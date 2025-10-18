Modelli gratis di proposte di sponsorizzazione professionali per la sicurezza di più accordi

Una proposta di sponsorizzazione ben progettata può essere la chiave per assicurarti partnership di valore.

Che tu stia organizzando un evento, lanciando una nuova iniziativa o conducendo una campagna senza scopo di lucro, il modello di proposta di sponsorizzazione giusto ti aiuta a mettere in evidenza il valore, presentare opportunità chiare e concludere accordi più rapidamente.

In questo post abbiamo raccolto i migliori modelli gratis e professionali di proposte di sponsorizzazione per aiutarti ad attrarre e conquistare sponsor con sicurezza. Continua a leggere!

Un modello di proposta di sponsorizzazione è un documento predefinito utilizzato per richiedere supporto finanziario o in natura da parte di aziende o individui per un evento, un progetto o un'organizzazione.

Questi modelli forniscono una struttura chiara per presentare i dettagli dell'evento, le opportunità di sponsorizzazione, i pacchetti di sponsorizzazione, il pubblico di destinazione e i vantaggi chiave ai potenziali sponsor. Garantiscono inoltre la coerenza tra le proposte, rendendo al contempo più facile personalizzare per ogni potenziale sponsor.

Un buon modello di proposta di sponsorizzazione è chiaro, ben strutturato e facilmente personalizzabile per diversi potenziali sponsor. Evidenzia le opportunità di sponsorizzazione e delinea chiaramente ciò che lo sponsor riceve in cambio.

Ecco le funzionalità chiave da cercare:

*copertina professionale con marchio: una pagina pulita e visivamente accattivante con il nome dell'evento, il logo, la data e il marchio pertinente definisce immediatamente l'impostazione e trasmette credibilità

*lettera di sponsorizzazione concisa o riepilogo/riassunto della proposta: questa lettera di presentazione dovrebbe introdurre brevemente il tuo evento o la tua iniziativa, spiegarne lo scopo e indicare perché stai cercando sponsorizzazioni. Dovrebbe comunicare rapidamente la proposta di valore per lo sponsor

Panoramica dell'evento e informazioni sul pubblico: fornisci il contesto descrivendo gli obiettivi dell'evento, il tipo di partecipanti e i dati demografici del pubblico. Questo aiuta gli sponsor a capire chi raggiungeranno e in che modo ciò si allinea con il loro marchio

*livelli di sponsorizzazione e ripartizione dei vantaggi: gli sponsor apprezzano le opzioni. Elenca chiaramente i pacchetti di sponsorizzazione disponibili (come Oro, Argento, Bronzo) e cosa include ciascuno di essi, dal posizionamento del logo e le menzioni sui social media allo spazio per gli stand e alle opportunità di intervento

Prove visive e momenti salienti degli eventi passati: includi immagini, testimonianze o metriche chiave degli eventi precedenti per stabilire la tua credibilità. Questo rassicura gli sponsor sul fatto che il tuo evento è ben gestito e in grado di offrire una visibilità tangibile

Dettagli finanziari e risultati attesi: sii trasparente riguardo alle quote di sponsorizzazione, agli intervalli di contributo e a ciò che è incluso in ciascun livello. La trasparenza aiuta gli sponsor a valutare il proprio investimento con sicurezza

*informazioni di contatto chiare e passaggi successivi: rendi semplice per gli sponsor agire. Includi dettagli di contatto diretti, una chiara call to action ed eventuali scadenze importanti o sequenze decisionali

Formattare personalizzabile e modificabile: i migliori modelli sono facili da personalizzare per diversi sponsor, eventi e settori, consentendoti di adattare la tua presentazione senza dover ricominciare da zero ogni volta

Ecco una tabella riassuntiva dei migliori modelli di proposta di sponsorizzazione:

Se il tuo obiettivo è quello di persuadere potenziali sponsor e presentare una proposta chiara e convincente, questi modelli pronti all'uso possono farti risparmiare ore da dedicare a formattare.

Ecco una raccolta che vale la pena aggiungere ai segnalibri:

1. Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza visivamente le tue idee di sponsorizzazione con il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Il modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp sostituisce il processo di presentazione basato su fogli di calcolo con una configurazione visiva e collaborativa.

