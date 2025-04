Le 11 migliori alternative e concorrenti di Tactiq

Le riunioni sono essenziali per il lavoro ibrido e da remoto, aiutano i team a collaborare, prendere decisioni e portare avanti i progetti. Ma siamo onesti: troppe riunioni possono essere opprimenti e spesso diventano una grande perdita di produttività!

⏳ Gli studi dimostrano che i dipendenti trascorrono in media 31 ore al mese in riunioni improduttive! Immagina quanto si potrebbe ottenere in più con una gestione delle riunioni basata sull'IA!

È qui che entrano in gioco gli strumenti di trascrizione delle riunioni come Tactiq. Aiutano a semplificare la presa di appunti e i riepiloghi delle riunioni, ma Tactiq non è l'unica opzione disponibile. Esiste un ampio intervallo di strumenti di trascrizione IA, ognuno dei quali offre funzionalità/funzioni uniche per la presa di appunti, i riepiloghi e la collaborazione.

Continua a leggere per scoprire le 11 migliori alternative a Tactiq che possono aiutarti a risparmiare tempo, aumentare la produttività e rendere più efficienti le riunioni!

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Tactiq?

La scelta delle giuste alternative a Tactiq dipende dalle esigenze del tuo team, che si tratti di trascrizione in tempo reale, riepiloghi delle riunioni basati sull'IA o una migliore collaborazione nelle attività di follow-up.

Ecco alcuni punti chiave da considerare:

Precisione della trascrizione : Cerca strumenti basati sull'IA che forniscano trascrizioni delle riunioni altamente accurate e in tempo reale

compatibilità multipiattaforma*: assicurati che lo strumento lavori perfettamente con il tuo software di gestione delle riunioni, che si tratti di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altre piattaforme

Riepiloghi e approfondimenti basati sull'IA : oltre alle note delle riunioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di generare riepiloghi concisi basati sull'IA e approfondimenti utili per fornire una panoramica di alto livello di ogni riunione

Identificazione degli oratori : l'alternativa Tactiq scelta dovrebbe distinguere accuratamente tra i diversi oratori nelle conversazioni in modo da sapere esattamente chi ha detto cosa

note ricercabili e condivisibili*: Scegliete un software che consenta una facile ricerca, tagging e condivisione delle note delle riunioni

personalizzazione e formattazione*: trova strumenti che ti consentano di modificare, evidenziare e formattare le trascrizioni delle riunioni con IA in base alle esigenze per adattarle al formato di presa appunti della tua organizzazione

*sicurezza: poiché le riunioni in ufficio spesso includono informazioni riservate, assicurati che la piattaforma offra elevati standard di crittografia e conformità ai requisiti normativi come GDPR o HIPAA

Le 11 migliori alternative a Tactiq da esplorare

Sebbene Tactiq eccella nel fornire trascrizioni in tempo reale durante le riunioni e riepiloghi/riassunti basati sull'IA, non è l'unico strumento che può aiutarti a massimizzare la produttività delle riunioni.

Le migliori alternative vanno oltre la trascrizione di base, offrendo approfondimenti basati sull'IA per le riunioni di progetto, integrazioni perfette con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet e funzionalità/funzioni specializzate su misura per diversi team. 🎯

Ecco le 11 migliori alternative a Tactiq, ciascuna selezionata per le sue funzionalità/funzioni uniche e la capacità di migliorare la produttività in modi che Tactiq potrebbe non offrire:

1. ClickUp (I migliori riepiloghi di riunioni, gestione delle attività e collaborazione basati sull'IA)

Visualizza in dettaglio tutte le informazioni relative alla riunione, tra cui programma, note, partecipanti, attività assegnate e altro ancora nella dashboard di ClickUp Meetings

Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp non si limita a riassumere le riunioni, ma ottimizza l'intero processo. Dalla pianificazione e collaborazione in tempo reale alle note di riunione generate dall'IA e ai follow-up automatici, ClickUp garantisce che ogni riunione sia produttiva e attuabile.

