Modelli gratuiti di contratti per influencer per proteggere i tuoi accordi commerciali

Un tweet sbagliato, uno scandalo virale e improvvisamente il tuo accordo con il marchio è compromesso. Sembra drammatico? Non lo è.

Nel 2019, un gigante del settore beauty ha interrotto i rapporti con una famosa influencer dopo che uno scandalo che coinvolgeva i suoi principali è esploso online. La collaborazione è stata interrotta quasi dall'oggi al domani, lasciando le persone a chiedersi:

Che tipo di accordo avevano stipulato? Le aziende potevano legalmente recedere così rapidamente? C'erano protezioni per entrambe le parti?

A prescindere dai dettagli esatti, questo episodio è diventato un caso di studio sul perché i contratti per influencer sono importanti. Un documento legale ben redatto può includere clausole sulla reputazione, risultati attesi chiari, condizioni di recesso, una clausola di riservatezza e diritti di utilizzo.

In questo articolo discuteremo gli elementi essenziali di un contratto e condivideremo i migliori modelli Free di contratti per influencer per proteggere sia gli autori che i marchi.

Cosa sono i modelli di contratto per influencer?

Un modello di contratto per influencer è un accordo predefinito che delinea i termini chiave di una partnership tra un marchio e un autore di contenuti. Copre dettagli importanti come risultati attesi, Sequenza, termini di pagamento, diritti di utilizzo del contenuto, politiche di cancellazione e persino clausole relative alla reputazione del marchio.

Che tu sia un influencer che promuove prodotti gratis o un marchio che gestisce più campagne sulle seguenti piattaforme di social media (Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn), un contratto chiaro protegge entrambe le parti.

Garantisce che le aspettative del client siano allineate e aiuta a evitare confusione in seguito, come "Aspetta, volevi tre post, non uno?"

Considerali come una rete di sicurezza che svolge il suo lavoro silenziosamente dietro le quinte per mantenere le tue campagne di marketing pulite, professionali e senza stress.

👀 Lo sapevi? Oltre 5 miliardi di persone utilizzano attivamente qualche modulo di social media, rendendoli una delle piattaforme più potenti per raggiungere nuovi segmenti di pubblico e mantenere coinvolti quelli attuali.

12 modelli gratis di contratti per influencer

Sebbene online siano disponibili centinaia di modelli di contratto gratis, la maggior parte di essi è troppo vaga o troppo rigida per essere utilizzata, soprattutto nel campo dell'influencer marketing.

È qui che ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, può fare la differenza.

Invece di mettere insieme PDF e Documenti Google, ClickUp ti offre modelli completamente modificabili e tracciabili, progettati per team e autori reali che gestiscono campagne reali (e caos reale) su più piattaforme di influencer.

questi modelli includono sezioni essenziali per la gestione dei risultati finali, del periodo del contratto e dei diritti sul contenuto con la controparte. *

Ecco un elenco selezionato dei migliori modelli gratis di contratti per influencer, tra cui le scelte migliori di ClickUp:

1. Modello di contratto per influencer ClickUp

Ottieni un modello gratis Personalizza le tue partnership con gli influencer grazie al modello di contratto per influencer di ClickUp

Il modello di contratto per influencer di ClickUp è più di un semplice modulo legale: è il tuo scudo per le pubbliche relazioni e la soluzione per impostare le aspettative. Include sezioni strutturate per i risultati finali, i diritti sul contenuto, l'esclusività e i termini di pagamento.

Per gestire il controllo creativo e migliorare le relazioni tra agenzia e client, il modello ti consente di:

Aggiungi campi per la firma direttamente nel modello utilizzando ClickUp Documenti o integra strumenti come DocuSign o PandaDoc

Collega ogni sezione del contratto ai risultati effettivi

Richiedi approvazioni interne o da parte del client prima di inviare il contratto definitivo

Collabora con il tuo team legale, il reparto marketing o direttamente con l'influencer tagandoli in clausole specifiche o utilizzando i commenti in thread

Includi metriche di performance come tasso di coinvolgimento, impressioni o conversioni insieme ai piani di pagamento

📌 Ideale per: Autori o team di marketing che gestiscono accordi ricorrenti con influencer.

