitHub) in modo che i link corretti vengano visualizzati con il rapporto sui bug.

3. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività di sviluppo e automatizza i flussi di lavoro con il modello di gestione delle attività di ClickUp.

Se il tuo piano di sviluppo rimane solo nella tua testa, dovrai ricostruirlo ogni volta che qualcosa va storto. Il modello di gestione delle attività di ClickUp ti aiuta a trasformare il lavoro in un piano concreto che puoi assegnare e rivedere, sia che tu stia lavorando da solo o coordinando un piccolo studio.

Si tratta di una base flessibile per organizzare le attività in base a attività cardine, ruoli o aree funzionali. Questo modello funziona particolarmente bene quando si cerca di mantenere la produzione in movimento, continuando al monitoraggio dei test e della preparazione della build.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi la produzione in attività per funzionalità/funzione, livello e attività cardine, in modo che l'ambito sia visibile.

Assegna titolari e date in modo che il lavoro non si blocchi quando cambiano le priorità.

Tieni traccia delle dipendenze in modo che il lavoro "bloccato" sia evidente prima che scada la scadenza.

Esamina i prossimi passi in layout in stile Elenco, Bacheca o Calendario in base al modo di lavorare del tuo team.

Registra lo stato in un unico posto, così gli aggiornamenti non saranno sparsi tra chat e documenti.

✨ Ideale per: sviluppatori indipendenti e piccoli studi che desiderano un unico posto dove pianificare le attività, effettuare il monitoraggio dello stato e mantenere la coerenza dal prototipo al lancio.

🧠 Curiosità: nell'ingegneria del software, alcuni studi dimostrano che gli sviluppatori introducono 15-30 difetti ogni 1.000 righe di codice e che correggerli spesso richiede più tempo rispetto alla scrittura della funzionalità/funzione iniziale.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni critiche sparse tra chat, email e fogli di calcolo. È qui che entra in gioco ClickUp. Grazie alle potenti funzionalità di gestione delle attività, puoi trasformare le conversazioni in azioni immediate. Crea attività direttamente da messaggi di chat, commenti, documenti o persino email, il tutto con un solo clic.

Ecco la testimonianza di uno dei nostri clienti!

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a mantenere una connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

4. Modello di storyboard ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le scene e perfeziona la trama del tuo gioco in modo collaborativo con il modello di storyboard ClickUp.

I giochi con una trama complessa diventano disordinati quando la trama è contenuta in un documento, l'elenco delle scene è contenuto in un foglio di calcolo e i riferimenti visivi sono sparsi in diverse cartelle. Il modello di storyboard ClickUp ti aiuta a mappare scene e sequenze in modo che la narrazione rimanga coerente durante le iterazioni.

È utile per pianificare scene animate, tutorial, missioni o persino il flusso dell'interfaccia utente. Questo modello di storyboard è particolarmente utile quando più persone devono rivedere la stessa scena nel contesto e lasciare un feedback senza riscrivere tutto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica scene e sequenze in modo che la struttura narrativa rimanga chiara.

Effettua il monitoraggio delle modifiche per ogni scena, in modo che le revisioni non cancellino le decisioni precedenti.

Raccogli i riferimenti per sequenza in modo che i team artistici e narrativi possano esaminare gli stessi input.

Assegna i titolari alle scene in modo che la scrittura, il doppiaggio e l'implementazione rimangano coordinati.

Mantieni la visibilità delle approvazioni in modo da evitare confusione con la "bozza finale" al momento della spedizione.

✨ Ideale per: progettisti narrativi e team creativi che realizzano giochi basati sulla trama con molte scene e revisioni.

