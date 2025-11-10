Come gestire un ritardo in un progetto di costruzione: passaggi per tornare in linea con i tempi previsti

Un budget elevato, un team numeroso e una tempistica flessibile garantiscono un progetto di costruzione con esito positivo?

A quanto pare, non sempre. Prendiamo ad esempio l'aeroporto di Brandeburgo a Berlino, che ha finalmente aperto dopo nove anni di ritardi nella costruzione causati da difetti di progettazione e da un piano insufficiente.

I ritardi nei progetti sono la rovina di ogni team di costruzione. Non solo hanno come risultato il mancato rispetto delle sequenze, ma spesso finiscono anche per costare al progetto più denaro del previsto.

Quindi, come si affrontano ritardi di questo tipo nel settore edile, che si tratti di un piccolo cantiere o di un progetto da milioni di dollari?

Questo articolo illustra passaggi pratici e strategie comprovate per aiutarti a capire come gestire i ritardi in un progetto di costruzione.

Cause comuni dei ritardi nei progetti di costruzione

Se passi un po' di tempo a scorrere la reportistica di costruzione, diventa evidente che i ritardi sono prevedibili in ogni progetto complesso. Da piani di progetto obsoleti a circostanze impreviste, e persino ritardi non critici che lentamente si accumulano, non mancano certo le responsabilità da attribuire.

Ecco alcune delle cause più comuni alla base di questi ritardi:

Pianificazioni di progetto irrealistiche che ignorano la sequenzialità, i tempi di consegna o il lavoro richiesto effettivo da ciascuna attività

Disegni incompleti o difettosi che comportano rilavorazioni , ordini di modifica e problemi di coordinamento durante l'esecuzione del progetto

Carenza di manodopera , soprattutto quando i lavoratori qualificati sono impegnati in più ritardi o coinvolti in altri lavori

Problemi nella catena di approvvigionamento e carenza di materiali , che creano un effetto a catena e bloccano intere fasi del progetto di costruzione

Mancanza di una comunicazione chiara tra il team del progetto, i subappaltatori e le parti interessate, che porta a conflitti di programmazione e ritardi critici

🧠 Curiosità: dal 2011 al 2013, la Cina ha utilizzato più cemento degli Stati Uniti nell'intero XX secolo!

Come gestire un ritardo in un progetto di costruzione

Ecco come gestire un ritardo in un progetto di costruzione quando le cose iniziano a slittare rispetto alla tabella di marcia.

Valuta la causa principale

Identificare i colli di bottiglia prima che diventino ritardi critici può avere un impatto significativo sulla Sequenza del tuo progetto di costruzione.

Ma come?

È incredibile, ma il tuo team potrebbe dedicare oltre il 60% del proprio tempo esclusivamente alla ricerca di informazioni. Questo da solo è sufficiente a trigger ritardi nella costruzione. Peggio ancora, tutta quella ricerca non porta necessariamente a delle risposte, ma solo a ore sprecate.

È qui che entra in gioco ClickUp come area di lavoro di IA convergente o, in questo caso, come piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti di costruzione.

ClickUp combina un'unica interfaccia basata sull'intelligenza artificiale con strumenti di project management, condivisione delle conoscenze e collaborazione per eliminare il Work Sprawl che ha come risultato tali ritardi.

Il processo inizia con ClickUp Calendar, dove l'IA aiuta a gestire il carico di lavoro giornaliero programmando automaticamente le attività ad alta priorità dal tuo backlog, con blocco del tempo di concentrazione e adeguando le attività al mutare delle priorità.

Pianifica automaticamente attività e riunioni in modo da ottimizzare la tua giornata utilizzando il calendario ClickUp

Inoltre, si effettua la sincronizzazione con Google Calendar, Outlook e le riunioni su Zoom o Teams per evitare di dover aprire troppe schede e passare da uno strumento all'altro.

📌Suggerimento rapido: devi prepararti per il getto di calcestruzzo, ispezionare i materiali e controllare le liste di controllo dei subappaltatori? Aggiungi ogni elemento come attività di ClickUp al tuo area di lavoro di ClickUp e il calendario ClickUp AI li inserirà nella tua giornata senza che tu debba muovere un dito.

Cosa fare se desideri quantificare lo stato di avanzamento del tuo progetto in tempo reale per identificare eventuali colli di bottiglia?

Le dashboard di ClickUp ti aiutano a farlo con funzionalità di reportistica personalizzata. Puoi visualizzare ogni fase, monitorare le prestazioni del team e effettuare il monitoraggio delle attività cardine con facilità.

