Qual è il costo nascosto di un follow-up inopportuno per i team commerciali?

Azienda Brafton, un'agenzia di content marketing e marketing digitale a servizio completo che lavora con cicli di vendita rapidi e fortemente orientati all'inbound.

Sfida Brafton non mancava di interesse. I lead arrivavano costantemente attraverso il loro sito web e le loro campagne. Il problema era ciò che accadeva dopo. Il follow-up richiedeva troppo tempo. I rappresentanti commerciali dovevano smistare, inoltrare e rispondere manualmente alle nuove richieste. Quando finalmente riuscivano a contattare i potenziali clienti, questi erano già distratti o stavano parlando con un'altra agenzia. Le conversazioni interessanti iniziavano in ritardo e lo slancio veniva perso prima ancora di essersi realmente creato.