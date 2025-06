le 13 migliori alternative a MeetGeek IA per una gestione più intelligente delle riunioni

Le tue riunioni sono ricche di spunti interessanti, ma le tue note? Sono incomplete.

Forse MeetGeek IA cattura la conversazione, ma che dire degli elementi di azione che non vengono seguiti? O delle trascrizioni che il tuo team non legge mai?

Se il tuo strumento attuale si limita alla trascrizione, ti sta costando più che tempo: ti sta costando slancio. Soprattutto se le dimensioni del tuo team stanno crescendo o i tuoi flussi di lavoro richiedono più di semplici riepiloghi/riassunti.

Abbiamo recensito 13 alternative a MeetGeek IA che non si limitano a registrare, ma pensano, organizzano e si integrano con i tuoi strumenti in modo che tu possa agire più rapidamente dopo ogni chiamata.

Troviamo quello che funziona nel modo in cui tu lavori. 👇

Che cos'è MeetGeek IA?

MeetGeek IA è uno strumento di trascrizione delle riunioni e di presa di appunti che utilizza l'intelligenza artificiale per registrare conversazioni, generare riepiloghi/riassunti ed estrarre punti chiave. Cattura automaticamente discussioni, elementi di azione e decisioni, fornendo documentazione senza bisogno di prendere appunti manualmente.

Gli utenti possono accedere alle trascrizioni, agli elementi salienti e alle registrazioni dopo ogni chiamata. MeetGeek IA viene spesso utilizzato in contesti di lavoro remoto o ibrido per creare un registro coerente delle riunioni del team e fornire assistenza con la documentazione e le attività di follow-up.

🧠 Curiosità: La parola "riunione" deriva dall'antico termine inglese mētan, che significa "incontrarsi". Ciò significa che le riunioni fanno parte dell'interazione umana da secoli, persino nel Medioevo.

Perché scegliere le alternative a MeetGeek IA?

MeetGeek IA offre funzionalità utili per la trascrizione e il riepilogo/riassunto delle riunioni, ma alcuni team cercano alternative in base alla capacità di uno strumento di adattarsi alle loro esigenze e ai loro flussi di lavoro specifici.

Ecco alcuni motivi per cui i team esplorano le alternative a MeetGeek IA:

Problemi di accuratezza: le trascrizioni possono perdere il contesto o frasi chiave in presenza di rumori di fondo, voci sovrapposte o connessione Internet instabile durante le chiamate

Supporto linguistico limitato: con solo poche lingue supportate, i team internazionali potrebbero trovare lo strumento di trascrizione IA limitante per la comunicazione quotidiana tra regioni diverse

Piani tariffari restrittivi: Per singoli utenti o team di piccole dimensioni, il costo mensile può risultare elevato rispetto alla frequenza di utilizzo dello strumento

Mancanza di opzioni di integrazione: Le limitate opzioni di integrazione con CRM e project management possono interrompere i flussi di lavoro consolidati

Automazione minima del flusso di lavoro: le attività e i follow-up spesso devono essere aggiunti manualmente, rallentando le azioni post-riunione

👥 Una semplice regola per riunioni più efficaci? Mantienile piccole. L'ex CEO di Amazon Jeff Bezos giura sulla "regola delle due pizze": se due pizze non bastano a sfamare tutti i partecipanti alla riunione, il gruppo è troppo grande. L'idea è semplice: team più piccoli portano a una maggiore concentrazione, una migliore collaborazione e meno voci che si perdono nel rumore. 🍕

Alternative a MeetGeek IA in breve

Prima di entrare nei dettagli, ecco una rapida panoramica delle funzionalità/funzioni chiave di queste alternative a MeetGeek IA. 📝

