I 15 migliori modelli di tracker per compiti Notion per studenti

Potresti pensare che i compiti finiscano dopo la scuola o l'università, ma non è così. Le scadenze ci seguono nei dottorati, nel lavoro e nei progetti che ci appassionano nella nostra vita.

Quando le attività, i corsi e i progetti si accumulano, hai bisogno di un unico posto dove vedere cosa devi consegnare e quando. Un tracker dei compiti mette ordine in questo caos.

Invece di annotare date e dettagli in appunti sparsi, avrai un unico spazio in cui organizzare i compiti e effettuare il monitoraggio dello stato.

In questo articolo scopriremo come un modello di tracker per compiti di Notion può aiutarti a creare un sistema chiaro e tranquillo per i tuoi corsi, progetti e altro ancora. Come bonus, esploreremo anche i modelli gratuiti di ClickUp.

Cosa rende efficace un modello di tracker per i compiti di Notion?

Un modello di tracker per compiti di Notion offre uno spazio affidabile per gestire attività, scadenze e risorse senza confusione.

Un buon modello dovrebbe essere facile da capire, mostrare cosa è in scadenza e a che punto sei, e permettere modifiche personali.

Ecco a cosa prestare attenzione:

✅ Tieni traccia dei compiti con campi dedicati a corso, date di scadenza, priorità e voti.

✅ Organizza note, file e riferimenti direttamente con ogni compito

✅ Visualizza le scadenze e lo stato in calendari, bacheche o dashboard.

✅ Aggiorna lo stato da "non iniziato" a "completata" con chiarezza.

✅ Personalizza schede, visualizzare ed etichette in base ai corsi e alle abitudini quotidiane

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

Panoramica dei modelli di monitoraggio dei compiti

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di tracciamento delle attività di Notion e ClickUp:

15 modelli gratis di Notion per il monitoraggio dei compiti

Trovare il modello di tracker per compiti Notion giusto può sembrare un processo di tentativi ed errori. Questi 15 modelli Notion gratis coprono una vasta gamma di esigenze degli studenti, dalle semplici liste di controllo delle date di scadenza ai dashboard completi.

1. Tracker per i compiti semplice di Notion

tramite Notion

Ricordi la scena in The Queen's Gambit in cui Beth Harmon visualizza la scacchiera sul soffitto, con ogni pezzo al suo posto? Il semplice tracker per i compiti di Notion offre agli studenti e ai professionisti la stessa sensazione di chiarezza, suddividendo i compiti in visualizzare giornaliere, settimanali e mensili.

La matrice di Eisenhower integrata è la vera chicca. Invece di fissare un lungo elenco da fare, puoi ordinare i compiti in base all'urgenza, all'importanza o alla priorità, rendendo più facile pianificare il tuo tempo di studio. Hai anche spazio sufficiente per guardare in anticipo alle scadenze della settimana o del mese successivo, il che significa meno sorprese dell'ultimo minuto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza i compiti in base alle date di scadenza imminenti, che siano entro un giorno, una settimana o un mese.

Stabilisci le priorità in modo efficace con la matrice di Eisenhower integrata che evidenzia i lavori urgenti e importanti.

Piano in anticipo con una chiara visibilità di ciò che ti aspetta nel semestre o nella settimana successiva.

Personalizza icone, colore e banner per creare una dashboard personalizzata e motivante.

✨ Ideale per: studenti che desiderano un tracker leggero che mantenga la visibilità delle scadenze senza complicare eccessivamente la loro routine di studio.

🧠 Lo sapevi? La scusa "il cane mi ha mangiato i compiti" è più antica di quanto si pensi. È stata registrata per la prima volta in forma scritta intorno al 1905, in connessione con la storia di un ministro gallese, e da allora è diventata una scusa ricorrente nella cultura anglofona. Ora è così radicata che spesso viene usata in modo umoristico piuttosto che letterale.

2. Programma di studio di Notion

tramite Notion

Se hai mai visto Stranger Things, sai quanto velocemente il mondo dei bambini si riempia di misteri, codici e missioni urgenti che si sovrappongono. Senza il loro muro ricoperto di note e stringhe, perderebbero di vista ciò che conta di più.

Il modello di agenda di studio svolge un ruolo simile nella vita degli studenti, fornendo una chiara panoramica di test, compiti e scadenze. Invece di passare da un'app all'altra o da un post-it all'altro, puoi registrare compiti, esami e progetti in un'unica dashboard e persino effettuare la sincronizzazione con il tuo calendario principale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i compiti, gli esami e i progetti in un'unica agenda senza dover passare da uno strumento all'altro.

Sincronizzazione delle scadenze con il tuo calendario abituale per visualizzare i tuoi impegni.

Rimani organizzato durante le settimane degli esami e i periodi di compiti intensi con una dashboard chiara.

✨ Ideale per: studenti che preferiscono un programma centrale per gestire compiti, esami e progetti senza dover destreggiarsi tra più app.

📖 Leggi anche: App di diario digitale per il bullet journaling

3. Tracker delle borse di studio di Notion

tramite Notion

Secondo un rapporto di Forbes Advisor, ogni anno oltre 100 milioni di dollari in borse di studio non vengono richiesti perché gli studenti non rispettano le scadenze o non riescono a tenere traccia delle opportunità. Il modello Scholarship Tracker è stato creato per assicurarsi che nessuna di queste opportunità vada persa.

