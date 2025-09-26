Strategie di marketing collaudate per consentire alle scuole di distinguersi nel 2025

La tua scuola ha 30 secondi per fare una buona prima impressione. Tutto qui.

Che si tratti di un principale che naviga sul sito web della tua scuola a mezzanotte o che passa davanti al tuo campus mentre va a prendere i figli, sono quei momenti fugaci a determinare se approfondirà la ricerca o continuerà a cercare altrove. 👀

Molte scuole continuano a fare marketing come se fossimo nel 2015. Si affidano al passaparola e sperano che la loro reputazione parli da sé. Nel frattempo, quelle che prosperano hanno scoperto il codice delle moderne strategie di marketing per le scuole.

In questo post del blog esploreremo approcci pratici che aiutano le scuole a costruire fiducia, aumentare le iscrizioni degli studenti e attrarre le famiglie giuste. Inoltre, vedremo come ClickUp aiuta a semplificare questo lavoro richiesto di marketing. 🤩

Perché il marketing è importante per le scuole

Un buon marketing aiuta le scuole a stabilire una connessione con i potenziali studenti, a mettere in evidenza ciò che le rende uniche e a costruire un rapporto di fiducia duraturo con la loro comunità.

Ecco come può fare la differenza. 👇

Stabilità delle iscrizioni: iniziative di marketing scolastico coerenti ed efficaci creano flussi di domande prevedibili e riducono la volatilità delle iscrizioni

Pubblico target: messaggi mirati attraggono famiglie i cui valori sono in linea con la tua filosofia educativa

Costruzione della reputazione: una narrazione strategica attraverso i canali di marketing dà alla tua scuola una posizione di risorsa per la comunità e leader nel campo dell'istruzione

Differenziazione competitiva: messaggi chiari aiutano le potenziali famiglie a comprendere cosa rende unica la tua scuola in un spazio affollato

Sostenibilità finanziaria: un numero elevato di iscrizioni ti offre la capacità finanziaria di finanziare programmi, migliorare le strutture e mantenere i budget del corpo docente

Coinvolgimento degli ex studenti e della comunità: Il marketing che mette in risalto gli esiti positivi degli studenti rafforza le connessioni con la scuola che durano tutta la vita

🧠 Curiosità: I principali danno molta importanza all'immagine di una scuola. In molti casi, la reputazione della scuola conta più delle classifiche accademiche. Quando una scuola ha un'immagine forte, i principali sono più fedeli, rimangono più a lungo e sono meno sensibili al prezzo.

⭐ Funzionalità/Funzione in primo piano Il modello di piano di marketing per le iscrizioni scolastiche di ClickUp aiuta le scuole a trasformare la strategia in azione. Puoi mappare campagne per il distretto scolastico e assegnare attività al tuo team. Tutto, dai messaggi ai follow-up, mantiene la connessione in un unico posto, rendendo più facile gestire piani di marketing scolastico che raggiungono le famiglie giuste e mostrano risultati misurabili. Ottieni un modello gratis Pianifica e monitora tutte le campagne di iscrizione in un unico posto utilizzando il modello di piano di marketing per le iscrizioni scolastiche di ClickUp

Le 10 migliori strategie di marketing per le scuole

Ecco alcune strategie di marketing collaudate per la crescita delle scuole da provare con il supporto di ClickUp for Education. 🚌

1. Crea esperienze virtuali coinvolgenti nel campus

Oggi le famiglie dei potenziali studenti non si accontentano più di semplici siti web e brochure. Vogliono dare un'occhiata direttamente alle vostre aule, ai vostri laboratori e alle vostre comunità.

Le scuole locali possono vincere la battaglia delle iscrizioni creando esperienze virtuali coinvolgenti che danno alle famiglie la sensazione di aver già trascorso una giornata nel campus.

Cogli la cultura nei momenti reali: l'esclamazione di entusiasmo quando il team di basket vince la partita finale della stagione, l'intensa concentrazione durante una competizione di robotica delle scuole superiori, le risate che riecheggiano nei corridoi durante la pausa pranzo.

