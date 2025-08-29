I migliori modelli di diario Notion per la riflessione quotidiana e il monitoraggio degli obiettivi

Che tu tenga un diario o scriva come forma di meditazione, è la stessa cosa. L'importante è che tu abbia una relazione con la tua mente.

Che tu tenga un diario o scriva come forma di meditazione, è la stessa cosa. L'importante è che tu abbia una relazione con la tua mente.

Hai mai iniziato un diario con buone intenzioni... solo per abbandonarlo dopo tre voci perché, beh, la vita? Lo stesso vale per me.

i modelli di diario Notion possono aiutarti. Che tu voglia registrare i tuoi sogni, sfogarti sulla tua finestra In arrivo, o tenere traccia di quante volte hai effettivamente* meditato questa settimana, questi modelli rendono facile (e anche divertente) conservare tutto in un unico posto ben organizzato. Non dovrai più sfogliare quaderni o perdere traccia dei tuoi "pensieri profondi" in un mare di schede aperte.

Sei pronto a tenere un diario come un adulto con una semi-funzione?

Scopriamo alcuni modelli di diario Notion che rendono la riflessione, il piano e il sogno ad occhi aperti un po' più gioiosi.

🔎 Lo sapevi? Ci vogliono dai 18 ai 254 giorni di costanza per modulare un'abitudine, quindi rimanere determinati è davvero la chiave!

cosa rende un modello di diario Notion efficace?*

Un modello di diario Notion ti aiuta a scrivere i tuoi pensieri e i tuoi obiettivi in modo da poter lavorare per raggiungerli con costanza. Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello di diario Notion:

Layout semplice : scegli modelli puliti e facili da navigare. I layout troppo complicati rendono il piano complicato e inefficiente

Struttura predefinita : cerca sezioni predefinite, come : cerca sezioni predefinite, come registri giornalieri o liste di controllo delle abitudini. Non dovresti passare ore a impostare le cose

Spazio per la riflessione : scegli un modello di diario che includa spazio per la pratica della gratitudine, il monitoraggio dell'umore, i successi, le sfide e le lezioni apprese. Uno spazio stimolante migliora la tua esperienza di scrittura e ti mantiene in linea con i tuoi obiettivi

Monitoraggio facile : prendi in considerazione un modello Notion con tracker visivi che mostrano la tua costanza. Questi tracker ti aiutano ad analizzare la tua produttività in modo efficiente

design personalizzabile*: scegli un modello di diario che consenta una facile personalizzazione. Potresti voler aggiungere sezioni o modificare il layout in un secondo momento, il che non dovrebbe essere complesso

⏩ Per saperne di più: Come utilizzare Notion per project management

modelli gratis per il diario Notion*

I modelli Notion sono provider di un approccio strutturato per l'auto-riflessione e lo sviluppo di abitudini produttive. Ecco i migliori modelli Notion da esplorare per tenere un diario:

1. Modello di diario Bullet Journal

via Notion

Vuoi organizzare le tue attività settimanali e mensili, ma non vuoi una struttura complicata? Il modello di diario Notion Bullet ti consente di mappare le attività, riflettere sullo stato e annotare i registri futuri senza sfogliare le pagine.

Questo bullet journal gratuito di Notion divide gli obiettivi per tema, mese e raccolte, consentendoti di gestire il tuo tempo senza il disordine dei tradizionali diari cartacei (anche se li adoriamo!).

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni un layout pulito, facile da duplicare, modificare e ridimensionare

Usa il diario digitale per impostare i programmi settimanali e gli obiettivi mensili

Monitora le attività più importanti in modo da raggiungere ogni attività cardine senza intoppi

🔑 Ideale per: Chi è alle prime armi con i diari e chi cerca produttività e ha bisogno di un layout semplice per i propri obiettivi e le riflessioni quotidiane.

🎥 Guarda: Invece di perdere tempo passando da una scheda all'altra, perché non unire l'app per la gestione delle attività e l'app per il bullet journaling? Scopri come utilizzare ClickUp come bullet journal!

⏩ Per saperne di più: Come ottimizzare la tua vita con l'habit stacking

2. Modello di diario giornaliero

via Notion

Questo modello di diario giornaliero Notion è l'ideale per chi desidera uno spazio coerente per l'auto-riflessione. Il suo layout pulito ti consente di inserire rapidamente le voci giornaliere con un solo pulsante e di annotare i tuoi pensieri da qualsiasi dispositivo.

Questo modello gratis di diario giornaliero ti aiuta a utilizzare la data e l'ora correnti per le tue voci, in modo da poter mantenere costanti le tue abitudini e vedere il tuo stato.

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni un layout pulito per evitare di essere sopraffatto da un design complicato

Registra il tuo umore, i tuoi pensieri e le tue riflessioni in pochi secondi

Imposta dei titoli per ogni voce per ritrovare facilmente i tuoi pensieri in un secondo momento

🔑 Ideale per: Appassionati di crescita personale alla ricerca di un layout minimalista per iniziare a tenere un diario.

3. Modello di diario di trading

via Notion

Tenere traccia delle operazioni di trading è fondamentale, ma farlo manualmente può diventare rapidamente complicato. Questo modello di diario di trading di Notion, esteticamente gradevole, è progettato per aiutarti a registrare ogni operazione e tenerne traccia nel tempo.

Rimani aggiornato sui dati e sulle tendenze di mercato, in modo da sapere come influenzano le tue operazioni esistenti e quelle nuove in cui dovresti investire.

Ecco perché ti piacerà:

Usa la pagina del planner settimanale per pianificare il tuo piano con una settimana di anticipo

Metti alla prova le tue strategie di trading utilizzando dati storici e migliora i tuoi sistemi

Annota note importanti, osservazioni e strategie in un unico posto

🔑 Ideale per: trader seri o di lungo corso che desiderano registrare e analizzare le operazioni in modo coerente per affinare la propria strategia e ridurre le decisioni emotive.

