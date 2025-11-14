Come scegliere un software CRM per migliorare la gestione dei client

Tutti sanno che i CRM sono importanti perché aiutano a comprendere i clienti, a monitorare ciò che funziona e a costruire relazioni più solide nel tempo. Infatti, con più di un leader di marketing su tre che afferma che i tassi di conversione sono uno dei loro KPI principali, i CRM hanno un ruolo strategico nella strategia aziendale.

Purtroppo, però, non tutti i CRM sono uguali.

Hai bisogno di uno strumento adatto al tuo team, ai tuoi clienti e al modo in cui funziona la tua attività. Molte persone saltano questo passaggio e finiscono per utilizzare strumenti che complicano le cose.

In questo articolo ti spiegheremo come scegliere un software CRM che offra supporto alla tua crescita e semplifichi il tuo lavoro.

Il modello CRM di ClickUp è adatto alle aziende che desiderano semplicità oggi e si adatta alla gestione delle campagne, ai rinnovi e ai passaggi di consegne nel tuo sistema CRM man mano che le esigenze crescono.

Che cos'è un software CRM?

Il CRM è stato creato perché le aziende avevano bisogno di un unico posto dove vedere chi è il cliente, cosa è successo l'ultima volta e cosa dovrebbe succedere in seguito.

Il software di gestione delle relazioni con i clienti, o CRM, è un sistema che organizza tutte le interazioni con i clienti in ambito marketing, commerciale e assistenza.

Un moderno sistema CRM supporta l'automazione del marketing, monitora una chiara pipeline di vendita e fornisce funzionalità di reportistica che guidano la migliore azione successiva. Si collega ai tuoi strumenti esistenti come email, calendari e software di contabilità, creando una fonte affidabile di informazioni per le piccole imprese e i team in crescita. Inoltre:

Centralizza le informazioni sui clienti provenienti da moduli, email, chiamate e chat in un unico profilo affidabile per qualsiasi rappresentante commerciale o agente dell'assistenza, migliorando il monitoraggio delle interazioni con i clienti e riducendo le duplicazioni.

Mappa i tuoi processi commerciali in fasi chiare della pipeline, assegna attività commerciali e registra i risultati in modo da poter fare una previsione con sicurezza e migliorare le prestazioni commerciali.

L'automazione automatizza i follow-up di routine e la gestione delle campagne, invia messaggi tempestivi e segmenta il pubblico in modo che gli strumenti di marketing lavorino in passo con il tuo team di vendita.

Trasforma l'attività in informazioni utili con dashboard e reportistica, che mostrano dove si bloccano le trattative, quali canali convertono e come ottimizzare i processi su tutta la piattaforma CRM.

👀 Lo sapevate? Molto prima dell'avvento dei computer, le aziende conservavano i dati dei clienti in registri contabili, mentre i venditori portavano con sé schede e raccoglitori Rolodex man mano che il loro elenco di clienti cresceva. Negli anni '80 e '90, i database e gli strumenti commerciali aiutavano i team a memorizzare nomi, note e ordini in un unico posto. Le app cloud hanno poi portato tutto online, consentendo la condivisione degli aggiornamenti in tempo reale da qualsiasi luogo.

Perché è importante scegliere il CRM giusto

Ho riflettuto sull'impatto che un CRM può effettivamente avere sulla crescita di un'azienda. Alcuni sostengono che un CRM sia solo un database di client, ma in pratica spesso diventa il centro nevralgico del funzionamento dei team.

Questa riflessione tratta da Reddit riassume ciò che molti leader del settore affermano nelle interviste e nelle conferenze.

Il software CRM giusto forma il modo in cui un team di vendita stabilisce le priorità del lavoro, come l'automazione del marketing individua il segmento migliore successivo e come i team di assistenza rispondono in base al contesto.

Nelle prossime sezioni vedremo come una piattaforma scelta con cura possa fare la differenza.

Centralizza i dati dei clienti per prendere decisioni migliori

Senza dati, sei solo un'altra persona con un'opinione.

Le parole di W. Edwards Deming sono vere per ogni azienda aziendale moderna.

I dati dei clienti dispersi su più strumenti portano a decisioni poco precise. Una strategia CRM affidabile riunisce tutto in un unico posto, creando una visione unica e accurata di ogni cliente.

Grazie a questa chiarezza, i titolari e i manager dell'azienda possono identificare modelli, comprendere il comportamento dei clienti e agire sulla base di informazioni reali anziché di supposizioni.