Questo modello raccoglie tutti i dettagli importanti in un unico spazio, dalle scadenze e dallo stato delle domande alle bozze dei saggi e agli importi delle borse di studio. Puoi impostare promemoria, ordinare le borse di studio per tipo o priorità e allegare documenti di supporto, in modo che tutto sia pronto quando ne hai bisogno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora tutte le borse di studio in un'unica tabella con stati e dettagli

Imposta promemoria e visualizza le scadenze imminenti su un calendario.

Aggiungi allegati (saggi, trascrizioni e risorse) direttamente alle candidature.

Registra gli importi dei premi e calcola automaticamente il montepremi totale.

✨ Ideale per: Studenti che fanno domanda per più borse di studio e hanno bisogno di un unico hub per il monitoraggio delle scadenze, dei requisiti e degli invii.

📮 ClickUp Insight: il 43% delle persone afferma che le attività ripetitive forniscono una struttura utile alla propria giornata lavorativa, ma il 48% le trova estenuanti e fonte di distrazione dal lavoro significativo. Sebbene la routine possa offrire un senso di produttività, spesso limita la creatività e ti impedisce di compiere stato significativo. ClickUp ti aiuta a liberarti da questo ciclo automatizzando le attività di routine tramite agenti AI intelligenti, così potrai concentrarti sul lavoro approfondito. Automatizza promemoria, aggiornamenti e assegnazioni di attività e lascia che funzionalità/funzioni come Automated Time Blocking e Task Priorities proteggano le tue ore più produttive. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

4. Tracker dei compiti di Notion

tramite Notion

Quasi il 70% degli studenti universitari ammette di aver mancato almeno una scadenza a causa di una cattiva organizzazione o gestione del tempo. Non è una questione di capacità, ma di avere un sistema chiaro. Il modello di monitoraggio dei compiti è progettato per fornire agli studenti quel sistema nel modulo più semplice possibile.

Con questo modello puoi monitorare i compiti, le date di scadenza e lo stato in tutte le tue lezioni in un layout pulito ed esteticamente gradevole. Una formula integrata che calcola i giorni rimanenti mostra esattamente quanto tempo manca a ciascuna data di scadenza, mentre il monitoraggio dello stato rende facile vedere cosa è in sospeso, in corso o completata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei compiti, delle date di scadenza e dello stato di tutte le tue lezioni in un unico spazio.

Usa la formula dei giorni rimanenti per vedere quanto tempo manca prima di ogni scadenza.

Aggiorna gli stati per rimanere informato su ciò che è in sospeso, in corso o completato.

Personalizza il layout in base al tuo stile di studio e crea uno spazio di lavoro motivante.

✨ Ideale per: studenti universitari che desiderano evitare di perdere le scadenze grazie a un registro dei compiti semplice e chiaro.

💡 Suggerimento professionale: se ti sei mai sentito frustrato nel cercare tra infinite cartelle, documenti e unità, questa è la soluzione che stavi aspettando. Con ClickUp Brain MAX puoi: 🔍 Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre al web, per individuare file, documenti e allegati in pochi secondi.

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, in modo completamente hands-free, da qualsiasi luogo⚡ Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati (come ChatGPT, Claude e Gemini) con un'unica soluzione contestuale che conosce il tuo flusso di studio. 🎙️per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, in modo completamente hands-free, da qualsiasi luogo⚡(come ChatGPT, Claude e Gemini) con un'unica soluzione contestuale che conosce il tuo flusso di studio. Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e porta le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX. Mentre il tuo tracker delle attività di Notion ti aiuta a organizzare i tuoi studi, ClickUp Brain MAX ti aiuta a concentrarti su ciò che conta davvero: imparare, creare e crescere, senza perderti nel caos digitale.

5. Dashboard accademico di Notion

tramite Notion

La vita universitaria spesso sembra simile a un videogioco. Ogni settimana presenta una nuova sfida: un saggio qui, un progetto là e gli esami che ti aspettano nella fase finale. Quello che ti serve è un buon modo per mappare... oppure puoi provare il modello di dashboard accademica di Notion.

Il modello fornisce una pianificazione settimanale che ti consente di suddividere il carico di lavoro in parti gestibili. Inoltre, la vista principale del modello raccoglie tutte le attività in un unico posto, mentre le funzionalità di calendario e di monitoraggio dei progressi ti aiutano a vedere chiaramente le responsabilità a breve e lungo termine.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fai un piano della settimana in corso e di quella successiva con strumenti di pianificazione chiari.

Monitora tutte le attività accademiche, dai saggi agli esami, in un'unica dashboard.

Monitora lo stato e le scadenze sia tramite la visualizzazione calendario che vista Elenco.

Usa gli aggiornamenti di stato per rimanere informato sul lavoro in sospeso, attivo o completato.

✨ Ideale per: studenti universitari che devono destreggiarsi tra saggi, progetti di gruppo ed esami e hanno bisogno di un dashboard.

🧠 Lo sapevi? Durante la Guerra Fredda, gli educatori americani hanno ripreso a dare forte supporto ai compiti a casa. La motivazione era geopolitica: le scuole erano spinte a preparare i giovani a competere con i risultati scolastici sovietici. I compiti a casa erano visti non solo come uno strumento di apprendimento, ma come parte di un urgente progetto nazionale.

