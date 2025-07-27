20 modelli gratuiti di elenchi di cose da fare Notion per rimanere produttivi

I modelli di elenco delle cose da fare pronti all'uso consentono di risparmiare tempo e liberare larghezza di banda. Ti motivano persino a iniziare, che si tratti di fare la spesa o lanciare un prodotto.

Tuttavia, creare elenchi di cose da fare per ogni attività o progetto è estenuante, soprattutto quando si utilizzano strumenti di project management come Notion, dove molte opzioni hanno un costo.

Questo blog raccoglie alcuni dei migliori modelli gratuiti di elenchi di cose da fare di Notion per ogni tipo di attività. E se cerchi qualcosa di ancora più veloce, abbiamo alcune proposte di ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto, che ti daranno una spinta immediata alla produttività.

Cosa rende un modello di elenco delle cose da fare Notion efficace?

Cosa distingue effettivamente un modello di elenco delle cose da fare efficace in Notion da un semplice post-it digitale? Analizziamolo.

Categorizzazione delle attività: scegli un modello che raggruppa le attività tramite tag, viste Bacheca o elenchi filtrati per aiutarti a comprendere e agire rapidamente

Campi per scadenze e promemoria: cerca le date di scadenza integrate e i promemoria opzionali per evitare di perdere scadenze importanti. I modelli con promemoria nativi o campi calendario ti consentono di sincronizzare i tuoi obiettivi

Visibilità dello stato di avanzamento: preferisci modelli con indicatori visivi come barre di avanzamento, tag di stato e colonne Kanban che offrono aggiornamenti in tempo reale e tengono traccia delle attività in sospeso

Supporto per note e link: assicurati che ci sia spazio per aggiungere note, risorse o link direttamente all'interno di ogni attività per una rapida consultazione

Layout riutilizzabile e flessibile: scegli una struttura facile da duplicare, adattare o ridimensionare per diversi progetti, obiettivi o flussi di lavoro. Avere tabelle e viste predefinite è ottimo per adattarle a qualsiasi caso d'uso

Integrazioni rapide: seleziona seleziona soluzioni per elenchi di cose da fare che si abbinano a strumenti esterni come gestori di riunioni e timer Pomodoro per sessioni di lavoro e discussioni produttive

💡 Suggerimento: verifica che la piattaforma o l'app siano ottimizzate per i dispositivi mobili. Se hai molte attività, devi poterle chiudere anche quando sei in movimento.

20 esempi di modelli di elenchi di cose da fare Notion

🧠 Curiosità: la più antica lista di cose da fare conosciuta risale all'antica Mesopotamia (circa 2500 a.C.) ed era scarabocchiata su una tavoletta di argilla, dove erano elencate le razioni di birra per i lavoratori!

Con un'idea dei modelli Notion a cui dare la priorità, ecco i migliori modelli gratuiti di elenchi di cose da fare disponibili sulla piattaforma:

Modelli semplici di elenchi di cose da fare Notion per principianti

1. Modello semplice di elenco settimanale delle cose da fare

via Notion

Il Modello di lista delle cose da fare settimanale semplice è un tracker di tipo lista di controllo che ti aiuta a vedere l'intera settimana a colpo d'occhio. Ti consente di aggiungere e pianificare i tuoi obiettivi quotidiani e offre un layout semplice per portare a termine le cose.

La struttura semplice di questa soluzione per le liste di cose da fare mantiene tutto in ordine, così puoi continuare a lavorare.

Ecco perché ti piacerà:

Rimani al passo con le priorità in continua evoluzione grazie a una pianificazione settimanale flessibile

Tieni traccia dello stato di avanzamento complessivo durante la settimana con visibilità su un'unica schermata

Passa rapidamente alle attività giuste con la visualizzazione della lista di controllo senza fronzoli

🔑 Ideale per: Freelancer che gestiscono più piccoli progetti o chiunque pianifichi settimanalmente.

➡️ Per saperne di più: Come tenere traccia delle attività sul lavoro

2. Modello di elenco delle cose da fare minimalista

Hai bisogno di un po' di colore e di molto spazio bianco per concentrarti? Il modello Elenco delle cose da fare minimalista è quello che fa per te. Il layout a spazio singolo elimina lo scorrimento.

Questo semplice modello Notion include le caselle di controllo essenziali e un tema personalizzabile. Inoltre, se desideri una spinta motivazionale, c'è uno spazio per scrivere citazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Concentrati senza distrazioni grazie al layout ottimizzato con spazi bianchi

Rafforza le abitudini positive con spazio per note motivazionali

Passa da un'attività all'altra più velocemente con uno scorrimento minimo

🔑 Ideale per: Designer, studenti, minimalisti o amanti della produttività che desiderano una gestione delle attività elegante ed efficiente.

➡️ Per saperne di più: Come migliorare la concentrazione: modi per migliorare la concentrazione

3. Modello di elenco delle cose da fare giornaliere e settimanali

Per gli utenti che hanno bisogno di passare dalla pianificazione giornaliera a quella settimanale, il modello Elenchi delle cose da fare giornalieri e settimanali è un'ottima scelta per rimanere in carreggiata. Con due viste sincronizzate, non è necessario duplicare le attività; basta passare con facilità da una priorità all'altra.

