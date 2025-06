gli 11 migliori strumenti di messaggistica vocale per una comunicazione senza interruzioni nel 2025

Sai cosa è sottovalutato? Il suono della voce di qualcuno che attraversa il rumore di infiniti testi e fredde email. È caldo. È umano.

E chiaramente, la gente lo apprezza: gli utenti di WhatsApp inviano 7 miliardi di messaggi vocali al giorno. Che si tratti di un aggiornamento veloce, di una presentazione personale o di un saluto informale, i messaggi vocali aggiungono qualcosa che nessuna emoji potrebbe mai dare.

Dai messaggi vocali senza squillo per i team commerciali ai file audio che aggiungono un tocco personale, questi strumenti ti aiutano a connetterti in modo efficace. Quindi prendi il telefono, fai un respiro profondo e preparati a sembrare qualcuno che vale la pena ascoltare.

Ecco 11 strumenti di messaggistica vocale che trasformano il rumore in conversazione.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Note vocali nella chat, clip vocali nei documenti/attività, assegnazione di commenti, trascrizione IA, SyncUp, clip (schermo + voce), autorizzazioni, collaborazione asincrona, integrazioni Freelance, startup, piccoli team, aziende Gratuito per sempre, piani personalizzabili per le aziende Slack Messaggi vocali in DM/canali, riunioni giornaliere per audio in diretta, reazioni con emoji, integrazioni, messaggi ricercabili Comunicazione sul posto di lavoro, team distribuiti Piano Free, a partire da 8,75 $ al mese per utente WhatsApp Messaggi vocali con velocità di riproduzione, registrazione in vivavoce, eliminazione/inoltro, crittografia end-to-end, multi-dispositivo, strumenti WhatsApp Business Messaggistica personale e aziendale, supporto clienti Gratis, WhatsApp API Business: prezzi personalizzati Telegram Messaggi vocali archiviati nel cloud, pianificazione/invio/modifica con bot, chat segrete, pausa/ripresa, riproduzione flottante, gruppi numerosi Messaggistica sicura e su larga scala, comunità Gratis, Telegram Premium: prezzi personalizzati (in base alla posizione) Discord Canali vocali, push-to-talk, messaggi diretti vocali asincroni, soppressione del rumore, condivisione multimediale, bot per la registrazione Comunità, giochi, gruppi di studio Gratis, a partire da 2,99 $ al mese Google Voice Trascrizione dei messaggi vocali, inoltro delle chiamate, sincronizzazione cloud, integrazione email, filtro antispam, chiamate internazionali Segreteria telefonica aziendale e personale, utenti Google Workspace Gratis, a partire da: 10 $/mese Apple iMessage Note vocali integrate, eliminazione automatica, reazioni con emoji, riproduzione doppia, crittografia, sincronizzazione su dispositivi Apple utenti iPhone/iOS, messaggistica personale veloce Free (integrato nei dispositivi iOS) Signal Crittografia end-to-end, messaggi che scompaiono, blocco screenshot, nessuna pubblicità/tracker, verifica del mittente, controlli sulla privacy Utenti attenti alla privacy, conversazioni riservate Free Voxer Push-to-talk (walkie-talkie), riproduzione live o salvata, thread di gruppo, trascrizione (a pagamento), crittografia, richiamo/eliminazione Conversione di testo in voce, accessibilità e apprendimento audio Gratis, a partire da 3,99 $ al mese per utente Speechify Sintesi vocale, oltre 200 voci, oltre 60 lingue, evidenziazione del testo, importazione da documenti/web, velocità di riproduzione, controllo del tono/intonazione Conversione di testo in voce, accessibilità, apprendimento audio Limitato: Free, a partire da 29 $/mese per utente Microsoft Teams Note vocali nelle chat/canali, trascrizione automatica, sicurezza aziendale, messaggi fissati/filtrati, integrazione con Outlook, cross-device Collaborazione aziendale, utenti Microsoft 365 Gratis, a partire da 4 $/mese per utente

I messaggi audio consentono di risparmiare tempo, aiutano a chiarire i report dettagliati e contribuiscono persino alla soddisfazione dei clienti. Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento di messaggistica vocale:

Qualità audio : cerca strumenti con riduzione del rumore e riproduzione chiara per evitare distorsioni

Facilità d'uso : un'interfaccia semplice con opzioni di registrazione e riproduzione rapide garantisce l'efficienza

