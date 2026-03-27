Le 10 migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo

Apri un documento vuoto, pronto a scrivere. Cinque minuti dopo, stai ancora fissando il cursore, con la mente che corre più veloce della tua velocità di digitazione. I punti chiave ti sfuggono e all'improvviso scrivere sembra un lavoro di routine.

Ora immagina di poter semplicemente parlare – email, appunti delle riunioni, persino bozze di blog – e vedere le tue parole apparire all'istante.

Pronto a metterlo in pratica? Abbiamo raccolto alcune delle migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo per trasformare la tua voce in testo e svolgere il tuo lavoro in modo più veloce e accessibile.

Cominciamo! 🎤

Le migliori estensioni di Chrome per la conversione da voce a testo in sintesi

Ecco una pratica panoramica dei migliori strumenti che trasformeranno la tua voce in testo senza alcuna difficoltà:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Note vocali e documentazione delle attività integrate per team di piccole e grandi dimensioni che necessitano di una collaborazione strutturata ClickUp Brain MAX con digitazione vocale, AI Notetaker per riunioni online, clip vocali, documenti, contesto AI, collegamento delle attività Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Fireflies.ia Trascrizione automatica e riepilogo delle riunioni virtuali per professionisti e team con un elevato volume di riunioni Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti basati sull'IA, multilingue, AskFred Gratuito; i piani a pagamento partono da 18 $ al mese Tactiq Trascrizione in tempo reale delle riunioni con riepiloghi di ChatGPT per i team che necessitano di chiarezza e approfondimenti condivisi sulle riunioni Sottotitoli in tempo reale, elementi da intraprendere basati sull'IA, bozze di follow-up Gratis; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese Speechnotes Dettatura vocale rapida nelle pagine web per privati o autori indipendenti di contenuti Microfono flottante, leggero Gratis; i piani a pagamento partono da 1,9 $ al mese Notta Trascrizioni veloci e accurate per piccoli team o singoli che lavorano con più lingue Elevata precisione, conversione multilingue Gratis; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese Transkriptor Trascrizione accurata per diversi casi d'uso, pensata per singoli o piccoli team che cercano soluzioni convenienti Oltre 100 lingue supportate, caricamento file, registrazione delle riunioni Gratis; i piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese Voice In Dettatura in qualsiasi campo di testo del browser per chi cerca soluzioni rapide Riconoscimento vocale in tempo reale, supporto universale per i campi di testo Gratuito; i piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese LipSurf Controllo del browser tramite voce per utenti esigenti e attenti all'accessibilità Navigazione vocale, comandi di dettatura, supporto macro Gratis; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese MeetGeek IA Registrazione automatica delle riunioni + approfondimenti per i team alla ricerca di soluzioni avanzate specifiche per le riunioni Riassunti basati sull'IA, dashboard di analisi, ricerca globale Gratis; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese SpeechText. IA Trascrizione affidabile basata su browser per utenti singoli o team che necessitano di trascrizioni rapide Acquisizione microfono, scaricare istantaneamente, audio del browser Gratis; i piani a pagamento partono da 10 $ per 180 minuti di trascrizione

Cosa cercare nelle estensioni di Chrome per la conversione da voce a testo?

Ecco cosa cercare nelle estensioni di Chrome per la conversione da voce a testo:

Trascrizione accurata: Cattura in modo affidabile il parlato in ambienti rumorosi e comprendi i diversi accenti senza fraintendimenti

Formattazione intelligente: inserimento automatico di punteggiatura e paragrafi e riconoscimento dei comandi vocali per azioni come "nuova riga" o "elimina l'ultima parola"

Supporto multilingue: Rileva e trascrivi in decine di lingue con un passaggio fluido durante le conversazioni multilingue

Utilizzabilità in tempo reale: scrivi direttamente su Documenti Google, Gmail o nelle chat delle riunioni mentre l'estensione trascrive il parlato in background

Esportazioni semplici: Scarica le trascrizioni in diversi formati, come TXT, PDF o documenti, per un trasferimento e una documentazione più rapidi

