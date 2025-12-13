Le migliori alternative a Glue IA per una chat di gruppo e un'automazione più intelligenti

I team si affidano a Glue IA per portare avanti il lavoro, ma i team in crescita comportano nuove esigenze.

Gli ingegneri desiderano un controllo più avanzato, i responsabili delle automazioni spingono per un'orchestrazione più pulita e la leadership ha bisogno di una piattaforma scalabile senza creare attriti.

Ad un certo punto, i limiti diventano evidenti e la ricerca di alternative a Glue IA diventa il passaggio successivo più pratico.

Se i tuoi flussi di lavoro sembrano limitati o i tuoi agenti necessitano di una flessibilità che corrisponda ai tuoi obiettivi tecnici, è opportuno valutare altre opzioni. Una soluzione più adatta può rafforzare la collaborazione, semplificare il processo decisionale e fornire il supporto necessario al ritmo che il tuo team si aspetta.

In questo post del blog analizziamo le 10 migliori alternative a Glue IA. Cominciamo! 💪🏼

Le migliori alternative a Glue IA in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Glue IA e dei vantaggi che offrono. 👇

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Glue IA?

Quando cerchi alternative a Glue AI, desideri uno strumento che comprenda il contesto, si integri perfettamente con i tuoi sistemi e utilizzi l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività senza richiedere una supervisione costante. Ciò definisce una serie di criteri chiari:

Estrae l'intento del messaggio utilizzando la cronologia completa del thread anziché trigger basati su singoli messaggi.

Offre supporto per condizioni nidificate, trasformazioni dei dati, filtri regex e logica multi-step.

Crea attività con campi quali priorità, sprint, etichette, assegnatari e risorse collegate.

Riassume lunghe threads con punti decisionali, ostacoli, follow-up e timestamp.

Esegue automazioni di project management su larga scala con gestione delle code, esecuzione parallela e nessun limite di frequenza improvviso.

Offre SSO, provisioning SCIM, allowlisting IP, registri di audit e controlli sulla residenza dei dati.

Include un builder visivo con modalità di prova, cronologia delle versioni e opzioni di rollback.

Le migliori alternative a Glue IA

Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Glue IA. 📝

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano IA + automazione con project management e gestione delle attività)

Ottieni assistenza da ClickUp AI per creare agenti personalizzati in grado di gestire i tuoi flussi di lavoro end-to-end.

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo. Le tue attività, i tuoi progetti, la tua documentazione, le tue automazioni e l'AI rimangono connessi in un unico sistema, così il tuo team evita il work sprawl e passa dalla pianificazione all'esecuzione in un unico flusso.

Glue AI migliora le automazioni, ma non funziona insieme ai dati reali del tuo progetto. ClickUp ti offre AI, flussi di lavoro e visibilità dei progetti in un unico posto, il che significa che puoi apportare modifiche una sola volta e mantenere tutti i team allineati senza dover ricostruire il contesto.

Ecco uno sguardo più da vicino! 👀

Accelera le decisioni quotidiane utilizzando l'IA contestuale

ClickUp Brain rafforza le tue decisioni operative perché comprende il tuo carico di lavoro, le dipendenze, la cronologia delle attività e le attività tra i team. Chiedi chiarezza e ottieni risposte che riflettono il lavoro già completato dal tuo team.

Supponiamo che tu gestisca le operazioni di un'azienda che porta avanti diverse iniziative in parallelo.

Chiedi a Brain di analizzare l'attività relativa a un nuovo progetto di implementazione. Brain legge le attività, i commenti e i documenti collegati, quindi ti fornisce una descrizione chiara dello stato: cosa è in linea con i piani, quali titolari necessitano di supporto e quali rischi imminenti dovresti esaminare prima della tua prossima riunione.

Puoi muoverti più velocemente perché salti il lavoro investigativo.

📌 Prova questo prompt: Esamina questo progetto di implementazione. Mostra lo stato attuale, evidenzia i rischi ed elabora l'elenco dei prossimi passaggi che dovrei assegnare prima della revisione di domani.

Mantieni la coerenza dei processi attraverso l'automazione

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

I team operativi perdono tempo quando le azioni di routine sfuggono al controllo. ClickUp Automazioni gestisce questi momenti in modo che i tuoi flussi di lavoro procedano senza lavoro richiesto.

Supponiamo, ad esempio, che il tuo team PMO gestisca l'accettazione dei progetti.