6. Sistema di gestione delle attività semplice di Notion

tramite Notion

Il modello Simple Task Management System offre uno spazio pulito per registrare le attività, impostare le priorità e seguire lo stato delle attività senza il disordine di pianificatori più complicati. Tag come "in corso", "in pausa" o "da iniziare" ti consentono di vedere a che punto è ogni attività, mentre le date di scadenza opzionali assicurano che le scadenze importanti rimangano visibili.

Il punto di forza del modello risiede nella sua semplicità e flessibilità, che lo rendono facile da adottare ma comunque abbastanza potente da fornire supporto a diversi corsi di studio o progetti personali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra le attività accademiche, personali o creative in un unico sistema.

Usa tag di stato flessibili per riflettere lo stato reale di ogni attività.

Segna le date di scadenza per rimanere aggiornato sulle prossime priorità.

Crea coerenza con un layout semplice che incoraggia l'uso quotidiano.

✨ Ideale per: studenti che devono gestire sia attività personali che accademiche e hanno bisogno di un sistema flessibile e ordinato.

📖 Leggi anche: Le migliori app per gli elenchi da fare

7. Laurea triennale | Dashboard di studio negli Stati Uniti di Notion

tramite Notion

Frequentare un corso di laurea triennale può essere frenetico a volte. Ci sono così tante lezioni, compiti, esami e scadenze. Il modello US Study Dashboard riunisce tutti questi elementi in un unico spazio digitale strutturato e funge da centro di comando accademico.

Ti aiutano a monitorare moduli, compiti ed esami, tenendo a portata di mano anche date e documenti importanti. Puoi renderli personalizzati per il tuo programma specifico, aggiungere note e organizzare i corsi in modo che abbiano senso per te.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora compiti, esami e moduli in un unico sistema organizzato.

Crea piani di studio e collegali agli obiettivi settimanali e semestrali con connessione.

Conserva i documenti e le date importanti insieme alle tue attività.

Personalizza la dashboard in base al tuo programma e al tuo stile di studio.

✨ Ideale per: studenti universitari del primo anno che desiderano visualizzare in modo strutturato moduli, esami e compiti in un unico spazio.

📣 Guarda come tenere traccia delle tue attività in 7 semplici passaggi:

8. Academic Planner di Notion

tramite Notion

Chiunque abbia visto La rivincita delle bionde ricorderà la rigorosa attenzione di Elle Woods alle scadenze, un livello di organizzazione fondamentale per gli studenti durante un semestre frenetico. Il modello Academic Planner ti offre lo spazio necessario per fare lo stesso.

Questo planner è concepito come un hub all-in-one in cui puoi monitorare le valutazioni, organizzare le attività e pianificare il tuo programma settimanale delle lezioni. Include anche un planner per le sessioni di studio e un timer Pomodoro, che ti aiutano a rimanere concentrato durante i lunghi periodi di studio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le valutazioni, i compiti e le scadenze in un unico planner.

Organizza gli orari settimanali delle lezioni insieme alle attività e alle cose da fare.

Usa il timer Pomodoro integrato per concentrarti durante le sessioni di studio.

Mappare i corsi per argomento per mantenere l'apprendimento strutturato e chiaro.

✨ Ideale per: studenti che desiderano gestire le lezioni settimanali, i compiti e le sessioni di studio in un unico hub organizzato.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Notion per project management

9. Preparazione e organizzazione degli esami con Notion

tramite Notion

Il modello Notion per la preparazione e l'organizzazione degli esami ti aiuta a gestire meglio il tuo tempo e i tuoi livelli di produttività durante il periodo degli esami. Utilizzando questo modello, puoi creare un portale principale per tutto ciò che riguarda gli esami, combinando un calendario, tracker delle materie e persino Spotify integrato per mantenere concentrate le sessioni di studio. Puoi mappare più esami, pianificare cosa ripassare settimana per settimana e utilizzare i tracker dello stato per vedere quanto sei preparato nelle diverse materie.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora più materie e sessioni di preparazione agli esami in un unico hub.

Usa il calendario per organizzare le sequenze delle revisioni e le date degli esami chiave.

Monitora lo stato con i tracker di studio integrati per ogni materia.

Personalizzali con elementi incorporati e risorse per personalizzare il tuo spazio di studio.

✨ Ideale per: studenti che devono prepararsi per più esami e hanno bisogno di una routine di studio strutturata e di un sistema di preparazione basato su un calendario.

10. Tesi di laurea magistrale con Notion

tramite Notion

Il modello per tesi di laurea magistrale è di grande aiuto durante la ricerca per una tesi che sembra non finire mai. Questo modello Notion ti aiuta a tenere traccia del conteggio delle parole, registrare i riferimenti e organizzare i feedback del relatore senza bisogno di file separati e post-it.

Puoi suddividere il lavoro in passaggi più piccoli utilizzando le pagine di piano dei capitoli, in modo che ogni sezione completata sembri una attività cardine importante nel tuo percorso verso il completamento.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora lo stato con il conteggio delle parole in tempo reale nei capitoli e nelle sezioni.

Organizza riferimenti, citazioni e note del supervisore in un unico spazio di lavoro.

Fissa il piano per i capitoli con pagine dedicate per guidare la struttura e il flusso

✨ Ideale per: studenti laureati che scrivono tesi di ricerca estese e desiderano monitorare i capitoli, i riferimenti e i feedback dei supervisori.