📌 Esempio: un marchio di vendita al dettaglio che utilizza un CRM ha notato che la maggior parte degli acquirenti abituali proveniva da una specifica campagna di referral. Concentrando le risorse su questo aspetto, ha migliorato i propri tassi di conversione. La centralizzazione dei dati dei clienti consente di risparmiare tempo e aiuta i team a prendere decisioni aziendali più rapide e sicure.

Migliora l'allineamento tra commerciale e marketing

👀 Lo sapevi? L'adozione media degli utenti del CRM tra i professionisti delle vendite è del 72% e il ritorno sull'investimento medio viene raggiunto in soli 12 mesi.

Questi numeri indicano che quando i team utilizzano realmente il loro sistema CRM, esso diventa rapidamente una delle risorse più preziose per la crescita aziendale.

Uno dei maggiori vantaggi dell'uso costante del CRM è il modo in cui colma il divario di lunga data tra commerciale e marketing.

Con una soluzione CRM unificata, i professionisti del marketing possono effettuare il monitoraggio di quali campagne generano lead qualificati, mentre i rappresentanti commerciali possono vedere ogni interazione avvenuta prima della loro prima chiamata.

Aumenta la produttività grazie all'automazione

Circa il 40% dei professionisti commerciali continua ad affidarsi a fogli di calcolo ed email per gestire i dati dei clienti.

Questo approccio manuale rallenta tutto.

Una piattaforma CRM ben progettata aiuta ad automatizzare attività ripetitive come follow-up, promemoria di appuntamenti e aggiornamenti della pipeline. L'automazione garantisce che nessuna interazione con i lead o i clienti venga persa.

📌 Esempio: quando un lead passa alla fase di "proposta", il CRM può programmare automaticamente una chiamata di follow-up e avvisare l'account manager. Ciò consente di risparmiare ore di lavoro manuale ogni settimana, ma offre anche ai team più tempo per concentrarsi su conversazioni significative che portano a risultati concreti.

Migliora l'esperienza e la fidelizzazione dei clienti

Oggi i clienti si aspettano un servizio personalizzato, tempestivo e attento.

Il sistema CRM giusto aiuta i team a soddisfare tali aspettative mantenendo ogni interazione con visibilità e accessibilità. Che si tratti di una conversazione commerciale, di una richiesta di assistenza o di un promemoria di rinnovo, tutti i membri del team possono vedere il contesto completo.

📌 Esempio: un'azienda del settore alberghiero che utilizza l'automazione CRM può monitorare quando l'ultimo ospite ha soggiornato, nota le sue preferenze e inviare un messaggio cordiale e personalizzato prima della sua prossima visita. Questo tipo di attenzione crea fiducia e fedeltà, portando a tassi di fidelizzazione più elevati.

Fattori chiave da considerare nella scelta di un software CRM

La scelta del software CRM giusto ha conseguenze molto concrete per le piccole imprese e i team in crescita.

Prima di selezionare i fornitori, basa la tua ricerca sui fatti e sulle esigenze aziendali. Studia i modelli di adozione e i costi reali di gestione di un sistema CRM nel tempo.

Ecco una lista di controllo realistica di ciò a cui prestare attenzione, che mappa l'apprendimento ai tuoi processi commerciali e alle relazioni con i clienti:

✅ Profonda integrazione con la tua email, il calendario, l'accounting e gli strumenti di progetto, in modo che il flusso dei dati sia automatico ed eviti la frammentazione.

✅ Costo totale di proprietà, inclusi migrazione, formazione, supporto e aggiornamenti, in modo che non ci siano sorprese nascoste in seguito.

✅ Facilità d'uso e adozione da parte di utenti reali, in modo che i tuoi rappresentanti commerciali e i tuoi esperti di marketing continuino effettivamente a utilizzarlo

✅ Qualità dei dati e efficacia della reportistica per trasformare le informazioni grezze sui clienti in informazioni utili

✅ Scalabilità e roadmap del fornitore affinché la tua soluzione CRM si evolva insieme alle esigenze aziendali.

Quanto dovresti pagare per un software CRM?

Qual è il costo normale di un CRM? Sto pagando troppo?

Qual è il costo normale di un CRM? Sto pagando troppo?

Domande come queste sono comuni su Reddit e altri forum.

È una domanda legittima, che ha un punto di partenza chiaro. Sulle piattaforme leader, i piani possono essere compresi in un intervallo che va da 15 a oltre 300 dollari al mese per utente, con un piano completo che spesso costa circa 60-70 dollari al mese per utente.

