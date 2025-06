Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da esplorare nel 2025

Fireflies IA è uno dei migliori strumenti di IA per riunioni virtuali. Funge da assistente virtuale che prende note, genera riepiloghi/riassunti e facilita la collaborazione.

Tuttavia, una volta registrato su Fireflies, potresti rimanere leggermente deluso dalla sua interfaccia complessa. Inoltre, quando inizi a utilizzarlo, potresti riscontrare imprecisioni ed errori nelle note delle riunioni.

Se stai già affrontando questi problemi, sei nel posto giusto. Questo blog presenta le 10 migliori alternative a Fireflies selezionate con cura.

Scopri quale di questi strumenti soddisfa tutte le tue esigenze.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco le 10 migliori alternative a Fireflies IA: ClickUp: Il miglior strumento di IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione Il miglior strumento di IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione Fathom: Il migliore per generare riepiloghi/riassunti delle riunioni e trascrizioni Otter. ai: Ideale per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale Avoma: Il migliore per la gestione end-to-end delle riunioni Grain: Ideale per creare clip delle riunioni e mantenere sincronizzati i team MeetGeek. ai: Il migliore per prendere appunti e mantenere un repository di note delle riunioni tl;dv: Ideale per i team aziendali per acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report IA Gong: Ideale per i team commerciali per analizzare e migliorare le chiamate Tactiq: Il migliore per la trascrizione automatica in tempo reale Chorus. ai: Il migliore per l'intelligenza conversazionale basata sulle trattative

Limiti di Fireflies IA

Fireflies IA è popolare per la sua facilità d'uso e versatilità. Ha ottime funzionalità/funzioni di trascrizione, supporta diverse lingue e offre diverse opzioni di integrazione per la gestione delle discussioni delle riunioni. Tuttavia, secondo gli utenti, il software presenta alcuni aspetti negativi.

Problemi di accuratezza : occasionalmente si verificano errori nei servizi di trascrizione, specialmente con lingue diverse dall'inglese, accenti marciti, audio rumoroso e termini tecnici. Inoltre, lo strumento ha difficoltà a distinguere più partecipanti

Riepiloghi/riassunti vaghi : i riepiloghi delle riunioni generati dall'IA spesso richiedono modifiche poiché i contesti a volte non sono chiari. Inoltre, ci sono errori nelle traduzioni

Piano gratuito limitato : il piano gratuito di Fireflies AI è di base. Non è possibile accedere alle funzionalità/funzioni dell'assistente IA o alla ricerca intelligente. Inoltre, sono disponibili riepiloghi IA limitati e un totale di 800 minuti di spazio di archiviazione/postazione per le riunioni

Mancanza di personalizzazioni: Fireflies IA non offre molte personalizzazioni per le impostazioni di registrazione. Inoltre, non sono disponibili report personalizzati per visualizzare tutte le informazioni sulle riunioni in un unico posto

🧠 Lo sapevate? Secondo una ricerca, il mercato globale degli assistenti di riunioni IA è stato valutato a 1,95 miliardi di dollari nel 2023 e dovrebbe raggiungere gli 11,88 miliardi di dollari entro il 2031. Il segmento "Organizzatore di riunioni" domina il mercato tra i diversi tipi grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e all'integrazione con i più diffusi strumenti di produttività.

Alternative a Fireflies IA in breve

Prima di approfondire l'argomento, ecco un'anteprima dei 10 strumenti migliori, delle loro funzionalità/funzioni chiave e delle strutture aziendali per cui sono più adatti!

Alternative a Fireflies IA Funzionalità/funzione distintiva Ideale per ClickUp Crea un ecosistema di riunioni connesso in cui puoi prendere note, collaborare, condividere e creare attività direttamente dalle note Professionisti, PMI e aziende Fathom Ha un'interfaccia utente intuitiva e consente di generare punti salienti durante la chiamata Team aziendali Otter. ai Consente l'acquisizione automatica di immagini durante la condivisione dello schermo Uso personale e piccoli team Avoma Esegue analisi delle riunioni e delle chiamate per migliorarne la qualità Team aziendali di grandi dimensioni Grain Consente di ritagliare segmenti di riunioni, condividerli e taggare persone specifiche Aziende di medie e grandi dimensioni MeetGeek. ai Crea riepiloghi/riassunti dettagliati e ti consente di accedere alle note delle riunioni precedenti Uso personale e piccoli team tl;dv Genera report e dashboard IA personalizzati per visualizzare tutte le informazioni sulle riunioni in un unico posto Team di medie e grandi dimensioni Gong Aiuta a monitorare le chiamate, prevedere il flusso delle vendite e analizzare le trattative Team commerciali e RevOps di grandi aziende Tactiq Trascrive le riunioni in tempo reale senza un bot Freelancer e team in crescita Chorus. ai Cattura le chiamate, estrae informazioni e analizza le conversazioni per determinare la probabilità di esito positivo di un accordo Team commerciali e di vendita di grandi organizzazioni

Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da utilizzare

1. ClickUp (Il miglior strumento di IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione)

Trascrivi le riunioni, gestisci i programmi e collabora con ClickUp

Cerchi uno strumento che sia molto più di un semplice registratore di riunioni? Scopri ClickUp, l'app per tutto il lavoro che combina riunioni e project management in un'unica piattaforma.

La soluzione di ClickUp per riunioni produttive? Un blocco note IA integrato che vive nel tuo calendario! Questo ingegnoso strumento prende appunti per te, permettendoti di rimanere completamente concentrato sulle riunioni.

Si integra perfettamente con app di terze parti, come Zoom, Teams e Google Meet, rendendolo una soluzione versatile. L'AI Notetaker documenta automaticamente il nome della riunione, la data e i partecipanti e fornisce anche una registrazione audio completa.

Offre anche approfondimenti sintetici con una panoramica rapida, i punti chiave e i passaggi successivi in un formato chiaro sotto forma di lista di controllo. Inoltre, riceverai trascrizioni dettagliate per quelle revisioni approfondite. Dopo la riunione, potrai accedere facilmente alle tue note in un documento ClickUp privato, contrassegnato e pronto per essere rivisto o condiviso.

Inoltre, ClickUp Meetings riunisce tutto sotto lo stesso tetto: gestione dei programmi, impostazione delle azioni da intraprendere, documentazione delle riunioni settimanali e molto altro ancora. In questo modo, puoi accedere a tutti i tuoi documenti, attività e altri materiali senza dover cambiare scheda. Puoi utilizzare il modello di note di riunione di ClickUp per strutturare queste note e assicurarti che siano ben documentate prima di condividerle con le parti interessate.

ClickUp Brain, lo strumento basato sull'IA di ClickUp, può anche aiutarti a tradurre i tuoi appunti delle riunioni in altre lingue e suggerire miglioramenti/attività potenziali per organizzare correttamente le informazioni. La parte migliore? Puoi convertire direttamente gli appunti e i riassunti delle riunioni in attività o elementi di azione e collegarli a progetti e flussi di lavoro specifici.

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni e traduci le note delle riunioni con ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Docs ti consente di creare documenti live con note di riunione. Puoi utilizzarli come risorse dinamiche a cui i team possono fare riferimento durante le chiamate con i clienti. È anche facile cercare qualsiasi riunione specifica o dettagli di attività nel documento per trovarli in pochi secondi.

ClickUp offre anche diversi modelli di riunione che puoi utilizzare quando sei troppo occupato per impostare programmi, verbali e note strutturate. Ad esempio, il modello di verbale di riunione di ClickUp ti aiuta a:

Organizza il programma della riunione, gli elementi da trattare e i partecipanti

Tieni traccia delle informazioni chiave e dei risultati della riunione

Assegna elementi di azione come attività ai membri del team

Scarica questo modello Registra le informazioni critiche delle riunioni con il modello per verbali di riunione di ClickUp

Allo stesso modo, puoi utilizzare il modello ClickUp Meetings per gestire gli elementi dell'agenda, le note e i follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Prendi il controllo delle riunioni: ClickUp AI Note Taker trascrive automaticamente le riunioni, riepiloga/riassume i punti chiave e crea attività concrete, rendendo più facile tenere traccia dei follow-up e delle decisioni

Crea elementi di azione : trasforma le note in attività da svolgere con : trasforma le note in attività da svolgere con le attività di ClickUp , aggiungi dettagli e tagga le persone responsabili di eseguirle

Organizzazione e modifica delle note : organizza e modifica le note e le attività delle riunioni in un unico posto con : organizza e modifica le note e le attività delle riunioni in un unico posto con il blocco note di ClickUp

