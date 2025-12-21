I tuoi sistemi legacy hanno raggiunto il limite massimo e tu lo sai meglio di chiunque altro.

Sono lenti, non sono in grado di gestire il flusso di enormi quantità di dati che circolano oggi e sicuramente non sono stati progettati per integrarsi con l'IA.

È più facile a dirsi che a farsi. Devi migrare tutto, anni di dati e processi critici, senza interrompere le tue operazioni.

In questo blog condividiamo quale stack IA è più adatto ai team che desiderano migrare dagli strumenti legacy. Trattiamo le nozioni di base e come costruire lo stack tecnologico.

La sfida di abbandonare i sistemi legacy

I sistemi legacy potevano essere considerati veloci dieci anni fa. Oggi, invece, sono sinonimo di prestazioni lente, flussi di lavoro interrotti, efficienza ridotta, silos di dati e UX scadente.

Sebbene abbandonarli sia la scelta giusta, il percorso di migrazione è costellato di sfide fondamentali:

Il tuo team ha familiarità con il vecchio modo di lavorare

Potenziali interruzioni dei progetti in corso

Problemi di compatibilità con i moderni sistemi di IA

Timore di un calo di produttività durante la transizione

Resistenza culturale ai nuovi flussi di lavoro

Tuttavia, non lasciate che questo vi scoraggi dal passare agli strumenti di IA. Consideratelo piuttosto come un'ottima opportunità per modernizzare le vostre operazioni, garantire la sicurezza dei sistemi e raddoppiare l'agilità.

Infatti, gli strumenti di IA giusti semplificano la migrazione. Non costringono i tuoi team a ricostruire tutto da capo.

Basta collegare i flussi di lavoro esistenti, connettere le origini dati legacy, automatizzare il lavoro manuale e creare una visibilità unificata tra i reparti.

Esempi reali di transizione dai sistemi legacy all'IA

Vediamo come alcune aziende di vari settori sono riuscite a ottenere un esito positivo nel passare dai sistemi legacy ai moderni stack IA:

1. Edilizia: CEMEX

CEMEX, un'importante azienda di materiali da costruzione, ha creato un'agenzia di marketing interna, CEMEX Content Studio. Tuttavia, il suo team di marketing era rallentato da strumenti scollegati, passaggi manuali e dalla mancanza di un processo standard per le richieste di progetto.

Per risolvere questo problema, l'intero team di marketing di CEMEX, composto da 50 persone, è migrato allo stack AI unificato di ClickUp. Hanno automatizzato l'acquisizione dei progetti, collegato le attività interfunzionali e introdotto dashboard in tempo reale per una visibilità completa dei progetti.

🎯 Risultati: riduzione del 15% del time-to-market; riduzione dei tempi di trasferimento dei progetti da ore a secondi.

Ecco cosa ha detto Oscar Aguilar, Project Manager del marketing di CEMEX:

È stato fantastico, perché tutto il team segue le proprie attività quotidiane in ClickUp", afferma Oscar. "Prima dell'automazione, ogni volta che un copywriter terminava un'attività, dovevamo comunicare manualmente alla catena di comando che il testo era pronto. Ciò poteva richiedere fino a 36 ore.

2. Vendita al dettaglio: McDonald's

Forse l'esempio più significativo e visibile di transizione dai sistemi legacy all'IA è la modernizzazione dei menu e dei sistemi di ordinazione di McDonald's.

Grazie all'integrazione dell'IA sia nell'app mobile che nei chioschi all'interno dei ristoranti, McDonald's è in grado di analizzare il modo in cui i clienti interagiscono con i menu: dove cliccano, su cosa si soffermano e come navigano nel processo di ordinazione.

Hanno utilizzato queste informazioni per perfezionare i layout, migliorare il posizionamento dei prodotti e suggerire componenti aggiuntivi pertinenti, rendendo l'esperienza di ordinazione più veloce e molto più intuitiva.

🎯 Risultati: aumento del 20% del volume degli ordini digitali

3. Assistenza sanitaria: la Cleveland Clinic

La Cleveland Clinic ha ottenuto un esito positivo nell'ampliamento dei propri servizi di telemedicina modernizzando i sistemi informatici obsoleti attraverso l'integrazione dell'IA.

