I 11 migliori generatori di fogli di calcolo IA per automatizzare e analizzare i dati più velocemente

Che li amiate o li odiate, probabilmente non potete lavorare senza di loro. Sì, stiamo parlando dei fogli di calcolo. Eroi sconosciuti dell'elaborazione dei dati, vi aiutano a tracciare modelli che informano e migliorano i risultati dei progetti. Ma aggiornare manualmente le formule, formattare le tabelle o creare dashboard in Excel o Fogli Google non è certo divertente.

È qui che entrano in gioco i generatori di fogli di calcolo IA.

Questi strumenti utilizzano prompt in linguaggio naturale per aiutarti a generare formule, creare tabelle, pulire i dati dei fogli di calcolo e persino eseguire query SQL, senza toccare una riga di codice. In breve, ti consentono di parlare con i tuoi fogli di calcolo invece di scervellarti su di essi.

Allora, quali dovresti provare? Abbiamo selezionato alcuni dei migliori per aiutarti a scegliere.

🧠 Curiosità: Il primo programma per fogli di calcolo, VisiCalc, fu lanciato nel 1979 e fu così rivoluzionario che gli viene attribuito il merito di aver contribuito al successo del personal computer. Oggi, l'IA può fare in pochi secondi ciò che prima richiedeva ore a tali strumenti.

Cosa cercare in un generatore di fogli di calcolo IA?

Il generatore di fogli di calcolo IA giusto dovrebbe essere come avere un analista di dati a disposizione. Non dovrebbe solo automatizzare le attività di formattazione ripetitive, ma anche trasformare le informazioni grezze in decisioni intelligenti.

Ecco cosa tenere a mente durante la selezione:

Input in linguaggio naturale: genera formule, riepiloghi/riassunti o tabelle digitando prompt come "analizza il tasso di abbandono dei clienti" o "calcola la crescita mensile dei ricavi"

Compatibilità multi-formato: lavora senza problemi con file Excel, Fogli Google, CSV e persino PDF o dashboard per importare ed esportare facilmente i dati

: crea automaticamente grafici, diagrammi e dashboard basati sui dati del tuo foglio di calcolo, senza bisogno di formattare manualmente Strumenti intelligenti per la visualizzazione dei dati: crea automaticamente grafici, diagrammi e dashboard basati sui dati del tuo foglio di calcolo, senza bisogno di formattare manualmente

Integrazione SQL: gli strumenti di foglio di calcolo IA ideali supportano le query SQL o convertono il linguaggio naturale in SQL, consentendo analisi più approfondite e tecniche senza bisogno di competenze tecniche

Libreria di modelli: accedi a modelli pronti all'uso per il project management, il budgeting, il marketing e altro ancora per risparmiare tempo nella configurazione

Pulizia e strutturazione basate sull'IA: pulisci istantaneamente i dati disordinati, rimuovi i duplicati e riformatta le tabelle con un solo clic

Funzionalità di collaborazione: condividi, commenta o modifica in tempo reale i fogli di calcolo con il tuo team o i tuoi client

Automazione delle attività: pianifica report, avvisi o flussi di lavoro ricorrenti utilizzando strumenti di automazione integrati

👀 Lo sapevi? Il framework NL2Formula è un sistema di elaborazione del linguaggio naturale progettato per tradurre query in linguaggio semplice in formule per fogli di calcolo. È stato addestrato per comprendere 37 tipi di funzioni dei fogli di calcolo, tra cui operazioni matematiche, logiche, di manipolazione del testo e statistiche. Ha raggiunto un'impressionante precisione del 91,2%, rendendolo uno dei sistemi più avanzati nell'automazione dei fogli di calcolo basata sull'IA.