💡 Bonus: semplifica il processo di stipula dei contratti con gli influencer grazie a una potente IA: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app connesse, oltre che sul web, modelli di contratti per influencer, campioni di accordi e documenti relativi alle campagne

Usa Talk to Testo per porre domande, dettare i termini del contratto o gestire gli accordi con gli influencer con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per l'azienda che apporta contesto e intelligenza al tuo flusso di lavoro di gestione dei contratti Prova ClickUp Brain MAX, la super app AI che comprende davvero le tue esigenze di influencer marketing perché conosce il tuo lavoro. Elimina il sovraccarico di strumenti, usa la tua voce per redigere e aggiornare i contratti, assegnare attività relative agli accordi e semplificare l'intero processo di collaborazione con gli influencer, tutto in un unico posto. Questa è la prima app AI contestuale che le sostituisce tutte.

2. Modello di contratto aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratis Redigi termini commerciali chiari utilizzando il modello di contratto aziendale ClickUp

Hai bisogno di una base solida per diversi tipi di accordi, non solo per i contratti con gli influencer? Il modello di contratto aziendale ClickUp fa al caso tuo.

Grazie a layout strutturati che definiscono ambito, Sequenza, responsabilità e attività cardine di pagamento, questi modelli sono sufficientemente flessibili da adattarsi a diversi tipi di contratti, partnership o collaborazioni occasionali. È inoltre possibile assegnare attività di ClickUp a specifiche clausole contrattuali.

Perché apprezzerai il modello

Personalizza i campi, il tono e le clausole del contratto in base agli accordi B2B, B2C o di partnership

Organizzati meglio con titoli, elenchi puntati e formattare coerente per una comprensione rapida e una presentazione professionale

Imposta diverse autorizzazioni per i team interni, i client o i revisori legali, assicurandoti che le informazioni sensibili relative ai contratti o le informazioni riservate abbiano visibilità solo alle persone autorizzate

Inserisci dati in tempo reale come nomi di progetti, Sequenza o dettagli sui pacchetti di servizi utilizzando i campi personalizzati o i blocchi di incorporamento documento di ClickUp

📌 Ideale per: Marchi che desiderano un formattare di contratto più ampio da utilizzare oltre agli esempi di influencer marketing.

La voce dei clienti personalizzati: Marcus Sousa, Gerente de Projetos, Influencce Marketing, riassume molto bene il concetto: ClickUp ha davvero rivoluzionato il mio lavoro: è un piacere e un'esperienza incredibile lavorare con questa piattaforma, che mi aiuta ad assistere i miei client e a migliorare la proattività del mio team. ClickUp ha davvero rivoluzionato il mio lavoro: è un piacere e un'esperienza incredibile lavorare con questa piattaforma, che mi aiuta ad assistere i miei client e a migliorare la proattività del mio team.

3. ClickUp Addendum a un modello di contratto

Ottieni un modello gratis Modifica senza sforzo gli accordi esistenti con il modello di addendum al contratto ClickUp

È necessario modificare l'ambito della campagna e l'accordo a metà percorso? Non è necessario riscrivere l'intero accordo. Il modello di addendum al contratto di ClickUp consente di registrare e di effettuare la condivisione delle modifiche al contratto, quali risultati aggiuntivi, Sequenza modificata o aggiornamenti del budget.

Perché apprezzerai il modello

Allega o collega l'appendice direttamente al contratto originale archiviato nel documento ClickUp o all'interno delle attività correlate

Utilizza i thread di commenti o le visualizzazioni delle attività di ClickUp per evidenziare le modifiche apportate all'accordo originale

Include spazi integrati per la firma digitale di entrambe le parti

Aggiungi tag personalizzati come "Bozza", "In attesa di approvazione legale" o "Approvato" per mostrare chiaramente a che punto del processo di approvazione si trova l'addendum

📌 Ideale per: Campagne in continua evoluzione che richiedono aggiornamenti flessibili e tracciabili.

👀 Lo sapevi? Oltre il 60% degli utenti si fida più degli influencer che delle aziende e persino delle celebrità di primo piano quando si tratta di consigli sui prodotti.

4. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni un modello gratis Esamina le clausole contrattuali con precisione utilizzando il modello di revisione dei contratti ClickUp

Dimentica di destreggiarti tra allegati PDF e commenti contraddittori. Il modello di revisione dei contratti ClickUp trasforma la modifica dei contratti in un processo collaborativo. Puoi assegnare le parti interessate, contrassegnare le clausole da revisionare dal punto di vista legale e mantenere un registro delle modifiche per ogni versione.