Una nuova richiesta arriva tramite un modulo ClickUp. L'automazione crea l'attività del progetto, assegna un titolare, imposta una data di scadenza e aggiunge una lista di controllo in base al tipo di progetto.

Un'altra automazione aggiorna il dashboard del tuo portfolio quando l'attività di acquisizione raggiunge l'approvazione. Garantisci la coerenza senza ulteriore supervisione.

Scala le tue operazioni utilizzando agenti IA

Gli agenti ClickUp ti aiutano a gestire carichi di lavoro elevati e ripetitivi senza disperdere le tue risorse. Gli agenti si occupano delle azioni di routine, scansionano il tuo spazio di lavoro e forniscono supporto per le attività di supervisione che normalmente rallentano i team PMO e operativi.

Supponiamo, ad esempio, che tu gestisca un portfolio di oltre 40 progetti attivi.

Crea un agente che ogni mattina esamina i dashboard dei tuoi progetti, verifica eventuali ritardi nelle tempistiche e pubblica un breve aggiornamento all'interno della tua attività di revisione settimanale. Un altro agente legge le modifiche di stato relative alle attività di ingegneria e prepara un riepilogo/riassunto che puoi condividere nella tua riunione di sincronizzazione con la dirigenza.

Ottieni un livello di supporto che monitora la tua area di lavoro, così puoi dedicare il tuo tempo a prendere decisioni invece che a cercare informazioni. Ecco come crearne uno personalizzato:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni ogni discussione legata al lavoro strategico: discuti le attività, condividi idee e allega le decisioni direttamente ai risultati finali con discuti le attività, condividi idee e allega le decisioni direttamente ai risultati finali con ClickUp Chat

Trasforma input sparsi in informazioni utili: usa usa ClickUp BrainGPT per interpretare attività, chat e documenti, riepilogare ciò che conta e guidare i tuoi prossimi passaggi in tutta l'area di lavoro.

Cattura rapidamente i tuoi pensieri senza rallentare: detta aggiornamenti, requisiti o punti salienti delle riunioni per lavorare 4 volte più velocemente con detta aggiornamenti, requisiti o punti salienti delle riunioni per lavorare 4 volte più velocemente con ClickUp Talk to Text.

Riunisci tutti gli strumenti: collega il tuo CRM, gli strumenti di ticketing, le app di messaggistica e i sistemi di contenuti tramite collega il tuo CRM, gli strumenti di ticketing, le app di messaggistica e i sistemi di contenuti tramite le integrazioni ClickUp , in modo che l'IA funzioni con il contesto completo.

Archivia le conoscenze del team dove si svolge il lavoro: crea playbook interni, documenti dei clienti, briefing e ricerche all'interno di crea playbook interni, documenti dei clienti, briefing e ricerche all'interno di ClickUp Docs in modo che le informazioni rimangano accessibili e collegate alle attività.

Limitazioni di ClickUp

L'uso dell'IA nel piano Free è soggetto a limiti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente soddisfatto lo ha descritto così:

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente IA che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce il lavoro richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso il passaggio da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso il passaggio da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

2. Coworker. ai (ideale per la creazione di agenti IA senza codice)

tramite Coworker.ai / IA

Coworker. ai ti consente di creare agenti IA senza toccare una riga di codice. Il generatore di flussi di lavoro visivo collega i tuoi strumenti esistenti in modo che gli agenti possano estrarre i dati dei clienti dal tuo CRM, controllare l'inventario nel tuo database e inviare aggiornamenti a Slack in un'unica sequenza di automazione.

In sostanza, stai insegnando agli agenti a gestire le attività ripetitive che il tuo team svolge manualmente: elaborazione dei ticket di assistenza, aggiornamento dei fogli di calcolo e qualificazione dei lead. L'alternativa a Glue IA tiene traccia di ciò che fa ogni agente attraverso dashboard di monitoraggio, in modo da poter vedere quali attività sono state completate e dove ci sono stati intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coworker.ai

Pianifica l'esecuzione degli agenti a intervalli specifici o triggerli in base ai webhook in entrata dai tuoi sistemi esistenti.

Esporta le metriche sulle prestazioni degli agenti e i registri di completamento delle attività per analizzare i colli di bottiglia nei tuoi flussi di lavoro automatizzati.

Assegna diversi livelli di autorizzazione ai membri del team in modo che possano visualizzare, modificare o distribuire agenti in base al loro ruolo.

