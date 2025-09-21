20 app popolari dalla Slack App Directory

I team leader spesso faticano a passare da uno strumento all'altro, gli amministratori IT sono sommersi da richieste di integrazione e persino i professionisti della produttività devono combattere con un sovraccarico di app e flussi di lavoro macchinosi.

Sai che le app Slack giuste potrebbero migliorare notevolmente le prestazioni del tuo team, ma chi ha il tempo di provarle una per una?

Siamo qui per semplificarti la vita. Abbiamo fatto il lavoro più difficile e selezionato con cura le app Slack più popolari che rendono i tuoi flussi di lavoro più fluidi, la comunicazione più veloce e il tuo team molto più efficiente sul lavoro.

Dalla project management Slack ai sondaggi e all'automazione, questo elenco ha tutto ciò che ti serve.

Le 20 app più popolari della Slack App Directory in sintesi

Ecco un confronto affiancato che ti aiuterà a trovare facilmente la migliore app Slack dall'App Directory, così potrai utilizzare Slack in modo efficace.

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Abbina automaticamente i membri del team per incontri virtuali, inserisci i nuovi assunti tramite Slack, pianifica presentazioni ricorrenti e rituali di squadra Gestione di progetti e attività, startup, team remoti, aziende, Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Donut Avvia programmi e percorsi all'interno di Slack, crea reti interne e comunità Coinvolgimento dei dipendenti e cultura aziendale Free Forever; piani a pagamento a partire da 74 $/utente/mese Polly Crea sondaggi nativi su Slack in pochi secondi, raccogli feedback anonimi dal team e ottieni risultati immediati senza uscire da Slack Sondaggi e votazioni di team Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Loom Registra e attiva la condivisione degli aggiornamenti video su Slack, incorpora video direttamente nei thread di Slack e utilizza Slack per richiedere o commentare i video Loom Comunicazione asincrona Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese GitHub Ricevi avvisi su richieste pull e commit, iscriviti agli aggiornamenti del repository e ricevi notifiche sui problemi che ti sono stati assegnati Team di sviluppo 30 giorni di versione di prova; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese Jira Crea nuovi ticket da Slack, ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei problemi e collega i thread di Slack ai problemi di Jira Monitoraggio dei problemi e team di sviluppo Free Forever; piani a pagamento a partire da 7,53 $ al mese Zapier Trigger i flussi di lavoro dai messaggi Slack, installa la connessione con Slack a oltre 5.000 app e automatizza le attività manuali senza bisogno di codice Automazioni Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 20,99 $ al mese Sondaggio semplice Crea sondaggi rapidi e leggeri direttamente su Slack, abilita le risposte anonime e imposta sondaggi ricorrenti Decisioni rapide del team Gratis; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese Postman Ottieni i risultati dei test API in Slack, ricevi avvisi di monitoraggio Postman, collabora su raccolte API e modifiche Team API e DevOps Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Google Calendar Ricevi promemoria delle riunioni imminenti, aggiorna automaticamente lo stato di Slack durante le riunioni e partecipa istantaneamente alle chiamate Zoom/Meet da Slack Gestione delle riunioni Gratis per sempre Deel Notifica a Slack quando vengono firmati i contratti, ricevi avvisi per le nuove fatture, effettua il monitoraggio delle buste paga e delle attività di onboarding Risorse umane, paghe e conformità Gratis; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese Stripe Avvisi Slack in tempo reale per i pagamenti, monitoraggio degli addebiti non riusciti o dei rimborsi e monitoraggio delle nuove sottoscrizioni Finanza e fatturazione SaaS Prezzi personalizzati Figma Visualizza in anteprima i progetti all'interno di Slack, ricevi notifiche per nuovi commenti o modifiche e rimani aggiornato sullo stato del progetto Team di progettazione e prodotto Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese HubSpot Ricevi aggiornamenti sui lead o sui ticket in Slack, assegna i contatti ai membri del team e visualizza i riepiloghi delle attività CRM Commerciale e CRM I piani a pagamento partono da 890 $ al mese per tre postazioni Box Carica file su Box tramite Slack, visualizza l'anteprima dei file Box in condivisione e ricevi notifiche sulle attività relative ai file Gestione dei file I piani a pagamento partono da 18 $ al mese per utente MailChimp Ricevi aggiornamenti sullo stato delle campagne in Slack, visualizza i completamenti dell'automazione e monitora le modifiche all'elenco degli iscritti Team di email marketing Gratis; piani a pagamento a partire da 13 $ al mese Intercom Ricevi una notifica quando arrivano nuovi lead/messaggi di chat, rispondi ai clienti tramite Slack e visualizza i riepiloghi/riassunti delle conversazioni dopo la risoluzione Team di supporto e commerciale versione di prova gratuita di 14 giorni; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per postazione Greetbot Dai il benvenuto automatico ai nuovi membri di Slack, personalizza i messaggi di benvenuto, invia promemoria o solleciti di follow-up Onboarding e cultura Gratis; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese Otter. ai Trascrivi automaticamente le riunioni su Zoom/Teams/Slack, invia i riopiloghi su Slack e imposta avvisi basati su parole chiave per ricevere notifiche quando vengono effettuate menzioni di termini specifici Appunti delle riunioni e documenti Gratis; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese Typeform Invia risposte e informazioni sui lead a Slack, personalizza il contenuto e la formattazione dei messaggi e avvisa immediatamente i team di vendita o di supporto Moduli e generazione di lead I piani a pagamento partono da 29 $ al mese