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Ideale per l'intelligenza delle conversazioni Dimensioni del team: team commerciali e di supporto clienti di varie dimensioni che necessitano di approfondimenti sulle conversazioni ClickUp AI Notetaker trascrive le riunioni, genera elementi di azione e ClickUp Brain rende i contenuti ricercabili Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Otter. ai Ideale per la trascrizione integrata con strumenti di collaborazione Dimensioni del team: team di piccole e grandi dimensioni che necessitano di trascrizione e collaborazione in tempo reale Trascrizione automatica, ricerca per parole chiave, identificazione dei relatori, collaborazione in tempo reale A partire da 16,99 $ al mese per utente Fireflies. ai Ideale per la registrazione di riunioni multipiattaforma Dimensioni del team: team di medie e grandi dimensioni che lavorano su più piattaforme Tracker personalizzati, integrazione multipiattaforma, riepiloghi/riassunti basati su IA, database ricercabile A partire da 18 $ al mese per utente Avoma Ideale per l'intelligenza delle conversazioni Dimensioni del team: team commerciali e di supporto clienti che necessitano di approfondimenti sulle conversazioni Analisi incentrata sulle vendite, monitoraggio del sentiment, approfondimenti sulle conversazioni A partire da 29 $ al mese per utente Fathom Ideale per prendere appunti gratuiti durante le riunioni con IA e punti chiave Dimensione del team: team che necessitano di semplici riepiloghi/riassunti delle riunioni Genera video con i momenti salienti, trascrizioni ricercabili e organizza lo spazio del team Free tl;dv Ideale per semplici video con momenti salienti e condivisione Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioni che necessitano di momenti salienti delle riunioni rapidi e facilmente comprensibili Trascrizione automatica, ricerca per parole chiave, identificazione dei relatori e collaborazione in tempo reale A partire da 29 $ al mese per utente Rev Ideale per la trascrizione accurata verificata da esseri umani Dimensioni del team: team di piccole e grandi dimensioni che necessitano di trascrizioni altamente accurate Trascrizione ibrida umana e IA, supporto multilingue, servizi specializzati per campi tecnici A partire da 14,99 $ al mese per utente Sonix. ai Ideale per il riutilizzo automatizzato dei contenuti video Dimensione del team: team di contenuti che riutilizzano in modo efficiente contenuti video/audio Trascrizione automatizzata, sottotitoli e traduzioni, ottimizzazione dei contenuti per piattaforme come i social media A partire da 5 $/ora per la trascrizione IA Krisp Ideale per riunioni senza rumori Dimensione del team: team remoti che necessitano di cancellazione del rumore in tempo reale Crea clip, condividi i momenti salienti e trascrivi le riunioni in oltre 28 lingue A partire da 16 $ al mese per utente Tactiq Ideale per gli utenti di Google Workspace Dimensione del team: team che utilizzano Google Meet per riunioni online Trascrizione perfetta di Google Meet, integrazione con Documenti Google, evidenziazioni con codici colore A partire da 12 $ al mese per utente Grain IA Ideale per creare video highlights condivisibili Dimensione del team: team creativi che necessitano di riassunti visivi delle riunioni Soppressione del rumore in tempo reale, controllo dell'attività del microfono e analisi dettagliate A partire da 19 $ al mese per utente Notta. ai Ideale per la trascrizione multilingue Dimensione del team: team globali che necessitano di trascrizioni in più lingue Annota le riunioni, riutilizza i contenuti in clip video e collabora in tempo reale A partire da 13,49 $ al mese per utente Sembly IA Identificazione delle attività, analisi delle dinamiche delle riunioni e supporto decisionale Trascrizione in tempo reale in 58 lingue, riduzione del rumore e funzionalità/funzioni di collaborazione in team A partire da 15 $ al mese per utente

Le migliori alternative a MeetGeek IA da utilizzare

Se sei pronto a esplorare le opzioni disponibili, ecco le migliori alternative a MeetGeek IA che vale la pena provare per condurre riunioni produttive. 👇

1. ClickUp (Ideale per le note delle riunioni IA e la gestione del flusso di lavoro)

Le note delle riunioni spesso rimangono inutilizzate nella finestra In arrivo di qualcuno o scompaiono in drive disordinati. Le attività vengono trascurate, nessuno ricorda le decisioni chiave e i follow-up vengono ritardati o persi. Affidarsi a strumenti scollegati per la trascrizione, la presa di appunti e la creazione di attività trasforma ogni riunione in un processo frammentato.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Le riunioni in ClickUp riuniscono ogni parte del flusso di lavoro delle riunioni in un unico sistema connesso, dalla pianificazione all'esecuzione, in modo che il tuo team possa concentrarsi sul lavoro da svolgere, senza doverlo ripercorrere.

Cattura e converti istantaneamente i punti chiave in attività

Cattura e converti i punti chiave utilizzando ClickUp AI Notetaker

Una volta iniziata la riunione, ClickUp AI Notetaker prende il controllo. Trascrive l'intera conversazione, la condensa in note facilmente comprensibili ed estrae automaticamente gli elementi su cui intervenire.

Supponiamo che il team dedicato al successo dei clienti organizzi una chiamata strategica di onboarding. L'IA genera un riepilogo/riassunto che copre gli obiettivi, le sequenze e gli ostacoli del client, quindi crea attività di follow-up come "Condividi materiali di formazione" o "Pianifica check-in per la settimana 2".

Ottieni informazioni contestualizzate da trascrizioni e attività

Rivedi le discussioni utilizzando le trascrizioni ricercabili di ClickUp Brain

Subito dopo la riunione, ClickUp Brain rende tali informazioni ricercabili e utilizzabili. Esegue la scansione delle trascrizioni per aiutarti a trovare rapidamente gli argomenti chiave, capire chi ha detto cosa e rivedere le decisioni essenziali.

Supponiamo che un membro del team voglia ricontrollare chi ha accettato di aggiornare il dashboard di reportistica. ClickUp Brain può estrarre quel momento dalla trascrizione in pochi secondi, senza bisogno di scorrere una registrazione di un'ora.

Oltre alle riunioni, ClickUp Brain funziona come un assistente intelligente in tutta l'area di lavoro.