Hanno implementato strumenti di IA per integrare e unificare i dati dei pazienti sparsi nei sistemi legacy. Ciò ha consentito ai provider sanitari di visualizzare in modo affidabile e immediato le cartelle cliniche complete dei pazienti durante qualsiasi appuntamento virtuale.

🎯 Risultati: aumento del 25% nell'adozione della telemedicina

Che cos'è uno stack IA e perché è importante durante la migrazione

Quando si abbandonano i sistemi legacy, è facile perdersi nel rumore delle tecnologie IA emergenti.

Non avrai bisogno di tutti gli strumenti di IA disponibili sul mercato, ma solo di alcuni che funzionano bene insieme per potenziare le tue operazioni e supportare gli obiettivi aziendali.

Entra: stack IA.

Lo stack IA è un insieme di strumenti di IA progettati con cura che lavorano insieme per automatizzare i flussi di lavoro, analizzare i dati, generare contenuti e semplificare la comunicazione.

📚 Per saperne di più: 15 esempi e modelli di automazione dei processi aziendali

Comprendere i livelli dello stack IA

Uno stack IA è composto da diversi livelli, proprio come un sandwich. Ogni livello contiene strumenti e framework che svolgono una funzione cruciale.

I tre livelli fondamentali di uno stack IA sono:

Livello dati: contiene database, file, registri dei clienti, informazioni sui prodotti e tutto ciò che la tua organizzazione ha creato o raccolto nel corso degli anni. Le pipeline di dati, le origini dati e le integrazioni sono componenti indispensabili di questo livello.

Livello di intelligenza: include modelli di IA e sistemi di apprendimento automatico che trasformano i dati del primo livello in logica predittiva. Interpretano il contesto, identificano modelli e generano intuizioni, decisioni o contenuti. In questo livello avvengono l'automazione, l'analisi predittiva, lo sviluppo di modelli e l'integrazione dell'IA.

Livello applicativo: consente agli utenti finali e ad altri sistemi di interagire con l'intelligenza creata nel secondo livello. In questo modo avrai a disposizione copiloti IA, generatori di contenuti, automazioni del flusso di lavoro, dashboard, interfacce di chat, plugin e qualsiasi app personalizzata su cui fa affidamento il tuo team.

🧠 Curiosità: la crisi dell'anno 2000 ha causato il panico a livello globale. La gente temeva che, con l'arrivo dell'anno 2000, il sistema avrebbe letto "00" come 1900. Questo perché i programmatori risparmiavano memoria registrando solo le ultime due cifre dell'anno (ad esempio, 1998 veniva memorizzato semplicemente come 98). tramite Torch Invece di riscrivere miliardi di righe di codice per memorizzare quattro cifre (1998 > 1998), il che sarebbe stato molto costoso, le aziende hanno trovato una soluzione rapida: il windowing. Hanno scelto un anno di riferimento (ad esempio il 1950) e hanno codificato il sistema con una semplice regola: se l'anno a due cifre è 50 o superiore, si presume che il secolo sia il 20. Altrimenti, si presume che il secolo sia il 21. Sebbene questa soluzione funzionasse temporaneamente, significava anche che quando sarebbe arrivato il 2050, il sistema lo avrebbe letto come 1950!

In che modo uno stack IA differisce dagli stack software tradizionali

Ecco in cosa differiscono gli stack IA dagli stack software tradizionali:

Aspect Stack IA Stack software tradizionale Funzione principale Impara dai dati, si adatta, fa previsioni, automatizza le decisioni Segue regole fisse scritte dagli sviluppatori Componenti principali Data warehouse, data pipeline, framework ML, strumenti GenAI Database strutturati, motori basati su regole, server SQL, software COTS Utilizzo dei dati Consuma continuamente dati in tempo reale Utilizza input di dati statici Evoluzione nel tempo Migliora continuamente man mano che i modelli apprendono Rimane invariato a meno che gli sviluppatori non lo migliorino manualmente Gestione della complessità Gestisce flussi di lavoro dinamici e in più passaggi Gestisce flussi di lavoro lineari e basati su regole Scalabilità Scalabile in base alla crescita dei dati e dell'utilizzo Scalabilità attraverso più infrastrutture

Vantaggi dell'adozione di uno stack IA modulare

In uno stack IA modulare, è possibile combinare componenti indipendenti (o strumenti di IA) invece di affidarsi a un unico sistema rigido.