Testa i flussi di lavoro degli agenti in ambienti sandbox prima di trasferirli ai canali di produzione.

Torna alle versioni precedenti dell'agente quando gli aggiornamenti causano comportamenti imprevisti nelle tue automazioni.

Limiti di Coworker.ia

La libreria di modelli offre meno punti di partenza rispetto alle alternative mature di IA.

La logica del flusso di lavoro richiede un certo pensiero tecnico, anche se non stai scrivendo codice.

Le opzioni di integrazione non coprono tanti strumenti di nicchia quanto le piattaforme delle aziende.

Prezzi di Coworker.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coworker.ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

3. Slack (ideale per l'automazione del flusso di lavoro basato sulla chat)

tramite Slack

Con Slack, puoi trigger automazioni quando qualcuno inserisce una determinata emoji in un messaggio, effettua una menzione di una parola chiave o pubblica in un canale specifico. Uno sviluppatore del tuo team può inviare un commit a GitHub e Slack crea automaticamente un thread nel tuo canale di ingegneria, tagga le persone interessate e lo aggiunge alla tua bacheca sprint.

Inoltre, l'IA di Slack riassume i thread lunghi, così non dovrai scorrere 200 messaggi per capire quale decisione è stata presa. Ciò che rende questo strumento interessante per i team tecnici è l'ecosistema API. Puoi trasferire i dati dai tuoi strumenti interni ai canali e creare automazioni personalizzate che rispondono agli eventi nell'intero stack.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Aggiungi messaggi o file importanti alle intestazioni dei canali in modo che i nuovi membri del team possano vedere immediatamente la documentazione e i link importanti.

Crea documenti canvas che combinano appunti di riunioni, sequenze di progetto e file incorporati in un unico spazio collaborativo.

Imposta le impostazioni di notifica specifiche per canale per silenziare gli spazi a bassa priorità rimanendo vigile sui canali urgenti.

Archivia i canali inattivi per riordinare la tua area di lavoro, conservando al contempo la cronologia dei messaggi ricercabile.

Utilizza Slack CLI per distribuire e testare le app personalizzate a livello locale prima di effettuare la distribuzione all'interno della tua organizzazione.

Limitazioni di Slack

La sintesi IA e le funzionalità avanzate richiedono piani a pagamento.

Il livello gratis ha un limite per la cronologia dei messaggi, il che significa che con il tempo si perde il contesto.

Il livello di automazione non è pari a quello delle piattaforme di flusso di lavoro dedicate per sequenze complesse.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 37.045 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.910 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Secondo una recensione di G2:

Utilizzo Slack principalmente per lavoro e lo trovo incredibilmente utile per la comunicazione a livello aziendale. La sua capacità di impostare chat di gruppo, messaggi diretti e automatizzare le attività è impressionante. Apprezzo molto i flussi di automazione che Slack consente, permettendomi di acquisire automaticamente dati critici, il che semplifica molte delle mie attività. […] La configurazione iniziale è stata estremamente facile e le impostazioni sono intuitive, migliorando notevolmente l'esperienza dell'utente.

Utilizzo Slack principalmente per lavoro e lo trovo incredibilmente utile per la comunicazione a livello aziendale. La sua capacità di impostare chat di gruppo, messaggi diretti e automatizzare le attività è impressionante. Apprezzo molto i flussi di automazione che Slack consente, permettendomi di acquisire automaticamente dati critici, il che semplifica molte delle mie attività. […] La configurazione iniziale è stata estremamente facile e le impostazioni sono intuitive, migliorando notevolmente l'esperienza dell'utente.

4. Microsoft Teams (ideale per l'integrazione di automazione basata sull'IA di Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Teams è la scelta giusta se la tua organizzazione utilizza già Microsoft 365. Copilot è integrato nell'interfaccia e può redigere bozze di messaggi, generare riepiloghi delle riunioni o rispondere a domande effettuando ricerche nei documenti SharePoint e nelle email di Outlook. La connessione Power Automate ti consente di creare flussi che reagiscono all'attività di Teams: se qualcuno fa una menzione di una scadenza nella chat, un'attività viene automaticamente visualizzata in Planner.

I team di ingegneri possono integrare app personalizzate direttamente in Teams utilizzando il Toolkit, che mantiene accessibili gli strumenti proprietari senza cambiare contesto. I controlli di conformità sono particolarmente utili per le aziende che devono rispettare normative specifiche; è possibile stabilire politiche di conservazione, effettuare il monitoraggio dell'attività degli utenti e applicare la governance dei dati su tutti i canali.