Questi momenti spontanei promuovono la tua scuola meglio di qualsiasi brochure.

📌 Esempio: Collabora con un'azienda locale che si occupa di media digitali per creare una serie di esperienze virtuali per diversi livelli scolastici. Le famiglie interessate all'ammissione alla scuola elementare possono partecipare virtualmente a un esperimento scientifico pratico, i potenziali studenti della scuola media possono osservare una riunione del club di dibattito e i visitatori della scuola superiore possono partecipare a una simulazione di sessione di orientamento universitario.

Punti chiave

Aggiorna i contenuti virtuali ogni trimestre per riflettere le attività e i programmi stagionali

Includi testimonianze autentiche di studenti e insegnanti che raccontano le loro esperienze

Crea versioni ottimizzate per dispositivi mobili per le famiglie con interesse che navigano sui telefoni

Aggiungi hotspot interattivi che rivelano informazioni più approfondite su programmi specifici

Monitora le analisi di visualizzazione per capire quali esperienze virtuali generano richieste di informazioni

Come ClickUp può aiutarti

Inizia a collaborare su ClickUp Documento Crea esperienze universitarie con la modifica collaborativa in ClickUp Documento

Il software di project management di marketing di ClickUp semplifica le cose.

I team possono redigere bozze in ClickUp Documento, dove il personale addetto alle ammissioni, gli insegnanti e i partner mediatici possono perfezionare insieme il testo in un unico posto. L'assistente AI integrato in Documento può anche aiutare a migliorare o correggere il testo, oppure a modificarne lo stile.

Visualizza il flusso della tua esperienza nel campus virtuale su ClickUp Lavagne Online

Una volta che la storia ti sembra giusta, passa a ClickUp Whiteboards per mappare il flusso dell'esperienza, disponendo ogni scena, creando la connessione tra gli elementi della storia e annotando dove inserire gli hotspot interattivi o le versioni mobili.

🔍 Lo sapevate? In Bhutan, l'istruzione include un concetto chiamato "felicità nazionale lorda". Agli studenti vengono insegnati la consapevolezza, la sostenibilità e la compassione insieme alle materie tradizionali.

2. Sfrutta il ruolo degli studenti e dei principali come ambasciatori

Quando, durante un barbecue di quartiere, un genitore condivide perché ha scelto la tua scuola, quella conversazione tra pari ha un peso infinitamente maggiore rispetto a un opuscolo promozionale patinato.

Le scuole dovrebbero essere pronte a dare sistematicamente voce a questi sostenitori naturali. Facendo leva sui principali soddisfatti come narratori, aumenterai significativamente le possibilità che il tuo messaggio risuoni con il tuo traguardo.

Questi ambasciatori diventeranno la tua arma segreta per raggiungere le famiglie.

📌 Esempio: Lancia un programma di ambasciatori "School Stories" in cui incoraggi le famiglie a condividere le loro esperienze in modo strategico. Abbina gli ambasciatori in base a interessi comuni, orientamento accademico o somiglianze demografiche. Quindi, crea opportunità strutturate come incontri informali, telefonate e scambi di email in cui gli ambasciatori possano rispondere a domande e dubbi specifici delle famiglie potenziali.

Punti chiave

Seleziona ambasciatori che rappresentino background ed esperienze scolastiche diversi

Forza loro con materiale di marketing secondo necessità, ma assicurati che la loro voce rimanga unicamente loro

Monitora quali connessioni degli ambasciatori si trasformano in domande di iscrizione, in modo da sapere quale tipo di messaggio funziona meglio

Riconosci gli ambasciatori più performanti

Come ClickUp può aiutarti

Ottieni un modello gratis Coordina e monitora il tuo programma di ambasciatori con il modello di piano di marketing per le iscrizioni scolastiche di ClickUp

I tuoi genitori e studenti ambasciatori possono essere i tuoi narratori più persuasivi, ma solo se organizzi il programma con precisione. Il modello di piano di marketing per le iscrizioni scolastiche di ClickUp ti fornisce la struttura necessaria.