📚 Leggi anche: Oltre 50 modelli Notion gratis per nota, attività e altro ancora

11. Tracker delle scadenze degli incarichi di Notion

tramite Notion

Il modello di monitoraggio delle scadenze dei compiti ti farà sentire come un supereroe in grado di fare tutto. Puoi ordinare i compiti per classe, data di scadenza o voti e impostare le priorità per sapere quali attività meritano la tua attenzione prima. Invece di passare da programmi, promemoria e post-it, lavorerai da un'unica dashboard chiara che tiene tutto in ordine.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Ordina i compiti in base alla data di scadenza, alla classe o all'importanza.

Tieni traccia dei voti e delle scadenze per visualizzare una visione completa delle priorità.

Concentrati sui compiti più importanti, mantenendo però le attività più piccole con visibilità.

✨ Ideale per: studenti che devono destreggiarsi tra più compiti e desiderano ordinarli per classe, data di scadenza e importanza.

12. Tracker di base per i compiti di Notion

tramite Notion

Una delle cose peggiori a scuola è quando un insegnante ti chiede un compito che non sapevi fosse in scadenza. Questi momenti possono essere evitati con il sistema giusto. Il tracker di compiti di base di Notion ti offre questa rete di sicurezza. Questo modello ti aiuta a registrare i compiti per materia o progetto, a nota la data di scadenza e a monitorare i tuoi progressi a passaggio dopo passaggio. Grazie ai livelli di priorità e ai semplici indicatori di stato, puoi vedere a colpo d'occhio cosa richiede attenzione e cosa è già stato terminato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza i compiti per materia, progetto o categoria.

Registra chiaramente le date di scadenza per evitare di mancare le scadenze.

Tieni traccia dello stato con semplici aggiornamenti di stato per ogni attività.

Aggiungi priorità e nota per personalizzare il tuo flusso di lavoro.

✨ Ideale per: studenti che desiderano uno strumento di monitoraggio semplice ma affidabile per evitare sorprese dell'ultimo minuto.

13. Uni Dashboard di Notion

tramite Notion

L'università spesso presenta una moltitudine di sfide contemporaneamente. È entusiasmante, ma anche opprimente, ed è qui che il modello Uni Dashboard diventa essenziale. La dashboard riunisce tutto in un unico posto, così non ti sembrerà di girare a vuoto.

Puoi controllare il tuo programma giornaliero, settimanale o mensile a colpo d'occhio e vedere quali compiti, eventi o lezioni richiedono la tua attenzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Passa a visualizzare la visualizzazione giornaliera, quella settimanale e quella mensile per gestire le attività e le scadenze.

Organizza le note delle lezioni per materia e trovarle facilmente nella Libreria delle note.

Tieni traccia delle lezioni e degli orari in modo da sapere sempre dove andare.

Usa il tracker dei compiti per separare le attività urgenti dagli obiettivi a lungo termine.

✨ Ideale per: studenti universitari che devono gestire nuovi orari, corsi e scadenze e hanno bisogno di un hub accademico unico.

14. Homework Tracker di Notion

tramite Notion

Il modello Homework Tracker ti offre un modo semplice per liberarti dal peso mentale di dover ricordare i compiti. Con questo modello, puoi registrare ogni attività e filtrarli per classe, data di scadenza o stato.

Offre categorie chiare come Non iniziato, in corso, Pronto per l'invio e Inviato, così saprai sempre a che punto sei. Una visualizzazione calendario evidenzia le scadenze imminenti, mentre una tabella dettagliata raccoglie le istruzioni e le note delle lezioni in un unico posto facilmente accessibile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i compiti in base allo stato per vedere cosa è in sospeso, in corso o completato.

Organizza i compiti per classe per avere un quadro più chiaro del carico di lavoro.

Usa la tabella dettagliata per tenere in ordine istruzioni e note.

Visualizza le prossime date di scadenza in un calendario per pianificare al meglio.

✨ Ideale per: studenti che desiderano registrare i compiti per classe e stato, tenendo a portata di mano appunti e istruzioni.

📖 Leggi anche: Come stabilire le priorità delle attività sul lavoro

15. Calcolatore del voto finale di Notion

tramite Notion

Pochi momenti nella vita studentesca sono così stressanti come stare seduti con la calcolatrice la notte prima degli esami finali, cercando di capire quale voto è necessario per superare il corso o per ottenere la sicurezza di quella borsa di studio.

Il modello Notion Final Grade Calculator collega i tuoi termini, corsi e voti in un unico sistema che si aggiorna in tempo reale. Puoi registrare compiti ed esami, ponderarli in base ai crediti e vedere il tuo GPA calcolato automaticamente. I grafici di stato e i confronti tra i termini rendono facile capire se stai migliorando, mantenendo una posizione stabile o se devi modificare il tuo lavoro richiesto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Calcola automaticamente la media dei voti (GPA) tra i corsi e i semestri

Registra compiti, test e progetti con crediti ponderati.

Visualizza lo stato attraverso grafici visivi e confronti.

Monitora i tuoi risultati accademici per pianificare borse di studio o domande di ammissione.

✨ Ideale per: studenti che desiderano calcolare i voti e effettuare il monitoraggio della propria posizione accademica nel corso dei semestri.