Sicurezza avanzata: Assicurati che le trascrizioni delle riunioni non vengano archiviate, vendute o utilizzate per l'addestramento da parte di provider di IA di terze parti, in modo da mantenere privati i dati audio

Configurazione leggera: Installazione rapida, funzionamento senza rallentare il browser e attivazione con un solo tasto di scelta rapida per una dettatura istantanea

🧠 Curiosità: Quando IBM lanciò lo Shoebox nel 1962, era in grado di riconoscere solo 16 parole e cifre pronunciate. Tuttavia, all'epoca fu una vera rivoluzione e aprì la strada alla moderna dettatura vocale.

Le migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo

Ecco la nostra selezione delle migliori estensioni Chrome per la conversione da voce a testo. 👇

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per note vocali integrate e documentazione delle attività)

Lavora il 400% più velocemente con ClickUp Brain MAX Aumenta la produttività con ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp è uno spazio di lavoro all-in-one in cui lavoro, comunicazione e collaborazione convivono, il tutto grazie all'intelligenza artificiale. ClickUp Brain MAX estende questa potenza al tuo desktop.

L'app desktop AI riunisce modelli avanzati di IA come ChatGPT, Gemini e Claude in un'unica app, così non dovrai passare da uno strumento all'altro. Inoltre, rende ricercabile tutto il tuo mondo digitale: dalle attività di ClickUp a Google Drive, GitHub, OneDrive e altro ancora.

E una delle sue funzionalità principali? ClickUp Talk to Text, una soluzione di sintesi vocale che trasforma le parole pronunciate in azioni concrete. Inoltre, perfeziona, contestualizza e crea connessioni tra le tue idee e il resto del tuo lavoro.

Parla in modo naturale, lavora più velocemente

Ecco cosa puoi fare con Talk to Text in ClickUp:

Ottieni una trascrizione perfezionata dall'IA che elimina immediatamente gli errori e perfeziona il tuo discorso trasformandolo in un testo leggibile e di qualità professionale

Crea un dizionario personale di termini personalizzati, nomi e gergo del lavoro per un riconoscimento accurato

Aggiungi menzioni contestuali e link facendo riferimento a attività, documenti o colleghi con la tua voce

Tieni le mani libere grazie alle scorciatoie (fn, shift + fn o una combinazione personalizzata)

Parla nella tua lingua e usa il supporto linguistico globale per trascrivere in oltre 50 lingue

Rivedi le trascrizioni precedenti dalla tua cronologia per copiarle, esportarle o riprodurle

Trova istantaneamente i file in tutte le app con la ricerca unificata in ClickUp Brain MAX

Immagina di stare scrivendo una bozza per un video su YouTube. Invece di digitare, apri ClickUp Brain MAX, premi la scorciatoia e inizi a dettare. Il tuo discorso grezzo viene immediatamente rifinito in battute pulite e pronte per la telecamera, senza perdere il tono di conversazione. Man mano che il flusso delle idee continua, puoi aggiungere elenchi puntati, spunti per il brainstorming o persino assegnare attività di modifica. Brain MAX inserisce automaticamente @menzioni per i colleghi o link a documenti di ClickUp e alle attività, in modo che i riferimenti diventino immediatamente utilizzabili.

Cerca e effettua la connessione oltre la dettatura

Brain MAX è alimentato dall'intelligenza di ClickUp Brain, il motore IA centrale che gestisce la tua area di lavoro. Analizza le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e le tue conversazioni per fornire risposte contestualizzate.

Chiedi a ClickUp Brain i riassunti delle riunioni e altro ancora

ClickUp Brain fornisce riepiloghi istantanei di lunghe discussioni, documenti e aggiornamenti, così puoi vedere decisioni, ostacoli e passaggi successivi senza dover setacciare ogni dettaglio.

E la parte migliore? Tutti questi elementi vengono trasformati in vere e proprie attività in ClickUp, così non ti sfugge nulla.

