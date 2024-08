Le 10 principali soluzioni software di trascrizione nel 2024

Se avete mai provato a trascrivere una registrazione, sapete quanto possa essere doloroso. Soprattutto quando si deve ascoltare una telefonata Zoom di un'ora per estrarre o riepilogare i punti chiave.

Che siate giornalisti a caccia di scadenze, ricercatori che analizzano dati o professionisti aziendali che rivedono riunioni, avete bisogno di uno strumento di trascrizione affidabile per mantenere la produttività.

Fortunatamente esistono molte app di trascrizione che possono fare il lavoro per voi e aumentarne la produttività. Abbiamo passato al setaccio un mare di scelte per proporvi le 10 migliori soluzioni software di trascrizione del 2024. Ecco a voi!

Cosa cercare in un software di trascrizione?

Prima di scegliere il software di trascrizione giusto, è fondamentale comprendere i fattori chiave che dovrebbero influenzare la vostra scelta. Questi punti vi aiuteranno a prendere una decisione informata:

Accuratezza : Verificare l'accuratezza con cui il software trascrive il parlato. Altri punti da notare sono se è in grado di gestire accenti diversi e rumore di fondo nel contesto dell'audio da lavorare

: Verificare l'accuratezza con cui il software trascrive il parlato. Altri punti da notare sono se è in grado di gestire accenti diversi e rumore di fondo nel contesto dell'audio da lavorare Funzionalità/funzione : cercare programmi che vadano oltre la trascrizione di base. Ad esempio, alcuni offrono funzioni come l'identificazione dell'oratore, la marcatura temporale e l'integrazione con il software di project management per ottimizzare il flusso di lavoro

: cercare programmi che vadano oltre la trascrizione di base. Ad esempio, alcuni offrono funzioni come l'identificazione dell'oratore, la marcatura temporale e l'integrazione con il software di project management per ottimizzare il flusso di lavoro Facilità d'uso : Cercate un'interfaccia di facile utilizzo. Il software deve essere intuitivo, in modo che possiate concentrarvi sul contenuto. Cercate la funzione drag-and-drop e una navigazione chiara, ad esempio

: Cercate un'interfaccia di facile utilizzo. Il software deve essere intuitivo, in modo che possiate concentrarvi sul contenuto. Cercate la funzione drag-and-drop e una navigazione chiara, ad esempio Prezzi: Scegliete un software che offra le funzionalità/funzione necessarie senza spendere troppo. Gli intervalli di prezzo dei software di trascrizione possono variare a seconda delle funzionalità/funzione e dei livelli di precisione. Molti servizi di trascrizione offrono anche versioni di prova gratuite, in modo da poter capire se il software è adatto alle vostre esigenze

10 Migliori software di trascrizione da utilizzare nel 2024

Che siate alla ricerca di un'assistenza alla trascrizione di base o di funzionalità/funzione avanzate di riepilogare/riassumere, qui troverete ciò che fa per voi. Diamo un'occhiata alle 10 migliori soluzioni software in base a funzionalità/funzione, prezzi e altro.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-transcription.png

/$$$img/

trascrivere clip vocali in testo con ClickUp Brain

ClickUp è un'app di project management completa, ricca di funzionalità/funzione e dotata di IA. L'insieme delle funzionalità/funzione di ClickUp Brain è lo strumento perfetto per automatizzare i processi di trascrizione. ClickUp Brain è una rete neurale che connette attività, documenti, persone e dati all'interno della piattaforma. Quando viene utilizzata con ClickUp Clip , una schermata e una funzionalità di registrazione audio, è in grado di eseguire la trascrizione automatica.

Ad istanza, durante una riunione, potete registrare le vostre note e discussioni audio e ClickUp le trascriverà automaticamente per voi: risparmierete tempo e lavorerete in modo più intelligente. Inoltre, queste trascrizioni possono essere condivise con gli altri membri del team per poterle consultare.

Inoltre, la trascrizione facilita la ricerca dei contenuti dei messaggi e dei file audio registrati. Tutti i testi trascritti possono essere ricercati tramite ClickUp University Ricerca universale .