Supporto multipiattaforma : i migliori strumenti funzionano su più dispositivi, dai dispositivi mobili ai desktop

Integrazioni : se utilizzi Slack, WhatsApp o app di project management, una perfetta integrazione può aumentare la produttività

Funzionalità di trascrizione : le trascrizioni basate sull'IA aiutano a convertire le note vocali in testo per una facile consultazione e una comunicazione efficace quando necessario

Controlli di riproduzione : funzionalità come la regolazione della velocità, il riavvolgimento e i segnalibri rendono l'ascolto più flessibile

Privacy e sicurezza : la crittografia end-to-end garantisce la protezione dei messaggi sensibili

Spazio di archiviazione e sincronizzazione cloud : la possibilità di salvare e accedere ai messaggi su più dispositivi è fondamentale per un utilizzo a lungo termine

Strumenti di collaborazione: per i team, opzioni come note vocali condivise, tag e assegnazione delle attività migliorano il flusso di lavoro

💡 Suggerimento: per migliorare la chiarezza dei tuoi messaggi vocali, prendi in considerazione l'utilizzo di app con funzionalità di soppressione del rumore. Ad esempio, SyncUps di ClickUp ti consente di accedere a una riduzione del rumore migliorata durante le chiamate e i messaggi vocali.

Ecco 11 strumenti di messaggistica vocale da prendere in considerazione:

1. ClickUp (Ideale per la collaborazione in team con note vocali)

Porta le tue conversazioni dove lavori con ClickUp Chat

Slack ha rivoluzionato la comunicazione grazie al suo stile unico di canali e thread. I team distribuiti hanno lavorato più velocemente collaborando meglio. Tuttavia, a distanza di un decennio, il suo stile di comunicazione è diventato un ostacolo invece che un vantaggio.

La chat rimane disconnessa e il contesto importante va perso nei thread.

Fortunatamente, c'è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e integra la chat e la messaggistica audio direttamente nella sua piattaforma, rendendo la comunicazione più veloce e ricca di contesto.

💜Chat ClickUp

ClickUp Chat ti consente di registrare e inviare messaggi vocali invece di digitare lunghe spiegazioni. Con una funzionalità di note vocali direttamente nella piattaforma, i team possono comunicare in modo efficace senza passare da uno strumento all'altro.

Inoltre, le conversazioni relative al lavoro affiancano il lavoro vero e proprio, aiutandoti a individuare attività, informazioni e assegnare elementi di azione dalla finestra della chat, senza dover passare da una scheda all'altra.

Puoi anche attingere a suggerimenti basati sull'IA per riepilogare/riassumere conversazioni, generare risposte, convertire il linguaggio parlato in testo o riformulare i messaggi al volo.

Collabora istantaneamente con ClickUp Syncups per una comunicazione senza interruzioni all'interno del team

Aggiungi SyncUps, brevi check-in mirati direttamente nella chat, e avrai uno spazio all-in-one per la collaborazione in tempo reale. Il risultato? Intenzioni più chiare, meno fraintendimenti e un aumento del 20% dell'efficienza della comunicazione del team.

💜 Documenti ClickUp

E ClickUp non si ferma alla chat. Puoi aggiungere messaggi vocali sotto forma di Clip vocali per documentare i commenti nei documenti ClickUp.

Aggiungi clip vocali ai commenti sui documenti ClickUp per un contesto migliore

In questo modo è più facile condividere aggiornamenti o istruzioni dettagliate. Puoi anche utilizzare i messaggi audio nelle attività di ClickUp, che possono essere trascritti se ClickUp AI è abilitato, fornendo documentazione scritta insieme ai file audio.

Con ClickUp Assign Comments, puoi assegnare il tuo messaggio audio a un membro del team. In questo modo diventa un elemento su cui agire, piuttosto che una semplice parte di una discussione. Questi messaggi generano notifiche e possono essere monitorati, trasformando conversazioni casuali in follow-up chiari.

Puoi anche risolvere i commenti direttamente all'interno di Attività o Documenti, garantendo che i feedback rimangano efficienti e organizzati. Per i team, questo significa niente più giochi di indovinelli o thread di chiarimenti infiniti.

