Le 11 migliori alternative a Notta per una trascrizione accurata

È facile perdere la concentrazione durante le riunioni lunghe, ma le trascrizioni aiutano a recuperare il tempo perso. Qual è il problema? La trascrizione manuale è lenta e, onestamente, noiosa. È qui che gli strumenti di trascrizione IA come Notta cercano di rendere le cose più facili.

Ma il punto è questo: l'interfaccia di Notta non è delle più intuitive e, se l'inglese non è la tua lingua madre, le trascrizioni possono essere inaffidabili. Inoltre, ha difficoltà a identificare gli oratori, il che rende più difficile seguire le conversazioni nelle riunioni con più oratori.

Se stai cercando un'alternativa a Notta o anche un software di trascrizione IA che offra trascrizioni più accurate, maggiore facilità d'uso e funzionalità/funzioni avanzate, sei nel posto giusto.

Dopo una settimana di test (e un sacco di caffè), abbiamo selezionato le 11 migliori alternative a Notta, analizzando le loro funzionalità/funzioni chiave, gli svantaggi e i prezzi per aiutarti a trovare lo strumento di trascrizione IA perfetto per le tue esigenze.

Iniziamo!

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Notta?

Se l'alternativa a Notta che scegli non soddisfa tutte le tue esigenze, finirai per tornare al punto di partenza. Per risparmiarti la fatica, ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da cercare in un efficace strumento di trascrizione IA:

trascrizione accurata basata su IA: *Scegli un'alternativa a Notta con trascrizione automatica precisa e funzionalità avanzate come l'identificazione dell'oratore, il rilevamento delle emozioni e l'analisi del sentiment per approfondimenti più dettagliati

Sicurezza: Selezionare uno strumento con crittografia end-to-end e conforme agli standard di settore come SOC 2 e GDPR, soprattutto se si lavora nel settore finanziario o sanitario

*collaborazione in tempo reale: trova un software di trascrizione che supporti aree di lavoro condivise, autorizzazioni per i team e modifiche in tempo reale per aumentare la produttività

Sottotitoli e traduzione: Scegli un'opzione che generi sottotitoli e traduca i video per raggiungere un pubblico globale

Economicità: Cerca uno strumento di trascrizione IA con piani tariffari flessibili che si adattino alle tue esigenze aziendali senza gravare sul tuo budget

Integrazioni multiple: scegli un software che si connette con il tuo CRM, project management e strumenti di comunicazione esistenti per un flusso di lavoro fluido

Funzionalità offline: Selezionare un concorrente di Notta che funzioni senza connessione a Internet, consentendo di trascrivere file audio e video sempre e ovunque

Le 11 migliori alternative a Notta del 2025

Sai cosa ti serve? Esploriamo le 11 migliori alternative a Notta del 2025:

1. ClickUp (la migliore per gestire i flussi di lavoro e la trascrizione in un unico posto)

Concentrati sulle riunioni mentre ClickUp AI Notetaker prende appunti per te

In cima all'elenco c'è ClickUp, l'app per il lavoro che tiene riunioni, documenti, attività e progetti perfettamente organizzati all'interno di un'unica piattaforma.

ClickUp AI Notetaker è il fiore all'occhiello della sua suite per la produttività delle riunioni. La funzionalità/funzione riunisce registrazione, trascrizione e riepilogo/riassunto in un unico processo semplificato, in modo da poter rimanere impegnati mentre lavora in background.

Basta attivarlo e genererà automaticamente trascrizioni ricercabili, evidenzierà i punti chiave e aiuterà a creare attività direttamente dalle note della riunione. Niente più confusione per annotare le cose o dimenticare gli elementi da trattare: solo note chiare e organizzate dopo ogni riunione.

Poi, lascia fare a ClickUp Brain, il copilota nativo della piattaforma con IA, per accedere a punti chiave, elenchi di attività e aggiornamenti automatici dei progressi con semplici messaggi di testo.

Riepilogare/riassumere le note della riunione in pochi secondi con ClickUp Brain

Dopodiché, organizza e gestisci semplicemente tutti i dati relativi alle riunioni con ClickUp Meetings. La suite di strumenti gestisce tutto, dalla modifica di testo alla creazione di liste di controllo, per aiutarti a rispettare il programma.