È sufficiente cercare le parole chiave nella registrazione e risparmiare tempo saltando alla parte pertinente senza lavoro richiesto. ClickUp Ricerca universale può anche aiutarvi a trovare qualsiasi cosa all'interno dell'area di lavoro, comprese le attività, i documenti, i progetti e persino alcune integrazioni di terze parti, in pochi secondi!

cercate qualsiasi cosa nel vostro ecosistema ClickUp in pochi secondi!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Convertire il parlato e trascrivere rapidamente le registrazioni vocali in testo con la trascrizione automatica dell'IA

Creazione di riepiloghi/riassunti contestuali basati sui contenutiCondivisione delle registrazioni dello schermo Fathom IA è un'applicazione di Software di trascrizione automatizzata alimentato dall'IA noto per la sua facilità d'uso. Registra, trascrive, evidenzia e riepiloga le telefonate e le riunioni.

Fathom IA si concentra sulla semplificazione dell'intera esperienza di videoconferenza. Si integra con piattaforme come Zoom e Google Meet, registrando e trascrivendo automaticamente l'audio delle riunioni. Fathom IA consente di evidenziare i momenti chiave durante la chiamata. Crea riepiloghi/riassunti ricercabili ed è possibile condividere Clip specifiche con i colleghi.

Le migliori funzionalità/funzione di IA di Fathom

Acquisizione di risultati accurati e di momenti chiave dalle vostre registrazioni

Navigare nell'interfaccia utente con un lettore audio e multimediale integrato

Integrazione con le più diffuse piattaforme di archiviazione cloud

Limiti dell'IA di Fathom

Può avere difficoltà con termini tecnici o accenti pesanti

Progettato per prendere nota delle riunioni, potrebbe non essere ideale per altri tipi di registrazioni audio o video

Supporta solo 6 lingue (oltre all'inglese)

Prezzi di IA di Fathom

**Gratis

Fathom Premium: $19/mese per utente

$19/mese per utente Standard: $32/mese per utente

$32/mese per utente Fathom Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Fathom for Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Fathom IA

G2 : 5/5 (2000+ recensioni)

: 5/5 (2000+ recensioni) Capterra: 5/5 (200+ recensioni)

3. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai è una popolare app di trascrizione mobile che eccelle nella trascrizione in tempo reale. Si integra con gli strumenti e può trascrivere l'audio da varie fonti, diventando così un assistente versatile. Otter.ai ha un intervallo di funzioni. Offre la trascrizione in tempo reale delle riunioni e può gestire anche file audio o video preregistrati. Otter consente di distinguere i partecipanti. L'attenzione è rivolta all'accuratezza, alla differenziazione degli oratori e alla versatilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter

Riduzione di lunghe registrazioni in riepiloghi/riassunti per una rapida revisione e consultazione

Collaborazione simultanea alle trascrizioni in modo che i team possano lavorare insieme

Evidenziazione e ricerca di parole chiave all'interno del testo trascritto

Integrazione con Zoom, Teams e Meet per la trascrizione in tempo reale durante le riunioni

Limiti di Otter

Otter supporta attualmente solo la lingua inglese

Accenti forti o gergo tecnico possono causare errori di trascrizione

Nessuna capacità di modifica della trascrizione in tempo reale

Prezzi Otter

Piano Free Basic

Piano Pro: $16,99/mese al mese

$16,99/mese al mese Piano Business: $30/mese al mese

$30/mese al mese Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Otter

G2 : 4.2/5 (150+ recensioni)

: 4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4. Sonix

via Sonix Sonix è un potente software di trascrizione con un intervallo di casi d'uso e integrazioni. Queste lo rendono una buona scelta per casi d'uso come note di riunioni, conferenze, interviste e film.

Sonix rende il processo di trascrizione veloce, accurato e facile da usare. Consente di ottimizzare il flusso di lavoro e di usufruire di contenuti preziosi all'interno delle registrazioni audio.

Inoltre, Sonix offre funzionalità/funzione quali l'identificazione dell'oratore, i timestamp e le integrazioni con i più diffusi strumenti di produttività. Queste caratteristiche lo rendono una soluzione completa per tutte le vostre esigenze di trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Sonix

Testo accurato in più di 49 lingue

Semplice integrazione tra piattaforme e strumenti

Migliora i video con i sottotitoli grazie alla funzionalità/funzione dei sottotitoli automatizzata

Limiti di Sony

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad altre opzioni

I costi possono aumentare rapidamente per le trascrizioni lunghe, soprattutto per gli utenti frequenti.