Puoi:

Segmenta gli ambasciatori con i campi personalizzati di ClickUp per riflettere i diversi background, i livelli scolastici o i legami extracurriculari

Monitora le attività di sensibilizzazione nella vista Bacheca di ClickUp , spostando i punti di contatto come chiacchierate al bar o telefonate attraverso fasi quali pianificato, programmato e completata

Imposta le automazioni in ClickUp per inviare promemoria agli ambasciatori sulle chiamate imminenti o avvisare il tuo team quando una conversazione porta a una richiesta di informazioni

3. Sviluppa partnership con la comunità locale

Le scuole che si integrano profondamente nelle loro comunità creano un valore straordinario, più forte di qualsiasi campagna di marketing. Quando i tuoi studenti diventano la soluzione alle sfide locali, generi storie autentiche che si diffondono in modo organico attraverso le reti della comunità.

Le imprese locali, le organizzazioni no profit e le associazioni civiche hanno bisogno di soluzioni creative, mentre i tuoi studenti hanno bisogno di applicazioni pratiche per il loro apprendimento.

Questa relazione simbiotica crea pubblicità positiva e allo stesso tempo mostra la tua filosofia educativa in azione.

📌 Esempio: Collaborate con l'ospedale pediatrico locale per far realizzare dai vostri studenti delle scuole superiori dei murales per i reparti pediatrici. Gli studenti potranno mettere in pratica le loro abilità artistiche nel mondo reale e l'ospedale riceverà delle opere d'arte belle e incoraggianti.

Punti chiave

Identifica le sfide della comunità che sono in linea con i tuoi programmi accademici

Crea risultati misurabili che dimostrino il valore del contributo degli studenti

Documenta e condividi storie di esito positivo su più piattaforme e pubblicazioni della comunità

Organizza eventi annuali di partnership che celebrino i risultati raggiunti dagli studenti

Come ClickUp può aiutarti

Fai il monitoraggio dei risultati delle partnership con la comunità con ClickUp Obiettivi

ClickUp Obiettivi offre alle scuole un modo chiaro per monitorare i risultati dei progetti comunitari. È possibile definire traguardi come il numero di partnership avviate, le ore di contributo degli studenti o gli articoli pubblicati dai media, e gli aggiornamenti sullo stato vengono effettuati automaticamente man mano che le attività procedono.

📮 ClickUp Insight: Il 55% dei manager spiega il "perché" dei progetti collegando le attività a sfide o obiettivi più ampi. Ciò significa che il 45% che privilegia il processo rispetto allo scopo può portare a una mancanza di motivazione e di slancio tra i membri del team. Anche i dipendenti più performanti hanno bisogno di vedere l'importanza del proprio lavoro e trovare un significato in ciò che fanno. È ora di colmare il divario. Collega le singole attività agli obiettivi generali in ClickUp. Utilizza le relazioni e le dipendenze integrate per mostrare come ogni lavoro richiesto contribuisca al quadro generale, rendendo le attività più significative per tutti i membri del tuo team. 💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato le funzionalità di gestione dei social media di ClickUp per completare la pubblicazione del contenuto con 4 mesi di anticipo e gestire il doppio dei canali social con la stessa dimensione del team.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per campagne di marketing

4. Implementa una pubblicità digitale basata sui dati

Gli annunci generici su Facebook relativi alla tua "eccellente offerta formativa" spesso scompaiono nel vuoto digitale. Il targeting di precisione individua le famiglie che stanno attivamente cercando una scuola, che si sono recentemente trasferite nella tua zona o che stanno vivendo cambiamenti nella loro vita che trigger la ricerca di una scuola.

Le scuole che dominano la pubblicità digitale creano campagne multiple e altamente mirate che parlano direttamente alle situazioni e alle preoccupazioni specifiche delle famiglie.