Il pannello giornaliero è progettato per un'esecuzione mirata, aiutandoti a portare a termine attività urgenti e riunioni. La bacheca settimanale, invece, offre una panoramica chiara degli obiettivi e delle attività cardine imminenti.

Ecco perché ti piacerà:

Mantieni il lavoro e le riunioni allineati con le visualizzazioni del calendario collegate

Rispondi senza problemi agli aggiornamenti urgenti con il monitoraggio a doppio pannello

Mantieni la concentrazione nonostante le scadenze mutevoli con l'attivazione/disattivazione giornaliera o settimanale senza interruzioni

🔑 Ideale per: Professionisti che pianificano il lavoro su più giorni ma lo eseguono in poche ore.

4. Modello di lista di cose da mettere in valigia per viaggi zaino in spalla

Hai in programma di partire? Il modello Elenco di cose da mettere in valigia per un viaggio zaino in spalla è perfetto per preparare un viaggio essenziale. Offre una lista di controllo personalizzabile delle attività che un viaggiatore zaino in spalla deve svolgere, dai documenti di viaggio ai gadget indispensabili.

Gli elenchi delle attività del modello sono piuttosto facili da leggere, anche per i principianti di Notion, con sezioni separate per l'organizzazione, gli elementi essenziali, l'abbigliamento e gli articoli da toeletta.

Ecco perché ti piacerà:

Riduci il tempo necessario per preparare i bagagli prima dei viaggi con liste di controllo suddivise per categoria

Aggiungi note e condividi gli aggiornamenti del gruppo con un'opzione di commento integrata

Saprai esattamente dove vengono aggiunte le nuove attività grazie alle descrizioni delle categorie predefinite

🔑 Ideale per: Backpackers, viaggiatori solitari e professionisti che si preparano per qualsiasi cosa, dalle riunioni aziendali fuori città ai viaggi on the road tanto attesi.

Modelli di elenchi di cose da fare Notion con bacheche Kanban

5. Modello di elenco attività di assistenza

I team che desiderano garantire che ogni attività contribuisca al raggiungimento degli obiettivi finali del progetto troveranno il modello Elenco attività di supporto uno strumento indispensabile. Il suo layout aiuta a suddividere le attività da svolgere entro una determinata data, quelle imminenti e quelle settimanali.

Consente inoltre di aggiungere livelli di priorità e tipi di attività tramite tag con codici colore. Presentando tutte le attività sotto forma di schede flash, questa soluzione mantiene i membri del team sincronizzati e riduce al minimo gli interventi di emergenza.

Ecco perché ti piacerà:

Identifica immediatamente i problemi urgenti con suggerimenti visivi sulle attività

Gestisci più ticket senza sforzo con tag allineati allo stato

Mantieni il team allineato grazie alla visibilità unificata delle attività

🔑 Ideale per: team di supporto clienti SaaS o agenzie che gestiscono numerosi ticket di assistenza.

6. Modello di elenco personale delle cose da fare senza grafici

I grafici ti stressano? Semplifica le cose con il modello Elenco delle cose da fare personale senza grafici. Dispone di una bacheca in stile Kanban che mappa i dettagli delle attività, le scadenze e le priorità, senza grafici e senza confusione.

Include anche una visualizzazione calendario per pianificare le attività in base al tempo e ottenere una maggiore chiarezza visiva senza il fastidio di individuare i problemi nei modelli.

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci facilmente programmi dinamici attraverso le corsie Kanban con il drag-and-drop

Gestisci le attività ricorrenti senza confusione visiva o sovraccarico di dati

Personalizza i flussi delle attività senza sforzo grazie alla flessibilità senza grafici

🔑 Ideale per: Studenti o professionisti che lavorano da soli e desiderano un monitoraggio semplice delle attività.

🔍 Lo sapevi? Completare un'attività rilascia una scarica di dopamina, la sostanza chimica del benessere. Più l'attività è impegnativa, maggiore è la scarica e meglio ti senti dopo.

Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

7. Modello di elenco attività

Il Modello di elenco attività in Notion ti consente di creare e completare i tuoi traguardi in modo più efficiente.

Le attività sulla bacheca Kanban sono suddivise in stati Da fare, In corso e Terminato per registrare rapidamente lo stato di avanzamento, mentre le attività sono separate per data di scadenza e sequenza.

Puoi creare una nuova attività direttamente dalla bacheca e aggiungere descrizioni e immagini per fornire un contesto più completo.

Ecco perché ti piacerà:

Dai slancio alle attività più piccole con i tag relativi allo stato di avanzamento

Affronta più rapidamente gli elementi scaduti con il raggruppamento per data di scadenza

Assegna facilmente la priorità alle aggiunte dell'ultimo minuto con le viste Elenco flessibili

🔑 Ideale per: Chiunque desideri completare in modo efficiente elementi di azione di base o quotidiani.