Poni domande come "Cosa abbiamo concordato per la sequenza della campagna di aprile?" e ottieni risposte da note di riunioni passate, attività collegate e documenti correlati. Ad esempio, se qualcuno si unisce a un progetto a metà strada, non avrà bisogno di un briefing completo. Brain collega i punti per loro utilizzando decisioni effettive e il contesto già presente all'interno di ClickUp.

✨ Bonus: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli IA esterni, tra cui GPT-4o e Claude, per il brainstorming, l'ideazione e altro ancora.

Tieni traccia dei risultati delle riunioni con documenti e modelli collegati

Tieni traccia dei risultati ricorrenti tramite i documenti ClickUp

Per tenere tutto insieme, ClickUp Docs archivia ogni nota, riepilogo/riassunto e azione collegata in un unico documento live.

Ad esempio, un team dirigenziale che effettua revisioni aziendali mensili può utilizzare un unico documento ClickUp per monitorare la cronologia delle riunioni, visualizzare tutti gli elementi di azione e monitorare il completamento senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Modello di verbale di riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura chiaramente i risultati delle riunioni utilizzando il modello ClickUp Meeting Minutes

Puoi anche utilizzare il modello di verbale di riunione di ClickUp, uno dei modelli più pratici di ClickUp per prendere appunti per i team. Ogni riunione ha una propria sottopagina datata, in modo che nulla venga sepolto o dimenticato. Elenca i partecipanti, collega le registrazioni, collega le attività agli elementi di azione e documenta le decisioni chiave, tutto in un unico posto. È un sistema affidabile e ripetibile per i team che desiderano semplificare le riunioni senza confusione.

Rimani in sincronizzazione con il flusso delle tue riunioni

ClickUp non si limita a prendere note, ma le collega tra loro. Con integrazioni native per Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar e oltre 1.000 strumenti tramite Zapier, ClickUp rende semplice trasformare le discussioni in risultati concreti. Che si tratti di sincronizzare riunioni, monitorare elementi di azione o aggiornare i client, tutto avviene in un unico flusso di lavoro fluido.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Personalizza il tuo programma ogni giorno: Lascia che Lascia che il Calendario ClickUp assegni automaticamente le priorità alle attività e blocchi il tempo di concentrazione con l'IA

Partecipa alle riunioni senza interruzioni: accedi alle chiamate Zoom, Google Meet e Teams direttamente dal Calendario ClickUp senza cambiare app

Rimani al passo con il tuo programma: Ricevi promemoria automatici delle riunioni in ClickUp per essere sempre preparato

Trova il momento perfetto: confronta facilmente la disponibilità del tuo team tramite il Calendario ClickUp per trovare l'orario più conveniente per tutti

Registra i riassunti delle riunioni: Cattura rapide panoramiche utilizzando Cattura rapide panoramiche utilizzando ClickUp Clips per aggiornare i colleghi in modo asincrono

Collabora alle idee in tempo reale: configura configura le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming durante le riunioni e convertire i punti in attività in tempo reale

Centralizza le discussioni delle riunioni: conserva tutti gli aggiornamenti e le decisioni nella conserva tutti gli aggiornamenti e le decisioni nella chat di ClickUp , proprio accanto alle attività e ai documenti pertinenti

Limiti di ClickUp

Funziona al meglio all'interno della piattaforma ClickUp, limitando l'idoneità per i team che necessitano di una soluzione autonoma o multipiattaforma

Richiede una breve curva di apprendimento per usufruire appieno del potenziale dei flussi di lavoro basati sull'IA, in particolare per i team che non hanno familiarità con gli strumenti di IA

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Guarda cosa ha detto un utente Reddit sull'utilizzo di ClickUp,

All'inizio ero scettico riguardo a tutte le funzionalità/funzioni extra, ma poi mi hanno conquistato. […] All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesimo gadget di IA. Ma mi ha salvato da alcune attività di scrittura noiose, soprattutto quando devo riepilogare/riassumere lunghe email dei client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti IA è stata una vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da fare dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è notevolmente migliorato.

All'inizio ero scettico riguardo a tutte le funzionalità/funzioni extra, ma poi mi hanno conquistato. […] All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesimo gadget di IA. Ma mi ha salvato da alcune attività di scrittura noiose, soprattutto quando devo riepilogare/riassumere lunghe email dei client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti con IA è stata una vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da fare dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è notevolmente migliorato.

Otter. ai trasforma automaticamente le conversazioni in note ricercabili, complete di tag dei relatori. Si integra anche con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams in modo da poter acquisire e organizzare le trascrizioni delle riunioni senza passaggi aggiuntivi.

A differenza di MeetGeek, che approfondisce le metriche, Otter ti consente di aggiornare le note man mano che procedi. Hai 300 minuti gratis e i piani a pagamento aprono più porte, utili se dai valore al collegamento degli strumenti piuttosto che all'analisi approfondita.