Ecco una breve panoramica dei migliori strumenti di fogli di calcolo IA disponibili sul mercato, con i criteri decisionali chiave elencati per te:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Project manager, analisti, team di marketing e imprenditori individuali che si destreggiano tra attività, dati e dashboard: tutto in un unico posto con tabelle intelligenti e approfondimenti basati sull'IA Dashboard e riepiloghi IA, dati collegati alle attività, automazioni, vista Tabella, assistenza IA contestuale di ClickUp Brain Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Excel Copilot Team che lavorano con grandi quantità di dati, utenti esperti di Excel e professionisti della finanza che desiderano automatizzare l'analisi e ripulire fogli di calcolo di grandi dimensioni senza imparare nuovi strumenti Compilazione automatica delle formule, generazione di grafici e query in linguaggio naturale Gratis con una licenza Microsoft 365 Copilot GPT Excel Freelancer, content strategist e fondatori solitari che vogliono chattare con Excel come un compagno di squadra e generare formule complesse senza padroneggiare i fogli di calcolo Genera formule, automatizza le attività dei fogli di calcolo e ottieni informazioni basate sul codice Livello base gratuito; piani a pagamento a partire da 6,99 $ al mese Righe Team di startup, growth hacker e professionisti commerciali che hanno bisogno di connettere dati CRM, eseguire modelli e creare dashboard eleganti, il tutto da un unico foglio di calcolo collaborativo Fogli collaborativi, integrazione dei dati, approfondimenti basati sull'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese Airtable IA Team di progettazione, prodotto e operazioni che combinano dati strutturati con flessibilità e desiderano flussi di lavoro basati sull'IA all'interno di un database relazionale senza codice Modelli basati sull'IA, automazione e approfondimenti visivi sui dati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese; componente aggiuntivo IA con piano Teams o superiore Formula Bot Principianti, studenti e titolari di piccole imprese che desiderano padroneggiare i fogli di calcolo senza il mal di testa della matematica: basta descrivere e costruire automaticamente la propria logica Genera formule complesse, automatizza l'inserimento dei dati Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Bardeen Professionisti impegnati, assistenti esecutivi e reclutatori automatizzano attività ripetitive su fogli di calcolo utilizzando flussi di lavoro browser e IA senza alcun codice Automatizza le attività, integra l'IA con Fogli Google/Excel e collega le attività alle tabelle Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 129 $ al mese SheetAI Lavoratori autonomi, ricercatori e team in fase iniziale che convertono dati disordinati in informazioni basate su GPT per una reportistica efficace su Fogli Google ed Excel Prompt intelligenti, pulizia automatizzata dei dati e visualizzazione con grafici Piano Free limitato; piano a pagamento a partire da 20 $ al mese Zoho Sheet Team interfunzionali in aziende di medie dimensioni che desiderano un foglio di calcolo tradizionale con collaborazione cloud e un tocco di intelligenza IA Collaborazione in tempo reale, automazione dei dati, modelli integrati Piano Free con funzionalità/funzioni essenziali Arcwise IA Team finanziari, analisti FP&A e professionisti con ruoli che richiedono un uso intensivo di dati alla ricerca di IA in grado di comprendere il contesto, aggiungere citazioni e ripulire fogli pieni di numeri Approfondimenti IA, automazione dell'analisi, generazione di report Gratis su Chrome Web Store Gemini per Fogli Google Educatori, fondatori di startup e team di marketing che già utilizzano Google Workspace e desiderano potenziare Fogli con i superpoteri integrati dell'IA Gemini Automatizza i flussi di lavoro, visualizza i dati, funzionalità/funzioni avanzate simili a Excel Piano Free con strumenti di IA di base; piano a pagamento a partire da 8 $ al mese

I migliori generatori di fogli di calcolo IA per semplificare l'analisi dei dati

Che tu stia lavorando su Fogli Google, gestendo un file Excel complicato o creando fogli di calcolo e report per il project management, questi strumenti possono aiutarti a farlo in pochi minuti. Esaminiamo le loro funzionalità/funzioni in dettaglio.

1. ClickUp (Ideale per il project management e la reportistica in tempo reale)

Crea fogli di calcolo basati sull'IA in ClickUp Crea fogli di calcolo modificabili che organizzano le attività del tuo progetto con tutti i dettagli visibili a colpo d'occhio, utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Se Excel avesse un cugino più cool, più veloce, esperto di IA e in grado di capire davvero come funziona la tua lista delle cose da fare, sarebbe ClickUp.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro. Riunisce i tuoi progetti, documenti e chat in un'unica potente piattaforma, accelerata dall'IA e da automazioni che fanno risparmiare tempo. Utilizzare ClickUp significa convertire i fogli di calcolo da tombe di dati a hub dinamici e collaborativi che si integrano con i flussi di lavoro reali dei progetti.

Inizia con la vista Tabella di ClickUp per visualizzare i dati del tuo progetto. Offre un'interfaccia familiare, in stile foglio di calcolo, in cui ogni attività di ClickUp (la tua più piccola unità di lavoro) è una riga e i campi personalizzati di ClickUp sono colonne in cui sono presenti i dettagli dell'attività, come gli assegnatari, le date di scadenza, i budget e altro contesto.

Il punto di forza di questa visualizzazione? Consente di rivedere, modificare e aggiornare in blocco i dati di progetto, sia manualmente che con istruzioni IA.

Collega attività, documenti e dipendenze all'interno del tuo database ClickUp

Supporta copia-incolla, trascinamento per riempire, tipi di dati avanzati, opzioni di filtraggio e ordinamento multiple e collaborazione in tempo reale. È il tuo hub per organizzare e modificare dati strutturati mantenendoli sincronizzati con le tue attività e i tuoi progetti.