Inizia con ClickUp Meetings, che ti consente di documentare tutta la documentazione della riunione, dai programmi e punti di discussione agli elementi di follow-up, in un unico posto. Usalo per acquisire tutti i punti chiave della discussione in ClickUp Docs, tramite funzionalità/funzioni di modifica super-ricche, liste di controllo e comandi /slash per azioni rapide.

Una volta stabilito il programma, aggiungi ClickUp AI Meeting Notetaker all'invito del tuo calendario! Parteciperà alle riunioni con te e raccoglierà tutte le informazioni chiave della riunione, tra cui riepilogo, note della riunione, elementi di azione e punti salienti della riunione, in un documento privato. Esatto, puoi concentrarti sulla riunione vera e propria invece di affannarti a prendere appunti.

Dopo la riunione, è possibile condividere facilmente il riepilogo/riassunto con il team e quindi modificare e chiarire in modo collaborativo eventuali punti specifici utilizzando il rilevamento della collaborazione in tempo reale ClickUp Docs.

Quando si dispone di una serie di elementi da mettere in pratica, utilizzare ClickUp Brain per:

Genera elementi di azione dalle note delle riunioni e assegna priorità alle attività senza lavoro manuale richiesto

Poni domande specifiche sulla riunione o sulle attività e ottieni informazioni dettagliate tramite tutti i documenti e gli elementi di azione pertinenti

Usa la potenza della scrittura con IA per perfezionare le note delle riunioni, scrivere bozze di email, controllare la grammatica e persino scrivere report dettagliati utilizzando alcuni semplici prompt

Cattura facilmente le note e le discussioni di qualsiasi riunione con ClickUp Brain

Ti aiuta anche a visualizzare la pipeline di vendita, a monitorare le trattative, ad assegnare attività, a triggerare azioni basate su eventi tramite automazione e a gestire tutte le attività delle riunioni in un'unica piattaforma. Questo lo rende la scelta ideale per i team di vendita, i project manager e i team di assistenza clienti, in quanto consente di aumentare l'efficienza e combinare tutte le attività di vendita in un'unica piattaforma.

Puoi anche utilizzare i modelli già pronti di ClickUp per standardizzare la documentazione e prendere facilmente appunti durante le riunioni. Ad esempio, il modello dei verbali delle riunioni di ClickUp è ideale per strutturare e archiviare in un'unica posizione i dettagli essenziali delle riunioni, le decisioni e gli elementi di azione. Questo modello garantisce che tutti i punti chiave discussi durante le riunioni siano documentati in modo chiaro e coerente, facilitando i follow-up e migliorando la responsabilità del team.

Ottieni un modello gratis Scrivi verbali dettagliati delle riunioni, sempre formattati, utilizzando il modello di verbale delle riunioni ClickUp

Con questo modello personalizzabile, puoi:

Organizza tutte le informazioni relative alla riunione in un unico posto, come ad esempio le informazioni sui partecipanti, il programma, gli elementi da trattare, i passaggi successivi, ecc.

Monitoraggio degli apprendimenti chiave della riunione e creazione di riepiloghi/riassunti accurati per tutte le parti interessate

Assegni elementi di azione a specifici membri del team e comprenda anche lo stato per garantire che le riunioni siano sempre produttive

Inoltre, il modello di note delle riunioni di ClickUp mantiene tutte le discussioni strutturate e ricercabili per un facile riferimento. Questo modello è ideale per i team commerciali che hanno bisogno di uno spazio centralizzato per registrare le conversazioni con i clienti, monitorare lo stato delle trattative e garantire che non vengano perse informazioni importanti.