Le voci di ingresso si avvicinano in media ai venti dollari, mentre i piani di fascia media e alta salgono con l'aumentare delle funzionalità/funzione e dei limiti.

Questi parametri di riferimento sono utili quando si sta imparando a scegliere un software CRM e si confrontano i sistemi CRM per piccole imprese con suite più avanzate.

Ma il prezzo è solo una parte dell'equazione. Il software CRM giusto dovrebbe ridurre il time to value ed evitare costi nascosti. Quindi, crea un modello per il costo totale di titolarità che includa configurazione, migrazione dei dati, formazione degli utenti, livelli di supporto, limiti di utilizzo e integrazioni richieste.

Molti acquirenti verificano anche il ROI entro il primo anno, quando l'adozione è elevata. Pertanto, aggiungi un piano semplice per il monitoraggio dell'aumento della pipeline commerciale, le funzionalità di reportistica utilizzate e la riduzione delle voci di inserimento e delle attività ripetitive.

Ecco cosa potresti prendere in considerazione, a seconda del livello di sofisticazione di cui hai bisogno:

Band Cosa aspettarsi Parametri di riferimento per un controllo di sanità mentale Voce base Gestione dei contatti di base, pipeline di base, automazione limitata, limiti inferiori Circa 15-25 dollari al mese per utente Piano SMB completo di funzionalità/funzione Nozioni di base sull'automazione del marketing, pipeline personalizzate, reportistica più efficace, limiti più ampi Circa 60-70 dollari al mese in media Avanzato e azienda Automazioni più approfondite, analisi, governance, supporto premium, funzionalità/funzione IA, limiti più elevati In genere da 100 a oltre 300 dollari al mese per utente, a seconda dell'edizione e dei componenti aggiuntivi.

Controlli rapidi prima dell'acquisto:

Verifica lo sconto annuale offerto dal fornitore rispetto alla fatturazione mensile e gli eventuali requisiti minimi di postazioni per i livelli superiori.

Verifica i prezzi di elenco pubblici dei prodotti specifici che stai prendendo in considerazione, come HubSpot Starter postazioni o Salesforce Sales Cloud edizioni, poiché questi costituiscono la tua base di riferimento per la negoziazione.

Informati su eventuali variazioni di prezzo a breve termine o aggiornamenti delle edizioni che potrebbero influire sul rinnovo, soprattutto se il fornitore ha annunciato adeguamenti dei prezzi dell'elenco.

5 popolari opzioni di software CRM per team di tutte le dimensioni

Con così tante opzioni disponibili, è utile sapere quali si distinguono per affidabilità, usabilità e valore.

Ecco alcune delle soluzioni software CRM collaborative più popolari oggi disponibili e cosa rende ciascuna di esse degna di considerazione.

1. ClickUp

Standardizza campi, fasi e reportistica fin dal primo giorno con l'aiuto di ClickUp CRM

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i client al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

Il lavoro dispersivo fa sentire i team impegnati ma in ritardo. Attività, aggiornamenti e decisioni vivono in chat, email, documenti e fogli di calcolo, quindi il contesto è sempre un passaggio indietro.

ClickUp affronta la proliferazione del lavoro riunendo il lavoro, l'intelligenza artificiale e il contesto lavorativo in un unico spazio di lavoro IA convergente, così potrai smettere di cercare e iniziare ad agire.

Organizza i dati dei tuoi clienti con una gerarchia personalizzabile

Organizza il tuo CRM con spazi, cartelle ed elenchi per lead, contatti, account e trattative. Ogni cliente o trattativa può essere rappresentato come un'attività, rendendo facile il monitoraggio dello stato e dei dettagli. Collega le attività (come i contatti agli account o alle trattative) per creare un database connesso.

Suggerimento professionale: invia e ricevi email direttamente dalle attività di ClickUp con ClickApp Email.

Standardizza il tuo processo con i campi personalizzati e le visualizzazioni di ClickUp

Aggiungi i tuoi accordi e progetti in modo che i dettagli giusti siano sempre visualizzabili con i campi personalizzati di ClickUp

Ogni flusso di lavoro aziendale funziona in modo diverso, ma i flussi di lavoro disorganizzati rallentano tutti.

ClickUp ti consente di dare forma al tuo spazio di lavoro in base al tuo processo. Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per acquisire dettagli quali la dimensione dell'affare, la fonte del lead o le date di rinnovo.