Puoi raggruppare le attività in base a qualsiasi colonna (ad esempio, stato dell'attività, tipo di attività, team o reparto, ecc.), consentendo una migliore analisi e reportistica. Le colonne sono completamente personalizzabili: puoi aggiungerne quante ne desideri, nasconderle, ridimensionarle o riordinarle in base alle esigenze del tuo team. In questo modo, tutti possono vedere i dati più rilevanti a colpo d'occhio.

Esegui calcoli in ClickUp utilizzando i campi formula

E per quanto riguarda i calcoli? I campi formula in ClickUp sono un tipo di campo personalizzato che consente di eseguire calcoli direttamente sui campi delle attività, come numeri, date/ore o altri risultati di formule. Supportano sia formule semplici (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) che formule avanzate che utilizzano decine di funzioni integrate (ad esempio logica, data, stringa, matematica).

Formule semplici : ottieni facilmente i risultati scegliendo due campi e un operatore (ad es. Tempo monitorato × Tariffa oraria)

Formule avanzate: utilizza funzioni come IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() e altre ancora.

Questi campi formula rispecchiano molte funzionalità/funzioni dei fogli di calcolo, ma all'interno dei record delle attività.

Se creare una tabella da zero ti sembra un compito arduo, ClickUp offre modelli di fogli di calcolo specializzati per semplificare il monitoraggio dei progetti e la raccolta dei dati.

Il modello di foglio di calcolo ClickUp è un salvagente plug-and-play per i team che hanno bisogno di monitorare qualsiasi cosa, dalle metriche delle campagne alle roadmap dei prodotti, senza dover ricorrere a file Excel ingombranti e limitati.

Ottieni il modello gratis Raccogli e gestisci i dati critici dei progetti con il modello di foglio di calcolo ClickUp

Consideralo come il tuo foglio "tuttofare": personalizza le colonne per archiviare le informazioni più importanti, applica filtri per evidenziare i dati rilevanti e collega ogni cella a un'azione. È perfetto per organizzare dati strutturati come lead commerciali, budget dei team o inventario, mantenendo tutto collaborativo e sempre aggiornato.

E in che modo l'IA semplifica l'intero processo?

ClickUp Brain, l'IA per il lavoro più potente al mondo, collega tutti i tuoi progetti, documenti e persone. Integra funzionalità IA sensibili al contesto direttamente nella tua area di lavoro, consentendoti di porre domande basate sui tuoi dati all'interno di ClickUp (e delle app connesse), automatizzare attività di gestione dei progetti come la condivisione di aggiornamenti o lo spostamento delle attività attraverso fasi progressive e generare riepiloghi o report istantanei per una maggiore visibilità.

Genera formule per le tue tabelle ClickUp o fogli di calcolo esterni utilizzando ClickUp Brain

All'interno delle tabelle, puoi chiedere a Brain in linguaggio naturale di suggerirti formule avanzate per calcoli complessi, ripulire voci disordinate e persino riepilogare/riassumere grandi quantità di dati tabulari. Se hai problemi di sintassi o casi limite (ad esempio divisione per zero), Brain può suggerirti il debug o versioni migliorate. Questo è ottimo se stai pianificando sprint, monitorando lead o gestendo l'inventario dei tuoi team.

Vuoi migliorare anche la reportistica e l'analisi con l'IA?

All'interno delle dashboard di ClickUp, puoi aggiungere schede IA, come IA Brain, IA Executive Summary e IA Project Update. Queste schede utilizzano ClickUp Brain per elaborare i dati dell'area di lavoro in tempo reale e generare approfondimenti dinamici e contestualizzati.

Semplifica la reportistica e l'analisi in tempo reale dei dati dei tuoi fogli di calcolo tramite le schede IA nelle dashboard di ClickUp

Inserendo prompt personalizzati, puoi istruire l'IA a riepilogare/riassumere i risultati chiave, evidenziare i passaggi successivi o identificare i principali rischi e ostacoli per qualsiasi progetto o reparto.

Queste schede IA estraggono automaticamente le informazioni più recenti dalle tue attività, dai commenti e dai documenti di ClickUp. Ciò garantisce che i riepiloghi esecutivi, gli aggiornamenti dei progetti e le valutazioni dei rischi siano sempre aggiornati e adattati al contesto specifico dell'area di lavoro.

Ad esempio, durante una riunione settimanale del team, una scheda di aggiornamento del team IA può riepilogare/riassumere istantaneamente il lavoro svolto da ciascun membro del team, mentre una scheda di riepilogo esecutivo IA fornisce una panoramica di alto livello sullo stato e lo stato di avanzamento del progetto.