💜 Clip di ClickUp

Registra e condividi video dello schermo per spiegare le idee in modo più rapido e chiaro con ClickUp Clips

Hai bisogno di qualcosa di ancora più dettagliato? ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo con narrazione vocale, e non solo per i tutorial. Puoi anche utilizzarlo per condividere rapidamente i messaggi vocali registrati direttamente nelle attività o nelle chat.

Che si tratti di inserire un nuovo membro nel team, esaminare l'ambito di un progetto o chiarire un feedback, Clip ti aiuta a comunicare in modo chiaro senza dover programmare un'altra riunione.

E poiché tutto rimane documentato e ricco di contesto, il tuo team può consultarlo in qualsiasi momento, mantenendo la collaborazione asincrona, efficiente e allineata.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Lascia note vocali direttamente nella chat di ClickUp per comunicare più velocemente senza digitare

Consenti la collaborazione asincrona permettendo ai colleghi di ascoltare e rispondere quando preferiscono

Riduci le riunioni utilizzando le note vocali per aggiornamenti, istruzioni e chiarimenti

Sincronizza i messaggi vocali su tutti i dispositivi in modo da potervi accedere dal desktop o dal cellulare

Recupera facilmente i messaggi vocali precedenti senza perdere il contesto

Controlla chi può accedere e rispondere ai messaggi vocali con autorizzazioni personalizzabili

Limiti di ClickUp

La piattaforma ricca di funzionalità richiede un leggero apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Shaymah A., utente di ClickUp, afferma:

Adoro le funzionalità integrate in ClickUp! Posso lavorare direttamente sui fogli di calcolo incorporati tramite ClickUp; posso chiedere ai miei clienti di caricare contratti, registrazioni vocali di qualsiasi riunione con i fornitori, ecc. Posso persino inviare email direttamente tramite ClickUp. Il processo è perfetto e tutto è disponibile in un unico posto!

Adoro le funzionalità integrate in ClickUp! Posso lavorare direttamente sui fogli di calcolo incorporati tramite ClickUp; posso chiedere ai miei clienti di caricare contratti, registrazioni vocali di qualsiasi riunione con i fornitori, ecc. Posso persino inviare email direttamente tramite ClickUp. Il processo è perfetto e tutto è disponibile in un unico posto!

🧠 Curiosità: parlare è fino a 3 volte più veloce che scrivere. Uno studio di Stanford ha scoperto che le persone raggiungono 161 parole al minuto parlando, rispetto alle sole 53 con una tastiera in inglese. Non è solo una questione di velocità, ma di un notevole risparmio di tempo nelle riunioni, negli aggiornamenti e nelle comunicazioni quotidiane!

2. Slack (Ideale per la comunicazione sul posto di lavoro con messaggistica vocale)

tramite Slack

I check-in rapidi, gli aggiornamenti sui progetti e le discussioni di team non richiedono sempre lunghi messaggi di testo. I messaggi vocali in Slack offrono un modo più naturale per comunicare, consentendo agli utenti di spiegare idee complesse più rapidamente.

La funzionalità Riunioni giornaliere semplifica la comunicazione sul posto di lavoro ed è diventata un modo rapido per sostituire le riunioni inutili. Invece di destreggiarsi tra infiniti thread di Slack, i team possono inviare rapidi aggiornamenti vocali e mantenere lo slancio.

Con integrazioni per il project management, la condivisione di documenti e l'automazione, Slack funziona bene per i team che hanno bisogno di qualcosa in più della semplice messaggistica vocale. Mantiene tutto connesso, dalle riunioni quotidiane e gli elenchi dei contatti agli aggiornamenti urgenti sui progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Invia messaggi vocali che vengono automaticamente trascritti e sono ricercabili

Rispondi ai messaggi vocali con le emoji invece di rispondere

Condividi messaggi vocali su più canali e messaggi diretti

Integrazione con app di terze parti per un'automazione vocale avanzata

Limiti di Slack

Nessuna trascrizione o modifica integrata per i messaggi vocali

Le riunioni giornaliere possono interrompere il lavoro intenso se utilizzate in modo eccessivo

Prezzi di Slack

Free

Pro : 8,75 $ al mese per utente

Business+ : 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Una recensione su G2 dice:

È davvero utilissimo e gestisce tutto in modo efficiente. Le scorciatoie e i promemoria sono fantastici. Inoltre, anche le integrazioni e la funzionalità API sono molto utili.

È davvero utilissimo e gestisce tutto in modo efficiente. Le scorciatoie e i promemoria sono fantastici. Inoltre, anche le integrazioni e la funzionalità API sono molto utili.