Le migliori funzionalità di Teams

Registra le sessioni di formazione o le riunioni con tutto il personale e lascia che Teams generi automaticamente i capitoli in base ai cambiamenti di argomento nella conversazione.

Aggiungi schede ai siti SharePoint, ai dashboard Power BI o agli strumenti interni a cui accedi più spesso direttamente nei canali del team.

Configura le impostazioni di eDiscovery per cercare ed esportare i dati delle chat per audit legali o di conformità.

Assegna autorizzazioni di moderazione nei canali in modo che i membri designati possano eliminare i messaggi o controllare chi pubblica gli annunci.

Esecuzione della sincronizzazione del calendario di Teams con Outlook per mostrare la tua disponibilità e rifiutare automaticamente le riunioni in conflitto.

Limitazioni di Microsoft Teams

I costi di licenza di Copilot si aggiungono alla tua sottoscrizione a Microsoft 365.

L'interfaccia diventa disordinata una volta aggiunte più schede e app ai canali.

Le prestazioni diminuiscono nei canali che accumulano una cronologia di messaggi estesa, a differenza delle alternative a Microsoft Teams

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps per azienda: 9,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Teams di Microsoft

G2: 4,4/5 (oltre 16.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Una recensione su G2 condivide:

Il vantaggio principale di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta notevolmente la produttività...

Il vantaggio principale di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta notevolmente la produttività...

5. Google Chat (ideale per una semplice collaborazione in Google Workspace)

tramite Google Chat

All'interno di Google Chat, hai a disposizione spazi per discussioni di gruppo, messaggi diretti e threading di base. Gemini IA gestisce la bozza dei messaggi e i riassunti delle conversazioni, ma la vera utilità si manifesta nel modo in cui Chat si collega al resto delle app di Google. Stai esaminando un foglio di calcolo e ti rendi conto di aver bisogno del contributo del tuo team. Quindi, puoi avviare una chat direttamente da quel foglio e tutti avranno immediatamente il contesto.

Apps Script consente agli sviluppatori di creare bot personalizzati che monitorano parole chiave specifiche e rispondono automaticamente, anche se per configurarlo è necessaria una certa conoscenza di codice. L'accesso ospite funziona bene per la collaborazione temporanea su progetti, in particolare quando è necessario coinvolgere appaltatori o clienti esterni per un periodo di tempo definito.

Le migliori funzionalità di Google Chat

Aggiungi gli spazi importanti nella parte superiore della barra laterale per non perdere di vista i progetti attivi in un'area di lavoro affollata.

Filtra i messaggi in base a persone specifiche, intervalli di date o parole chiave per trovare discussioni rilevanti risalenti a mesi fa.

Effettua una menzione per interi spazi utilizzando @space per avvisare tutti gli iscritti a quella conversazione.

Imposta risposte fuori sede che rispondono automaticamente ai messaggi diretti quando non sei disponibile.

Converti i messaggi in Google Tasks che effettuano la sincronizzazione con il tuo elenco di attività e il tuo Calendario esistenti.

Limitazioni di Google Chat

L'automazione richiede uno sviluppo personalizzato o strumenti di terze parti per qualsiasi cosa che vada oltre le funzionalità di base.

Prezzi di Google Chat

Versione di prova gratis

Starter: 8,40 $ al mese per utente

Standard: 16,80 $ al mese per utente

In più: 26,40 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.365 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Chat?

Un recensore di Capterra nota:

Google Chat è stato per noi un ottimo software per comunicare con clienti, colleghi e tester. Lo uso da più di un anno e lo trovo incredibilmente utile, soprattutto per la sua connessione con il nostro account Gmail.

Google Chat è stato per noi un ottimo software per comunicare con clienti, colleghi e tester. Lo uso da più di un anno e lo trovo incredibilmente utile, soprattutto per la sua connessione con il nostro account Gmail.

6. Mattermost (ideale per la comunicazione tra team self-hosted)

tramite Mattermost

Mattermost funziona sulla tua infrastruttura, il che è importante quando non puoi permettere che i dati di comunicazione tocchino server esterni. Le aziende sanitarie, gli appaltatori della difesa e le istituzioni finanziarie lo utilizzano perché controllano dove risiedono i messaggi e chi può accedervi.