Funzionalità/funzioni principali di Otter.ai

Passa a punti di discussione specifici utilizzando una ricerca per parole chiave che si collega direttamente ai timestamp nelle tue registrazioni

Supporta i membri del team con diverse preferenze di apprendimento fornendo alternative testuali ai contenuti audio

Identifica le decisioni critiche e gli elementi su cui intervenire attraverso un sistema di evidenziazione che rende più efficiente il follow-up

Trasforma le riunioni in riepiloghi/riassunti pronti per l'invio tramite email per condividere note e aggiornamenti all'istante

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza diminuisce in ambienti rumorosi o in presenza di accenti marcati

Crea automaticamente account e partecipa alle riunioni senza consenso, spingendo alcuni team a cercare alternative

Prezzi di Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit sulla sua esperienza con Otter. ai,

Lo adoro. Il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up e persino analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose simili.

Lo adoro. Il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto questo, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up e persino analizzare le conversazioni per individuare le cause alla radice e altre cose simili.

📖 Leggi anche: Cerchi altre opzioni? Dai un'occhiata a questo blog sulle alternative a Otter.ai.

3. Fireflies. ai (Ideale per la registrazione di riunioni multipiattaforma)

Fireflies. ai si collega perfettamente al tuo stack tecnologico. Una volta configurato, gestisce automaticamente la registrazione e la trascrizione, creando un repository di conversazioni indipendentemente dal luogo in cui si svolgono le riunioni. Il database ricercabile trasforma le conoscenze sparse delle riunioni in informazioni organizzate e accessibili che i membri del team possono consultare settimane o mesi dopo.

E mentre MeetGeek tiene traccia dei KPI, questo si connette a Salesforce e Slack per i team che vivono nei flussi di lavoro.

Funzionalità/funzioni principali di Fireflies.ai

Crea tracker personalizzati per identificare ed evidenziare automaticamente le discussioni su argomenti specifici come prezzi o concorrenti

Invia file audio preregistrati in formati come MP3, M4A o WAV per una trascrizione accurata, assicurandoti che tutte le tue conversazioni siano documentate

Scarica l'estensione Chrome per registrare le riunioni su varie piattaforme web, inclusi strumenti di videoconferenza e sistemi VoIP

Usa le app di riepiloghi IA per personalizzare i riassunti delle riunioni, concentrandoti sugli elementi di azione, le parole chiave o le panoramiche che contano di più per te

Limiti di Fireflies. ai

Gli elementi di azione possono essere imprecisi, con attività assegnate alla persona sbagliata in alcuni casi

I nomi dei relatori non possono essere corretti nella sezione "Tempo di parola del relatore", anche se sono scritti in modo errato o sbagliato

Le trascrizioni di Fireflies. ai non consentono modifiche dirette per correggere errori nei nomi o nei contenuti

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 645 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 Approfondimento ClickUp: La produttività tende a fluttuare durante la settimana, il che può influire direttamente sull'efficacia delle riunioni. Secondo i dati di un sondaggio, il 35% delle persone afferma che il Monday è il giorno meno produttivo. Un altro 11% trova il Tuesday il giorno più impegnativo, mentre il 7% registra il calo di concentrazione più significativo il Wednesday. Ciò significa che le riunioni programmate all'inizio della settimana potrebbero non ricevere sempre l'energia o l'attenzione necessarie. ClickUp aiuta i team a organizzare riunioni migliori, indipendentemente dal giorno. I programmi delle riunioni in documenti, gli elementi di azione assegnati e le automazioni che consentono di risparmiare tempo mantengono le discussioni concentrate e i follow-up chiari, anche quando la produttività è bassa.

4. Avoma (Ideale per l'intelligenza delle conversazioni)

via Avoma

Avoma offre un approccio diverso da MeetGeek IA. Trascrive e analizza i discorsi, individuando parole di riempimento, menzioni di concorrenti o suggerimenti commerciali.

Collegato a HubSpot, gestisce la pianificazione e il follow-up delle riunioni, rivolgendosi ai team commerciali o di successo. MeetGeek conta i numeri, ma Avoma ascolta ciò che viene detto, aiutando i gruppi che devono valutare le decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Accelera l'inserimento dei nuovi membri del team commerciale fornendo loro l'accesso a una libreria di conversazioni ricercabile

Identifica le opportunità di coaching attraverso analisi basate sull'IA che evidenziano i modelli di conversazione di esito positivo

Tieni traccia del sentiment dei clienti durante tutto il ciclo commerciale con il rilevamento automatico dei segnali positivi e negativi

Confronta le metriche delle prestazioni dei membri del team per riconoscere e replicare gli approcci di esito positivo

Limiti di Avoma

Visualizza note eccessivamente dettagliate che possono sembrare disordinate e opprimenti

Si concentra principalmente su casi d'uso commerciali, limitando la versatilità per la gestione delle riunioni generali

Prezzi Avoma

Assistente IA per riunioni: 29 $ al mese per utente

Conversation Intelligence: 69 $/mese per utente

Revenue Intelligence: 99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.335 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

5. Fathom (Il migliore per prendere appunti gratuiti con IA durante le riunioni con punti chiave)

via Fathom

Fathom ti offre spazio di archiviazione gratuito e illimitato per le trascrizioni, funzionante su Zoom, Google Meet o Teams. Mentre MeetGeek si occupa dell'analisi, Fathom mantiene tutto leggero con note che puoi condividere rapidamente, senza bisogno di configurazione. Questo strumento si unisce automaticamente alle tue videochiamate, cattura il contenuto e lo sintetizza in punti salienti utilizzabili.

