Gestione del ciclo di vita del software: fasi, strumenti e best practice

Hai mai avuto la sensazione che il tuo processo software sia a un passo dal completare il caos?

Un team sta implementando hotfix, il reparto QA è immerso nei test di regressione dell'ultimo trimestre e nessuno sa con certezza chi sia responsabile della funzionalità/funzione in produzione che si è appena guastata... di nuovo.

La verità è che la creazione e la manutenzione di un ottimo software non ha limiti alla scrittura di codice pulito.

La gestione del ciclo di vita del software (SLM) svolge un ruolo cruciale in questo processo.

In questo post del blog analizzeremo le fasi chiave dell'SLM e metteremo in evidenza gli strumenti (come ClickUp!) che ti aiuteranno a districarti nelle complessità. Cominciamo! 🧰

Che cos'è la gestione del ciclo di vita del software?

La gestione del ciclo di vita del software (SLM) è il processo strutturato di gestione delle applicazioni software dal piano iniziale allo sviluppo, all'implementazione, alla manutenzione e alla dismissione finale.

Garantisce l'allineamento tra gli obiettivi aziendali e l'esecuzione tecnica integrando il controllo delle versioni, la gestione delle release, il monitoraggio delle configurazioni e i protocolli di conformità in tutti gli ambienti.

Il processo garantisce che i sistemi rimangano in sicurezza, stabili e scalabili, riducendo al minimo il debito tecnico e massimizzando il valore a lungo termine in ecosistemi software complessi e ambienti di produzione dinamici.

⭐ Funzionalità/funzione del modello Il modello di sviluppo software ClickUp offre ai team un vantaggio competitivo grazie a cartelle, stati e automazioni allineati al ciclo di vita, consentendo una configurazione immediata in linea con le best practice agili. Grazie a viste predefinite come diagrammi di Gantt, roadmap per iniziative e Sequenza per squadra, i team possono monitorare lo stato di avanzamento delle versioni, gestire le dipendenze e stabilire le priorità di lavoro con chiarezza. Il modello di sviluppo software struttura le attività in base allo stato di rilascio, alle iniziative e alla priorità MoSCoW, garantendo che ogni elemento sia collegato agli obiettivi aziendali. Ottieni un modello gratis Passa dalla roadmap al rilascio con il modello di sviluppo software ClickUp

Vantaggi di una gestione efficace del ciclo di vita del software

La gestione del ciclo di vita del software standardizza le modalità di piano, creazione, rilascio, supporto e dismissione del software.

Garantisce che ogni fase sia strategicamente allineata con gli obiettivi aziendali, i parametri di qualità e l'efficienza operativa. Ecco alcuni vantaggi che semplificano la vita degli sviluppatori di software. ⚓

Roadmap chiara: stabilisce obiettivi, attività cardine e responsabilità definiti in tutte le fasi di sviluppo del software per un'esecuzione allineata

Monitoraggio centralizzato: migliora la visibilità su stato, sui rischi e sui risultati attesi attraverso strumenti di monitoraggio e reportistica unificati

*pianificazione strutturata: consente una previsione accurata tramite framework di stima, metodi di pianificazione e definizione strategica delle priorità

Garanzia della qualità: assicura risultati coerenti applicando standard, convalidando le funzioni e riducendo al minimo i difetti con strumenti di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM)

*flusso di lavoro di test integrati: fornisce supporto per la gestione dei test di convalida, regressione e conformità attraverso un coordinamento perfetto tra le diverse fasi

Collaborazione interfunzionale: semplifica il lavoro tra sviluppo, operazioni, semplifica il lavoro tra sviluppo, operazioni, test di controllo qualità e stakeholder aziendali in un'unica piattaforma

*allocazione intelligente delle risorse: aumenta l'efficienza attraverso l'automazione, il bilanciamento del carico di lavoro e la distribuzione intelligente delle attività

🔍 Lo sapevate? Nel lontano 1800 (sì, prima che l'elettricità diventasse di uso comune), Ada Lovelace scrisse il primo programma al mondo per un computer che non esisteva ancora completamente! In pratica, nel 1843 lei scrisse il codice del futuro.

Fasi chiave della fase del ciclo di vita del software

Il ciclo di vita del software moderno non è certamente una strada a senso unico.