Registra il tuo schermo e condividi informazioni dettagliate con i tuoi team utilizzando ClickUp Clips

Inoltre, ClickUp Clips consente di registrare e condividere video tutorial, riducendo il numero di riunioni inutili. Invece di organizzare una riunione di team dettagliata, è possibile registrare facilmente una schermata su una particolare funzionalità/funzione o un video tutorial su un prodotto e condividerlo con i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automazione delle attività di follow-up convertendo le note delle riunioni in attività ClickUp

Imposta Automazioni ClickUp per inviare automaticamente email post-riunione, promemoria attività e aggiornamenti di stato

Collaborate in tempo reale con ClickUp Docs , per riunioni più strutturate e produttive

Crea lavagne online e mappe mentali per organizzare visivamente le discussioni delle riunioni e i flussi di lavoro utilizzando ClickUp Whiteboards

Si integra perfettamente con oltre 1000 strumenti come Zoom, MS Teams e Google Meet per una gestione delle riunioni senza sforzo

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può presentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

*clickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Con le sue funzionalità/funzioni per riunioni basate sull'IA e gli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità, ClickUp ha impressionato i team di tutti i settori. Una recensione dell'utente menziona:

Questa è la nostra risorsa all-in-one per le informazioni sui progetti, la collaborazione e la gestione dei membri del team. Ci permette di tenere tutto in un unico posto, comprese le comunicazioni specifiche del progetto.

Questa è la nostra risorsa all-in-one per le informazioni sui progetti, la collaborazione e la gestione dei membri del team. Ci permette di tenere tutto in un unico posto, comprese le comunicazioni specifiche del progetto.

2. Otter. ai (la migliore per trascrizioni in tempo reale e note automatiche delle riunioni)

Otter. ai è uno dei principali strumenti di trascrizione delle riunioni basato sull'IA, riconosciuto per la sua velocità e precisione. È eccellente nella cattura delle conversazioni in tempo reale, il che lo rende prezioso per la generazione di note istantanee delle riunioni e trascrizioni ricercabili.

Con Otter. ai, gli utenti possono collaborare alle note in tempo reale, evidenziare i punti chiave, aggiungere commenti e condividere approfondimenti direttamente con il proprio team. I suoi riepiloghi/riassunti basati sull'IA estraggono automaticamente le decisioni chiave, gli elementi di azione e i punti essenziali, assicurando che nulla venga perso.

Otter. Le migliori funzionalità/funzioni IA

Trascrivi riunioni e chiamate audio in tempo reale con elevata precisione

Utilizza i riepiloghi delle riunioni basati sull'IA per estrarre informazioni chiave, elementi di azione e decisioni

Rileva i diversi oratori e distinguili anche in ambienti rumorosi per una trascrizione accurata nelle riunioni di gruppo

Si integrano con piattaforme come Google Meet, MS Teams, Dropbox e Zoom per un accesso senza interruzioni alle registrazioni delle riunioni

Otter. limiti dell'IA

Funzionalità/funzioni avanzate come l'analisi del sentiment richiedono una sottoscrizione a pagamento

Sono necessari piani premium per la trascrizione completa delle riunioni e le funzionalità/lo spazio di archiviazione

Otter. Prezzi IA

Basic: Gratis per sempre

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 3/5 (più di 200 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Otter. ai ha guadagnato popolarità per la sua accurata trascrizione in tempo reale e i riepiloghi/riassunti basati sull'IA, con un utente che ha detto:

La cosa che aggiunge ai preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione a coloro con cui sono in connessione durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più fluide, posso fare più domande e scoprire molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che aggiunge ai miei preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione a coloro con cui sono in connessione durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più fluide, posso fare più domande e scoprire molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

3. Fireflies. ai (la migliore per l'intelligenza delle conversazioni basata sull'IA)

Fireflies. ai è una delle alternative più popolari a Tactiq. Aiuta i team ad automatizzare la presa di appunti durante le riunioni, in particolare per i team commerciali e di esito positivo dei clienti. Il suo punto di forza è un assistente alle riunioni basato sull'IA che cattura le conversazioni chiave, estrae gli elementi di azione e crea note di riunione ricercabili per un successivo riferimento.