💡 Suggerimento professionale: la coerenza è la parte più difficile nella creazione di un gioco, soprattutto quando si documentano i feedback a metà della produzione. ClickUp BrainGPT semplifica il tutto con Talk to Text, consentendoti di registrare le note dei playtest, riepilogare gli aggiornamenti e porre domande come "Quale livello presenta il maggior numero di bug?" senza perdere la concentrazione. Usa la tua voce per dettare note, riepiloghi/riassunti e aggiornamenti con Talk to Text di ClickUp BrainGPT Puoi anche effettuare ricerche su GitHub, Google Drive e nella tua area di lavoro con l'estensione Chrome, scegliere tra diversi modelli di IA (come Claude o ChatGPT) e affidarti al design di ClickUp, che mette al primo posto la privacy, per garantire la sicurezza della tua proprietà intellettuale.

5. Modello di documento creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente la visione, il tono e gli obiettivi del gioco con il modello di documento ClickUp Creative Brief.

Quando il tuo team non è allineato su ciò che il gioco sta cercando di ottenere, si finisce con un ottimo lavoro che però non è coerente. Il modello di documento ClickUp Creative Brief ti aiuta a definire la visione sin dall'inizio, in modo che l'arte, la scrittura, la progettazione dell'esperienza utente (UX) e lo sviluppo siano tutti orientati verso lo stesso traguardo.

Fornisce un quadro strutturato per delineare obiettivi, pubblico, tono, risultati chiave e vincoli, ed è facile da aggiornare man mano che il progetto evolve.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci obiettivi, pubblico e tecniche creative in modo che il team sia allineato sin dalle prime fasi.

Registra i vincoli come i traguardi delle piattaforme e l'ambito di applicazione, in modo che le decisioni rimangano realistiche.

Condividi una breve descrizione con le parti interessate, in modo che il feedback si basi sullo stesso flusso di lavoro di gestione dei documenti.

Collega il brief alle attività di produzione in modo che rimanga collegato all'esecuzione.

Mantieni la visibilità delle revisioni in modo che la "direzione attuale" non sia mai poco chiara.

✨ Ideale per: studi e team indipendenti che necessitano di un brief conciso per allineare la direzione creativa prima dell'inizio della produzione.

💡 Suggerimento professionale: una volta che il tuo brief creativo ha definito gli elementi fondamentali (obiettivi, risultati desiderati, Sequenza, budget), usa ClickUp Brain per trasformare quel documento in un piano pronto per essere eseguito. Ottieni riassunti e panoramiche di alto livello dei tuoi documenti con ClickUp Brain Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare il brief in una "stella polare" a cui il tuo team può fare riferimento, quindi chiedigli di estrarre i risultati finali e i vincoli in una breve lista di controllo delle attività che renda più facile il monitoraggio di tutto. ClickUp Brain è anche in grado di riepilogare i documenti in pochi secondi, il che è perfetto per mantenere tutti allineati quando il brief inevitabilmente evolve durante la produzione.

6. Modello ClickUp per la pianificazione di Scrum e Sprint

Ottieni il modello gratis Esegui sprint agili e effettua il monitoraggio dei cicli di sviluppo in modo efficiente con ClickUp Scrum e il modello di pianificazione sprint.

Le scadenze di sviluppo dei giochi slittano quando la pianificazione dello sprint è vaga, il backlog non è prioritario e gli ostacoli vengono scoperti troppo tardi. Il modello ClickUp Scrum e Sprint Planning ti offre una struttura di sprint ripetibile che ti consente di pianificare iterazioni, apportare miglioramenti e mantenere la visibilità del lavoro dal backlog al terminato.

Sono progettati per organizzare il lavoro sprint e rivedere ciò che è successo, in modo che il team impari da ogni ciclo invece di ripetere gli stessi errori.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza gli elementi in arretrato in modo che la pianificazione dello sprint inizi con priorità chiare.

Tieni traccia del lavoro sprint in base allo stato, in modo che i progressi siano visibili giorno per giorno.

Registra gli ostacoli in modo che i lavori "bloccati" vengano segnalati tempestivamente.

Esamina i risultati degli sprint in modo da migliorare la pianificazione attraverso le iterazioni.

Mantieni insieme la pianificazione dello sprint e le attività di consegna in modo che i passaggi di consegne rimangano chiari.

✨ Ideale per: team di sviluppo agili e produttori che desiderano un sistema sprint che offra supporto per build frequenti e iterazioni strutturate.