Puoi anche porre domande, ad esempio "Cosa sta causando il blocco dell'avvio del sito web?", e ottenere risposte contestualizzate estratte direttamente dalla tua area di lavoro.

📌 Prova questi prompt: Crea un aggiornamento settimanale che metta in evidenza lo stato, gli ostacoli e le priorità

Scrivi una sceneggiatura per un video YouTube di 2 minuti sulla gestione del tempo

Converti le mie note della recente riunione di team in un riepilogo/riassunto del progetto in forma di elenco puntato

Guarda come ClickUp Brain semplifica la trascrizione in pochi secondi. 🤩

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura ogni parola durante le riunioni: registra e trascrivi le discussioni delle riunioni con registra e trascrivi le discussioni delle riunioni con ClickUp AI Notetaker , che crea anche riassunti, estrae i punti chiave e suggerisce i passaggi successivi

Registra e allega clip vocali: Usa Usa ClickUp Voice Clips per catturare aggiornamenti rapidi, feedback o idee direttamente nelle attività, nei commenti o nei documenti

Utilizza modelli predefiniti: standardizza i flussi di lavoro con standardizza i flussi di lavoro con modelli di note di riunione per attività e documenti, dalle note di riunione ai requisiti del progetto

Crea e collega la documentazione: redigi, modifica e condividi contenuti con ClickUp Docs, completi di contenuti multimediali incorporati, liste di controllo e @menzioni

Cerca qualsiasi cosa all'istante: trova ciò che ti serve con trova ciò che ti serve con ClickUp Enterprise Search , che si tratti di una nota vocale, un documento o un'attività

Collegati ai tuoi strumenti preferiti: Amplia i flussi di lavoro con Amplia i flussi di lavoro con le integrazioni di ClickUp , tra cui Slack, Google Drive, Zoom e Figma

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione di ClickUp possono sembrare un po' opprimenti all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 lo riassume perfettamente:

ClickUp riunisce tutto ciò di cui ho bisogno per la project management in un unico posto. Attività, documenti, obiettivi e persino chat. Apprezzo molto la facilità d'uso e la fluidità con cui è stata implementata durante l'onboarding del team. Il numero di funzionalità è impressionante e posso personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a qualsiasi cosa, da un semplice elenco di attività a uno sprint agile complesso. Nonostante la sua profondità, la facilità di integrazione con altri strumenti mantiene tutto connesso senza lavoro richiesto. La dashboard mi offre una visione d'insieme, il che mi fa risparmiare molto tempo nella gestione di più progetti. Dato che lo uso quasi quotidianamente, ho avuto anche esperienze positive con il supporto clienti, che si è dimostrato reattivo ogni volta che avevo bisogno di una guida.

ClickUp riunisce tutto ciò di cui ho bisogno per la project management in un unico posto. Attività, documenti, obiettivi e persino chat. Apprezzo molto la facilità d'uso e la fluidità con cui è stata implementata durante l'onboarding del team. Il numero di funzionalità è impressionante e posso personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a qualsiasi cosa, da un semplice elenco di attività a uno sprint agile complesso. Nonostante la sua profondità, la facilità di integrazione con altri strumenti mantiene tutto connesso senza lavori richiesti aggiuntivi. La dashboard mi offre una visione d'insieme, il che mi fa risparmiare molto tempo nella gestione di più progetti. Dato che lo uso quasi quotidianamente, ho avuto anche esperienze positive con il supporto clienti, che si è dimostrato reattivo ogni volta che avevo bisogno di una guida.

📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio di ClickUp, il 70% degli intervistati ha ammesso che, se potesse, manderebbe volentieri un sostituto o un delegato alle riunioni. L'AI Notetaker integrato in ClickUp può essere il tuo perfetto sostituto durante le riunioni! Lascia che l'IA catturi ogni punto chiave, decisione e elemento da intraprendere mentre ti concentri su lavoro di maggior valore. Con i riassunti automatici delle riunioni e la creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni critiche, anche quando non puoi partecipare a una riunione. 💫 Risultati concreti: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue!