Guarda: cerchi modelli più flessibili che garantiscano la connessione dei tuoi obiettivi ai piani d'azione? Scopri come Christine utilizza i modelli ClickUp per la sua attività e per uso personale:

4. Modello di diario

via Notion

Ti piacciono i diari dettagliati, ma non vuoi avere a che fare con il disordine che ne deriva? Questo modello gratuito di diario Notion visualizza il tuo calendario, le sequenze e gli ultimi diari in un unico posto. Registra le tue riflessioni e i tuoi stati d'animo quotidiani e dividi le tue voci in categorie come Sogni, Obiettivi, Personale e Viaggi.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza tutti i tuoi giorni positivi e negativi a colpo d'occhio con un calendario visivo

Assegna un codice colore alle voci per effettuare un monitoraggio più facile del tuo umore

Organizza le voci del diario archiviando quelle inattive e mantenendo la cronologia

🔑 Ideale per: Persone che si concentrano su un percorso di consapevolezza personale e cercano un modello completo.

⏩ Per saperne di più: Come stabilire le priorità delle attività nel lavoro (con passaggi per migliorare il flusso di lavoro)

5. Modello per il conto alla rovescia di Capodanno e il diario quotidiano

via Notion

Il modello di diario giornaliero e conto alla rovescia per il nuovo anno ti consente di iniziare l'anno con obiettivi chiari. Chiudi l'anno precedente rivedendo i momenti chiave per riflettere attentamente sul tempo trascorso.

Con questo elegante modello di diario Notion, puoi aggiungere un conto alla rovescia per il nuovo anno alla tua dashboard Notion per aggiungere un elemento dinamico e mantenerti motivato fino agli ultimi giorni dell'anno!

Ecco perché ti piacerà:

Fai il monitoraggio delle ferie, dei giorni festivi e dei permessi che hai preso nell'ultimo anno

Crea domande personalizzate per il monitoraggio dello stato e per identificare i margini di miglioramento

Crea dei buoni propositi per la tua salute, la tua carriera, le tue relazioni e la tua crescita personale

🔑 Ideale per: Persone entusiaste che si prefiggono obiettivi e hanno bisogno di una struttura chiara per sfruttare al meglio il tempo che resta dell'anno.

🧠 L'arte e la scienza del diario: Zeb Evans, fondatore e CEO di ClickUp, condivide come tenere un diario lo abbia aiutato a diventare più calmo, consapevole e resiliente: Scrivo un diario fin dalla mia prima adolescenza, ma nell'ultimo decennio l'ho trasformato in una pratica quotidiana. Scrivo nel mio diario due volte al giorno, impostando i miei obiettivi, le mie intenzioni e le aree di interesse sia per il mio lavoro che per la vita personale. Questo si è rivelato prezioso per me. Ogni mattina, quando scrivo nel mio diario, rileggo prima quello del giorno prima per ricordare cosa è successo e rivedere le lezioni che ho imparato. Ho scoperto che scrivere ogni giorno sul mio diario mi aiuta a organizzare meglio i miei pensieri, a prendere decisioni e, in generale, a vivere con intenzionalità. Scrivo un diario fin dalla mia prima adolescenza, ma nell'ultimo decennio l'ho trasformato in una pratica quotidiana. Scrivo nel mio diario due volte al giorno, impostando i miei obiettivi, le mie intenzioni e le aree di interesse sia per il lavoro che per la vita personale. Questo si è rivelato prezioso per me. Ogni mattina, quando scrivo nel mio diario, rileggo prima quello del giorno prima per ricordare cosa è successo e rivedere le lezioni che ho imparato. Ho scoperto che scrivere ogni giorno sul mio diario mi aiuta a organizzare meglio i miei pensieri, a prendere decisioni e, in generale, a vivere con intenzionalità.

6. Modello di diario giornaliero e di gratitudine

via Notion

Esprimere gratitudine è facile con il Diario giornaliero e della gratitudine di Notion. Il modello presenta una funzionalità/funzione di layout pulito e minimalista che ti consente di concentrarti sulla gratitudine e sulla positività ogni giorno. Tieni traccia del tuo umore e coltiva la tua salute mentale per sviluppare buone abitudini che miglioreranno la tua vita nel tempo.

Ecco perché ti piacerà:

Crea rapidamente nuove voci per la gratitudine giornaliera o settimanale e mantienile organizzate con diverse categorie

Usa i prompt per trovare l'ispirazione e iniziare a scrivere le tue voci

Registra le esperienze quotidiane e rifletti sulle tue sensazioni al riguardo

🔑 Ideale per: Chiunque desideri sviluppare l'abitudine di tenere un diario consapevole, basato sia sulla produttività che sulla positività.

💡 Bonus: tenere un diario non deve essere necessariamente un'attività unidimensionale. Se vuoi scrivere i tuoi pensieri mentre vai al lavoro o parlare se sai digitare, puoi farlo e molto altro ancora. Ecco come: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per individuare file, documenti e allegati in posizione

Usa Talk to Testo per chiedere, dettare e comando il tuo diario con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso aziendale Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA, usa la tua voce per scrivere il diario, creare note e altro ancora. Cattura le idee e porta le cose terminate 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

7. Modello di diario stoico

via Notion

Il modello di diario Stoic è una soluzione adatta a chi desidera migliorare se stesso. Dividi le tue voci in base all'obiettivo, come fitness, viaggi e crescita personale. Il modello fornisce anche oltre 250 prompt per aiutarti a superare il blocco dello scrittore, consentendoti di affrontare facilmente le sfide.

Ecco perché ti piacerà:

Concentrati sulla tua salute mentale attraverso il monitoraggio del tuo umore

Costruisci disciplina e chiarezza nel tempo con un quadro strutturato

Rimani coerente con la scrittura del diario legata ai valori e non alle attività

🔑 Ideale per: Appassionati di journaling alla ricerca di una routine di journaling basata sulla filosofia e fondata sulla crescita personale e sulla chiarezza.