Si tratta di un sistema iterativo in continua evoluzione, in cui ogni fase si basa su quella successiva. Ecco perché hai bisogno del software di project management agile dei progetti ClickUp.

Si tratta di uno spazio di lavoro flessibile creato per fornire supporto all'intero ciclo di vita, aiutandoti a collegare la strategia di prodotto, l'esecuzione degli sprint, i flussi di lavoro di garanzia della qualità e la gestione del rilascio del software in un unico posto.

Analizziamo ogni fase del processo e vediamo come il software di gestione del ciclo di vita può essere d'aiuto. ⚒️

Fase n. 1: Piano e raccolta dei requisiti

Questa fase getta le basi per tutte le attività a valle.

Il punto qui è ottenere una chiarezza cristallina su ciò che stai costruendo, a chi è destinato e perché è importante. Se non lo fai, ti ritroverai direttamente con debiti tecnici e problemi di portata.

Ecco cosa devi fare: Definisci i criteri di accettazione e la logica di prioritizzazione

Identifica gli obiettivi aziendali , i vincoli tecnici e le esigenze degli utenti attraverso workshop interfunzionali o sprint di scoperta

Traduci gli obiettivi in user story, casi d'uso e , casi d'uso e documenti di progettazione software

Per acquisire tutti i risultati chiave in questa fase, utilizza ClickUp Doc per redigere i requisiti direttamente all'interno delle cartelle del progetto pertinenti. Puoi nidificare i documenti all'interno di cartelle o elenchi, ad esempio inserendo un documento dei requisiti sotto lo sprint "Rilascio Q3", per un contesto e una tracciabilità immediati.

Esercita il lavoro senza interruzioni in ClickUp Documenti Centralizza il tuo flusso di lavoro con ClickUp Doc per agire da un'unica fonte di verità

All'interno di un documento, ogni requisito o sezione può essere convertito in un'attività di ClickUp, che può essere completata con priorità, data di scadenza e dipendenze. I campi personalizzati ClickUp aggiungono un ulteriore livello di struttura, consentendo di contrassegnare le attività in base al tipo di funzionalità/funzione (UI, API, sicurezza) o alla priorità strategica (MVP, fase 2), in modo che nulla vada perso nei dettagli.

💡 Suggerimento professionale: Adotta la matrice "Responsabile, Affidabile, Consultato e Informato" (RACI) per ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Crea un grafico condiviso per ogni ciclo di rilascio per evitare colli di bottiglia nel processo decisionale.

Fase 2: Progettazione e architettura

È qui che viene pianificato il piano per la fattibilità tecnica, l'interoperabilità dei sistemi e la manutenibilità a lungo termine. Oltre all'interfaccia utente/esperienza utente, include anche modelli di dati, contratti API e modelli di scalabilità.

Questa fase prevede in genere: Definizione dei modelli di interazione dei servizi e dei requisiti non funzionali (ad es. latenza, disponibilità)

Tradurre i requisiti in wireframe , diagrammi di architettura e schemi di database

Prendere decisioni su linguaggi, framework e limiti di sistema

Per mappare visivamente tutto questo, le lavagne ClickUp sono particolarmente utili. Consentono ai team di abbozzare diagrammi di architettura, flussi API o mappe di servizi in tempo reale per lo sviluppo collaborativo di software.

Trasforma i concetti in risultati concreti con ClickUp Lavagna Online

Ogni forma, flusso o elemento del diagramma può essere convertito istantaneamente in un'attività, mentre il collegamento delle attività tramite drag-and-drop semplifica il passaggio dalla progettazione di alto livello all'esecuzione concreta nel project management software.

Ad esempio, un team di sviluppatori software che sta creando un sistema di pianificazione sanitaria può utilizzare le lavagne per mappare in modo collaborativo le interazioni di servizio tra il modulo appuntamenti, l'autenticazione degli utenti e le integrazioni di calendari di terze parti. Man mano che finalizzano l'architettura, convertono i componenti software, come "Progettazione dello schema del profilo paziente" o "Definizione del contratto API di autenticazione", in attività. È quindi possibile utilizzare il modello a cascata per creare la connessione visiva tra le dipendenze delle attività.

Fase 3: Sviluppo

La fase di sviluppo trasforma i progetti architettonici in software funzionante, traendo il massimo vantaggio dall'automazione, dall'applicazione degli standard di qualità del codice e da cicli di feedback serrati.