💡 Suggerimento: utilizza app di messaggistica vocale con funzionalità di trascrizione per convertire rapidamente le parole pronunciate in testo, facilitando così la consultazione e la ricerca.

3. WhatsApp (Ideale per la messaggistica vocale personale e aziendale)

I messaggi vocali di WhatsApp sono una buona alternativa alle email. Consentono agli utenti di inviare aggiornamenti rapidi, spiegazioni lunghe o persino reazioni emotive senza dover digitare sulla tastiera.

I controlli della velocità di riproduzione rendono i messaggi lunghi più facili da assimilare e la crittografia end-to-end dell'app garantisce la privacy.

Per le aziende, WhatsApp Business aggiunge strumenti per le interazioni con i clienti, tra cui risposte automatiche e integrazioni CRM. Il supporto multi-dispositivo significa che i messaggi rimangono accessibili su telefoni cellulari e desktop, eliminando il fastidio di dover cambiare dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di WhatsApp

Elimina i messaggi vocali inviati a tutti

Ascolta i messaggi vocali a una velocità 1,5 o 2 volte superiore

Anteprima dei messaggi vocali prima dell'invio

Registra a mani libere senza tenere premuto il pulsante

Inoltra i messaggi vocali senza perdere la qualità

Limiti di WhatsApp

Nessuna trascrizione integrata per convertire la voce in testo

I messaggi vocali di grandi dimensioni occupano spazio di archiviazione

Prezzi di WhatsApp

Free

API WhatsApp Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WhatsApp

G2: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 16.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WhatsApp?

Una recensione su G2 recita:

Puoi effettuare connessioni vocali e di testo veloci con altri per uso aziendale e privato, ottimo supporto clienti. È un ottimo modo per comunicare ogni giorno ed è molto facile da usare.

Puoi effettuare connessioni vocali e di testo veloci con altri per uso aziendale e privato, ottimo supporto clienti. È un ottimo modo per comunicare ogni giorno ed è molto facile da usare.

📖 Leggi anche: WhatsApp vs. Messaggi Google: quale app di chat è migliore?

👀 Lo sapevi? Il 30% degli americani utilizza le note vocali ogni settimana.

4. Telegram (ideale per messaggi vocali sicuri e su larga scala)

tramite Telegram

I messaggi vocali lunghi spesso ingombrano lo spazio di archiviazione del telefono, ma Telegram risolve questo problema archiviandoli nel cloud.

Ciò rende facile l'accesso ai messaggi vocali da qualsiasi dispositivo senza preoccuparsi di esaurire lo spazio. Per le discussioni di gruppo, le chat vocali di Telegram funzionano come un forum audio dal vivo, dove i partecipanti possono entrare e uscire senza avviare una chiamata formale.

La piattaforma è popolare tra coloro che cercano un'alternativa alle app di messaggistica tradizionali, in particolare per le comunità più grandi e le discussioni pubbliche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Telegram

Pianifica i messaggi vocali utilizzando i bot

Modifica i messaggi vocali inviati con i bot di conversione da voce a testo

Invia messaggi vocali che si autodistruggono nelle chat segrete

Metti in pausa e riprendi la registrazione vocale prima di inviare

Riproduci i messaggi vocali al di fuori della chat con la riproduzione fluttuante

Messaggi sicuri con chat segrete crittografate

Limiti di Telegram

Meno popolare per la comunicazione aziendale

Nessuna trascrizione integrata per i messaggi vocali

Prezzi di Telegram

Free

Telegram Premium: prezzi personalizzati (a seconda della posizione)

Valutazioni e recensioni di Telegram

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Telegram?

Una recensione su Capterra recita:

La facilità d'uso! È così facile da scaricare e utilizzare. Simile ad altre app di messaggistica, ma è possibile creare gruppi di sola visualizzazione e trovare gruppi a cui partecipare, cosa che mi è piaciuta molto. È un'app sicura e mi piacciono le funzionalità/funzioni come la condivisione di video/foto, le note vocali, le reazioni ai messaggi e la condivisione di file.

La facilità d'uso! È facilissimo da scaricare e utilizzare. Simile ad altre app di messaggistica, ma è possibile creare gruppi di sola visualizzazione e trovare gruppi a cui partecipare, cosa che mi è piaciuta molto. È un'app sicura e mi piacciono molto le funzionalità/funzioni come la condivisione di video/foto, le note vocali, le reazioni ai messaggi e la condivisione di file.