L'interfaccia utente pulita si concentra sull'offerta di ciò che serve senza complessità eccessiva.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Clip i momenti importanti durante le riunioni dal vivo con un solo clic per poterli consultare facilmente in seguito

Condividi solo le parti rilevanti della riunione con i colleghi grazie alla selezione intelligente delle parti evidenziate

Rivedi i punti chiave organizzati per relatore per comprendere il contributo di ciascun partecipante

Trascrivi e riassumi le riunioni in oltre 28 lingue, adattandoti a team eterogenei

Comprendi i limiti

Rispetto alla concorrenza, Fathom non offre funzionalità/funzioni di analisi approfondita

Le query effettuate utilizzando "Ask Fathom" non vengono salvate, rendendo difficile rivedere le informazioni passate

Prezzi Fathom

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $/mese per utente

Team Edition Pro: 39 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.945 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 735 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Vediamo cosa ne pensa un utente Reddit dello strumento

Fathom è fantastico, lo uso tutti i giorni. Ha una trascrizione completa e puoi fare domande all'IA che le cerca nella trascrizione per mostrarti i timestamp delle risposte.

Fathom è fantastico, lo uso tutti i giorni. Ha una trascrizione completa e puoi fare domande all'IA, che le cerca nella trascrizione per mostrarti i timestamp delle risposte.

🧠 Curiosità: La fatica da Zoom è reale. Le riunioni video possono essere più stancanti di quelle di persona perché il cervello deve lavorare di più per elaborare i segnali non verbali sullo schermo.

6. tl;dv (Ideale per semplici video highlights e condivisione)

Questo strumento di IA per riunioni si concentra sul rendere i video il fulcro della tua strategia di documentazione delle riunioni. Il nome stesso, troppo lungo, non visualizzato, parla del problema fondamentale che risolve: rendere fruibili le riunioni lunghe. Eccelle nella creazione di brevi clip video da riunioni più lunghe che possono essere facilmente condivisi con le parti interessate.

MeetGeek analizza le statistiche, ma l'IA di tl;dv si concentra sui punti d'azione e copre più lingue, ottimo per chi lavora a livello globale e preferisce muoversi rapidamente piuttosto che approfondire.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Genera trascrizioni ricercabili che si collegano direttamente ai segmenti video corrispondenti per un contesto aggiuntivo

Organizza automaticamente le riunioni in spazi dedicati ai team che mantengono i progetti e i reparti correttamente strutturati

Tagga i membri del team nei commenti per indirizzare la loro attenzione su specifici timestamp dei video

Controlla come e quando vengono condivise le registrazioni e i riepiloghi/riassunti delle riunioni, assicurandoti che le informazioni giuste raggiungano il pubblico appropriato

Limiti tl;dv

Mancanza di una funzionalità/funzione di rimozione automatica delle parole di riempimento per le trascrizioni

Impossibile partecipare in modo coerente alle riunioni pianificate, con conseguente perdita delle registrazioni

Limita il piano gratuito a 10 note di riunioni IA e 10 query per la funzionalità/funzione "Chiedi a tl;dv"

tl;dv prezzi

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 98 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Rev (Ideale per la precisione delle trascrizioni verificate da esseri umani)

via Rev

A differenza delle alternative completamente automatizzate a MeetGeek, Rev combina la tecnologia IA con servizi di trascrizione umana per garantire la massima accuratezza. Questo approccio ibrido offre risultati significativamente più affidabili, soprattutto per contenuti complessi o situazioni di scarsa qualità audio.

Per i team multilingue, le funzionalità di traduzione di questo software di sintesi vocale offrono una flessibilità aggiuntiva che i servizi puramente automatizzati faticano a eguagliare.