È necessario: Sfrutta le strategie di ramificazione (ad es. GitFlow, trunk-based) per ridurre al minimo i conflitti di unione

Implementa le funzionalità/funzione utilizzando codice modulare e testabile

Conduci revisioni tra pari e integra test di automazione di unità, integrazione e sicurezza

ClickUp Sprints offre ai team di sviluppo software un modo strutturato per pianificare i cicli di sprint con supporto integrato per le correzioni del backlog, l'assegnazione dei punti storia e il monitoraggio della velocità.

Con le schede sprint e i dashboard basati sull'IA di ClickUp, le informazioni di cui hai bisogno sono sempre accessibili

Puoi utilizzare le automazioni in ClickUp per trasferire le attività non completate, avviare automaticamente nuovi sprint e persino contrassegnare gli sprint come completati allo scadere del tempo. In questo modo, ogni commit, branch e pull request viene automaticamente allegato all'attività di ClickUp pertinente.

Ad esempio, se uno sviluppatore o un editor di codice apre una PR per una nuova funzionalità di login, un'automazione può spostare immediatamente l'attività in "Revisione del codice" e avvisare il responsabile del controllo qualità in tempo reale.

🧠 Curiosità: Brendan Eich ha creato JavaScript in soli 10 giorni nel 1995 mentre lavorava presso Netscape. Era basato quasi interamente su Scheme, un linguaggio di programmazione minimalista. Ma i superiori di Eich volevano che fosse più simile a Java, quindi ha unito le due idee.

Fase 4: Test e controllo qualità

La fase di test garantisce che ciò che è stato realizzato funzioni come previsto, non comprometta le funzionalità esistenti e soddisfi i requisiti non funzionali quali velocità, resilienza e sicurezza.

Questa fase del ciclo del test del software include in genere: test di regressione: *Questi metodi verificano che i nuovi aggiornamenti o le correzioni di bug non abbiano involontariamente compromesso le funzionalità esistenti

test manuale: *I tester utilizzano direttamente il software per verificarne la funzione e l'usabilità e individuare eventuali problemi visivi o relativi all'esperienza utente

test automatizzati: *gli strumenti eseguono script di test precompilati per verificare le funzionalità/funzione in modo rapido e coerente, migliorando la precisione

Insieme, questi metodi di test garantiscono che il prodotto sia stabile, affidabile e pronto per il rilascio.

Ottieni un modello gratis Traccia la classificazione e risolvi i bug più rapidamente con il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp

In questa fase, il modello ClickUp Bug & Issue Tracking diventa uno strumento essenziale per mantenere tutto sotto controllo. Il modello include tre elenchi principali: Defect Master, Reported Bugs e Limitations and Workarounds, che consentono di organizzare facilmente i problemi in base alla gravità, all'impatto e allo stato di risoluzione.

📮 ClickUp Insight: Il 43% delle persone afferma che le attività ripetitive forniscono una struttura utile alla propria giornata lavorativa, ma il 48% le trova estenuanti e fonte di distrazione dal lavoro significativo. Sebbene la routine possa offrire un senso di produttività, spesso limita la creatività e impedisce di compiere un progresso significativo. ClickUp ti aiuta a liberarti da questo ciclo automatizzando le attività di routine tramite agenti AI intelligenti, così potrai concentrarti sul lavoro approfondito. Automatizza promemoria, aggiornamenti e assegnazioni di attività e lascia che funzionalità/funzione come Automated Time Blocking e Task Priorities proteggano le tue ore di massima produttività. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Fase 5: Distribuzione e rilascio

Una volta che il software è stato creato e testato, il passaggio successivo è quello di renderlo operativo e mantenerlo stabile. È qui che entrano in gioco la distribuzione e il rilascio, ed è per questo che i protocolli CI/CD e rollback sono importanti.

Invece di attendere approvazioni e caricamenti manuali, le modifiche vengono automaticamente testate, integrate e distribuite ogni volta che gli sviluppatori inviano gli aggiornamenti in SDLC Agile.