Scegli tra le visualizzazioni Elenco, Bacheca o Calendario per vedere il tuo lavoro da diverse angolazioni, in modo da sapere sempre cosa sta succedendo, a che punto sono le cose e a cosa prestare attenzione in seguito.

Risparmia tempo con le automazioni di ClickUp

Gestisci promemoria, assegnazioni e follow-up mentre ti concentri sui clienti con ClickUp Automazioni

Gli aggiornamenti manuali e i promemoria infiniti fanno perdere ore di tempo.

Con ClickUp Automazioni, puoi creare trigger che gestiscono il lavoro ripetitivo al posto tuo. Quando un'attività cambia fase, ClickUp può assegnare la persona giusta, inviare un follow-up o aggiornare automaticamente la data di scadenza.

Centralizza la comunicazione con ClickUp Documento

Scrivi brief, SOW e note e mantienili fissati alle giuste attività di ClickUp Docs

Il contesto va perso quando email, note e risultati finali risiedono in posizioni disparate. ClickUp Documenti li riunisce tutti insieme.

Lavora con il tuo team in tempo reale per co-creare documenti, wiki, contratti, proposte e altro ancora. L'editor supporta formattare in modo avanzato, fogli Google incorporati e commenti in linea. Condivisione dei documenti con i clienti con un solo clic e archiviazione comoda delle sintesi dei progetti o degli SOW accanto alle attività correlate.

Non dovrai più cercare tra vecchi thread o cartelle: ogni elemento contestuale rimane esattamente dove ti serve.

Monitora le prestazioni con i dashboard di ClickUp

Tieni traccia della pipeline, dello stato dei progetti e del carico di lavoro in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Senza una reportistica chiara, è facile non rendersi conto di dove i progetti si bloccano o gli accordi rallentano. I dashboard di ClickUp ti offrono una visibilità immediata su metriche chiave come lo stato di avanzamento degli accordi, lo stato di salute dei progetti e il carico di lavoro del team.

Puoi individuare tempestivamente i colli di bottiglia, riassegnare rapidamente le attività e prendere decisioni più intelligenti grazie ai dati in tempo reale.

💡Suggerimento professionale: aggiungi le schede IA alle dashboard per reportistica in tempo reale, riepiloghi/riassunti e controlli dello stato della pipeline, senza bisogno di creare report manualmente.

Configura il tuo CRM in pochi minuti con i modelli ClickUp

Il modello CRM di ClickUp ti offre uno spazio di lavoro pronto all'uso che si mappa alla tua reale pipeline di vendita.

Il modello CRM di ClickUp ti offre uno spazio di lavoro pronto all'uso che si mappa alla tua reale pipeline di vendita.

Collegalo ai tuoi strumenti esistenti, acquisisci i dettagli che contano e trasforma gli aggiornamenti sparsi in un unico sistema CRM che il tuo team commerciale e i team di assistenza clienti utilizzeranno effettivamente.

Monitora lead, trattative e rinnovi in fasi chiare della pipeline con assegnazioni, priorità e date di scadenza.

Archivia, filtra e segmenta le informazioni dettagliate sui clienti con i campi personalizzati per settore, dimensione dell'affare, ultimo contatto e punteggio di salute.

L'automazione delle attività ripetitive come i passaggi di consegne, i follow-up e gli aggiornamenti di stato, in modo che i rappresentanti dedichino meno tempo all'inserimento delle voci e più tempo alle interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i tuoi lead, contatti, account e trattative e gestisci la consegna nello stesso spazio di lavoro.

Standardizza i dati della pipeline con campi personalizzati e stati e ottieni una visibilità chiara in ogni fase con oltre 15 visualizzazioni ClickUp

Automatizza passaggi di consegne, follow-up, assegnazioni e promemoria SLA con automazioni senza codice (inclusa l'automazione delle email).

Centralizza la comunicazione con i client inviando/ricevendo email direttamente dalle attività utilizzando l'Email ClickApp, mantenendo i messaggi collegati al lavoro.

Monitora lo stato della pipeline, il carico di lavoro e i KPI dei progetti in tempo reale con dashboard e schede configurabili.

Riduci il lavoro manuale utilizzando ClickUp Brain per generare bozze di email, riaggiornamenti di riunione e riaggiornamenti di discussione e così via.

