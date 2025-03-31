I 10 migliori strumenti di riepilogo/riassunto di trascrizioni IA per risparmiare tempo

Voglio dedicare meno tempo alle riunioni e più tempo a portare a termine il lavoro. Non sono l'unico.

I dipendenti trascorrono in media 11,3 ore in riunioni ogni settimana, ovvero quasi il 30% della settimana lavorativa!

Le riunioni lunghe spesso portano al multitasking (scorrere senza sosta, rispondere alle email e ai messaggi su Slack). Il 55% dei dipendenti ammette di svolgere più attività contemporaneamente durante le sessioni più lunghe e il 39% si è persino appisolato durante una riunione.

È qui che gli strumenti di trascrizione IA possono aiutarti. Non si limitano a trascrivere, ma evidenziano i punti chiave, riassumono le discussioni e ci aiutano a concentrarci su ciò che conta davvero.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Dopo aver testato i migliori strumenti di riepilogo/riassunto di trascrizioni basati sull'IA e i generatori di riepiloghi basati sull'IA, ho selezionato questi 10 per farti risparmiare tempo, mantenere alta la produttività e aiutarti a evitare la temuta stanchezza da riunioni: ClickUp (Ideale per gestire in modo efficiente progetti di trascrizione e audio)

Otter. ai (Ideale per prendere appunti durante riunioni collaborative)

Sonix (Il migliore per la trascrizione multilingue)

Trint (Ideale per uso giornalistico)

Rev (Ideale per catalogare archivi)

Fireflies. ai (Ideale per la documentazione di riunioni su più piattaforme)

Scribe (Ideale per la documentazione)

Descript (Ideale per modificare rapidamente i video)

Deepgram (Il miglior sistema di sintesi vocale ad alta velocità con latenza minima)

Fathom (Ideale per team commerciali e di assistenza clienti)

Cosa cercare in un riassuntore di trascrizioni?

In precedenza, utilizzavo un software di sintesi vocale per generare riepiloghi/riassunti dettagliati delle riunioni. Ma le funzionalità IA dei riassuntori di trascrizioni rendono tutto molto più semplice.

Ecco cosa cerco in un ottimo strumento di riepilogo/riassunto di testi:

Precisione: ho bisogno di strumenti con una precisione superiore al 98% in modo che i latrati del mio cane non finiscano come elementi di azione

Personalizzazione: che io voglia elenchi puntati o punti chiave, deve corrispondere al mio stile

Integrazioni: È un vero salvavita quando si sincronizza con Zoom, Google Drive o Slack

Assistenza linguistica: per i team multilingue, un'ampia compatibilità linguistica è fondamentale

Facilità d'uso: non voglio perdere tempo a navigare in menu complicati

Opzioni di esportazione: formati flessibili come PDF o DOCX semplificano la condivisione dei riepiloghi/riassunti

Queste funzionalità mi aiutano a rendere le riunioni più produttive e a sfruttare al meglio il mio tempo.

🧠 Curiosità: un sondaggio SurveyMonkey ha rilevato che il 42% dei dipendenti a volte pensa che "questa riunione avrebbe potuto essere sostituita da un'email" e il 32% lo pensa quasi sempre o sempre.

I 10 migliori strumenti di riepilogo/riassunto delle trascrizioni

Quando ho visto più di 45 riunioni sul mio calendario il mese scorso, ho dovuto capire come utilizzare l'IA per prendere appunti durante le riunioni e risparmiare tempo. Così, ho trascorso un'intera settimana a capire come funzionano i riassuntori di trascrizioni IA e quale dovrei usare. Ecco una sintesi di ciò che ho scoperto.

1. ClickUp (Ideale per gestire in modo efficiente progetti di trascrizione e audio)

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Utilizzo ClickUp come piattaforma di project management end-to-end da quasi 2 anni al lavoro. Funziona anche come mio wiki personale. Ho provato diversi riassuntori di trascrizioni IA (elencati di seguito), ma sono sempre tornato a ClickUp.

ClickUp AI Notetaker trasforma le riunioni in informazioni utili con trascrizioni automatizzate, riepiloghi intelligenti e azioni identificabili. Si integra perfettamente con le attività e i documenti di ClickUp, garantendo che tutte le note delle riunioni siano organizzate e accessibili. Le decisioni chiave e le cose da fare vengono acquisite, assegnate e monitorate all'interno di ClickUp, semplificando il flusso di lavoro. Con i riepiloghi generati dall'IA e le azioni da intraprendere pubblicate automaticamente nei canali di chat, ClickUp AI Notetaker mantiene tutti allineati e produttivi.