Chiedi a ClickUp Brain qualsiasi domanda e cercherà ogni singolo dato da ogni dashboard a tua disposizione per recuperare le risposte giuste

Il risultato è un processo di project management più agile e informato, in cui le parti interessate possono prendere decisioni basate sui dati in modo chiaro e sicuro.

📮 Approfondimento ClickUp: il 47% degli intervistati nel nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi ad adottare questa tecnologia stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. Dal riepilogare/riassumere thread e redigere contenuti alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra IA può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

💡 Suggerimento per utenti esperti: invece di utilizzare le tabelle ClickUp come registri statici, simili ai fogli di calcolo che registrano solo il lavoro, attiva Assegna IA e Priorità IA ai campi per connettere tali tabelle ai veri motori dinamici del tuo lavoro. 👩🏼‍🦰 IA Assign analizza i dati della tabella (descrizioni delle attività, dipendenze, carichi di lavoro, capacità, assegnazioni passate) per consigliare automaticamente l'assegnatario ottimale per ciascuna attività 👀 IA Assegna una priorità alle letture nelle colonne in base a scadenze, urgenza, dipendenze e lavoro richiesto, quindi assegna dei flag di priorità. Dietro le quinte, valuta l'impatto e l'urgenza, come un agente basato sull'utilità che massimizza il valore delle attività rispetto ai vincoli

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Fornisci informazioni dettagliate in tempo reale basate sui dati e identifica le dipendenze delle attività e i potenziali colli di bottiglia tramite ClickUp Autopilot Agents

Collega attività, documenti e conoscenze del team tramite il gestore centralizzato delle conoscenze IA di ClickUp Brain, che consente domande e risposte contestualizzate e il recupero rapido delle informazioni pertinenti senza dover cercare manualmente nell'area di lavoro

Riduci la manutenzione manuale dei fogli di calcolo con flussi di lavoro automatizzati tramite le automazioni ClickUp senza codice

Integra fogli di calcolo ed esecuzione dei progetti con il collegamento tra attività e tabelle

Semplifica il monitoraggio dei progetti, gli aggiornamenti di stato e la comunicazione con le parti interessate per progetti di qualsiasi dimensione con il modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

Limiti di ClickUp

La reportistica avanzata e l'ampia gamma di funzionalità/funzioni IA potrebbero richiedere un periodo di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un'unica area di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso. Potente strumento di produttività all-in-one per la gestione di team e progetti.

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un'unica area di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso.

Potente strumento di produttività all-in-one per la gestione di team e progetti.

2. Excel Copilot (il migliore per l'automazione nativa di Microsoft Excel)

tramite Excel Copilot

Se i tuoi flussi di lavoro sono incentrati sull'ecosistema Microsoft Excel e desideri superpoteri IA nativi senza cambiare piattaforma, Excel Copilot è l'ideale. Soprattutto per chi ha a che fare con formule complesse o analisi ripetitive su file Excel di grandi dimensioni, i suggerimenti intelligenti e l'analisi istantanea di Copilot possono offrire un enorme aumento della produttività.

Integrato direttamente in Microsoft 365, questo generatore di fogli di calcolo IA trasforma il modo in cui interagisci con i dati. Comprende i prompt in linguaggio naturale per generare formule, analizzare tendenze, riepilogare/riassumere dati e persino creare interi dashboard Excel automaticamente all'interno della familiare interfaccia dei file Excel.

Funzionalità/funzioni principali di Excel Copilot

Chiedi a Copilot in un inglese semplice di generare formule, pulire i dati e riepilogare/riassumere i fogli di calcolo

Crea dashboard con grafici e diagrammi generati automaticamente

Usa i prompt per eseguire query in stile SQL all'interno delle tabelle di Excel

Raccogli informazioni dettagliate basate su metriche e tendenze chiave

Limiti di Excel Copilot

Disponibile solo con i piani Microsoft 365 di livello aziendale

Non supporta Fogli Google e altre piattaforme non Microsoft

Prezzi di Excel Copilot

Gratis : incluso nei piani Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Excel Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Excel Copilot?

Una recensione su Reddit recita:

Per me, Copilot è stato di grande aiuto in Excel. Il fatto di non dover nemmeno pensare a come visualizzare i dati è incredibile. Non vedo l'ora di provare Copilot con Python. Purtroppo, non credo sia ancora disponibile ovunque, perché non sono riuscito a utilizzarlo.