Va oltre la trascrizione di base offrendo funzionalità/funzioni come l'intelligenza della conversazione e le integrazioni CRM, rendendolo un potente strumento per i team commerciali e di marketing che cercano di migliorare le prestazioni. Questo ti aiuta a ottenere preziose informazioni dalle interazioni con i clienti, a identificare le tendenze chiave e a istruire efficacemente i tuoi team.

Fireflies. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Cattura automaticamente gli elementi chiave delle riunioni commerciali e delle chiamate con i clienti, semplificando l'invio di email di follow-up o l'esecuzione dei passaggi successivi

Trascrivi le conversazioni con elevata precisione, anche con più oratori utilizzando le funzionalità/funzioni di riconoscimento vocale

Analizza le conversazioni con gli approfondimenti dell'IA per comprendere i problemi e migliorare la produttività

Si integra con oltre 20 piattaforme popolari, tra cui Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce e altre

Fireflies. limiti dell'IA

Il prezzo può essere un ostacolo per i team più piccoli o per i singoli utenti, rendendolo meno accessibile ai professionisti attenti al budget

Non dispone di funzionalità/funzioni integrate per il project management, il che significa che non offre capacità di monitoraggio delle attività, richiedendo strumenti aggiuntivi per la gestione del flusso di lavoro

Fireflies. Prezzi IA

Free Forever

Pro : 18 $ al mese per utente

Business : 29 dollari al mese per utente

Enterprise: 39 dollari al mese per utente

Fireflies. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 8/5 (600+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Ecco cosa ha menzionato un utente su questo strumento:

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e di partecipare alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è successo veramente.

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e di partecipare alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è successo veramente.

4. Rev (la migliore per la trascrizione umana e IA ad alta precisione)

tramite Rev

Rev è un'azienda affermata nel settore della trascrizione, che offre sia trascrizioni basate sull'IA sia la possibilità di modificare manualmente le trascrizioni. Questa combinazione bilancia velocità e precisione, soddisfacendo chi ha bisogno di note affidabili delle riunioni senza rinunciare alla qualità.

Mentre le trascrizioni con IA sono veloci ed economiche, il servizio di modifica umana garantisce il massimo livello di accuratezza per le riunioni importanti. Rev è particolarmente utile per i settori in cui la precisione è la chiave, come quello legale, medico e finanziario.

Migliori funzionalità/funzioni

Usa la trascrizione basata su IA per le riunioni online con risultati rapidi ed efficaci

Servizi di trascrizione con modifica umana per riunioni importanti o riunioni di persona per una precisione garantita

Assistenza per oltre 15 lingue, con identificazione di più parlanti e servizi di traduzione disponibili su richiesta

Limiti della revisione

I riepiloghi/riassunti e le trascrizioni ottenuti tramite IA potrebbero non essere accurati quanto le trascrizioni modificate da un essere umano in riunioni complesse o in ambienti rumorosi

Prezzi rivisti

Free Forever

Basic: $14,99/mese per utente

Pro: 34,99 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

5. Sonix (il migliore per trascrizioni e traduzioni multilingue)

tramite Sonix

Sonix è una delle migliori alternative a Tactiq in quanto è specializzata nella trascrizione e traduzione multilingue, il che la rende una soluzione ideale per le aziende che operano in un contesto globale.

Noto per la sua precisione e velocità, utilizza la trascrizione IA per trasformare rapidamente le registrazioni delle riunioni in trascrizioni ben strutturate. Fornisce inoltre un solido set di funzionalità/funzioni di modifica, consentendo agli utenti di mettere a punto le trascrizioni, correggere gli errori ed evidenziare facilmente i momenti chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Trascrivi riunioni audio e video in oltre 53 lingue, ideale per i tuoi team globali

Ottieni facili opzioni di ricerca per individuare rapidamente le note delle riunioni utilizzando parole chiave e frasi importanti