7. Modello di lista di controllo per il piano di lancio del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina tutte le attività di lancio, dal teaser al feedback, con il modello di lista di controllo per il piano di lancio del prodotto di ClickUp.

Il lancio di un prodotto può diventare stressante quando le scadenze dei trailer, i controlli di qualità, le risorse dello store, le note sulle patch e gli aggiornamenti della community vengono monitorati in luoghi diversi. Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp fornisce una sequenza chiara e una lista di controllo, assicurando che ogni attività di lancio sia presa in considerazione e che lo stato dei progressi rimanga visibile.

Sono progettati per aiutare i team ad allinearsi con le tempistiche e le risorse e per fornire supporto al monitoraggio dei progressi in tempo reale, in modo che le parti interessate sappiano sempre a che punto sono le cose. Includono stati personalizzati come Completato, In revisione, In corso, In sospeso e In attesa, oltre a campi personalizzati come Categoria attività e Durata per organizzare il lavoro di lancio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea una sequenza efficiente per le attività di lancio in modo che le scadenze siano chiare.

Organizza il lavoro preparatorio in modo che nulla di importante venga tralasciato prima del rilascio.

Monitora lo stato in tempo reale in modo che tutti possano vedere cosa è bloccato.

Utilizza stati come "Completato" e "Da revisionare" per gestire le approvazioni.

Registra la categoria e la durata delle attività in modo che il lavoro di lancio rimanga facilmente consultabile.

✨ Ideale per: studi indipendenti ed editori che coordinano marketing, controllo qualità, configurazione dello store e follow-up post-lancio in un'unica lista di controllo di lancio.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp AI Notetaker per le chiamate di preparazione al lancio e i debriefing dei playtest. Ottieni trascrizioni e riepiloghi dettagliati delle tue riunioni con ClickUp AI Notetaker Può catturare le discussioni, riepilogare le decisioni e mettere in evidenza gli elementi da intraprendere, in modo da poter convertire immediatamente il "dovremmo sistemare questo prima del rilascio" in attività assegnate.

8. Modello di gestione delle risorse ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina tutte le attività di lancio, dal teaser al feedback, con il modello di lista di controllo per il piano di lancio del prodotto di ClickUp.

I file dei giochi si accumulano rapidamente. E se non effettui il monitoraggio di cosa è definitivo, chi possiede cosa o dove si trovano le cose, finirai per ricreare risorse che hai già realizzato. Il modello di gestione delle risorse ClickUp ti aiuta a organizzare e archiviare i dati delle risorse, monitorarne l'utilizzo e visualizzare le Sequenze (anche con semplici grafici di Gantt).

Sebbene sia stato creato per il monitoraggio delle risorse in generale, si adatta bene alle esigenze di produzione dei giochi, come il monitoraggio di pacchetti grafici, librerie audio, licenze, dispositivi e attrezzature. Include stati personalizzati come Completato, Funzionale, In acquisto, In riparazione e In vendita, oltre a diverse visualizzazioni (tra cui un calendario delle riparazioni e una visualizzazione dei costi) che ti consentono di monitorare gli aggiornamenti e i costi nel tempo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza e archivia i dati delle risorse in un database in modo che i file non siano sparsi ovunque.

Effettua il monitoraggio dell'utilizzo in modo da sapere cosa è attuale e cosa è obsoleto.

Visualizza le sequenze con semplici diagrammi di Gantt per il lavoro sulle risorse.

Tieni traccia dello stato delle risorse con etichette personalizzate, come "Funzionale" o "In riparazione".

Utilizza più visualizzazioni per monitorare riparazioni e costi in un unico posto.

✨ Ideale per: team che gestiscono una libreria in continua crescita di risorse artistiche/audio, strumenti, licenze e attrezzature di produzione che devono rimanere organizzate fino al rilascio.

9. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, lancia e misura le campagne di marketing in modo efficace con il modello di piano di marketing di ClickUp.