Si tratta di un sistema altamente scalabile, in quanto è possibile sostituire, aggiornare o downgradare gli strumenti senza dover ricostruire tutto da zero. Inoltre, se uno strumento diventa troppo costoso o limitato, è possibile sostituire solo quel componente senza interrompere l'intera configurazione IA.

📮 ClickUp Insight: Sebbene il 35% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizzi l'IA per attività di base, funzionalità avanzate come le automazioni (12%) e l'ottimizzazione (10%) sembrano ancora fuori dalla portata di molti. La maggior parte dei team si sente bloccata al "livello base dell'IA" perché le loro app gestiscono solo attività superficiali. Uno strumento genera copie, un altro suggerisce l'assegnazione dei compiti, un terzo riepiloga le note, ma nessuno di essi effettua la condivisione del contesto o collabora con gli altri. Quando l'IA opera in compartimenti stagni come questo, produce output, ma non risultati. Ecco perché è importante avere flussi di lavoro unificati. ClickUp Brain cambia tutto questo attingendo alle tue attività, ai tuoi contenuti e al contesto dei tuoi processi, aiutandoti a eseguire senza sforzo automazioni avanzate e flussi di lavoro proattivi, grazie a un'intelligenza integrata e intelligente. È un'intelligenza IA che comprende il tuo lavoro, non solo i tuoi prompt.

Segnali che indicano che il tuo stack legacy necessita di un aggiornamento IA

Non tutti i sistemi legacy richiedono un aggiornamento IA immediato. Alcuni strumenti continuano a svolgere egregiamente la loro funzione e forzare l'uso dell'IA nei contesti sbagliati può creare più complessità che valore.

Detto questo, esaminiamo i segnali inequivocabili che indicano quando è necessario migrare ai sistemi di IA:

Frequenti trasferimenti di dati e flussi di lavoro disconnessi

Questo è il sintomo classico: le informazioni rimangono costantemente bloccate o richiedono il trasferimento manuale tra sistemi diversi. Si impiega più tempo a spostare i dati che a utilizzarli effettivamente.

Reportistica lenta o mancanza di informazioni in tempo reale

Devi aspettare ore o addirittura giorni per la generazione dei report di base. Le tue decisioni critiche si basano sempre su informazioni obsolete, poiché il tuo sistema non è abbastanza veloce da elaborare rapidamente il volume di dati in entrata.

Collaborazione limitata tra i reparti

Il marketing ha i suoi strumenti, il commerciale ha i suoi, le operazioni ne hanno un altro set e nessuno di essi comunica correttamente. Senza una visione condivisa dei dati cruciali, si finisce per perdere il contesto o duplicare il lavoro.

Processo decisionale manuale senza informazioni predittive

Se i tuoi analisti impiegano settimane per pulire i dati, riconciliare i fogli di calcolo o identificare manualmente le tendenze, il tuo sistema non sta fornendo l'assistenza necessaria all'azienda, ma la sta rallentando.

I moderni stack IA migliorano il processo decisionale incorporando previsioni, rilevamento delle anomalie e raccomandazioni automatizzate.

Siete costretti a pagare continuamente per correzioni personalizzate, ore di supporto o specialisti di nicchia solo per mantenere tutto funzionante. Inoltre, i vostri strumenti faticano a integrarsi con le app più recenti o smettono di funzionare ogni volta che viene effettuato un aggiornamento.

I costi continui legati all'applicazione di patch, alla manutenzione e all'impostazione manuale delle integrazioni sono finanziariamente insostenibili.

🧠 Curiosità: il sistema MOCAS (Mechanization of Contract Administration Services), implementato per la prima volta nel 1958 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è uno dei software attivi più antichi al mondo. È ancora in funzione oggi e gestisce dati relativi a contratti di difesa per un valore di 1,2 trilioni di dollari.

Come creare uno stack IA per la migrazione

Per migrare dagli strumenti legacy a uno stack IA è necessario un approccio strutturato.

Ciò richiede la valutazione dei sistemi critici, l'impostazione di obiettivi chiari in materia di IA, la preparazione alla modernizzazione dei dati, l'adozione delle tecnologie di IA adeguate e un attento monitoraggio dell'intera transizione.

Esaminiamo tutti questi passaggi nel dettaglio.

Passaggio 1: Verifica i tuoi sistemi legacy

Inizia valutando come i tuoi sistemi legacy gestiscono il lavoro quotidiano.