Prezzi di Sonix

Standard: $10 all'ora

$10 all'ora Premium: $5 all'ora più $22/mese per utente

$5 all'ora più $22/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2 : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (125+ recensioni)

5. Grano

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Grain-1400x865.png Trascrizione su Grano /$$$img/

via Gr*{\an8}Nessuno..* Grain è una piattaforma di trascrizione basata su cloud e focalizzata sulle riunioni. Con le giuste integrazioni, è in grado di acquisire registrazioni e generare automaticamente trascrizioni con note basate sull'IA.

Grain analizza anche la conversazione, identificando gli argomenti chiave ed evidenziando i momenti importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Grain

Possibilità di rivedere le trascrizioni con i compagni di squadra utilizzando gli strumenti dell'editor di collaborazione

Individuazione di ogni oratore con diverse opzioni di etichetta

Automazioni per le didascalie dei video per garantire accessibilità e coinvolgimento

Limiti di grana

Il piano Free ha funzionalità/funzione e minuti limitati

Lo strumento può avere difficoltà a trascrivere accuratamente il parlato di oratori con accenti forti o dialettali

Prezzi di Grana

Piano Free

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Business: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Grain

G2 : 4.6/5 (275+ recensioni)

: 4.6/5 (275+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Fireflies.ai

via Fireflies.ai Fireflies.ai è un software di trascrizione alimentato dall'IA, specifico per progettato per le riunioni e interviste. La sua versione gratis ha molte utili integrazioni che la fanno andare oltre la semplice trascrizione manuale.

Fireflies è un assistente per riunioni IA completo sia per la trascrizione che per gli elementi d'azione. Si integra con i più diffusi strumenti di videoconferenza per acquisire automaticamente file audio o video, trascrivere la conversazione e riepilogare/riassumere le chiavi.

L'attenzione è rivolta alla trascrizione accurata e alle informazioni utili per aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni

Analizza automaticamente le riunioni per identificare gli elementi chiave e le azioni da intraprendere

Integrazione con le piattaforme di videoconferenza più diffuse, come Zoom e Google Meet

Opzioni avanzate di ricerca e filtraggio delle parole all'interno delle trascrizioni

Limiti di Fireflies

Il piano Free ha limitazioni sullo spazio di archiviazione e sulla durata delle riunioni

Limitate capacità di trascrizione generale di audio/video al di fuori delle riunioni

Prezzi di Fireflies

**Free Forever

Pro: $18/mese per utente

$18/mese per utente Business: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2 : 4.8/5 (350+ recensioni)

: 4.8/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (9 recensioni)

7. MeetGreek

via {\an8}Incontrare il greco MeetGreek è una piattaforma di trascrizione progettata per riunioni e webinar. Può registrare, trascrivere, riepilogare/riassumere e condividere i punti salienti. MeetGreek si integra con piattaforme come Zoom e Google Meet. Registra tutte le riunioni, le trascrive e analizza la conversazione per individuare i punti salienti, le decisioni e gli elementi d'azione.

Offre anche una funzione di ricerca. Questa funzionalità/funzione permette di mettere in pausa e rivedere facilmente parti della conversazione.

Le migliori funzionalità/funzione di MeetGreek

Accesso alle trascrizioni di riunioni e webinar online

Si integra facilmente con le piattaforme di riunione più diffuse, come Zoom e Google Meet

Ottenere il vantaggio dei tag automatici per gli elementi di azione, i punti di interesse o i dettagli specifici

Limiti di MeetGreek

Limitate capacità di trascrizione generale di audio/video al di fuori delle riunioni

Il piano Free ha funzionalità e minuti limitati

Prezzi di MeetGreek

Piano Free Basic

Pro: $15 al mese per utente

$15 al mese per utente Business: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $59/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGreek

G2 : 4.6/5 (150+ recensioni)

: 4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4/5 (5 recensioni)

8. Rev

via Rev Rev offre opzioni sia umane che basate sull'IA. Fornisce la trascrizione umana per qualsiasi file audio o video. Ha anche un'opzione di trascrizione IA a un costo inferiore. Un ampio mercato di trascrittori esperti svolge il servizio di trascrizione in prima persona. Rev fornisce anche API per la trascrizione da voce a testo per una maggiore funzione.