Per me, Copilot è stato di grande aiuto in Excel. Il fatto di non dover nemmeno pensare a come visualizzare i dati è incredibile. Non vedo l'ora di provare Copilot con Python. Purtroppo, non credo sia ancora disponibile ovunque, dato che non sono riuscito a utilizzarlo.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Excel

3. GPT Excel (il migliore per l'assistenza basata su prompt per fogli di calcolo)

tramite GPT Excel

GPT Excel è uno strumento di foglio di calcolo IA leggero ma potente, creato per chi desidera automatizzare le attività relative ai dati senza dover scrivere codice o memorizzare formule complesse. A differenza delle soluzioni native, GPT Excel è basato su browser e costruito attorno a un concetto semplice: inserisci un prompt, ottieni una formula, una tabella o persino approfondimenti istantaneamente.

È particolarmente utile per gli utenti che lavorano con Excel e Fogli Google e desiderano semplificare la creazione di formule, importare dati e convertire voci disordinate dei fogli di calcolo in formati strutturati. Che tu sia uno studente che gestisce progetti o un analista che esplora i dati, GPT Excel gestisce la maggior parte delle attività attraverso il linguaggio naturale, rendendolo ideale per principianti e utenti non tecnici.

Migliori funzionalità/funzioni di GPT Excel

Genera formule Excel utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale

Compatibile con file Excel e Fogli Google

Può aiutare a convertire dati non strutturati in tabelle formattate

Offre modelli di prompt predefiniti per query SQL, grafici e analisi dei dati

Accesso rapido senza login per correzioni veloci dei fogli di calcolo ovunque ti trovi

Limiti di GPT Excel

Non progettato per automazioni complesse o dashboard

Mancano funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale o integrazione delle attività

Prezzi di GPT Excel

Free

Premium: 6,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di GPT Excel

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevate? Una startup chiamata Shortcut (di Fundamental Research Labs) ha attirato l'attenzione per aver offerto un prodotto simile a Excel basato su IA agentica che crea modelli finanziari (ad esempio LBO, DCF) tramite linguaggio naturale, con una perfetta compatibilità con Excel. È stato descritto come un "momento ChatGPT per la modellazione finanziaria"

4. Righe (ideale per flussi di lavoro collaborativi e basati su fogli di calcolo web)

tramite Righe

Progettato come una piattaforma moderna per fogli di calcolo, Rows combina la familiare interfaccia dei fogli di calcolo con potenti funzionalità/funzioni quali integrazioni native, generazione di formule IA, dashboard in tempo reale e persino grafici dall'aspetto accattivante per impostazione predefinita.

Progettato per team, analisti e imprenditori che lavorano con dati in tempo reale, Rows ti consente di connetterti a servizi come Google Analytics, Stripe, HubSpot e altri ancora. Rows rende l'analisi del traffico web, l'estrazione delle prestazioni delle campagne e la visualizzazione delle metriche chiave incredibilmente facile, anche senza componenti aggiuntivi di terze parti.

Funzionalità/funzioni principali di Rows

Genera formule, pulisci i dati e traduci i prompt in grafici utilizzando gli assistenti IA

Utilizza i connettori API integrati per query SQL, dati CRM o importazioni di file Excel personalizzati

Crea dashboard, grafici e report senza codice

Collabora sui dati in tempo reale, proprio come faresti su Fogli Google

Limiti delle righe

Meno modelli di dashboard e opzioni di formattazione rispetto a Excel o Sheets

Potrebbe essere eccessivo per piccole attività una tantum relative ai dati

Prezzi per riga

Free

Plus : 8 $ al mese per utente

Pro : 79 $/mese + 8 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni delle righe

G2 : 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rows?

Una recensione su G2 recita:

Creare tabelle da importazioni da Excel o Fogli Google è incredibile. Creare grafici e immagini con pochi clic e navigare nell'area di lavoro è PERFETTO.

Creare tabelle da importazioni da Excel o Fogli Google è incredibile. Creare grafici e immagini con pochi clic e navigare nell'area di lavoro è PERFETTO.

💡 Suggerimento: Quando lavori con i generatori di fogli di calcolo IA, controlla sempre la logica alla base delle formule o delle visualizzazioni generate automaticamente, soprattutto per le decisioni critiche. L'IA può velocizzare il flusso di lavoro, ma può anche dare risultati errati. Inoltre, comprendere il perché dei risultati garantisce l'accuratezza e rafforza la fiducia nei tuoi dati.

5. Airtable IA (ideale per database strutturati e flussi di lavoro senza codice)

tramite Airtable

Il software ibrido foglio di calcolo-database di Airtable è uno dei preferiti dai team che gestiscono dati di progetto, calendari dei contenuti o roadmap di prodotto.