Perché apprezzerai il modello

Monitora l'esatto stato di avanzamento di un contratto nella pipeline di revisione con stati predefiniti come "Revisione iniziale", "Necessita di consulenza legale", "Feedback del client" e "Approvazione finale"

Suddividi la revisione del contratto in attività concrete, esempio "L'ufficio legale deve rivedere la clausola 6" o "L'ufficio finanziario deve confermare i termini di prezzo". Ogni attività può essere assegnata, sottoposta a monitoraggio e dotata di una data di scadenza

Allega i documenti correlati, come il contratto originale, le specifiche di lavoro, le modifiche o gli accordi di riservatezza, direttamente all'attività di revisione

📌 Ideale per: team legali o diversi tipi di team di marketing che devono esaminare più contratti contemporaneamente.

🧠 Curiosità: organizzazioni come New Reach Marketing hanno raggiunto un fatturato annuo ricorrente (ARR) di 800.000 dollari grazie a ClickUp.

5. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni un modello gratis Definisci chiaramente le aspettative relative al servizio con il modello di contratto di prestazione di servizi

Hai offerto servizi che vanno oltre la pubblicazione sui social media? Il modello di contratto di servizi ClickUp è un contratto su misura per influencer sui social media che si occupano di creazione di contenuto, consulenza o strategie di marca.

Bonus: puoi raccogliere firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente attraverso la piattaforma. Il modello di contratto di servizio è inoltre progettato per:

Assegna uno stato come "Bozza", "In fase di revisione", "In attesa di firma" o "Firmato" a ciascun contratto, in modo che il tuo team sappia sempre a che fase è la procedura

Collega i termini del contratto (come le fasi del servizio, le sequenze o i risultati finali) direttamente alle attività di ClickUp, consentendo al tuo team e al client di monitorare l'esecuzione dell'accordo in tempo reale

Definisci gli importi dei pagamenti, le date di scadenza e le attività cardine della fatturazione dei client, quindi effettua la sincronizzazione di questi dettagli con le visualizzazioni Attività o Calendario di ClickUp

Crea lista di controllo interna per verificare elementi chiave come indennità, titolarità della proprietà intellettuale e limiti di servizio prima di inviare l'accordo finale

📌 Ideale per: Influencer che offrono servizi di fotografia, videografia o consulenza di marca.

💡 Suggerimento da esperto: hai bisogno di un contratto in fretta? Lascia che se ne occupi ClickUp Brain: basta chiedere e l'IA farà il lavoro pesante per te! Redigi contratti in modo più intelligente e veloce con ClickUp Brain

6. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni un modello gratis Supervisiona i contratti in modo efficiente con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Sei stanco di scorrere la finestra In arrivo alla ricerca dell'ultima versione di un contratto? Il modello di gestione dei contratti ClickUp ti offre un'unica dashboard per archiviare, organizzare e monitorare tutti gli accordi con gli influencer. Aggiungi tag per campagna, autore o stato, quindi imposta promemoria automatici per i rinnovi o le revisioni imminenti.

Perché apprezzerai il modello

Consenti a tutti di vedere immediatamente lo stato del contratto con fasi dedicate come "In attesa di revisione legale", "In fase di negoziazione", "In attesa di firma" e "Completamente eseguito"

Carica e archivia tutte le versioni dei contratti direttamente all'interno di ogni attività

Ottieni commenti con data e ora per tracciabilità chiara

Coinvolgi i team finanziari, legali o operativi direttamente nelle attività

📌 Ideale per: Marchi che gestiscono più contratti con influencer in diverse campagne.

7. Modello di modulo per la gestione dei contratti ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora i dettagli contrattuali in un unico posto con il modello di modulo di gestione dei contratti ClickUp

Il modello di modulo di gestione dei contratti ClickUp funge da modulo di registrazione intelligente che i team interni possono utilizzare per inviare richieste di collaborazione con influencer.

Con questo modello di gestione dei contratti, puoi anche acquisire in anticipo i dettagli dell'autore, i risultati attesi, gli obiettivi della campagna e il budget e generare immediatamente una bozza di accordo.