📖 Leggi anche: I migliori convertitori da audio a testo per una trascrizione veloce e accurata

2. Fireflies.ai (Ideale per la trascrizione automatica delle riunioni e la generazione di riepiloghi/riassunti istantanei)

Fireflies.ai è un assistente per riunioni basato sull 'IA che funge anche da strumento per riepilogare/riassumere le trascrizioni all'interno del tuo browser. Con la sua estensione per Chrome, puoi catturare tutto ciò che viene discusso nelle chiamate di Google Meet in tempo reale senza bisogno di invitare un bot alla riunione.

Questo lo rende particolarmente utile per i professionisti che desiderano trascrizioni accurate e note utilizzabili senza interruzioni.

Oltre alle trascrizioni e ai riassunti delle riunioni, lo strumento di IA per le riunioni fornisce anche analisi delle riunioni, come il tempo di parola di ciascun relatore, gli argomenti discussi, le opinioni dei partecipanti e così via.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Crea appunti di riunione, riepiloghi/riassunti e azioni da intraprendere con strumenti di IA come AskFred

Rilevamento automatico e trascrizione in oltre 100 lingue con la trascrizione in tempo reale

Identifica automaticamente chi parla durante le riunioni con Auto-Speaker Identification

Personalizza i resoconti delle riunioni con modelli per le attività commerciali, gli StandUp o le interviste

Crea trascrizioni e riassunti delle conversazioni di persona con l'app mobile Fireflies

Limiti di Fireflies.ai

L'integrazione con Zoom/Teams a volte sembra invasiva

I crediti IA sono limitati, anche nei piani a pagamento, limitando l'accesso ad alcune funzionalità avanzate

Prezzi di Fireflies.ai / IA

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Fireflies IA per prendere appunti e trascrivere

3. Tactiq (Ideale per la trascrizione di riunioni in tempo reale con riepiloghi/riassunti)

via Tactiq

Sviluppato da OpenAI, Tactiq semplifica la trascrizione in tempo reale delle riunioni senza compromettere la privacy. Il software di trascrizione fornisce trascrizioni specifiche per ogni relatore man mano che la riunione procede, rendendo più facile attribuire punti chiave, decisioni e responsabilità alle persone giuste.

Puoi trascrivere riunioni in tempo reale su Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Oltre alla trascrizione di base, Tactiq ti consente di cercare conversazioni passate ed esportare le note direttamente su strumenti come ClickUp, Notion, Documenti Google o Slack.

Grazie ai suoi flussi di lavoro basati sull'IA, puoi anche automatizzare le attività post-riunione, come l'aggiornamento del CRM o della knowledge base, la creazione di ticket e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Poni domande personalizzate all'IA e riutilizzale come azioni automatizzate con un solo clic

Estrai e condividi le informazioni raccolte durante le riunioni con i membri del team

Trasforma le note delle riunioni in ticket Jira o Linear direttamente dalla trascrizione

Aggiungi tag, etichette e screenshot alle trascrizioni per una documentazione più efficace

Accedi a YouTube Transcript Generator per estrarre istantaneamente le trascrizioni da qualsiasi video di YouTube

Limiti di Tactiq

Un audio debole o poco chiaro può causare la trascrizione di parole errate o incomplete da parte dello strumento

Nessun supporto per Microsoft Teams al di fuori del browser, il che ne limita l'usabilità rispetto alle alternative di Tactiq

Prezzi di Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Business: 40 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Ecco una breve sintesi tratta da una recensione su G2:

Ora non abbiamo più bisogno di una persona per trascrivere l'audio. Assumiamo persone per prendere note e a volte ci perdiamo le registrazioni delle riunioni, il che rende molto difficile ricostruire i verbali. Non rileva alcune parole e necessita di un riconoscimento vocale più accurato. Parliamo in dialetto indiano e alcune parole vengono tradotte in modo errato, cambiando completamente il senso della frase.