Fai un elenco di tutte le tue attività e idee importanti su ClickUp Blocco note

Hai una lunga trascrizione o un riassunto dettagliato di una riunione? Puoi inserirli direttamente in ClickUp Docs e collaborare con il tuo team in tempo reale. Hai invece bisogno di uno spazio per appunti e elenchi di cose da fare? ClickUp Notepad ti offre uno spazio semplice e ordinato per tenere tutto organizzato.

Ottieni un modello gratis Riepilogare/riassumere le discussioni e le decisioni organizzate con il modello Verbale della riunione

Hai bisogno di un piccolo aiuto in più? Dai un'occhiata alla libreria di modelli personalizzabili di ClickUp per organizzare le tue riunioni e farle procedere senza intoppi.

Ad esempio, il modello di verbale di riunione di ClickUp è dotato di sezioni integrate per programmi, punti chiave, attività assegnate e follow-up, in modo da poter monitorare facilmente discussioni, decisioni ed elementi di azione, il tutto in un unico posto.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Trascrizione e riepilogo/riassunto in tempo reale durante le riunioni

Trasformare direttamente le note delle riunioni generate dall'IA in attività tracciabili

Tradurre il contenuto in più di 10 lingue, tra cui cinese e arabo

Automatizza StandUp, assegnazione di attività, scadenze e priorità con Automazioni ClickUp

Si integra con oltre 1.000 app aziendali come Loom, Zendesk e altre ancora

Accedi ai modelli per la gestione delle riunioni, come il modello ClickUp Meeting Notes , per gestire le tue note e i tuoi riepiloghi/riassunti

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

ClickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡Consiglio dell'esperto: La trascrizione non è l'unica cosa in cui ClickUp Brain è un maestro. Dalla creazione di regole di automazione personalizzate alla generazione di standup personali, ecco alcuni trucchi che l'IA di ClickUp può fare come assistente di lavoro permanente.

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Mi piace molto che sia sia un'app per prendere appunti che un'app di project management, tutto in un unico posto. Le funzionalità/funzioni e la configurazione consentono di tenere facilmente sotto controllo più progetti e di visualizzare dashboard per tutte le attività.

Mi piace molto che sia un'app per prendere appunti e un'app per il project management tutto in uno. Le funzionalità/funzioni e la configurazione consentono di tenere facilmente sotto controllo più progetti e di visualizzare le dashboard per tutte le attività.

➡️ Leggi anche: I migliori strumenti software per la collaborazione documentale

2. Descript (ideale per la modifica di contenuti audio basata su IA)

via Descript

Molti podcaster, editor di video e team remoti utilizzano Descript per le sue funzionalità/funzioni di modifica intelligenti di alto livello.

La piattaforma va oltre la semplice trascrizione, consentendo di modificare i file audio e video cambiando il testo nella trascrizione.

Ad esempio, con la sua funzionalità/funzione Overdub, puoi creare un clone realistico della tua voce con IA o utilizzare voci predefinite per correggere gli errori: basta digitare il testo corretto e Descript genererà un audio dal suono naturale corrispondente.

Oltre a queste, Descript è dotato anche di rigenerazione audio IA, rimozione del rumore di fondo e identificazione degli oratori, il tutto all'interno di una piattaforma collaborativa di facile utilizzo.

Descrivi le migliori funzionalità/funzioni

Ottenete trascrizioni basate sull'IA con una precisione fino al 95% in oltre 25 lingue

Modifica file audio complessi e correggi le registrazioni modificando il testo nella trascrizione

Clonare voci e rigenerare l'audio senza registrare nuovamente

Rimuove automaticamente le parole di riempimento, le pause imbarazzanti e il rumore di fondo

Esportare le trascrizioni in formati come SRT, VTT e PDF

Integrazione con oltre 1.000 strumenti di terze parti tramite Zapier

Descrizione dei limiti

Ha una curva di apprendimento ripida per i principianti

Descrizione dei prezzi

Piano per hobbisti: 24 $/mese per utente

Piano autore: 39 dollari al mese per utente

Piano Business: 70 $ al mese per utente

Descrizione valutazioni e recensioni

G2: 4. 6/5. 0 (più di 700 recensioni)

Capterra: 4. 8/5. 0 (170+ recensioni)

👀 Lo sapevi? La trascrizione esiste da migliaia di anni, molto prima che l'IA prendesse il sopravvento! I primi trascrittori o scribi conosciuti risalgono al 3400 a.C. nell'antico Egitto. Registravano tutto a mano e hanno svolto un ruolo chiave nella documentazione per secoli, fino a quando la stampa non ha cambiato le carte in tavola nel 1400.