Perché apprezzerai il modello

Assicurati che ogni invio sia completo, accurato e pronto per l'azione con campi essenziali predefiniti come tipo di contratto, reparto richiedente, nome della controparte, valore del contratto, scadenza e priorità

Utilizza la logica condizionale per mostrare o nascondere i campi in base all'input dell'utente (ad esempio, mostra solo i campi specifici dell'accordo di riservatezza quando 'NDA' è selezionato come tipo di contratto)

Invia promemoria, aggiorna lo stato o avvisa le parti interessate in base alle date di scadenza contrattuali o ai ritardi nell'approvazione

📌 Ideale per: Agenzie o team interni che desiderano un processo di acquisizione standardizzato.

8. Modello di contratto per collaboratori ClickUp

Ottieni un modello gratis Stabilisci con sicurezza le responsabilità dei collaboratori utilizzando il modello di contratto per collaboratori di ClickUp

Quando lavori con influencer più simili a liberi professionisti, il modello di contratto per collaboratori ClickUp mantiene chiare le aspettative e i diritti. Include termini relativi alla proprietà intellettuale, accordi di riservatezza, pagamento e ambito del progetto.

Se sei l'unico responsabile della direzione del contenuto o dell'esecuzione della campagna, questo modello ti garantisce chiarezza in merito all'ambito di applicazione e ai diritti. In combinazione con ClickUp Documento, è facile da duplicare e adattare a diversi tipi di autori di contenuto.

Perché apprezzerai il modello

Utilizza stati come "In bozza", "In attesa di revisione", "Inviato al contraente", "Firmato" e "Archiviato" per vedere immediatamente lo stato di ciascun accordo scritto

Carica e monitora tutte le bozze di contratto, gli accordi firmati e le note di revisione direttamente in ogni attività

Imposta trigger automatici per: Avvisare l'ufficio legale quando i contratti sono pronti per il processo di revisione della documentazione ; Notificare ai manager le date di fine imminenti; Inviare promemoria ai contraenti per far firmare gli accordi o per rispettare le leggi applicabili

Avvisa l'ufficio legale quando i contratti sono pronti per il processo di revisione della documentazione

Avvisa i manager delle prossime date di fine

Invia un promemoria ai contraenti affinché firmino gli accordi o rispettino le leggi applicabili

Avvisa l'ufficio legale quando i contratti sono pronti per il processo di revisione della documentazione

Avvisa i manager delle prossime date di fine

Invia un promemoria ai contraenti affinché firmino gli accordi o rispettino le leggi applicabili

📌 Ideale per: Marchi che assumono influencer su base progetto con una struttura di pagamento e risultati attesi chiari.

📮 ClickUp Insight: ben il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni chiave semplicemente perché la documentazione è dispersa, e solo l'8% utilizza strumenti di project management per tenere traccia degli elementi da intraprendere. Ciò significa che la maggior parte dei team sta perdendo tempo a scrivere manualmente le cose o affidandosi alla memoria, alle chat e alle email per ricordare ciò che deve essere da fare. La nostra ricerca sulla comunicazione di team ha rilevato che quasi il 40% dei professionisti continua a effettuare il monitoraggio manuale degli elementi, rendendo il processo lento e soggetto a errori. Oltre il 38% utilizza metodi di monitoraggio incoerenti, che spesso portano a comunicazioni errate e mancato rispetto delle scadenze. Ancora più sorprendente? Il 14% non effettua il monitoraggio degli elementi. Conclusione: c'è un grande divario tra le conversazioni e l'azione. Senza un sistema affidabile come ClickUp, le decisioni importanti vengono trascurate.

9. Modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp

Ottieni un modello gratis Concludi gli accordi in modo professionale utilizzando il modello di lettera di risoluzione del contratto di ClickUp

Il modello di lettera di risoluzione del contratto di ClickUp include un linguaggio cortese ma fermo per chiudere gli accordi scritti. Utilizzalo per confermare le date di fine, i pagamenti finali e gli eventuali risultati finali rimanenti, in particolare quando è necessaria l'approvazione dell'inserzionista per i passaggi finali o il rilascio delle risorse.