Invece di scrivere tutto da zero, questo modello ti consente di mappare le opportunità di sponsorizzazione, le tempistiche, i risultati attesi e i pacchetti di sponsorizzazione su un'unica bacheca drag-and-drop. È perfetto se lavori con un team o devi presentare il progetto a più sponsor.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Struttura visivamente le sezioni della proposta utilizzando un'interfaccia di lavagna online

Assegna ruoli agli stakeholder utilizzando i campi personalizzati

Tieni traccia dei progressi attraverso lo stato delle attività, come Aperto e Completato

Passa istantaneamente a visualizzare la proposta e le risorse di onboarding

🔑 Ideale per: organizzatori di eventi o organizzazioni no profit che hanno bisogno di creare proposte di sponsorizzazione in modo collaborativo, con la possibilità di inserire commenti in tempo reale e di effettuare una modifica rapida dei contenuti.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni. Grazie alle funzionalità di gestione delle attività e all'IA contestuale di ClickUp, puoi creare attività da chat, commenti, documenti o persino email, in modo che le tue proposte di sponsorizzazione, le sequenze e i risultati finali rimangano allineate, attuabili e in un unico posto.

2. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora, presenta e modifica le tue spese di sponsorizzazione con il modello di proposta di budget ClickUp

Il modello di proposta di budget di ClickUp ti offre un formato semplice per mappare i costi previsti, le sequenze e le aspettative di ROI, senza dover gestire una dozzina di fogli di calcolo. Se la tua proposta di sponsorizzazione richiede una ripartizione finanziaria dettagliata, questo modello fornisce una presentazione chiara e concisa dei numeri.

Questo modello di proposta di budget è particolarmente utile quando desideri instaurare un rapporto di fiducia con potenziali sponsor aziendali dimostrando di aver già fatto i conti.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Elenco e monitoraggio dei costi stimati dell'evento per categoria

Visualizza le sequenze dei progetti utilizzando la vista Gantt

Organizza le note finanziarie e le approvazioni in un unico documento

Assegna aggiornamenti e revisioni al tuo team per ottenere input in tempo reale

🔑 Ideale per: team che hanno bisogno di presentare un piano finanziario chiaro e dettagliato ai potenziali sponsor, mantenendo al contempo le discussioni e gli aggiornamenti interni sul budget in un unico posto.

🔎 Lo sapevi? Brand Right Marketing è passata da un'attività individuale a un'agenzia di 25 persone ottimizzando i flussi di lavoro con ClickUp. I modelli di attività e le automazioni hanno eliminato i passaggi manuali, ridotto la confusione e fatto risparmiare ore di lavoro in tutti i reparti, consentendo al team di gestire contemporaneamente oltre 40 progetti web con il minimo caos.

3. Modello di processo RFP ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci ogni fase della tua richiesta di sponsorizzazione con il modello di processo RFP di ClickUp

Se il tuo modello di proposta di sponsorizzazione dell'evento prevede la selezione dei fornitori o sponsorizzazioni collaborative, questo è stato creato proprio per gestire tale complessità. Il modello di processo RFP di ClickUp è un framework basato sulle attività che ti consente di coordinare ogni fase del processo di richiesta di proposta, dalla definizione degli obiettivi al monitoraggio delle risposte dei fornitori e alla selezione del partner giusto.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le scadenze e lo stato delle proposte con campi attività personalizzati

Assegna le attività di revisione delle proposte al tuo team e tagga le parti interessate

Confronta le opzioni di sponsorizzazione e le risposte dei fornitori con una visualizzazione chiara

Crea sequenze utilizzando le visualizzazioni Gantt o Calendario

🔑 Ideale per: Organizzazioni che gestiscono sponsorizzazioni aziendali o eventi supportati da fornitori, dove la selezione del partner giusto è importante tanto quanto la proposta stessa.

➡️ Leggi anche: Il miglior software di gestione dei membri per le organizzazioni

Ottieni il modello gratis Raccogli e effettua il monitoraggio delle informazioni sugli sponsor senza sforzo con il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp

Ottenere l'interesse degli sponsor è una cosa. Il monitoraggio di nomi, contatti, tipi di supporto e follow-up è un'altra. Il modello di modulo di sponsorizzazione di ClickUp ti offre un modo strutturato per raccogliere e organizzare tutte le richieste di sponsorizzazione in arrivo.