Ora non abbiamo più bisogno di una persona per trascrivere l'audio. Assumiamo persone per prendere note e a volte ci perdiamo le registrazioni delle riunioni, il che rende molto difficile ricostruire i verbali. Non rileva alcune parole e necessita di un riconoscimento vocale più accurato. Parliamo in dialetto indiano e alcune parole vengono tradotte in modo errato, cambiando completamente il senso della frase.

4. Speechnotes (Ideale per la dettatura vocale veloce nelle pagine web)

tramite Speechnotes

Speechnotes è uno strumento leggero per la trascrizione e la messaggistica vocale progettato per chiunque preferisca parlare piuttosto che digitare.

A differenza degli strumenti più pesanti pensati per le riunioni, Speechnotes funziona come un blocco note online nel tuo browser Chrome, permettendoti di dettare note, redigere contenuti o registrare idee in tempo reale.

È particolarmente apprezzata da scrittori, studenti, medici e professionisti che desiderano uno spazio ordinato e privo di distrazioni per catturare i propri pensieri senza doversi fermare a digitare. Oltre alla dettatura in tempo reale, Speechnotes elabora anche file audio e video preregistrati trasformandoli in trascrizioni accurate in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechnotes

Invia comandi vocali per la punteggiatura e la formattazione senza dover effettuare modifiche manuali al testo

Aggiungi timestamp, sottotitoli e tag degli oratori per trascrizioni strutturate

Scarica l'app Speechnotes per Android o l'app TextHear per iOS per una dettatura mobile senza interruzioni

Esporta le trascrizioni in vari formati, inclusi file Word o PDF

Limiti di Speechnotes

L'estensione non funziona con i microfoni Bluetooth, creando frustrazione tra gli utenti che fanno affidamento sull'input wireless

L'app a volte perde le note salvate o richiede il salvataggio manuale

Prezzi di Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $ al mese per utente

Trascrizione: 0,1 $ al minuto

Valutazioni e recensioni di Speechnotes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Prima del 1997, i software di dettatura richiedevano agli utenti di fare una pausa dopo ogni parola. Poi è arrivato Dragon NaturallySpeaking, il primo sistema disponibile in commercio a supportare il parlato naturale e continuo.

5. Notta (Ideale per trascrizioni veloci e accurate in più lingue)

tramite Notta

Notta si posiziona come un hub completo per la documentazione delle riunioni. Il vantaggio principale è la sua attenzione ai flussi di lavoro bilingui e collaborativi. Consente di trascrivere e tradurre le riunioni in due lingue contemporaneamente, aiutando i team multiculturali a partecipare pienamente alle conversazioni.

Aggiungi a ciò i suoi strumenti di modifica, i riassunti generati dall'IA con un solo clic e la condivisione senza interruzioni su Slack, Notion o Salesforce, e Notta riduce il lavoro post-riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Trascrivi memo vocali o conversazioni registrate in 58 lingue con un'accuratezza fino al 98%

Condividi i punti salienti utilizzando la funzionalità Clip per effettuare la distribuzione solo delle parti più importanti

Modifica e perfeziona le trascrizioni direttamente nell' editor interattivo integrato

Cerca e riassuma le riunioni tra più registrazioni con AI Chat

Esporta le trascrizioni in diversi formati, tra cui DOCX, PDF, SRT, XLSX e TXT

Limiti di Notta

L'accuratezza della trascrizione può essere scarsa, con parole inventate o errate

Alcuni utenti hanno segnalato condizioni di versione di prova fuorvianti e addebiti imprevisti

Prezzi di Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mese per utente

Business: 27,99 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Come afferma una recensione su G2:

Trascrizione abbastanza accurata anche per accenti diversi (ad es. l'inglese sudafricano), identifica chi parla, crea riepiloghi/riassunti abbastanza buoni che costituiscono una buona base. Devo comunque correggere gli errori di trascrizione; i riepiloghi/riassunti sono un buon punto di partenza, ma tralasciano alcune informazioni importanti.