8. Modello di programma giornaliero e elenco delle cose da fare

Il modello Programma giornaliero e elenco delle cose da fare è ideale per i team che amano organizzare il lavoro principalmente in base a un obiettivo finale. Sebbene disponga anche di una vista bacheca in stile elenco delle cose da fare, il modello collega ogni attività a un programma specifico.

Le date di scadenza e le note completano l'elenco e lo stato di avanzamento viene misurato per ogni punto del programma. Inoltre, puoi creare nuovi elementi con un solo clic.

Ecco perché ti piacerà:

Allinea le azioni quotidiane ai risultati collegando i programmi alle attività

Cattura rapidamente le scadenze chiave con note a colpo d'occhio

Ottimizza il tuo carico di lavoro con una vista settimanale delle attività e dei programmi imminenti

🔑 Ideale per: Lavoratori remoti o imprenditori individuali con impegni lavorativi intensi.

I migliori modelli di elenchi di cose da fare di Notion per studenti

9. Modello carino per pianificatore settimanale e lista delle cose da fare

Mantieni la tua produttività estetica e rilassante con il modello Cute Weekly Planner & To-Do. Questo planner dai toni pastello presenta motivi floreali, poster anime e divertenti adesivi che rendono un po' più gioioso spuntare le attività.

Include anche sezioni separate per le attività personali e di lavoro, per una produttività equilibrata. Inoltre, il modello ti consente di archiviare nuove pagine, immagini e attività completate.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un'area di lavoro motivante con elementi visivi integrati

Segmenta chiaramente le priorità personali da quelle lavorative con visualizzazioni suddivise in sezioni

Archivia le tue ispirazioni creative insieme alle attività con le opzioni di spazio di archiviazione delle immagini

🔑 Ideale per: studenti, professionisti creativi e blogger di lifestyle che amano l'estetica.

➡️ Per saperne di più: I migliori sistemi di produttività per rimanere produttivi

10. Modello semplice di elenco delle cose da fare per la scuola

Il modello Elenco delle cose da fare per la scuola è un modo pratico per gestire le attività scolastiche, extrascolastiche e personali in un unico posto.

Un elemento distintivo è rappresentato dalle liste di controllo ad accesso rapido per attività di routine come i compiti a casa e le attività extrascolastiche.

Il modello dispone anche di una vista Calendario che mappa le scadenze e gli eventi imminenti. E per tutte le attività una tantum, una tabella delle cose da fare aiuta a registrare tutti gli argomenti delle attività, le date di scadenza e lo stato di avanzamento più recente.

Ecco perché ti piacerà:

Rimani al passo con i tuoi compiti grazie a liste di controllo semplici e strutturate

Conciliare le scadenze accademiche con le faccende domestiche grazie alle attività secondarie relative alle attività domestiche

Tieni traccia delle attività extrascolastiche senza sforzo con la tabella delle attività specifiche per materia

🔑 Ideale per: Studenti delle scuole superiori o universitari che devono gestire i compiti e gli esami.

11. Modello di elenco libri

I tuoi piani di apprendimento personali o professionali prevedono lo studio o la lettura? Il Modello di elenco libri ti aiuta a gestire ciò che hai letto e ciò che è ancora nella tua lista di libri da leggere.

Con attività in stile flashcard, ti permette persino di visualizzare la copertina e brevi descrizioni di ogni libro.

Il modello dispone anche di campi per la lettura o l'acquisto di link, facilitando la condivisione o la consultazione. Inoltre, i suoi filtri intelligenti ti mostrano quali sono i prossimi passi da compiere, mantenendo i tuoi obiettivi di apprendimento sulla strada giusta.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei libri in modo visivo con una visualizzazione mista delle copertine delle flashcard

Salva e rivedi le letture chiave con link e note salvati

Filtra facilmente i libri in uscita con il suo sistema di ordinamento intelligente

🔑 Ideale per: Appassionati lettori, studenti, organizzatori di club del libro o recensori.

Modelli di elenchi di cose da fare Notion per professionisti

12. Modello di elenco delle cose da fare (blocco del tempo + Pomodoro)

Il modello Elenco delle cose da fare (blocco del tempo + Pomodoro) aiuta a gestire il tempo e a lavorare in modo efficiente.

La vista tabella è strutturata con blocchi di 30 minuti e celle in cui aggiungere i piani. Se il tuo piano cambia, puoi anche aggiornarlo nella sezione "piano revisionato" per confrontare le modifiche. Inoltre, l'aggiornamento dello stato richiede solo un rapido clic.

Ecco perché ti piacerà:

Migliora il tuo ritmo quotidiano con impostazioni personalizzabili per i blocchi di tempo

Rifletti sui modelli di produttività con confronti affiancati dei piani

Modifica facilmente le priorità di metà giornata con i blocchi Pomodoro a modifica rapida

🔑 Ideale per: studenti, programmatori, scrittori o lavoratori remoti che combinano sprint strutturati e tecniche di gestione del tempo.

13. Agenda per medici/terapisti: modello per cose da fare e client

Devi gestire contemporaneamente i dati dei client, le note delle sessioni e le attività? Il modello The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients in Notion è fatto su misura per te.