Questo modello di modulo di sponsorizzazione offre diverse funzionalità/funzioni, campi personalizzati e flussi di lavoro automatizzati, garantendo che nulla venga tralasciato e che ogni potenziale sponsor riceva un'attenzione professionale.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza i moduli con campi dettagliati per il contatto e il tipo di assistenza

Tieni traccia dello stato di ogni sponsor attraverso fasi come Da fare, In contatto e Approvazione

Ordina gli invii per tipo di sponsorizzazione, priorità o fonte

Centralizza i dati degli sponsor per semplificare la divulgazione e i follow-up

🔑 Ideale per: Team di eventi e organizzazioni no profit che gestiscono più richieste di sponsorizzazione e necessitano di un sistema rapido e unificato per gestire tutte le opportunità di sponsorizzazione in arrivo.

🔎 Lo sapevi? I team che utilizzano i modelli ClickUp per creare playbook di consegna ai client segnalano una velocità di consegna dei servizi superiore del 64%, riducendo drasticamente il tempo dedicato all'organizzazione e all'operatività dei loro flussi di lavoro.

5. Modello di descrizione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea chiarezza e allineamento con il modello narrativo del progetto ClickUp

Una proposta di sponsorizzazione ben strutturata non è solo un elenco di numeri, ma deve contenere una storia avvincente. Il modello di descrizione del progetto di ClickUp ti offre una struttura chiara per spiegare il "perché" alla base del tuo evento o della tua iniziativa.

Questo formato in stile Doc ti consente di definire obiettivi, budget, Sequenza e traguardi in modo da allineare i team interni e fornire ai potenziali sponsor un motivo chiaro per supportarti.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Redigi la tua presentazione utilizzando un layout di documento mirato

Evidenzia chiaramente obiettivi, risultati e tempistiche

Suddividi la scrittura in attività realizzabili per il team

Inserisci sequenze visive come i grafici Gantt dove necessario

🔑 Ideale per: team che preparano una lettera di proposta completa o una presentazione pronta per i dirigenti che racconta la storia dietro la loro proposta di sponsorizzazione dell'evento.

➡️ Leggi anche: Il miglior software gratis per database

Ottieni il modello gratis Abbina gli sponsor alla causa giusta utilizzando il modello di modulo di sponsorizzazione di ClickUp attività

Questo modello è essenziale e pronto all'uso. Il modello di modulo di sponsorizzazione di ClickUp è pensato per chi ha bisogno di monitorare e gestire le connessioni con gli sponsor senza complicare eccessivamente il processo.

Si tratta di un modello a livello di attività, il che significa che puoi avviarlo in pochi secondi e iniziare subito a registrare l'interesse degli sponsor, i follow-up e i tipi di supporto. È ottimo per gli aggiornamenti in movimento e per i piccoli team che vogliono semplicemente qualcosa che funzioni.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Crea un'attività per ogni potenziale sponsor

Tag e classifica gli sponsor in base all'evento, al tipo di supporto o allo stato

Aggiungi note e aggiornamenti man mano che avvengono le interazioni

Imposta promemoria per follow-up o punti decisionali

🔑 Ideale per: piccoli team o organizzatori di eventi individuali che desiderano tenere sotto controllo le richieste di sponsorizzazione senza dover utilizzare più strumenti contemporaneamente.

➡️ Leggi anche: Modelli gratis per organizzazioni no profit in Excel e ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il monitoraggio degli sponsor per il tuo podcast con il modello di sponsorizzazione podcast ClickUp

Il modello di sponsorizzazione podcast di ClickUp è un toolkit completo per i podcaster che desiderano trasformare il proprio pubblico in entrate reali. Consente di gestire la ricerca degli sponsor, la creazione di pacchetti, la divulgazione e i risultati finali da un'unica configurazione basata su documenti.

Puoi mappare le opportunità di sponsorizzazione, allegare media kit e conservare registrazioni dettagliate di ogni conversazione, il tutto senza bisogno di strumenti o fogli di calcolo aggiuntivi.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i potenziali sponsor e le conversazioni

Crea media kit e caricali online

Descrivi gli spazi pubblicitari, i risultati attesi e le sequenze

Organizza i pacchetti di sponsorizzazione in base al valore o alla durata

🔑 Ideale per: Podcaster che desiderano formalizzare e ampliare le loro richieste di sponsorizzazione e il flusso di lavoro delle partnership, mantenendo tutto centralizzato.

Guarda questo video per scoprire come ClickUp Calendario ti consente di portare a termine tutto nel modo più efficiente possibile!

8. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli, assegna e monitora le richieste degli sponsor con il modello di modulo di richiesta ClickUp

Per qualsiasi team che si occupa di richieste di sponsorizzazione, logistica o approvazioni interne, questo modello di modulo di richiesta di ClickUp offre un processo di acquisizione semplificato. Si tratta di un modello in stile elenco progettato per raccogliere informazioni creando moduli, assegnando automaticamente le attività e mantenendo tutto tracciabile in un unico posto.

Invece di rincorrere e-mail e fogli di calcolo, il modello ti offre un sistema centralizzato che garantisce visibilità a tutti i team.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Configura moduli di richiesta con campi specifici come scopo e informazioni di contatto

Assegna automaticamente le richieste in arrivo ai membri del team più adatti

Monitora lo stato delle richieste utilizzando visualizzare come Elenco, Bacheca o Calendario

Utilizza i promemoria integrati e gli aggiornamenti delle attività per evitare ritardi nel follow-up

🔑 Ideale per: team che gestiscono richieste di sponsorizzazione di eventi, richieste di fornitori o approvazioni di risorse interne che necessitano di un metodo standardizzato per gestire l'accettazione e l'assegnazione.

💡 Suggerimento bonus: Utilizza i modelli di moduli di registrazione se ricevi regolarmente richieste di sponsorizzazione o gestisci più proposte per diversi eventi. I moduli di registrazione ti aiutano a raccogliere informazioni standardizzate, come i dettagli dell'azienda, gli interessi di sponsorizzazione, l'intervallo di budget e le informazioni di contatto, fin dall'inizio.

9. Modello ClickUp per il piano di eventi di raccolta fondi

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con ogni attività grazie al modello di pianificazione di eventi di raccolta fondi di ClickUp

Il modello di piano di eventi di raccolta fondi di ClickUp è stato creato appositamente per i team no profit e gli organizzatori di eventi che devono destreggiarsi tra fornitori, elenchi degli ospiti, liste di controllo per il piano degli eventi, sponsorizzazioni e donazioni.

Questo modello basato sulle attività suddivide il caos in passaggi gestibili, dalla definizione degli obiettivi di raccolta fondi al coordinamento delle attività all'interno del tuo team. Tutto è raccolto in un unico posto, quindi non dovrai passare da documenti, fogli di calcolo e calendari per pianificare il tuo prossimo evento.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Assegna e pianifica le attività relative agli eventi tra più team

Monitora i budget, i traguardi di guadagno e lo scopo dell'evento con i campi personalizzati

Visualizza la tua Sequenza utilizzando la modalità Gantt o Calendario

Monitora lo stato in tempo reale utilizzando dashboard e notifiche

🔑 Ideale per: organizzazioni no profit che hanno un piano per eventi complessi con più pacchetti di sponsorizzazione o obiettivi di donazione e che necessitano di un flusso di lavoro strutturato ma flessibile.

➡️ Leggi anche: Modelli gratis di proposte di eventi per il tuo prossimo evento

10. Modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Ottieni il modello gratis Delinea e attua la tua strategia con il modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Qui si tratta di pensare in grande. Il modello di piano di raccolta fondi di ClickUp ti offre un documento pronto all'uso che ti aiuta a strutturare l'intera campagna, dalla definizione degli obiettivi all'esecuzione finale.

A differenza dei modelli che richiedono un carico di attività, questo modello per la raccolta fondi è perfetto per scrivere la tua visione, mappare i passaggi e allineare il tuo team prima di agire. È strategico, non tattico.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli obiettivi di raccolta fondi e le attività cardine della campagna

Documenta le tue attività di sensibilizzazione, le sequenze e le strategie di presentazione agli sponsor

Piano passo dopo passo il coinvolgimento dei donatori e le opportunità di sponsorizzazione

Collabora alle modifiche e al controllo delle versioni in un unico documento di condivisione

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit o piccoli team che desiderano creare una strategia di raccolta fondi completa prima di dedicarsi all'organizzazione di eventi o alla presentazione a potenziali sponsor.

11. Modello di lettera di donazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e gestisci le relazioni con i donatori utilizzando il modello di lettera di donazione ClickUp

Il modello di lettera di donazione di ClickUp ti offre un modo strutturato per scrivere, personalizzare e effettuare il monitoraggio dei contatti con i donatori, senza dover ricominciare da capo ogni volta. È impostato come un documento, rendendo facile redigere contenuto, gestire revisioni e collaborare con il tuo team in un unico posto.