Trascrizione abbastanza accurata anche per accenti diversi (ad es. l'inglese sudafricano), identifica chi parla, crea riepiloghi/riassunti abbastanza buoni che costituiscono una buona base. Devo comunque correggere gli errori di trascrizione; i riepiloghi/riassunti sono un buon punto di partenza, ma tralasciano alcune informazioni importanti.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Notta per una trascrizione accurata

6. Transkriptor (Ideale per una trascrizione economica e affidabile di file audio e video)

tramite Transkriptor

Transkriptor è progettato per chiunque abbia bisogno di catturare contenuti parlati da lezioni, interviste o presentazioni e trasformarli rapidamente in testo. Con una copertura di oltre 100 lingue, è una scelta versatile per studenti internazionali, giornalisti e team che gestiscono quotidianamente conversazioni multilingue.

Si integra con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per registrare le trascrizioni delle riunioni. È inoltre possibile ricavare informazioni quali il tempo di parola di ciascun relatore e l'analisi del sentiment dalle trascrizioni.

Inoltre, grazie al generatore di sottotitoli, al traduttore audio, al registratore vocale basato sull'IA e alla trascrizione dei podcast, Transkriptor funge anche da strumento di produzione di contenuti che aiuta a riutilizzare i contenuti parlati per una distribuzione più ampia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Transkriptor

Cattura contemporaneamente registrazioni dello schermo, della fotocamera e del microfono con l'estensione per Chrome

Carica i file direttamente o importali da YouTube per la trascrizione e il riassunto

Genera riassunti basati sull'IA che mettono in evidenza i punti chiave di lunghe lezioni o chiamate

Crea una base di conoscenze consultabile a partire dalle tue trascrizioni per un facile riferimento

Limiti di Transkriptor

Difficoltà con parole di riempimento come "ehm" e "uh" che richiedono una pulizia aggiuntiva

La differenziazione dei parlanti è scarsa nelle registrazioni con più parlanti

Prezzi di Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Transkriptor

G2: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Nel 1952, i Bell Labs realizzarono Audrey, uno dei primi sistemi di riconoscimento vocale. Era in grado di comprendere solo i numeri da zero a nove, e solo se pronunciati dalla persona che lo aveva addestrato.

7. Voice In (Ideale per dettare direttamente nei campi di testo del browser)

tramite Voice In

Voice In è un'estensione Chrome per la conversione da voce a testo leggera ma utile che ti permette di digitare ovunque sul web, utilizzando solo la tua voce. Se desideri una dettatura veloce e accurata senza uscire dal browser, Voice In è un'opzione affidabile.

Lo strumento si adatta al tuo flusso di lavoro grazie a comandi di punteggiatura integrati, formattazione automatica del testo e scorciatoie vocali personalizzate. Ciò significa che puoi scrivere email, compilare moduli, redigere bozze di post per il blog o persino aggiornare le voci del CRM più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Voice In

Dettate direttamente in oltre 10.000 siti web e app senza dover copiare e incollare

Crea comandi personalizzati per eseguire modifiche ripetitive e automazioni tramite voce

Dettati su più schede con la Modalità avanzata

Passa da una lingua all'altra all'istante con le scorciatoie per la digitazione multilingue

Limiti di Voice In

I segni di punteggiatura pronunciati, come "virgola" o "periodo", possono essere trascritti come parole letterali, anziché essere formattati correttamente

L'estensione non funziona sui documenti locali (come file PDF o HTML) a meno che non vengano concesse autorizzazioni aggiuntive al browser

Prezzi di Voice In

Abbonamento mensile: 9,99 $ al mese per utente

Abbonamento annuale: 59,99 $ per utente (fatturato annualmente)

A vita: 149,99 $ per utente

Valutazioni e recensioni di Voice In

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Voice In?

Dai un'occhiata a questa recensione su G2:

Il vantaggio principale di Voice In è che l'estensione per Chrome funziona perfettamente su quasi tutti i siti web con testo modificabile. Un piccolo svantaggio è che alcuni comandi complessi o termini specifici del settore a volte vengono interpretati in modo errato.