I playbook guidano i team attraverso processi standardizzati; quando il tuo ingegnere di turno viene avvisato di un'interruzione, Mattermost lo guida attraverso la lista di controllo per la risposta agli incidenti registrando ogni azione. Puoi collegare strumenti di IA tramite webhook e creare bot personalizzati che interagiscono nei canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Configura l'autenticazione SSO e SAML per integrarla con i tuoi sistemi di gestione delle identità esistenti.

Configura canali dedicati per ogni esecuzione del playbook, in modo che tutte le comunicazioni relative agli incidenti rimangano organizzate e ricercabili.

Distribuisci plugin dal marketplace o creane di personalizzati per estendere le funzioni ai tuoi flussi di lavoro specifici.

Esporta archivi completi di messaggi in formati standard per la reportistica di conformità o la migrazione dei dati.

Configura la whitelist degli indirizzi IP e il limite di frequenza per proteggere la tua istanza da tentativi di accesso non autorizzati.

Limitazioni di Mattermost

L'hosting autonomo richiede risorse DevOps per gestire la manutenzione dei server, gli aggiornamenti di sicurezza e il ridimensionamento.

Il catalogo delle integrazioni di terze parti è più ridotto rispetto alle piattaforme di chat native per il cloud.

Prezzi di Mattermost

Versione di prova gratis

Professional: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise Advanced: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4,3/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 165 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mattermost?

Da un post su Reddit:

Utilizziamo Mattermost come strumento di comunicazione principale. È davvero molto affidabile. Tuttavia, il loro project management (che chiamano "bacheche") è piuttosto limitato e ridotto all'osso.

Utilizziamo Mattermost come strumento di comunicazione principale. È davvero molto affidabile. Tuttavia, il loro project management (che chiamano "bacheche") è piuttosto limitato e ridotto all'osso.

7. Rocket. Chat (ideale per esigenze di comunicazione omnicanale)

Rocket. Chat combina la messaggistica di gruppo con i canali di comunicazione rivolti ai clienti in un'unica piattaforma. Puoi gestire le chat interne del team e contemporaneamente gestire le richieste dei clienti provenienti da WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e widget di chat live. L'alternativa a Glue IA offre opzioni di implementazione sia in cloud che self-hosted, garantendoti flessibilità in base alle tue esigenze infrastrutturali.

La traduzione in tempo reale abbatte le barriere linguistiche tra i team globali, convertendo automaticamente i messaggi tra decine di lingue durante le conversazioni. Inoltre, il marketplace dell'app di comunicazione per team ospita centinaia di app e integrazioni, dai sistemi CRM agli strumenti di help desk.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rocket. Chat

Crea ruoli personalizzati che definiscono esattamente quali autorizzazioni ha ciascun membro del team nei vari canali e nelle funzioni amministrative.

Imposta trigger automatici che spostano le conversazioni tra gli agenti in base a parole chiave, tempi di attesa o livelli di priorità dei clienti.

Monitora le prestazioni degli agenti attraverso dashboard analitiche che mostrano i tempi di risposta, i tassi di risoluzione e i volumi di conversazione.

Configura criteri di conservazione dei messaggi che eliminano o archiviano automaticamente le conversazioni dopo periodi di tempo specificati.

Implementa chatbot in grado di gestire le query più comuni dei clienti prima di inoltrare i problemi più complessi agli agenti umani.

Limiti di Rocket. Chat

L'interfaccia può sembrare disordinata quando si gestiscono contemporaneamente canali di comunicazione interni ed esterni.

Le funzionalità omnicanale richiedono piani di livello superiore, limitando l'accesso ai team più piccoli.

Prezzi di Rocket. Chat

Free

Pro: 8 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (oltre 335 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 155 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chat?

Basato su una recensione di G2:

Apprezzo Rocket. Chat per la sua flessibilità e capacità di supportare efficacemente il nostro flusso di lavoro. Ci consente di creare un numero quasi illimitato di canali e di integrare vari bot, migliorando significativamente le nostre capacità di comunicazione. La piattaforma fornisce notifiche in tempo reale da diversi sistemi aziendali, il che è fondamentale per rimanere aggiornati.

Apprezzo Rocket. Chat per la sua flessibilità e capacità di supportare efficacemente il nostro flusso di lavoro. Ci consente di creare un numero quasi illimitato di canali e di integrare vari bot, migliorando significativamente le nostre capacità di comunicazione. La piattaforma fornisce notifiche in tempo reale da diversi sistemi aziendali, il che è fondamentale per rimanere aggiornati.