📖 Leggi anche: Comunicazione formale e informale: differenze, somiglianze e consigli per migliorare

5. Discord (ideale per comunità e messaggistica vocale per giochi)

tramite Discord

Non tutte le conversazioni devono iniziare con una telefonata. I canali vocali di Discord consentono agli utenti di partecipare alle discussioni e di uscirne utilizzando messaggi vocali senza squillo.

È utile per comunità, gruppi di gioco e sessioni di studio, rendendo la comunicazione più naturale e senza interruzioni. Per aggiornamenti rapidi, i messaggi vocali nei DM offrono un modo semplice per condividere pensieri senza digitare. La funzione push-to-talk aiuta a filtrare il rumore di fondo, mantenendo le conversazioni nitide anche in ambienti rumorosi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Entra nei canali vocali in qualsiasi momento senza bisogno di effettuare una chiamata formale

Invia messaggi vocali nei DM per aggiornamenti di lavoro rapidi e asincroni

Riproduci file audio di alta qualità con una latenza minima

Passa facilmente dalla modalità push-to-talk al microfono aperto

Registra le discussioni sui canali vocali con i bot

Attiva la soppressione del rumore per ridurre i suoni di fondo

Limiti di Discord

Mancanza di funzionalità/funzioni aziendali come la gestione strutturata delle attività

Nessuna trascrizione dei messaggi vocali

Prezzi di Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $ al mese

Nitro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,7/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Un utente Capterra afferma:

Mi piace tutto di Discord. Le sue funzionalità/funzioni più interessanti sono la comunicazione senza interruzioni con persone di qualsiasi parte del mondo e la condivisione e l'archiviazione di file multimediali su diversi dispositivi.

Mi piace tutto di Discord. Le sue funzionalità/funzioni più interessanti sono la comunicazione senza interruzioni con persone di tutto il mondo e la condivisione e l'archiviazione di file multimediali su diversi dispositivi.

🧠 Curiosità: l'FBI raccomanda di utilizzare app di messaggistica crittografate per chiamate e testi per proteggersi dalle minacce informatiche, sottolineando che "la crittografia è tua amica" nella salvaguardia delle comunicazioni personali.

📖 Leggi anche: Discord vs WhatsApp: quale app di messaggistica è migliore per il lavoro?

6. Google Voice (ideale per la trascrizione di messaggi vocali aziendali e personali)

tramite Google Voice

Gestire più numeri di telefono può essere frustrante, soprattutto quando si devono destreggiarsi tra chiamate di lavoro e personali. Google Voice semplifica le cose fornendo un unico numero che funziona su tutti i dispositivi.

È molto più di una semplice app per chiamate, poiché offre la trascrizione dei messaggi vocali. In questo modo i messaggi vengono convertiti immediatamente in testo, rendendoli più facili da leggere mentre sei in movimento.

Per le aziende, si integra con Google Workspace, rendendolo un'opzione pratica per i team che già utilizzano Gmail, Calendar e Drive. Il filtro antispam aiuta anche a tenere lontane le chiamate indesiderate, mentre l'inoltro delle chiamate garantisce che i messaggi importanti vengano consegnati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Voice

Inoltra i messaggi vocali alla tua email

Sincronizzazione dei messaggi vocali su più dispositivi

Chiama numeri internazionali a tariffe più convenienti direttamente dall'app

Invia messaggi vocali senza squillo

Accedi ai messaggi vocali da qualsiasi dispositivo con l'archiviazione cloud

Limiti di Google Voice

Disponibile solo in alcuni paesi

Richiede un account Google per tutte le funzionalità

Prezzi di Google Voice

Free

Starter : 10 $/mese (fino a 10 utenti)

Standard: 20 $/mese (numero illimitato di utenti)

Premier: 30 $/mese (numero illimitato di utenti)

Valutazioni e recensioni di Google Voice

G2: 4,1/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Voice?

Una recensione su G2 recita:

Semplifica le chiamate internazionali. Adoro avere un posto dove ricevere SMS e messaggi vocali trascritti.

Semplifica le chiamate internazionali. Adoro avere un posto dove ricevere SMS e messaggi vocali trascritti.

