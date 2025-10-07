Canva e Fogli Google per i grafici Gantt: quale dovresti usare?

Da oltre un secolo, project manager, ingegneri e organizzatori di eventi si affidano a un potente strumento visivo per mettere ordine nel caos e trasformare in realtà piani ambiziosi. Non è magia, è il diagramma di Gantt.

Se disponi del budget necessario, puoi scegliere tra vari strumenti di progetto di livello azienda. Tuttavia, se hai solo bisogno di una soluzione semplice e a basso costo per creare grafici Gantt, Canva e Fogli Google sono due ottime opzioni.

Canva offre un modo incentrato sul design per mappare le attività, basato su modelli che puoi modificare rapidamente. Fogli Google adotta un approccio basato sui fogli di calcolo, offrendoti lo spazio per la modifica delle date, lo spostamento delle righe e la condivisione degli aggiornamenti in tempo reale.

Questo blog esamina entrambi gli approcci e mostra quale si adatta meglio ai diversi tipi di lavoro. Come bonus, esploriamo anche i grafici Gantt basati sull'IA di ClickUp.

Iniziamo!

Perché utilizzare i grafici Gantt per project management

Le scadenze dei progetti possono arrivare rapidamente. Un giorno tutto sembra gestibile, il giorno dopo tre attività sono in ritardo e nessuno sa chi ha commesso l'errore.

La creazione di grafici Gantt risolve questo problema mettendo tutto su un'unica sequenza. Puoi vedere cosa deve essere fatto questa settimana, cosa può aspettare fino al mese prossimo e quali attività creeranno colli di bottiglia se vengono trascurate.

Il vero valore emerge quando le cose vanno storte. Supponiamo che un client modifichi i requisiti, un collega si ammali o un fornitore consegni in ritardo. Con un grafico Gantt, puoi vedere con precisione come quel ritardo si ripercuote sull'intero progetto. Puoi riprogrammare in base ai problemi invece di scoprirli dopo che hanno già compromesso la tua Sequenza.

🧠 Curiosità: Negli anni '20 e '30, la Russia sovietica adottò i diagrammi di Gantt per i suoi imponenti piani industriali. Le pareti delle fabbriche erano ricoperte da giganteschi grafici disegnati a mano, in modo che i lavoratori potessero vedere letteralmente gli obiettivi di produzione nazionali realizzarsi giorno dopo giorno.

Canva e Fogli Google per i grafici Gantt: una panoramica

Confrontiamo Canva e Fogli Google per i grafici Gantt fianco a fianco. 👇

Criteri Canva Fogli Google 🤩 Bonus: ClickUp! Funzione principale Progettazione visiva per le sequenze dei progetti Monitoraggio basato sui dati con collaborazione in tempo reale Piattaforma all-in-one per attività, timeline e collaborazione Gestione delle attività Modifiche semplici alla timeline, nessuna automazione Formule manuali per dipendenze e aggiornamenti Grafici Gantt integrati con dipendenze, percorsi critici e aggiornamenti automatici Personalizzato Design visivo accattivante e controllo del branding Formule flessibili e formattazione condizionale Campi personalizzati, visualizzare, dashboard e modelli Collaborazione Modifica e commenti in condivisione Modifica in tempo reale, cronologia delle versioni Collaborazione a livello di attività, commenti, documenti e aggiornamenti in tempo reale Ideale per Studenti, liberi professionisti o manager che necessitano di reportistica accurata Teams che necessitano di pianificazione e collaborazione gratis e incentrate sui dati Teams che desiderano immagini e automazione in un unico strumento

Creazione di grafici Gantt in Canva

tramite Canva

Canva trasforma la creazione di diagrammi Gantt in un'esperienza di progettazione visiva. La piattaforma tratta le tempistiche dei progetti come elementi grafici, offrendo un controllo creativo sull'aspetto e sul layout.

Passaggi per creare un grafico Gantt in Canva

Vediamo insieme il processo di creazione di un grafico Gantt in Canva.

Passaggio n. 1: sfoglia i modelli

Apri Canva e cerca un grafico Gantt nella libreria dei modelli.

Esplora decine di modelli predefiniti in Canva

Passaggio n. 2: seleziona le tue basi

Esamina le opzioni e scegli quella che meglio si adatta allo stile del tuo progetto. Esempio, una presentazione aziendale potrebbe trarre vantaggio da linee pulite e minimaliste, mentre un'agenzia creativa potrebbe orientarsi verso layout colorati e audaci.