Anche un gioco di successo può avere prestazioni inferiori alle aspettative se le attività di marketing non vengono monitorate e i risultati non vengono analizzati. Il modello di piano di marketing di ClickUp ti aiuta a pianificare e ottimizzare le campagne in un unico posto. Ti aiuta anche a creare uno spazio in cui definire gli obiettivi e suddividere il lavoro in attività concrete che possono poi essere monitorate con le attività di ClickUp.

Questo modello ClickUp include stati personalizzati come Annullato, Completato, In corso, Richiede input e Pianificato, oltre a visualizzazioni personalizzate come Risultati chiave, Sequenza, Obiettivi e Bacheca di avanzamento per monitorare e tenere traccia dei progressi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa obiettivi di marketing realizzabili in modo che il piano rimanga misurabile.

Suddividi la promozione in attività, in modo che il lavoro di lancio non rimanga "nella testa di qualcuno".

Monitora lo stato con metriche che ti consentono di adeguare le campagne in base ai risultati.

Utilizza più visualizzazioni per gestire le sequenze e i risultati chiave in un unico piano.

Tieni traccia del lavoro con il monitoraggio del tempo, i tag e le dipendenze quando le campagne si sovrappongono.

✨ Ideale per: team e studi indipendenti che pianificano pagine di negozi, contenuti social, comunicazioni con la stampa e attività della community insieme alle sequenze di lancio.

🧠 Curiosità: uno dei primi e più famosi Easter egg dei videogiochi è apparso nel gioco Adventure per Atari 2600 del 1980, nascosto dallo sviluppatore Warren Robinett.

10. Modello di sceneggiatura per video giochi di Template.net

Quando gli script dei dialoghi e dei filmati sono sparsi in diversi file, la scrittura diventa più difficile da rivedere e ancora più difficile da implementare. Il modello di script per videogiochi di Template.net ti offre un layout pronto all'uso che puoi modificare online e condividere con i tuoi collaboratori, invece di doverlo formattare da zero.

Supporta anche un flusso di lavoro di download online per i formati più comuni, tra cui Microsoft Word, Documenti Google e PDF. Ciò può essere particolarmente utile quando devi consegnare le sceneggiature a scrittori, attori o partner di localizzazione che utilizzano strumenti diversi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Bozza di dialoghi e scene animate in un unico file di script strutturato

Mantieni i caratteri leggibili in modo che le revisioni siano più veloci.

Condividi una versione con il tuo team senza dover copiare e incollare in più documenti.

Esporta in formati comuni come Word, Documenti Google e PDF per il trasferimento dei dati.

Archivia lo script finale insieme alle attività in modo che l'implementazione rimanga in connessione.

✨ Ideale per: progettisti narrativi e sviluppatori indipendenti che desiderano un formato di script pulito che possano modificare online ed esportare per i collaboratori.

11. Modello di programma di riprese per videogiochi di Template.net

Le sessioni di doppiaggio e la cattura delle scene tagliate vanno a monte quando la disponibilità e i tempi vengono monitorati nei messaggi e nella memoria. Il modello di programma di riprese per videogiochi di Template.net ti aiuta a mappare le sessioni in un formato di programma in modo che i giorni di produzione rimangano organizzati.

Come altri file Template.net, è basato su un flusso di lavoro editor-first con opzioni di esportazione che supportano i formati di download più comuni. Ciò è utile quando è necessario condividere il tuo programma al di fuori del tuo team principale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica sessioni di doppiaggio, motion capture o acquisizione con blocchi di tempo chiari.

Tieni traccia di chi è necessario per ogni sessione, in modo che nessun ruolo venga trascurato.

Tieni visibili i piani delle sessioni, in modo che i cambiamenti dell'ultimo minuto siano più facili da coordinare.

Condividi il programma come file da scaricare quando i collaboratori necessitano di accesso offline.

Mantieni la preparazione della produzione collegata alle attività di lancio in modo che le dipendenze siano visibili.

✨ Ideale per: studi e team indipendenti che coordinano contenuti registrati come VO, mocap e cattura di scene cinematografiche in finestre temporali limitate.