3. Fireflies. ai (la migliore per l'individuazione automatica degli argomenti)

Oltre a creare note dettagliate e ricercabili, Fireflies. ai aiuta i professionisti monitorando e taggando automaticamente i punti chiave della discussione durante la trascrizione.

È in grado di comprendere con precisione i termini specifici del settore e di organizzare le conversazioni in tempo reale. Ad esempio, durante una riunione di prodotto, potrebbe taggare le sezioni come "Budget", "Sequenza" e "Funzionalità/Funzioni", in modo da poter trovare rapidamente ciò che serve senza dover cercare nell'intera trascrizione.

Fireflies. IA Funzionalità/funzioni migliori

Trascrivi le riunioni con una precisione del 90% in oltre 30 lingue

Aggiungere commenti e reazioni a specifiche sezioni della trascrizione

Condivisione delle note delle riunioni con i membri del team in tempo reale

Analizza le riunioni per identificare i sentimenti con l'intelligenza della conversazione

Connettiti con oltre 60 app native e di terze parti come Zoom e Zapier

Fireflies. Limiti dell'IA

Identifica male gli oratori di tanto in tanto

Alcuni utenti trovano la dashboard goffa

Fireflies. Prezzi IA

Free

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 dollari al mese per postazione

Enterprise: 39 dollari al mese per postazione

Fireflies. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 8/5 basato su (600+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. IA

Ho trovato il software semplice da usare e facile da usare. I verbali sono validi quanto quelli di una persona, con in più la registrazione audio/video, la trascrizione e alcuni extra interessanti.

Ho trovato il software semplice da usare e facile da usare. I verbali sono validi quanto quelli di una persona, con in più la registrazione audio/video, la trascrizione e alcuni extra interessanti.

4. Otter. ai (la migliore per il riconoscimento personalizzato delle lingue)

Studenti, ricercatori e giornalisti preferiscono Otter.ai per la sua funzionalità/funzione di vocabolario personalizzato, che consente agli utenti di aggiungere parole, nomi e termini tecnici specifici del settore prima delle riunioni.

Ad esempio, se un ricercatore medico aggiunge termini come "microscopia a immunofluorescenza" o "reticolo endoplasmatico", la piattaforma li riconoscerà correttamente nelle registrazioni future.

Oltre a questo, Otter fornisce verbali di riunione di 30 secondi, riepiloghi/riassunti, didascalie in tempo reale, note modificabili e riproduzione per la massima collaborazione e produttività.

Otter. IA migliori funzionalità/funzioni

Usa Otter Bot per trascrivere chiamate, interviste e podcast in tempo reale

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti e punti salienti con le identità dei relatori

Creare un vocabolario personalizzato per nomi, acronimi e gergo specifici

Regola la velocità di riproduzione da 0,5x a 3x

Esporta le trascrizioni in diversi formati, come PDF, SRT e MP3

Sincronizzazione con calendari come iOS, Outlook e Google per il monitoraggio degli eventi programmati

Limiti dell'IA

La versione gratis ha un limite di registrazione di 30 minuti

La modifica può diventare macchinosa e confusa

Prezzi di Otter. IA

Free

Pro: 16,99 $/mese per utente

Business: 30 dollari al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 3/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. IA

Lo adoro. Il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche ritocco dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up, persino analizzare le conversazioni per cose come le cause principali e altro.

Lo adoro. Il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche ritocco dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up, persino analizzare le conversazioni per cose come le cause principali e altro.

💡Suggerimento: a causa dei limiti del piano gratis, molti utenti tendono a cercare alternative a Otter. Se sei uno di loro, ecco un elenco delle migliori alternative a Otter.ai!

5. Fellow (il migliore per trasformare le trascrizioni in flussi di lavoro strutturati)

di Fellow

Fellow non è solo uno strumento di trascrizione basato sull'IA, ma è anche un sistema di gestione delle riunioni che trasforma automaticamente le conversazioni in elementi utilizzabili e ne consente il monitoraggio.