Seleziona il modello più adatto alle tue esigenze in Canva

Passaggio 3: sostituisci il contenuto segnaposto

Accedi all'editor e sostituisci il testo di esempio.

Modifica le etichette come Fase 1: Ricerca o Settimana 1-3 con i nomi effettivi delle attività, le date di inizio e le scadenze.

Adatta il modello alla realtà del tuo progetto

Passaggio 4: regola le barre della Sequenza

Clicca e trascina le barre colorate per adattarle alla durata delle attività. Allungale per i risultati da consegnare in più settimane o accorciale per quelli più brevi.

Passaggio 5: aggiungi nuove attività

Inserisci righe aggiuntive direttamente nel modello. Utilizza gli strumenti di testo per creare nuove etichette per le attività, quindi disegna delle barre corrispondenti che rappresentano la durata di ciascuna attività. Posizionale con attenzione lungo la Sequenza in modo da riflettere la pianificazione.

💡 Suggerimento: Capovolgi il grafico per pianificare le risorse. Inserisci le persone o i team sull'asse verticale e i loro blocchi di tempo su quello orizzontale. In questo modo potrai individuare immediatamente i sovraccarichi e raddoppiare l'efficacia del tuo grafico Gantt come strumento di gestione delle risorse.

Passaggio 6: applica la codifica del colore

Assegna colori alle categorie più importanti per il tuo flusso di lavoro.

Esempio, il blu può indicare la ricerca, il verde l'esecuzione e il rosso le attività cardine urgenti. Canva supporta codici specifici per il marchio, in modo da poter mantenere la coerenza con l'identità della tua azienda.

Passaggio 7: personalizzalo in base al tuo marchio

Carica il tuo logo, imposta i font in linea con le linee guida del marchio e perfeziona lo spazio.

Puoi regolare l'allineamento e la stratificazione per migliorare la leggibilità e garantire che il grafico Gantt sia coerente con gli altri documenti aziendali.

Passaggio 8: esporta il tuo grafico

Una volta terminato, esporta il tuo progetto nel formattare più adatto alle tue esigenze:

PNG per l'inserimento in presentazioni o report digitali

PDF per condivisione di grafici dettagliati in contesti accademici o con i client

JPG per anteprime leggere o distribuzione rapida

Esporta e effettua la condivisione del tuo grafico Gantt da Canva

Modelli di grafici Gantt in Canva

Canva offre una raccolta di modelli di diagrammi di Gantt per progetti in vari settori e casi d'uso. La libreria di modelli include:

design orientati al business* che utilizzano combinazioni di colori aziendali e layout professionali

gestione delle attività con colori vivaci e tipografia moderna Modelli per progetti creativi egestione delle attività con colori vivaci e tipografia moderna

Opzioni specifiche per settore su misura per l'edilizia, il marketing, gli eventi e la ricerca accademica

Variazioni di dimensioni da panoramiche di una sola pagina a pagine dettagliate che coprono diversi mesi

Punti di forza di Canva

Canva offre diversi vantaggi come software gratis per diagrammi di Gantt:

Eccellenza visiva: i grafici producono immagini degne di una presentazione che comandano l'attenzione in impostazioni professionali

Zero curva di apprendimento: L'interfaccia drag-and-drop non richiede competenze tecniche o esperienza in project management

Coerenza del marchio: la facile integrazione dei colori, dei font e dei loghi aziendali mantiene la coesione professionale

funzionalità/funzione collaborative: *I membri del team possono commentare i progetti e suggerire modifiche in tempo reale

Flessibilità di esportazione: Diverse opzioni di formato soddisfano diverse esigenze di condivisione e presentazione

Libertà di progettazione: hai il controllo creativo completo su layout, colore e gerarchia all'interno di un modello di diagramma di Gantt di base

Limiti di Canva

Nonostante i suoi punti di forza visivi, lo strumento presenta diversi limiti funzionali, che spingono gli utenti a cercare alternative a Canva:

Funzione statica: I grafici sono fondamentalmente immagini fisse senza alcuna funzionalità dinamica di project management

aggiornamenti manuali: *le modifiche alla Sequenza richiedono la regolazione individuale di ogni elemento interessato

Nessuna dipendenza tra le attività: Impossibile stabilire o visualizzare relazioni tra attività interconnesse

integrazione dati con limite: *nulla sincronizzazione con software di project management o applicazioni di calendario

Assenza di calcoli: Nessuna analisi automatica del percorso critico o funzionalità/funzione di allocazione delle risorse

A chi è più adatto Canva?