Ecco come funziona il lavoro:

Integrazione continua (CI) significa che gli sviluppatori uniscono frequentemente il loro codice in uno spazio di lavoro condiviso, in modo che i bug vengano rilevati prima

Il Continuous Deployment (CD) garantisce che, una volta superati tutti i test, il codice venga pubblicato automaticamente

Ma non tutto va sempre alla perfezione. Ecco perché i protocolli di rollback sono essenziali. Se una versione causa problemi, un rollback consente di tornare rapidamente all'ultima versione stabile senza tempi di inattività prolungati o danni.

Il rollback intelligente comprende: Monitoraggio e avvisi per individuare rapidamente i problemi e trigger il rollback quando necessario

rollback automatici* che si attivano (trigger) quando si verifica un problema durante o dopo l'implementazione

Strategie di fallimento per definire cosa da fare quando qualcosa va storto

Dove entra in gioco ClickUp

ClickUp Automazioni e gli agenti AI ti offrono flussi di lavoro basati su trigger per modificare automaticamente lo stato delle attività, assegnare i membri del team o inviare notifiche quando il codice viene unito o inizia la distribuzione.

Utilizza gli agenti ClickUp AI per automatizzare le attività, rispondere alle domande e ottenere maggiori risultati terminati

Ma l'automazione intelligente non si ferma qui. ClickUp Brain integra un ulteriore livello di intelligenza artificiale nei tuoi flussi di lavoro. Questa funzionalità/funzione:

Recupera il contesto da attività, documenti e chat per rispondere alle domande del team in tempo reale

Utilizza istruzioni in linguaggio naturale per aiutarti a creare automazioni complesse senza codice con IA Automazioni Builder

Redige nota di rilascio, riepiloga le modifiche al codice e implementa l'automazione della comunicazione con gli stakeholder, in modo che gli aggiornamenti del prodotto siano comunicati in modo chiaro a tutta l'organizzazione

Vuoi sapere a che punto sei con lo sprint? Chiedi a Brain per ottenere rapidi riepiloghi/riassunti

Ad esempio, dopo l'implementazione, ClickUp Brain genera un riepilogo/riassunto della versione, aggiorna il log delle modifiche e notifica automaticamente i canali o le parti interessate.

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di generare frammenti di codice, rispondere a domande tecniche, rivedere il codice e persino aiutarti ad aggiornare automaticamente la documentazione quando il codice cambia.

Chiedi a ClickUp Brain di generare frammenti di codice in modo da poter creare software di alta qualità

Fase n. 6: Manutenzione e supporto

I servizi di manutenzione e supporto garantiscono che i KPI di sviluppo software rimangano nella forma corretta, risolvendo i problemi, migliorando le prestazioni e aiutando gli utenti attraverso un sistema di helpdesk strutturato.

Le azioni principali in questa fase sono: Ticket dell'helpdesk: centralizza il monitoraggio dei problemi, delle richieste e dei feedback degli utenti

*correzione di bug: risolvi errori e malfunzionamenti per garantire il corretto funzionamento di tutto

Ottimizzazione delle prestazioni: Migliora la velocità e l'efficienza per un'esperienza utente migliore

Un buon sistema di helpdesk mette tutto insieme, offrendo monitoraggio dei ticket, comunicazione semplificata, automazione delle attività ripetitive e approfondimenti per stare al passo con i problemi ricorrenti.

Ma raccogliere i ticket è solo metà dell'opera: comprendere il quadro generale è ciò che porta a un miglioramento reale. È qui che entrano in gioco i dashboard di ClickUp.

Monitora le tendenze dei problemi e il carico di lavoro del team con informazioni di supporto in tempo reale attraverso i dashboard ClickUp

Grazie a dashboard completamente personalizzabili, puoi trasformare i dati di supporto in informazioni chiare e utilizzabili. Scopri esattamente quanti bug sono aperti, quanto tempo occorre per risolvere i problemi e dove viene impiegato il tempo del tuo team.

Ad esempio, se più utenti segnalano crash dell'app al momento del login, il supporto può registrarli come ticket di helpdesk, gli sviluppatori possono dar loro priorità nel loro sprint e i product manager possono monitorare la correzione tramite una dashboard in ClickUp.

📖 Leggi anche: Strumenti di distribuzione continua per team di sviluppo software

Fase 7: Ritiro

La dismissione del software raramente viene considerata prioritaria, ma è fondamentale per ridurre costi, complessità e rischi. Che si tratti di un'API legacy o di un intero sistema, una dismissione strutturata evita dipendenze sospese e garantisce la conservazione del contesto storico.