Perché apprezzerai il modello

Passa attraverso stati definiti come "In fase di stesura", "In attesa di revisione legale", "Approvato" e "Consegnato". Assegna membri specifici del team a ciascun passaggio per garantire che non si verifichino risoluzioni senza un'adeguata supervisione

Archivia la lettera di risoluzione, le email correlate, le conferme firmate e i riferimenti legali direttamente nell'attività

Visualizza le risoluzioni attive e completate per motivo, reparto o periodo di tempo: utile per audit, revisioni di conformità e reportistica interna

📌 Ideale per: Situazioni in cui la partnership deve terminare anticipatamente, con chiarezza e documentazione.

Caso di studio: Come Shopmonkey ha accelerato le approvazioni di marketing con ClickUp *problema: Shopmonkey, azienda produttrice di software per officine meccaniche, aveva bisogno di un modo migliore per gestire le richieste e le approvazioni di marketing. Soluzione: L'utilizzo dei moduli ClickUp per le richieste di progetto consente al team di marketing di identificare tempestivamente eventuali problemi e porre domande sui progetti, riducendo le conversazioni avanti e indietro

Sfruttando le automazioni di ClickUp per gestire il lavoro di routine, Shopmonkey ha ridotto drasticamente le incomprensioni nei progetti e le attività dimenticate

Utilizza le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp per creare etichette e colonne con codici colore e personalizzare l'esperienza utente Risultato: riduzione del 50% *nella durata del ciclo di revisione e approvazione

riduzione del 33% *del tempo necessario per completare le richieste di progettazione

solo 2 mesi *per integrare l'intero team di marketing in ClickUp Dopo aver imparato a usare ClickUp, ho capito che sarebbe stato incredibilmente importante costruire il nostro spazio di lavoro di marketing in modo che fosse adatto a noi come team. Dato che il nostro team era nuovo, volevo vedere come lavoravano prima di imporre le mie idee. Dopo aver imparato a usare ClickUp, ho capito che sarebbe stato incredibilmente importante costruire il nostro spazio di lavoro di marketing in modo che fosse adatto a noi come team. Dato che il nostro team era nuovo, volevo vedere come lavoravano prima di imporre le mie idee.

10. Modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Delinea l'ambito e i termini del progetto con il modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Stai gestendo un'attività di influencer a lungo termine con parti in movimento? Il modello di contratto per servizi di project management ClickUp è il contratto operativo che fa per te.

Include l'ambito del progetto, le sequenze di consegna, i punti di controllo e le dipendenze, trasformandoli poi in una bacheca ClickUp in sincronia per il monitoraggio del progetto.

Perché apprezzerai il modello

Archivia ogni versione del contratto con sicurezza, con cronologia dei commenti e registri delle attività

Utilizza i filtri per ordinare i contratti per client, stato, settore o modello di fatturazione per reportistica o audit rapidi

Avvisa il tuo team legale quando un contratto è pronto per la revisione

Avvisa il project manager quando viene firmato un accordo

Invia un promemoria ai client per le approvazioni in sospeso o per le scadenze per la firma

📌 Ideale per: campagne di influencer a lungo termine che prevedono risultati complessi o il coordinamento di un team.

💡 Suggerimento da esperti: i migliori modelli di contratto per influencer non si limitano a elencare i risultati attesi, ma tengono conto anche delle complicazioni che possono sorgere. Cerca modelli di contratto per influencer che ti consentano di definire i limiti di revisione del contenuto, le clausole di riprese aggiuntive e chiari percorsi di escalation in caso di blocco delle approvazioni. (Perché "attendere un feedback" non dovrebbe compromettere la Sequenza di una campagna. )

11. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni un modello gratis Formalizza gli accordi di consulenza utilizzando il modello di contratto di consulenza ClickUp

Il modello di contratto di consulenza ClickUp è destinato agli autori che forniscono consulenza ai marchi in materia di tono, strategia o scelta delle piattaforme. Copre i termini di consulenza, gli accordi di riservatezza, la proprietà intellettuale e le strutture tariffarie personalizzabili. Include anche clausole con possibilità di commento per facilitare la negoziazione.

Perché apprezzerai il modello

Aggiungi valutazioni di consulenza specifiche, attività cardine del progetto e sequenze utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Collega i passaggi dell'accordo (ad es. revisione, modifica, approvazione del client) direttamente alle attività per una collaborazione in tempo reale con gli influencer e il monitoraggio dello stato

Tieni tutte le versioni del tuo contratto organizzate e accessibili tramite ClickUp Documento, così nessuno sarà costretto a utilizzare termini obsoleti

📌 Ideale per: Autori che stanno passando a ruoli di consulenza per i marchi.