Limiti di ClickUp

Considerata l'ampiezza delle funzionalità/funzione e delle opzioni di configurazione, è prevedibile una curva di apprendimento.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

2. Salesforce

tramite Salesforce

Ciò che mi piace di più di Salesforce Sales Cloud è il modo in cui riunisce tutto ciò che riguarda le vendite in un unico posto. Le funzionalità/funzione di gestione dei lead e delle opportunità rendono molto più facile il monitoraggio dell'intero ciclo di vendita, mentre i dashboard di reportistica forniscono un quadro chiaro dello stato della pipeline.

Ciò che mi piace di più di Salesforce Sales Cloud è il modo in cui riunisce tutto ciò che riguarda le vendite in un unico posto. Le funzionalità di gestione dei lead e delle opportunità rendono molto più facile il monitoraggio dell'intero ciclo di vendita, mentre i dashboard di reportistica forniscono un quadro chiaro dello stato della pipeline.

Salesforce si distingue per la sua flessibilità e completezza. Offre ai team funzionalità avanzate di instradamento dei lead, monitoraggio delle trattative e previsione che aiutano a costruire una pipeline di vendita affidabile.

Einstein AI aggiunge approfondimenti intelligenti, prevedendo i risultati delle trattative e raccomandando i passaggi successivi. Nel frattempo, gli strumenti di automazione gestiscono le approvazioni e gli aggiornamenti ripetitivi, mentre le integrazioni con Gmail, Slack e centinaia di strumenti aziendali rendono i flussi di lavoro più fluidi.

I manager dispongono di dashboard in tempo reale che evidenziano le prestazioni e lo stato del team, aiutando tutti a rimanere allineati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce

Centralizza la gestione dei lead, degli account e delle opportunità su un'unica piattaforma, con la creazione di pipeline assistita dall'IA, la previsione e gli approfondimenti sui ricavi.

Automatizza i flussi di lavoro commerciali utilizzando l'automazione integrata della forza vendita per semplificare l'instradamento dei lead, i follow-up, le approvazioni e l'assegnazione delle attività.

Effettua previsioni con l'ispezione della pipeline e l'analisi in tempo reale per monitorare le prestazioni e migliorare l'accuratezza delle trattative.

Integra il tuo stack attraverso ampie integrazioni native e AppExchange per garantire la connessione di strumenti di email, collaborazione, telefonia e analisi.

Personalizza oggetti, campi, reportistica e dashboard per adattarli a processi complessi tra team e regioni diverse.

Limiti di Salesforce

Prevedi una curva di apprendimento e una complessità di configurazione che potrebbero richiedere competenze di amministratore per l'automazione avanzata e la reportistica.

Prevedi un piano per costi di licenza e componenti aggiuntivi più elevati con l'aumentare dell'utilizzo e della personalizzazione.

Prevedi occasionali rallentamenti delle prestazioni quando lavori con set di dati molto grandi.

Prezzi di Salesforce

Starter Suite: 25 USD/utente/mese (fatturato mensilmente o annualmente)

Pro Suite: 100 USD/utente/mese (fatturato annualmente)

Azienda: 175 USD/utente/mese (fatturato annualmente)

Illimitato: 350 USD/utente/mese (fatturato annualmente)

Agentforce 1 Commerciale: 550 USD/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 24.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.700 recensioni)

3. HubSpot

tramite HubSpot

Il CRM all-in-one di HubSpot crea la connessione tra marketing, commerciale e assistenza clienti in un'unica piattaforma intuitiva. Puoi gestire i lead, automatizzare i follow-up via email e effettuare il monitoraggio dell'intero percorso del cliente con gli strumenti di automazione del marketing integrati.

Funzionalità IA come suggerimenti sul contenuto e punteggi predittivi aiutano i team a lavorare in modo più rapido e intelligente. I dashboard mostrano metriche in tempo reale relative a campagne, ricavi e coinvolgimento, consentendo ai leader di prendere decisioni rapide e sicure.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Centralizza contatti, trattative, attività, monitoraggio delle email, riunioni e chat live.

Genera pipeline e flussi di lavoro di vendita con strumenti assistiti dall'IA per la promozione, la previsione e la vendita guidata all'interno di Sales Hub.

Automatizza le sequenze multicanale, la creazione di attività e i follow-up

Monitora le prestazioni con strumenti di analisi, dashboard e previsione integrati per migliorare l'accuratezza delle trattative e il coaching.

Integra il tuo stack utilizzando le oltre 1.900 app di HubSpot e le connessioni native Gmail/Outlook per un flusso di lavoro unificato.

Limiti di HubSpot

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nella configurazione avanzata e nella personalizzazione.

Alcune funzionalità avanzate hanno un limite nei livelli inferiori e potrebbero richiedere aggiornamenti.