12. Modello di scheda carattere di Genially

Tramite Genially

I personaggi diventano incoerenti quando la "versione reale" della loro storia è contenuta in un documento e i riferimenti visivi si trovano altrove. Il modello di scheda personaggio di Genially ti offre una scheda personaggio strutturata che puoi condividere, in modo che scrittori e designer possano lavorare sulla stessa fonte di verità.

Questo modello Genially è stato creato per la creazione di contenuti interattivi e condivisibili, senza bisogno di codice, ed è ideale per gli utenti non esperti di tecnologia.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura i dettagli del carattere dei personaggi in un unico foglio in modo che scrittori e artisti possano allinearsi.

Registra note visive e di personalità coerenti in modo che le revisioni non vadano alla deriva.

Condividi una scheda carattere per ogni ruolo, in modo che i cast numerosi rimangano organizzati.

Presenta i fogli in un formato facile da esaminare in team.

Riutilizza la stessa struttura per i personaggi non giocanti (NPC) in modo che la tua documentazione rimanga coerente.

✨ Ideale per: game designer, artisti ed educatori che desiderano un foglio dei personaggi per la condivisione e la manutenzione con un cast in continua crescita.

💡 Suggerimento professionale: se passi continuamente da documenti, attività e note, usa ClickUp Brain per riepilogare le modifiche apportate. Inserisci i feedback dei playtest in un documento, chiedi a ClickUp Brain di estrarre i problemi più importanti e fagli redigere delle bozze di attività con i titolari e le priorità, in modo che i tuoi modelli rimangano aggiornati senza dover ricorrere al copia-incolla manuale.

Perché i team di sviluppo di videogiochi hanno bisogno di un sistema di modelli

La creazione di un videogioco è un processo altamente collaborativo e multidisciplinare e, senza un sistema strutturato, è facile che i dettagli fondamentali vengano trascurati.

Ecco perché i modelli sono più importanti che mai:

Iterazione rapida = aumento del caos: con un numero sempre maggiore di sviluppatori che rilasciano i propri prodotti in tempi sempre più rapidi, la documentazione e il monitoraggio delle attività non possono rimanere indietro. I modelli offrono al tuo team un punto di partenza strutturato ogni volta.

Il lavoro dispersivo è reale: quando il documento di progettazione è in un'app, le note dello sprint in un'altra e i rapporti sui bug nella chat, i progressi rallentano. I modelli ti aiutano a consolidare i flussi di lavoro e a ridurre il lavoro richiesto.

Il ridimensionamento è più semplice: i team indipendenti si trasformano in studi. Prima standardizzi il modo in cui vengono acquisite le decisioni, le risorse e le attività di produzione, più facile sarà ridimensionare con coerenza.

Che tu stia creando il tuo primo gioco o il tuo cinquantesimo, l'uso di modelli strutturati ti aiuta a procedere più rapidamente senza perdere il contesto.

Perché ClickUp funziona così bene per lo sviluppo di giochi

La maggior parte dei team di sviluppo supera i fogli di calcolo e gli elenchi di attività di base quando arriva alla fase beta. È qui che ClickUp ti offre un vero vantaggio.

Ecco cosa lo distingue per lo sviluppo di giochi:

Area di lavoro all-in-one: archivia i tuoi documenti, storyboard, registri dei bug, risorse, piani sprint e brief creativi: non dovrai più passare da una scheda all'altra o sovraccaricare gli strumenti.

Personalizzazione integrata: utilizza utilizza campi personalizzati , visualizzazioni e automazioni ClickUp per adattare ClickUp al tuo genere, alle dimensioni del tuo team e al tuo flusso di lavoro.

Visibilità in tempo reale: le dashboard e le viste Gantt di ClickUp ti aiutano a monitorare tutto, dalla produzione ai cicli di controllo qualità, in un unico posto.