📖 Leggi anche: Come creare una lista di controllo per la routine mattutina degli adulti

Limiti di Notion

Le prestazioni potrebbero essere rallentate, specialmente con database di grandi dimensioni o su dispositivi mobili. L'accesso offline è ancora inaffidabile.

Le prestazioni potrebbero essere rallentate, specialmente con database di grandi dimensioni o su dispositivi mobili. L'accesso offline è ancora inaffidabile.

Le recensioni su Notion pubblicate su G2 spesso evidenziano ciò che molti studenti e docenti provano dopo aver provato alcuni modelli: quando le pagine aumentano, emergono piccoli punti di attrito che, col tempo, si accumulano. Se utilizzi quotidianamente un modello di tracker per i compiti di Notion, questi problemi inizieranno a interferire con il tuo lavoro.

Esaminiamo i principali limiti di Notion in modo da poter pianificare di conseguenza:

Le aree di lavoro di grandi dimensioni e i database voluminosi possono risultare lenti, soprattutto sui dispositivi mobili, rendendo l'uso quotidiano dei tracker e delle dashboard meno fluido di quanto dovrebbe essere.

L'utilizzo offline ha un limite e la ricerca può non trovare tutti i risultati, quindi trovare un vecchio compito, nota di lezione o pagina del corso non è sempre affidabile quando ne hai bisogno rapidamente.

Nel piano Free, uno spazio di lavoro con più di un titolare raggiunge un limite di mille blocchi e l'eliminazione del contenuto non riduce il conteggio, quindi gli hub di condivisione possono bloccarsi a meno che non si cambino i membri o si esegua l'upgrade.

La configurazione può essere complicata ed è facile perdersi nella modifica dei layout e delle visualizzazioni collegate invece di studiare o insegnare, il che rende alcuni modelli pesanti prima ancora che possano essere d'aiuto.

Le tabelle e le formule non sono potenti come i fogli di calcolo completi e le autorizzazioni possono non consentire un controllo accurato, quindi i registri dei voti complessi o i tracker multi-corso potrebbero avere dei limiti.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la scrittura di contenuto per una creazione più rapida

Modelli Notion alternativi

I compiti e i progetti di gruppo spesso soffrono di Work Sprawl. Per uno studente, si tratta della frammentazione di compiti, programmi e note che si verifica su più strumenti e sistemi scollegati tra loro che non comunicano tra loro.

Se ti piacciono i modelli di monitoraggio delle attività di Notion, ma hai bisogno di prestazioni più rapide per elenchi di grandi dimensioni o autorizzazioni più rigorose per il lavoro di gruppo, vale la pena prendere in considerazione i modelli ClickUp.

ClickUp offre il primo Converged AI Workspace al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro. Ciò significa che puoi studiare, prendere appunti, registrare lo stato, svolgere i compiti e tenere traccia delle scadenze, tutto in un unico posto. Di seguito sono riportate dodici opzioni di ClickUp che sembrano familiari ma che gestiscono i corsi di studio impegnativi e i progetti di team con meno attrito.

1. Modello ClickUp per i compiti in classe

Ottieni il modello gratis Risparmia tempo con flussi di lavoro riutilizzabili che semplificano sia l'assegnazione che la valutazione dei compiti grazie al modello per i compiti in classe di ClickUp.

Il modello ClickUp Class Assignments aiuta gli insegnanti a centralizzare il monitoraggio dei compiti, le scadenze e le valutazioni in un unico posto. Gli insegnanti possono creare attività per ogni compito, impostare le date di scadenza e aggiornare gli stati con pochi clic.

I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di contrassegnare i compiti in base al tipo, all'argomento o alla priorità. Diverse visualizzazioni, come Esami, Documenti e Elenco per data di scadenza, consentono agli insegnanti di passare dalla pianificazione generale al monitoraggio dettagliato delle attività.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i compiti con stati e campi personalizzati per valutazioni, scadenze e argomenti.

Utilizza più visualizzazioni per gestire le attività in base al tipo, alla data di scadenza o allo stato di avanzamento.

Condivisione degli aggiornamenti con studenti e colleghi in tempo reale per una maggiore trasparenza.

✨ Ideale per: insegnanti che gestiscono più classi e desiderano semplificare l'assegnazione, il monitoraggio e la valutazione dei compiti.

📖 Leggi anche: Modelli e tecniche di brainstorming

2. Modello ClickUp per il piano dei progetti degli studenti

Ottieni il modello gratis Piano ogni passaggio del tuo progetto con la suddivisione delle attività utilizzando il modello di pianificazione dei progetti per studenti ClickUp.

Immagina questo: ti è appena stato assegnato un progetto di gruppo della durata di un semestre. All'inizio sembra gestibile, ma ben presto ognuno lavora a ritmi diversi, le scadenze iniziano ad avvicinarsi e nessuno è sicuro di chi sia responsabile di cosa. Il modello di pianificazione dei progetti studenteschi di ClickUp aiuta a evitare questa spirale. 😌

Questo modello suddivide i progetti in attività gestibili, stabilisce scadenze chiare e rende la collaborazione fluida. Gli studenti possono utilizzare ClickUp Documenti per il brainstorming e ClickUp Gantt Grafici per mappare le scadenze.

