I migliori modelli gratis di grafici Gantt di Lucidchart da utilizzare nel 2025

Lucidchart è un popolare strumento basato sul web che semplifica la creazione, la collaborazione e la condivisione di diagrammi. Dai diagrammi di flusso dettagliati alle mappe di processo complesse, ti offre la flessibilità necessaria per visualizzare praticamente qualsiasi cosa e dare vita alle tue idee.

Tra le sue numerose funzionalità/funzioni, Lucidchart è particolarmente noto per i suoi modelli di grafici Gantt pronti all'uso.

Sebbene la selezione non sia vastissima, i grafici Gantt in Lucidchart sono facili da usare, sorprendentemente versatili e utili per visualizzare le sequenze dei progetti con il minimo lavoro richiesto.

Oggi esploreremo alcuni dei migliori modelli di grafici Gantt di Lucidchart insieme ad alcune (migliori) alternative!

🔍 Lo sapevi? L'esercito degli Stati Uniti ha utilizzato i grafici Gantt durante la prima guerra mondiale per ottimizzare la produzione di materiali e rifornimenti bellici. 💣

*cosa rende eccellente un modello di grafico Gantt in Lucidchart?

Che sia su Lucidchart o altrove, ecco alcuni elementi che rendono un modello di Gantt la funzione:

Chiarezza: cerca un cerca un modello di diagramma di Gantt che suddivida il progetto in attività specifiche e le classifichi per fase, team e altri criteri rilevanti. Cerca anche gerarchie o codici colore che mostrino le attività cardine, i risultati finali e le dipendenze per una definizione delle priorità senza intoppi

Precisione: scegli un modello che fornisca un intervallo di date (giornaliero, settimanale o mensile) in linea con la portata del tuo progetto. Inoltre, assicurati che tutti gli intervalli di tempo siano coerenti e chiaramente etichettati

Elementi visivi: seleziona un modello di grafico di Gantt di base che fornisca strumenti visivi, come frecce e connettori, per visualizzare facilmente i percorsi critici. La codifica a colori è un'altra necessità per un'esecuzione senza intoppi, soprattutto se l'ambito del tuo progetto è vasto

Personalizzazione: seleziona un modello che ti consenta di seleziona un modello che ti consenta di creare grafici Gantt e di modificarne i campi di base, inclusi i nomi delle attività, la durata e i titolari. In questo modo il grafico sarà perfettamente adattato alle esigenze specifiche del tuo progetto

Collaborazione: utilizza un modello che ti consente di collaborare con i membri del tuo team tramite commenti, note collegate e funzionalità aggiuntive. Questo ti aiuterà a raccogliere idee e a realizzare i progetti in modo più efficiente

🧠 Curiosità: Si prevede che il mercato dei software per diagrammi Gantt crescerà in modo significativo, riflettendo una chiara domanda di strumenti dedicati. Sebbene le fonti riportino dati leggermente diversi, le previsioni suggeriscono una crescita robusta, con un rapporto che indica un CAGR del 12,5% dal 2026 al 2033, puntando a una dimensione del mercato di 3,5 miliardi di dollari entro il 2033.

7 modelli di grafici Gantt di Lucidchart

Non ti facciamo aspettare oltre: dai un'occhiata ai migliori modelli di grafici Gantt disponibili su Lucidchart:

1. Modello di grafico di Gantt semplice

tramite Lucidchart

Il modello di diagramma di Gantt semplice di Lucidchart è uno strumento di base per organizzare più attività di progetto in un determinato periodo (giornaliero, mensile o settimanale). È abbastanza facile da lavorare e, quindi, ideale per i principianti.

Oltre a organizzare le attività, puoi anche utilizzarlo per assegnare azioni ai membri del tuo team e collaborare con loro per elaborare piani di progetto. Il modello è personalizzabile e ti consente di personalizzare colori, indicatori temporali, attività cardine e altri elementi chiave del grafico.