Si integra con strumenti popolari come Dropbox, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Proteggi i tuoi dati sensibili con caricamenti e gestione dei file crittografati

Limiti di Sonix

Sebbene il supporto multilingue sia un punto di forza, la precisione può variare a seconda della lingua scelta

Prezzi Sonix

Standard : 0 $/mese

Premium : 16,50 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4. 7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (130+ recensioni)

💡 Suggerimento bonus: Hai in programma di utilizzare l'IA per prendere appunti durante le riunioni? Da fare efficacemente: 🎙 Garantire una qualità audio chiara per una trascrizione accurata e un numero minimo di errori 📌 Evidenzia i punti chiave e gli elementi di azione per facilitare i follow-up 📤 Condivisione e organizzazione delle note in un'area di lavoro centrale per una perfetta collaborazione tra i team

6. Fathom IA (ideale per i team commerciali e di assistenza clienti)

tramite Fathom IA

Fathom AI è uno strumento di trascrizione basato sull'IA che va oltre la semplice presa di note, offrendo alle aziende uno strumento per estrarre spunti chiave e intuizioni attuabili. Questo strumento è specificamente progettato per supportare i team virtuali e commerciali che hanno bisogno di garantire che i dettagli importanti delle riunioni siano acquisiti accuratamente senza intervento manuale.

Questo assistente IA è noto per la sua interfaccia intuitiva, che consente una rapida configurazione e una facile integrazione nei flussi di lavoro esistenti. È una delle migliori alternative a Tactiq, con funzionalità/funzioni come tagging delle note, collaborazione in tempo reale e promemoria utilizzabili per garantire che i team rimangano allineati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom IA

Utilizza i riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA per estrarre informazioni chiave ed elementi di azione da qualsiasi riunione

Separa le note con un sistema di evidenziazione intelligente e taggando le note per categorizzare facilmente la discussione in base all'argomento, al tema o ad altre categorie

Esporta i riepiloghi/riassunti delle riunioni in più formati, come PDF o CSV

Scopri i limiti dell'IA

Lingue di trascrizione limitate, che possono essere un problema per le riunioni multilingue

Integrazione solo con Zoom, che ne limita l'uso ai team che si affidano ad altre piattaforme per le riunioni

Prezzi di Fathom IA

Free Forever

Premium : 19 $ al mese per utente

Team Edition : 29 dollari al mese per utente

Team Edition Pro: 39 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)

🍭 Suggerimento bonus: Ti stai chiedendo come organizzare riunioni produttive? Ecco alcuni suggerimenti da seguire: ✅ Imposta un programma chiaro per mantenere le discussioni mirate ed efficienti ⏳ Prova a formattare le riunioni in modo più breve per evitare perdite di tempo inutili 🤝 Incoraggia la partecipazione attiva tramite sondaggi o elementi interattivi per garantire che la voce di tutti venga ascoltata

7. Fellow (ideale per programmi di riunioni strutturati e note collaborative)

via Fellow

Fellow è un assistente basato su IA progettato per team che danno priorità alle note delle riunioni collaborative e alla creazione efficiente dei programmi. Questo strumento semplifica la pianificazione e l'organizzazione delle riunioni consentendo agli utenti di creare programmi condivisi prima delle riunioni e prendere appunti in modo collaborativo.

Il principale punto di forza dello strumento risiede nella sua attenzione alla collaborazione in team, offrendo tutte le funzionalità/funzioni che aiutano i team a tenere traccia degli elementi di azione, delle decisioni prese e dei problemi aperti. È particolarmente utile per i project manager, i team commerciali e i team di successo dei clienti, che devono garantire che ogni membro del team sia allineato e chiaro sui passaggi successivi.