⏩ Per saperne di più: Come creare una lista di controllo per la routine mattutina degli adulti

8. Modello per abitudini quotidiane e diario

via Notion

È facile mantenere la costanza con un efficiente sistema di monitoraggio delle abitudini. Il modello Daily Habits & Journal presenta una dashboard pulita con caselle di controllo, voci giornaliere generate automaticamente e indicatori di stato che si aggiornano in tempo reale per mantenerti motivato.

La parte migliore? Con le visualizzazioni Calendario, settimanale e vista Tabella, è facile visualizzare la tua costanza e personalizzare il layout in base ai tuoi obiettivi personali, che si tratti di tenere un diario, allenarti o ricordarti finalmente di bere abbastanza acqua.

Ecco perché ti piacerà:

Rivedi la cronologia delle abitudini e analizza i miglioramenti con il grafico delle serie consecutive

Tieni una voce giornaliera separata per avere una panoramica dettagliata

Elenco tutte le attività significative che hai completato durante la giornata

🔑 Ideale per: Persone che desiderano un approccio visivo per gestire gli impegni giornalieri e mensili e creare abitudini quotidiane che favoriscano la produttività.

9. Planner settimanale, tracker delle abitudini e modello di diario

via Notion

Cerchi un modello accattivante che ti aiuti a pianificare, monitorare e tenere un diario contemporaneamente? Prova il modello di pianificatore settimanale, monitoraggio delle abitudini e diario. Unisce la pianificazione settimanale al monitoraggio delle abitudini e alle note rapide in un unico spazio di lavoro integrato.

Avrai a disposizione una vista panoramica del calendario settimanale, elenchi da fare, suggerimenti per il diario della gratitudine, pagine per gli obiettivi e un tracker delle abitudini integrato che puoi personalizzare. Il modello offre anche una panoramica della settimana con il calendario Notion integrato. La sua interfaccia colorata rende divertente lavorare e rimanere in carreggiata.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un elenco della spesa e un elenco degli acquisti per il monitoraggio e la gestione delle tue abitudini alimentari

Elenco e effettua il monitoraggio delle abitudini salutari che desideri mantenere

Scrivi ciò che è successo durante la settimana per riflettere sul tuo stato

🔑 Ideale per: Persone che desiderano un modello a colori per monitorare la propria settimana e annotare i propri pensieri.

⏩ Per saperne di più: Come utilizzare il Bullet Journal per la project management e rimanere in linea con gli obiettivi

10. Modello Obiettivi Ultimate Tracker 2025 v1. 2

via Notion

Vuoi impostare obiettivi annuali con il tuo modello di diario? Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 di Notion offre la struttura giusta per farlo.

Con il framework SMART, puoi impostare obiettivi misurabili e raggiungibili. Clicca sul pulsante di ripristino automatico per spostare gli obiettivi dell'anno corrente negli archivi e pianificare quelli dell'anno successivo. Include strumenti come un dashboard visivo, countdown delle attività cardine, promemoria e una bacheca dedicata per mantenere l'ispirazione in primo piano.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una bacheca con immagini per rimanere in linea con i tuoi obiettivi e il lavoro richiesto per raggiungerli

Classifica e valuta gli obiettivi in base alla carriera, alle finanze, agli amici e altro ancora

Rifletti e analizza la settimana per mantenere alta la motivazione e migliorare la produttività

🔑 Ideale per: Persone orientate agli obiettivi e pianificatori ambiziosi che desiderano un modo semplificato per creare e effettuare il monitoraggio degli obiettivi annuali.

11. Modello per monitorare le abitudini in 21 giorni

via Notion

Stai cercando di creare una routine quotidiana costante ma non ci riesci? Raggiungi il tuo obiettivo con il modello Habit Tracker di 21 giorni di Notion. Con questo modello, puoi spostare le attività completate nell'archivio per riferimento futuro.

Crea una routine quotidiana e ottieni una panoramica dei completati nella parte inferiore. Prova a creare una pagina motivazionale per incoraggiarti ogni volta che apri il modello.

Ecco perché ti piacerà:

Elenco i punti di forza, i punti deboli e i suggerimenti per migliorare

Assegna un codice colore a tutte le tue attività per una maggiore visibilità e imposta le frequenze settimanali

Usa i filtri per il monitoraggio delle diverse attività durante la settimana

🔑 Ideale per: Studenti e professionisti che desiderano instaurare nuove micro abitudini con un modello semplice e facile da monitorare.

💡 Suggerimento professionale: la responsabilità di tenere un diario è stata migliorata grazie all'IA Notetaker di ClickUp! Puoi impostare una riunione con te stesso (o con un partner di account) e invitare l'IA Notetaker a registrare le tue riflessioni e i tuoi pensieri. Ascolta, trascrive e ordina in modo ordinato le tue voci, assicurandosi che ogni intuizione sia catturata e facile da trovare, in modo che l'auto-riflessione risulti più semplice. Ricevi note automatiche dall'IA Notetaker di ClickUp direttamente nella tua finestra In arrivo ClickUp

12. Modello rosa per tenere traccia della routine di cura della pelle

via Notion

La tua routine di cura della pelle ti sembra più un altro compito da svolgere che un rituale rilassante? Il modello Pink Aesthetic Skincare Routine Tracker ti aiuta a creare e seguire una routine per mantenere la tua pelle sana.

Assegna un codice colore alle pagine serali e mattutine in base al tipo di trattamento e alla marca dei prodotti per la cura della pelle. Puoi anche elencare le immagini dei prodotti per la cura della pelle e aggiungere citazioni per migliorare l'appeal visivo.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni un elenco dei prodotti con valutazione, volume, prezzo, scadenza e link per l'acquisto

Crea un elenco della spesa e spunta i prodotti man mano che li acquisti

Elenco i trattamenti settimanali con tipo, prodotti, frequenza, scopo e nota

🔑 Ideale per: Principianti nella cura della pelle e tester di prodotti che desiderano creare una routine di cura della pelle costante o effettuare il monitoraggio dei miglioramenti della pelle.