Apprezzo anche il modo in cui ClickUp Brain mi aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce generando riepiloghi chiari e punti chiave e integrandosi perfettamente con Slack e la mia email. È davvero uno strumento di trascrizione e riepilogo IA all-in-one.

Riepiloga/riassumi trascrizioni, documenti, discussioni, thread di commenti e altro ancora con ClickUp Brain

Il calendario ClickUp organizza la mia vita con una chiara visualizzazione delle scadenze. Si integra anche con il mio Google Calendar, rendendo più facile la gestione dei miei impegni. Questo mi aiuta a tenere traccia di tutte le mie riunioni e rende più facile ottenere tutte le trascrizioni delle riunioni!

Trascrivi tutte le riunioni con l'integrazione di ClickUp e Google Calendar

Con ClickUp Clips, posso registrare l'audio durante le riunioni, che può essere gestito all'interno di ClickUp Hub clip e riepilogato/riassunto utilizzando ClickUp Brain. È anche possibile regolare la lunghezza del riepilogo per comodità.

Trascrivi clip audio in pochi secondi con ClickUp Brain

Quello che mi piace di più è la funzionalità/funzione di ricerca connessa di ClickUp. Invece di scorrere le note o ascoltare intere registrazioni, cerco la parola e ClickUp mi porta direttamente alla sezione giusta nel documento giusto. Con la ricerca connessa di ClickUp posso letteralmente cercare qualsiasi cosa all'interno del mio ecosistema Clickup.

È un enorme risparmio di tempo, soprattutto per quei momenti in cui ti chiedi: "Ne abbiamo già parlato?".

Condividere le trascrizioni con il mio team è altrettanto facile e sapere che tutto è connesso in un unico posto rende la collaborazione perfetta. Mi ha aiutato a lavorare in modo più intelligente, più veloce e con molto meno stress da riunioni.

Crea istantaneamente note chiare e accattivanti per qualsiasi impostazione o scopo con ClickUp Docs

La parte migliore? Non dovrai più setacciare file sparsi. Conserva tutti i tuoi riepiloghi di trascrizioni, note e punti chiave in un unico hub organizzato con ClickUp Docs. Struttura i tuoi documenti per progetti, argomenti o categorie utilizzando cartelle e sottocartelle, garantendo un accesso rapido alle informazioni critiche.

E non sono solo io. Ecco cosa dice Marianela Fernandez, consulente per il trattamento delle acque presso Eco Supplier Panamá, a proposito di ClickUp.

Integrando varie funzionalità come notifiche, calendari, email e flusso di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp consente ai lavoratori di smettere di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e di concentrarsi sulle attività che generano valore.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp dispone di una vasta libreria di modelli per ogni caso d'uso, come il modello ClickUp Meeting Tracker. Questo modello ti aiuterà a tenere traccia di ogni riunione e a prepararti per quelle imminenti con programmi, note, elenchi di cose da fare e verbali dettagliati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Traduci i contenuti in oltre 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese

Riepiloga/riassumi il testo dalla finestra In arrivo, dai documenti ClickUp, dalle attività, dai commenti e dalle chat con un solo clic, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Integra ClickUp con oltre 1000 app aziendali come Slack, Hubspot, Grammarly e Zapier per migliorare il tuo flusso di lavoro

Accedete a ClickUp senza interruzioni dal web, dal desktop, dal cellulare o tramite l'estensione Chrome per la massima flessibilità

Converti rapidamente il parlato in testo con il software di trascrizione basato sull'IA di ClickUp e crea riepiloghi/riassunti contestualizzati per catturare i punti chiave

Condividi istantaneamente le registrazioni dello schermo e crea attività direttamente da ClickUp Clips per mantenere il tuo team allineato e produttivo

Limiti di ClickUp

Accesso offline limitato

Curva di apprendimento ripida a causa di un'ampia libreria di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain : aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

ClickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi su cui intervenire, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

2. Otter. ai (Ideale per prendere appunti durante riunioni collaborative)

Otter. ai cattura le conversazioni in tempo reale, così non sarai più bloccato dalla presa di appunti.