Hai bisogno di monitorare i ritardi nella consegna delle attrezzature o di confrontare le ore del piano con quelle effettive? Aggiungi grafici in tempo reale e barre di stato per visualizzarli a colpo d'occhio.

Ulteriori informazioni sui potenziali clienti, sulle sfide imminenti, sulle attività completate e sulle ore di lavoro con i dashboard di ClickUp

Puoi anche visualizzare grafici burndown per monitorare il lavoro rimanente o schede di monitoraggio del tempo per verificare se stai rispettando le stime.

Prova ClickUp Brain gratis Riepiloga/riassumi le attività del tuo progetto, identifica le tendenze e segnala gli elementi che richiedono attenzione con l'intelligenza artificiale più completa al mondo, ClickUp Brain

🔎 Lo sapevi? Secondo il rapporto State of Construction Scheduling 2025, solo il 16% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare strumenti di IA/automazione per la pianificazione.

Cerchi qualcosa di più semplice per il monitoraggio del tuo progetto? Puoi provare il modello ClickUp Project Tracker.

Ottieni un modello gratis Tieni tutti i progetti di costruzione in un unico posto utilizzando il modello ClickUp Project Tracker

Questo modello ti consente di gestire facilmente più team e scadenze mutevoli. Ti aiuta a rimanere organizzato, mantiene tutti allineati e garantisce la massima visibilità in ogni fase.

💡 Suggerimento professionale: evita il caos dell'ultimo minuto e la confusione dei client creando una lista di controllo per il passaggio di consegne dei progetti di costruzione, in modo da assicurarti che ogni documento, dettaglio e risultato finale sia stato preso in account prima di consegnare la chiave.

Comunicare con le parti interessate

La comunicazione errata è uno dei principali collaboratori che contribuiscono ai ritardi nella costruzione, spesso più dannosi delle condizioni meteorologiche o della carenza di materiali. Infatti, il 52% delle rielaborazioni nei progetti di costruzione è causato da comunicazioni errate e dalla mancanza di accesso ai dati del progetto.

Per evitare che ciò accada, la comunicazione costante con le parti interessate deve andare oltre gli aggiornamenti periodici o le email superficiali. Ecco come dovrebbe essere:

Stabilisci in anticipo la frequenza delle comunicazioni: prima dell'inizio dei lavori, concorda la frequenza con cui avverrà la condivisione degli aggiornamenti (settimanale? bisettimanale?) e il formattare che assumeranno (riepilogo/riassunto email, reportistica, brevi telefonate?)

Personalizza gli aggiornamenti in base al pubblico: il titolare del progetto non ha bisogno di conoscere i tempi di consegna di ogni pannello della finestra, ma deve avere un quadro chiaro dello stato del progetto, dello stato del budget e delle aree di rischio. D'altra parte, i subappaltatori richiedono aggiornamenti tattici in tempo reale. Segmentare le comunicazioni in base al tipo di stakeholder riduce il sovraccarico di informazioni e migliora la chiarezza.

💡 Suggerimento professionale: utilizzando gli agenti AI di ClickUp AI, puoi creare modelli di report separati che raccolgono i dati rilevanti per ciascun pubblico e pubblicare gli aggiornamenti nell'attività pertinente o nel canale di chat ClickUp. Ad esempio, un agente pubblica un "Aggiornamento settimanale del titolare" con il riepilogo del budget/stato di salute del progetto; un altro pubblica un "Riepilogo del team sul campo" con le azioni immediate imminenti e gli ostacoli.

Utilizza un canale centralizzato per gli aggiornamenti: che si tratti di una intranet, di ClickUp o di un Google Drive condiviso, avere un unico luogo in cui sono disponibili gli aggiornamenti riduce i momenti in cui ti chiedi "Dov'è quel file?".

Con ClickUp Doc, puoi creare, archiviare e collaborare su tutta la tua documentazione, dalle procedure operative standard e dai protocolli di sicurezza ai contratti di costruzione e alle modifiche dell'ambito di lavoro, in un unico posto.

Centralizza le informazioni e gli aggiornamenti relativi al progetto per tenere tutti informati utilizzando ClickUp Doc

ClickUp Docs, basato sull'intelligenza artificiale, offre strumenti di modifica avanzati, collegamenti intelligenti, segnalibri e la possibilità di incorporare tabelle e linee temporali per una visione più chiara del progetto. È possibile impostare autorizzazioni, esportare documenti e, soprattutto, collegarli direttamente alle attività, fornendo ai membri del team il contesto necessario per portare avanti il progetto di costruzione.