Professori e mentori possono anche fornire feedback, promuovendo la responsabilità in tutto il team. A differenza degli strumenti tradizionali o dei layout statici di Notion, ClickUp offre automazione, bilanciamento del carico di lavoro e visibilità in tempo reale che mantiene tutti i membri sulla stessa pagina dall'inizio alla fine.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Collabora con i tuoi compagni di squadra e i tuoi mentori direttamente all'interno di ClickUp.

Monitora le scadenze con le visualizzazioni Gantt, Calendario e Bacheca per una visibilità completa.

Usa le automazioni e il monitoraggio dei progressi per rispettare i tempi e ridurre lo stress.

✨ Ideale per: studenti che lavorano a progetti di gruppo e hanno bisogno di una suddivisione strutturata delle attività e di una chiara attribuzione delle responsabilità.

💡 Suggerimento professionale: chiedi "Cosa è cambiato in questo progetto questa settimana?" per ottenere un riepilogo/riassunto chiaro delle nuove attività, degli errori e degli ostacoli. Trasforma quel riepilogo/riassunto in attività, imposta le date di scadenza e assegna i compiti senza uscire dalla pagina. ClickUp Brain estrae il contesto da documenti, commenti e stati, così non dovrai cercare gli aggiornamenti. Usalo prima dei check-in settimanali per ridurre la dispersione del contesto e iniziare con un piano chiaro. Ottieni ClickUp Brain gratis Non dovrai più sfogliare pagine e pagine: riepiloga/riassumi i tuoi progetti in pochi secondi con ClickUp Brain.

3. Modello ClickUp per studenti

Ottieni il modello gratis Organizza lezioni, corsi ed esami in un unico posto con il modello per studenti di ClickUp.

Un attimo prima stai guardando Hannah Montana che vive due vite, e quello dopo sei uno studente universitario che si rende conto di stare facendo la stessa cosa. Una parte di te è fuori a fare nuove amicizie. L'altra parte è stressata da progetti, scadenze ed esami.

Il modello ClickUp Student ti aiuta a mantenere questo equilibrio. Raggruppa tutte le tue note, attività e scadenze sparse in un unico spazio, così puoi stare al passo con la scuola senza perdere il lato divertente della vita studentesca.

Nel modello puoi impostare i corsi come progetti, suddividere i compiti in attività più piccole e monitorare le scadenze in un calendario o in una vista Elenco. Gli aggiornamenti sui progressi ti aiutano a rimanere concentrato, mentre i promemoria ti evitano di dover correre all'ultimo minuto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gestisci i progetti di gruppo con attività e aggiornamenti di condivisione

Imposta i promemoria per non farti mai cogliere alla sprovvista dalle scadenze.

Monitora i progressi con una visualizzazione chiara di ciò che è stato terminato e di ciò che resta da fare.

✨ Ideale per: Studenti che desiderano conciliare lo studio con la vita universitaria e cercano un hub centrale per attività, note e scadenze.

📖 Leggi anche: Le migliori app per il monitoraggio degli obiettivi

4. Modello ClickUp per il monitoraggio dei progressi degli studenti

Ottieni il modello gratis Coinvolgi i principali e gli amministratori attraverso la reportistica strutturata con il modello ClickUp Student Progress Template.

Gli insegnanti di tutto il mondo hanno l'attività di individuare tempestivamente le lacune, in modo che nessuno studente rimanga indietro, ma gestirlo su larga scala senza sistemi adeguati può sembrare impossibile. Il modello ClickUp Student Progress è stato creato proprio per risolvere questo problema. Invece di destreggiarsi tra appunti cartacei, fogli di calcolo e strumenti aggiornati solo a metà, gli insegnanti hanno a disposizione un unico hub chiaro per il monitoraggio della crescita di ogni studente.

Puoi registrare le prestazioni, monitorare le presenze e persino documentare le informazioni comportamentali in tempo reale. Questo modello di registro giornaliero rende i dati visibili e utilizzabili. Grazie alle diverse visualizzazioni, gli insegnanti possono passare dalle prestazioni complessive della classe al percorso individuale di ogni studente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora la crescita individuale degli studenti con campi personalizzati dettagliati.

Identifica chi ha bisogno di ulteriore aiuto attraverso stati come "Necessita attenzione".

Condivisione di rapporti chiari sullo stato con i principali e i dirigenti scolastici.

Usa i dashboard per visualizzare l'andamento delle prestazioni nelle diverse classi.

✨ Ideale per: insegnanti e amministratori che desiderano un monitoraggio in tempo reale del rendimento individuale degli studenti.

📖 Leggi anche: Le migliori app gratis per pianificatori digitali

5. Modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Ottieni il modello gratis Crea strutture coerenti per più corsi utilizzando il modello per l'istruzione degli studenti di ClickUp.

Il modello ClickUp Student Education è progettato sia per gli studenti che per gli insegnanti che desiderano avere tutto in un unico posto.

Copre il materiale del corso, i compiti, le scadenze, i prerequisiti e persino le attività cardine, in modo che lo stato sia monitorato e gestibile invece che opprimenti. Con i campi personalizzati per i voti, i crediti e i numeri dei corsi, non solo vedrai ciò che deve essere fatto, ma capirai anche a che punto sei.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza il materiale didattico con le visualizzazioni del programma di studi e dei prerequisiti.

Monitora i voti, i crediti e le scadenze con i campi personalizzati.

Imposta le attività cardine e visualizza le sequenze con i grafici Gantt.