Ma non è tutto. È anche possibile modificare la trascrizione, evidenziare il testo, aggiungere commenti e richiedere didascalie in 17 lingue, se si ha tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Rev

Ottieni una grande precisione grazie ai servizi di trascrizione umana

Usufruite di tempi di consegna rapidi

Usufruite di servizi aggiuntivi come la traduzione e la sottotitolazione

Limiti di revisione

Più costoso rispetto alle opzioni basate sull'IA

Prezzi aggiornati

Trascrizione e didascalie IA: $0,25/minuto ciascuna

Sottoscrizione IA: $29,99/mese

Trascrizione umana: $1,50/minuto

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (45+ recensioni)

9. Descrizione

via DeScript Descript è per chi è specializzato in video e podcast. Permette di scrivere, registrare, trascrivere, modificare e collaborare con un'interfaccia utente.

Le funzioni di trascrizione sono veloci e precise. Dispone anche di strumenti per la modifica di file audio o video. Alcune delle applicazioni avanzate per la riproduzione audio includono il monitoraggio delle tracce audio e la rimozione automatica delle parole di riempimento.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzione

Modificare i video senza problemi con gli strumenti di modifica video incorporati

Funzionalità/funzione di modifica avanzate, come la generazione di Clip degne di viralità

Interfaccia di facile utilizzo con funzioni di modifica audio

Limiti di descrizione

La trascrizione potrebbe non essere accurata come quella di un software di trascrizione dedicato

Si rivolge principalmente a chi opera nel settore della creazione di video e podcast

Il piano Free ha un numero di minuti di trascrizione limitato

Prezzi descritti

Piano Free

Piano autore a $12/mese per utente

Piano Pro a $24 per utente al mese/mese per utente

Piano Enterprise: contattare per i prezzi/mese per utente

Valutazioni e recensioni descritte

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4/8/5 (150+ recensioni)

10. Notta.ai

via Notta Notta è stato progettato per i team che necessitano di una soluzione all-in-one per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo dei contenuti delle riunioni. È un software di trascrizione alimentato dall'IA che si concentra sulla presa di note e sul riepilogare/riassumere automaticamente.

È possibile trascrivere, modificare, riepilogare, creare altro e collaborare con più relatori in un unico flusso di lavoro. Tuttavia, il software di trascrizione gratis fa parte di una soluzione più ampia per la gestione delle riunioni e la presa di note.

Le migliori funzionalità/funzione di Notta

Ottiene eccellenti capacità automatiche di riepilogare/riassumere le note

Utilizzo di un'interfaccia intuitiva e amichevole con funzionalità di ricerca e organizzazione delle note

Integrazione con i più diffusi strumenti di calendario e project management come Notion e Trello

Limiti di Notion

Potrebbe non essere l'ideale per trascrizioni di audio/video a modulo lungo

Il piano Free ha funzionalità/funzione e minuti limitati

PrezziNotta

Piano Free

Piano Pro a $14/mese per utente

Piano Business a $27,99/mese per utente

Piano Enterprise: contattare per i prezzi

Notta valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

Trascrivi in modo più intelligente e veloce con ClickUp

Il mondo degli strumenti di trascrizione è fiorente. Questi strumenti rispondono a una varietà di esigenze, sia che si tratti di ottenere una precisione perfetta per le registrazioni, sia che si tratti di tempi di esecuzione rapidissimi per la cattura delle riunioni, questi strumenti sono in grado di fare tutto ciò.

non solo trascrizione: L'hub di lavoro di ClickUp aiuta i team a collaborare tra le varie attività e a massimizzare la produttività_

Lo strumento giusto trasforma i file audio e video in un formato testo ricercabile e modificabile. Ciò consente di usufruire di molti vantaggi. È possibile ricercare senza sforzo le trascrizioni per trovare informazioni specifiche, migliorare l'accessibilità fornendo didascalie per i video o riutilizzare i contenuti audio delle riunioni per relazioni e presentazioni.

Prima di immergervi in questa avventura, prendetevi un momento per identificare le vostre priorità. Da fare: avete bisogno soprattutto di precisione e velocità immacolate? Forse la collaborazione in tempo reale è più importante per il vostro flusso di lavoro.

Per ottimizzare il flusso di lavoro e usufruire di un mondo di vantaggi per la produttività, registratevi per una versione di prova gratuita di $$$a e rivoluziona il modo in cui gestite i contenuti audio e video.