Lo stesso vale per le lavagne online ClickUp: sono perfette per la collaborazione in tempo reale con client, dirigenti o subappaltatori.

Visualizza la tua struttura per identificare gli ostacoli e comunicare facilmente lo stato utilizzando le lavagne online ClickUp

Utilizzali per mappare visivamente lo stato di avanzamento del progetto, mostrare cosa sta causando il ritardo e allineare tutti sulle aspettative e sulle attività cardine riviste.

Per una guida completa su come utilizzare le lavagne online ClickUp, guarda questo video 👇🏻

📮 Approfondimento ClickUp: circa il 43% dei lavoratori invia solo 0-10 messaggi al giorno. Sebbene questa attività possa riflettere una comunicazione intenzionale, potrebbe anche indicare conversazioni sparse al di fuori dello spazio di lavoro principale, come nei thread di email. Per ridurre il cambio di contesto e il passaggio da uno strumento all'altro, hai bisogno di un hub di lavoro all-in-one come ClickUp. Qui, progetti, documenti e chat convivono, potenziati dall'IA per aumentare l'efficienza.

Rivedi la Sequenza del progetto

Quando sei immerso in un progetto di costruzione e si verifica un ritardo, aggiornare il programma del progetto non dovrebbe sembrare un altro lavoro a tempo pieno.

Quando rivedi la sequenza di un progetto, inizia rivalutando il programma utilizzando tecniche come il metodo del percorso critico (CPM) per identificare quali attività possono essere modificate senza ritardare il progetto complessivo.

È qui che entrano in gioco i diagrammi di Gantt: essi mappano visivamente questi cambiamenti nella Sequenza, mostrando le dipendenze delle attività, le sovrapposizioni e lo stato in tempo reale per aiutare tutti a rimanere allineati.

Con la vista Gantt di ClickUp, puoi collaborare con appaltatori, membri del team e client per mantenere tutti allineati, consentendo loro di vedere le modifiche riflesse in tempo reale sul diagramma di Gantt. Puoi utilizzare gli stati personalizzati in ClickUp, come "In attesa di ispezione dei materiali" e individuare i colli di bottiglia che causano ritardi nella costruzione

Garantite una comunicazione costante con il vostro team e le parti interessate utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Utilizziamo i grafici di Gantt per evidenziare le attività critiche e utilizziamo una previsione di tre settimane per comunicare le prossime attività cardine dei nostri progetti di costruzione. I grafici di Gantt sono un ottimo modo per visualizzare le numerose parti e componenti in movimento durante la costruzione.

Utilizziamo i grafici di Gantt per evidenziare le attività critiche e utilizziamo una previsione di tre settimane per comunicare le prossime attività cardine dei nostri progetti di costruzione. I grafici di Gantt sono un ottimo modo per visualizzare le numerose parti e componenti in movimento durante la costruzione.

Puoi anche scegliere tra oltre 15 visualizzazioni in ClickUp (come Kanban, Elenco, Calendario e altre) per monitorare ogni aspetto delle sequenze del tuo progetto.

Dalla visualizzare Sequenza, puoi trascinare le attività per modificare le date di inizio e data di fine o spostarle tra i gruppi per riflettere i cambiamenti di pianificazione. Puoi anche effettuare la modifica direttamente nella visualizzare per semplificare gli aggiornamenti senza dover passare da uno strumento all'altro.

Identifica contemporaneamente priorità, stato, assegnatario e scadenze utilizzando le diverse visualizzazioni di ClickUp

Se stai cercando una soluzione rapida per gestire le tempistiche dei progetti, il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp ti aiuta a rispettare tutte le scadenze.

Ottieni un modello gratis Rimani concentrato, organizzato e vai avanti con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Utilizzalo per stabilire le priorità delle attività, visualizzare le Sequenze e allocare le risorse in modo efficiente, tutto in un unico posto.

📖 Leggi anche: I vantaggi del margine di tempo per gestire le modifiche e i ritardi nei progetti

Hai bisogno di consigli sul miglior strumento di project management per la gestione dei progetti di costruzione per gestire i ritardi? Anche se noi siamo di parte e preferiamo la piattaforma di project management delle costruzioni di ClickUp, questo video condivide anche altri concorrenti:

Riassegna le risorse

Ti farà piacere sapere che i ritardi nella costruzione non richiedono sempre un completo riavvio: a volte, ciò di cui hai davvero bisogno è una migliore distribuzione delle risorse.

La vista Carico di lavoro di ClickUp ti offre una panoramica chiara di come sono distribuite le attività all'interno del tuo team.