Funzionalità/funzioni migliori

Ordina trascrizioni su richiesta senza commit a sottoscrizioni mensili quando le esigenze variano

Accedi a servizi di trascrizione specializzati per terminologia tecnica, medica o legale che richiede competenze specifiche nel settore

Richiedi trascrizioni verbatim che catturano ogni parola esattamente come è stata pronunciata

Ricevi timestamp, identificazione dei relatori e documenti formattati pronti per l'uso professionale

Limiti Rev

Offre un processo di controllo qualità incoerente

Offre un supporto clienti scadente, con segnalazioni di risposte ritardate e problemi con la gestione degli account e l'evasione degli ordini

Prezzo di riferimento

Sottoscrizione VoiceHub

Free

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Trascrizioni minuto per minuto

Trascrizione umana: 1,99 $ al minuto

Trascrizione IA: 0,25 $/minuto

Sottotitoli al minuto

Sottotitoli umani: 1,99 $ al minuto

Didascalie IA: 0,25 $/minuto

Sottotitoli al minuto

Sottotitoli globali: da 6,49 $ a 15,99 $ al minuto

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 45 recensioni)

8. Sonix. ai (Ideale per il riutilizzo automatico dei contenuti video)

Mentre molti strumenti si concentrano solo sulle riunioni, Sonix. ai eccelle con tutti i contenuti registrati, dalle interviste podcast ai webinar e alle sessioni di formazione.

I professionisti dei media apprezzano il modo in cui la piattaforma genera automaticamente sottotitoli, traduzioni e trascrizioni modificabili da un unico file sorgente. L'interfaccia di modifica consente di perfezionare le trascrizioni mantenendo una perfetta sincronizzazione con il media originale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix.ai

Trasforma file audio e video in testo ricercabile e modificabile con timestamp automatici per una facile navigazione

Genera sottotitoli in più lingue per ampliare il pubblico senza sessioni di registrazione aggiuntive

Esporta i contenuti in formati ottimizzati per diverse piattaforme, inclusi social media, siti web e materiali di formazione

Organizza le librerie multimediali con aree di lavoro personalizzate che mantengono separati i diversi progetti e team

Limiti di Sonix. ai

Tariffa a consumo, che può risultare costosa per gli utenti occasionali

Supporta solo file preregistrati, senza opzione per la conversione live da voce a testo

Prezzi Sonix. ai

Standard: Gratis (pagamento a consumo) Trascrizione IA: 10 $/ora Traduzione IA: 10 $/ora Analisi IA: Non disponibile

Trascrizione IA: 10 $/ora

Traduzione IA: 10 $/ora

Analisi IA: Non disponibile

Premium: 22 $/utente/mese Trascrizione IA: 5 $/ora Traduzione IA: 3 $/ora Analisi IA: 5 $/mese

Trascrizione IA: 5 $/ora

Traduzione IA: 3 $/ora

Analisi IA: 5 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Trascrizione IA: 10 $/ora

Traduzione IA: 10 $/ora

Analisi IA: Non disponibile

Trascrizione IA: 5 $/ora

Traduzione IA: 3 $/ora

Analisi IA: 5 $/mese

Valutazioni e recensioni di Sonix. ai

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

📖 Leggi anche: I migliori generatori di verbali di riunioni basati sull'IA

9. Krisp (Ideale per riunioni senza rumori di fondo)

via Krisp

Mentre la maggior parte delle alternative a MeetGeek si concentrano su ciò che accade dopo una riunione, Krisp si concentra sul miglioramento dell'esperienza della riunione attraverso un'avanzata soppressione del rumore. Questo strumento crea una bolla di chiarezza audio eliminando le distrazioni di fondo in tempo reale.

I team remoti e ibridi apprezzano in modo particolare il modo in cui Krisp livella il campo tra l'ambiente dell'ufficio e quello domestico.

Migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Monitora le tue abitudini di riunione con analisi dettagliate, tra cui il tempo totale della riunione, la durata media delle chiamate e il rapporto tra tempo di conversazione e tempo di ascolto

Migliora la chiarezza delle conversazioni regolando gli accenti in tempo reale, facilitando una migliore comprensione in ambienti diversi

Utilizza un widget mobile per controllare le funzionalità/funzioni di Krisp durante le chiamate, come attivare/disattivare la cancellazione del rumore e monitorare l'attività del microfono

Elimina gli effetti eco causati dall'acustica della stanza o dai microfoni sensibili, garantendo un audio chiaro e professionale durante le chiamate

Limiti di Krisp

Limita la cancellazione del rumore a 60 minuti al giorno con il piano Free

Tende a volte a filtrare eccessivamente l'audio, con il risultato di una qualità vocale discontinua o robotica

Offre prestazioni incoerenti a seconda delle cuffie o del microfono utilizzati

Prezzi Krisp

Free

Pro: 16 $ al mese

Business: 30 $/mese

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4,7/5 (oltre 560 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit sulla sua esperienza con Krisp

Abbiamo testato Krisp. Ai circa un anno fa e abbiamo riscontrato che funzionava davvero bene. […] Ha la capacità di elaborare sia l'audio in uscita che quello in entrata, quindi può essere utile per le chiamate quando i clienti hanno cuffie di scarsa qualità. Parte del nostro test consisteva nel trovare video con rumori di fondo fastidiosi, come persone che falciavano il prato o utilizzavano macchinari pesanti, e poi riprodurli con e senza Krisp. Sembrava funzionare come pubblicizzato, anche se un rumore di fondo troppo forte tendeva a rendere la voce un po' robotica.