ClickUp Brain: ottieni l'aiuto dell'IA per scrivere documenti di progettazione, riassumere i feedback, trasformare le decisioni in attività e effettuare ricerche tra i vari strumenti, anche con la tua voce. ottieni l'aiuto dell'IA per scrivere documenti di progettazione, riassumere i feedback, trasformare le decisioni in attività e effettuare ricerche tra i vari strumenti, anche con la tua voce.

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

ClickUp ha rivoluzionato la nostra agenzia di marketing creativo. Lo uso tutti i giorni! Ci aiuta a organizzare tutte le nostre attività e i progetti, e la vista Carico di lavoro combinata con la durata stimata rende facile gestire la capacità del nostro team. Adoriamo la possibilità di personalizzare tutto: ci permette davvero di adattare la piattaforma al nostro flusso di lavoro. È ottimo anche per la collaborazione e il monitoraggio dello stato dei progetti contemporaneamente.

Se il tuo team utilizza già strumenti come GitHub, Drive, Unity o Figma, ClickUp si integra anche con essi, mantenendo la connessione tra l'idea e il lancio.

Ogni grande videogioco inizia con un piano e un buon modello

La maggior parte dei team di sviluppo inizia con un sistema frammentario. Un team potrebbe avere un brief creativo in un documento, note sulle meccaniche in un altro e aggiornamenti sulla produzione nascosti nelle chat.

Dopo alcune iterazioni, diventa più difficile ricordare cosa è cambiato. Si tratta di un'espansione del lavoro che rallenta silenziosamente ogni fase, dalle decisioni di progettazione all'approvazione del controllo qualità.

I modelli gratuiti ti offrono un modo più chiaro per pianificare e costruire. Puoi documentare la tua visione sin dalle prime fasi e mantenere tutti allineati man mano che il gioco evolve. Quando è il momento di lanciare il gioco, la lista di controllo di lancio e il piano di marketing ti aiutano a effettuare il monitoraggio di ogni aspetto, in modo che il lavoro di lancio non si trasformi in una corsa contro il tempo.

ClickUp offre a questi modelli una vera e propria casa.

Puoi tenere documenti, attività, risorse e approvazioni collegati in un unico spazio di lavoro, quindi utilizzare le funzionalità IA di ClickUp per ridurre il lavoro superfluo man mano che il progetto cresce.

Sei pronto a lavorare in modo più efficiente? Iscriviti a ClickUp e accedi a modelli personalizzabili e collaborazione in tempo reale.

Domande frequenti

Un modello di documento di progettazione del gioco ti aiuta a pianificare il tuo gioco. Copre aspetti quali meccaniche, caratteri, livelli e trama. I modelli ti offrono un layout già pronto, così non dimenticherai le parti fondamentali del tuo gioco durante la creazione.

Sì. Gli sviluppatori indipendenti spesso gestiscono tutto da soli, dalla progettazione al marketing. I modelli aiutano a organizzare le idee, effettuare il monitoraggio dei progressi e risparmiare tempo, consentendoti di partire in vantaggio nel piano.

Dovrebbe includere sezioni dedicate al tuo concept, ai sistemi di gioco, ai caratteri, alle risorse e alle note di test. Un buon modello effettua il monitoraggio delle modifiche, facilita il lavoro di squadra e si integra con gli strumenti che già utilizzi.

Utilizza un modello di tracciamento dei bug per registrare i problemi con dettagli quali piattaforma, gravità e screenshot. In questo modo tutti i problemi saranno raccolti in un unico posto e i team potranno risolvere i bug più rapidamente e senza confusione.

Sì. Molti modelli sono flessibili. Ad esempio, un gioco RPG potrebbe richiedere sezioni per le missioni e gli alberi delle abilità, mentre un platform potrebbe richiedere dettagli sui tempi e sul layout dei livelli.

ClickUp ti consente di conservare i documenti, le attività, i bug e gli sprint relativi al tuo gioco in un unico posto. I suoi modelli sono utili per pianificare, effettuare il monitoraggio e gestire ogni aspetto della creazione del tuo gioco, sia che tu sia uno sviluppatore indipendente o parte di un team.