Ottimizza la project management dei tuoi progetti di costruzione con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Puoi visualizzare il carico di lavoro di ciascun membro del team in base alla tempistica di selezione e trasferire rapidamente le responsabilità per bilanciare il carico.

Riassegna le attività in base alla disponibilità del team per ridurre i colli di bottiglia e prevenire il burnout

Regola la capacità delle attività per giorno e imposta i giorni non lavorativi per riflettere i vincoli del mondo reale, come festività o calamità naturali

Utilizza le informazioni sul carico di lavoro per assegnare priorità alle risorse per le attività sul percorso critico, evitando ulteriori ritardi nella data di completamento del progetto

📚 Leggi anche: Stanco di rincorrere gli aggiornamenti e destreggiarti tra flussi di lavoro disordinati? Utilizza il miglioramento dei processi di project management per individuare le inefficienze, semplificare la collaborazione e creare sistemi più intelligenti per i quali il tuo team ti sarà davvero grato.

Documenta tutto

Una parte significativa del project management dei progetti di costruzione consiste nello spiegare ritardi imprevisti, affrontare rivendicazioni legali e prepararsi alla risoluzione delle controversie. Ecco perché una documentazione digitale può essere la tua migliore difesa e la tua risorsa più importante.

Con le attività di ClickUp, puoi convertire ogni nota, aggiornamento e lista di controllo in elementi attuabili, con scadenze, assegnatari e priorità.

Semplifica il lavoro del tuo team dichiarando le attività di priorità utilizzando attività di ClickUp

📌 Suggerimento rapido: puoi anche utilizzare i dashboard di ClickUp per la reportistica sul stato nelle aree chiave del progetto, che si tratti del completamento delle attività, delle ore fatturabili o dei colli di bottiglia nei flussi di lavoro dei subappaltatori.

Nel frattempo, il blocco note di ClickUp è lo strumento ideale per annotare rapidamente le idee durante le visite in cantiere e trasformarle immediatamente in attività o documenti completi.

Usa ClickUp blocco note per trasformare i tuoi pensieri in attività con approfondimenti, in modo da non perdere mai il contesto

In questo modo sarai preparato a tutto, dai controlli interni alle controversie con gli appaltatori. E se ti verrà chiesto perché la data di completamento del progetto è stata posticipata, avrai la documentazione necessaria per mostrare esattamente cosa l'ha causato e cosa è stato fatto al riguardo.

📖 Leggi anche: Tecniche di gestione del tempo per aumentare la produttività del tuo team

Prevenire ritardi futuri con un piano migliore

Finora abbiamo imparato come identificare la causa principale, comunicare in modo chiaro e mettere in pratica una gestione efficiente delle risorse. Ora vediamo come utilizzare queste strategie per dare la giusta priorità alle attività ed evitare ritardi nei progetti futuri.

Inserisci delle contingenze nelle tue sequenze

Innanzitutto, che cos'è una contingenza?

In una sequenza di costruzione, una contingenza è una quantità di tempo (o budget) riservata per accountare circostanze impreviste, ritardi nel progetto o modifiche alla progettazione. Considerala come una rete di sicurezza che ti aiuta a mantenere il tuo progetto di costruzione in linea con i tempi previsti senza compromettere la qualità del lavoro.

Ecco come integrare efficacemente i piani di emergenza nella pianificazione del tuo progetto:

✅ Distribuisci i margini di tempo lungo tutto il programma anziché aggiungere giorni extra alla fine. Concentrati in particolare sulle aree con ritardi critici o rischi noti

✅ Tieni conto delle dipendenze delle attività e identifica le fasi flessibili che possono assorbire il tempo aggiuntivo senza influire su come il progetto viene completato

✅ Utilizza un approccio basato sulle percentuali, riservando in genere il 5-10% della durata totale del progetto come tempo di contingenza per gestire ritardi imprevisti o modifiche dell'ultimo minuto

📖 Leggi anche: Il miglior software per la pianificazione dei lavori edili

Utilizza i modelli e i flussi di lavoro automatizzati di ClickUp per semplificare la project management

La gestione di un progetto di costruzione comporta numerosi elementi complessi. È fondamentale evitare di perdere tempo creando nuovi processi per ogni nuovo progetto.

È qui che i modelli predefiniti di gestione delle costruzioni e le automazioni del flusso di lavoro di ClickUp fanno davvero la differenza.

I modelli di ClickUp ti aiutano ad avviare più rapidamente i progetti di costruzione fornendo un framework già pronto per attività quali il monitoraggio dei permessi, la pianificazione delle ispezioni e il coordinamento dei subappaltatori.