Il pubblico più adatto a Canva è costituito da persone che attribuiscono valore alla chiarezza e alla raffinatezza più dell'automazione. Il suo punto di forza risiede nella narrazione piuttosto che nella gestione delle attività. I casi d'uso tipici includono:

Studenti: Preparazione di una timeline per un compito di gruppo che deve essere chiara e facile da seguire

Freelancer: fornire immagini curate ai client come parte di un rapporto di progetto più ampio o di una proposta strategica

*titolari di piccole imprese: presenta le attività cardine e le date di lancio in modo da instaurare un clima di fiducia con partner o investitori

Manager: creazione di grafici di alto livello per briefing esecutivi in cui l'enfasi è sulla leggibilità e sull'impatto piuttosto che su continui aggiustamenti

In tutti questi scenari, Canva ti offre la sicurezza necessaria per presentare una Sequenza di progetto professionale, chiara e su misura per il tuo pubblico. Per i progetti che richiedono aggiornamenti frequenti o approfondimenti tecnici, lavora meglio come strumento complementare.

💡 Suggerimento professionale: Sovrapponi tempistiche ottimistiche e realistiche. Sovrapponi due tempistiche sullo stesso diagramma di Gantt: una che mostra lo scenario ideale e l'altra che mostra il ritmo più realistico. In questo modo definisci le aspettative senza bisogno di slide aggiuntive o scuse in seguito.

Creazione di grafici Gantt in Fogli Google

tramite area di lavoro Google

Sebbene i diagrammi Gantt in Fogli Google richiedano una configurazione più complessa rispetto a Canva, lo strumento offre collaborazione in tempo reale, Sequenza basate su formula e scalabilità per progetti più grandi.

Passaggi per creare un grafico Gantt in Fogli Google

Ecco come impostare un grafico Gantt in Fogli Google.

Passaggio n. 1: elenca le attività del tuo progetto

Apri un nuovo foglio Google e crea quattro colonne. Inserisci i nomi delle attività nella prima colonna, le date di inizio e fine nella seconda e terza colonna e le durate nella quarta.

Prepara i dati in Fogli Google

Passaggio 2: crea l'asse temporale

Crea colonne aggiuntive nella riga superiore per rappresentare giorni, settimane o mesi, a seconda della durata del tuo progetto. Questo asse orizzontale diventa la Sequenza visiva.

Imposta un asse

Passaggio 3: applica la formattazione condizionale

Evidenzia le celle che si trovano tra le date di inizio e fine di ciascuna attività. Utilizza le regole per formattare con la condizione per ombreggiare queste celle con colori che rappresentano visivamente la durata delle attività.

Passaggio 4: aggiungi manualmente le dipendenze

Se un'attività dipende da un'altra, imposta delle formule che regolino automaticamente le date di inizio. Ad esempio, la data di inizio dell'attività B può fare riferimento alla data di fine dell'attività A più un giorno.

Passaggio 5: espandi il foglio

Man mano che il tuo progetto cresce, inserisci nuove righe per attività aggiuntive ed estendi le colonne della Sequenza per adattarle a programmi più lunghi. Fogli Google si adatta facilmente a centinaia di righe senza perdere la struttura.

💡 Suggerimento: aggiungi obiettivi ambiziosi nella parte inferiore del tuo grafico Gantt. Si tratta di attività opzionali con diversi livelli di priorità che il team può affrontare se ha tempo a disposizione. In questo modo le idee ambiziose mantengono la visibilità senza creare false pressioni sul percorso principale.

Supporto dei modelli per i grafici Gantt in Fogli Google

La selezione di modelli di grafici Gantt di Fogli Google rimane limitata rispetto alle piattaforme di progettazione specializzate. Le opzioni disponibili includono:

pianificazione di progetti di costruzione* progettata per progetti edilizi in più fasi

Sequenza di pianificazione degli eventi ottimizzata per coordinare più componenti dell'evento

Modelli di ricerca accademica strutturati per tesi di lavoro e programmi di studio

Modelli di base per la pianificazione dei progetti con funzionalità di monitoraggio standard delle attività e indicatori delle attività cardine

