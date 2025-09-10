Solo chi lavora nei social media conosce le sfide legate alla creazione e alla cura di un calendario dei contenuti social con tutte le informazioni giuste.
Ecco perché integrare l'intelligenza artificiale (IA) come partner creativo funziona davvero bene. L'IA apporta idee creative per semplificare il processo di creazione del contenuto, aiuta a generare modelli e suggerisce persino ottimizzazioni strategiche per creare un programma di pubblicazione coerente.
Sebbene strumenti di IA popolari come ChatGPT non possano sostituire il tuo esperto social media manager o autore di contenuto, possono sicuramente aiutarti nel brainstorming e nella fase iniziale di stesura dei post sui social media.
Per iniziare, ecco una guida pratica su come creare un calendario social con ChatGPT. E se stai cercando uno strumento che faccia tutto, dall'ideazione delle campagne e la stesura dei testi per il tuo calendario alla condivisione di approfondimenti sulle prestazioni dei tuoi post, continua a leggere fino alla fine per scoprire ClickUp!
Come creare un calendario social con ChatGPT
Creare manualmente un calendario dei social media può essere faticoso. ChatGPT ti fa risparmiare tempo e lavoro richiesto, migliorando al contempo i risultati che ottieni dai tuoi canali social.
Ecco come utilizzare l'IA nell'economia degli autori per aumentare la tua presenza sui social media senza alcuno sforzo:
Passaggio 1: definisci i tuoi obiettivi e il tuo pubblico di destinazione
Prima di chiedere a ChatGPT di generare qualcosa, è importante includere una forte call to action ed essere chiari su due cose: cosa significa per te avere successo e chi stai cercando di raggiungere.
"Più like" non è un obiettivo reale. Vuoi aumentare la notorietà del marchio e ottenere più clic sulla pagina del tuo prodotto? Registrazioni alla newsletter? Salvataggi su Instagram?
Una volta chiarito questo punto, approfondisci il tuo pubblico di destinazione e identifica i temi chiave. Se non sai con quali contenuti interagiscono, o peggio, se stai tirando a indovinare, ChatGPT non sarà in grado di aiutarti a prendere decisioni pertinenti, ma solo generiche.
📌 Prompt da provare:
*aiutami a definire gli obiettivi sui social media per un marchio di prodotti per la cura della pelle basato su newsletter e a descrivere il pubblico femminile della Generazione Z in termini di abitudini e preferenze di contenuto
👀 Curiosità: l'utente medio dei social media scorre ogni giorno l'equivalente di 300 piedi di contenuto, circa l'altezza della Statua della Libertà.
Passaggio 2: scegli le piattaforme che hanno davvero senso
Nessuno ha il tempo di essere ovunque, e cercare di farlo di solito porta alla creazione di contenuto deludenti su tutta la linea. Valuta criticamente su quali piattaforme social vale la pena investire in base al tuo prodotto e al tuo pubblico.
Istanza, una startup nel settore fintech B2B potrebbe non voler investire troppe risorse su Reels; allo stesso modo, una caffetteria locale potrebbe non aver bisogno di post quotidiani su LinkedIn.
ChatGPT può aiutarti a valutare dove il tuo pubblico trascorre il tempo e come si comportano i diversi tipi di contenuto sulle varie piattaforme.
📌 Prompt da provare:
"Quali piattaforme dovrebbe privilegiare un marchio locale di prodotti per il benessere se il suo pubblico è composto principalmente da donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni che vivono a New York? Spiega perché."
Passaggio 3: crea un tema settimanale per i contenuti che puoi effettivamente rispettare
Lo sviluppo di un calendario dei contenuti non dovrebbe richiedere una revisione settimanale. Piuttosto, progetta una struttura flessibile. Ad esempio, il lunedì "dietro le quinte", il mercoledì "testimonianze" e il venerdì "offerte". Questo tipo di programmazione crea prevedibilità sia per il tuo pubblico che per il tuo flusso di lavoro interno di creazione dei contenuti.
ChatGPT può aiutarti a creare un elenco di idee di contenuto specifiche e a programmare i post all'interno di tali temi, in modo da non dover mai partire da zero. In questa fase inizi a bilanciare i post coinvolgenti con il tipo di contenuto sempreverde che ti consente di risparmiare lavoro richiesto e fatica nel lungo periodo.
📌 Prompt da provare:
"Dammi un framework di 4 settimane per il contenuto di Instagram di uno studio di design, con 3 idee di post a settimana."
💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a capire se i tuoi post quotidiani sono davvero del lavoro? Effettua un audit dei social media per misurare ciò che conta ed eliminare ciò che non serve.
Passaggio 4: Trasforma le idee in un calendario utilizzabile
Una miriade di idee non serve a nulla se non riesci a capire come si integrano tra loro nel tempo e sulle diverse piattaforme. Chiedi a ChatGPT di organizzare le cose in un calendario strutturato, con colonne per piattaforma, data, bozza di didascalia, indicazione visiva e CTA.
Questo aiuta i team a essere sulla stessa pagina, a gestire facilmente le approvazioni e a individuare eventuali lacune nel contenuto. Se utilizzi strumenti come Notion, ClickUp o anche Fogli Google per il piano del tuo calendario, puoi inserire direttamente i risultati di ChatGPT.
📌 Prompt da provare:
*organizza i contenuti di Facebook e Instagram per le vendite di metà anno di un negozio di mobili in una tabella con didascalie, idee per le immagini e CTA
📮 ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.
Passaggio 5: didascalie del workshop e direzione visiva
Saper utilizzare correttamente ChatGPT per i social media, anche attraverso la condivisione di esempi di messaggi diretti, fa la differenza nella qualità dei risultati ottenuti. Trattate ChatGPT come un copywriter junior.
Fornisci il tono, il contesto, il pubblico e l'obiettivo del post, quindi richiedi la generazione di didascalie accattivanti. Puoi anche richiedere suggerimenti per immagini accattivanti, ma ricordati di utilizzarle solo come fonte di ispirazione e non come risultato finale. Ripensa e ripeti fino a ottenere il risultato desiderato!
💡 Suggerimento professionale: la creazione automatizzata di contenuto è ottima, ma modifica sempre il tono: ciò che ChatGPT ti offre dovrebbe rispecchiare lo stile del tuo marchio.
📌 Prompt da provare:
"Scrivi 2 versioni di una didascalia divertente per Instagram relativa al nuovo gusto stagionale di un marchio di caffè, con idee per foto flat-lay o di prodotto."
🔎 Lo sapevi? Su piattaforme social come Medium e Quora, i testi generati dall'IA sono passati dal 2% circa al 37-39% circa tra il 2022 e il 2024.
Passaggio 6: integra i contenuti generati dagli utenti (UGC) e ottieni risultati con il minimo lavoro richiesto
Non ogni contenuto che pubblichi deve essere necessariamente originale e innovativo. Infatti, integrare contenuto generato dagli utenti e contenuto evergreen pre-approvato renderà il tuo calendario più facile da gestire.
I contenuti generati dagli utenti (UGC) aggiungono affidabilità e vicinanza, mentre i post sempreverdi, come consigli, domande frequenti o testimonianze, possono essere messi in coda per settimane quando la larghezza di banda è bassa.
Usa ChatGPT per individuare le lacune nel tuo calendario in cui i contenuti generati dagli utenti (UGC) si inseriscono in modo naturale, o per suggerire post più vecchi che vale la pena ricondividere in modo nuovo e raccomandare hashtag pertinenti.
📌 Prompt da provare:
"Suggerisci 5 idee di post sempreverdi e 3 prompt UGC per un marchio di arredamento per la casa incentrato sullo styling di piccoli spazi."
👀 Curiosità: nel 2024, il 75% dei social media marketer aveva in piano di utilizzare l'IA per rivedere e riscrivere testo, mentre il 52% aveva in piano di utilizzarla anche per generare immagini. Sapevi che ClickUp Brain, l'IA lavorativa più completa al mondo, può aiutarti a fare entrambe le cose?
Passaggio 7: Modifica man mano utilizzando il concatenamento dei prompt
Non aspettarti che il primo risultato sia perfetto. Il miglior uso di ChatGPT deriva dall'iterazione: prima genera il tuo calendario, poi chiedigli di formattare il layout, abbreviare il testo delle didascalie, regolare il tono dei messaggi o tradurre i contenuti per un'altra piattaforma.
Questo scambio è ciò che trasforma un risultato generico in un programma raffinato e pronto per la pubblicazione.
📌Prompt da provare dopo il primo tentativo:
"Accorcia queste didascalie dei post di LinkedIn alla lunghezza di Twitter e aggiungi due opzioni di emoji per ogni post."
Passaggio 8: collegalo a uno scheduler e monitora ciò che funziona
Una volta creati i contenuti, non lasciarli in un documento.