Ti consente di archiviare tutti i dettagli dei tuoi clienti e tutte le attività correlate in cartelle. Il modello include anche tabelle con elenchi settimanali delle cose da fare e uno spazio in cui inserire i clienti completati o chiusi.

Inoltre, è disponibile un orologio in tempo reale per tenere traccia dei tempi delle sessioni. ⏰

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci le note delle sessioni e i follow-up con cartelle specifiche per ogni client

Rimani puntuale durante le giornate intense con un timer di sessione integrato

Mantieni registri professionali senza sforzo con una struttura all-in-one

🔑 Ideale per: Terapeuti, consulenti e wellness coach che gestiscono l'assistenza ai propri client.

Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

14. Modello di elenco delle cose da fare con matrice di Eisenhower

Il modello Elenco delle cose da fare con la matrice di Eisenhower è stato creato per affinare la definizione delle priorità. Offre un layout semplice con una tabella e caselle di controllo per ordinare rapidamente le attività in base alla loro importanza.

Questo modello Notion ha anche campi integrati per le date di scadenza, lo stato e i tag dei progetti. Con tutti i dettagli registrati, è possibile decidere all'istante cosa fare, pianificare, delegare o eliminare.

Il database collegato semplifica il monitoraggio delle attività e offre una panoramica chiara del progetto in ogni momento.

Ecco perché ti piacerà:

Accelera il processo decisionale con l'ordinamento basato su quadranti

Riduci il sovraccarico di attività con una chiara visualizzazione dell'importanza rispetto all'urgenza

Individua a colpo d'occhio le attività di basso valore grazie al raggruppamento strutturato

🔑 Ideale per: imprenditori, manager o decisori oberati di lavoro

Modelli gratuiti di elenchi di cose da fare Notion per uso personale

15. Modello di elenco personale delle cose da fare con grafici

Il modello Elenco delle cose da fare personale con grafici è pensato per i gestori di attività che desiderano visualizzare le proprie metriche. Questo modello mostra lo stato e l'avanzamento delle attività con grafici a torta e grafici a barre.

Aggiungi e modifica le attività nell'elenco delle cose da fare in tempo reale. Hai domande su un'attività o desideri contrassegnarne una come particolarmente impegnativa? Basta aggiungere questi dettagli direttamente. Dispone anche di una bacheca Kanban che ti consente di monitorare comodamente lo stato.

Ecco perché ti piacerà:

Inizia il monitoraggio più rapidamente con le istruzioni integrate e la pagina delle risorse

Comprendi le priorità e i dettagli delle attività con una bacheca Kanban sintetica

Analizza le tendenze relative al completamento delle attività con tabelle di stato dedicate per ciascuna metrica di avanzamento

🔑 Ideale per: Analisti o persone orientate alla produttività che amano i risultati supportati dai dati.

16. Modello di elenco ricette

Vuoi concentrarti sulla cucina invece di scorrere continuamente l'elenco degli ingredienti? Il modello Elenco ricette è la scelta ideale.

Questo modello Notion contiene campi dati chiave come cucine e portate per aiutarti a classificare i tuoi piatti. Inoltre, ti aiuta a pianificare il menu, i tempi di cottura e a tenere traccia degli ingredienti.

Semplifica inoltre il processo decisionale con tag specifici per dieta e valutazioni medie.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza i menu in pochi secondi con i tag relativi alla cucina e alle portate

Accelera la pianificazione dei pasti con i filtri per il tempo di cottura

Scegli le ricette senza fatica grazie ai campi dedicati alla dieta e alle valutazioni

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger o chiunque abbia una collezione di ricette in continua crescita.

17. Modello di lista della spesa

Per chiunque abbia in programma di fare scorta di provviste, il modello Lista della spesa aiuta a portare a termine il lavoro in un colpo solo.

Questo modello ti aiuta a organizzarti grazie al piano dei pasti integrato e alla tabella dell'inventario. Pianifica i tuoi pasti settimanali, collega gli ingredienti all'inventario della dispensa e quelli mancanti verranno automaticamente aggiunti alla lista della spesa.

Inoltre, il suo elenco dedicato al carrello aiuta a monitorare e persino a mappare il negozio specifico in cui è disponibile ogni elemento. Nel complesso, il modello semplifica e organizza il processo di acquisto della spesa.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni sotto controllo i consumi con i campi dati degli ultimi ordini

Ottimizza la spesa con la vista carrello mappata sul negozio

Pianifica facilmente la spesa settimanale con l'integrazione del piano dei pasti

🔑 Ideale per: Famiglie indaffarate, team addetti agli acquisti di ristoranti o chi pianifica i pasti in anticipo.

18. Modello di elenco delle cose da fare al mattino 4:30-6:30

Progettato per i mattinieri, questo modello di elenco delle cose da fare al mattino 4:30-6:30 dà il via al flusso mattutino con determinazione. Si apre con immagini di cieli limpidi e sole splendente per impostare i livelli di energia per la tua routine.