L'IA identifica i punti chiave (ad esempio, le frasi che riguardano il processo decisionale) e li organizza in sezioni ricercabili come programmi, note, decisioni e attività. Quindi, se qualcuno dice: "Assegniamo questo compito a Leah", Fellow può creare un'attività per Leah con una data di scadenza e collegarla alle note della riunione.

Lo strumento si integra anche con piattaforme CRM come Asana e ClickUp, aiutandoti a unire le tue riunioni con diverse attività e progetti.

Funzionalità/funzioni migliori

Trascrizione e registrazione delle riunioni in 35 lingue

Utilizza oltre 500 modelli per creare note e programmi delle riunioni con il tuo team in tempo reale

Assegnazione e monitoraggio degli elementi da trattare direttamente dalle note della riunione

Connessione con oltre 50 integrazioni native, tra cui CRM, piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams e calendari

Altri limiti

Non è possibile ordinare gli elementi dell'azione in base alla data di scadenza

I difetti occasionali potrebbero influire sulle note salvate

Compagno di prezzi

Free

Team: 11 $ al mese per utente

Business: 23 dollari al mese per utente

Solo: 29 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei colleghi

G2: 4. 7/5 (2.200+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fellow

Fellow ha aumentato significativamente la mia organizzazione e produttività durante le riunioni. Mi permette di affrontare ogni giornata incredibilmente preparato, consentendomi di essere più presente e riflessivo durante il tempo che trascorro nelle sessioni. E quando non posso partecipare a una riunione, la registrazione e le trascrizioni generate dall'IA di Fellow sono migliori di qualsiasi altra piattaforma che abbia usato.

Fellow ha aumentato notevolmente la mia organizzazione e produttività durante le riunioni. Mi permette di affrontare ogni giornata incredibilmente preparato, consentendomi di essere più presente e riflessivo durante il tempo che trascorro nelle sessioni. E quando non posso partecipare a una riunione, la registrazione e le trascrizioni generate dall'IA di Fellow sono migliori di qualsiasi altra piattaforma che abbia usato.

6. Sonix (la migliore per la trascrizione multilingue)

via Sonix

Le aziende con team internazionali possono trarre grandi vantaggi dall'esperienza multilingue di Sonix, che trascrive file audio o video in oltre 53 lingue senza bisogno di modelli linguistici separati.

Questo software di trascrizione IA è in grado di rilevare automaticamente i cambiamenti di lingua nella stessa registrazione e di gestire con precisione il riconoscimento vocale di accenti e dialetti diversi. Mantiene anche la formattazione corretta per caratteri e punteggiatura non inglesi.

Le migliori funzionalità di Sonix

Ottieni riepiloghi/riassunti, titoli dei capitoli e rilevamento degli argomenti generati dall'IA

Modifica le trascrizioni con il riconoscimento dell'oratore e i timestamp direttamente nel browser

Utilizza Sonix media player per la condivisione di video clip o trascrizioni complete

Carica e combina più tracce audio in un'unica trascrizione

Si integra con oltre 25 strumenti come Salesforce e Skype

Limiti di Sonix

Non dispone di un'app mobile

Funzionalità/funzioni di modifica limitate rispetto ad altre

Prezzi Sonix

Tutti i piani prevedono tariffe orarie per la trascrizione e la traduzione con IA.

Standard: 0 $ + 10 $/ora

Premium: 22 $/mese per utente + 5 $/ora (Trascrizione IA) + 3 $/ora (Traduzione IA)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4. 7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (130+ recensioni)

🧠 Curiosità: Bell Labs ha costruito il primo sistema di riconoscimento vocale in assoluto, Audrey, negli anni '50. Occupava un'intera stanza e poteva riconoscere solo i numeri da 1 a 9, ma con una precisione del 90%!

7. Rev (la migliore per generare trascrizioni verificate da esseri umani)

tramite Rev

Rev ti offre il meglio di entrambi i mondi combinando l'IA con trascrittori umani per raggiungere una precisione superiore al 99%.

Questo approccio ibrido consente agli esperti di rivedere e correggere gli errori nelle trascrizioni automatiche. È particolarmente utile per il lavoro legale, medico e accademico, dove anche piccoli errori possono avere un grande impatto.

La piattaforma offre anche API per la conversione vocale in testo e consente di modificare, evidenziare, commentare e aggiungere didascalie in 17 lingue.