🌟 Perché ti piacerà:

Visualizza le attività in una chiara sequenza temporale orizzontale

Raggruppa le attività in fasi logiche per una comprensione più facile

Allinea le date di inizio/fine con una griglia coerente

🔑 Ideale per: Project manager o team leader alla ricerca di un modo rapido e visivo per pianificare e per il monitoraggio di piccoli e medi progetti.

Leggi anche: Esempi di grafici Gantt per project management

2. Modello di diagramma di Gantt con barra di avanzamento

tramite Lucidchart

Cerchi un diagramma di Gantt su misura per esigenze di project management moderatamente avanzate? Il modello di diagramma di Gantt con barra di avanzamento di Lucidchart offre la possibilità di visualizzare chiaramente tutte le attività del tuo progetto, insieme alle rispettive dipendenze.

Inoltre, fornisce preziose informazioni sullo stato di avanzamento del progetto. Insieme, ti aiutano a visualizzare con precisione la Sequenza del progetto, identificare il percorso critico e prevenire tempestivamente eventuali colli di bottiglia.

🌟 Perché ti piacerà:

Integra sovrapposizioni di colore che indicano lo stato di avanzamento all'interno delle barre delle attività

Evidenzia lo stato di completamento per un controllo visivo immediato

Visualizza i titolari delle attività o i team accanto a ciascuna barra

🔑 Ideale per: team che hanno bisogno di monitorare visivamente il completamento delle attività e controllare in tempo reale i progressi in corso su più flussi di lavoro.

🎥 Guarda questo video su come stabilire le priorità delle attività:

3. Modello di grafico di Gantt per il lancio sul mercato

tramite Lucidchart

Stai lanciando un nuovo prodotto? Il modello di grafico Gantt Go-to-Market di Lucidchart semplifica l'intero processo, dall'inizio alla fine. Con questo modello, crea attività di lancio del prodotto, assegnale ai membri del tuo team e effettua il monitoraggio dello stato di ciascuno di essi.

È ricco di una serie di altre utili funzionalità, tra cui il collegamento dei dati e la formattazione condizionale. Il modello è facile da navigare e presenta numerosi elementi visivi per facilitare la collaborazione con il tuo team e garantire un esito positivo del lancio del prodotto.

🌟 Perché ti piacerà:

Delinea le fasi chiave come la ricerca di mercato, il lancio e il follow-up

Evidenzia le dipendenze tra i passaggi critici di immissione sul mercato

Contrassegna i principali risultati finali o le campagne di lancio

🔑 Ideale per: Team di marketing e lancio prodotti che coordinano attività interfunzionali di immissione sul mercato con scadenze e dipendenze rigorose.

💡 Suggerimento professionale: mantieni realistica la sequenza del tuo progetto. Evita un eccessivo ottimismo: stima le durate sulla base dei dati storici o della capacità del team per evitare il burnout e il mancato rispetto delle scadenze. ⏱️

4. Modello di grafico di Gantt con attività cardine

tramite Lucidchart

Il modello di diagramma di Gantt con attività cardine di Lucidchart è utile se stai lavorando a un progetto di estensione.

Ti consente di suddividere il progetto in fasi distinte ed estrarre elementi attuabili da ciascuna di esse. Puoi specificare la durata individuale, le date di inizio e di fine, i titolari, le dipendenze e altri dettagli. Ciò ti aiuta a pianificare le attività, visualizzarne le sequenze e seguirne lo stato di avanzamento per una conclusione tempestiva.

🌟 Perché ti piacerà:

Contrassegna le attività cardine con simboli distintivi (ad es. rombi)

Separa le righe delle attività cardine per una maggiore chiarezza visiva

Collega attività e attività cardine con frecce di dipendenza

🔑 Ideale per: Team che hanno bisogno di evidenziare scadenze o risultati importanti in progetti a lungo termine, come lo sviluppo di prodotti o l'implementazione per i client.

5. Grafico di Gantt con modello trimestrale

tramite Lucidchart

Se desideri un grafico Gantt che visualizzi le fasi del tuo progetto in trimestri anziché in giorni, settimane o mesi, il modello Grafico Gantt con trimestri di Lucidchart potrebbe esserti utile. Raggruppa le fasi del tuo progetto in trimestri ed elenca tutte le attività che rientrano in ciascuna di esse.