Collegalo a uno scheduler (anche se si tratta solo di Meta Business Suite o Buffer) in modo che funzioni in modo automatico. Quindi inizia a monitorare le metriche: strumenti di analisi come Later o Sprout Social ti aiutano a vedere quali post sui social media vengono salvati, condivisi o cliccati.
È così che la tua strategia di contenuto matura: studiando i modelli di coinvolgimento reali e perfezionando ciò che funziona. Puoi anche reinserire quei dati in ChatGPT per fare un piano per il calendario del mese successivo.
📌 Prompt da provare:
*quali strumenti gratis o a basso costo possono aiutare al monitoraggio delle prestazioni dei contenuti su Instagram e LinkedIn per un team di marketing composto da 2 persone?
Limiti della creazione di un calendario social con ChatGPT
Sebbene ChatGPT ti consenta di risparmiare tempo su diverse piattaforme social, non è all'altezza quando si tratta di tono, tempistica e sfumature creative. Ecco alcuni svantaggi di cui dovresti essere consapevole:
- Difficoltà nel catturare una voce unica del marchio. Ciò che funziona bene su un blog non sempre si traduce in un tweet, una didascalia o un meme. Anche quando chiedi che il tono sia informale, o si esagera o si appiattisce la personalità che rende umano il tuo marchio
- Non riesce a incorporare le tendenze attuali o i momenti culturali a meno che non si fornisca un provider di prompt dettagliato e aggiornato. È possibile chiedere a ChatGPT di generare idee per i contenuti, ma non è in grado di "vedere" cosa sta diventando virale o come reagiscono le persone in tempo reale, il che limita la sua capacità di contribuire a una strategia social media adattiva
- Tende a ripetere frasi o toni, rendendo i diversi post sui social media troppo simili tra loro nel calendario. Se stai lavorando sul tuo personal branding o stai cercando di distinguerti in un mercato saturo, questa mancanza di voce è un vero problema
- Non coglie le sfumature emotive nei contenuti informali o narrativi, il che indebolisce il coinvolgimento del pubblico. Se gli chiedi una didascalia su una storia di un cliente con cui il pubblico può identificarsi, potrebbe rispondere con qualcosa che suona come un brief di marketing
- richiede un'attenta revisione e modifica* per allinearsi alla tua strategia sui social media e creare una connessione con utenti reali. ChatGPT è ideale come assistente alla creazione di contenuti, non come autore di contenuti
📖 Leggi anche: Come creare una politica sui social media
Crea un calendario dei social media con ClickUp
La ricerca di informazioni è una delle parti più frustranti della gestione di un calendario del contenuto dei social media. Dov'è il logo definitivo? Qual è l'ultimo messaggio della campagna? Quale foglio di calcolo contiene i dati di engagement dell'ultimo trimestre?
Quando i contenuti sono sparsi su Slack, Google Drive, Notion e thread di email, il tuo team finisce per dedicare oltre il 60% del proprio tempo alla ricerca. La risposta di ClickUp a questo problema di contesto e dispersione del lavoro è semplice ma rivoluzionaria: crea il cervello della tua azienda in uno strumento che fa tutto e tiene tutto insieme.
Con ClickUp Brain, il tuo team ottiene uno spazio di lavoro AI convergente che garantisce la connessione delle tue attività, dei tuoi documenti, delle persone e degli strumenti integrati come Documenti Google, Fogli Google e Drive.
In questo modo è facile recuperare il contesto da campagne precedenti, brief o linee guida del marchio senza doverlo caricare manualmente o promptarlo.
Scopriamo insieme ClickUp in azione come app completa per il lavoro.
Genera istantaneamente idee di contenuto pertinenti con ClickUp Brain
*essendo l'IA lavorativa più completa e sensibile al contesto al mondo, ClickUp Brain aiuta i team dei social media a creare contenuti tempestivi, informati e in linea con il marchio.
Puoi chiedere all'assistente IA di generare idee per i contenuti sulla base dei post precedenti, del tono del marchio, delle tendenze stagionali o dei segmenti di pubblico memorizzati nell'area di lavoro di ClickUp, senza bisogno di lunghi prompt.
Le idee rimangono pertinenti e incentrate sul pubblico poiché attingono direttamente dalle tue campagne passate, dalle pagine dei prodotti o dai documenti di ricerca.
Questo risolve uno dei limiti principali degli strumenti di IA generici: conosce il tuo contesto, quindi i suggerimenti sono davvero sensati e pronti per avere un impatto.
💡 Suggerimento: puoi accedere a ChatGPT direttamente da ClickUp Brain senza dover pagare più sottoscrizioni IA! Apri ClickUp Brain e scegli liberamente tra i modelli più recenti, tra cui non solo ChatGPT, ma anche Claude, Gemini, DeepSeek e molti altri!