Registrazioni dello schermo : condividi le registrazioni dello schermo con trascrizioni basate sull'IA all'interno delle note delle riunioni con : condividi le registrazioni dello schermo con trascrizioni basate sull'IA all'interno delle note delle riunioni con ClickUp Clips e trascrivile istantaneamente con ClickUp Brain

Collaborazione in tempo reale: accedi alle note, condividile con il tuo team e collabora alle conversazioni utilizzando : accedi alle note, condividile con il tuo team e collabora alle conversazioni utilizzando ClickUp Chat

Limiti di ClickUp

Con così tante personalizzazioni e funzionalità, potrebbe volerci un po' di tempo per prendere confidenza con lo strumento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

ClickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da soli 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, soprattutto con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione delle attività, nella scrittura di prompt o nei riepiloghi delle riunioni. Al di fuori delle funzioni IA, Click-up è alla pari con la miriade di piattaforme di Project Management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che Click-Up abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello nelle serie di attività.

Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione del software, soprattutto con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione delle attività, nella scrittura di prompt o nei riassunti delle riunioni. Al di fuori delle funzioni IA, Click-up è alla pari con la miriade di piattaforme di Project Management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che Click-Up abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello nelle serie di attività.

📖 Per saperne di più: Come condividere e collaborare sulle note

2. Fathom (ideale per generare riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni)

via Fathom

Se hai un team non esperto di tecnologia, Fathom può essere un prezioso assistente per le riunioni. A differenza dell'interfaccia utente affollata di Fireflies IA, Fathom ha un'interfaccia pulita, che lo rende il più facile da usare per prendere appunti durante le riunioni di progetto.

Puoi organizzare le tue discussioni dalla A alla Z in un riepilogo della riunione e creare un piano d'azione in pochi minuti. Fathom genera note dettagliate delle riunioni e estrae persino gli elementi di azione in modo da poterli utilizzare rapidamente per creare email di follow-up.

Il punto forte? Fathom è ottimo per le traduzioni. Supporta 28 lingue e genera note accurate indipendentemente dalla lingua della riunione.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Crea e condividi brevi clip video di parti specifiche della riunione per trasmettere solo le informazioni più importanti

Genera punti salienti durante la chiamata e riepiloga/riassumi le note della riunione con l'IA

Ottieni tutti i dati necessari, come le pagine visualizzate, le principali fonti di riferimento, ecc. in un'unica dashboard con Fathom Analytics

Comprendi i limiti

Non è possibile copiare e incollare le note senza collegare automaticamente il video della riunione o aggiungere un pulsante "guarda" alla fine

Il processo di installazione è semplice ma lungo

Scopri i prezzi

Free

Premium : 19 $ al mese per utente

Edizione Team : 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

La cosa migliore è che capisce quasi tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che mi accompagna in ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella conservazione dei dati. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non riesco a scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero non è effettivamente a schermo intero. Questo perché mostra il pannello laterale che potrebbe non servirmi sempre.

La cosa migliore è che capisce quasi tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che mi accompagna in ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella conservazione dei dati. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non posso scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero non è effettivamente a schermo intero. Perché mostra il pannello laterale che potrebbe non servirmi sempre.

3. Otter. ai (Il migliore per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale)

Otter. ai è un'ottima alternativa a Fireflies AI per piccoli team. È dotato di uno strumento di IA per le note delle riunioni che riepiloga/riassume e genera trascrizioni delle riunioni in tempo reale, così potrai dedicare tutta la tua attenzione alla chiamata.

Se non puoi partecipare alla chiamata, Otter può fornirti informazioni chiave sulla riunione e persino creare elementi di azione per i passaggi successivi. Puoi anche cercare e riprodurre trascrizioni audio sincronizzate con il testo, modificarle e annotarle con immagini e commenti.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Unisci conversazioni vocali in diretta e aggiornamenti asincroni e ottieni informazioni approfondite da Otter e dai tuoi colleghi con IA Chat

Usa Otter per identificare più oratori, creare spazi nelle trascrizioni per le pause e ottenere i timestamp per ogni argomento discusso durante la riunione

Cattura automaticamente le immagini quando gli schermi vengono condivisi o modificati durante la chiamata per contestualizzare le trascrizioni

Limiti di Otter.ai

A volte, Otter. ai non registra tutte le chiamate

Le trascrizioni spesso risultano molto imprecise

La funzionalità di ricerca è difettosa e può essere difficile da navigare inizialmente

Prezzi di Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma se ci sono rumori di fondo o accenti, spesso non lo rileva correttamente.

Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma se ci sono rumori di fondo o accenti, spesso non lo rileva correttamente.

4. Avoma (il migliore per la gestione end-to-end delle riunioni)

via Avoma

Mentre Fireflies IA è principalmente uno strumento di trascrizione IA, Avoma va oltre i servizi di trascrizione di base. È uno strumento di gestione delle riunioni che ti aiuta a programmare le chiamate, creare programmi delle riunioni ed eseguire analisi post-riunione.

Avoma è nota soprattutto per le sue funzionalità/funzioni di conversazione intelligente e fornisce un'analisi più approfondita delle tue riunioni. Ti consente di automatizzare il punteggio delle chiamate per migliorare la qualità, fornire ai team commerciali risposte in tempo reale e monitorare il feedback e le prestazioni del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Ottieni trascrizioni in tempo reale di chiamate e riunioni in oltre 60 lingue

Genera email di follow-up con l'IA che riassumono le riunioni e comunicano i passaggi successivi in pochi minuti

Utilizza schede di valutazione basate sugli obiettivi per ogni riunione per ottenere informazioni dettagliate sulle aree chiave da migliorare

Limiti di Avoma

Avoma ha molte funzionalità/funzioni extra che all'inizio potrebbero sembrare eccessive

La configurazione dello strumento richiede molto tempo. È necessario personalizzare ogni sezione per ottenere il massimo da esso

Non è possibile scaricare le playlist. È necessario trovare lo snippet nella playlist, cercare la chiamata e quindi trovare lo snippet nella chiamata

Prezzi di Avoma

AI Meeting Assistant : 24 $ al mese per utente

Conversation Intelligence : 69 $ al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software è molto facile da usare e integrare con altri software per semplificare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del flusso della chiamata.

Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software è molto facile da usare e integrare con altri software per semplificare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del flusso della chiamata.

📖Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e dei programmi

5. Grain (ideale per creare clip delle riunioni e mantenere sincronizzati i team)

via Grain

Grain si distingue come alternativa a Fireflies IA per le sue funzionalità di collaborazione in team. Lo strumento consente di evidenziare momenti specifici della riunione con clip, proprio come i soundbite di Fireflies, ma in modo migliore. Questa funzionalità è perfetta quando è necessario condividere solo segmenti importanti della riunione con i membri del team. Inoltre, è possibile taggare le persone e avvisarle con notifiche automatiche.

La parte migliore è che puoi integrare Grain con Zoom e Microsoft Teams per prendere note, registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere le riunioni e persino creare verbali delle riunioni. Puoi anche utilizzare i suoi modelli di note di riunione per strutturare le note di riunione nel modo desiderato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grain

Digita note, tagga momenti specifici o ritaglia segmenti della riunione con un blocco note live

Evidenzia sezioni della trascrizione, lascia commenti con indicazione dell'ora e tagga le persone interessate

Crea clip video e condividili tra i team con playlist e storie

Limiti di grana

Il riconoscimento delle frasi nei tag intelligenti è limitato. È difficile catturare frasi specifiche in modo coerente durante le chiamate

Per impostazione predefinita, le registrazioni delle riunioni sono condivisibili solo internamente

La funzione di categorizzazione automatica non offre la possibilità di registrare riunioni esterne selezionate e inviare i relativi riepiloghi IA tramite Slack

Prezzi del grano

Free

Starter : 19 $ al mese per postazione

Business : 39 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grain

G2: 4,7/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain?

Ho provato molte app diverse per registrare chiamate, prendere appunti e rivedere le riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I loro snippet, le tracce delle conversazioni e la ricerca delle chiamate sono molto facili da usare rispetto a Gong e altri.

Ho provato molte app diverse per registrare chiamate, prendere appunti e rivedere le riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I loro snippet, le tracce delle conversazioni e la ricerca delle chiamate sono molto facili da usare rispetto a Gong e altri.

💡Suggerimento: implementa un protocollo standard per la condivisione delle clip nel tuo team. Ad esempio, mantieni le clip sotto i due minuti e aggiungi il contesto nelle descrizioni per comprendere rapidamente l'argomento della riunione senza guardarla interamente.