Abbiamo testato Krisp. Ai circa un anno fa e abbiamo riscontrato che funziona davvero bene. […] Ha la capacità di elaborare sia l'audio in uscita che quello in entrata, quindi può essere utile per le chiamate quando i clienti hanno cuffie di scarsa qualità. Parte del nostro test consisteva nel trovare video con rumori di fondo fastidiosi, come persone che falciavano il prato o utilizzavano macchinari pesanti, e poi riprodurli con e senza Krisp. Sembrava funzionare come pubblicizzato, anche se un rumore di fondo troppo forte tendeva a rendere la voce un po' robotica.

10. Tactiq (ideale per gli utenti di Google Workspace)

tramite Tactiq

Tactiq è un'alternativa leggera a MeetGeek che si integra perfettamente con Google Workspace. La sua estensione Chrome richiede una configurazione minima e una curva di apprendimento graduale per i nuovi utenti.

I team spesso adottano Tactiq quando hanno bisogno di una soluzione semplice senza doversi impegnare in un complesso cambiamento di piattaforma. Lo strumento cattura le conversazioni quotidiane del team piuttosto che le presentazioni formali o le riunioni con i clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Installa e configura in pochi minuti tramite una semplice estensione Chrome senza l'intervento del reparto IT

Converti le conversazioni di Google Meet in documenti collaborativi con il minimo sforzo

Evidenzia i punti importanti durante le riunioni con codici colore che rendono le revisioni più efficienti

Esporta le trascrizioni direttamente nei Documenti Google, dove la collaborazione del team continua in modo naturale

Limiti di Tactiq

Limita le funzionalità al di fuori di Chrome e si concentra principalmente su Google Meet

Le trascrizioni gratuite sono limitate a 10 riunioni al mese, il che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti frequenti

Prezzi Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Grain IA (ideale per creare video highlights condivisibili)

tramite Grain IA

Grain AI si differenzia da MeetGeek trasformando il modo in cui i team condividono le informazioni delle riunioni attraverso frammenti video anziché solo testo. Questo approccio preserva il contesto, il tono e i segnali visivi che spesso vanno persi nelle trascrizioni tradizionali.

I team di contenuti e marketing apprezzano la capacità di Grain di riutilizzare i contenuti delle riunioni per la condivisione interna delle conoscenze e la comunicazione esterna.

Funzionalità/funzioni principali di Grain IA

Riutilizza le testimonianze dei clienti raccolte durante le chiamate commerciali come potenti risorse di marketing per aumentare il coinvolgimento

Collabora con i tuoi colleghi su raccolte di video per creare una documentazione completa dei progetti

Annota le riunioni in tempo reale per generare clip video dei momenti chiave per i membri del team

Compila playlist dei momenti salienti delle riunioni per formare efficacemente i nuovi assunti

Limiti di Grain IA

Impossibile acquisire diapositive o altri supporti visivi durante le riunioni

Mancanza di integrazioni solide con CRM e strumenti di gestione delle attività

Meno enfasi sulle informazioni automatizzate rispetto ai concorrenti incentrati sull'IA

Prezzi di Grain IA

Free

Starter: 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grain IA

G2: 4,6/5 (oltre 295 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su questo strumento

Mi piace la facilità d'uso e la versatilità di Grain. È abbastanza semplice da poter essere utilizzato da chiunque, ma offre anche molte funzionalità avanzate per gli utenti più esperti.

Mi piace la facilità d'uso e la versatilità di Grain. È abbastanza semplice da poter essere utilizzato da chiunque, ma offre anche molte funzionalità avanzate per gli utenti più esperti.

🔍 Lo sapevi? Le riunioni occupano una parte considerevole della settimana lavorativa, con la maggior parte dei professionisti che vi dedica più di tre ore alla settimana. È interessante notare che, mentre una o due riunioni al giorno sono la norma, il 46% dei dipendenti deve affrontare tre o più riunioni al giorno.

12. Notta. ai (Ideale per la trascrizione multilingue)

Notta. ai affronta la trascrizione in tempo reale in 58 lingue, unendosi a Zoom, Teams o Webex con note e riepiloghi/riassunti collegati a Salesforce o Zapier. MeetGeek è orientato all'analisi, ma Notta abbraccia le voci di tutto il mondo con modelli di note di riunione pensati per team eterogenei.