Questa parte del processo di sviluppo software ruota attorno a: Deallocazione delle risorse cloud e revoca delle credenziali di accesso

Notifica agli utenti o ai servizi interessati della prossima obsolescenza

Archiviazione della documentazione e del codice pertinenti

Rimozione del monitoraggio, della fatturazione e degli avvisi legati al sistema

Ecco come ClickUp ti aiuta in questo passaggio:

Crea elenchi di disattivazione con con liste di controllo delle attività di ClickUp standardizzate per l'archiviazione delle risorse, l'arresto dei sistemi e le notifiche agli stakeholder

Conserva la cronologia delle versioni in ClickUp Documento per fare riferimento alle configurazioni o alle decisioni precedenti

assegna attività ai team legali, di sicurezza e IT* per revocare l'accesso, deallocare le risorse e aggiornare i repository di documentazione

Configura ClickUp Recurring Tasks per le revisioni delle licenze, i controlli sulla scadenza delle chiavi API o le conferme di risoluzione dei contratti

Sfide nella gestione del ciclo di vita del software

Anche con un modello di ciclo di vita dello sviluppo software ben definito, potreste incontrare punti di attrito che compromettono la sequenza, compromettono la qualità e aumentano gli oneri di manutenzione a lungo termine.

Esploriamo alcune delle sfide dello sviluppo software per una consegna sostenibile. 💁

documentazione e monitoraggio frammentati:* i reparti Prodotto, Sviluppo, Controllo qualità e supporto spesso lavorano con strumenti scollegati tra loro, causando lacune nella comunicazione e ritardi nei passaggi di consegne

Mancanza di visibilità: le attività rimangono in stato "In corso" senza aggiornamenti in tempo reale o richieste pull collegate, rendendo poco chiaro lo stato

Pratiche di controllo qualità incoerenti: una copertura dei test con limite, un monitoraggio dei bug frammentario e build instabili riducono l'efficienza e l'affidabilità dei test di regressione

*rilasci manuali e soggetti a errori: i passaggi di implementazione sono spesso non standardizzati, con protocolli di rollback mal definiti e ambienti non convalidati

Manutenzione reattiva: i ticket di supporto sono raramente collegati al backlog di sviluppo, il che porta a bug non individuati, lavoro ripetuto e problemi di fondo irrisolti

Sistemi legacy trascurati: le vecchie infrastrutture rimangono in uso senza piani di dismissione o documentazione, aumentando i rischi in termini di sicurezza e costi

Perché ClickUp è lo strumento all-in-one per la gestione del ciclo di vita del software

Uno dei maggiori ostacoli nella gestione del ciclo di vita di un prodotto è la proliferazione degli strumenti, in cui i team di prodotto, ingegneria, controllo qualità e DevOps si affidano a piattaforme scollegate tra loro per il piano, il monitoraggio, il collaudo e l'implementazione.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ora che abbiamo esplorato come ClickUp si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro, approfondiamo come il software di project management del team software ClickUp vada oltre gli strumenti tradizionali per fornire supporto a ogni fase della moderna distribuzione del software. 📦

Stati personalizzati per una precisione del ciclo di vita

A differenza dei flussi di lavoro rigidi degli strumenti tradizionali, i team possono utilizzare gli stati personalizzati delle attività di ClickUp per creare stati granulari come " Revisione del codice", "In fase di staging" o "In attesa di approvazione QA" per ogni fase del ciclo di vita.

Questa flessibilità fornisce supporto a una chiara titolarità, semplifica i passaggi di consegne e riflette l'esatto flusso del processo di consegna.

Crea flussi di lavoro precisi con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp che corrispondono al tuo processo di sviluppo Agile

Gestione degli sprint e backlog grooming

Con ClickUp Sprints, i team di sviluppo software ottengono un sistema di gestione degli sprint completo e personalizzabile che sostituisce la necessità di strumenti dispersi o plugin esterni.