Inoltre, dispone di caselle di controllo che coprono tutto, dall'allenamento mattutino alle abitudini a colazione. Il modello è un ottimo modo per chiarire le idee ed evitare l'affaticamento decisionale, poiché è possibile personalizzarlo in base alle diverse routine e agli orari.

Ecco perché ti piacerà:

Inizia la giornata con il piede giusto grazie al tema positivo e accogliente

Crea routine salutari con le opzioni di lista di controllo facili da aggiornare

Riduci l'affaticamento decisionale grazie alle sequenze di attività pre-strutturate

🔑 Ideale per: Fondatori, appassionati di fitness o fanatici della routine mattutina.

Modelli avanzati di elenchi di cose da fare Notion

19. Modello definitivo per elenco delle cose da fare

Se non vuoi limitarti alle panoramiche delle attività, il modello Ultimate To-Do List troverà sicuramente posto nella tua area di lavoro Notion. La sua sezione principale monitora tutto, dalla priorità e categoria delle attività alle attività secondarie collegate e allo stato in tempo reale.

Il modello offre note adesive nel riquadro di sinistra per liste di controllo rapide. C'è anche una sezione dedicata per rivedere i dettagli delle attività secondarie e le attività scadute.

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci flussi di lavoro di grandi volumi con un design scalabile degli elenchi

Suddividi le cose da fare in attività e attività secondarie ordinate per categoria, urgenza e importanza

Tieni traccia degli elementi mancanti o scaduti senza sforzo con il pannello di riepilogo/riassunto delle scadenze

🔑 Ideale per: Responsabili di progetto o utenti esperti con molte priorità e programmi complessi.

20. Modello avanzato di elenco delle cose da fare

Il modello Elenco attività avanzato è un'altra soluzione che adotta un approccio approfondito. Invece di sezioni dedicate, organizza le attività in varie schede.

La tabella principale registra tutte le informazioni rilevanti sulle attività, inclusi tag e priorità. Inoltre, il modello dispone di schede specifiche per le attività completate e quelle relative a un progetto specifico. Aggiungi nuove attività e progetti con un solo clic e visualizza le attività in base a priorità, stato o tipo.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza facilmente le dipendenze tra progetti grazie al formato a schede

Segmenta il lavoro completato per una reportistica più rapida con archivi dedicati

Ottimizza le priorità in corso con i campi di stato integrati

🔑 Ideale per: Project manager, consulenti o appassionati di produttività che gestiscono flussi di lavoro complessi.

Limiti di Notion

Certo, Notion offre molti modelli, ma ciò non significa che sia privo di inconvenienti. Prima di decidere di utilizzarlo come software di gestione delle attività, ecco alcune limitazioni da tenere a mente:

Assistenza limitata per le attività ricorrenti: molti utenti trovano noioso impostare attività ricorrenti su Notion. Questo potrebbe renderlo inadatto a progetti di lunga durata

Problemi di prestazioni con contenuti di grandi dimensioni: la piattaforma può diventare lenta o non rispondere quando gestisce contenuti pesanti o database Notion complessi

Limiti dell'app mobile: la versione mobile non dispone di diverse funzionalità/funzioni desktop e può risultare poco intuitiva per una produttività seria

Automazioni e integrazioni limitate: rispetto ad altri strumenti, Notion offre automazioni integrate e integrazioni di terze parti limitate

Curva di apprendimento ripida: la personalizzazione dei sistemi di attività e l'utilizzo di funzionalità avanzate come la dashboard di Notion possono richiedere molto tempo

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare Notion per il project management

Alternative ai modelli Notion

Notion potrebbe non essere la soluzione più adatta se hai bisogno di completare le attività in modo accurato e senza intoppi.

Quando cerchi alternative a Notion, noterai subito ClickUp tra le migliori scelte in termini di personalizzazione, monitoraggio delle attività e produttività basata sull'IA.

Ecco cosa dice un utente G2 su ClickUp:

Dopo aver lottato con Notion per due anni, la possibilità di impostare automazioni in pochi secondi è stata rivoluzionaria. ClickUp ha sostituito diversi abbonamenti (Loom, Slack e Notion) fornendo al contempo un sistema organizzato con elenchi, cartelle e documenti dedicati che non richiedono di essere creati da zero. Tutto sembra organizzato in modo naturale, consentendo di risparmiare ore che prima venivano dedicate alla semplice manutenzione della nostra area di lavoro e lasciando più tempo per i progetti dei nostri client. ”

Dopo aver lottato con Notion per due anni, la possibilità di impostare automazioni in pochi secondi è stata rivoluzionaria. ClickUp ha sostituito più abbonamenti (Loom, Slack e Notion) fornendo al contempo un sistema organizzato con elenchi, cartelle e documenti dedicati che non richiedono di essere creati da zero. Tutto sembra organizzato in modo naturale, consentendo di risparmiare ore che prima venivano dedicate alla semplice manutenzione della nostra area di lavoro e lasciando più tempo per i progetti dei nostri client. ”

Ora, vediamo cosa offrono i modelli gratuiti di elenchi di cose da fare di ClickUp per superare immediatamente Notion nella tua vita professionale e personale:

1. Modello di elenco delle cose da fare ClickUp Basic

Ottieni il modello gratuito Crea, delega e completa tutte le tue attività con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Basic

Vuoi iniziare a spuntare le cose che devi fare? Il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Basic è una piattaforma di lancio semplice che ti consente di scrivere, pianificare e portare a termine le attività. Con date di inizio, scadenze, assegnatari ed elenchi di priorità, questo modello personalizzabile è pensato per le giornate in cui è necessario concentrarsi al massimo.