Prendiamo ad esempio il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Consegna i progetti in tempo e nel rispetto del budget con il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp

Il modello è progettato per aiutarti in ogni fase del tuo progetto di costruzione, dai permessi e gli appalti alle ispezioni e alla chiusura, conservando tutte le attività, le scadenze e i documenti in un unico posto.

Dopo aver fatto il piano per ogni fase, le automazioni di ClickUp ti consentono di evitare di gestire manualmente le attività ripetitive.

In questo modo, il risultato è che puoi assegnare automaticamente le attività alle persone giuste, modificare lo stato delle attività e avvisare i colleghi responsabili quando una scadenza è vicina, e persino inviare avvisi automatici quando i materiali non sono arrivati in tempo.

📌 Esempio: imposta una regola per avvisare il tuo supervisore di cantiere quando la consegna del cartongesso è in ritardo di oltre 24 ore, senza dover controllare manualmente.

Risparmia tempo e lavoro richiesto automatizzando le attività ripetitive con ClickUp Automazioni

Quando si tratta di attività manuali, la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp ti aiuta a misurare il tempo effettivamente impiegato per svolgere le attività rispetto a quello previsto nel piano, fornendoti la chiarezza necessaria per apportare modifiche prima che i costi aumentino e i ritardi sfuggano al controllo.

Personalizza i tuoi fogli presenze e approfondisci le singole attività con ClickUp Project Time Tracking

Infine, per tenere informati i team sulle scadenze imminenti, attiva i promemoria con le notifiche ClickUp.

Ricevi un riepilogo/riassunto giornaliero delle scadenze, dei ritardi e delle questioni che richiedono la tua attenzione con le notifiche ClickUp

Ricevi avvisi immediati quando attività quali getto di calcestruzzo, ispezioni o consegne di attrezzature sono in scadenza o in ritardo.

Infatti, puoi ricevere aggiornamenti quando lo stato delle attività cambia, ad esempio quando un appaltatore contrassegna "Cartongesso completato" o l'elettricista segnala un ritardo nei materiali. Puoi personalizzare le notifiche per rimanere aggiornato senza dover controllare manualmente di continuo.

Effettua regolarmente controlli sui progetti utilizzando dashboard e monitoraggio del tempo

I ritardi nella costruzione raramente sono causati da un singolo evento, ma sono spesso il risultato di una serie di piccoli passi falsi che si sommano nel tempo.

Ecco perché condurre audit regolari durante tutto il ciclo di vita del progetto è la chiave per rispettare i tempi e il budget. Con i dashboard e il monitoraggio del tempo di ClickUp, questi audit diventano rapidi, visivi e incredibilmente approfonditi.

Le dashboard di ClickUp ti consentono di creare un centro di controllo che mostra lo stato in tempo reale nelle aree chiave del progetto.

Identifica i segnali di allarme prima che si trasformino in ritardi con i dashboard ClickUp

Abbinalo al monitoraggio del tempo in ClickUp e avrai una visibilità completa sulla durata effettiva delle attività rispetto a quella prevista.

Ecco come ClickUp aiuta a semplificare le verifiche dei progetti:

Tieni traccia del tempo effettivo rispetto a quello stimato con le schede di monitoraggio del tempo

Misura l'efficienza del team e identifica i periodi di inattività

Visualizza lo stato di avanzamento delle attività con i campi di stato personalizzati e i grafici burndown

Estrai reportistica per audit settimanali, confronti di budget e tempo registrato

Imposta controlli ricorrenti con Automazioni per assicurarti che nulla venga tralasciato

📖 Per saperne di più: Hai difficoltà a rispettare le scadenze dei progetti? Il blog Gestione delle scadenze dei progetti: strategie per il successo nella consegna dei progetti condivide consigli pratici per raggiungere ogni traguardo senza esaurire il tuo team.

Costruisci la tua Sequenza dei sogni con ClickUp

I ritardi nella costruzione possono scuotere anche le fondamenta più solide, ma con ClickUp puoi costruire su un terreno solido.

Chiedilo a Giuliano Peressini, CTO di Casagrande, azienda leader nel settore delle attrezzature edili, che ha fatto condivisione:

"ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessaria la condivisione di informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi."

"ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessaria la condivisione di informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi."

ClickUp consolida l'intero progetto in un'unica piattaforma digitale, integrando monitoraggio del tempo, gestione delle attività, documenti, lavagne online e dashboard in tempo reale per garantire che il tuo team rimanga in sincronizzazione.

Iscriviti subito a ClickUp e inizia a costruire in modo più intelligente!