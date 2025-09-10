come creare un calendario social con chatgpt

Difficoltà nel catturare una voce unica del marchio. Ciò che funziona bene su un blog non sempre si traduce in un tweet, una didascalia o un meme. Anche quando chiedi che il tono sia informale, o si esagera o si appiattisce la personalità che rende umano il tuo marchio

Non riesce a incorporare le tendenze attuali o i momenti culturali a meno che non si fornisca un provider di prompt dettagliato e aggiornato. È possibile chiedere a ChatGPT di generare idee per i contenuti, ma non è in grado di "vedere" cosa sta diventando virale o come reagiscono le persone in tempo reale, il che limita la sua capacità di contribuire a una strategia social media adattiva

Tende a ripetere frasi o toni, rendendo i diversi post sui social media troppo simili tra loro nel calendario. Se stai lavorando sul tuo personal branding o stai cercando di distinguerti in un mercato saturo, questa mancanza di voce è un vero problema

Non coglie le sfumature emotive nei contenuti informali o narrativi, il che indebolisce il coinvolgimento del pubblico. Se gli chiedi una didascalia su una storia di un cliente con cui il pubblico può identificarsi, potrebbe rispondere con qualcosa che suona come un brief di marketing