6. MeetGeek. ai (Ideale per prendere appunti e gestire un repository di note delle riunioni)

via MeetGeek

MeetGeek è un'eccellente alternativa a Fireflies IA che ti aiuta a prendere note, generare riassunti IA e automatizzare la gestione delle riunioni, dall'impostazione dell'ordine del giorno ai follow-up. Ascolta le tue conversazioni e le classifica in argomenti chiave ed evidenzia fatti, elementi di azione, decisioni, preoccupazioni, ecc.

MeetGeek ti consente anche di estrarre automaticamente informazioni chiave dalle chiamate e di recuperare le riunioni passate. Lo strumento si integra perfettamente con i sistemi CRM come HubSpot, fornendo informazioni critiche sui clienti durante le chiamate commerciali.

MeetGeek. ai migliori funzionalità/funzioni

Accedi alle note delle riunioni passate e richiama dettagli specifici con una ricerca per parole chiave

Invia email di riepilogo dettagliate con punti chiave dopo ogni riunione

Personalizza il nome del tuo assistente di riunione basato sull'IA, i messaggi di chat e i riepiloghi/riassunti delle riunioni che condividi per portare il tuo marchio a un livello superiore

Limiti di MeetGeek. ai

Alcuni utenti non gradiscono l'intrusione predefinita di MeetGeek ogni volta che condividono una riunione. Lo strumento si inserisce in ogni riunione dei partecipanti anche se questi creano un account solo per accedere alle note

La funzionalità di registrazione è difficile da navigare e richiede diversi clic per individuare il link e aggiungerlo a una riunione

Prezzi di MeetGeek. ai

Base : piano Free

Pro : 19 $ al mese per utente

Business : 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek. ai

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek. ai?

Mi piace la facilità d'uso di MeetGeek, la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti immediatamente dopo la conclusione di una riunione, le funzionalità di personalizzazione disponibili e l'assistenza clienti è fantastica. Tuttavia, a volte non riesce a partecipare alle riunioni programmate all'ultimo minuto.

Mi piace la facilità d'uso di MeetGeek, la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti immediatamente dopo la conclusione di una riunione, le funzionalità di personalizzazione disponibili e l'assistenza clienti è fantastica. Tuttavia, a volte non riesce a partecipare alle riunioni programmate all'ultimo minuto.

📖 Per saperne di più: Come condividere e collaborare sulle note

7. tl;dv (Ideale per i team aziendali per acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report IA)

tl;dv è l'assistente intelligente per le riunioni che si collega direttamente alle tue piattaforme di riunione, tra cui Zoom, Teams e Google Meet, e si occupa del lavoro pesante di registrare tutte le tue riunioni. Puoi creare riepiloghi/riassunti IA delle tue conversazioni, ottenere trascrizioni dettagliate, passare a segmenti specifici della trascrizione, taggare momenti importanti e creare e condividere clip.

A differenza di Fireflies IA, lo strumento ti consente di personalizzare i temi e i modelli di reportistica per presentare le informazioni delle riunioni nel modo che preferisci. La parte più interessante? tl;dv ti invia un riepilogo/riassunto dell'elenco delle cose da fare alla fine di ogni giornata per semplificarti la vita.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Crea clip dalle riunioni e uniscile in un unico reel per evitare di intasare la chat del tuo team con più clip

Contrassegna con un timestamp i segmenti importanti delle riunioni che desideri rivedere in un secondo momento e coinvolgi i tuoi colleghi in una discussione

Ottieni informazioni dettagliate sui relatori, come il tempo medio di intervento, il monologo più lungo, le domande e altro ancora

limiti di tl;dv

A volte, il bot tl;dv non compare nelle riunioni quando si utilizza la versione gratis

La versione mobile è notevolmente meno intuitiva rispetto a quella desktop, il che rende difficile registrare le riunioni mentre si è in movimento

Il visualizzatore delle registrazioni delle riunioni presenta dei problemi durante la riproduzione delle registrazioni

tl;dv prezzi

Gratis per sempre

Pro : 29 $ al mese per postazione

Business : 98 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

Inviare TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e utilizzare la funzione di trascrizione mi ha dato un enorme aumento della produttività. La possibilità di navigare rapidamente nelle parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente le chat più articolate ha cambiato le regole del gioco. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi renderebbe più facile esportare e condividere i punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che sia un utente tl;dv. Sarebbe anche fantastico se potessi usarlo come registratore dello schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da esso, poiché non tutte le piattaforme consentono la registrazione.