Punti di forza di Fogli Google

Il project management basato sui dati di Fogli Google presenta alcuni vantaggi:

automazione delle formule: *una volta aggiunte le formule, i calcoli si aggiornano automaticamente quando modifichi le date o i parametri del progetto

*collaborazione in tempo reale: più membri del team possono effettuare contemporaneamente modifiche in sezioni diverse senza conflitti

integrazione dei dati: *Si collega perfettamente con altri strumenti di Google Workspace come Calendar, Drive e Gmail

Efficienza dei costi: L'accesso gratis con un account Google elimina i costi di licenza del software

Calcoli personalizzabili: gli utenti esperti possono creare formule sofisticate per gli utenti esperti possono creare formule sofisticate per l'allocazione delle risorse e l'analisi del percorso critico

Limiti di Fogli Google

Nonostante i suoi punti di forza dal punto di vista computazionale, Fogli Google presenta diversi limiti funzionali:

limiti visivi: * Gli esempi di grafici Gantt in Fogli Google non hanno la stessa estetica raffinata dei software di progettazione dedicati

requisiti di formule complesse: *Le funzionalità avanzate di project management richiedono una notevole competenza nell'uso dei fogli di calcolo

Visualizzazione con limite delle dipendenze: È difficile mostrare chiaramente le relazioni tra le attività e i percorsi critici

problemi di prestazioni: *I progetti di grandi dimensioni o complessi con formule di estensione possono subire rallentamenti nel caricamento e ritardi nei calcoli

Difficoltà di modifica su dispositivi mobili: la modifica touch di formule complesse risulta complicata su tablet e telefoni

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Fogli Google

A chi è più adatto Fogli Google?

Fogli Google è l'ideale per i team che danno priorità alla funzione e alla collaborazione piuttosto che alla raffinatezza visiva. È perfetto in scenari in cui la precisione e l'adattabilità sono più importanti della presentazione. I casi d'uso tipici includono:

Team incentrati sui dati : sfruttano formule e calcoli automatizzati per garantire la affidabilità e la misurabilità delle pianificazioni

*team remoti: collaborazione in tempo reale su Google area di lavoro, con cronologia delle versioni e accesso condiviso integrati

Piccole imprese: Monitoraggio dei progetti in un formato semplice e scalabile che non richiede competenze tecniche

Gruppi accademici: Gestione delle sequenze di ricerca, coordinamento dei programmi dei corsi o piano di progetti istituzionali

In tutti questi casi, Fogli Google offre un pratico hub per la gestione delle Sequenze. Sebbene non abbia un design accattivante, garantisce affidabilità e collaborazione in tempo reale, in particolare per i team già integrati nell'ecosistema Google.

🔍 Lo sapevi? Il più grande svantaggio dei primi grafici di Gantt? Non riuscivano a mostrare facilmente le dipendenze tra le attività. Questo limite portò alla creazione del Metodo del Percorso Critico (CPM) negli anni '50, che aggiunse maggiore logica alle sequenze dei progetti.

Canva e Fogli Google: quale scegliere?

Sia Canva che Fogli Google possono creare grafici Gantt, ma hanno scopi diversi. Ecco un confronto funzionalità per funzionalità che mostra dove ogni strumento lavora meglio.

Funzionalità/funzione n. 1: personalizzazione e flessibilità

Per prima cosa, esaminiamo la personalizzazione e la flessibilità. Quanta libertà hai di dare forma a ogni strumento in base alle tue esigenze?

Canva

Canva consente agli utenti di modificare i modelli, regolare i font, cambiare i colori e riposizionare gli elementi per allinearli alle guide di stile dell'organizzazione. Queste regolazioni si concentrano interamente sulla presentazione. Gli utenti non possono aggiungere automazioni o collegare attività all'interno del grafico.

Fogli Google

Sheets offre la personalizzazione strutturale. Gli utenti possono progettare un grafico da zero, applicare formule per calcolare le date e utilizzare la formattazione condizionale per contrassegnare le durate.

Questo livello di controllo fornisce supporto a grafici che si adattano ai cambiamenti dei dati, anche se richiede una certa conoscenza delle funzioni dei fogli di calcolo.

🏆 Vincitore: pareggio! Fogli Google è ideale per le modifiche di funzione, mentre Canva è più adatto alle modifiche orientate al design.