Dopo ogni riunione, dovevamo sederci e analizzare chi aveva detto cosa (se non avevamo annotato specificatamente i nomi). Quindi, ciò che mi è piaciuto di più della funzionalità di riepilogo IA di Otter è l'identificazione dei parlanti.

Ti consentono inoltre di creare un vocabolario personalizzato per il tuo account, in modo da garantire che ogni conversazione venga catturata con precisione, anche con termini specifici del settore.

Grazie alla sua integrazione con piattaforme come Zoom, Google Meet e persino Microsoft Teams, Otter. ai si unisce automaticamente a tutte le riunioni, le trascrive e crea riepiloghi/riassunti personalizzati.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Riproduci l'audio a velocità comprese tra 0,5x e 3x per una revisione confortevole al tuo ritmo

Condividi e collabora facilmente con il tuo team su note e riepiloghi/riassunti delle trascrizioni

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni nel pannello Outline per un rapido riferimento dei punti chiave

Accedi alle note e alle trascrizioni in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, grazie alla disponibilità multipiattaforma su web, iOS e Android

Limiti di Otter.ai

Non supporta l'esportazione di un riepilogo/riassunto dettagliato in formato PDF, DOCX o TXT, il che potrebbe essere un inconveniente per alcuni utenti.

La precisione della trascrizione può risentire di una scarsa qualità audio o di connessioni di rete instabili

Prezzi di Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2 : 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Otter è ora il mio strumento preferito per registrare e trascrivere le chiamate. Otter aggiunge timestamp, genera note e identifica gli elementi di azione e i punti salienti delle mie riunioni.

3. Sonix (il migliore per la trascrizione multilingue)

tramite Sonix

Le chiamate di brainstorming generano generalmente troppe emozioni e il gergo prende il sopravvento! Questo generatore di riepiloghi IA assicura che anche questi vengano catturati durante la trascrizione. Sonix supporta la trascrizione in oltre 50 lingue con funzionalità accurate di identificazione del parlante e timestamp.

L'editor integrato nel browser ti consente di apportare modifiche e commenti in tempo reale non appena viene generata la trascrizione e ti permette anche di regolare la lunghezza del riepilogo/riassunto.

Le traduzioni automatiche, i sottotitoli e i riepiloghi/riassunti di Sonix migliorano anche la gestione dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Ottieni timestamp automatici parola per parola per navigare rapidamente verso momenti specifici

Organizza le conversazioni per interlocutore per facilitarne la consultazione

Accedi a opzioni di esportazione flessibili, tra cui DOCX, TXT, PDF, SRT e VTT, per una facile condivisione

Limiti di Sonix

Non esiste una versione gratuita

Lo strumento di riepilogo IA è una funzionalità/funzione premium

Prezzi di Sonix

Pay-as-you-go : 10 $ all'ora

Sottoscrizione Premium : 5 $ all'ora + 22 $ al mese per utente

Sottoscrizione Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2 : 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

4. Trint (Ideale per uso giornalistico)

via Trint

Se sei un giornalista, cerchi di includere citazioni e approfondimenti di esperti in materia (SME) ove possibile per arricchire i tuoi articoli. Trint ti aiuta a gestire meglio questo aspetto.

Creato dal giornalista vincitore di un Emmy Award Jeff Kofman, questo strumento di IA trasforma quelle registrazioni lunghe e talvolta disordinate in trascrizioni raffinate con notevole velocità e precisione.

Include un dizionario personalizzato per registrare il linguaggio chiave del tuo beat. Puoi anche condividere un feed in tempo reale con i colleghi per verificare, estrarre citazioni e costruire la tua storia man mano che si sviluppa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Invita membri del team con diversi livelli di accesso (visualizzazione, commento e modifica) per una collaborazione efficace

Collabora nell'editor utilizzando evidenziazioni, marcatori, tag e commenti e gestisci la lunghezza dei riepiloghi/riassunti

Compila sezioni da più trascrizioni per creare storie complete

Ottieni riepiloghi concisi di fino a 400 parole in pochi secondi con la funzionalità di riepilogo con un clic di Trint

Limiti di Trint

Solo un riepilogo/riassunto per trascrizione

Ogni video deve durare almeno 5 minuti per generare una trascrizione

Prezzi di Trint

Pay-as-you-go : 15 $ all'ora

Sottoscrizione mensile : 60 $ per utente

Sottoscrizione annuale : 540 $ per utente (equivalente a 45 $ al mese)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trint

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trint?