🧠 Suggerimento utile: le note vocali possono creare un senso di vicinanza e connessione tra le persone. A differenza dei messaggi di testo, sentire la voce di qualcuno può trasmettere emozioni e sfumature, rendendo le interazioni più personali e sincere.

7. Apple iMessage (ideale per gli utenti iPhone con messaggistica vocale integrata)

tramite Apple iMessage

Toccare lo schermo non è sempre comodo, quindi la funzionalità di messaggi vocali di Apple in iMessage è utile per conversazioni veloci. L'app consente agli utenti di registrare e inviare note vocali direttamente nella chat senza passare a un'altra app. I messaggi vengono eliminati automaticamente dopo un periodo di tempo impostato, mantenendo la finestra In arrivo libera.

Il solido ecosistema Apple consente la sincronizzazione dei messaggi vocali su iPhone, iPad e Mac senza alcuno sforzo. Tuttavia, poiché i messaggi vocali sono limitati ai dispositivi Apple, gli utenti Android non possono ricevere messaggi vocali nello stesso formato, rendendoli meno ideali per la comunicazione multipiattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple iMessage

Invia messaggi istantanei al lavoro senza app aggiuntive

Crittografa i messaggi per una maggiore privacy

Riproduci i messaggi vocali a velocità doppia

Tocca i messaggi vocali con reazioni rapide tramite emoji

Elimina i messaggi vocali dopo un determinato periodo di tempo per garantire la privacy

Registra messaggi vocali senza bisogno di usare la tastiera

Limiti di Apple iMessage

Funziona solo all'interno dell'ecosistema Apple

Nessuna trascrizione dei messaggi vocali

Prezzi di Apple iMessage

Free (integrato nei dispositivi iOS)

Valutazioni e recensioni di Apple iMessage

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

📖 Leggi anche: I migliori software di sintesi vocale

8. Signal (Il migliore per la messaggistica vocale incentrata sulla privacy)

tramite Signal

Per chi prende sul serio la privacy, Signal offre una delle esperienze di messaggistica più sicure. Ogni messaggio, comprese le note vocali, è crittografato end-to-end, garantendo che solo il mittente e il destinatario possano accedervi. A differenza delle app tradizionali, Signal non memorizza i metadati, rendendola la scelta ideale per gli utenti che desiderano ridurre al minimo la propria impronta digitale.

La natura open source dell'app consente agli esperti di sicurezza di controllarne continuamente il codice, rafforzandone la reputazione in materia di privacy. Sebbene possa mancare di alcune delle rifiniture delle app commerciali, rimane una scelta affidabile per gli utenti che danno priorità alla riservatezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Signal

Eliminazione automatica dei messaggi con le impostazioni di chat a scomparsa

Blocca gli screenshot nelle chat private per una maggiore sicurezza

Senza pubblicità, tracker o raccolta dati

Verifica l'identità del mittente con i numeri di sicurezza

Disattiva le conferme di lettura per i messaggi vocali

Blocca i messaggi vocali indesiderati con un solo tocco

Limiti di Signal

Mancanza di backup su cloud, che rende difficile il recupero dei dati

Integrazioni limitate rispetto alle app più diffuse

Prezzi di Signal

Free

Valutazioni e recensioni di Signal

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Signal?

Una recensione su G2 dice:

Signal è un'ottima applicazione per conversazioni sicure con i nostri potenziali clienti. L'applicazione richiede un PIN ogni volta che accediamo, il che ci aiuta a mantenere la nostra privacy. Dispone anche di chat che scompaiono, che cancellano la chat subito dopo che è stata visualizzata. Nel complesso è un ottimo strumento di comunicazione.

Signal è un'ottima applicazione per conversazioni sicure con i nostri potenziali clienti. L'applicazione richiede un PIN ogni volta che accediamo, il che ci aiuta a mantenere la privacy. Dispone anche di chat che scompaiono, che eliminano la chat subito dopo che è stata visualizzata. Nel complesso è un ottimo strumento di comunicazione.

9. Voxer (Il migliore per i messaggi vocali in stile walkie-talkie)

tramite Voxer

Vuoi che le conversazioni sembrino più in tempo reale senza una telefonata? Voxer colma questa lacuna offrendo messaggi vocali push-to-talk, che imitano l'esperienza di un walkie-talkie.

Questo lo rende utile per i team sul campo, come le squadre di costruzione, i coordinatori di eventi o i team di logistica, che hanno bisogno di comunicazioni rapide e bidirezionali.