Oltre alla scrittura, ti aiuta a organizzare le informazioni sui donatori, registrare le risposte e garantire follow-up tempestivi o biglietti di ringraziamento.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Redigi lettere di donazione personalizzate per diversi tipi di donatori

Fai il monitoraggio dei progressi delle attività di sensibilizzazione e delle versioni delle lettere in un unico posto

Archivia le informazioni sui donatori e personalizza i messaggi utilizzando i campi personalizzati

Utilizza gli strumenti di email integrati per inviare lettere direttamente

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit e team di raccolta fondi che necessitano di un processo ripetibile e organizzato per gestire le lettere di sponsorizzazione e le richieste di donazioni su larga scala.

tramite PandaDoc

Supponiamo che tu sia pronto a presentare ai potenziali sponsor un documento accurato e legalmente valido. In tal caso, il modello di proposta di sponsorizzazione PandaDoc ti offre molto più di una semplice struttura: ti offre la possibilità di apporre firme elettroniche, un flusso di lavoro di approvazione integrato e la flessibilità di coprire sia la presentazione che il contratto in un unico passaggio.

Dai pacchetti di sponsorizzazione alle clausole di annullamento, questo modello di proposta aziendale garantisce che ogni dettaglio sia coperto.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Includi un video dell'evento, il profilo dei partecipanti e i vantaggi per gli sponsor

Aggiungi termini legalmente vincolanti come contributo, risoluzione e condizioni

Integra strumenti di firma elettronica come PandaDoc per ottenere l'approvazione immediata

Utilizza le sezioni precompilate per creare proposte per diversi tipi di eventi (sport, musica, moda)

🔑 Ideale per: agenzie o organizzatori di eventi che desiderano inviare lettere di proposta e accordi di sponsorizzazione pronti per la firma in un unico formattare digitale personalizzato con il proprio marchio.

Le sponsorizzazioni incentrate su singoli eventi di grande impatto offrono un ROI superiore del 35% rispetto alle campagne annuali. Ciò significa che una proposta di sponsorizzazione di punta è spesso più persuasiva di una a lungo termine, soprattutto per i marchi che cercano picchi di visibilità.

tramite Proposify

Il modello di proposta di sponsorizzazione di Proposify è progettato per i team che hanno bisogno di una presentazione raffinata e convincente.

È dotato di tutto il necessario, dagli esempi di lettere di sponsorizzazione alle tabelle dei prezzi interattive, dai termini precompilati alle firme digitali, rendendolo ideale per chi desidera presentare e concludere accordi di sponsorizzazione aziendale in un unico posto. Inoltre, è personalizzabile al 100%, consentendoti di adattarlo a qualsiasi evento, raccolta fondi o campagna.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza pagine di copertina, Sequenza e pacchetti di sponsorizzazione

Aggiungi video incorporati, biografie e elementi di differenziazione per attirare gli sponsor

Utilizza prezzi interattivi per presentare i livelli e accettare depositi

Ottieni firme elettroniche legalmente vincolanti senza cambiare strumento

🔑 Ideale per: agenzie, organizzazioni no profit e operatori di marketing che necessitano di un modello di proposta completo con flussi di lavoro digitali integrati per assicurarsi sponsor in modo rapido e professionale.

🔎 Lo sapevi? Gli sponsor non endemici registrano un aumento del 15-20% del coinvolgimento quando instaurano connessioni autentiche. Anche se il tuo evento non "corrisponde" alla categoria di un marchio, una proposta creativa può comunque renderlo interessante.

tramite HubSpot

Il modello di proposta di sponsorizzazione di HubSpot è un'opzione semplice ma efficace per creare proposte raffinate in formato Word o PDF. È strutturato in modo chiaro: inizia con una lettera di presentazione, passa a una panoramica completa dell'evento, suddivide i livelli di sponsorizzazione e conclude con un riepilogo conciso e concreto.

È particolarmente utile per chi preferisce i formati offline modificabili rispetto agli strumenti basati sul web.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Descrivi chiaramente lo scopo, il pubblico e l'impatto del tuo evento

Presenta i pacchetti di sponsorizzazione in una tabella personalizzabile a più livelli

Evidenzia i vantaggi reciproci e i risultati chiave

Usa e modifica il documento in Word o esportalo in formato PDF

🔑 Ideale per: organizzazioni no profit, organizzatori di eventi o piccoli team che desiderano inviare lettere e proposte di sponsorizzazione personalizzate e stampabili senza la necessità di una sottoscrizione software.

tramite Venngage

Il modello di proposta di sponsorizzazione di eventi di Venngage è pensato per chi desidera che la propria presentazione sia efficace tanto quanto il suo contenuto.