8. Twist (ideale per la comunicazione asincrona basata su thread)

tramite Twist

Twist organizza tutto in thread invece che in canali in tempo reale. Ogni conversazione vive nel proprio spazio dedicato, così non vedrai i messaggi sfilare in ordine cronologico caotico. Questa struttura riduce l'affaticamento da notifiche perché rispondi ai thread quando è più comodo per i tuoi impegni, non immediatamente quando qualcuno pubblica un post.

Questa alternativa a Glue IA separa i messaggi diretti urgenti dalle discussioni in thread, aiutandoti a distinguere tra "rispondi subito" e "rispondi quando puoi". Ogni messaggio viene convertito in un'attività che compare nel tuo elenco delle cose da fare, colmando il divario tra conversazione e azione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twist

Contrassegna i thread come non letti dopo averli visualizzati, in modo che rimangano visibili nella tua finestra In arrivo fino a quando non sarai pronto a rispondere in modo adeguato.

Iscriviti ai thread specifici che sono importanti per il tuo lavoro, ignorando gli altri nello stesso canale per ridurre il rumore delle notifiche.

Aggiungi allegati fino a 100 MB direttamente ai messaggi del thread senza ricorrere a servizi di condivisione file esterni.

Esporta interi thread come documenti PDF durante la condivisione del contesto decisionale al di fuori della piattaforma.

Imposta promemoria che ti avvisano in momenti specifici per seguire le discussioni che richiedono la tua attenzione in un secondo momento.

Limiti di Twist

La collaborazione in tempo reale tra i membri del team sembra volutamente più lenta rispetto alle piattaforme di messaggistica istantanea.

Le opzioni di integrazione sono limitate rispetto agli strumenti di comunicazione tradizionali.

Prezzi Twist

Free

Unlimited: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Twist

G2: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Twist?

Secondo una recensione di G2:

Apprezzo il modo in cui Twist organizza la comunicazione del team in thread, il che rende molto più facile tenere traccia delle conversazioni senza essere sopraffatti dal solito disordine delle chat.

Apprezzo il modo in cui Twist organizza la comunicazione del team in thread, il che rende molto più facile tenere traccia delle conversazioni senza essere sopraffatti dal solito disordine delle chat.

9. CrewAI (Ideale per l'organizzazione dell'IA multi-agente)

tramite CrewAI

CrewAI ti offre un framework Python per creare team di agenti IA che lavorano realmente insieme. Puoi definire agenti con ruoli specifici: uno ricerca prezzi competitivi, un altro redige bozze di testi di marketing e un terzo verifica la conformità del marchio.

Il framework supporta diversi modelli di flusso di lavoro: sequenziale (gli agenti lavorano in ordine), parallelo (gli agenti lavorano simultaneamente) o gerarchico (un agente manager coordina gli agenti lavoratori). È possibile indirizzare diversi agenti a diversi provider di LLM, combinando ChatGPT per ragionamenti complessi con modelli più veloci ed economici per le attività di routine.

I sistemi di memoria consentono agli agenti di imparare dal lavoro precedente, in modo che possano migliorare nei loro ruoli specifici nel tempo, invece di ricominciare da capo con ogni attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Definisci dipendenze personalizzate tra le attività che controllano quali agenti devono completare il proprio lavoro prima che altri possano iniziare i passaggi loro assegnati.

Configura i retroscena degli agenti che determinano la forma del loro approccio ai problemi e la loro comunicazione con gli altri agenti del team.

Sostituisci i comportamenti predefiniti degli agenti per attività specifiche quando hai bisogno di approcci di ragionamento diversi per casi limite.

Esporta i registri di esecuzione del team che mostrano la cronologia completa delle conversazioni tra gli esempi di agenti IA e il loro processo decisionale.

Limitazioni di CrewAI

È richiesta una conoscenza della programmazione Python per configurare in modo efficace i sistemi degli agenti e i flussi di lavoro.

La documentazione si basa in gran parte su esempi di codice, il che può risultare difficile per i team che non hanno familiarità con l'orchestrazione dell'IA.

Le interazioni multi-agente diventano difficili da debuggare quando gli agenti si coordinano in modi imprevisti.

Prezzi di CrewAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 45 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CrewAI?