Oltre a questo, il modello mostra anche lo stato di avanzamento di ogni attività tramite icone visive di indicatori di stato. Se una fase del progetto si estende in un altro trimestre, il modello mostra anche questa informazione ed evidenzia le sue dipendenze. Offre anche corsie per aiutarti a organizzare ogni attività senza confusione.

🌟 Perché ti piacerà:

Ottieni una panoramica di alto livello dei piani a lungo termine

Assistenza al raggruppamento delle attività per trimestre per una maggiore focalizzazione strategica

Adatta le etichette di inizio/fine alla durata trimestrale

🔑 Ideale per: team strategici o responsabili di reparto che hanno un piano per iniziative trimestrali in linea con i cicli fiscali o di rendimento.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software gratis per la creazione di grafici Gantt

6. Modello di grafico di Gantt di base

tramite Lucidchart

Il modello di diagramma di Gantt di base di Lucidchart è compatibile con Lucidspark e funziona al meglio per creare una roadmap visiva del progetto. Per utilizzarlo, è necessario utilizzare le schede Lucid per estrarre le attività del progetto e trascinarle sulla Sequenza di selezione.

Il modello offre una visualizzazione chiara dello stato di ciascuna attività, dell'assegnatario e della stima dei punti storia. Oltre a ciò, puoi visualizzare una visione completa dell'intero progetto, dall'inizio alla fine, per gestire il tempo, la responsabilità e l'esecuzione.

🌟 Perché ti piacerà:

Elenca le attività in righe con le barre di durata corrispondenti

Imposta le date di inizio e fine in un layout semplice e ordinato

Consenti la codifica di colore di base per assegnare priorità alle attività

🔑 Ideale per: Individui o piccoli team che gestiscono progetti brevi e necessitano di una semplice Sequenza visiva per organizzarsi.

🔎 Lo sapevi? Ricordi la storica missione lunare Apollo 11 della NASA? Ebbene, i grafici Gantt hanno svolto un ruolo significativo in questo progetto, aiutando i team a coordinare in modo più efficiente complesse attività ingegneristiche. 🚀

7. Modello verticale di grafico PERT

tramite Lucidchart

Sebbene non sia il tipico diagramma di Gantt, il modello verticale PERT Chart di Lucidchart è un'altra risorsa utile per la pianificazione e la programmazione dei progetti. Si basa su tre aspetti: ordine delle attività, dipendenze e Sequenza.

Basato sulla tecnica di valutazione e revisione dei programmi (PERT), questo modello ti consente di visualizzare le attività e le tempistiche di un progetto organizzandone le varie parti, i processi e le dipendenze. Inoltre, evidenzia anche il percorso critico, consentendoti di concentrarti sulle attività più essenziali senza ritardi.

🌟 Perché ti piacerà:

Collega le attività utilizzando le frecce per mostrare le dipendenze

Calcola il percorso critico con le informazioni sull'inizio anticipato/posticipato

Visualizza la durata stimata accanto a ciascuna attività

🔑 Ideale per: Project planner o analisti che hanno bisogno di mappare le dipendenze e determinare il percorso critico in progetti complessi e sensibili al fattore tempo.

🎥 Guarda come creare una mappa di processo in ClickUp:

Limiti di Lucidchart

I modelli di grafici Gantt di Lucidchart elencati sopra sono utili. Tuttavia, potrebbero non essere adatti a tutti i tipi di team. Ecco perché:

Funzionalità di base: questi modelli consentono di organizzare le attività, assegnarle ai membri del team ed evidenziarne le dipendenze, oltre ad altre funzionalità/funzioni. Tuttavia, non dispongono di funzionalità avanzate di project management, come il monitoraggio in tempo reale, la gestione delle risorse o il bilanciamento del carico di lavoro. Ciò li rende inadatti a progetti complessi