Mi piace la possibilità di rallentare o accelerare le registrazioni per poter apportare correzioni più facilmente. Mi piace anche il fatto che cliccando in un punto qualsiasi della trascrizione, l'audio venga automaticamente portato a quella parte della registrazione. Mi piacerebbe che riuscisse a captare meglio le voci più basse o le parole mormorate.

5. Rev (ideale per catalogare archivi)

via Rev

Con un notevole tasso di accuratezza del 99%+ per la trascrizione umana, Rev è ideale per gli utenti che richiedono precisione, inclusi professionisti legali e giornalisti. Anche la trascrizione automatizzata di Rev offre un'impressionante accuratezza del 95%+, garantendo che le trascrizioni veloci generate dall'IA soddisfino elevati standard di qualità.

Una rete di trascrittori umani selezionati revisiona e modifica meticolosamente ogni file, mantenendo un rigoroso controllo di qualità per garantire accuratezza e coerenza. Questo servizio produce in modo affidabile riepiloghi/riassunti di trascrizioni accurati e precisi combinando l'esperienza umana con la tecnologia avanzata dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni

Integra strumenti di acquisizione audio e video con piattaforme come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams tramite VoiceHub di Rev

Cattura i contenuti delle riunioni in tempo reale con la trascrizione live utilizzando la funzionalità Rev Notetaker

Registra ovunque ti trovi con l'app mobile, che ti consente di aggiungere segnalibri ai momenti chiave durante le discussioni

Estrai facilmente citazioni, elementi di azione o frasi chiave con la libreria di modelli IA di Rev, ideale per riunioni, interviste e focus group

Usa l'Assistente trascrizione IA per porre domande direttamente dalla trascrizione e generare approfondimenti, post sui social media o riepiloghi/riassunti

Automatizza i servizi di trascrizione e sottotitolazione tramite l'integrazione API, perfetta per le aziende e i produttori di contenuti che gestiscono grandi volumi di media

Limiti di Rev

Lo strumento offre solo una versione di prova di 30 minuti

Il prezzo è un po' alto rispetto ad altri strumenti

Prezzi Rev

Pay-as-you-go : $1,50 al minuto di trascrizione

Sottoscrizione mensile : 120 $ per utente (trascrizione illimitata inclusa)

Soluzioni Enterprise: prezzi personalizzati

Valuta valutazioni e recensioni

G2 : 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

6. Fireflies. ai (Ideale per la documentazione di riunioni su più piattaforme)

Dopo ogni riunione, ogni partecipante riceve da Fireflies un riepilogo/riassunto conciso che evidenzia i punti chiave e gli elementi su cui intervenire, rendendo più facile rimanere aggiornati sui follow-up.

Le funzionalità di analisi sono particolarmente utili. Otterrai dati dettagliati sul tempo di parola dei relatori e sull'uso delle parole di riempimento. Come altri strumenti, avvia automaticamente la registrazione e la trascrizione di tutto in tempo reale, integrandosi con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Cogli gli argomenti chiave e trasformali rapidamente in punti chiari e concreti

Condividi i riepiloghi delle riunioni direttamente con Notion, Documenti Google e altro ancora, mantenendo tutto sincronizzato per una collaborazione fluida

Genera riepiloghi/riassunti in un tono naturale, facile da leggere e da comprendere

Limiti di Fireflies.ai

I suoi riepiloghi/riassunti sono più lunghi del necessario

Supporta solo una lingua per riunione

Prezzi di Fireflies.ai

Piano Free Forever

Piano Pro : 18 $ al mese per postazione

Piano Business : 29 $ al mese per postazione

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ai?

Ho trovato il software semplice da usare e di facile accesso. I verbali sono accurati come quelli redatti da un essere umano, con l'aggiunta di registrazioni audio/video, trascrizioni e alcune funzioni extra molto utili.

👀 Lo sapevate? Secondo un rapporto della London School of Economics, oltre un terzo delle riunioni aziendali è improduttivo, con un costo annuo di 259 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 50 miliardi di sterline nel Regno Unito.