Cos'è la directory degli app della Slack?

*la Slack App Directory (nota anche come Slack Marketplace ) è un hub centrale in cui gli utenti possono scoprire, installare e gestire un'ampia gamma di app e integrazioni che ampliano le funzionalità di Slack

Lanciata nel dicembre 2015 con oltre 150 integrazioni, da allora è cresciuta fino a contare oltre 2.600 app pronte all'uso.

Aggiungere app è semplicissimo. Apri l'interfaccia Slack o vai alla Directory delle app Slack nel tuo browser. Bastano pochi clic e sei pronto all'uso.

Troverai integrazioni Slack per:

Strumenti per la produttività

Software per la gestione delle attività e la pianificazione dei progetti

Risorse umane e strumenti interni

Bot e assistenti IA

Strumenti per sviluppatori e integrazioni

Software di spazio di archiviazione/gestione dei file

Agenti di automazione e flusso di lavoro

Altre categorie includono comunicazione, analisi, supporto clienti, finanza e altro ancora

Indipendentemente dalle dimensioni o dall'attività del tuo team, c'è un'app che fa al caso tuo.

Come utilizzare la Slack App Directory?

Puoi aumentare la produttività aggiungendo app direttamente al tuo spazio di lavoro Slack. Ecco una semplice guida per aiutarti a trovare e installare app direttamente all'interno di Slack:

1. Apri Slack sul tuo desktop o browser

2. Clicca su "Altro" nella barra laterale sinistra

tramite Slack

3. Seleziona "Automazioni" e poi clicca su "App"

4. Si aprirà l'App Directory all'interno di Slack. Puoi anche visitare direttamente slack.com/apps

5. Utilizza la barra di ricerca per cercare un'app specifica o sfoglia per categoria

6. Clicca sull'app che desideri installare

7. Clicca sul pulsante "Aggiungi a Slack"

8. Controlla le autorizzazioni richieste dall'app

9. Clicca su "Consenti" per completare l'installazione

10. Se l'installazione è limitata, clicca su "Richiedi approvazione" e invia una nota al tuo amministratore

11. Una volta aggiunte, torna su Slack e inizia a utilizzarle direttamente nei tuoi canali o messaggi

Alcune app potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva, come il collegamento dell'account o configurazioni personalizzate. Segui semplicemente i prompt e sarai pronto per iniziare.

20 app popolari dalla Slack App Directory

Ora che sai come utilizzare la directory delle app di Slack, ti aiutiamo a trovare le app più popolari più adatte alle tue esigenze.

Rimani al passo con la tua giornata con ClickUp

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, rende semplicissimo tenere sotto controllo il lavoro integrando ClickUp con Slack.

Puoi creare attività, controllare gli aggiornamenti o persino inserire commenti rapidi utilizzando semplici comandi slash/ClickUp. È come avere l'intero spazio di lavoro del tuo progetto direttamente nelle chat di Slack.

Crea un'attività di ClickUp direttamente da Slack

Puoi trasformare qualsiasi messaggio Slack in un'attività con data di scadenza, priorità e assegnatario. Si tratta di un modo semplice per trasformare idee veloci o richieste informali in elementi concreti senza interrompere il flusso della conversazione.

Gestisci le attività personali con date di scadenza, assegnatari e priorità

Una volta che le tue attività sono attive, ClickUp mantiene il tuo team in sincronizzazione con notifiche in tempo reale. Riceverai avvisi Slack nel momento in cui un'attività viene aggiornata, che si tratti di un cambiamento di stato, un nuovo commento o un aggiornamento dell'assegnazione.