I team attenti al budget apprezzano il modo in cui Notta bilancia i costi con la funzionalità senza compromessi significativi sulle funzionalità/funzioni essenziali. La piattaforma supporta vari ambienti di riunione, rendendola sufficientemente versatile per le organizzazioni con canali di comunicazione diversi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta. ai

Modifica le trascrizioni in modo collaborativo, inserisci immagini e condividi note per promuovere la condivisione delle informazioni

Migliora la chiarezza delle tue registrazioni riducendo il rumore di fondo e garantendo trascrizioni di alta qualità

Organizza i contenuti delle riunioni con cartelle personalizzate e tag per una gestione efficiente delle informazioni

Accedi alla funzionalità di trascrizione su piattaforme desktop, mobili e web con contenuti sincronizzati

Limiti di Notta. ai

I tempi di scadenza della versione di prova poco chiari hanno portato ad addebiti imprevisti per alcuni utenti

I problemi relativi alla struttura delle frasi e alla punteggiatura richiedono occasionalmente una modifica manuale per maggiore chiarezza

Il piano Free non include funzionalità/funzioni avanzate come riepiloghi/riassunti generati dall'IA e opzioni di personalizzazione

Prezzi di Notta. ai

Free

Pro: 13,49 $ al mese

Business: 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati (a partire da 51 utenti)

Valutazioni e recensioni di Notta. ai

G2: 4,5/5 (oltre 185 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta. ai?

Un recensore di G2 afferma

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. Sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzionalità, la qualità dell'output è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. Sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzionalità, la qualità dell'output è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

🧠 Curiosità: I verbali delle riunioni non si misurano in minuti. La parola deriva dal latino minuta scriptura, che significa "piccola scrittura", in riferimento alla presa di brevi appunti.

13. Sembly IA (Ideale per il monitoraggio degli elementi di azione)

tramite Sembly IA

Sembly IA si distingue per l'enfasi posta sull'estrazione di informazioni utili dalle conversazioni. Questo software di gestione delle riunioni va oltre la trascrizione di base per identificare automaticamente decisioni, attività e approfondimenti.

I team che devono affrontare un sovraccarico di informazioni apprezzano in modo particolare il modo in cui l'assistente IA Semblian sintetizza lunghe discussioni in riepiloghi mirati. Collega i contenuti delle riunioni ai risultati del flusso di lavoro, contribuendo a colmare il divario tra le conversazioni e il lavoro effettivo.

Migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Ottieni preziose analisi sulle dinamiche delle riunioni, come il tempo di parola e il sentiment, per migliorare le collaborazioni future

Analizza i temi ricorrenti in tutte le riunioni per identificare le priorità e le sfide organizzative

Tieni traccia dello stato di completamento delle attività generate dalle riunioni per migliorare la responsabilità del team

Sfrutta i compagni di squadra IA di Sembly per assisterti in attività quali analisi dei dati, supporto decisionale e comunicazione

Limiti di Sembly IA

Non è possibile esportare il contenuto delle riunioni, come attività e riepiloghi/riassunti, in formati come documenti Word

Meno enfasi sui componenti video nella documentazione delle riunioni

Prezzi di Sembly IA

Free

Professionale: 15 $/mese

Team: 29 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sembly IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Sembly IA

Mi piace poter classificare le registrazioni delle riunioni in base a tipi o categorie specifici, in modo da ottenere un layout conciso delle note e degli elementi da fare. Mi piace anche che sia in grado di riconoscere la mia voce e che faccia un ottimo lavoro nel catturare i punti salienti e gli elementi da fare.

Mi piace poter classificare le registrazioni delle riunioni in base a tipi o categorie specifici, in modo da ottenere un layout conciso delle note e degli elementi da fare. Mi piace anche che sia in grado di riconoscere la mia voce e che faccia un ottimo lavoro nel catturare i punti salienti e gli elementi da fare.

🔍 Lo sapevi? Per la maggior parte delle persone, il coinvolgimento è fondamentale per il successo di una riunione. Infatti, il 62% afferma che è il fattore più importante per determinare la produttività di una riunione. Quasi la metà ha anche sottolineato che se i partecipanti sembrano disinteressati all'inizio, la riunione rischia di andare male.

✨ Menzioni speciali

Airgram: ideale per programmi collaborativi e flussi di lavoro delle riunioni Claap: ideale per aggiornamenti video asincroni e allineamento del team Supernormal: ideale per note automatizzate delle riunioni con elementi di azione

Riunioni più intelligenti iniziano con ClickUp

Gli strumenti di IA per le riunioni stanno cambiando il modo in cui i team gestiscono le riunioni, raccolgono idee e danno seguito alle decisioni. Sebbene MeetGeek IA sia una scelta affidabile, queste 13 alternative dimostrano che c'è ampio spazio per trovare uno strumento che si adatti perfettamente al modo di lavorare del tuo team.

ClickUp si distingue perché riunisce le note delle riunioni e il lavoro di squadra nello stesso spazio.

IA Notetaker gestisce trascrizioni e riepiloghi collegando gli elementi di azione direttamente ai tuoi progetti. Le informazioni sulle riunioni rimangono connesse alle attività, ai documenti e alle sequenze, rendendo più facile il passaggio dalla discussione alla consegna senza perdere alcun passaggio.

Se questo è il tipo di strumento per riunioni che manca al tuo team... prova ClickUp gratis oggi stesso! ✅