Suddividi il tuo attuale ecosistema in tre parti:

Strumenti: identifica le funzioni di ciascuna app legacy, i team che la utilizzano e se più team utilizzano strumenti diversi per eseguire la stessa attività. Documenta l'età dello strumento, le spese complessive e la facilità con cui si effettua la connessione con le API moderne.

Flussi di lavoro: presta particolare attenzione ai passaggi manuali, ai tempi di completamento dei processi, ai tassi di errore e ai punti di attrito comuni. Maggiore è il numero di colli di bottiglia e di "lavori pesanti" manuali, maggiore è la necessità di una rapida automazione.

Dati: comprendi come la tua azienda archivia attualmente i dati. I tuoi dati sono coerenti tra strumenti e database? Sono accessibili solo da un team (ad esempio, dati contabili che il reparto commerciale non può visualizzare)? Infine, prendi nota di tutti i requisiti normativi e di sicurezza dei dati che i tuoi sistemi legacy non riescono a soddisfare.

🎥 Bonus: guarda questo breve video per scoprire sei diversi tipi di strategie di mappatura dei processi e come utilizzare ClickUp per ciascuna di esse:

Passaggio 2: definisci i tuoi obiettivi di IA

Sulla base della tua verifica, crea un elenco di tutti i problemi che hai individuato nei flussi di lavoro esistenti.

Raggruppali in categorie pertinenti. Potrebbero essere: reportistica e analisi, comunicazione del team, project management, ecc.

Stabilisci obiettivi chiari e misurabili per ogni categoria. In altre parole, quali miglioramenti desideri ottenere introducendo l'automazione o l'intelligenza in quella parte del flusso di lavoro?

Se la reportistica e l'analisi sono una categoria, puoi avere obiettivi di IA come Ridurre il tempo di generazione dei report a meno di 10 minuti o I dashboard devono aggiornarsi automaticamente ogni 15 minuti. Allo stesso modo, per la comunicazione del team, puoi impostare obiettivi come Ridurre del 50% il tempo dedicato alla ricerca di informazioni.

💡 Suggerimento professionale: tentare una revisione completa fin dall'inizio porta a confusione e rallenta l'adozione. Inizia con gli obiettivi più facili da raggiungere. Identifica 1-2 categorie che causano maggiore frustrazione al tuo team. Questi sono i tuoi flussi di lavoro pilota, le prime aree in cui introdurrai l'IA e l'automazione per una migrazione graduale.

Passaggio 3: prepara i tuoi dati per il processo di migrazione

Una volta identificato ciò che deve essere modificato nel tuo sistema attuale, è il momento di ordinare, pulire e strutturare i tuoi dati.

Ecco un flusso di lavoro dettagliato:

Passaggio Cosa comporta Raccogli Individua tutti i dati sparsi nei vecchi sistemi, inclusi fogli di calcolo, database, unità condivise, allegati email, report esportati, registrazioni dei clienti e altro ancora. Categorizza Raggruppa i dati in categorie chiare come clienti, finanza, legale o marketing e suddividi ulteriormente ciascuna categoria per tipo, ad esempio report, contratti, brief di progetto o risorse creative. Riordina Elimina duplicati, versioni obsolete, documenti non necessari e file inutilizzati, archiviando solo ciò che è ancora importante per riferimento a lungo termine. Standardizza Correggi i nomi dei file incoerenti, aggiorna i campi obsoleti o incompleti e crea formati standard per strutturare i documenti chiave tra i team.

I tuoi file sono ora tutti ordinati e pronti per essere trasferiti lungo il percorso di migrazione.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: utilizza le attività di ClickUp per gestire e effettuare il monitoraggio di ogni singolo dato in tuo possesso. Ecco come:

Crea un elenco principale con le attività per ciascuna categoria di dati : aggiungi attività di primo livello come Finanza, Legale, Marketing, Commerciale e Prodotto.

Suddividi ogni categoria in attività secondarie : aggiungi attività secondarie per risorse specifiche come fogli di calcolo, cartelle, report, esportazioni, unità condivise o registrazioni dei clienti.

Utilizza i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio dei dettagli chiave : aggiungi campi per l'origine dati, la posizione, il titolare e lo stato di revisione per mantenere tutto organizzato. : aggiungi campi per l'origine dati, la posizione, il titolare e lo stato di revisione per mantenere tutto organizzato.