Secondo i feedback di condivisione su G2:

Il vantaggio principale di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo assegnargli un ruolo, un obiettivo e una storia, migliorandone notevolmente le prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc. La documentazione è molto chiara e di facile comprensione. Supporta molti strumenti e server MCP che possiamo utilizzare per creare sistemi multi-agente.

Il vantaggio principale di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo assegnargli un ruolo, un obiettivo e una storia, migliorandone notevolmente le prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc. La documentazione è molto chiara e di facile comprensione. Supporta molti strumenti e server MCP che possiamo utilizzare per creare sistemi multi-agente.

10. AutoGen (ideale per la risoluzione conversazionale di problemi multi-agente)

tramite AutoGen

AutoGen, sviluppato da Microsoft Research, si concentra su agenti che risolvono i problemi attraverso il dialogo piuttosto che con flussi di lavoro rigidi.

Gli agenti discutono gli approcci, mettono in discussione il ragionamento degli altri e negoziano soluzioni attraverso una conversazione reciproca. Questo è importante per attività complesse in cui il percorso verso la soluzione non è chiaro fin dall'inizio; gli agenti possono esplorare diversi approcci e criticare la logica degli altri fino a raggiungere un consenso.

Lo strumento agente IA esegue codice Python durante le conversazioni, in modo da poter eseguire calcoli, analizzare dati o testare ipotesi senza abbandonare la discussione. È possibile intervenire nelle conversazioni dell'agente in qualsiasi momento per fornire indicazioni o prendere decisioni, mantenendo il controllo umano quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGen

Imposta il numero massimo di turni di conversazione per impedire agli agenti di discutere all'infinito quando non riescono a raggiungere un consenso.

Configura sandbox di esecuzione del codice che isolano il codice generato dagli agenti dal tuo ambiente di produzione per garantire la sicurezza.

Definisci le condizioni di terminazione che interrompono le conversazioni degli agenti quando raggiungono obiettivi specifici o soddisfano criteri di esito positivo.

Memorizza le risposte degli agenti nella cache per evitare chiamate API ridondanti quando gli agenti discutono più volte di problemi simili.

Implementa funzioni di selezione personalizzate degli altoparlanti che controllano quale agente parlerà per primo in base al contesto della conversazione.

Limiti di AutoGen

Le conversazioni multi-agente estese consumano una quantità significativa di token, aumentando rapidamente i costi delle API.

Il passaggio dallo sviluppo alla distribuzione in produzione richiede un'infrastruttura aggiuntiva oltre al framework.

Prezzi di AutoGen

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di AutoGen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AutoGen?

Un utente di Reddit scrive:

Per attività semplici come la generazione di codice con LLM (ad esempio, la generazione di script utilizzando ChatGPT4), è piuttosto efficiente. Il livello UserProxyAgent semplifica la verifica, la valutazione e l'esecuzione del codice (anche in Docker). Ciò elimina il noioso ciclo di copia e incollaggio del codice in un IDE, esecuzione, controllo dell'output, individuazione dei problemi, invio degli stessi all'LLM per la correzione e ripetizione di questo processo più volte. UserProxyAgent si occupa di questa automazione.

Per attività semplici come la generazione di codice con LLM (ad esempio, la generazione di script utilizzando ChatGPT4), è piuttosto efficiente. Il livello UserProxyAgent semplifica la verifica, la valutazione e l'esecuzione del codice (anche in Docker). Ciò elimina il noioso ciclo di copia e incollaggio del codice in un IDE, esecuzione, controllo dell'output, individuazione dei problemi, invio degli stessi all'LLM per la correzione e ripetizione di questo processo più volte. UserProxyAgent si occupa di questa automazione.

Alza il livello con ClickUp

I team si evolvono rapidamente e gli strumenti che prima funzionavano senza problemi iniziano a diventare limitati quando il lavoro diventa più pesante, la posta in gioco aumenta e tutti desiderano modi più chiari per comunicare e effettuare l'automazione.

Esplorare le alternative a Glue IA significa soprattutto trovare qualcosa che si adatti al modo di lavorare del tuo team.

ClickUp ti offre questa flessibilità. Ottieni un'intelligenza artificiale che comprende il contesto reale del progetto, un'automazione che segue i tuoi processi e agenti che gestiscono le attività di supervisione ripetitive senza aggiungere un ulteriore livello di complessità. Tutto rimane connesso, così il tuo team può lavorare con chiarezza.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea un'area di lavoro che cresce insieme a te. ✅