A differenza dei messaggi vocali tradizionali, i messaggi di Voxer possono essere riprodotti in tempo reale o salvati per un ascolto successivo, offrendo flessibilità in base all'urgenza. L'app fornisce anche comunicazioni crittografate per i team aziendali che gestiscono informazioni sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Voxer

Trascrivi i messaggi vocali in testo con un piano a pagamento

Crea thread di messaggi vocali per conversazioni di gruppo

Richiamare ed eliminare i messaggi vocali inviati

Trasmetti messaggi vocali di alta qualità anche con connessioni lente

Limiti di Voxer

La versione Free include pubblicità

Meno efficace per comunicazioni strutturate e basate su testo

Prezzi di Voxer

Personale: Free

Pro: 3,99 $ al mese per utente

Business: 9,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Voxer

G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Voxer?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace la facilità con cui è possibile registrare note vocali, che il team Vox trascrive poi in messaggi di testo. Questa funzionalità è molto utile per chi sta camminando sul campo e deve prestare attenzione a dove sta andando, evitando così problemi di sicurezza.

Mi piace la facilità con cui è possibile creare note vocali, che il team Vox trascrive poi in messaggi di testo. Questa funzionalità è molto utile per chi sta camminando sul campo e deve prestare attenzione a dove sta andando, evitando così qualsiasi problema di sicurezza.

👀 Lo sapevi? La popolare app walkie-talkie Voxer è stata ispirata dalle esigenze di comunicazione militare. Il co-fondatore Tom Katis, ex sergente delle forze speciali dell'esercito statunitense, ha sviluppato Voxer dopo aver sperimentato difficoltà di comunicazione durante il servizio.

10. Speechify (Il migliore per convertire il testo in messaggi vocali)

grazie a Speechify

Ascoltare invece di leggere può essere un buon cambiamento, soprattutto per chi ha un'agenda fitta di impegni. Speechify trasforma il testo scritto in audio dal suono naturale, rendendo facile la fruizione di lunghi documenti, email o note sotto forma di messaggi vocali. Che sia utilizzato per motivi di accessibilità o di praticità, aiuta gli utenti ad assorbire i contenuti senza usare le mani.

L'app supporta più lingue e consente la personalizzazione della velocità di riproduzione, rendendola ideale per professionisti, studenti e chiunque preferisca l'apprendimento audio.

Sebbene sia stato progettato principalmente come uno dei migliori software di sintesi vocale, gli utenti possono anche creare e condividere registrazioni vocali per report dettagliati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechify

Evidenzia il testo mentre leggi ad alta voce per una migliore comprensione

Implementa oltre 200 voci naturali e realistiche in più di 60 lingue

Integrazione con PDF, pagine web ed email per una conversione audio senza interruzioni

Regola il tono e l'intonazione per personalizzare l'esperienza di ascolto

Importa testo da pagine web, documenti e app

Limiti di Speechify

Le voci di qualità superiore richiedono un piano a pagamento

Occasionali errori di pronuncia con parole complesse

Prezzi di Speechify

Limitato : Gratis

Premium: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Speechify

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Microsoft Teams (ideale per la messaggistica vocale e la collaborazione aziendale)

tramite Microsoft Teams

Rimanere al passo con le conversazioni sul posto di lavoro può essere difficile, specialmente nei team di grandi dimensioni. Microsoft Teams offre la messaggistica vocale integrata, che consente agli utenti di inviare e ricevere note vocali all'interno di diversi canali di comunicazione.

Questo aiuta a ridurre i lunghi messaggi di testo e garantisce una comunicazione più rapida senza bisogno di un'app separata.

Poiché Teams è profondamente integrato con Microsoft 365, i messaggi vocali possono essere condivisi insieme a documenti, note di riunioni e attività, mantenendo tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Accedi alle note vocali su desktop e dispositivi mobili per una maggiore flessibilità

Utilizza la sicurezza di livello aziendale per comunicazioni crittografate

Trascrivi automaticamente i messaggi vocali nelle chat di team

Fissa i messaggi vocali importanti per un accesso rapido

Filtra i messaggi vocali in base a parole chiave nelle trascrizioni

Connettiti con Outlook per inviare note vocali tramite email

Limiti di Microsoft Teams

Il numero di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo

Richiede un account Microsoft per tutte le funzionalità

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)