13. Modello di pianificatore dei pasti in rosa

via Notion

Pianificare i pasti può diventare rapidamente un grattacapo, poiché comporta l'acquisto degli ingredienti, la ricerca delle ricette e il coordinamento della preparazione. Il modello Pink Aesthetic Meal Planner di Notion semplifica questa attività quotidiana.

Imposta dei promemoria e spuntali una volta completati. Puoi creare un piano alimentare e un elenco della spesa per l'intera settimana o il mese, in modo da avere sempre tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Ecco perché ti piacerà:

Categorizza le ricette e crea un elenco con valutazione, tempo di preparazione e URL della ricetta

Crea un diario alimentare con immagini, valutazioni e altri dettagli

Converti le unità utilizzando il convertitore per misurazioni precise

🔑 Ideale per: Chef e cuochi alla ricerca di un modello strutturato per semplificare il piano dei pasti e la loro preparazione.

14. Modello di tracciatore delle pulizie

via Notion

Potresti pulire alcune parti della casa ogni giorno, ma ci sono alcune faccende come il bucato, le pulizie approfondite, passare l'aspirapolvere, falciare il prato e altre che richiedono tempo dedicato e seguono una frequenza prestabilita. Prova il modello Cleaning Tracker di Notion per tenere sotto controllo tali faccende domestiche.

Crea un elenco delle faccende da svolgere e utilizza le liste di controllo per segnare lo stato. Puoi anche aggiungere commenti come riferimento e per migliorare, in modo da sapere esattamente cosa richiede particolare attenzione e cosa è già in ordine.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una playlist con produttività per rendere divertenti le pulizie

Categorizza le attività di pulizia per stanza per un facile piano

Automazione il ripristino delle attività con reset giornalieri, settimanali e mensili

🔑 Ideale per: Persone o famiglie indaffarate che cercano un modello strutturato per creare un elenco di faccende domestiche e creare un programma.

🎥 Guarda: È più facile mantenere le abitudini quando puoi registrarle, monitorarle e modificarle nello stesso spazio. ClickUp lo rende possibile. Questo video ti spiega come utilizzare al meglio ClickUp come tracker delle abitudini.

15. Modello Obiettivi di vita

via Notion

Vuoi mantenere la tua giornata concentrata e produttiva al servizio dei tuoi obiettivi a lungo termine? Il modello Notion per gli obiettivi di vita ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo con un conto alla rovescia in tempo reale per tutte le tue scadenze. Aggiungi citazioni nella Box delle citazioni ispiratrici per rimanere motivato. Il modello promuove la scrittura consapevole, il piano e l'esecuzione con immagini rilassanti.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi collegamenti per accedere rapidamente agli strumenti che usi di più e risparmiare tempo

Ottieni una guida agli obiettivi SMART per raggiungere tutti i tuoi obiettivi in tempo

Monitora tutte le tue attività, grandi e piccole, per portare a termine le cose senza intoppi

🔑 Ideale per: studenti, imprenditori, professionisti creativi o chiunque desideri sviluppare abitudini con un approccio strutturato.

16. Modello grafico per il monitoraggio visivo delle abitudini

via Notion

Il Notion Visual Habit Tracker Graphics trasforma il monitoraggio delle abitudini in un'esperienza visivamente accattivante. Ha funzionalità/funzione di un calendario a griglia colorato che ti consente di monitorare le tue abitudini con un solo clic.

Il modello fornisce un feedback visivo codificato a colori, che ti aiuta a mantenere alta la motivazione e a vedere i tuoi stati a colpo d'occhio. Una mappa termica annuale ti consente di visualizzare il percorso delle tue abitudini e di effettuare il monitoraggio dei progressi nel tempo.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora il tuo stato con grafici a colori a codice

Ottieni una panoramica della cronologia annuale delle tue abitudini per vedere quanto lontano sei arrivato

Imposta dei promemoria per mantenere la tua routine quotidiana in linea con i tuoi obiettivi

🔑 Ideale per: Pensatori visivi e appassionati di auto-miglioramento che desiderano fissare obiettivi e visualizzare lo stato in modo semplice e intuitivo.

📚 Leggi anche: Come aumentare la produttività con il bullet journaling

17. Modello Self-Improvement 101

via Notion

Il modello Self-Improvement 101 di Notion semplifica la pianificazione e il monitoraggio del tuo percorso di crescita personale. Le domande guidate ti aiutano a pianificare, seguire e riflettere sul tuo stato.

Ma non è tutto. Le visualizzazioni calendario, lista e tabella offrono diverse prospettive per un monitoraggio efficiente. Il diario della gratitudine fornisce un approccio equilibrato alla consapevolezza di sé, in modo da muoversi nella giusta direzione.

Ecco perché ti piacerà:

Fissa degli obiettivi con la formula SMART ed elenca l'elenco dei passaggi concreti da compiere

Dedica del tempo a riflettere sulle sfide, sulla gratitudine e sui risultati raggiunti

Crea un diario e effettua il monitoraggio dello stato con il tracker visivo

🔑 Ideale per: Chiunque sia pronto a costruire routine migliori, desideri un quadro strutturato per impostare obiettivi di miglioramento personale e lavorare per crescere.

18. Modello di suddivisione/monitoraggio dell'allenamento

via Notion

Vuoi vedere se stai facendo stato nella tua routine di allenamento? Il modello Workout Split/Tracker di Notion ti aiuta a fare proprio questo.

Ha un'interfaccia utente pulita ed è organizzato per divisione, gruppo muscolare e tutti gli esercizi. Puoi confrontare i sollevamenti precedenti e la forza acquisita e modificare gli allenamenti in base alla tua analisi. Ti consente di registrare serie, ripetizioni, pesi e nota per ogni allenamento, il tutto ordinato per giorno.

Ecco perché ti piacerà:

Registra ogni dettaglio nel modulo integrato

Visualizza lo stato mentre il volume di allenamento si aggiorna automaticamente

Collega ogni esercizio a un gruppo muscolare specifico e al muscolo su cui concentrarti

🔑 Ideale per: Appassionati di fitness alla ricerca di uno strumento strutturato per pianificare il piano degli allenamenti e per il monitoraggio degli esiti positivi.