*problemi di prestazioni: i file dei modelli Lucidchart con più livelli o elementi tendono a rallentare e a bloccarsi, specialmente sui sistemi meno recenti. Pertanto, non è possibile utilizzarli per pianificare progetti di grandi dimensioni

*curva di apprendimento ripida: sebbene i modelli Lucidchart offrano funzionalità avanzate come la formattazione con condizione, la loro implementazione può risultare un'attività complessa. A meno che tu non sia un professionista esperto, dovrai affrontare una curva di apprendimento ripida durante l'utilizzo

Nessuna modalità offline: Lucidchart, in quanto piattaforma, richiede l'accesso a Internet per progettare e per la modifica dei modelli. Inoltre, l'accesso offline in sola visualizzazione ha un limite molto limitato. Ciò ostacola la collaborazione e complica project management

*modelli alternativi di grafici Gantt di Lucidchart per assegnare le attività

I grafici di Gantt sono strumenti affidabili per visualizzare e gestire le tempistiche dei progetti. Tuttavia, da soli non sono sufficienti per potenziare il tuo lavoro richiesto di project management. È qui che ClickUp fa il passaggio!

L'app completa per il lavoro, ClickUp, offre un ampio intervallo di modelli di diagrammi di Gantt personalizzabili e predefiniti e una suite di potenti funzionalità/funzione che vanno oltre la pianificazione dei progetti per fornire supporto alle tue iniziative di project management complessive.

Sei pronto per iniziare? Dai un'occhiata a questi modelli di grafici Gantt di ClickUp:

1. Modello di grafico di Gantt per la project management semplice dei progetti ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza e gestisci le tempistiche dei tuoi progetti con il modello di diagramma di Gantt per la project management semplice dei progetti ClickUp

Il modello di grafico Gantt per la project management semplice dei progetti ClickUp è progettato in modo completo per migliorare la gestione della pianificazione dei progetti. Vanta un design pulito e un'interfaccia utente intuitiva.

Come in un diagramma di Gantt tradizionale, le barre orizzontali mostrano le sequenze delle attività, le loro dipendenze e le attività cardine. Il modello è anche altamente collaborativo. Oltre a visualizzare i programmi, puoi anche assegnare attività, gestire il flusso di lavoro e identificare i colli di bottiglia per ridurre al minimo le possibilità di ritardi.

🌟 Perché ti piacerà:

Abilita la riprogrammazione tramite trascinamento tra i periodi

Visualizza le dipendenze con linee di connessione tra le attività

Evidenzia in tempo reale le scadenze scadute o imminenti

Assistenza al raggruppamento per fase di progetto o team

🔑 Ideale per: Project manager generici o team leader che gestiscono progetti aziendali standard con attività e scadenze semplici.

L'opinione dei clienti: ecco cosa dice Justin Kosmides, CEO di Vela Bikes, sull'utilizzo di ClickUp:

Essendo un team di piccole dimensioni e avendo migliaia di ordini da tutto il mondo, dobbiamo essere estremamente efficienti, e i grafici Gantt di ClickUp ci consentono di monitorare tutta la nostra produzione e logistica in un unico posto, rendendo il nostro team di produzione più efficiente di due terzi.

2. Modello di grafico di Gantt per l'edilizia ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci con facilità progetti di costruzione complessi utilizzando il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp

🧠 Curiosità: secondo le statistiche, i grandi progetti di costruzione richiedono il 20% di tempo in più rispetto a quanto inizialmente previsto nel piano.

Se non vuoi che questa percentuale aumenti ulteriormente, utilizza il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp e ottimizza il project management dei tuoi progetti di costruzione.

Questo modello facile da usare si concentra sull'aumento dell'efficienza di tre elementi del project management: piano, coordinamento e comunicazione. Ti consente di evidenziare attività specifiche, visualizzarne le sequenze, impostare attività cardine e modificarle in base alle tue esigenze.

Ma non è tutto: il modello ti consente anche di creare connessioni tra le attività e le risorse pertinenti e di effettuare il monitoraggio dei costi, del budget e della manodopera per una gestione efficace delle dipendenze.