Assegna titolari e date di scadenza : rendi ogni attività e attività secondaria responsabile assegnando membri del team e impostando date di scadenza.

Crea un flusso di lavoro di pulizia con stati : crea stati come Trovato, Categorizzato, Pulito, Standardizzato e Pronto per l'esportazione, in modo che ogni risorsa segua lo stesso ciclo di vita.

Usa i commenti alle attività per gli aggiornamenti : registra decisioni, osservazioni o ostacoli all'interno dell'attività in modo che lo stato rimanga visibile.

Esamina lo stato di avanzamento nella vista Elenco o Bacheca: visualizza tutte le attività, dalla scoperta alla pulizia, in un unico posto e individua rapidamente ciò che richiede attenzione.

Usa l'IA per dare automaticamente priorità alle tue attività e assegnarle alle persone giuste

📚 Per saperne di più: Come organizzare i tuoi file digitali in modo efficiente

Fase 4: integrare le funzionalità di IA e l'automazione

Quando valuti gli strumenti di IA, prendi in considerazione i tuoi flussi di lavoro pilota. Non dimenticare di pianificare gli altri processi che migrerai in seguito.

È fondamentale evitare il debito tecnico, che si verifica quando si investe in soluzioni temporanee o incomplete. Detto questo, ecco alcune funzionalità di intelligenza artificiale di base che vale la pena prendere in considerazione per il tuo stack tecnologico moderno:

Assegnazione intelligente delle attività: utilizza l'IA per assegnare automaticamente le attività in base alla priorità, alla capacità del team, al carico di lavoro individuale e al livello di competenza.

Assistenza IA generativa: crea contenuti più rapidamente con i modelli Gen IA. Redigi rapidamente bozze di email, genera risorse creative per il marketing, fai brainstorming di idee e scrivi documentazione tecnica.

Copiloti IA: questi strumenti si integrano direttamente nel tuo flusso di lavoro, guidando i membri del team in ogni passaggio e suggerendo le azioni successive. Ad esempio, questi strumenti si integrano direttamente nel tuo flusso di lavoro, guidando i membri del team in ogni passaggio e suggerendo le azioni successive. Ad esempio, GitHub Copilot aiuta nell'analisi del codice esaminandolo automaticamente, identificando i bug e suggerendo codice migliore.

Visione artificiale: utilizza l'IA per leggere automaticamente il testo nelle immagini, identificare oggetti, estrarre informazioni dai file scansionati e classificare le risorse visive.

Scegli una piattaforma intuitiva che offre molteplici funzionalità IA in un unico posto. Ciò aumenta il risparmio sui costi e riduce al minimo la curva di apprendimento per il tuo team.

Prendiamo ad esempio ClickUp Brain. Questo strumento raggruppa molte attività di IA in un unico sistema, quindi non avrai bisogno di strumenti separati per creare il tuo flusso di lavoro di migrazione.

Con Brain puoi:

Redigete e modificate la documentazione operativa : create procedure operative standard, guide di processo, note di migrazione, spiegazioni tecniche e registri delle modifiche senza partire da zero.

Accelera gli audit e la ricerca durante gli aggiornamenti di sistema : scomponi concetti complessi, confronta le funzionalità dei sistemi, riepiloga documenti lunghi e raccogli rapidamente informazioni da più fonti.

Genera rapidi riepiloghi delle informazioni legacy : trasforma lunghi ticket, documenti storici, catene di email, tracciati dei requisiti o trascrizioni di riunioni in riepiloghi concisi che evidenziano le decisioni e i passaggi successivi.

Poni domande relative al lavoro legate al tuo impegno di modernizzazione: recupera le attività in scadenza in un sprint, i blocchi di migrazione aperti, i requisiti di sistema, gli aggiornamenti recenti o le dipendenze direttamente dal contesto della tua area di lavoro.

Ciò consentirà ai tuoi team di procedere più rapidamente con la pulizia, la preparazione e la migrazione senza aggiungere strumenti di IA frammentati a uno stack tecnologico già complesso.

Abbinalo a ClickUp Automations per gestire le attività amministrative di routine utilizzando una potente IA Agentic. Imposta automazioni come "Quando un'attività passa allo stato 'Inviata', aggiungi automaticamente il revisore e avvisalo".