19. Modello di agenda Blossom Study Planner

via Notion

Il modello Blossom Study Planner di Notion ti aiuta a gestire in modo efficace compiti, compiti a casa, studio autonomo e tempo dedicato al programma scolastico. Include moduli per orari delle lezioni, elenchi da fare settimanali, monitoraggio delle abitudini, voti, flashcard e sezioni per note, il tutto racchiuso in un'area di lavoro facile da navigare.

Questo planner combina struttura e flessibilità: puoi personalizzare le tue materie o abitudini, registrare riflessioni o compiti e tenere tutto organizzato, il tutto godendo di un layout visivamente piacevole e intuitivo.

Ecco perché ti piacerà:

Elenco gli argomenti e includi le cose da fare, i compiti e il materiale di studio

Tieni traccia del tempo rimanente prima della scadenza con il tracker automatico

Imposta una formula per il monitoraggio dei progressi e visualizza i capitoli trattati per argomento

🔑 Ideale per: Studenti alla ricerca di una struttura semplice per creare un elenco dei propri obiettivi e attività accademiche.

20. Modello per monitorare fitness/routine

via Notion

Vuoi creare una routine di fitness e assicurarti di seguirla con costanza senza scuse? Il modello Fitness/Routine Tracker ti semplifica il compito. Con sezioni predefinite e prompt per gli allenamenti, il modello ti aiuta a creare senza difficoltà un modulo di allenamento per la settimana. Aggiungi commenti e file pertinenti per inserire tutorial di allenamento o una dieta dopo l'allenamento.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una lista di controllo per la settimana e segna lo stato ogni giorno

Categorizza le attività nei blocchi di attività per un facile piano

Menzioni una routine dettagliata per allenamenti costanti ogni settimana

🔑 Ideale per: Gli appassionati di fitness che desiderano pianificare la routine di allenamento settimanale per stabilire un'abitudine.

*limiti di Notion

Sebbene i modelli Notion offrano un modo semplice per creare abitudini, presentano alcune limitazioni:

prenditi il tempo necessario per costruire*: creare modelli complessi da zero richiede tempo e può causare frustrazione quando non vengono realizzati correttamente

personalizzazione limitata*: sebbene Notion sia flessibile, alcuni modelli impongono un limite su quanto puoi modificare il layout. I modelli creati pensando al flusso di lavoro di qualcun altro potrebbero non soddisfare le tue esigenze

nessuno strumento di monitoraggio integrato*: Notion non offre funzionalità integrate di monitoraggio del tempo o di creazione di grafici. Per farlo dovrai utilizzare strumenti aggiuntivi

curva di apprendimento per i nuovi utenti*: capire come funzionano i modelli e come modificarli può sembrare complicato all'inizio

*modelli Notion alternativi

Monitoraggio e analisi della crescita personale possono essere difficili con i modelli di diario Notion. ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti aiuta a fare tutto senza sforzo.

Ecco un elenco dei migliori modelli alternativi di Notion per aiutarti a rimanere in monitoraggio:

1. Modello ClickUp Daily Notes

Ottieni un modello gratis Aggiungi note rapide, effettua il monitoraggio dello stato e rifletti sulla tua giornata con il modello ClickUp Daily Notes

Il modello ClickUp Daily Notes ti aiuta a prendere rapidamente appunti, annotare pensieri, monitorare il tuo stato e trasformare le riflessioni in azioni concrete.

Utilizza la visualizza Calendario per pianificare la tua vita quotidiana con scadenze e programmi a colpo d'occhio. L'elenco delle note mostra le voci con le date di creazione e gli ultimi commenti. Inoltre, converti le tue note in attività eseguibili con un solo clic.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza il tuo modulo di note giornaliere con riflessioni, punti chiave o piani

Fissa obiettivi e scadenze realistici per ottenere un esito positivo ogni volta

Aggiungi una lavagna online ClickUp per mappare le idee o delineare i flussi di lavoro

🔑 Ideale per: Professionisti impegnati e studenti alla ricerca di un formattare strutturato per vedere il proprio stato, punti di forza e punti deboli durante la giornata.

scopri come utilizzare ClickUp per il time blocking!*

⏩ Per saperne di più: Le migliori app gratuite per appunti adesivi online

2. Modello ClickUp Life Plan*

Ottieni un modello gratis Fissa obiettivi chiari, visualizza lo stato e osserva l'impatto delle azioni quotidiane con il modello ClickUp Life Plan

Ti senti alla deriva e ti chiedi quale direzione dovrebbe prendere la tua vita? Il modello ClickUp Life Plan ti aiuta a definire gli obiettivi e a rimanere sulla strada giusta. Ti aiuta a definire e pianificare gli obiettivi presenti e futuri.

Puoi organizzare gli obiettivi in base alle aree chiave della vita: famiglia, carriera, salute fisica e mentale, relazioni, finanze e altro ancora. Utilizza la scheda Life Board per ottenere una panoramica delle attività per area e la vista Bacheca per stabilire le priorità delle attività.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna un partner di account per mantenerti motivato e in monitoraggio

Includi la visione, i valori, gli obiettivi SMART , l'autovalutazione e le priorità per i tuoi obiettivi principali

Suddividi le attività in attività secondarie e liste di controllo per un flusso chiaro

🔑 Ideale per: Persone che desiderano un'agenda preformattata per fissare obiettivi e riflettere sullo stato e sui propri pensieri.

🔎 Lo sapevi? Quando scrivi i tuoi obiettivi, hai il 42% di probabilità in più di raggiungerli, quindi tenere un diario potrebbe essere la chiave del tuo esito positivo!

3. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp*

Ottieni un modello gratis Suddividi le attività, crea una tabella di marcia e analizza lo stato con il modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Con così tante attività durante la giornata, un piano formulato con cura è essenziale per rimanere in carreggiata e riflettere. Ma come pianificarlo alla perfezione? Il modello di piano d'azione giornaliero ClickUp offre la struttura giusta.

Visualizza ogni elemento con attività secondarie, stato di priorità, stato di completamento, tag di reparto, data di inizio e fine e complessità dell'attività, in modo che nulla venga trascurato.

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni la visualizzazione della Sequenza per categorie per sapere cosa è in scadenza e cosa è in programma

Aggiungi commenti per annotare pensieri, aggiornamenti o informazioni aggiuntive

Imposta le dipendenze per individuare gli ostacoli e comprendere il flusso

🔑 Ideale per: Professionisti orientati agli obiettivi e persone che amano le routine per raggiungere obiettivi professionali e personali e riflettere sugli insegnamenti e sulle sfide.

4. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le risorse, identifica le aree di miglioramento e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Pensa a ciò che desideri ottenere e identifica le competenze necessarie per raggiungerlo con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp. Questo modello semplifica la creazione di piani attuabili, il monitoraggio dei progressi e la riflessione.

Imposta delle attività cardine in ClickUp per mantenere alta la motivazione e utilizza gli stati personalizzati per organizzarti al meglio. Inoltre, con ClickUp Documento, puoi facilmente raccogliere idee sugli obiettivi e trasformarle in un piano d'azione. La parte migliore? Offre filtri per cercare e ordinare le informazioni, rendendo più facile il monitoraggio dello stato in un modo che ha senso per te.

Ecco perché ti piacerà:

Includi tempo, obiettivi, piano di sviluppo, persona account e trimestre per ogni piano d'azione

Crea una matrice delle competenze per mappare le tue competenze attuali e quelle da sviluppare

Visualizza il numero di competenze su cui stai lavorando ogni trimestre

🔑 Ideale per: Persone che cercano un formattare strutturato per migliorare la propria crescita personale e riflettere sul proprio apprendimento.

💡 Suggerimento da esperto: Sei pronto a rendere la scrittura del diario quotidiano un gioco da ragazzi, ma non vuoi un modello fisso? Riunisci ClickUp blocco note, il tuo nuovo strumento da aggiungere ai preferiti per catturare pensieri, idee e riflessioni! annota qualsiasi cosa, in qualsiasi momento:* registra rapidamente i tuoi successi quotidiani, le tue preoccupazioni o le tue idee più stravaganti, senza bisogno di post-it

Organizzati con facilità: crea note separate per ogni giorno o argomento, così i tuoi pensieri non andranno mai persi nel caos

Sincronizzazione tra dispositivi: inizia a scrivere una voce di diario sul tuo laptop e finiscila sul tuo telefono: le tue note ti seguiranno ovunque tu vada

trasforma le note in azioni:* converti facilmente le tue riflessioni in attività o promemoria, aiutandoti a trasformare le intuizioni in progressi reali

5. Modello di piano di cura di sé ClickUp*

Ottieni un modello gratis Fissa obiettivi raggiungibili, organizza le attività e monitora lo stato con il modello ClickUp Self Care Plan

Rimanere in salute e mantenere l'equilibrio può sembrare un compito arduo, ma il modello di piano di cura personale di ClickUp lo rende semplice.

Pianifica e organizza il tuo piano di cura personale per categorie come mente, corpo e spirito, e rifletti su ciò che ti rende veramente felice. Crea tipi personalizzati di cura personale, salute, finanze, tempo trascorso davanti allo schermo, tempo libero, bellezza, viaggi e altro ancora, per coprire ogni aspetto del tuo benessere.

Ecco perché ti piacerà:

Contrassegna le attività come Non iniziata, In linea con gli obiettivi, Fuori dagli obiettivi, Raggiunta, In fase di completamento o In sospeso

Rifletti su come ti sei sentito durante o dopo ogni attività, oppure nota gli aspetti da migliorare

Elenca i passaggi, le risorse necessarie e altri dettagli con le liste di controllo

🔑 Ideale per: Gli appassionati di crescita personale che cercano un quadro organizzato per migliorare il loro percorso di cura di sé e mantenere la coerenza nel loro lavoro richiesto.

📮 ClickUp Insight: La salute e il fitness sono gli obiettivi personali principali dei partecipanti al nostro sondaggio, ma il 38% ammette di non effettuare il monitoraggio costante dello stato. 🤦 C'è un grande divario tra intenzione e azione! ClickUp può aiutarti a fare un passo avanti nella tua forma fisica con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di poter creare senza sforzo queste routine, registrare ogni allenamento e mantenere forte la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché per rimanere in carreggiata è necessario prima di tutto vedere la carreggiata.

6. Modello ClickUp per gli obiettivi giornalieri

Ottieni un modello gratis Fissa degli obiettivi, mantieni alta la motivazione e tieni tutto sotto monitoraggio con il modello ClickUp Daily Goal Template

Il modello ClickUp Daily Goal ti aiuta a convertire le ambizioni più elevate in traguardi quotidiani di dimensioni più piccole. Puoi definire obiettivi misurabili, come completare un allenamento di 30 minuti o scrivere un post sul blog, e suddividerli in attività o attività secondarie gestibili.

Utilizza il modulo nota personalizzabile per aggiungere o modificare domande sui tuoi obiettivi quotidiani e allega file pertinenti per aggiungere contesto. Lascia commenti accanto alle attività per registrare aggiornamenti o riflessioni. Inoltre, imposta un partner di responsabilità per mantenere lo slancio.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una dashboard ClickUp personalizzata e imposta delle attività cardine per il monitoraggio dello stato

Etichetta le attività come riflessione, gratitudine, idea e altro ancora per un facile monitoraggio

Aggiungi tag, effettua il monitoraggio del tempo, definisci le relazioni tra le attività e stabilisci le priorità per rimanere concentrato

🔑 Ideale per: Persone e manager che desiderano gestire gli obiettivi e aggiungere voci giornaliere per riflettere sullo stato e sulle aree di miglioramento.