🌟 Perché ti piacerà:

Organizza le fasi del progetto come piano, permessi, costruzione e ispezione

Suddividi le attività in pacchetti di lavoro specifici per i subappaltatori

Monitora le attività cardine del grafico Gantt , come le approvazioni dei permessi e le date delle ispezioni

Aggiornamento automatico quando lo stato dell'attività cambia

🔑 Ideale per: responsabili di cantiere, supervisori di cantiere o appaltatori che coordinano progetti di costruzione su larga scala con attività sequenziali e dipendenti.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, con risultato mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentario e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Modello di diagramma di Gantt per la pianificazione dell'account aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratis Migliora l'esperienza di ogni cliente con la tua attività grazie al modello di diagramma di Gantt per la pianificazione dell'account aziendale ClickUp

Il modello di grafico Gantt per il piano dell'account aziendale ClickUp mostra lo stato di ciascuno dei tuoi account client, consentendoti di pianificare i passaggi successivi per ottimizzarli. Questo modello è una delizia per gli occhi. Utilizza codici colore per indicare lo stato dell'account, la salute e altri aspetti chiave.

Inoltre, ti consente di identificare le aree di miglioramento, assegnare attività ai membri del team e effettuare il monitoraggio dello stato per migliorare l'esperienza del client. In questo modo, ti aiuta a massimizzare il potenziale di ogni account client per promuovere la crescita aziendale.

🌟 Perché ti piacerà:

Assegna i membri del team a specifiche attività degli account

Aggiungi colonne per il monitoraggio delle entrate e degli obiettivi

Evidenzia le riunioni chiave con i client e le scadenze delle proposte

Filtra per segmenti di client o stato dell'account

🔑 Ideale per: team commerciali o di assistenza client che gestiscono piani strategici con cicli di coinvolgimento, sensibilizzazione e rinnovo in più fasi.

4. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Rendi ogni lancio di prodotto un successo con il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp è un documento completo che semplifica il processo di lancio di un prodotto. Mentre il modello Lucidchart è pensato per un uso di base, questo è molto avanzato e progettato per semplificare lanci complessi.

Sviluppa una rapida lista di controllo di tutte le attività coinvolte nel lancio di un prodotto per aiutarti a visualizzarne con precisione la Sequenza. Puoi anche assegnare membri del team e risorse per un'esecuzione efficiente. Ti consente di collaborare con altre parti interessate in tempo reale. Ciò si rivela utile per comunicare le inefficienze, risolvere gli ostacoli e mantenere l'allineamento con lo stato di avanzamento del progetto.

🌟 Perché ti piacerà:

Contrassegna i punti decisionali go/no-go come attività cardine

Aggiorna dinamicamente lo stato di avanzamento delle attività e le date di scadenza

Integrazione con ClickUp Obiettivi per allineare le metriche di lancio

Visualizza la finestra di lancio e la sequenza di revisione post-lancio

🔑 Ideale per: Product manager e team interfunzionali che pianificano il lancio di prodotti con una suddivisione dettagliata delle attività e tempistiche di commercializzazione precise.

5. Modello di timeline Gantt ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci contemporaneamente più pianificazioni di progetto con il modello di Sequenza di Gantt ClickUp

Il modello di Sequenza Gantt ClickUp fornisce ai team un sistema di pianificazione completo che trasforma le attività sparse in un formato visivo coerente. Questo modello delinea ogni fase, attività cardine e dipendenza lungo una Sequenza flessibile, consentendo ai manager di effettuare una previsione dei carichi di lavoro ed evitare conflitti di pianificazione.

Ogni barra delle attività mostra i progressi in tempo reale, mentre i campi personalizzati e gli stati contrassegnati da colori diversi ti aiutano a individuare immediatamente i colli di bottiglia e gli elementi di priorità. Che tu stia coordinando campagne di marketing o complessi progetti di ingegneria, questo modello offre un hub centrale per gestire i progressi, condividere gli aggiornamenti e tenere informati gli stakeholder.