Migliori funzionalità di Rev

Rilevamento automatico del parlato in oltre 35 lingue

Registra e aggiungi ai segnalibri i momenti chiave utilizzando l'app mobile

Automatizza la trascrizione su larga scala attraverso l'integrazione API

Integrazione con Google Meet, Zoom e Microsoft Teams tramite VoiceHub

Estrai informazioni e genera riepiloghi/riassunti con IA Transcript Assistant

Limiti di revisione

Difficoltà nel riconoscere accenti diversi

Gli utenti hanno difficoltà a inserire i nomi degli oratori

Prezzi rivisti

Free

Basic: $14,99/utente al mese

Pro: 34,99 $/utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Per la massima flessibilità, offre anche piani minuto per minuto per trascrizioni, didascalie e sottotitoli, consentendo di scegliere tra la versione IA e quella umana.

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5. 0 (300+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Trint (la migliore per le grandi aziende del settore dei media)

tramite Trint

Trint, scelto da importanti reti di informazione come la BBC e il Washington Post, è una scelta popolare tra giornalisti e reporter perché può gestire e organizzare facilmente grandi quantità di trascrizioni.

Come Otter, ha un Vocabulary Builder dove i team possono creare (come termini politici o uffici regionali) e condividere elenchi di parole personalizzati per migliorare la precisione. Inoltre, supporta la collaborazione in tempo reale, riconosce oltre 30 lingue e converte le trascrizioni in podcast e articoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Modifica i file in tempo reale con il tuo team utilizzando evidenziazioni, marcatori, tag e commenti

Trascrizione vocale in testo per oltre 30 lingue

Utilizza la funzione di ricerca rapida per cercare argomenti e approfondimenti specifici

Generazione automatica di sottotitoli istantanei

Limiti di Trint

La trascrizione è lenta

Non riesci a distinguere bene gli oratori

Prezzi Trint

Starter: 80 $ al mese per postazione

Avanzato: 100 $/mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trint

G2: 4. 4/5 (60+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Trint

L'interfaccia di Trint è decente e lavora sodo per interpretare il contenuto. Può essere utilizzato anche quando si intervista una persona con un background linguistico diverso. Qua e là la registrazione di alcuni dialetti contiene errori che vengono poi corretti dalle persone reali.

L'interfaccia di Trint è decente e lavora sodo per interpretare il contenuto. Può essere utilizzato anche quando si intervista una persona con un background linguistico diverso. Qua e là la registrazione di alcuni dialetti contiene errori che vengono poi corretti dalle persone reali.

9. Avoma (la migliore per l'analisi delle conversazioni commerciali)

tramite Avoma

Avoma, un ottimo assistente IA per le riunioni dei team commerciali, non si limita a trascrivere le chiamate, ma le analizza anche come un professionista.

Prendiamo ad esempio la sua funzionalità/funzione Deal Intelligence. Se un potenziale cliente dice: "Dobbiamo verificare con l'ufficio legale il mese prossimo", l'IA non solo lo trascriverà, ma lo contrassegnerà anche come possibile ritardo, imposterà un promemoria e monitorerà tendenze simili nella pipeline commerciale.

In questo modo, i tuoi team possono individuare le obiezioni comuni, i segnali di acquisto e le menzioni della concorrenza in molte chiamate.

Le migliori funzionalità di Avoma

Analizzare le emozioni dei partecipanti

Genera riepiloghi/riassunti concisi delle riunioni con punti chiave ed elementi di azione

Utilizzare le scorecard per l'analisi e il miglioramento delle riunioni

Automazioni di email di follow-up con riepiloghi e passaggi successivi

Integrazione con strumenti CRM come HubSpot e Pipedrive per informazioni utili

Limiti di Avoma

Personalizzazione limitata delle analisi

Possono essere lente da caricare

Prezzi Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $ al mese per utente

Intelligenza della conversazione: 69 dollari al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4. 6/5 (1.300+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Fathom (ideale per liberi professionisti e imprenditori individuali)

via Fathom

La maggior parte degli strumenti per riunioni con IA limita gli utenti gratis a poche ore o a un determinato limite di archiviazione, ma non Fathom: il suo generoso piano Free include registrazioni, trascrizioni e archiviazione illimitate delle riunioni.