Ogni attività include anche uno spazio per descrizioni dettagliate e il monitoraggio del tempo integrato per mantenere il tuo team concentrato e nel rispetto del budget.

Ecco perché ti piacerà:

Stabilisci priorità chiare con attività facili da contrassegnare e altamente mirate

Gestisci il carico di lavoro e le aspettative con una durata stimata

Tieni traccia delle attività in base al loro stato utilizzando la vista Bacheca inclusa

Rimani organizzato in tutti i tuoi progetti e attività con i tag personalizzati

🔑 Ideale per: Persone, liberi professionisti e team che desiderano un modo pulito ed efficace per gestire le attività e rispettare le scadenze.

🔍 Lo sapevi? Una definizione efficace delle priorità è quasi due volte più efficace nel portare a cambiamenti positivi. Pensa a cosa potrebbero fare per te degli elenchi dedicati alle priorità!

2. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani motivato e mantieni la tua routine con il modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

Se stai cercando di ottimizzare la tua routine esistente, il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp è un'ottima scelta. Le sue attività secondarie predefinite per le routine mattutine, pomeridiane e serali assicurano il mantenimento di abitudini sane.

I promemoria automatici e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento ti aiuteranno a rimanere in carreggiata. Inoltre, il modello offre categorie ricche di emoji come felicità, lavoro e faccende domestiche per aggiungere focus alle tue azioni.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia della costanza con un contatore di serie integrato per rafforzare le abitudini quotidiane

Pianifica i tempi di preparazione e di viaggio con i tag di posizione integrati

Personalizza le routine per ogni progetto con descrizioni integrate basate sull'IA

🔑 Ideale per: chi desidera tenere traccia delle proprie abitudini, pianificare le attività quotidiane, studenti e professionisti che lavorano da remoto e desiderano una gestione delle attività quotidiane strutturata ma flessibile.

📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che la tua lista delle cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su attività facili da portare a termine piuttosto che su attività di alto valore senza una prioritizzazione efficace. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA e i flag di priorità personalizzati di ClickUp, saprai sempre cosa affrontare per primo.

3. Modello di elenco delle cose da fare per il calendario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica le richieste di riunioni e le discussioni pianificate con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Sei stanco di lottare con attività non pianificate e riunioni improvvise? Semplifica e pianifica meglio le discussioni con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp. Si distingue per le sue viste multiple del calendario che evidenziano i ruoli e le categorie di attività con codici colore vivaci.

È disponibile anche una dashboard con dettagli, nomi e orari per aiutarti a prepararti in modo più intelligente. Inoltre, il modello include un modulo di richiesta di riunione che consente agli utenti di inserire richieste con punti all'ordine del giorno e livelli di priorità.

Ecco perché ti piacerà:

Mantieni le discussioni fluide e costruttive con campi per allegare documenti di riferimento

Rispondi immediatamente alle riunioni con comunicazioni email automatizzate

Invia inviti via email e link alle riunioni con l'integrazione nativa di Zoom

Tieni traccia delle riunioni imminenti e delle attività che devono essere completate prima della riunione utilizzando la vista Richiesta riunione

🔑 Ideale per: Responsabili di progetto, assistenti esecutivi e team a contatto con i clienti che gestiscono un elevato volume di riunioni e necessitano di uno strumento per organizzare ogni dettaglio con facilità.

💡 Suggerimento per gli esperti: abbiamo creato una breve guida su come utilizzare al meglio la visualizzazione Calendario di ClickUp. Guardala qui 👇.

4. Modello di elenco delle cose da fare per il lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani al passo con le priorità ricorrenti e semplifica la tua pianificazione con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Work

Il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp è uno strumento kickstarter che consente ai team di semplificare le attività specifiche del lavoro. Offre oltre cinque campi dati per qualsiasi cosa, dalla frequenza delle attività alle informazioni di contatto, per un flusso di lavoro più personalizzato.

Questo modello offre anche visualizzazioni del calendario mensili e settimanali che consentono ai manager di perseguire obiettivi a lungo termine, come la gestione del budget e il monitoraggio delle vendite. Inoltre, gli stati flessibili delle attività e le sezioni delle note centralizzano le revisioni dello stato di avanzamento e le comunicazioni chiave.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi contesto alle attività con attributi personalizzati come Note importanti e Risorse

Visualizza tutte le cose da fare in un unico posto con la vista Elenco attività per pianificare e monitorare più facilmente

Semplifica le attività con automazioni che le indirizzano al reparto giusto quando lo stato o il tipo cambia

🔑 Ideale per: Team di marketing, project manager e responsabili delle operazioni che gestiscono attività ricorrenti e con scadenze precise.