📌 Esempio: crea campagne pubblicitarie separate per diversi segmenti di famiglie. Durante i periodi di iscrizione primaverili, il traguardo delle giovani famiglie con bambini in età scolare con annunci che presentano funzionalità/funzione degli ambienti di apprendimento per la prima infanzia. Puoi contemporaneamente lanciare campagne con come traguardo le famiglie con figli che frequentano il terzo anno delle superiori, concentrandoti sulla preparazione all'università e sulle opportunità accademiche avanzate.

Punti chiave

Utilizza segmenti di pubblico simili basati sulle famiglie attualmente più soddisfatte

Test A/B su creatività pubblicitarie con funzionalità/funzione che presentano diversi dati demografici e attività degli studenti

Implementa campagne di retargeting per i visitatori del sito web che non effettuano immediatamente la conversione

Fai il monitoraggio del costo per richiesta di informazioni e del costo per iscrizione nei diversi segmenti di pubblico

Come ClickUp può aiutarti

Monitorate e confrontate le prestazioni delle campagne tra i diversi segmenti di pubblico nelle dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp offrono alle scuole una visualizzazione chiara delle prestazioni delle campagne in tempo reale. È possibile monitorare in un unico posto le metriche di produttività del marketing, come il costo per richiesta di informazioni, il costo per iscrizione o i tassi di coinvolgimento per diversi segmenti di pubblico.

Le integrazioni ClickUp ti consentono di sincronizzare le tue piattaforme pubblicitarie come Facebook Ads o Google Ads con ClickUp tramite Zapier, per ottenere l'integrazione di sincronizzazione dei dati delle campagne direttamente nelle attività e nei dashboard.

Sincronizzazione dei dati pubblicitari da più piattaforme in ClickUp

📖 Leggi anche: Come creare un piano di gestione del contenuto marketing

5. Organizza eventi di firma che diventino argomenti di conversazione nella comunità

Gli eventi scolastici memorabili creano esperienze di condivisione di cui le famiglie attuali e potenziali parlano per mesi.

Questa strategia di marketing sul campo mette in risalto la personalità della tua scuola, offrendo al contempo un valore aggiunto ai partecipanti. Le famiglie dovrebbero tornare a casa con la sensazione di aver acquisito nuove conoscenze e vissuto un'esperienza unica.

📌 Esempio: Organizza una serata "Scienza sotto le stelle" in cui le famiglie partecipano a osservazioni astronomiche utilizzando telescopi professionali mentre gli studenti presentano i loro progetti di ricerca. Includi dimostrazioni interattive e opportunità di incontrare informalmente i docenti di scienze in una riunione. Questo evento mette in mostra i programmi STEM creando al contempo un'esperienza che le famiglie potranno condividere con amici e vicini.

Punti chiave

Imposta la dimensione dell'audience per garantire interazioni di qualità

Formate gli studenti affinché diventino ospiti sicuri di sé e ambasciatori del programma

Crea momenti degni di Instagram e opportunità fotografiche durante tutto l'evento

Rispondi entro 48 ore, finché l'entusiasmo è ancora alto

I partecipanti al sondaggio per raccogliere feedback e migliorare gli eventi futuri

Come ClickUp può aiutarti

Ottieni un modello gratis Gestisci le conferme di partecipazione, le attività e la logistica degli eventi tramite il modello di marketing per eventi ClickUp

Il modello di marketing per eventi ClickUp consente di tenere tutto in un unico posto, in modo che la pianificazione non risulti mai dispersiva. Le scuole possono monitorare le conferme di partecipazione tramite campi personalizzati e mappare ogni fase dell'evento nelle viste ClickUp.

La pianificazione è l'area in cui il calendario ClickUp aggiunge un ulteriore livello di supporto. Una volta inserite le attività nel modello, il calendario AI aiuta a distribuire il lavoro tra i membri del team, assicurando che le sessioni di preparazione chiave, la formazione dei volontari e i sondaggi post-evento avvengano al momento giusto.