Trasforma istantaneamente i messaggi Slack in attività di ClickUp

Questi aggiornamenti arrivano direttamente nei canali Slack che hai scelto, così tutti rimangono aggiornati senza dover controllare continuamente ClickUp. L'integrazione funziona bene anche con ClickUp Automazioni. Puoi trigger flussi di lavoro, come spostare un'attività in "in corso" o assegnarla a un collega.

Crea flussi di lavoro per velocizzare le attività lavorative con ClickUp Automazioni

Le automazioni assicurano che i passaggi di routine vengano eseguiti più rapidamente, riducendo gli aggiornamenti manuali e mantenendo il tuo spazio di lavoro fluido. È un ottimo modo per mantenere il tuo team allineato e ridurre il lavoro amministrativo ripetitivo.

Ti stai chiedendo come? Guarda questo video 🔽

Oggi la comunicazione è completamente compromessa. Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp è ClickUp Chat. Si tratta dello spazio di messaggistica interno del tuo team, dove le conversazioni rimangono legate al lavoro. ClickUp Chat è eccellente perché riunisce tutte le tue conversazioni nel tuo spazio di lavoro. I tuoi documenti, lavagne, chat, agenti AI e altro ancora sono tutti all'interno dell'universo ClickUp. Niente più cambi di contesto!

Collega il tuo lavoro e la tua comunicazione in un'unica interfaccia senza soluzione di continuità con ClickUp Chat per connettere il tuo lavoro e la tua comunicazione in un'unica interfaccia senza soluzione di continuità

ClickUp ha tutta la potenza di Slack e molto altro ancora. È profondamente legato alle attività, ai documenti e agli obiettivi all'interno di ClickUp. Puoi reinserire i link della chat in Slack in modo che tutti possano avere una visione d'insieme con il contesto completo.

ClickUp Chat diventa ancora più potente se abbinato a ClickUp Brain. Puoi chiedere all'assistente personale IA di riepilogare/riassumere le discussioni, generare elenchi di attività o estrarre decisioni chiave da lunghi thread.

Usa ClickUp Brain per ottenere informazioni chiave dal tuo spazio di lavoro

Per gli utenti Slack più impegnati, questo significa poter inserire un messaggio nella chat, utilizzare l'IA per trasformarlo in un'attività o un riepilogo chiaro e collegarlo facilmente ai canali Slack utilizzando anteprime dettagliate.

Quindi, quando si tratta di Slack vs. ClickUp, l'integrazione lo trasforma in Slack e ClickUp. Non perdi nessuna conversazione né nessuna attività; ottieni il meglio da entrambi i mondi.

Collega ClickUp a Slack per abilitare l'integrazione

Creazione di attività, automazione dei flussi di lavoro o accesso a informazioni generate dall'intelligenza artificiale: tutto ha una sincronizzazione perfetta tra Slack e ClickUp.

L'integrazione supporta anche le API e le azioni di Slack, trasformando il tuo spazio di lavoro Slack in un hub centrale in cui la creazione di attività, gli aggiornamenti, i commenti e il flusso della chat fluiscono in modo naturale, aumentando la produttività di tutti i team.

💡 Bonus: se vuoi dare vita ai tuoi flussi di lavoro E: Cerca in modo immediato e intuitivo su Slack, ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per il contesto del lavoro

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e eseguire il lavoro con la voce, tra cui inviare messaggi, assegnare attività e altro ancora, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta modelli di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente dall'area di lavoro di ClickUp Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti normativi, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora. Comando il tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain Max: usa la tua voce per creare, riepilogare e gestire le attività senza usare le mani

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Solo gli spazi di lavoro con accesso a ClickUp Chat possono importare messaggi da Slack

Gli utenti nuovi potrebbero avere una curva di apprendimento a causa delle sue ricche funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Come affermato da un recensore di G2:

Funge da centro di controllo all-in-one. Ogni campagna, escalation, miglioramento dei processi e attività è raccolta in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre piena visibilità e controllo su più team e funzioni.

Funge da centro di controllo all-in-one. Ogni campagna, escalation, miglioramento dei processi e attività è raccolta in un unico posto, collegata tramite visualizzazioni personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre piena visibilità e controllo su più team e funzioni.