💡 Suggerimento per utenti esperti: Gestisci le tue liste di cose da fare senza problemi con ClickUp Brain: Ti consente di: Crea attività o attività secondarie per i tuoi elementi da fare. Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e verrà aggiunto all'elenco scelto

Riepiloga/riassumi attività lunghe o complesse, aiutandoti a capire a colpo d'occhio cosa devi fare

Trova attività specifiche, elementi scaduti o attività assegnate a te. Inoltre, filtra e organizza le cose da fare in base a priorità, data di scadenza o stato

Imposta promemoria per le tue cose da fare, assicurandoti di non perdere mai una scadenza Fai brainstorming, pianifica e crea attività per i tuoi prossimi progetti con ClickUp Brain

5. Modello di elenco attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea, ordina ed esegui progetti o attività di qualsiasi dimensione con il modello di elenco attività di ClickUp

Hai un nuovo progetto in aggiunta al tuo carico di lavoro attuale? Il modello di elenco attività di ClickUp è progettato per aiutarti a superare il sovraccarico. Come modello di attività, include un elenco completo di attività pianificate in attività secondarie rapide.

Per i team che si concentrano sul controllo qualità, il modello include liste di controllo facili da aggiungere che tutti devono completare prima di chiudere qualsiasi attività. La parte migliore? Se non sei sicuro dei passaggi successivi, basta cliccare su "Suggerisci attività secondarie" e lasciare che l'IA rediga il tuo piano d'azione.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza il tuo lavoro in modo efficace con dipendenze predefinite tra le attività

Visualizza lo stato in tempo reale con una barra di avanzamento automaticamente collegata a tutte le attività secondarie

Aggiungi aggiornamenti e feedback ai membri del team con la barra delle attività e la sezione dei commenti

🔑 Ideale per: team di controllo qualità, gestori di sprint o team operativi frenetici che devono destreggiarsi tra più risultati finali in sequenze temporali serrate.

6. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i tuoi carichi di lavoro, ottieni rapidi riepiloghi dei progetti e archivia qualsiasi risorsa delle attività con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di gestione delle attività di ClickUp aiuta a segmentare il lavoro richiesto con elenchi separati per idee, elementi da fare e arretrati, oltre a migliorare la definizione delle priorità.

Ogni vista ed elenco è dotato di una barra di stato in tempo reale che consente di individuare i colli di bottiglia e monitorare i progressi. Inoltre, tutti i documenti creati vengono aggiunti automaticamente a una vista dedicata, rendendo semplicissimo integrare il monitoraggio delle attività con le informazioni e gli aggiornamenti più recenti.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza la capacità del team a colpo d'occhio con un grafico a torta che riporta le attività assegnate e non assegnate

Rimani aggiornato con i riepiloghi/riassunti giornalieri dei progetti grazie a ClickUp Brain basato sull'IA integrato nella sezione panoramica

Organizza la tua area di lavoro e recupera informazioni in un attimo con segnalibri di facile accesso e documenti incorporati

🔑 Ideale per: Team leader, manager interfunzionali e responsabili delle operazioni che gestiscono più progetti e cercano una vista delle attività in stile centro di comando.

7. Modello di elenco delle cose da fare in movimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Spunta tutte le voci della lista di controllo, dall'imballaggio e carico dei bagagli al sistemarti nella tua nuova casa con il modello di lista delle cose da fare per traslochi di ClickUp

Hai paura di dimenticare qualcosa il giorno del trasloco? Il modello di lista delle cose da fare per traslochi di ClickUp elimina tutto il caos. La sua vista Bacheca copre ogni oggetto, attività e stanza, rendendo la navigazione semplicissima.

Il modello include anche campi per la data e l'assegnatario, perfetti per i professionisti che devono bilanciare i carichi di lavoro del team. E se sei il tipo di famiglia che pianifica tutto in modo digitale, questo modello è fatto apposta per te.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica ogni fase del trasloco, dall'imballaggio al sistemazione, con campi di inventario elemento per elemento che registrano la stanza, la quantità e le condizioni

Imposta promemoria per spegnere gli interruttori, pagare i fornitori o restituire le chiavi con avvisi che compaiono su tutti i dispositivi e via email

Documenta le istruzioni per la gestione di documenti fragili e le richieste speciali utilizzando il campo personalizzato dei commenti allegato a ogni elemento

🔑 Ideale per: Famiglie che traslocano, professionisti del trasloco o chiunque gestisca una lista di controllo per la configurazione della casa, dall'inizio alla fine.

💡 Suggerimento: Non hai familiarità con le bacheche Kanban per la gestione delle attività? Non preoccuparti. Ecco la nostra guida video che ti mostrerà tutto ciò che devi sapere.