Pianifica la preparazione e i follow-up in modo semplice utilizzando il Calendario ClickUp

📖 Leggi anche: Il miglior software per la gestione dei campus

6. Investi nel marketing del contenuto

Le scuole che forniscono costantemente una preziosa guida educativa creano fiducia e credibilità che si traducono direttamente in interesse per le iscrizioni.

Un contenuto marketing di successo consolida la reputazione del tuo corpo docente e della tua amministrazione come leader di pensiero che comprendono sia le tendenze educative che le sfide dei principali. Questo approccio basato sulla competenza attira le famiglie che cercano esperti nel campo dell'istruzione piuttosto che semplici provider di servizi.

📌 Esempio: Lanciate una serie di podcast settimanali intitolata "Imparare oltre l'aula" con funzionalità/funzione di interviste a membri della facoltà, ex studenti ed esperti di istruzione. Gli argomenti potrebbero includere l'orientamento all'ammissione all'università, lo sviluppo delle capacità di pensiero critico o la promozione della creatività nei bambini. Assicurati la distribuzione degli episodi sulle principali piattaforme di podcast e promuovi la condivisione dei momenti salienti sui social media. Questo posizionerà la tua scuola come risorsa educativa, mettendo in mostra al contempo le competenze del corpo docente.

Punti chiave

Pubblica contenuto con regolarità secondo un calendario prevedibile

Affronta argomenti di attualità nel campo dell'istruzione e le preoccupazioni attuali dei principali

Includi consigli pratici che i lettori possano mettere in atto immediatamente

Riutilizza i contenuti del blog per post sui social media, newsletter e materiali di presentazione

Pubblica post come ospite su siti web locali dedicati alla genitorialità e su riviste specializzate in materia di istruzione

Come ClickUp può aiutarti

Redigi, perfeziona e riutilizza contenuto specialistico con ClickUp Brain all'interno di Documenti

Molte scuole hanno difficoltà a pubblicare regolarmente contenuti sempre nuovi. ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, aiuta a risolvere questo problema. Funziona all'interno di Documenti, quindi puoi fare ricerche, redigere bozze e modificare senza uscire dal tuo spazio di lavoro.

I docenti o il personale addetto alle ammissioni possono iniziare con appunti sommari in un documento, quindi utilizzare ClickUp Brain per trasformarli in schemi strutturati, perfezionare il linguaggio o suggerire titoli per blog, podcast o notizie scolastiche.

Poiché tutto rimane in Documenti, la collaborazione è fluida e i feedback sono rapidi.

🚀 Prova questo prompt: Puoi suggerire idee per una newsletter che posiziona la Mulberry High School come esperta nel campo dell'istruzione e ci aiuti a raggiungere meglio le famiglie?

💡 Consiglio dell'esperto: Sfrutta il periodo delle iscrizioni per testare i messaggi. Se stai pubblicando più annunci sui social media o inviti per open house, prova diversi argomenti di valore: rendimento scolastico, programma didattico creativo, sicurezza, ecc. Quello su cui i principali cliccano di più sarà il tuo messaggio di riferimento per l'anno.

7. Ottimizza la ricerca locale e la reputazione online

La tua presenza digitale deve essere facilmente individuabile, informativa e accattivante su tutte le piattaforme in cui le famiglie potrebbero imbattersi nella tua scuola. Assicurati che la tua scuola appaia in posizione prominente nei risultati dei motori di ricerca locali per parole chiave rilevanti nel campo dell'istruzione.

Concentrati inoltre sulla gestione della reputazione online per controllare la narrazione sulla tua scuola attraverso piattaforme di recensioni, canali social media e forum della comunità.

📌 Esempio: crea pagine di destinazione specifiche per posizione per le famiglie che cercano termini come "migliori scuole private vicino a [nome del quartiere]" o "scuole di preparazione all'università a [città]". Includi testimonianze di famiglie che vivono in quelle specifiche aree, informazioni sui trasporti e connessioni con la comunità. Pubblica regolarmente contenuti sul blog relativi a temi educativi locali e partecipa ai forum della comunità in cui le famiglie discutono delle opzioni scolastiche.