Altre funzionalità/funzioni migliori

Crea verbali di riunioni collaborative con programma, consentendo a più partecipanti di contribuire in tempo reale

Elaborare un programma condiviso prima delle riunioni, aiutandoti a promuovere riunioni online organizzate ed efficaci

Si integrano perfettamente con le principali piattaforme come Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack e altre

Segui facilmente il feedback e il follow-up dopo le riunioni per garantire il monitoraggio degli elementi di azione delle riunioni passate

Altri limiti

Il piano Free ha diversi limiti per le funzionalità/funzioni di IA per prendere appunti, con limiti di trascrizione, registrazione e presa di appunti di massimo 5 riunioni per utente

Principalmente focalizzato sui flussi di lavoro delle riunioni; capacità di project management limitate al di là degli elementi di azione

Prezzi per i soci

Free Forever

Team : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 15 $ al mese per utente

Enterprise: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei colleghi

G2: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (30+ recensioni)

Una recensione di un utente menziona :

Fellow ha aumentato notevolmente la mia organizzazione e produttività durante le riunioni. Mi permette di affrontare ogni giornata incredibilmente preparato, consentendomi di essere più presente e riflessivo durante il tempo che trascorro nelle sessioni. E quando non posso partecipare a una riunione, la registrazione e le trascrizioni generate dall'IA di Fellow sono migliori di qualsiasi altra piattaforma che abbia usato.

Fellow ha aumentato significativamente la mia organizzazione e produttività durante le riunioni. Mi permette di affrontare ogni giornata incredibilmente preparato, consentendomi di essere più presente e riflessivo durante il tempo che trascorro nelle sessioni. E quando non posso partecipare a una riunione, la registrazione e le trascrizioni generate dall'IA di Fellow sono migliori di qualsiasi altra piattaforma che abbia usato.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività pratiche in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

8. Descript (ideale per la trascrizione di podcast e video con modifica IA)

via Descrizione

Descript è uno strumento di trascrizione audio e video che si distingue per le sue capacità di modifica. È particolarmente popolare per coloro che hanno bisogno di trascrivere podcast, riunioni online, registrazioni video o qualsiasi contenuto audio e allo stesso tempo devono modificare o produrre contenuti multimediali

Mentre molte alternative a Tactiq offrono una trascrizione di base, Descript si distingue per l'esclusiva modifica basata su testo e la suite completa di funzionalità/funzioni. Ciò significa che è possibile integrare la trascrizione e la modifica in un unico flusso di lavoro senza bisogno di software separato per il video editing.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzioni

Modifica i file audio e video direttamente dalle trascrizioni, rendendo più facile tagliare, unire o modificare i tuoi file multimediali

Utilizza l'opzione di registrazione dello schermo per registrare riunioni o presentazioni online insieme alla trascrizione in tempo reale

Automazione del processo di modifica di video e audio utilizzando le funzionalità/funzioni di modifica basate sull'IA per rimuovere parole di riempimento come "ehm" o "uh" sia nell'audio che nel video

Descrizione dei limiti

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate per le note o i punti salienti delle riunioni con IA rispetto ad altre alternative a Tactiq

È necessario un lungo periodo di apprendimento per i nuovi utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di modifica di video o audio

Prezzi indicativi

Free Forever

Hobbyist : 19 $/mese per utente

Autore : 35 $ al mese per utente

Business : 50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Descrizione valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🔎 Lo sapevi? La Harvard Business Research ha scoperto che il 70% dei dipendenti si lamenta del fatto che le riunioni frequenti impediscono loro di completare le attività in tempo. C'è sicuramente spazio per migliorare!

9. tl;dv (Il migliore per le riunioni video con trascrizione IA)

tl;dv (abbreviazione di Too Long; Didn't View) è uno strumento di trascrizione IA unico nel suo genere, progettato per coloro che cercano in particolare di risparmiare tempo e ottenere gli spunti chiave dalle riunioni virtuali. Questo assistente IA alle riunioni riassume automaticamente i punti chiave della riunione e fornisce agli utenti riepiloghi concisi che evidenziano spunti utili.