E ora, con l'IA integrata nei suoi flussi di lavoro, Airtable può fare molto più che archiviare o visualizzare dati. Può analizzare tendenze, riepilogare/riassumere campi, classificare contenuti o persino generare formule basate sui tuoi prompt, il tutto senza uscire dalla tabella.

Qui non stai solo lavorando con i dati dei fogli di calcolo, ma stai potenziando flussi di lavoro automatizzati, dashboard intelligenti e app collaborative con la semplicità del drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable IA

Genera, categorizza, traduci o analizza contenuti a livello di cella in base ad altri dati presenti nella tabella

Analizza, tagga o rispondi automaticamente ai dati in arrivo dalle app connesse

Utilizza app visive, grafici e dashboard creati direttamente sulle tabelle

Importa con un clic da file Excel o da un database Fogli Google

Limiti dell'IA di Airtable

Le funzionalità/funzioni IA sono disponibili solo nei piani Pro ed Enterprise

La personalizzazione richiede un leggero apprendimento per gli utenti che utilizzano solo fogli di calcolo

Prezzi di Airtable IA

Free

Team: 24 $ al mese per postazione

Business: 54 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable IA

G2: 4,6/5 (oltre 2900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable IA?

Una recensione su G2 recita:

Airtable è semplice in apparenza, ma incredibilmente potente. Siamo riusciti a realizzare grandi cose con questo strumento.

Airtable è semplice in apparenza, ma incredibilmente potente. Siamo riusciti a realizzare grandi cose con questo strumento.

📖 Leggi anche: Modelli Airtable gratuiti per il project management

6. Formula Bot (ideale per la generazione istantanea di formule e la pulizia dei dati dei fogli di calcolo)

tramite Formula Bot

Descrivi ciò che desideri in un inglese semplice e Formula Bot scrive la formula Excel o Fogli Google per te. Genera, spiega e automatizza le formule direttamente all'interno dei fogli di lavoro, rendendole accessibili agli utenti di tutti i livelli di competenza. Niente più sintassi contorta o ricerche su Stack Overflow per calcolare i giorni lavorativi tra due date.

Supporta anche query SQL, consentendo agli analisti di passare facilmente dalla logica dei fogli di calcolo a quella dei database senza perdere un colpo.

Funzionalità/funzioni principali di Formula Bot

Analizza e pulisci i dati con soluzioni con un solo clic

Ottieni la traduzione da SQL a foglio di calcolo per utenti esperti

Converti i PDF in file Excel

Comprendi ogni formula grazie alle spiegazioni dell'IA

Limiti di Formula Bot

Nessun ambiente di foglio di calcolo nativo: è un generatore di formule, non un software completo per fogli di calcolo IA

Prezzi di Formula Bot

Gratis: Generazioni giornaliere limitate

Unlimited: 15 $/mese con fatturazione annuale

Unlimited Plus: 25 $/mese con fatturazione annuale

Unlimited Ultra: 35 $/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Formula Bot

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Formula Bot?

Una recensione su G2 recita:

Formula Bot genera formule utilizzando semplici comandi. I suoi modelli migliorano la produttività, mentre le query SQL semplificano l'analisi aziendale.

Formula Bot genera formule utilizzando semplici comandi. I suoi modelli migliorano la produttività, mentre le query SQL semplificano l'analisi aziendale.

📖 Leggi anche: Come creare un database Excel

7. Bardeen (ideale per automatizzare i flussi di lavoro dei fogli di calcolo tra app)

via Bardeen

La piattaforma di automazione basata sull'IA di Bardeen integra l'automazione basata su GPT direttamente in Fogli Google ed Excel. Consente di riepilogare/riassumere, generare, formattare e analizzare i dati utilizzando l'IA come se fosse una formula nativa del foglio di calcolo.

Hai bisogno di importare dati da una pagina web su Fogli Google, convertire email in righe o aggiornare il tuo file Excel quando viene inviato un modulo? Bardeen automatizza tutto con un semplice prompt. Con i suoi playbook di automazione intelligente, Bardeen collega i tuoi fogli di calcolo a centinaia di app, trasformando i dati dei fogli di calcolo in flussi di lavoro live e dinamici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bardeen

Connettiti con oltre 70 app di produttività tramite l'estensione Chrome di Bardeen

Usa l'IA per creare flussi di lavoro personalizzati tramite prompt in linguaggio naturale

Sfrutta gli agenti browser per interagire con le pagine web

Gestisci e automatizza flussi di lavoro multi-strumento su più piattaforme

Limiti di Bardeen

La creazione di automazioni in più passaggi richiede un certo apprendimento

È meno incentrato sulla generazione di formule o sui suggerimenti IA all'interno dei fogli

Prezzi Bardeen

Versione di prova gratuita

Starter: 129 $/mese

Teams: 500 $/mese

Enterprise: 1500 $/mese

Valutazioni e recensioni di Bardeen

G2: 4,8/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bardeen?