Punti chiave

Richiedi e ottimizza gli elenchi su tutte le principali piattaforme di directory e recensioni

Implementa piani di ottimizzazione dei motori di ricerca locali, tra cui Google My Business

Sviluppa strategie di comunicazione di marketing per gestire i feedback negativi online

Fai il monitoraggio mensile del sentiment online e dei posizionamenti nei motori di ricerca per identificare opportunità di miglioramento

Come ClickUp può aiutarti

Lavora con ClickUp Brain nell'area di lavoro per raccogliere idee

ClickUp Brain è presente in tutto il tuo spazio di lavoro, così puoi raccogliere idee di marketing, redigere bozze di testi SEO o persino rispondere alle recensioni senza uscire da ClickUp. In questo modo è più facile tenere sotto controllo i contenuti che mantengono la tua scuola con visibilità nelle ricerche locali.

Supporta anche la generazione di immagini tramite IA, così il tuo team può creare immagini per landing page o post sui social direttamente all'interno di ClickUp.

🧠 Curiosità: Negli anni '80, le scuole private negli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare cartelloni pubblicitari per competere per le iscrizioni, soprattutto nelle aree suburbane. Questo cambiamento ha segnato l'inizio di un approccio all'istruzione più simile a quello di un mercato competitivo.

8. Sviluppa una narrazione strategica sui social media

Le strategie di marketing scolastico specifiche per piattaforma ti aiuteranno a massimizzare l'impatto delle tue campagne sui social media. Per mettere questo concetto in prospettiva:

Instagram mette in mostra momenti visivi e contenuto dietro le quinte

LinkedIn ha come traguardo i principali in modo professionale, mettendo in evidenza i programmi di preparazione alla carriera

TikTok raggiunge le famiglie attraverso contenuto generato dagli studenti e argomenti di tendenza

📌 Esempio: Crea gli "Student Voice Fridays" (Venerdì della voce degli studenti) con funzionalità/funzione settimanali su Instagram in cui diversi studenti condividono la loro giornata tipo attraverso le Storie. Includi le lezioni, le conversazioni durante il pranzo, le attività extrascolastiche e il tempo dedicato ai compiti.

Punti chiave

Utilizza hashtag con il marchio della scuola in modo coerente per creare una comunità attorno al tuo contenuto

Condivisione dei contenuti generati dagli utenti delle famiglie attuali per aumentare la portata autentica

Monitora le conversazioni sui social media riguardanti la tua scuola e l'istruzione in generale

Come ClickUp può aiutarti

Ottieni un modello gratis Gestisci le campagne di social media marketing con il modello di piano di social media marketing per scuole di ClickUp

Le famiglie si connettono con le storie, non con le pubblicità. Il modello di piano di marketing sui social media per le scuole di ClickUp offre al tuo team un unico hub per pianificare e gestire queste campagne.

Puoi mappare i contenuti su Instagram, LinkedIn e TikTok nella vista Calendario, assegnare i post al personale o agli studenti ambasciatori e tenere traccia delle approvazioni.

Non sei ancora su ClickUp? Leggi cosa ne pensa questo utente:

Senza ClickUp, non saremmo in grado di individuare rapidamente le lacune nel lavoro e nei processi. La possibilità di visualizzare le attività senza data di scadenza, quelle scadute, quelle senza punti sprint e quelle senza assegnatari mi aiuta a mantenere lo slancio tra i team e i progetti. Queste metriche non sono disponibili nella maggior parte dei software di project management.

Senza ClickUp, non saremmo in grado di individuare rapidamente le lacune nel lavoro e nei processi. La possibilità di visualizzare le attività senza data di scadenza, quelle scadute, quelle senza punti sprint e quelle senza assegnatari mi aiuta a mantenere lo slancio tra i team e i progetti. Queste metriche non sono disponibili nella maggior parte dei software di project management.

9. Implementa programmi di ricompensa per i referral

I tuoi ex studenti, così come le famiglie degli studenti passati e presenti, possono aiutarti a diffondere il tuo messaggio. Programmi di referral strategici possono trasformare questa portata estesa in iniziative di marketing educativo strutturate.