Inviare TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e utilizzare la funzione di trascrizione mi ha dato un enorme aumento della produttività. La possibilità di navigare rapidamente nelle parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente le chat più articolate ha cambiato le regole del gioco. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi renderebbe più facile esportare e condividere i punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che sia un utente tl;dv. Sarebbe anche fantastico se potessi usarlo come registratore dello schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da esso, poiché non tutte le piattaforme consentono la registrazione.

📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

8. Gong (ideale per i team commerciali per analizzare e migliorare le chiamate)

via Gong

Gong è una fusione tra registrazioni di riunioni e intelligence commerciale. Si tratta di uno strumento di trascrizione basato sull'IA che offre funzionalità/funzioni di analisi commerciale approfondita, come l'identificazione dei punti deboli dei clienti, l'acquisizione delle interazioni con i clienti, approfondimenti basati sull'IA sullo stato delle trattative e altro ancora.

Lo strumento riunisce i team commerciali, di prodotto e di marketing sotto lo stesso tetto. Mentre i team commerciali possono monitorare le chiamate e analizzare le trattative, i team di marketing e di prodotto possono acquisire il feedback dei clienti con Gong. Inoltre, possono anche utilizzare lo strumento per creare email di follow-up rapide.

Gong aiuta con le previsioni, la gestione della pipeline e l'analisi del tasso di abbandono, oltre alla trascrizione delle riunioni commerciali. Offre anche consigli su come migliorare le presentazioni commerciali e le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Cerca informazioni importanti in riunioni commerciali, telefonate, email e note

Genera riepiloghi/riassunti di 30 secondi per rimanere aggiornato sulle attività relative alle trattative

Ottieni informazioni dettagliate relative alle trattative su conversazioni sui prezzi, menzioni della concorrenza, ecc. per individuare i rischi

Individua le tendenze, scopri approfondimenti sul mercato e trova opportunità nella tua pipeline commerciale con previsioni e reportistica

Limiti di Gong

La dashboard è troppo affollata e non c'è un modo semplice per filtrare più rapidamente i dettagli chiave

Non consente il download di chiamate in blocco, il che lo rende inefficiente per le aziende con grandi volumi di dati

Il processo di onboarding self-service richiede molto tempo senza il supporto del team di Gong

Secondo alcuni utenti, Gong è costoso per le piccole imprese

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Gong ha fatto una grande differenza per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare ciò che funziona e imparare gli uni dagli altri. Mi piace come evidenzia cose come il tempo di conversazione e le obiezioni, così possiamo davvero capire le nostre chiamate. Inoltre, si collega al nostro CRM, quindi tutto è in un unico posto. È stato molto utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se la dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da potersi concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.

Gong ha fatto una grande differenza per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare ciò che funziona e imparare gli uni dagli altri. Mi piace come evidenzia aspetti quali il tempo di conversazione e le obiezioni, così possiamo davvero capire le nostre chiamate. Inoltre, si collega al nostro CRM, quindi tutto è in un unico posto. È stato molto utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se il dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da potersi concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.

🧠 Lo sapevi? L'80% delle transazioni commerciali richiede almeno cinque email di follow-up o altre forme di contatto. Con gli strumenti di IA per riunioni, puoi generare email di follow-up rapidamente con il minimo lavoro richiesto.

9. Tactiq (Il migliore per la trascrizione automatica in tempo reale)

via Tactiq

Tactiq è un assistente per riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni dal vivo senza che un bot si unisca alla riunione. Lo strumento fornisce note strutturate delle riunioni per monitorare le conversazioni e ottenere informazioni utili per i passaggi successivi.

Trascrive le riunioni in tempo reale, consente di evidenziare note durante le chiamate dal vivo e notifica ai partecipanti la trascrizione in tempo reale. È inoltre possibile acquisire screenshot durante le riunioni, generare elementi di azione, email di follow-up e approfondimenti personalizzati con query IA personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Aggiungi screenshot alle trascrizioni e converti le trascrizioni in riepiloghi/riassunti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento per riunioni più produttive

Ottieni trascrizioni dettagliate per partecipante con identificazione dei relatori

Fai domande, crea ticket Jira e assegna attività con Tactiq IA

Limiti di Tactiq

La funzionalità/funzione di analisi è di base

A volte, le parole trascritte sono errate

La versione gratuita offre solo 10 trascrizioni al mese

Prezzi di Tactiq

Free

Pro : 12 $ al mese per utente

Team : 20 $ al mese per utente

Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che memorizza e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che siamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratuite e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.

Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che memorizza e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che siamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratuite e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

10. Chorus. ai (Il migliore per l'intelligenza conversazionale basata sulle trattative)

Chorus. ai ha funzionalità/funzioni di trascrizione simili a Fireflies. Registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni con identificazione dei relatori e download delle trascrizioni. È anche possibile prendere frammenti di segmenti importanti della riunione e inviarli direttamente ai partecipanti.

Tuttavia, a differenza di Fireflies IA, Chorus. ai analizza le conversazioni in tempo reale per fornire informazioni utili che influenzano le presentazioni e le strategie. Lo strumento cattura tutte le conversazioni, comprese le chiamate, le videoconferenze e le email, e le analizza per determinare la probabilità di concludere accordi.

Chorus. ai migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi le chiamate commerciali, estrai informazioni utili e valuta le registrazioni delle chiamate per determinarne l'impatto

Utilizza report e dashboard interattivi per visualizzare le analisi delle chiamate commerciali e le prestazioni dei dipendenti e dei team

Rivedi le presentazioni registrate per identificare le aree che richiedono miglioramenti

Limiti di Chorus.ai

I riepiloghi/riassunti delle riunioni mancano di informazioni dettagliate, costringendo gli utenti a rileggere le trascrizioni, il che può essere frustrante

Chorus ripete spesso gli stessi elementi nei riassunti, nelle sintesi e nelle azioni da intraprendere, rendendo indispensabili controlli e modifiche approfonditi

Ha funzionalità/funzioni limitate di personalizzazione dei report e del dashboard

Il software rallenta quando gestisce grandi volumi di dati, compromettendo le prestazioni

Prezzi di Chorus. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chorus. ai

G2: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. ai?

Non appena la riunione è terminata, ho a disposizione la trascrizione della riunione per condividere i punti chiave con i colleghi e altre persone. Non è necessario dedicare tempo extra, è questione di un attimo. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, in pochi minuti, ho ottenuto la trascrizione! Tuttavia, nonostante le funzionalità/funzioni utili, ho riscontrato alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti. Ad esempio, chiedere a un nuovo utente di registrarsi mi costringe a fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per i report e le dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, soprattutto con grandi volumi di dati.

Non appena la riunione è terminata, ho a disposizione la trascrizione della riunione per condividere i punti chiave con i colleghi e altre persone. Non è necessario dedicare tempo extra, è questione di un attimo. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, in pochi minuti, ho ottenuto la trascrizione! Tuttavia, nonostante le funzionalità/funzioni utili, ho riscontrato alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti. Ad esempio, chiedere a un nuovo utente di registrarsi mi costringe a fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per i report e i dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, soprattutto con grandi volumi di dati.

📖 Per saperne di più: Modelli ed esempi di verbali di riunione per Word e ClickUp

Scegli ClickUp come assistente per le tue riunioni

Le riunioni possono tenerti occupato tutto il giorno e possono essere controproducenti, ma non se hai lo strumento di IA giusto per riunioni che ti aiuti a sopportarne il peso. Quindi, tutto si riduce alla scelta della migliore alternativa a Fireflies IA per la tua azienda.

Considera le esigenze della tua azienda per trovare lo strumento ideale per riunioni efficaci. Ad esempio, se sei un piccolo team alla ricerca di uno strumento di trascrizione di base, puoi provare le funzionalità di IA di Tactiq. Allo stesso modo, se sei un'azienda che desidera migliorare la qualità delle chiamate commerciali, prendi in considerazione Avoma o Chorus. ai.

Se stai cercando un'app che faccia tutto per il lavoro, scegli ClickUp. Che tu voglia registrare riunioni, condividere clip, creare riepiloghi e report delle riunioni o creare attività di progetto direttamente dalle note delle riunioni, ClickUp ha tutto ciò che ti serve!

Iscriviti gratis a ClickUp per riunioni più produttive!