7. Scribe (Ideale per la documentazione)

tramite Scribe

Scribe è uno strumento di collaborazione per documenti che può aiutarti a evitare completamente le riunioni. Se la maggior parte delle tue riunioni riguardano prodotti, funzionalità o processi, puoi trasformarle in guide dettagliate passo dopo passo utilizzando Scribe.

Puoi creare guide dettagliate con screenshot, video YouTube e annotazioni con pochi clic. Per me e il mio team, queste guide sono state perfette per formare i nuovi membri del team e documentare i flussi di lavoro. La personalizzazione di queste guide utilizzando l'IA per la documentazione con il nostro marchio ha aggiunto un tocco professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Combina più guide, link ipertestuali e video in un manuale completo con Scribe Pages

Porta le tue guide su qualsiasi sito web e utilizza Scribe Sidekick per visualizzare le istruzioni in una comoda finestra affiancata

Nascondi le informazioni sensibili e private con la redazione automatica o manuale del testo

Integra Scribes nelle tue piattaforme attuali per aiutare i dipendenti a completare i processi da qualsiasi luogo

Scopri chi ha letto le tue guide e raccogli il feedback dei dipendenti su ogni serie di istruzioni

Limiti di Scribe

Scribe non offre un piano gratuito

Una scarsa qualità audio o il rumore nella registrazione possono influire sulla precisione del riepilogo/riassunto

Prezzi di Scribe

Versione di prova gratuita : 30 minuti di trascrizione gratis per iniziare

Pay-as-you-go : 10 $ all'ora

Sottoscrizione mensile : 60 $ per utente

Sottoscrizione annuale : 540 $ per utente (equivalente a 45 $ al mese)

Soluzioni Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2 : 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

8. Descript (ideale per modificare rapidamente i video)

via Descript

Se lavori sia alla produzione video che audio, adorerai Descript! È uno strumento all-in-one che ti consente di scrivere, registrare, trascrivere, modificare e collaborare, il tutto all'interno di un'unica interfaccia intuitiva.

Invece di affidarti alla tradizionale modifica delle forme d'onda, che, credimi, è noiosa e tecnica, Descript trascrive il tuo audio in testo. Puoi modificare le tue registrazioni proprio come faresti con un articolo, tagliando parole di riempimento come "um" o "uh" o rimuovendo pause imbarazzanti con un semplice tasto backspace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica audio e video modificando la trascrizione con l'intuitivo sistema di modifica basato su testo

Trascrivi file audio e video in modo rapido e accurato utilizzando la trascrizione basata sull'IA

Sovraincisioni di testo per creare voci fuori campo e sostituire parole senza registrare nuovamente interi segmenti

Migliora la qualità audio con Studio Sound, riducendo il rumore di fondo e l'eco

Taglia, riorganizza e migliora i contenuti video con strumenti completi per la modifica dei video

Traduci i sottotitoli in più lingue per raggiungere un pubblico più ampio

Limiti di Descript

Curva di apprendimento ripida

Le funzionalità di esportazione sono limitate

Il piano Free ha minuti di trascrizione limitati

Prezzi di Descript

Free

Creatore : 12 $ al mese (fatturato annualmente)

Pro : 24 $ al mese (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Descript mi fa risparmiare ore di lavoro ogni settimana perché mi permette di caricare file video e ottenere una trascrizione completa in pochi secondi. Invece di guardare ore di webinar preregistrati, posso semplicemente caricare il file e rivedere la trascrizione per trovare le informazioni di cui ho bisogno. È anche possibile rimuovere le parole di riempimento dei relatori dalla trascrizione con un solo clic, il che è davvero fantastico!

9. Deepgram (Il miglior sistema di sintesi vocale ad alta velocità con latenza minima)

tramite Deepgram

Ciò che distingue Deepgram è la sua potente suite di API, che offre agli sviluppatori un accesso senza precedenti alle funzionalità di IA vocale, dalla trascrizione all'analisi del sentiment. Supporta oltre 30 lingue, soddisfacendo diverse applicazioni in più lingue e settori.

Consente di addestrare modelli personalizzati su misura per casi d'uso specifici, il che significa ottenere una maggiore accuratezza con la terminologia specifica del settore, garantendo che le trascrizioni siano precise. Offre voci uniche ottimizzate per conversazioni simili a quelle umane (tono, ritmo e pause naturali).