Questo modello completamente visivo e drag-and-drop è progettato per catturare l'attenzione con layout nitidi, grafica personalizzabile e un design brandizzato. Che tu stia proponendo un evento sportivo, una raccolta fondi o una sponsorizzazione aziendale, questo strumento ti consente di presentare dati demografici, vantaggi e pacchetti di sponsorizzazione in un formato elegante e visivo, facile da scaricare, stampare o condividere digitalmente.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza ogni elemento, dai colori ai font e alle icone

Mostra visivamente i vantaggi per gli sponsor, la portata del pubblico e le Sequenza

Aggiungi grafici, dati demografici e foto per aumentare la credibilità

Esporta la tua proposta in formato PDF, PowerPoint o file immagine

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi e addetti al marketing che necessitano di un modello di proposta di sponsorizzazione per eventi altamente visivo, in stile presentazione, per la condivisione online o in stampa.

tramite Sponsorship Collective

Questo modello semplificato di proposta di sponsorizzazione è pensato per chi preferisce conversazioni reali a presentazioni generiche. Il layout in stile PDF evita i cliché e offre una struttura intelligente per creare proposte flessibili e personalizzate.

Abbandona il modello a dimensione unica "oro/argento/bronzo" a favore di un approccio ibrido basato su menu, in cui gli sponsor creano i propri pacchetti in base al valore reale, non a supposizioni.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Crea una pagina del titolo chiara e presenta il tuo evento o la tua iniziativa senza fornire spiegazioni eccessive.

Utilizza un formattare mirato di tre paragrafi per presentare la tua opportunità, non la tua esigenza.

Presenta i dati relativi agli sponsor utilizzando grafici, grafici e immagini demografiche.

Utilizza pacchetti a più livelli (se necessario), ma rendili flessibili e negoziabili.

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi indipendenti, organizzazioni no profit o piccoli team che desiderano abbandonare i pacchetti obsoleti e condurre una conversazione bidirezionale con gli sponsor invece di affidarsi a una presentazione statica.

tramite Wise Aziendale

Wise offre un modello di proposta di sponsorizzazione essenziale, progettato per liberi professionisti, piccole imprese e organizzatori di eventi che devono inviare rapidamente proposte curate.

È scaricabile in formato Word o PDF e copre tutti gli aspetti fondamentali: dettagli dell'evento, vantaggi per gli sponsor, pacchetti di sponsorizzazione personalizzabili e un chiaro invito all'azione. Puoi collegarlo direttamente a Wise Business per ricevere pagamenti in più valute con commissioni basse, l'ideale per gli sponsor internazionali.

🌼 Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli obiettivi del progetto, le sequenze, i risultati attesi e i dettagli del supporto finanziario.

Aggiungi tabelle per i livelli di sponsorizzazione e le proposte di valore.

Personalizza il formattare in modo che rispecchi il tuo marchio.

Abbina la tua proposta a Wise per pagamenti globali e fatturazione più semplice agli sponsor.

🔑 Ideale per: Freelancer, piccoli team e aziende che lavorano con sponsor internazionali e desiderano un modello pulito e modificabile abbinato a una fatturazione semplice.

Una proposta di sponsorizzazione vincente non si basa su un linguaggio ricercato, ma piuttosto sulla chiarezza, sulla struttura e sulla dimostrazione del valore reale. Questi modelli professionali ti offrono esattamente questo e la flessibilità di personalizzare ogni presentazione per i tuoi sponsor ideali.

Che tu stia organizzando un evento sportivo, sviluppando un'iniziativa senza scopo di lucro o mettendo a punto un piano per una campagna di sponsorizzazione aziendale, non c'è motivo di partire da zero.

Utilizza i modelli per mettere in evidenza il nome del tuo evento, spiegare i vantaggi chiave e mostrare agli sponsor esattamente cosa otterranno in cambio. E quando sei pronto, personalizza ancora più rapidamente e gestisci le proposte in un unico posto.

Iscriviti su ClickUp e semplifica l'intero processo di proposta!