Questo lo rende ideale per project manager, team commerciali e customer success manager che hanno bisogno di uno strumento di trascrizione in tempo reale per evidenziare i punti chiave e digerire rapidamente le informazioni.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Ottieni riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni che catturano i dettagli più importanti di qualsiasi riunione virtuale

Utilizza modelli personalizzabili di note per riunioni per vari casi d'uso, come aggiornamenti di progetti, riunioni commerciali o sessioni di brainstorming

Possibilità di evidenziare i punti chiave delle riunioni nel CRM o di inserire attività pertinenti in Jira, Slack o qualsiasi altro strumento in uso

tl;dv limiti

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come la modifica delle note o la possibilità di personalizzare le note delle riunioni in un formato particolare

Alcuni utenti riferiscono che lo strumento spesso ha difficoltà con riunioni che hanno più relatori o discussioni molto veloci e complesse

tl;dv pricing

Free Forever

Pro: 29 $ al mese per utente

Business : 98 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: NA

Gli utenti apprezzano tl;dv per la sua capacità di trascrivere riunioni multilingue, come ha dichiarato un utente:

Uso tl;dv da un po' di tempo, dopo aver valutato molte opzioni. Dato che lavoro nelle ricerche di mercato, è incredibilmente utile per acquisire informazioni dalle interviste e analizzare le trascrizioni in dettaglio, che sono impeccabili, anche in lingue diverse (l'ho testato in spagnolo, inglese, inglese con persone provenienti dal Medio Oriente e inglese con persone provenienti dall'India). Quindi, direi che è praticamente infallibile.

Uso tl;dv da un po' di tempo, dopo aver valutato molte opzioni. Dato che lavoro nelle ricerche di mercato, è incredibilmente utile per acquisire informazioni dalle interviste e analizzare le trascrizioni in dettaglio, che sono impeccabili, anche in lingue diverse (l'ho testato in spagnolo, inglese, inglese con persone provenienti dal Medio Oriente e inglese con persone provenienti dall'India). Quindi, direi che è praticamente infallibile.

10. Avoma (la migliore per approfondimenti basati sull'IA e collaborazione in team)

tramite Avoma

Avoma è un assistente per riunioni basato sull'IA che si propone come piattaforma unica per la gestione delle interazioni interne ed esterne.

Trascrive le riunioni e le analizza per generare riepiloghi/riassunti, approfondimenti ed elementi di azione, consentendo ai team di concentrarsi sulle attività di follow-up invece di spulciare intere conversazioni. Con il rilevamento automatico degli argomenti, l'analisi del sentiment e la deal intelligence, è possibile estrarre informazioni utili dalle conversazioni e migliorare il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Cattura e trascrivi automaticamente le chiamate e le riunioni dei clienti utilizzando funzionalità/funzioni di trascrizione avanzate basate sull'IA

Analizza le conversazioni e i dettagli delle riunioni con funzionalità/funzioni di conversazione intelligenti basate sull'IA

Identifica con grande precisione argomenti chiave e tendenze nelle interazioni con i clienti

Valuta il sentiment dei clienti, i punti chiave della discussione e i livelli di coinvolgimento nelle tue analisi post-riunione

Limiti di Avoma

Le sue funzionalità/funzioni possono essere eccessive per gli utenti che cercano una soluzione più semplice per prendere appunti in modo automatico

Il prezzo per funzionalità/funzioni avanzate e approfondimenti sulle riunioni è elevato rispetto ad altre alternative a Tactiq

Prezzi Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Intelligenza della conversazione : 69 dollari al mese per utente (fatturazione annuale)

Revenue Intelligence: 99 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4. 6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Gli utenti apprezzano le funzionalità/funzioni di Avoma, che sono una combinazione di strumenti di trascrizione delle riunioni e strumenti di revenue intelligence, come ha dichiarato un utente:

La parte più utile di Avoma per me è il feedback dopo le mie chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi mi ha permesso di rivederle e vedere quanto tendo a farlo. Un'altra funzionalità che utilizzo per ogni chiamata è la funzionalità/funzione scorecard. Questa da sola ha contribuito ad aumentare la qualità delle mie chiamate.