Una recensione su G2 recita:

Bardeen ci ha aiutato a ridurre drasticamente il lavoro manuale che prima ci richiedeva ore per essere completato. L'altro enorme vantaggio è l'accuratezza dei dati raccolti e la facilità d'uso nella configurazione.

Bardeen ci ha aiutato a ridurre drasticamente il lavoro manuale che prima ci richiedeva ore per essere completato. L'altro enorme vantaggio è l'accuratezza dei dati raccolti e la facilità d'uso nella configurazione.

👀 Lo sapevi? I fogli di calcolo Excel tradizionali hanno un limite massimo di 1.048.576 righe. Al contrario, alcuni componenti aggiuntivi consentono a Fogli Google di elaborare 1 miliardo di righe in un unico foglio.

8. SheetAI (il migliore per i comandi IA in cella in Fogli Google)

tramite SheetAI

SheetAI è un componente aggiuntivo di Fogli Google che porta modelli IA avanzati, tra cui GPT-4, Claude e Gemini, nell'ambiente dei fogli di calcolo.

Vuoi generare formule, riscrivere testo, riepilogare/riassumere righe o formattare meglio i dati? Basta chiamare "=SHEETAI()" e digitare un prompt. Nessun codice, nessun cambio di scheda: solo automazione diretta nel foglio. È come dare alle dashboard di Fogli Google un aggiornamento basato sull'IA che sa come svolgere il tuo lavoro più impegnativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SheetAI

Analizza, riepiloga/riassumi e riscrivi i dati dei fogli di calcolo utilizzando il linguaggio naturale

Pulisci i set di dati, scrivi riepiloghi/riassunti per l'analisi o estrai informazioni chiave dalle righe

Limiti di SheetAI

Funziona solo con Fogli Google

Potrebbe essere necessaria una nuova autenticazione se la connessione a GPT viene interrotta

Prezzi di SheetAI

Free

Unlimited Monthly: 20 $/mese

Unlimited Yearly: 200 $/anno

Pagamento a consumo: a partire da 29 $

Valutazioni e recensioni di SheetAI

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli di dashboard per Fogli Google

9. Zoho Sheet (ideale per la collaborazione basata sull'IA e la gestione dei dati in tempo reale)

tramite Zoho Sheet

Zoho Sheet dà vita ai fogli di calcolo con il suo assistente basato sull'IA, Zia. Ti aiuta a porre domande ai tuoi dati, generare formule semplici e avanzate, creare grafici e dashboard ordinati. Ideale per team collaborativi, Zoho Sheet ti consente di importare file Excel o Fogli Google, integrarli perfettamente e lavorare insieme in tempo reale senza alcun grattacapo.

È lo strumento perfetto per imprenditori e analisti che desiderano mantenere tutto organizzato, dall'inserimento dei dati alle informazioni basate sull'IA, senza perdere ore in aggiornamenti manuali.

Funzionalità/funzioni principali di Zoho Sheet

Approfitta di funzionalità/funzioni integrate come "Dati da immagine", che converte immagini di tabelle o screenshot in dati modificabili in fogli di calcolo

Tieni traccia delle modifiche e dei commenti facilmente e in tempo reale, promuovendo una collaborazione più fluida

Importa file Excel e CSV senza problemi di formattazione

Traduci in oltre 70 lingue

Automatizza l'inserimento dei dati, la convalida e l'aggiornamento delle celle con l'automazione integrata del flusso di lavoro

Limiti di Zoho Sheet

Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altri strumenti come Fogli Google

Possono verificarsi rallentamenti delle prestazioni con set di dati grandi e complessi

Prezzi di Zoho Sheet

Free

Valutazioni e recensioni di Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Sheet?

Una recensione su G2 recita:

Facile da usare, può essere condiviso con il team e più persone possono accedervi contemporaneamente.

Facile da usare, può essere condiviso con il team e più persone possono accedervi contemporaneamente.

10. Arcwise IA (ideale per visualizzazioni basate sull'IA e approfondimenti sui dati)

tramite Arcwise IA

Arcwise AI è progettato per i professionisti che hanno bisogno di semplificare e automatizzare complesse attività di analisi dei dati dei fogli di calcolo e di project management.

Sfrutta avanzate funzionalità basate sull'IA per automatizzare l'elaborazione dei dati, migliorare la precisione e ridurre il tempo dedicato alle attività di routine. L'interfaccia intuitiva lo rende accessibile a utenti con diversi livelli di esperienza e la sua scalabilità lo rende ideale per organizzazioni di tutte le dimensioni.