Gli agenti AI di ClickUp portano l'integrazione e l'automazione dell'IA a un livello superiore. Monitorano continuamente la tua area di lavoro, prendono decisioni basate sui dati e adattano le azioni per garantire la continuità aziendale anche quando non sei disponibile.

Passaggio 5: crea un'area di lavoro unificata per integrare tutto

Il lavoro dispersivo è una realtà ed è uno dei motivi principali per cui i team non riescono a vedere i vantaggi dei loro investimenti nell'IA.

Se i membri del tuo team devono ancora passare da una piattaforma all'altra solo per completare un'attività o cercare un file, il tuo stack IA non è abbastanza efficace. Per ottenere il massimo dal lavoro richiesto per la modernizzazione, assicurati che ci sia un'integrazione perfetta tra tutti i componenti del tuo stack IA e i sistemi esistenti.

Cerca strumenti di IA cloud-native che possano integrarsi direttamente nei sistemi principali del tuo stack tecnologico esistente, come il software CRM o la piattaforma di marketing. Dai inoltre la priorità a un solido supporto API, integrazioni native e automazione senza codice, poiché riducono al minimo le interruzioni e la complessità della migrazione.

ClickUp BrainGPT è stato creato proprio per risolvere questo problema. Questa super app IA unifica tutte le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi obiettivi, le tue lavagne online, i tuoi dashboard, i tuoi progetti, l'IA e le app esterne in un'unica piattaforma connessa.

Con ClickUp Enterprise IA Search, puoi trovare rapidamente un file, un'attività o un'informazione nell'intero spazio di lavoro convergente, inclusi ClickUp e i servizi di app di terze parti integrati.

Accedi istantaneamente a qualsiasi elemento della tua area di lavoro utilizzando la ricerca IA Enterprise di ClickUp.

👀 Lo sapevi? ClickUp offre oltre 1000 integrazioni native per un solido supporto multipiattaforma. Basta selezionare gli strumenti che desideri utilizzare per il tuo lavoro, attivare/disattivare l'opzione corrispondente e collegarli all'area di lavoro di ClickUp in un attimo. Non è necessario assumere uno sviluppatore o modificare il codice legacy nel tuo vecchio sistema. Crea uno stack tecnologico IA integrato utilizzando le integrazioni ClickUp.

Passaggio 6: Misura lo stato e scala la migrazione

Effettua il monitoraggio degli obiettivi misurabili che hai definito in precedenza (nel passaggio 2) per verificare le prestazioni del tuo stack IA.

Confronta i tuoi nuovi numeri con quelli di riferimento legacy per identificare dove i guadagni sono maggiori e dove sono necessari degli adeguamenti.

Successivamente, assicurati che il tuo progetto pilota funzioni in modo coerente. Migra gradualmente un numero sempre maggiore di operazioni dell'azienda ai nuovi sistemi intelligenti. Questo aprirà la strada a una trasformazione digitale completa.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: passa da reportistica caotica basata su fogli di calcolo all'automazione del monitoraggio delle prestazioni con i dashboard di ClickUp.

Tieni traccia delle metriche chiave in modo visivo utilizzando i widget del dashboard, come le barre di avanzamento per i tassi di completamento, le mappe di calore per i colli di bottiglia del flusso di lavoro, i grafici a torta per la distribuzione del carico di lavoro e i grafici di velocità per la prevedibilità dei progetti.

Ricevi aggiornamenti basati sull'intelligenza artificiale sui tuoi flussi di lavoro migrati utilizzando i dashboard di ClickUp.

Le schede AI integrano analisi avanzate basate sull'intelligenza artificiale direttamente nei dashboard: riepiloghi dinamici, previsioni e azioni basate su dati in tempo reale. Ad esempio, una scheda AI può generare un aggiornamento conciso per un dirigente, spiegando lo stato generale delle iniziative di migrazione, i progressi chiave e gli eventuali rischi immediati.