Cattura i fugaci sprazzi di ispirazione con una velocità superiore del 400% grazie alla funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX
Ti capita di perdere idee brillanti per il contenuto social nel tempo necessario a digitarle correttamente? Con la dettatura basata sull'IA di ClickUp, nota anche come Talk to Testo, puoi catturare rapidamente idee per post, appunti per campagne o anche didascalie approssimative mentre sei in movimento, direttamente nel tuo elenco dei social media. Non perderai più le tue scintille di ispirazione.
Con l'app AI Super App per desktop, ClickUp Brain MAX, queste rapide note vocali si trasformano in testi rifiniti:
- Dettate un'idea di massima come "Post promozionale per il webinar di giovedì prossimo, evidenziare la sessione di domande e risposte gratis" → Brain MAX può espanderla in più opzioni di didascalia su misura per LinkedIn, Instagram o Twitter, al momento giusto
- Inserisci hashtag o idee per campagne → Brain MAX li organizza in una lista di controllo strutturata
⚡️Talk to Text in Brain MAX trasforma i pensieri sparsi in contenuto pronto per la pubblicazione, mantenendo il tuo calendario pieno senza rallentarti.
Trasforma le idee in attività e campagne utilizzando attività di ClickUp
Dopo l'ideazione, il passaggio successivo è trasformare quelle idee in post effettivi sui social media su diverse piattaforme e assegnarne la titolarità.
Con ClickUp Tasks, ogni idea di contenuto può diventare immediatamente un'attività con tag di classificazione o campi personalizzati integrati per la piattaforma, il tipo di contenuto e la campagna. Puoi assegnare scrittori, designer o revisori, impostare dipendenze (esempio, una dipendenza del design creativo dalla finalizzazione e dall'approvazione del testo) e persino applicare modelli di calendario dei contenuti al tuo flusso di lavoro.
Questo crea un sistema trasparente in cui nessuna idea va persa e tutti sanno cosa sta succedendo, cosa che i fogli di calcolo e le esportazioni di ChatGPT non possono fare da soli.
Il moderno modello di calendario dei social media di ClickUp va ancora oltre, fornendoti un framework pronto all'uso per pianificare, gestire e monitorare ogni contenuto su tutte le piattaforme.
Da stati delle attività personalizzati come "Progettazione" e "Revisione interna" a campi specifici per canale e visualizzazioni del calendario drag-and-drop, questo modello porta ordine nel caos della pubblicazione multipiattaforma.
💡 Suggerimento da esperto: imposta il tuo calendario social in modalità automatica con gli agenti AI di ClickUp. Si occuperanno loro del lavoro più noioso. Invece di controllare manualmente lo stato delle attività o sollecitare i colleghi, puoi impostare degli agenti che pensano e agiscono per te.
📌Per esempio:
- Se un copywriter non rispetta la scadenza per la bozza, l'agente Promemoria lo avvisa automaticamente durante l'attività e sposta la data di revisione per mantenere la pubblicazione in linea con i tempi previsti
- Una volta che un'attività secondaria di progettazione è contrassegnata come completata, l'agente di approvazione assegna il post all'approvatore, aggiorna lo stato e lo sposta nella colonna "Pronto per la pubblicazione"
- Alla fine di ogni settimana, un agente Insights può riepilogare/riassumere ciò che è stato pubblicato, ciò che è stato tralasciato e preparare un breve rapporto per il team
Crea il tuo calendario social utilizzando la visualizza calendario di ClickUp
Una volta create le attività, la visualizzazione Calendario di ClickUp ti offre un'interfaccia pulita e intuitiva per creare e gestire il tuo calendario del contenuto e mantenere vivo l'interesse del tuo pubblico.
Puoi raggruppare e contrassegnare con colori diversi i post in base alla piattaforma, ordinarli per fase (ideazione, revisione, pianificazione) e impostare post ricorrenti sulla timeline, inclusi Reels settimanali o newsletter mensili. ClickUp ti consente anche di automatizzare le modifiche di stato, i promemoria delle scadenze e i cicli di revisione per mantenere il processo in movimento.
Questo riduce al minimo la possibilità di trascurare bozze e ti offre una panoramica completa della tua intera strategia sui social media.