Uno strumento indispensabile per i liberi professionisti e le organizzazioni non profit, in grado di registrare e trascrivere tutte le riunioni senza preoccuparsi dei limiti. Offre inoltre riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA, ricerca di base e supporto per 25 lingue, il che lo rende una scelta economica per chi gestisce un'attività in proprio.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Automazione e sincronizzazione delle note delle chiamate con sistemi CRM come Salesforce e HubSpot

Trascrizione delle riunioni in 25 lingue, tra cui spagnolo e francese

Accedi immediatamente alle registrazioni dopo la riunione

Si integra direttamente con oltre 10 strumenti e altri ancora tramite Zapier

Comprendi i limiti

I riepiloghi/riassunti delle riunioni non sono modificabili

Ask Fathom si applica solo a una singola chiamata o registrazione

Fathom pricing

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Team Edition: $29/mese per utente

Team Edition Pro: 39 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)

11. Tl;dv (ideale per creare frammenti di riunioni)

Tl;dv, ovvero "too long didn't view", è all'altezza del suo nome trasformando le riunioni lunghe in brevi video condivisibili con le trascrizioni allegate.

Identifica automaticamente i momenti chiave delle riunioni lunghe analizzando i modelli di discorso, il tono e il coinvolgimento. Quindi, crea clip di dimensioni ridotte collegate alla trascrizione che è possibile condividere immediatamente.

In questo modo, i membri del team ricevono i punti chiave senza dover guardare l'intera riunione, il che lo rende una scelta utile per i team remoti che hanno bisogno di aggiornamenti rapidi.

Le migliori funzionalità di Tl;dv

Riepilogare/riassumere le trascrizioni con tl;dv's notetaker

Trascrizione automatica in oltre 30 lingue

Rivedere i momenti salienti con indicazione dell'ora invece dell'intera riunione

Monitoraggio del coinvolgimento durante le riunioni per vedere chi sta visualizzando le registrazioni

Integrazione con oltre 5000 strumenti diffusi tramite Zapier

Personalizza i temi e i modelli di reportistica

Limiti dei video

La versione mobile non è così intuitiva

Le registrazioni delle riunioni sono limitate a 3 ore

Prezzi Tl;dv

Free Forever

Pro: 29 dollari al mese per postazione

Business: 98 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tl;dv

G2: 4. 7/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: Recensioni non disponibili

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv

TL;DV mi ha salvato la vita, soprattutto perché soffro di ADHD. Siamo realisti: concentrarsi durante le riunioni e tenere traccia di ogni piccolo dettaglio non è esattamente il nostro forte. È qui che questo strumento brilla davvero. Mi permette di concentrarmi completamente sulla conversazione senza stressarmi per prendere appunti o cercare di ricordare tutto.

TL;DV mi ha salvato la vita, soprattutto perché soffro di ADHD. Siamo realistici: concentrarsi durante le riunioni e monitorare ogni piccolo dettaglio non è esattamente il nostro forte. È qui che questo strumento brilla davvero. Mi permette di concentrarmi completamente sulla conversazione senza stressarmi per prendere appunti o cercare di ricordare tutto.

Trascrivere, riepilogare/riassumere, organizzare: l'alternativa a Notta che fa tutto!

Le note e le trascrizioni delle riunioni non servono solo a tenere traccia, ma aiutano i team a rimanere sulla stessa pagina, a ricordare i dettagli chiave e a trasformare le conversazioni in azione. E lo strumento di trascrizione IA giusto è la chiave per rendere questo processo semplice.

Tuttavia, lo strumento "migliore" dipende da ciò di cui hai bisogno. Ad esempio, se hai un budget limitato, Fathom potrebbe essere una buona scelta. Se la precisione è la tua priorità, Rev potrebbe essere più adatto.

Ma se hai bisogno di qualcosa che vada oltre la trascrizione, ClickUp è la soluzione giusta. Non solo fornisce una trascrizione accurata basata sull'intelligenza artificiale, ma collega anche le tue note direttamente ad attività, progetti e flussi di lavoro.

Grazie a funzionalità/funzioni avanzate come la trascrizione in tempo reale, le trascrizioni ricercabili, i punti chiave e la creazione automatica delle attività, ClickUp trasforma le riunioni in decisioni attuabili senza ulteriori problemi.

Inizia con il piano Free di ClickUp e ottieni trascrizioni istantanee per le tue chiamate audio e videochiamate!