Mantieni tutti allineati, dagli studenti agli insegnanti ai principali.

✨ Ideale per: studenti e docenti che necessitano di un quadro coerente per il monitoraggio dei programmi di studio, dei compiti e delle attività cardini.

👀 Curiosità: in alcuni paesi, come la Cina, le recenti riforme politiche denominate "Doppia riduzione" mirano a stabilire un limite ai compiti a casa per i giovani studenti, al fine di ridurre lo stress e consentire una vita più equilibrata. Ad esempio, ai bambini della prima e seconda elementare è stato detto che, in base a tale politica, dovrebbero avere pochi o nessun compito scritto da svolgere a casa.

6. Modello di foglio di calcolo ClickUp College

Ottieni il modello gratis Passa facilmente dai dettagli alla visione d'insieme con il modello di foglio di calcolo universitario di ClickUp.

La maggior parte degli studenti universitari si affida ai calendari digitali per tenere sotto controllo la propria vita. Sono utili per inviare un promemoria di qualcosa da fare entro oggi, ma questo è anche il loro limite. Te ne accorgi solo quando è già troppo tardi.

Il modello di foglio di calcolo universitario in ClickUp ti consente di visualizzare una panoramica completa del tuo semestre. Invece di ricevere avvisi sparsi, puoi mappare domande, esami e progetti in un unico posto. È flessibile, personalizzabile e molto più utile per la pianificazione a lungo termine rispetto a una semplice app di calendario.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano e monitoraggio delle scadenze con un elenco, un calendario e una visualizzazione dei requisiti.

Organizza compiti, domande e documenti in un unico area di lavoro.

Assegna priorità alle attività con campi personalizzati come saggi, borse di studio e date SAT.

Rimani al passo con i promemoria che ti aiutano a prepararti con settimane di anticipo.

✨ Ideale per: studenti universitari che cercano qualcosa di più di un semplice calendario per pianificare domande di ammissione, esami e progetti con la visualizzazione di una visione d'insieme.

7. Modello di monitoraggio dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica i rischi in anticipo e agisci prima che le scadenze scadano con il modello di monitoraggio dei progetti ClickUp.

Il modello ClickUp Project Tracker riunisce tutti i tuoi progetti in un unico posto, dove puoi vedere effettivamente cosa da fare e quando.

Puoi passare dai grafici Gantt per le tempistiche, dagli elenchi per i dettagli e dai dashboard per una visione d'insieme. Ancora meglio, puoi assegnare attività, aggiungere campi personalizzati per elementi quali la fase del progetto o il rischio e tenere tutti aggiornati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i progetti attraverso diverse visualizzazioni, come elenchi, diagrammi di Gantt e ripartizioni per assegnatario.

Organizza le attività con i campi personalizzati per fase, tempistica e scadenze.

Assegna chiaramente le responsabilità e monitora insieme lo stato.

✨ Ideale per: Studenti che gestiscono più progetti e desiderano avere una visione chiara delle scadenze e dello stato.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per piani di cura di sé

8. Modello ClickUp Appunti di lezione per studenti universitari

Ottieni il modello gratis Organizza le note per classe e argomento in un unico spazio di lavoro con il modello Note di classe in ClickUp.

Hai presente quel momento in cui il professore dice: "Questo sarà nell'esame", e il tuo cervello va immediatamente nel panico perché la tua nota è un mix di frasi scarabocchiate, disegni e macchie di caffè? Sì, ci siamo passati tutti!

Con il modello Class Notes Template in ClickUp, avrai uno spazio organizzato per ogni lezione. Puoi impostare un documento per ogni materia, aggiungere sezioni per lezioni, letture o compiti e persino creare rapide liste di controllo.

Inoltre, tutto è ricercabile, quindi niente più panico da "Ctrl+F" alle 2 del mattino prima degli esami finali. Puoi anche optare per la condivisione dei tuoi appunti con i compagni di classe, fare brainstorming su una lavagna online e tenere traccia dei punti chiave in un unico posto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi delle liste di controllo per ogni lezione per il monitoraggio di ciò che hai studiato.

Condivisione di note con i compagni di classe per una collaborazione più semplice.

Imposta dei promemoria per rivedere le note prima degli esami.

✨ Ideale per: studenti che desiderano una nota delle lezioni ricercabile e organizzata, con sincronizzazione con attività e promemoria.

9. Modello per le scadenze di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le scadenze in una semplice visualizzare cronologica con il modello ClickUp Deadlines.

Il modello ClickUp Deadlines ti aiuta a stare un passo avanti al caos delle scadenze. Ottieni la possibilità di visualizzare ciò che è in programma, ciò che è già in corso e ciò che è già stato completato.

Inoltre, puoi allegare file, impostare promemoria e persino visualizzare una Sequenza per sapere se la tua settimana sta per andare a rotoli o se procederà senza intoppi. Un altro vantaggio è la collaborazione in tempo reale. Se stai lavorando a un progetto di gruppo, tutti vedranno le stesse scadenze e gli stessi aggiornamenti in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna una priorità alle attività in modo che quelle urgenti non vengano trascurate.

Imposta dei promemoria per evitare il caos dell'ultimo minuto.

Condividi gli aggiornamenti con i tuoi colleghi per mantenere i progetti di gruppo sotto monitoraggio.