🌟 Perché ti piacerà:

Esporta i grafici Gantt per condivisione degli aggiornamenti con client e dirigenti

Raggruppa le attività per team, reparto e fase del progetto

Abilita il confronto di base con le date del progetto rispetto a quelle effettive

Consenti agli utenti di filtrare per attività cardine, fasi e assegnatario

🔑 Ideale per: responsabili operativi o di programma che necessitano di una visualizzazione flessibile e di una vista dettagliata della tempistica per coordinare i lavori richiesti di più reparti.

6. Modello di diagramma di Gantt per la creazione di pagine web ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea pagine web con facilità grazie al modello di grafico Gantt per la creazione di pagine web di ClickUp

La creazione di una pagina web può diventare rapidamente complicata, soprattutto se non si dispone di un team esperto o di un flusso di lavoro predefinito. Fortunatamente, è qui che il modello di grafico Gantt per la creazione di pagine web di ClickUp viene in tuo soccorso.

Dalla ricerca iniziale alle iterazioni di progettazione, agli sprint di sviluppo e al controllo qualità finale, ogni attività viene visualizzata lungo una Sequenza con le dipendenze e le attività cardine contrassegnate. Il modello consente inoltre di assegnare i titolari, aggiungere stime e collegare i documenti pertinenti.

Questo livello di trasparenza garantisce la condivisione di una visione unificata per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto da parte di sviluppatori, progettisti e parti interessate.

🌟 Perché ti piacerà:

Suddividi i progetti web in fasi dettagliate con dipendenze

Assegna i titolari e monitora la responsabilità per ogni risultato finale

Monitora le attività cardine come l'approvazione del progetto, il lancio e la data di attivazione

Aggiorna automaticamente la Sequenza man mano che le attività mostrano stato

🔑 Ideale per: team di sviluppo web che pianificano e coordinano la creazione di più pagine web attraverso flussi di lavoro di progettazione, sviluppo e controllo qualità.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i codici colore in modo strategico. Assegna i colori in base ai team, allo stato delle attività o alla priorità per migliorare la leggibilità del grafico a colpo d'occhio. 🎨

7. Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata ClickUp

Ottieni un modello gratis Esegui in sequenza progetti di grandi dimensioni utilizzando il modello di grafico Gantt per la gestione a cascata di ClickUp

Quando il tuo progetto richiede un flusso di lavoro sequenziale tradizionale, il modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp semplifica la pianificazione. Ogni fase, dalla scoperta alla consegna, è disposta in ordine, con dipendenze definite in modo che il lavoro non proceda prematuramente.

Le barre delle attività includono il monitoraggio dello stato integrato e campi personalizzati per nota o aggiornamenti di stato. I widget di reportistica integrati e le opzioni di esportazione ti consentono di presentare lo stato del progetto a stakeholder o client con sicurezza.

🌟 Perché ti piacerà:

Mappa ogni fase Waterfall con date di inizio e fine chiare

Imposta le dipendenze in modo che i team non possano saltare passaggi essenziali

Utilizza la reportistica integrata per monitorare lo stato e l'allocazione delle risorse

Monitora il completamento di una fase prima che inizi quella successiva

🔑 Ideale per: team che lavorano all'interno di strutture di progetto strutturate e sequenziali, come lo sviluppo di software, la conformità o i progetti governativi.

➡️ Per saperne di più: Alternative al diagramma di Gantt per gestire il lavoro e aumentare il successo dei progetti

8. Modello di grafico di Gantt per roadmap IT di ClickUp

Ottieni un modello gratis Elimina le inefficienze da tutti i tuoi progetti IT con il modello di grafico ClickUp IT Roadmap

Il modello di diagramma di Gantt ClickUp IT Roadmap aiuta i leader tecnologici a visualizzare tutto, dagli aggiornamenti dell'infrastruttura alle implementazioni software su orizzonti temporali di lungo periodo. Le attività possono essere raggruppate per trimestre, collegate in base alle dipendenze e assegnate a team interfunzionali per riflettere le complessità del mondo reale.