⏩ Per saperne di più: Cose produttive da fare nel tempo libero quando ci si annoia al lavoro.

7. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le attività, effettua il monitoraggio dello stato e rifletti sui miglioramenti con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Quando la lista delle cose da fare si allunga, finisci per dimenticare alcune cose e la produttività ne risente. Il modello di agenda giornaliera ClickUp offre uno spazio di lavoro strutturato per gestire con chiarezza le attività quotidiane personali e professionali ed evitare tali situazioni.

Usa la vista Calendario per visualizzare i giorni e capire come allocare il tempo. Aggiungi nota accanto a ogni attività per fornire contesto o includere suggerimenti di miglioramento.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le attività in categorie personalizzabili per una maggiore chiarezza

Aggiungi liste di controllo come la spesa, risorse per l'abitudine di tenere un diario e altro ancora

Utilizza il dashboard per il monitoraggio del tuo stato con grafici intuitivi e interattivi

🔑 Ideale per: Chi cerca la produttività e desidera un formattare strutturato per ottenere di più durante la giornata migliorando continuamente.

⏩ Per saperne di più: I migliori modelli di scrittura di contenuto per semplificare il processo

8. Modello di pianificatore mensile ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea un piano d'azione per l'intero mese e monitora il completamento con il modello di pianificatore mensile ClickUp

Ti è mai capitato di dimenticare delle attività da fare nel corso del mese e, quando arriva la scadenza, ti ritrovi nel caos più totale? Con il modello di pianificatore mensile ClickUp questo non accadrà più. Ti offre un elenco chiaro di attività con commenti e categorie come tempo libero, abitudini, crescita personale e altro ancora.

Con una panoramica completa delle attività mensili e delle date in programma, questo modello rende semplicissimo pianificare in anticipo e rimanere concentrati.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta la capacità di carico di lavoro e assegna le attività quotidiane di conseguenza

Visualizza le attività scadute, in corso e completate utilizzando la vista Bacheca

Rifletti sui successi e sulle battute d'arresto e crea un elenco per guidare i miglioramenti futuri

🔑 Ideale per: Persone alla ricerca di uno strumento di produttività per mantenere l'efficienza e apportare miglioramenti con revisioni mensili.

⏩ Per saperne di più: Le migliori app gratuite per pianificatori digitali

9. Modello ClickUp delle cose da fare quotidianamente

Ottieni un modello gratis Organizza le attività quotidiane in un unico posto con il modello ClickUp Daily Things Da fare

Il modello ClickUp Daily Things Da fare offre un sistema pulito per il monitoraggio delle attività quotidiane con liste di controllo integrate suddivise in aree della vita come Lavoro, Personale e Scuola. Puoi creare sottocategorie come cose da fare quotidiane, attività lavorative e altro ancora, ed elencare le attività nelle liste di controllo.

Imposta le dipendenze, rifletti sulla tua giornata con i moduli integrati o raccogli idee per miglioramenti, il tutto in un unico diario digitale organizzato. Con spazio per commenti o allegati, è un modo semplice ma potente per mantenere organizzate e con visibilità le attività quotidiane, perfetto per il piano della routine.

Ecco perché ti piacerà:

Carica le attività tramite CSV, Excel o integra altre app per evitare l'inserimento manuale delle voci

Monitora lo stato con un tracker automatico che si aggiorna man mano che completate le attività

Definisci il tuo carico di lavoro giornaliero come pesante, moderato o leggero per bilanciare il tuo programma

🔑 Ideale per: studenti e professionisti che cercano uno strumento strutturato per aumentare la loro produttività e completare le attività quotidiane.

⏩ Per saperne di più: Le migliori app per gli elenchi da fare (Free e a pagamento)

10. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ottieni un modello gratis Crea abitudini sane, definisci compiti quotidiani e misura lo stato con il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Vuoi partecipare alla 75 Hard Wellness Challenge? Il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge è stato creato appositamente per guidarti attraverso l'impegnativo programma di fitness mentale e fisico di 75 giorni.

Include liste di controllo giornaliere per tutte le attività principali. Inizia a scrivere il tuo diario riflettendo sulle abitudini che desideri acquisire, che si tratti di allenamenti quotidiani o di finire la tua lista di libri da leggere, e elencale per il percorso di 75 giorni. Questo layout strutturato ti aiuta al monitoraggio dei tuoi obiettivi in modo facile e a rimanere sulla strada giusta.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi ogni giorno i tuoi pensieri per il monitoraggio dello stato e per identificare le aree di miglioramento

Contrassegna le dipendenze per analizzare i ritardi e pianificare con un piano più efficace

Includi risorse, processi passo-passo o ulteriori dettagli per ogni attività

🔑 Ideale per: Persone che cercano un modello di diario estetico per partecipare alla sfida benessere di 75 giorni e fare stato ogni giorno.

🧠 Curiosità: le tue abitudini seguono un ciclo in tre passaggi: stimolo, routine, ricompensa! Lo stimolo trigger il comportamento, la routine è ciò che fai e la ricompensa ti spinge a ripetere l'azione. È il modo in cui il tuo cervello va in pilota automatico!

11. Modello di registro degli esercizi ClickUp

Ottieni un modello gratis Registra gli allenamenti, cerca esercizi specifici e imposta metriche con il modello di registro degli esercizi ClickUp

Rendere l'allenamento un'abitudine va oltre il semplice completamento della routine. Il modello di registro degli esercizi ClickUp è progettato per fornire supporto al tuo intero percorso di fitness.

Crea attività per ogni allenamento e registra i dettagli utilizzando campi personalizzati come tipo di esercizio, parte del corpo interessata, intensità e valutazione personale. Puoi anche utilizzare la sezione dei commenti per riflettere sulle tue prestazioni, nota come ti sei sentito e tenere traccia dei miglioramenti.