8. Modello di lista dei desideri ClickUp

Ottieni il modello gratis Elimina il caos e trasforma le esperienze dei tuoi sogni in avventure pianificate con il modello Bucket List di ClickUp

Il modello Bucket List di ClickUp è il tuo spazio predefinito per pianificare le esperienze che hai sempre sognato, senza caos. Prima che i tuoi desideri si perdano nel disordine, ti aiuta a organizzarli per categorie come cibo e attività.

Questo modello include anche sottocategorie per i tuoi viaggi, il divertimento, le relazioni e gli obiettivi spirituali.

Inoltre, puoi valutare ogni esperienza in base alla priorità, in modo da poter scegliere su cosa concentrarti per primo.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza i tuoi obiettivi con viste Elenco desideri suddivise per continente e persone

Rivivi i momenti salienti con il campo personalizzato integrato per archiviare le foto dei tuoi viaggi

Mantieni aggiornati gli obiettivi della tua lista dei desideri con le automazioni basate sull'IA che aggiungono suggerimenti personalizzati man mano che li spunti

🔑 Ideale per: viaggiatori, coppie orientate agli obiettivi, pianificatori digitali o chiunque trasformi i sogni in piani realizzabili.

9. Modello di elenco delle cose da fare per i compiti di classe ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con ogni corso, quiz e capitolo con il modello di elenco delle cose da fare per i compiti scolastici di ClickUp

Devi destreggiarti tra lezioni, quiz e scadenze? Il modello di elenco delle cose da fare per i compiti scolastici di ClickUp è il tuo alleato per il semestre. Ti offre cartelle pronte all'uso sia per la primavera che per l'autunno, per una facile navigazione.

Questo modello offre anche elenchi suddivisi per argomento, come spagnolo, storia, geologia, scienze globali e informatica, ciascuno con compiti precompilati e personalizzabili.

La parte migliore? Ti permette di registrare quanto tempo richiederà ogni incarico, quanto vale, collegare libri di studio e contrassegnare i capitoli coinvolti.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica la tua carriera e i tuoi crediti in modo intelligente con la visualizzazione della pianificazione del percorso di laurea che mostra quali materie sono state completate, richieste e facoltative

Scambia facilmente feedback e suggerimenti con il tuo gruppo di studio grazie a link di condivisione privati e sicuri

Prendi appunti ovunque ti trovi con l'accesso con un solo clic alle visualizzazioni dei documenti specifici per argomento

🔑 Ideale per: studenti universitari che vogliono tenere sotto controllo tutte le materie e i compiti.

🔍 Lo sapevi? Il MIT offre un certificato pirata agli studenti che completano i corsi di tiro con l'arco, scherma, pistola e vela. Parla di come migliorare la tua lista di controllo di educazione fisica!

10. Modello ClickUp Getting Things Done

Ottieni il modello gratuito Ottimizza i tuoi piani e passa all'azione senza sforzo con il modello Getting Things Done di ClickUp

Hai bisogno di andare oltre la pianificazione e passare all'azione? Il modello ClickUp Getting Things Done è una cartella pronta all'uso creata per dare slancio alle tue attività.

Gli aspetti più efficaci sono i campi personalizzati che catturano ogni possibile contesto, dalle attività lavorative e domestiche agli elementi delegati, ai progetti aperti e alle finanze.

Non conosci ancora la mentalità "prima l'azione"? Questo modello Getting Things Done, noto anche come GTD, include una guida rapida, un video tutorial e attività fissate per un accesso facile e immediato. È molto utile per eliminare ritardi inutili e confusione mentale.

Ecco perché ti piacerà:

Ordina e agisci su tutto ciò che arriva nella finestra In arrivo delle tue attività con regole evidenziate su come gestire le informazioni

Pianifica le tue liste di cose da fare in modo più intelligente, nel momento stesso in cui vengono create, con una scala Likert per la valutazione del lavoro richiesto

Chiarisci, recupera il ritardo e porta avanti i progetti in modo creativo con la visualizzazione Weekly Review

🔑 Ideale per: appassionati di GTD, fanatici della produttività o chiunque desideri meno stress e più risultati entro venerdì.

💡 Suggerimento: Tieni traccia dello stato di avanzamento dei tuoi obiettivi con stati personalizzati come "Da fare", "In corso" e "Terminato" con gli stati personalizzati di ClickUp.

Rendi il completamento delle attività un gioco da ragazzi con ClickUp

I modelli di elenco delle cose da fare di Notion sono un ottimo punto di partenza per portare a termine le attività in sospeso. Con i modelli di attività giusti, il lavoro e forse anche tutta la tua vita potranno diventare più efficienti e ordinati.

Se stai scegliendo tra i modelli gratuiti di Notion che abbiamo presentato, sei sulla strada giusta. Ma perché limitarsi a semplici liste di controllo quando puoi organizzarti al meglio con le visualizzazioni avanzate e il monitoraggio intuitivo delle attività di ClickUp?

ClickUp offre anche funzionalità complete di gestione delle attività, riepiloghi delle attività basati sull'IA, generazione istantanea di contenuti e analisi personalizzabili. Inoltre, tutto è accessibile da qualsiasi strumento o modello.

Sei pronto a migliorare il modo in cui completi le attività? Registrati oggi stesso su ClickUp!