Prezzi HubSpot

Free

Sales Hub Starter: a partire da 15 $ al mese per postazione

Sales Hub Professional: a partire da 100 $ al mese per postazione

Sales Hub Enterprise: a partire da 150 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 13.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)

4. Zoho CRM

tramite Zoho

Ciò che mi piace davvero di Zoho CRM è la sua facilità d'uso e il modo in cui aiuta a tenere tutto in un unico posto. Rende la gestione dei lead, dei follow-up e delle conversazioni con i clienti più organizzata senza essere opprimente.

Ciò che mi piace davvero di Zoho CRM è la sua facilità d'uso e il modo in cui aiuta a tenere tutto in un unico posto. Rende la gestione dei lead, dei follow-up e delle conversazioni con i clienti più organizzata senza essere opprimente.

Zoho CRM offre uno spazio di lavoro intuitivo e adattabile che aiuta i team a effettuare il monitoraggio dei lead, gestire i contatti e monitorare le pipeline commerciali.

Lo strumento include l'automazione per i follow-up e la reportistica, mentre Zoho Zia AI prevede le tendenze e fornisce consigli personalizzati.

Puoi creare una connessione con email, social media e telefonia, mantenendo tutte le interazioni con i clienti sotto lo stesso tetto. L'integrazione con altri strumenti Zoho come Desk e Books ti offre un sistema unificato ideale per le piccole imprese che cercano una struttura senza complessità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Centralizza lead, contatti, account e trattative con moduli, visualizzare e dashboard configurabili che si adattano al tuo processo.

Automatizza follow-up, assegnazioni, approvazioni e cadenze multicanale in modo che i rappresentanti dedichino meno tempo agli aggiornamenti manuali.

Personalizza layout, campi e flussi di lavoro (inclusi Blueprint e Canvas) per rispecchiare le complesse fasi di vendita senza codice pesante.

Integra email, telefonia e oltre 500 app (Marketplace) per conservare conversazioni e dati in un unico sistema di registrazione.

Fai la previsione dei ricavi e assegna priorità al lavoro con gli approfondimenti di Zia IA, il rilevamento delle anomalie e il punteggio per migliorare l'accuratezza della pipeline.

Limiti di Zoho CRM

I recensori hanno fatto nota una curva di apprendimento per la configurazione avanzata e l'onboarding.

Alcune funzionalità richiedono aggiornamenti del piano.

Potresti riscontrare occasionali frustrazioni relative all'interfaccia utente/alle prestazioni in aree di lavoro di grandi dimensioni o personalizzate.

Prezzi di Zoho CRM

Gratis: fino a 3 utenti

Standard: 20 $ al mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Azienda: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.807 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (6.943 recensioni)

5. Pipedrive

tramite Pipedrive

Pipedrive punta sulla chiarezza: aiuta i team a visualizzare la loro pipeline commerciale e a rimanere concentrati sul passaggio successivo.

Le funzionalità di automazione eliminano il lavoro manuale assegnando automaticamente le attività e inviando follow-up. Le informazioni intelligenti evidenziano le trattative che richiedono attenzione, mentre gli strumenti di reportistica facilitano la misurazione dei tassi di conversione e delle prestazioni del team.

Si integra perfettamente anche con Google Workspace, Zoom e strumenti di marketing, consentendo ai rappresentanti commerciali di dedicare meno tempo al passaggio da una scheda all'altra e più tempo alla vendita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Visualizza le trattative in pipeline personalizzabili con vendite basate sulle attività, pipeline multiple e CRM mobile per mantenere i rappresentanti concentrati sulle azioni successive.

Automatizza le attività ripetitive con l'automazione delle attività, i webhook e un'API aperta, in modo che gli aggiornamenti, i passaggi di consegne e la registrazione avvengano in background.

Rendiconta le prestazioni con Insights e reportistica personalizzabile per la previsione e il rilevamento di modelli tra i team e le fasi.

Integra il tuo stack tramite oltre 500 app del Marketplace, tra cui Google, QuickBooks, Slack, Zoom, ecc.

Accelerate la vostra attività di outreach con un assistente IA, un writer/riassuntore di email IA e reportistica IA istantanea per velocizzare la ricerca di potenziali clienti e le recensioni.

Limiti di Pipedrive

Alcuni utenti segnalano filtri con limite o scarsa flessibilità nei report personalizzati.

Le funzionalità avanzate richiedono piani di livello superiore, che possono risultare costosi per i team di piccole dimensioni.