📚 Per saperne di più: Come creare una lista di controllo per la gestione del cambiamento

Consulta gli esempi di stack di IA riportati di seguito per avere un'idea di come unire diversi strumenti di IA e massimizzarne il valore per il tuo team:

1. Per i team del supporto clienti

ClickUp Attività + ClickUp Brain → Indirizza gli escalation al titolare giusto, tagga automaticamente i problemi, riepiloga i thread lunghi, suggerisci risposte, crea attività di follow-up Zendesk → Ricezione dei ticket, monitoraggio della cronologia dei clienti, acquisizione dei dati CSAT, finestra In arrivo multicanale Dashboard ClickUp → Avvisi di abbandono, valutazione dello stato di salute, approfondimenti sul sentiment dei clienti, analisi delle tendenze di utilizzo, approfondimenti NPS Gong → Analizza automaticamente le trascrizioni delle chiamate, segnala le chiamate dei clienti arrabbiati, identifica i reclami più comuni sui prodotti e valuta automaticamente l'empatia degli agenti.

2. Per i team di sviluppo software

Attività di ClickUp + Brain → Dai priorità ai rapporti sui bug, rieliega lunghi thread di revisione del codice, effettua l'automazione della creazione di attività dai registri degli errori, genera aggiornamenti sullo stato dei progetti GitHub Copilot → Completamento automatico del codice, suggerimenti di implementazioni, generazione di test unitari, rifattorizzazione delle funzioni, spiegazione del codice legacy Datadog → Monitora le prestazioni delle applicazioni, rileva errori di sistema insoliti, analizza le cause alla radice, monitora l'utilizzo delle risorse del server ClickUp Docs → Crea requisiti di prodotto, specifiche tecniche, documentazione API, note di rilascio

3. Per i team finanziari

Attività di ClickUp + Brain → Automatizza la raccolta delle richieste di budget, riepiloga report finanziari complessi, effettua il monitoraggio dei requisiti di audit, genera aggiornamenti finanziari settimanali QuickBooks → Registra le transazioni, classifica le spese, riconcilia i feed bancari, genera rendiconti P&L, gestisci le fatture Anaplan → Crea modelli finanziari, previsioni multiscenario, allinea i driver di budget tra i team, raggruppa i piani per entità Tipalti → Acquisizione delle fatture tramite OCR, gestione dei pagamenti in più valute, controllo delle sanzioni, avviso in caso di fatture duplicate o sospette.

4. Per i team di marketing e commerciali

ClickUp Attività + Brain → Genera brief delle campagne, bozze di email di follow-up, assegna priorità ai lead utilizzando le note, riepiloga le chiamate di scoperta, crea elenchi di attività dai riassunti delle riunioni, ClickUp Docs → Registra le linee guida del marchio, mantieni i framework di messaggistica, archivia i documenti relativi alle persone HubSpot → Acquisisci lead, effettua il monitoraggio delle fasi delle trattative, invia sequenze automatizzate, registra le aperture delle email, assegna punteggi ai lead Canva → Progetta creatività social, crea varianti pubblicitarie, crea presentazioni commerciali

Errori comuni durante la migrazione a uno stack IA

Diamo un'occhiata alle sfide comuni nell'adozione dell'IA che molte organizzazioni incontrano quando migrano dalle applicazioni legacy, insieme alle soluzioni pratiche:

Errori comuni Soluzioni Non eseguire un audit approfondito sui sistemi legacy Mappa visivamente tutte le tue app legacy, i flussi di lavoro e i database. Questo ti aiuterà a identificare correttamente le lacune e a definire obiettivi IA specifici e misurabili da cui partire. Cercare di aggiornare tutto in una volta Inizia con 1-2 flussi di lavoro ad alto impatto. Dimostra il valore, perfeziona il processo e scala gradualmente. Aggiungere troppi strumenti di IA contemporaneamente Dai priorità al consolidamento degli strumenti e scegli un software che offra più funzionalità IA all'interno di un'unica piattaforma. In questo modo eviterai la sovrapposizione di funzionalità e la proliferazione dell'IA Mancata raccolta di feedback durante le fasi pilota Organizza controlli regolari con gli utenti che provano i nuovi flussi di lavoro per migliorare l'adozione del prodotto . Scala la migrazione solo quando tutti si sentono a proprio agio nell'utilizzarla.

📚 Per saperne di più: Gestione del ciclo di vita del software: fasi, strumenti e best practice

Vantaggi della migrazione a uno stack abilitato per l'IA

Ecco alcuni innegabili vantaggi strategici offerti da uno stack basato sull'IA:

Agilità competitiva: la natura modulare dello stack IA ti consente di adattarti istantaneamente ai cambiamenti del mercato. Puoi testare e implementare rapidamente nuove funzionalità/funzioni IA in pochi giorni, preservando la logica aziendale.