Visualizza i punti storia completati durante il ciclo del software con ClickUp Sprints

Assegna e personalizza i punti dello sprint alle attività e alle attività secondarie, raggruppali nelle attività principali e suddividili per assegnatario. Inoltre, puoi monitorare le prestazioni dello sprint con visualizzazioni pronte all'uso come:

*grafici burndown: monitora il lavoro rimanente rispetto alla sequenza dello sprint

*grafici Burnup: visualizza lo stato compiuto e le modifiche apportate nel tempo

Diagrammi di flusso cumulativo: individuate i colli di bottiglia e analizzate l'efficienza del flusso

Reportistica sulla velocità: Comprendi quanto il tuo team è in grado di fornire in modo costante

Integrazioni perfette con Git e comunicazioni

Le integrazioni ClickUp supportano la connessione diretta con GitHub, Gitlab, Bitbucket, Slack e Google Drive. Puoi collegare commit e richieste pull alle attività, aggiornare gli stati tramite messaggi di commit e visualizzare l'attività PR all'interno del tuo spazio di lavoro.

Collega il codice agli strumenti di project management con l'integrazione GitHub di ClickUp per il monitoraggio dello sviluppo in tempo reale

🔍 Lo sapevate? Oltre il 62% degli sviluppatori utilizza JavaScript, seguito a ruota da HTML/CSS con il 53% e Python, SQL e TypeScript che completano la top five.

Utilizziamo ClickUp per il monitoraggio dei nostri progetti di sviluppo software internamente; la gestione di più progetti e team mi semplifica il lavoro, questo è uno dei migliori strumenti che ho utilizzato finora per gestire i miei progetti scrum e moderni progetti agili.

Accelera lo sprint dello sviluppo software con ClickUp

Sebbene la gestione del ciclo di vita del software possa sembrare un compito arduo, non è necessario che sia frammentata.

ClickUp riunisce tutte le fasi, dal piano e dallo sviluppo al collaudo, al rilascio e alla manutenzione, in un unico sistema di connessione.

Con le soluzioni ClickUp Software e Agile Management, i tuoi team ottengono visibilità in tempo reale, flussi di lavoro personalizzabili e passaggi di consegne senza intoppi. Utilizza ClickUp Automazioni per ridurre il lavoro manuale e ClickUp Brain per generare istantaneamente PRD, piani sprint o documentazione di test.

Sei pronto a unificare il ciclo di vita del tuo software? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti

La gestione del ciclo di vita del software è il processo di supervisione di un'applicazione software dal suo concetto iniziale attraverso lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione continua e l'eventuale ritiro. Questo approccio garantisce che il software sia pianificato con un piano, costruito, testato, rilasciato, mantenuto e infine ritirato in modo strutturato ed efficiente, aiutando le organizzazioni a massimizzare il valore e minimizzare i rischi durante l'intero ciclo di vita del software.

Le 7 fasi del ciclo di vita del software, comunemente note come Software Development Life Cycle (SDLC), includono la pianificazione, l'analisi dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo (o l'implementazione), il collaudo, la distribuzione e la manutenzione. Ogni fase rappresenta una fase critica nella creazione e nella gestione del software, garantendo che il prodotto finale soddisfi gli obiettivi aziendali, gli standard di qualità e le esigenze degli utenti.

Il software di gestione del ciclo di vita si riferisce a strumenti o piattaforme che aiutano le organizzazioni a gestire ogni fase della vita di un prodotto o di un'applicazione software. Queste soluzioni offrono in genere funzionalità/funzione per il piano, il monitoraggio dello stato, la facilitazione della collaborazione tra i team, la gestione della documentazione, il collaudo, l'implementazione e la manutenzione del software. Utilizzando il software di gestione del ciclo di vita, i team possono ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare la comunicazione e garantire la conformità durante tutto il percorso del software.

La differenza tra SDLC e ALM risiede nella loro portata. SDLC, o Software Development Life Cycle (ciclo di vita dello sviluppo software), si concentra specificamente sul processo strutturato di sviluppo del software, coprendo le fasi dal piano alla manutenzione. L'ALM, ovvero la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, è un concetto più ampio che include l'SDLC ma comprende anche la governance, il project management, la collaborazione e il supporto continuo per l'applicazione durante tutto il suo ciclo di vita. In sostanza, l'SDLC è una componente dell'ALM, mentre l'ALM copre l'intera gamma di attività necessarie per gestire un'applicazione dal suo inizio fino al suo ritiro.