Prezzi di Pipedrive

Lite: 19 USD per postazione/mese

Crescita: 34 USD per postazione/mese

Premium: 64 USD per postazione/mese

Ultimate: 89 USD per postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (2.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.030 recensioni)

Software CRM per diverse esigenze aziendali

Le aspettative nei confronti dei sistemi CRM oggi sono molto diverse rispetto a qualche anno fa.

Quando scegli un software CRM, ciò che funziona per una piccola startup non sempre è adatto a una grande agenzia o azienda. Esaminiamo come cambiano le esigenze CRM in ogni fase e quali sono le priorità in base alla tua attività.

Startup e piccole imprese: convenienza, semplicità e facilità d'uso

Quando si è agli inizi, ogni decisione è importante.

Desideri uno strumento che ti aiuti a monitorare i clienti, a seguire i lead e a memorizzare tutti i tuoi dati di contatto in un unico posto senza sentirti sopraffatto.

La maggior parte delle piccole imprese ottiene i migliori risultati con strumenti che offrono dashboard semplici, accesso mobile e automazione di base che gestisce silenziosamente le piccole operazioni in background.

PMI in crescita: scalabilità, automazione, reportistica

Man mano che la tua attività cresce, le cose diventano naturalmente un po' più complesse. Hai più lead, più conversazioni e più dati da analizzare. È in questa fase che il tuo CRM dovrebbe aiutarti a rimanere al passo con i tempi.

Ciò di cui hai bisogno è uno strumento in grado di automatizzare i promemoria, organizzare la tua pipeline e mostrarti cosa funziona e cosa no.

Aziende: funzionalità avanzate, integrazioni approfondite, approfondimenti basati sull'IA

Le grandi organizzazioni hanno molte parti in movimento, ed è qui che diventa essenziale un CRM più forte e con maggiore connessione.

Un CRM potente può aiutarti a individuare modelli ricorrenti nel comportamento dei clienti, a effettuare una previsione delle vendite e a rispondere più rapidamente alle opportunità. Inoltre, mantiene i tuoi dati al sicuro e ben organizzati.

Agenzie e provider di servizi: ibrido Progetto + CRM

Per le agenzie, le relazioni e la consegna vanno di pari passo.

Un CRM compatibile con i tuoi progetti può aiutarti a tenere tutto in un unico posto. Puoi effettuare il monitoraggio delle comunicazioni con i client, degli aggiornamenti dei progetti e delle attività insieme, in modo che il tuo team sappia sempre quali sono i prossimi passi da compiere.

Pharmacy Mentor, un'agenzia di marketing per farmacie comunitarie, ha adottato ClickUp come piattaforma centrale per il project management e il CRM. Ha raddoppiato la produttività del team e aumentato i tassi di risposta dal 20% all'80%.

ClickUp ha aiutato l'azienda a diventare molto più produttiva, consentendoci di risparmiare tempo, ridurre la necessità di riunioni inutili e aumentare notevolmente la soddisfazione dei dipendenti e dei client.

Questa tabella riepiloga/riassume le funzionalità CRM da ricercare in base al tuo tipo di attività:

Tipo di attività aziendale Cosa conta di più Cosa cercare Esempi Startup e piccole imprese Semplicità e facilità d'uso Gestione dei contatti e dei client , configurazione rapida, accesso mobile Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM PMI in crescita Organizzazione e crescita Automazioni, reportistica, collaborazione in team Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Aziende Approfondimenti e controllo Integrazione dei dati, previsione commerciale, accesso alla sicurezza Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agenzie e provider di servizi Coordinamento e chiarezza Monitoraggio dei progetti, portali client, attività unificate ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Ecco un video di Stewart Gauld che mostra come utilizzare ClickUp CRM:

Errori comuni da evitare nella scelta di un CRM

È facile prendere una decisione affrettata quando si desidera solo una pipeline pulita e una migliore visibilità. Rallenta un po' il ritmo, in modo che la scelta sia utile al tuo team nel prossimo trimestre e nel prossimo anno.

Ecco cosa tenere d'occhio, con soluzioni immediate che puoi mettere in pratica oggi stesso.

Scegliere solo in base alle funzionalità/funzione e trascurare la facilità d'uso porta a un basso livello di adozione, quindi durante la versione di prova mettete al comando gli utenti reali e valutate la rapidità con cui completano le attività quotidiane.