Il vantaggio principale di Voice In è che l'estensione per Chrome funziona perfettamente su quasi tutti i siti web con testo modificabile. Un piccolo svantaggio è che alcuni comandi complessi o termini specifici del settore a volte vengono interpretati in modo errato.

8. LipSurf (Ideale per controllare le funzioni del browser e le app con comandi vocali)

tramite LipSurf

LipSurf trasforma la tua intera esperienza di navigazione in un flusso di lavoro a mani libere e basato sulla voce. Invece di passare dalla digitazione ai clic, puoi pronunciare comandi per scorrere le pagine, cliccare sui link, guardare video o scrivere testi lunghi in tempo reale.

Dalla dettatura nei Documenti Google alla navigazione su Reddit o al controllo di YouTube, si adatta alle tue abitudini di navigazione. E c'è di più: funziona su Chrome senza monitoraggio dei dati né pubblicità, combinando con successo la produttività vocale con la privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di LipSurf

Crea scorciatoie vocali personalizzate per inserire modelli, gergo aziendale o azioni ripetitive

Amplia le funzioni utilizzando plugin open source o crea le tue integrazioni personalizzate

Usa il comando "click grid" per interagire con qualsiasi area di una pagina web tramite la voce

Passa dalla modalità dettatura alla modalità correzione ortografica e alla modalità blocco comandi per flussi di lavoro precisi

Limiti di LipSurf

Gli utenti segnalano che LipSurf può presentare dei bug e talvolta smette di funzionare in modo imprevisto

LipSurf non svolge sempre bene la sua funzione su alcuni siti web, come Duolingo

Prezzi di LipSurf

Free

In più: 4 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LipSurf

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: In alcuni ospedali, i chirurghi utilizzano la funzione di sintesi del testo durante gli interventi per dettare note senza toccare alcun dispositivo. I microfoni sono progettati per filtrare i rumori di fondo delle sale operatorie.

9. MeetGeek IA (Ideale per registrare automaticamente le riunioni con punti salienti e elementi da intraprendere)

tramite MeetGeek IA

MeetGeek IA è un'estensione Chrome di sintesi vocale progettata per catturare, organizzare e automatizzare tutto ciò che accade durante le tue chiamate. Si collega automaticamente alle tue riunioni, le registra e fornisce note strutturate non appena la chiamata termina.

L'app conserva una registrazione di tutte le tue riunioni, comprese quelle su Zoom, Google Meet, Teams, Webex e persino le conversazioni offline.

I flussi di lavoro basati sull'IA di MeetGeek riducono il carico di lavoro delle riunioni tramite sincronizzazione delle informazioni con i tuoi strumenti preferiti e creazione di una base di conoscenze in continua evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek IA

Registra le chiamate direttamente dal browser senza bot o inviti utilizzando MeetGeek Chrome Recorder

Personalizza o crea i tuoi modelli di riepilogo/riassunto per interviste, onboarding, chiamate commerciali e sincronizzazioni di team

Sincronizza i contenuti delle riunioni in oltre 7.000 app, tra cui Slack, HubSpot, Notion e Google Drive

Usufruisci dell'intelligenza della conversazione con oltre 100 KPI per il monitoraggio del coinvolgimento, del tempo di parola e dell'efficienza delle riunioni

Limiti di MeetGeek IA

Configurazione lenta per riunioni non programmate; richiede la pianificazione anticipata nel Calendario

Le opzioni di supporto linguistico sono limitate, il che influisce sull'usabilità per le persone multilingue

Prezzi di MeetGeek IA

Free

Pro: 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek IA

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek IA?

Un utente ha condiviso questo feedback:

MeetGeek fa risparmiare molto tempo registrando, trascrivendo e strutturando automaticamente le riunioni. È molto comodo per trovare rapidamente i momenti necessari utilizzando parole chiave e per la condivisione di frammenti con i colleghi. A volte la trascrizione può contenere imprecisioni, specialmente in caso di scarsa qualità audio o quando in una conversazione vengono utilizzate più lingue.