Gli strumenti di previsione delle risorse mostrano i prossimi colli di bottiglia del carico di lavoro, mentre gli indicatori delle attività cardine aiutano a monitorare i lanci critici. Man mano che i tuoi piani evolvono, l'interfaccia drag-and-drop rende le modifiche alla Sequenza semplicissime.

🌟 Perché ti piacerà:

Fai la previsione del fabbisogno di risorse e modifica le pianificazioni in modo dinamico

Condivisione degli aggiornamenti con la dirigenza utilizzando immagini chiare

Raggruppa gli elementi per dominio, come infrastruttura, sicurezza e app

Imposta le dipendenze tra progetti IT correlati

🔑 Ideale per: responsabili IT e leader tecnologici che hanno in piano infrastrutture a lungo termine, sicurezza o implementazioni e aggiornamenti di applicazioni.

9. Modello di diagramma di Gantt per la gestione del blog ClickUp

Ottieni un modello gratis Ottimizza i post del blog con il modello di grafico Gantt per la gestione del blog ClickUp

Progettato specificamente per blogger e content manager, il modello di diagramma di Gantt per la gestione dei blog ClickUp offre una soluzione al tuo processo di pubblicazione dei contenuti disorganizzato. Dal brainstorming delle idee alla stesura, alla modifica e alla pubblicazione, ogni passaggio viene mappato sulla Sequenza con i titolari e le scadenze assegnati.

Puoi organizzare e migliorare i contenuti del blog, effettuare il monitoraggio e programmare i post e così via. Inoltre, ti consente anche di impostare le date di scadenza e coordinarti con altre parti interessate, come scrittori, editor e case editrici, per una gestione efficiente del blog.

🌟 Perché ti piacerà:

Bilanciare i carichi di lavoro tra scrittori ed editor

Piano centralizzato del contenuto per garantire chiarezza e trasparenza

Imposta le attività cardine per le date di pubblicazione

Includi campi personalizzati per titoli, tag e informazioni SEO

🔑 Ideale per: responsabili del contenuto o team editoriali che supervisionano i programmi di produzione dei blog e gestiscono più post in un ciclo di calendario.

🔎 Lo sapevi? Una delle prime applicazioni più significative dei diagrammi Gantt è stata la pianificazione del piano di costruzione della diga di Hoover negli anni '30, un progetto imponente che ha richiesto diversi anni.

10. Modello di grafico Gantt per la lista di controllo dei test di accettazione da parte degli utenti di ClickUp

Ottieni un modello gratis Rendi gli UAT un processo senza intoppi con il modello di diagramma di Gantt della lista di controllo per i test di accettazione utente di ClickUp

Il test di accettazione dell'utente (UAT) è spesso il passaggio finale e più cruciale nello sviluppo di un software. Il modello di grafico Gantt per la lista di controllo del test di accettazione dell'utente di ClickUp mira a ottimizzarlo.

Aiuta i team a pianificare e a monitorare ogni passaggio del processo UAT con chiarezza e precisione. Utilizzando un formato grafico di diagramma di Gantt, è possibile mappare lo sviluppo dei casi di test, le tempistiche di esecuzione, i cicli di feedback e le approvazioni.

Grazie alle dipendenze e alle assegnazioni delle attività integrate, garantisce un coordinamento fluido tra i team di controllo qualità, prodotto e stakeholder, rendendo l'approvazione semplice e organizzata.

🌟 Perché ti piacerà:

Monitoraggio dei progressi dei test e della percentuale completata

Visualizza una sequenza temporale per la correzione dei bug e i test di regressione

Includi campi personalizzati per gli ID dei casi di test e gli ambienti

Aggiornamento automatico quando i test passano da "In sospeso" a "Completato"

🔑 Ideale per: team di controllo qualità, analisti aziendali e parti interessate coinvolte in un piano e nell'esecuzione di UAT strutturati prima del lancio.

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Miro