💡 Suggerimento professionale: collega il tuo grafico di Gantt alle analisi post mortem. Una volta concluso un progetto, evidenzia quali attività sono state trascurate, quali dipendenze sono state mantenute e quali stime erano completamente errate. Nel tempo, il grafico stesso diventa uno strumento di apprendimento.

Funzionalità/Funzione n. 2: Collaborazione

Vediamo ora come entrambi gli strumenti di gestione delle risorse offrono supporto al lavoro di squadra.

Canva

Canva supporta link condivisi, modifica e commenti.

È possibile raccogliere feedback direttamente sul grafico. La collaborazione è limitata all'aspetto piuttosto che ai dati del progetto, quindi è adatto ai team che creano grafici per la distribuzione piuttosto che per la gestione attiva.

Fogli Google

Sheets è progettato per la collaborazione in tempo reale. Più utenti possono effettuare la modifica contemporaneamente e la cronologia delle versioni garantisce la tracciabilità delle modifiche. Questo lo rende pratico per i team che aggiornano frequentemente i programmi.

🏆 Vincitore: Fogli Google, poiché gestisce la modifica e il monitoraggio in tempo reale in modo più diretto.

Funzionalità/Funzione n. 3: Facilità d'uso

Ecco quanto tempo occorre per imparare a usare lo strumento e creare un grafico Gantt.

Canva

Canva è facile da usare. I modelli gratis di grafici Gantt riducono la configurazione e i controlli drag-and-drop consentono la creazione rapida di grafici senza bisogno di formazione preliminare.

Fogli Google

Sheets richiede più lavoro di configurazione. La configurazione di colonne, formule e formattare richiede più tempo, soprattutto per i principianti. Tuttavia, una volta che gli utenti acquisiscono esperienza, consente un controllo più dettagliato.

🏆 Vincitore: È un altro pareggio! Canva vince per la velocità di configurazione, mentre Fogli Google è più adatto per un uso flessibile una volta imparato.

Funzionalità/funzione n. 4: valore della presentazione

Infine, parliamo delle prestazioni di ciascuno strumento quando il grafico deve fare colpo.

Canva

La presentazione è il punto di forza di Canva.

I grafici possono essere personalizzati con loghi, colore e font in linea con il tuo marchio. L'esportazione lavora in diversi formati, come PNG, PDF o JPG, rendendo facile inserire le sequenze in diapositive, report o proposte senza doverle riformattare.

Fogli Google

Sheets privilegia la chiarezza rispetto all'aspetto estetico. Il grafico è accurato ma semplice, e gli stakeholder esterni potrebbero avere difficoltà a seguirlo. Per il lavoro a contatto con i client, i team spesso perfezionano il risultato in un altro strumento prima della condivisione.

🏆 Vincitore: Canva, poiché i suoi grafici sono strutturati per la comunicazione visiva.

Un'alternativa più intelligente: grafici Gantt ClickUp

Mappare le sequenze nei grafici Gantt di ClickUp Tieni traccia dello stato in tempo reale dell'intero progetto nel grafico Gantt di ClickUp

Gli strumenti di progettazione creano bellissime Sequenze. I fogli di calcolo ti offrono una struttura. Ma quando hai bisogno sia dell'aspetto che della funzione in un unico posto, ClickUp offre l'equilibrio ottimale.

I grafici di Gantt in ClickUp ti offrono immagini professionali che rimangono accurate anche quando i progetti cambiano, così il tuo team lavora sempre sulla base del piano più aggiornato.

Ecco uno sguardo più da vicino. 👀

Piano i progetti in modo visivo senza lavoro richiesto aggiuntivo

Canva offre immagini straordinarie e Sheets aiuta a organizzare i dati, ma nessuno dei due colma completamente il divario tra presentazione ed esecuzione.

Modifica istantaneamente le sequenze utilizzando il grafico Gantt ClickUp

I grafici Gantt di ClickUp colmano questo spazio combinando un design accattivante con un'automazione intelligente. Pianificazione drag-and-drop, aggiornamenti istantanei e monitoraggio della dipendenza: il tuo grafico riflette la realtà in tempo reale

Ad esempio, un team di marketing che pianifica il lancio di un prodotto può impostare le dipendenze in ClickUp tra contenuti, design e campagne pubblicitarie. Se la consegna del design slitta di una settimana, tutte le attività dipendenti, dalla revisione dei testi al posizionamento degli annunci, slittano automaticamente.

Ecco un video che ti spiega meglio i grafici Gantt in ClickUp.