Arcwise offre funzionalità/funzioni di visualizzazione e analisi senza precedenti che semplificano la gestione dei fogli di calcolo basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arcwise IA

Utilizza l'analisi dei dati basata sull'IA per monitorare automaticamente approfondimenti e tendenze

Genera formule rapidamente e visualizza i dati con grafici interattivi

Crea dashboard straordinarie per mostrare metriche chiave e tendenze dei dati

Integrazione con Fogli Google e file Excel per flussi di lavoro senza interruzioni

Automatizza l'analisi dei dati e la reportistica con processi basati sull'IA

Limiti di Arcwise IA

Libreria di modelli limitata per chi cerca configurazioni rapide per il project management

Per un utilizzo ottimale è necessaria una connessione a Internet

Prezzi di Arcwise IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Arcwise IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

11. Gemini per Fogli Google (ideale per integrare direttamente le informazioni IA in Fogli Google)

tramite Gemini per Google

Gemini per Fogli Google ti aiuta a estrarre informazioni, generare testo alternativo per le immagini e persino recuperare informazioni in tempo reale tramite la ricerca IA, il tutto da Fogli Google. Puoi utilizzare prompt in linguaggio semplice come "Aiutami a organizzare il mio piano di progetto in una tabella" per creare automaticamente tracker, budget, elenchi di attività e altro ancora. Applica regole di formattazione condizionale o inserisci menu a discesa, il tutto tramite prompt naturali, riducendo la configurazione manuale in Fogli.

La sua perfetta integrazione e le risposte IA personalizzabili lo rendono uno strumento potente per i professionisti del marketing, gli analisti, gli imprenditori e chiunque desideri automatizzare e migliorare i flussi di lavoro basati su fogli di calcolo senza scrivere formule complesse.

Funzionalità/funzioni principali di Gemini per Fogli Google

Genera formule assistite dall'IA ed esegui analisi dei dati in tempo reale

Accedi alla generazione di immagini e alla classificazione del sentiment

Fornisci informazioni dettagliate per un processo decisionale migliore con i modelli di machine learning

Analizza le tendenze dei dati, come valori anomali, correlazioni o valori futuri previsti, e genera output visivi come mappe di calore e grafici

Limiti di Gemini per Fogli Google

Limitato a Fogli Google, non adatto agli utenti che necessitano di assistenza per altre piattaforme

Potrebbe essere necessario un tempo di configurazione aggiuntivo per ottimizzare completamente le funzionalità/funzioni IA

Prezzi di Gemini per Fogli Google

Google AI Pro: 19,99 $ al mese

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Gemini per Fogli Google

G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?

Un utente su G2 condivide:

Adoro il modo in cui Gemini si integra perfettamente con tutte le applicazioni di Google e sembra fungere da assistente utile piuttosto che da un altro chatbot. È stato creato per facilitare le attività quotidiane con maggiore semplicità, aiutare a pensare in modo più chiaro e rimanere organizzati, ma mai in modo robotico o obbligatorio.

Adoro il modo in cui Gemini si integra perfettamente con tutte le applicazioni di Google e sembra fungere da assistente utile piuttosto che da un altro chatbot. È stato creato per facilitare le attività quotidiane con maggiore semplicità, aiutare a pensare in modo più chiaro e rimanere organizzati, ma mai in modo robotico o obbligatorio.

Gestisci dati, reportistica e progetti in modo intelligente con ClickUp

I generatori di fogli di calcolo IA stanno trasformando il modo in cui gestiamo i dati, rendendo più facile ed efficiente l'estrazione di informazioni preziose.

La maggior parte degli strumenti di fogli di calcolo IA si limitano a mostrare i dati. ClickUp ti permette di agire su di essi. Mentre i generatori di fogli di calcolo tradizionali si concentrano sul riempire celle e formattare tabelle, ClickUp va oltre, connettendo i tuoi dati direttamente al lavoro che alimentano.

Hai bisogno di monitorare lo stato di avanzamento? Crea dashboard live collegate alle attività

Vuoi individuare gli ostacoli? Utilizza report in tempo reale che si aggiornano automaticamente man mano che il lavoro procede

Vuoi automatizzare gli aggiornamenti ripetitivi? Imposta le regole una volta sola e lascia che l'IA si occupi del lavoro noioso

ClickUp trasforma i fogli di calcolo statici in flussi di lavoro dinamici. I team dedicano fino al 60% del loro tempo alla ricerca e all'organizzazione delle informazioni. Con ClickUp, il tuo team può investire questo tempo prezioso per portare a termine il lavoro.