La parte più utile di Avoma per me è il feedback dopo le mie chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi mi permette di rivederle e vedere quanto tendo a farlo. Un'altra funzionalità che utilizzo per ogni chiamata è la funzionalità/funzione scorecard. Questa da sola ha contribuito ad aumentare la qualità delle mie chiamate.

11. MeetGeek (il migliore per la gestione e il follow-up automatizzati delle riunioni)

via MeetGeek

MeetGeek è un assistente per riunioni basato sull'IA che automatizza il processo di registrazione, trascrizione e sintesi delle riunioni. Lo strumento è ideale per il monitoraggio aziendale dei risultati delle riunioni, in particolare in ambito commerciale, customer success e project management

Lo strumento utilizza l'IA per ridurre il carico amministrativo associato alle riunioni, garantendo che i partecipanti possano concentrarsi sulla discussione. Questo lo rende un'ottima scelta per i team che vogliono ridurre al minimo le attività post-riunione e fornire un follow-up coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Registra e trascrivi automaticamente le riunioni con elevata precisione utilizzando le funzionalità/funzioni di trascrizione delle riunioni basate sull'IA

Genera riepiloghi automatici delle discussioni durante le riunioni con elementi chiave e azioni da intraprendere

Tagga ulteriori elementi di azione e assegna automaticamente i follow-up dopo le riunioni

Si integra con altre piattaforme di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e altre

Limiti di MeetGeek

Sebbene automatizzi le trascrizioni delle riunioni e i follow-up, non offre la profondità di analisi o le funzionalità/funzioni di conversazione intelligenti come altre alternative a Tactiq

Prezzi MeetGeek

Basic: Free Forever

Pro : 19 $ al mese per utente

Business : 39 dollari al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Agli utenti piace come questo assistente alle riunioni basato sull'IA aiuti a trascrivere le riunioni, come ha detto un utente:

Mi piace il fatto di non dover prendere appunti, prendere appunti o anche cercare di capire cosa mi perdo perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà presente in quella riunione per me e riassumerà tutto nei minimi dettagli! Ti tiene organizzato e sempre al passo!

Adoro il fatto che non devo prendere appunti, né cercare di capire cosa mi sono perso, perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà presente per me e riepilogherà tutto nei minimi dettagli! Ti aiuta a organizzarti e ad essere sempre un passo avanti!

Strumenti bonus di IA per riunioni da esplorare Oltre alle popolari alternative a Tactiq che abbiamo trattato, ecco alcuni meno noti ma potenti assistenti per riunioni basati sull'IA che vale la pena esplorare: Jamworks : un assistente intelligente per le riunioni progettato per studenti e professionisti, che consente loro di registrare, trascrivere ed evidenziare le discussioni chiave

Sembly IA : un assistente avanzato basato sull'IA che trascrive, riepiloga e estrae informazioni chiave dalle riunioni integrandosi con Slack e Trello

Supernormal : uno strumento leggero di IA per prendere appunti che cattura e organizza le discussioni delle riunioni in tempo reale con riepiloghi/riassunti automatici

Prendi il controllo delle tue riunioni con ClickUp

Lo strumento giusto per la trascrizione delle riunioni può trasformare il modo in cui il tuo team collabora e aumentare la produttività. Sebbene Tactiq sia una scelta valida, le alternative che abbiamo esaminato offrono funzionalità/funzioni uniche che potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

È qui che ClickUp si distingue. Con la trascrizione delle riunioni basata sull'IA, elementi di azione automatizzati e strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità, ClickUp garantisce che ogni riunione sia produttiva e attuabile, sia che si tratti di vendite, successo del cliente o gestione dei progetti.

Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp e scopri un modo più intelligente per gestire le riunioni, monitorare lo stato e ottenere risultati! 🚀