Progettate incentivi che migliorino l'esperienza scolastica piuttosto che sembrare di tipo transazione. Gli ex studenti e le famiglie dovrebbero sentirsi valorizzati per il loro contributo alla crescita della comunità scolastica piuttosto che ricompensati per le attività commerciali.

📌 Esempio: Lanciate il programma "Community Builder", in cui i referral esito positivo consentono di guadagnare punti per esperienze esclusive. 25 punti potrebbero usufruire della registrazione con priorità per i programmi estivi più popolari, 50 punti potrebbero garantire posti auto riservati e 100 punti potrebbero consentire di ottenere tour privati del campus per i parenti in visita.

Punti chiave

Fai il monitoraggio dei tassi di esito positivo dei referral per identificare le tue campagne più efficaci

Fornisci strumenti di riferimento, inclusi materiali digitali e guide con argomenti di discussione

Celebra pubblicamente i referral esiti positivi per incoraggiare una partecipazione continua

Come ClickUp può aiutarti

Crea e amplia in modo efficiente i programmi di ricompensa per i referral utilizzando ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX aiuta le scuole a progettare e ampliare i programmi di referral. Come assistente AI desktop, integra funzionalità di conversione da voce a testo, ricerca aziendale e IA multimodale in un unico posto, consentendo ai team di lavorare più velocemente rimanendo organizzati.

Quando crei un programma di Community Builder, detta le idee per i premi tramite Talk to Text in ClickUp e guarda Brain MAX trasformarle in guide raffinate rivolte alle famiglie. In media, i team scrivono il 400% in più senza digitare e risparmiano un'ora al giorno, liberando il personale che può così concentrarsi sullo sviluppo delle relazioni invece che sulla formattazione dei documenti.

Può anche generare varianti di email di referral, bozze di post sui social media per i migliori ambasciatori e creare reportistica accurata sullo stato.

🚀 Prova questo prompt: Aiutami a progettare un flusso di lavoro completo per il programma di referral Community Builder per le scuole. Ho bisogno che tu: Genera idee creative per premiare le famiglie che segnalano nuovi studenti Crea guide raffinate e rivolte alle famiglie che spiegano come funziona il programma di referral Scrivi diverse varianti di email di invito che i principali possono inviare Bozza di post sui social media che celebrano i nostri migliori principali ambasciatori Progetta un sistema di monitoraggio dei progressi con modelli di reportistica Strutturate il tutto come un programma a passaggio che le scuole possano implementare immediatamente. Includete esempi specifici, modelli e risultati misurabili. Rendete tutto facile da capire e accessibile ai principali.

💡 Consiglio dell'esperto: Posiziona la tua scuola come hub della comunità. Organizza workshop, scambi di libri o sessioni di benessere aperti ai principali della zona, anche se non hanno figli nella tua scuola. Questo crea fiducia, passaparola e ricordo del marchio a lungo termine senza bisogno di vendite aggressive.

10. Realizza campagne di direct mail mirate al traguardo

Il predominio del marketing digitale non ha eliminato l'efficacia delle campagne di direct mail ben eseguite. I materiali fisici creano connessioni tangibili e spesso ricevono più attenzione rispetto alle comunicazioni digitali.

Crea materiali che riflettano l'attenzione ai dettagli della tua scuola e forniscano informazioni che le famiglie desiderano conservare e consultare.

📌 Esempio: inviate pacchetti di ammissione personalizzati alle famiglie che hanno richiesto informazioni. Includete una nota scritta a mano dal direttore delle ammissioni che faccia riferimento a dettagli specifici contenuti nella richiesta della famiglia. Inoltre, puoi aggiungere un piccolo elemento con il marchio della tua scuola, come un segnalibro o un pacchetto di adesivi che i bambini possono utilizzare, in modo che la tua scuola rimanga sempre nella loro mente.