Ecco perché ti piacerà:

Registra la durata, le calorie bruciate e altre metriche chiave per monitorare l'efficacia dell'allenamento

Monitora le abitudini di supporto come dieta, sonno, idratazione e passaggi giornalieri

Aggiungi immagini, link, tutorial video e istruzioni passo-passo

🔑 Ideale per: Appassionati di fitness alla ricerca di uno strumento intuitivo e visivamente accattivante per semplificare la propria routine di allenamento.

12. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni un modello gratis Fissa obiettivi personali, valuta il carico di lavoro e visualizza l'esito positivo con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti consente di creare attività per ogni abitudine desiderata, come fare esercizio fisico, leggere o meditare, e di configurarle in modo che si ripetano quotidianamente, settimanalmente o secondo programmi personalizzati.

Puoi aggiungere campi personalizzati per monitorare metriche come progressi, obiettivi e quantità (ad esempio, 10.000 passi, 15 pagine lette) e tenere traccia di ogni abitudine con stati come Aperto e Completato. Se vuoi monitorare seriamente le tue abitudini come parte di obiettivi di produttività più ampi, questo strumento si integra bene anche nel più ampio ecosistema di gestione delle attività e degli obiettivi di ClickUp.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta automazioni per il monitoraggio dello stato e per apportare modifiche

Aggiungi ciò per cui sei grato ogni giorno per aumentare la positività dalla posizione

Monitora il carico di lavoro quotidiano per pianificare il tuo piano quotidiano in modo efficace

🔑 Ideale per: studenti o professionisti alla ricerca di un modello dettagliato e organizzato per creare abitudini e mantenere la coerenza.

Voce dei clienti: ecco cosa pensa Beth Barbaglia, Direttore della gestione dei piani presso Vx Group, dell'utilizzo di ClickUp: ClickUp ha decisamente aumentato la mia produttività personale e mi ha aiutato a organizzarmi meglio. ClickUp ha decisamente aumentato la mia produttività personale e mi ha aiutato a organizzarmi meglio.

13. Modello ClickUp per il piano dei pasti

Ottieni un modello gratis Piano i pasti, organizzali e effettua il monitoraggio degli ingredienti e dell'elenco della spesa con il modello di piano dei pasti di ClickUp

Quando hai gli strumenti giusti, pianificare e preparare i pasti diventa semplicissimo. Il modello di pianificazione dei pasti ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per risparmiare tempo e rimanere in carreggiata.

Pianifica ogni pasto per ogni giorno della settimana e aggiungi immagini per una rapida consultazione all'interno del modello. Inoltre, monitora facilmente il tuo piano quotidiano per modificare le ricette, aggiornare gli ingredienti o adeguare la tua lista della spesa in base alle necessità.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi la preparazione in attività secondarie come preparare l'elenco degli ingredienti, fare la spesa, caricare la ricetta e altro ancora

Registra l'apporto netto di grassi, carboidrati, proteine, calorie e acqua per un piano nutrizionale corretto

Etichetta i pasti come equilibrati, chetogenici, vegetali e altro ancora in base ai tuoi obiettivi alimentari

🔑 Ideale per: Chef e cuochi che desiderano un formattare strutturato per pianificare i pasti ed elaborare un elenco di ricette e ingredienti in un unico posto.

14. Modello di produttività personale ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano le tue attività, organizzale e monitora lo stato con il modello di produttività personale ClickUp

Il modello di produttività personale ClickUp è progettato per aiutare le persone a organizzare le attività, fissare obiettivi personali SMART e stabilire le priorità nella loro vita quotidiana.

Utilizza le funzionalità di monitoraggio del tempo per analizzare il tempo e individuare le aree di miglioramento. Inoltre, programma pause e momenti di relax per mantenere l'equilibrio ed evitare il burnout. Che tu stia destreggiandoti tra faccende domestiche, progetti collaterali o obiettivi creativi, questo modello è una configurazione semplificata che mantiene tutto in ordine, responsabile e facile da gestire senza sentirti sopraffatto.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni un elenco delle persone importanti e dei loro recapiti per organizzare meglio la tua vita lavorativa e personale

Organizza tutto ciò che devi imparare o acquistare, insieme a risorse utili

Rifletti ogni giorno su ciò che ti è piaciuto, su ciò che non ha lavorato e su ciò che hai imparato con un diario

🔑 Ideale per: Persone che desiderano uno strumento strutturato per definire i propri obiettivi e le proprie priorità al fine di migliorare la produttività.

15. Modello ClickUp per gli obiettivi annuali di fitness

Ottieni un modello gratis Fissa gli obiettivi di fitness annuali e pianifica gli allenamenti con il modello ClickUp Fitness Yearly Goals Template

Hai un obiettivo di fitness ben definito, ma mantenerlo per tutto l'anno può essere difficile. Il modello ClickUp Fitness Yearly Goals ti offre una tabella di marcia chiara per eliminare questa incongruenza. Inizia creando un documento in cui elencare tutti i tuoi obiettivi di fitness annuali e delineare la tua strategia. Quindi, suddividilo in sottopagine per ogni allenamento, esercizio e piano alimentare.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci metriche chiave come ripetizioni, serie, durata e altro per il monitoraggio dei risultati

Imposta le attività per ogni allenamento durante tutto l'anno per rimanere organizzato

Crea il tuo profilo con obiettivi di fitness, foto dello stato e statistiche sulla salute

🔑 Ideale per: Persone che cercano uno strumento strutturato per fissare obiettivi di fitness annuali e allineare il proprio lavoro richiesto per raggiungerli.

*rendi ogni giorno intenzionale con ClickUp

I modelli di diario sono strumenti potenti per organizzarti e riflettere sui tuoi pensieri e sentimenti. Inoltre, danno struttura alla tua giornata.

ClickUp offre un intervallo di funzionalità che semplificano il lavoro. Con strumenti di produttività integrati e modelli pronti all'uso, ti aiuta a monitorare gli obiettivi e a creare una routine adatta alle tue esigenze.

Iscriviti a ClickUp gratis e scrivi tutto quello che ti passa per la testa!