Ignorare il costo totale oltre alla licenza nasconde le spese per l'implementazione del CRM , la migrazione dei dati, la formazione, i livelli di supporto e i componenti aggiuntivi, quindi modella un costo totale di proprietà da 12 a 24 mesi prima dell'acquisto.

Sottovalutare il rischio di migrazione dei dati crea record danneggiati e problemi di conformità, quindi piano la mappatura automatizzata, la convalida dei campi e gli audit prima di procedere al passaggio.

Saltare un piano di integrazione intrappola i dati dei clienti in silos, quindi verifica come il CRM ha la connessione con email, calendari, strumenti di marketing e sistemi finanziari e testa un flusso di lavoro reale end-to-end.

Il lancio senza una fase pilota e senza chiare misure di ROI porta inevitabilmente a delusioni, quindi esegui una versione di prova a tempo determinato con metriche di esito positivo definite e confronta i risultati prima e dopo.

Guarda questo video per scoprire come utilizzare l'IA per rendere più efficiente il tuo processo di vendita:

Suggerimenti bonus per scegliere il CRM giusto

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che abbiamo raccolto lavorando con i team e parlando con gli utenti.

Si tratta di piccoli cambiamenti che spesso fanno una grande differenza, soprattutto quando si valuta un software CRM cloud e si decide quale sistema CRM è più adatto alle proprie esigenze.

✅ Inizia sempre dai flussi di lavoro "indispensabili" prima di confrontare i fornitori: se questi non funzionano, nient'altro ha importanza.

✅ Richiedi un ambiente sandbox o di gestione temporanea in modo da poter testare dati reali con utenti reali prima di andare in produzione.

✅ Verifica subito l'app mobile: se i tuoi rappresentanti lavorano nel campo, un'interfaccia mobile poco efficiente ne compromette l'adozione.

✅ Parla con altri clienti del fornitore di CRM con dimensioni aziendali o settori simili e chiedi loro cosa cambierebbero.

✅ Negozia l'onboarding o una formazione aggiuntiva nel tuo contratto: spesso i fornitori hanno la possibilità di includerli a costo zero o gratis.

✅ Monitora l'adozione degli utenti nei primi 30-60 giorni e risolvi immediatamente eventuali problemi tramite sessioni di feedback.

✅ Piano per la conservazione dei dati e i backup in modo che, in caso di migrazione, le informazioni sui tuoi clienti siano al sicuro e trasferibili.

Redigi, modifica e personalizza email o note CRM, rendendo le comunicazioni e i follow-up più rapidi e coerenti.

Riduci l'inserimento manuale dei dati con i campi AI che compilano automaticamente o riepilogano/riassumono dati come i passaggi successivi, lo stato di avanzamento delle attività, il valore dell'operazione, ecc.

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti giornalieri o settimanali delle attività CRM per il tuo team, tenendo tutti informati.

Traduci istantaneamente note CRM, email o comunicazioni con i clienti per supportare team e clienti globali.

Domande frequenti

Se sei nuovo nella gestione delle relazioni con i clienti, strumenti come ClickUp e Freshsales sono tra i più facili con cui iniziare. Offrono interfacce pulite e dashboard semplici che ti aiutano a gestire i dati e le interazioni dei clienti senza una curva di apprendimento ripida.

La maggior parte dei software CRM costa tra i 15 e gli 80 dollari al mese per utente, a seconda delle funzionalità/funzione e della dimensione dell'azienda. Le piccole imprese possono iniziare con piani convenienti o versioni di prova gratuite, mentre i team più grandi potrebbero aver bisogno di soluzioni CRM più avanzate con automazione, integrazioni e strumenti di analisi.

Sì, la maggior parte delle piattaforme CRM moderne si connettono facilmente a strumenti di project management come ClickUp, Asana o Trello. Questo aiuta i team a monitorare le interazioni con i clienti parallelamente ai progetti in corso, garantendo una migliore collaborazione e visibilità in tutti i processi aziendali.

Le piccole imprese dovrebbero cercare funzionalità di gestione dei contatti, integrazione dell'email, automazione delle attività ripetitive e reportistica. Queste funzionalità rendono più facile gestire le relazioni con i clienti, semplificare i processi e fornire supporto a un team di vendita in crescita.

Sì, ClickUp è il miglior software CRM per i team che desiderano gestire sia i progetti che le relazioni con i clienti in un unico posto. Combina strumenti CRM con monitoraggio delle attività, automazione e reportistica, rendendolo una scelta flessibile per le piccole imprese e le agenzie che attribuiscono valore alla collaborazione e alla semplicità.