Maggiore produttività: l'IA automatizza le attività complesse, ripetitive e con volumi elevati, consentendo ai membri del team di concentrarsi sul lavoro strategico che non può essere automatizzato.

Mitigazione proattiva dei rischi: le piattaforme di analisi e dati basate sull'IA aiutano a monitorare costantemente i flussi di lavoro alla ricerca di anomalie sottili, inviano avvisi istantanei e triggerano azioni preventive automatizzate per ridurre al minimo i rischi.

Migliori processi decisionali: i leader e i manager ricevono informazioni in tempo reale e basate sui dati sui loro progetti aziendali. Ciò riduce l'affidamento all'istinto e la lentezza della reportistica.

Maggiore collaborazione tra i team: l'integrazione dell'IA abbatte i silos dipartimentali fornendo una visione unificata della realtà e mantenendo tutti allineati verso lo stesso obiettivo.

👀 Lo sapevate? Il principio delle " Ironie dell'automazione " afferma che più un sistema automatizzato funziona bene, meno l'operatore umano è preparato per i rari momenti di guasto. Eliminando gli esseri umani dalle attività di routine, l'automazione garantisce che, quando finalmente si verifica un errore catastrofico e non di routine, la persona chiamata a risolverlo abbia perso le competenze operative fondamentali necessarie per intervenire con esito positivo.

Trasforma il tuo processo di modernizzazione da caotico a chiaro con ClickUp

La trasformazione digitale è un requisito fondamentale per qualsiasi azienda al giorno d'oggi.

Per le medie e grandi imprese, ciò significa non solo abbandonare i sistemi cartacei, ma anche integrare completamente l'IA per ottenere i risultati aziendali desiderati.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, funge da moderno stack AI. Estende la piena integrazione dell'intelligenza artificiale, tra cui Generative AI, Agentic AI e Conversational AI, per potenziare tutte le operazioni dell'azienda.

ClickUp Brain, Automazioni e Converged AI Workspace insieme forniscono un sistema intelligente e senza soluzione di continuità per accelerare il tuo percorso verso la modernizzazione.

Sei pronto a migrare dai tuoi sistemi legacy e a costruire uno stack a prova di futuro? Iscriviti a ClickUp per iniziare.

Domande frequenti (FAQ)

Uno stack IA è una configurazione a livelli di sistemi di dati, modelli IA e applicazioni che insieme automatizzano i flussi di lavoro, forniscono assistenza intelligente e aumentano la produttività. Durante la migrazione dai sistemi legacy, uno stack IA ben costruito aiuta a scalare facilmente i flussi di lavoro, ridurre al minimo le interruzioni, abilitare il supporto multipiattaforma e preservare la logica di business.

La modernizzazione dei sistemi legacy inizia con l'identificazione dei problemi specifici causati dai tuoi sistemi legacy, per poi abbinare a ciascun problema una funzionalità IA in grado di risolverlo. Scegli strumenti che si integrano con il tuo ecosistema esistente, offrono supporto per la scalabilità futura e offrono più funzionalità in un unico posto, in modo che il tuo stack rimanga mirato, semplice e facile da mantenere.

Le sfide più grandi includono il mancato svolgimento di un audit approfondito dei sistemi legacy, il tentativo di aggiornare tutto in una volta, l'aggiunta di troppi strumenti di IA con funzionalità sovrapposte e la mancata raccolta di feedback durante le fasi pilota.

ClickUp offre una potente integrazione IA centralizzando comunicazioni, attività e documenti in un unico hub. ClickUp Brain, il suo assistente IA nativo, offre funzionalità quali instradamento intelligente delle attività, assistenza IA generativa, sintesi di testi e gestione delle conoscenze. ClickUp Automations automatizza le attività amministrative di routine come la creazione di attività, l'assegnazione del lavoro, la condivisione degli aggiornamenti sui progressi e la stesura di rapporti settimanali.

Garantire la sicurezza dei dati durante la migrazione è fondamentale per i settori regolamentati. Per farlo, classifica innanzitutto i dati in base alla loro sensibilità e definisci i controlli di accesso appropriati prima di spostare qualsiasi cosa. Utilizza integrazioni sicure, crittografia e autorizzazioni basate sui ruoli quando effettui la connessione con nuovi strumenti di IA. Infine, rivedi tutte le politiche di IA di terze parti e monitora chi accede a cosa.