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Massimizza il controllo degli sviluppatori con opzioni open source, closed source o Bring-Your-Own LLM

Gestisci le interruzioni con il modello di rilevamento della fine del pensiero (EOT) per conversazioni più fluide

Trascrivi oltre un'ora di audio in soli 12 secondi

Formatta automaticamente le trascrizioni con punteggiatura e paragrafi per facilitarne la lettura

Traccia l'intenzione di chi parla durante l'intera conversazione per intraprendere azioni mirate che aumentano la soddisfazione dei clienti

Limiti di Deepgram

Per integrare l'API di Deepgram nei tuoi flussi di lavoro, avrai bisogno di alcune conoscenze tecniche, che potrebbero rappresentare un ostacolo per chi non è uno sviluppatore

La qualità dei riepiloghi generati può dipendere dalla chiarezza dell'audio, quindi presta attenzione alla nitidezza delle tue registrazioni

Prezzi di Deepgram

Versione di prova gratuita : 200 $ in crediti (fino a 45.000 minuti)

Pagamento a consumo : 1,50 $ all'ora per la trascrizione

Sottoscrizione mensile : a partire da 15 $ al mese per 10 ore di trascrizione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

10. Fathom (ideale per team commerciali e di assistenza clienti)

via Fathom

Fathom è un altro strumento di trascrizione basato sull'IA che registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le tue riunioni. Quello che mi è piaciuto di più è stata la sua attenzione nel rendere il flusso di lavoro post-riunione senza soluzione di continuità. Invece di setacciare ore di registrazioni, puoi estrarre immediatamente gli elementi di azione o i punti chiave, risparmiandomi ore di presa di appunti manuali.

La sua capacità di sincronizzarsi con CRM come Salesforce e HubSpot lo rende uno strumento fantastico per i team commerciali e di assistenza clienti. Puoi sincronizzare automaticamente i riepiloghi/riassunti delle chiamate con il contatto appropriato nel tuo CRM.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Evidenzia i momenti chiave durante le chiamate e classificali con tag personalizzati come "positivo" o "punto dolente"

Ricevi una trascrizione immediata in un formato simile a una chat con la possibilità di passare a momenti specifici della registrazione

Modifica il testo o riassegna i relatori secondo necessità e taglia le registrazioni per rimuovere pause o digressioni

Genera automaticamente un elenco di attività, decisioni e suggerimenti per una facile condivisione e azione

Bozza di email di follow-up con un riepilogo/riassunto della conversazione e il link alla riunione

Invia gli elementi di azione direttamente alle app di produttività come Asana, Todoist e Slack, con allegati i clip delle riunioni pertinenti per contestualizzare

Comprendi i limiti

Le funzionalità più avanzate sono disponibili solo nella versione pro

I formati di riepilogo/riassunto non sono personalizzabili

Prezzi Fathom

Free Forever : accedi alle funzionalità di base senza alcun costo

Pro : 12 $ al mese per utente

Business : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2 : 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

I riepiloghi sono davvero utili, fanno tutto ciò di cui hai bisogno. Come la trascrizione completa del video più il riepilogo in tantissimi modi diversi, più un chat bot integrato, più è facilissimo da condividere.

Ti distrai durante le riunioni? Concentrati su informazioni utili con ClickUp

Imparo attraverso YouTube e i podcast mentre lavoro a tempo pieno, il che significa riunioni infinite. I riassuntori di trascrizioni mi consentono di setacciare rapidamente le informazioni importanti, trasformando ore di contenuti in approfondimenti concisi e fruibili. Mi fanno risparmiare tempo, migliorano la mia produttività e mi mantengono al top.

Ma è davvero necessario aggiungere un nuovo strumento al tuo arsenale tecnologico? Come azienda, stai già utilizzando una vasta gamma di strumenti.

Le ricerche dimostrano che le aziende di medie dimensioni possono risparmiare circa 94.000 dollari all'anno dopo aver tagliato le spese superflue per altri strumenti di IA. È qui che ClickUp fa la differenza!

La capacità di ClickUp di riunire attività, conversazioni e flussi di lavoro ti aiuta a gestire il tuo tempo in modo efficace. La sua IA nativa semplifica la sintesi delle informazioni chiave, l'organizzazione delle note e la trascrizione rapida anche dei testi più complessi.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e provalo tu stesso.