👀 Lo sapevi? Molti marchi stanno già sfruttando l'IA per potenziare il loro social media marketing, dalla creazione di contenuto al piano di campagne e persino alla selezione degli influencer.

12. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni un modello gratis Allinea le aspettative del team con il modello di accordo di lavoro ClickUp

Il modello di accordo di collaborazione ClickUp delinea gli orari di lavoro preferiti, i canali di comunicazione, le Sequenza di revisione e lo stile di collaborazione. Puoi modificare il documento insieme agli influencer o ai team prima di redigere un contratto completo.

Perché apprezzerai il modello

Aggiungi l'accordo di collaborazione agli spazi o agli elenchi ClickUp pertinenti, in modo da poterlo consultare facilmente durante i progetti

Includi suggerimenti intelligenti per aiutare i Teams ad allinearsi su valori di condivisione, processi decisionali e strategie di risoluzione dei conflitti

Definisci la frequenza dei controlli, gli strumenti preferiti (Slack, email, commenti ClickUp) e i percorsi di escalation per i blocchi

Tieni traccia in modo trasparente di chi ha suggerito cosa e perché: ottimo per rivedere le discussioni

📌 Ideale per: Uso interno tra i team di gestione delle campagne di marketing e gli influencer prima della stesura di un contratto formale.

Cosa rende valido un modello di contratto per influencer?

Ora che hai esplorato un'opzione, come scegliere il modello di contratto per influencer più adatto alle tue esigenze?

Un buon modello di contratto per influencer dovrebbe includere:

Parti coinvolte : indica chiaramente i nomi e i ruoli del marchio e dell'influencer

Ambito della campagna : definisci il tipo di contenuto, il numero di post, le piattaforme e le scadenze

condizioni di pagamento*: specifica l'importo, la tariffa fissa, il metodo/modalità di pagamento e il calendario dei pagamenti

diritti sui contenuti*: definisci chi è il proprietario dei contenuti e come questi possono essere utilizzati o riutilizzati

Esclusività : menzione se all'influencer è vietato promuovere marchi concorrenti

Processo di approvazione : spiega come i contenuti saranno esaminati e approvati prima della pubblicazione

Requisiti di divulgazione : includi clausole per la conformità alle normative pubblicitarie (ad es. linee guida FTC)

Clausole di risoluzione : specifica come e quando entrambe le parti possono rescindere il contratto

Clausola di moralità/reputazione : consente la risoluzione del contratto qualora le azioni di una delle parti danneggino la reputazione del marchio

*riservatezza: proteggi le informazioni riservate in condivisione durante la partnership

Risoluzione delle controversie : definisci come saranno gestiti i disaccordi (ad esempio, mediazione o arbitrato)

firme*: includi uno spazio in cui entrambe le parti possano firmare e datare il contratto

💡 Suggerimento da esperti: non accontentarti di un semplice modello di contratto per influencer, ma scegne uno che ti consenta di inserire dettagli specifici come la frequenza dei post, le scadenze per gli swipe-up delle storie, i termini di esclusività della piattaforma e persino i diritti di utilizzo per gli UGC. Esempio, se stai conducendo una campagna stagionale, includi una data di scadenza automatica per i diritti sul contenuto. Questi dettagli proteggono sia l'immagine del tuo marchio che il tuo budget da sorprese post-campagna.

Conclusione: prima di cliccare su "Pubblica", invia il contratto

Le partnership con gli influencer possono essere incredibilmente gratificanti, ma solo quando le aspettative, i diritti e le responsabilità sono chiaramente definiti fin dall'inizio.

Questi modelli gratuiti di contratti per influencer ti aiutano a evitare i drammi del tipo "lui ha detto, lei ha postato" e a concentrarti su ciò che conta davvero: realizzare campagne di successo con i collaboratori giusti.

E se utilizzi ClickUp, questi modelli non sono solo documenti, ma fanno parte di un sistema. Puoi assegnare attività, tenere traccia delle recensioni, coinvolgere l'ufficio legale e gestire ogni fase della relazione con gli influencer in un unico posto.

Scegli il modello più adatto al tuo prossimo accordo, personalizzalo in base alla tua campagna e fissalo, perché in questo gioco la chiarezza non è facoltativa. È il tuo vantaggio competitivo. Registrati gratis ora.