MeetGeek fa risparmiare molto tempo registrando, trascrivendo e strutturando automaticamente le riunioni. È molto comodo per trovare rapidamente i momenti necessari utilizzando parole chiave e per effettuare la condivisione di frammenti con i colleghi. A volte la trascrizione può contenere imprecisioni, specialmente in caso di scarsa qualità audio o quando in una conversazione vengono utilizzate più lingue.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a MeetGeek IA per una gestione più intelligente delle riunioni

10. SpeechText. IA (Ideale per una conversione da voce a testo veloce e accurata all'interno del browser)

Quando la precisione della trascrizione è fondamentale, SpeechText. IA ti offre la flessibilità necessaria per personalizzare i risultati in base al tuo settore.

Invece di affidarti a un motore di sintesi vocale generico, questo software ti permette di scegliere modelli specifici per settore come medicina, diritto, interviste o podcast, in modo che il gergo e i termini tecnici vengano riconosciuti correttamente fin dall'inizio.

Basta caricare un file audio o video, effettuare la selezione del proprio dominio e lasciare che l'IA si occupi del resto.

Le migliori funzionalità/funzioni di SpeechText. IA

Sfrutta il motore di ricerca audio integrato per trovare rapidamente frasi o termini all'interno delle trascrizioni

Ottieni un risultato pulito con punteggiatura e formattazione automatiche

Modifica e verifica le trascrizioni utilizzando strumenti di correzione interattivi

Esporta i risultati della trascrizione in diversi formati, tra cui TXT, DOCX e PDF

Limiti di SpeechText. IA

Nei piani più economici è previsto un limite massimo di dimensione dei file (ad es. 20 MB), che potrebbe richiedere agli utenti di suddividere manualmente i file audio di grandi dimensioni

Manca un'app mobile, il che limita l'uso a flussi di lavoro su desktop o tramite browser

Prezzi di SpeechText. IA

Pacchetto iniziale: 10 $ per 180 minuti di trascrizione

Personale: 19 $ per 380 minuti di trascrizione

Standard: 49 $ per 990 minuti di trascrizione

SpeechText. Valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Vantaggi dell'utilizzo della funzione di sintesi del testo in Chrome

L'uso della funzione di sintesi vocale in Chrome trasforma il modo in cui lavori, comunichi e mantieni la produttività. Da una dettatura più veloce a una migliore accessibilità, ecco perché vale la pena adottarla:

Produttività e risparmio di tempo: Dettate e-mail, relazioni o codice più velocemente rispetto alla digitazione e lavorate senza usare le mani mentre svolgete più attività contemporaneamente o quando non è possibile digitare

Accessibilità migliorata: fornisce supporto agli utenti con disabilità quali difficoltà motorie, disabilità visive o dislessia, rendendo gli spazi digitali più inclusivi

Documentazione e collaborazione migliorate: Ottieni la trascrizione in tempo reale di riunioni, webinar o lezioni e cattura le idee all'istante con la presa di appunti vocale

Funzionalità versatile: usa la voce per le ricerche nel browser, la navigazione e la trascrizione multilingue, oppure effettua la connessione con app come Documenti Google e Zoom per flussi di lavoro automatizzati

Benefici per la salute: riduci l'affaticamento causato da lunghe sessioni di digitazione e previeni le lesioni da stress ripetitivo lasciando che sia la tua voce a lavorare

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La maggior parte delle estensioni di Chrome per la conversione da voce a testo si limita alla trascrizione grezza, lasciando a te il compito di sistemare il disordine. Alcune ti costringono a passare da un'app all'altra, mentre altre compromettono la privacy.

ClickUp Brain MAX e Talk to Text vanno oltre. Rendono la conversione da voce a testo una naturale estensione del tuo flusso di lavoro. Grazie a trascrizioni perfezionate dall'IA, supporto multilingue, vocabolario personalizzato e integrazioni profonde, la tua voce diventa uno strumento di produttività immediato.

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