✨ Ideale per: studenti che hanno bisogno di avere tutte le scadenze in un'unica Sequenza per evitare lo stress dell'ultimo minuto.

📖 Leggi anche: Le migliori app gratis per appunti adesivi online

10. Modello di lista di controllo per il piano degli studenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di attività, date e promemoria in un unico spazio di lavoro centralizzato con il modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp.

Il modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp introduce il concetto di pianificazione adattiva nella vita studentesca. Invece di lavorare sul lavoro con note sparpagliate o su un piano rigido, questa lista di controllo ti offre un quadro strutturato ma flessibile.

Puoi mappare gli obiettivi, anticipare gli ostacoli e prevedere misure di backup in modo che le scadenze non ti colgano di sorpresa. Il modello aiuta anche gli studenti a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e realizzabili. Anziché considerare "iscriversi all'università" o "superare gli esami di metà semestre" come un unico elemento opprimente, ti guida nella creazione di attività secondarie, nell'impostazione di promemoria e nel monitoraggio visivo dello stato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa i tuoi obiettivi accademici e personali in liste di controllo concrete.

Rendi le scadenze più flessibili ed evita lo stress dell'ultimo minuto.

Condivisione degli aggiornamenti con i principali, gli insegnanti o i mentori per garantire la massima trasparenza.

✨ Ideale per: studenti che desiderano suddividere gli obiettivi in passaggi gestibili e assumersi le proprie responsabilità con liste di controllo chiare.

📖 Leggi anche: Cose produttive da fare nel tempo libero

11. Modello di piano delle lezioni universitarie ClickUp

Ottieni il modello gratis Risparmia tempo riutilizzando i formati strutturati delle lezioni utilizzando il modello di piano delle lezioni universitarie di ClickUp.

Il modello di piano delle lezioni universitarie ClickUp offre ai professori un modo semplice per strutturare il loro processo di insegnamento, eliminando gli oneri amministrativi aggiuntivi.

Ciò che distingue questo modello è la sua flessibilità. Puoi mappare le lezioni attraverso il framework ADDIE (Analisi, Progettazione, Sviluppo, Implementazione e Valutazione), creare linee temporali nella vista Gantt o cambiare rapidamente rotta se un argomento richiede più tempo.

Questo modello garantisce inoltre coerenza tra più corsi o sezioni, il che è particolarmente utile per i professori che devono gestire carichi di lavoro didattici elevati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea e personalizza i piani delle lezioni in base agli obiettivi e ai risultati del corso.

Tieni traccia dei progressi con stati chiari come Analisi, Progettazione, Sviluppo e Valutazione.

Archivia e organizza materiali didattici, compiti e valutazioni in un unico spazio.

✨ Ideale per: professori che creano piani di lezione strutturati e ripetibili con la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze della classe.

📖 Leggi anche: Come utilizzare il Bullet Journal per la project management e il monitoraggio degli obiettivi

12. Modello di programma didattico ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza tutti i materiali del corso in un unico hub accessibile con il modello di programma didattico di ClickUp.

All'università capita sempre che qualcuno chieda: "Aspetta, quando sono gli esami di metà semestre?" e metà della classe rimanga a bocca aperta perché nessuno ricorda cosa diceva il programma. È qui che entra in gioco il modello di programma ClickUp. Invece di rimanere in un PDF dimenticato o in un'email letta a metà, il tuo programma diventa uno spazio di lavoro interattivo e dinamico che si evolve insieme al corso. Inoltre, il modello semplifica anche il ridimensionamento. I docenti possono definire obiettivi, scadenze e criteri di valutazione collegandosi direttamente a letture, compiti o documenti collaborativi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Comunica chiaramente obiettivi, aspettative e argomenti settimanali.

Aggiorna le scadenze e le risorse in tempo reale, così non ti sfuggirà nulla.

Riutilizza e adatta gli schemi strutturati delle lezioni in più semestri

✨ Ideale per: Docenti che desiderano mantenere i programmi dinamici e accessibili, comunicando chiaramente le proprie aspettative.

Studia in modo più intelligente con ClickUp

Se sei arrivato fin qui, conosci già una verità sulla vita studentesca: i compiti non diminuiscono mai, ma si accumulano. Ciò che conta è come scegli di gestirli.

È qui che ClickUp supera silenziosamente gli altri. Non si limita a conservare le tue note o a memorizzare le tue attività, ma crea la connessione con l'intero quadro. Puoi vedere le tue scadenze, effettuare il monitoraggio del tuo stato e sentirti davvero in controllo invece di limitarti a reagire.

Per gli studenti che mirano all'eccellenza accademica e gli insegnanti concentrati sulla gestione della classe, diventa lo spazio di lavoro digitale perfetto che rimane facile da usare anche quando il carico di lavoro aumenta.

Puoi utilizzarli per migliorare la concentrazione, semplificare le routine e rimanere produttivo, in modo che i tuoi sistemi migliorino effettivamente la produttività invece di aggiungere attrito. Nel tempo, il modo in cui fai piano, impari e collabori si trasformerà da lavori richiesti dispersivi a un ritmo chiaro e sicuro.

In fin dei conti, non si tratta tanto di aggiungere un altro strumento alla tua routine, quanto piuttosto di avere finalmente un unico posto in cui il tuo mondo accademico abbia senso.

Vuoi iniziare a sentirti preparato? Registrati gratis su ClickUp!