💡Suggerimento professionale: con il calendario ClickUp basato sull'intelligenza artificiale, le attività secondarie di progettazione/approvazione possono essere spostate automaticamente se hai perso la scadenza di una bozza, in modo da rispettare comunque la data di pubblicazione. L'IA di ClickUp studia il carico di lavoro, le scadenze e la cadenza di pubblicazione del tuo team per ottimizzare la pianificazione delle attività sui social media.
Collabora in tempo reale senza perdere il controllo della versione su Click Documenti
I feedback loop possono frenare lo slancio, soprattutto quando i commenti sono sparsi tra email, Slack e Documenti Google isolati.
Con ClickUp Documenti, i team possono scrivere, modificare e rivedere il contenuto in tempo reale, con commenti in linea, modifica in tempo reale e cronologia delle versioni collaborativa. Puoi fare menzione dei membri del team, assegnare attività secondarie direttamente dai commenti o stabilire una connessione con Docs a voci specifiche del calendario.
Crea immagini e risorse senza uscire da ClickUp, tramite ClickUp Lavagne Online
La maggior parte delle piattaforme social richiede contenuti visivi, che si tratti di caroselli, storie o video. Invece di passare a Canva o Figma a metà del flusso di lavoro, le lavagne online e il generatore di immagini IA di ClickUp ti aiutano a abbozzare idee visive o a generare concetti di base direttamente dai tuoi prompt.
Ciò è particolarmente utile durante le sessioni di brainstorming o le riunioni di piano, in cui i team possono collaborare in tempo reale sui formati dei post o sulle indicazioni relative alle immagini.
TL;DR: consolidando i processi di creazione dei contenuti e di ideazione visiva, puoi ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e accelerare le approvazioni.
👀 Curiosità: il martedì e il giovedì tra le 9:00 e le 12:00 sono gli orari più consigliati a livello globale per pubblicare contenuti e ottenere il massimo coinvolgimento sulle principali piattaforme.
Tieni traccia del tempo, dello stato di avanzamento delle attività e delle prestazioni delle campagne con i dashboard di ClickUp
L'esecuzione è solo metà del lavoro. Con il monitoraggio del tempo per i progetti e ClickUp Dashboard di ClickUp, puoi monitorare il tempo richiesto da ciascuna attività, tenere traccia delle prestazioni su tutte le piattaforme e identificare eventuali ritardi nella pipeline.
Scoprirai quali campagne hanno richiesto più scambi di comunicazioni, su cosa il tuo team ha dedicato più tempo e quanto tempo occorre per passare dall'idea alla pubblicazione.
Ecco come creare da zero in pochi minuti una dashboard personalizzata con tutte le metriche di cui hai bisogno:
Questa tipologia di visibilità ti aiuta a perfezionare la tua strategia di contenuto nel tempo, trasformando le sensazioni istintive in dati utilizzabili.
rendi il tuo spazio di lavoro ricercabile e consenti l'apprendimento continuo tramite ClickUp Brain*
ClickUp chiude davvero il cerchio rendendo tutto ciò che crei, inclusi post, progetti, commenti e note sulle campagne, ricercabile e utilizzabile per la campagna successiva.
Grazie alle domande e risposte contestuali basate sull'IA, puoi chiedere cose come "Quali tipi di post hanno generato il maggior coinvolgimento nell'ultimo trimestre?" o "Quali hashtag abbiamo usato per la Festa della Donna l'anno scorso?" e ottenere risposte accurate e aggiornate.
Lascia che il tuo calendario dei social media si gestisca da solo con ClickUp
La pianificazione manuale del piano dei contenuti poteva essere un lavoro quando gestivi un solo canale e pubblicavi due volte alla settimana, ma oggi i social media richiedono molto di più.
Sebbene ChatGPT possa aiutarti a trovare idee per i contenuti o a scrivere didascalie, non gestisce la titolarità, le scadenze, le risorse o la responsabilità. Ecco perché ClickUp va oltre i semplici prompt per aiutarti a pianificare i contenuti per specifiche campagne festive. Con funzionalità/funzione come ClickUp Brain, Calendar View, Docs e l'automazione delle attività basata sull'intelligenza artificiale, ottieni sia la creatività dell'IA che la struttura di un vero strumento operativo.
I team che utilizzano ClickUp segnalano un aumento del 50% della produttività delle operazioni di marketing, con un risparmio di 1 ora al giorno nella ricerca di informazioni e 8 ore alla settimana in riunioni inutili: basta chiedere al team di marketing di Vida Health.
Se sei pronto a passare da strumenti sparsi e idee di breve durata a una strategia di contenuto basata sulla connessione e ripetibile, iscriviti subito a ClickUp!