Punti chiave

Segmenta gli elenchi in base alle fonti di richiesta e ai dati demografici delle famiglie

Includi inviti all'azione convincenti con passaggi successivi e scadenze specifici

Effettua il monitoraggio dei tassi di risposta e modifica i messaggi in base agli indicatori chiave di prestazione (KPI) di marketing

Coordina la tempistica della posta diretta con altre attività di marketing per ottenere il massimo impatto

💡 Suggerimento professionale: Crea una sezione dedicata agli ex studenti con uno scopo preciso. Metti in evidenza cosa stanno facendo ora gli ex studenti e come la scuola ha contribuito a forma il loro futuro. Questo è ciò che i principali vogliono vedere.

Sfide comuni nel marketing scolastico (e come risolverle)

Ecco le principali sfide che le scuole devono affrontare e come affrontarle a testa alta. ⚒️

⚠️ Lavoro richiesto disperso su più piattaforme

Il tuo team addetto alle ammissioni pubblica sporadicamente su Instagram, invia newsletter occasionali e lancia campagne senza un chiaro coordinamento. Nel frattempo, il tuo ufficio sviluppo crea messaggi separati per i donatori e gli insegnanti condividono gli aggiornamenti sulla classe in modo indipendente.

Questi messaggi contraddittori confondono le famiglie e possono indebolire l'identità del marchio della tua scuola.

✅ La soluzione: Sviluppa un playbook di marketing completo che standardizzi il tuo approccio su tutti i canali. Questo documento dinamico dovrebbe includere linee guida per i messaggi, calendari dei contenuti, processi di approvazione e protocolli di risposta.

⚠️ Non hai idea di cosa funzioni

Spendi soldi in pubblicità su Facebook, campagne di direct mail e brochure di lusso, ma onestamente non hai idea di quali ti portino nuove iscrizioni.

Il tuo istinto ti dice che i post su Instagram fanno lavoro, ma il comitato di bilancio vuole numeri concreti.

✅ La soluzione: il software di marketing aziendale crea la connessione tra i tuoi punti di marketing e le decisioni di iscrizione effettive. Queste piattaforme effettuano il monitoraggio del percorso dei potenziali clienti dalla prima visita al sito web fino all'iscrizione, mostrando quali punti di contatto influenzano le decisioni e quali investimenti offrono il ritorno più elevato.

⚠️ Limite di budget in competizione con concorrenti che dispongono di maggiori risorse finanziarie

La scuola ben finanziata dall'altra parte della città ha un team di marketing dedicato, mentre tu ti occupi delle ammissioni, del marketing e, probabilmente, di altri tre ruoli.

Sei stanco di perdere famiglie eccellenti a favore di scuole con campagne pubblicitarie più appariscenti.

✅ La soluzione: utilizza l'IA per il marketing digitale per gestire le attività di routine come la programmazione dei post e l'ordinamento dei lead. Libera il tuo tempo per dedicarti alla costruzione di relazioni che forniscano il supporto alla tua istituzione nel lungo periodo.

Marketing efficace per le scuole con ClickUp

Le strategie di marketing efficaci per le scuole lavorano solo quando vanno oltre il piano e si traducono in azioni concrete.

ClickUp offre alle scuole lo spazio necessario per mettere in atto questi lavori richiesti. Puoi pianificare campagne di iscrizione, tenere sotto controllo gli eventi, gestire i premi per i referral e pubblicare nuovo contenuto senza dover passare da uno strumento all'altro.

ClickUp Brain gestisce le trascrizioni e le azioni rapide, Brain MAX redige contenuto pronto per la condivisione e i modelli assicurano che tutto proceda secondo i piani. Inoltre, con la gestione delle attività, i documenti e le chat di team tutti in un'unica piattaforma intuitiva basata sull'intelligenza artificiale, ClickUp ti offre un unico spazio di lavoro convergente basato sull'intelligenza artificiale per tutte le tue attività.

In questo modo il tuo team risparmierà tempo e creerà quei momenti che conquistano le famiglie.

Perché aspettare? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! 📋