Rimani in linea con i percorsi critici

I ritardi nei progetti spesso si insinuano silenziosamente e individuarli con strumenti statici non è sempre facile.

I grafici di Gantt in ClickUp evidenziano il percorso critico in modo che i team possano vedere immediatamente la sequenza delle attività essenziali che hanno un impatto diretto sulla consegna.

Esempio, un'impresa edile può mappare la preparazione del sito, i permessi e le ispezioni. Il grafico Gantt mostra chiaramente quali attività determinano la data di completamento del progetto. Se un'ispezione subisce un ritardo, il grafico rende visibile l'effetto a catena, dando al team il tempo di agire prima che le scadenze slittino.

Monitora le dipendenze critiche con il grafico Gantt ClickUp

💡 Suggerimento professionale: imposta un'automazione in ClickUp per segnalare le attività del percorso critico quando sono a rischio. Ad esempio, imposta una regola: Se un'attività del percorso critico è in ritardo di un giorno, modifica la sua priorità in Urgente e avvisa il project manager in Slack. Questo impedisce che ritardi nascosti compromettano l'intera timeline di Gantt. Ulteriori informazioni:

Lavora in modo più intelligente con l'IA contestuale

ClickUp Brain aggiunge un livello di IA al piano dei tuoi diagrammi Gantt, rendendo la project management più proattiva.

Genera un piano di progetto pronto per Gantt con ClickUp Brain

Può rispondere a domande come "Quali attività rischiano di subire ritardi?" o "Chi è responsabile del prossimo deliverable?" senza che tu debba scavare nelle Sequenze.

Esempio, se un manager desidera sapere quali attività del percorso critico sono ancora incomplete, ClickUp Brain fornisce immediatamente la risposta. Inoltre, riepiloga/riassume i progressi per le parti interessate, genera aggiornamenti di stato e suggerisce persino delle modifiche quando cambiano le dipendenze.

Crea piani professionali in pochi minuti

Ottieni un modello gratis Piano progetti su larga scala utilizzando il modello di Sequenza di Gantt di ClickUp

Il modello di Sequenza Gantt di ClickUp offre ai team un modo strutturato ma flessibile per pianificare un piano per il lavoro su settimane o mesi.

Valore aggiunto che ottieni da questo semplice modello di grafico Gantt:

Visualizzare riepilogo/riassunto per condensare sequenze complesse in punti di controllo chiave per una rapida reportistica

Raggruppamento logico delle attività attraverso fasi pre-taggate come Pianificazione, Creazione, Revisione e Lancio

Segnali visivi integrati che mettono immediatamente in evidenza lo stato e gli ostacoli

Una visualizzazione di una guida introduttiva che aiuta i nuovi collaboratori a comprendere rapidamente flussi di lavoro specifici

Ottieni un modello gratis Gestisci progetti strutturati e sequenziali utilizzando il modello di gestione a cascata di ClickUp

Inoltre, il modello di gestione a cascata di ClickUp è progettato per progetti che seguono un processo rigoroso e sequenziale. Ogni fase deve essere completata prima che inizi la successiva, il che lo rende ideale per lavori strutturati come lo sviluppo di software, l'edilizia o progetti che richiedono un elevato livello di conformità.

Valore aggiunto che ottieni da questo modello:

Stati dettagliati che riducono l'ambiguità nei progetti complessi e articolati in più fasi

Campi per rilevare i rischi, come la probabilità di ritardi e il costo dell'impatto

Attività cardine predefinite nei grafici di Gantt che fissano lo stato nei passaggi chiave tra le fasi

Crea i grafici dei tuoi piani di progetto con ClickUp

Sequenze chiare mantengono vivi i progetti. Canva offre grafici incentrati sul design che hanno un bell'aspetto nella reportistica. Fogli Google supporta aggiornamenti in tempo reale e la collaborazione tra i team. Entrambi sono utili, ma nessuno dei due copre l'intero quadro.

ClickUp colma il divario.

I suoi grafici Gantt sono collegati direttamente alle attività essenziali, si aggiornano istantaneamente e mostrano le dipendenze senza lavoro aggiuntivo. Puoi gestire lo stato, monitorare i rischi e presentare le Sequenze in un unico posto. Questo equilibrio tra funzione e chiarezza rende ClickUp la scelta pratica per i team che desiderano qualcosa di più di immagini statiche o fogli di calcolo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e porta avanti ogni progetto. ✅