💡 Suggerimento: sfrutta al massimo ClickUp su Slack con queste pratiche scorciatoie: /clickup new – Crea istantaneamente una nuova attività di ClickUp direttamente da Slack

/clickup list – Visualizza le attività da qualsiasi elenco ClickUp specifico senza uscire da Slack

/clickup find [nome attività o ID] – Cerca rapidamente le attività per nome o ID

/clickup remind: imposta promemoria delle attività direttamente all'interno di Slack per un migliore follow-up

2. Donut (ideale per rafforzare lo spirito di team, inserire i nuovi assunti e costruire la cultura aziendale con divertenti presentazioni su Slack)

via Donut

Donut è un'app Slack leggera che stimola la connessione umana reale tra team di distribuzione. Che si tratti di dare il benvenuto ai nuovi assunti o di incoraggiare incontri informali tra i reparti, Donut aiuta a costruire una cultura aziendale più forte.

Il suo punto di forza principale è l'automazione delle attività di costruzione delle relazioni, come presentazioni automatizzate, programmi di mentoring tra pari e check-in.

Per i responsabili delle risorse umane e i team leader, Donut funge anche da assistente intelligente per l'inserimento dei nuovi assunti, programmando presentazioni, promemoria e liste di controllo in base al ruolo dei dipendenti e alla data di inizio del loro contratto. Con tutto ciò che avviene dietro le quinte, questa app di messaggistica assicura che nessuno si senta estraneo, anche in una configurazione completamente remota.

Le migliori funzionalità/funzioni di Donut

Festeggia i compleanni e gli anniversari di lavoro con messaggi Slack personalizzati

Fai il monitoraggio dei tassi di partecipazione e dell'engagement con la reportistica di Donut, in modo che le risorse umane possano vedere quanti riunioni si sono tenute e l'impatto dei tuoi programmi

Pianifica riunioni Donut tramite Google Calendar o Outlook Calendar e avvia chiamate Zoom/Teams direttamente all'interno di Slack

Limiti di Donut

Slack Donut accede alle informazioni dei membri del team, il che potrebbe sollevare preoccupazioni relative alla privacy per alcune persone

Prezzi Donut

Free Forever

Standard: 74 $ al mese

Premium: 119 $ al mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni Donut

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Donut?

Come affermato da un recensore di G2:

L'app è facile da usare come installazione Slack e fornisce prompt per organizzare una riunione/interazione con un altro collega. L'app fornisce anche riepiloghi/riassunti sul numero di coppie che si sono incontrate e su chi ha avviato la conversazione.

L'app è facile da usare come installazione Slack e fornisce prompt per organizzare una riunione/interazione con un altro collega. L'app fornisce anche riepiloghi/riassunti sul numero di coppie che si sono incontrate e su chi ha avviato la conversazione.

🎉 Curiosità: i fondatori di Donut hanno creato l'app nel 2016 dopo aver constatato in prima persona che " Slack continuava a presentarsi come il luogo in cui si sviluppava la cultura ", quindi l'hanno resa il luogo in cui il team building prendeva realmente vita

3. Polly (ideale per sondaggi rapidi, sondaggi e per cogliere il sentiment del team in tempo reale)

via Polly

Polly è una pratica app Slack che consente di raccogliere feedback immediati senza interrompere il flusso di lavoro del team. Permette di effettuare rapidi sondaggi, questionari post-riunione o sondaggi sul sentiment del team.

Grazie al supporto per risposte anonime e formattare domande multipli, Polly incoraggia contributi aperti e onesti e aiuta i team a prendere decisioni basate sui dati.

Dall'onboarding alle retrospettive e ai check-in regolari del team, puoi trasformare il feedback in una parte naturale del tuo flusso di lavoro. Funzionalità/funzione come i promemoria intelligenti e l'automazione aumentano la partecipazione ai sondaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Polly

Visualizza le risposte del team con word cloud per individuare i temi comuni

Imposta i tempi di scadenza dei sondaggi e ricevi una notifica quando le risposte vengono chiuse

Esporta i risultati in formato CSV o effettua la sincronizzazione con Fogli Google o API per un'analisi più approfondita

Limiti di Polly

Polly non dispone di un dashboard analitico centralizzato, il che rende difficile il monitoraggio delle tendenze a lungo termine o la gestione di più sondaggi in modo efficiente

Prezzi Polly

Free

Base: 12 $ al mese

Pro: 24 $ al mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Polly

G2: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Polly?

Come affermato da un recensore di G2:

Adoro il fatto che si integri perfettamente con Slack. Posso creare un database di domande e disporne della condivisione con determinati canali. Le opzioni per le domande sono ottime e rendono i sondaggi il più completati possibile, in modo da ottenere il massimo feedback. È facilissimo da usare e funziona benissimo. Lo uso caso per caso, ma sta diventando parte integrante del mio utilizzo settimanale.

Adoro il fatto che si integri perfettamente con Slack. Posso creare un database di domande e condividerlo con determinati canali. Le opzioni per le domande sono ottime e rendono i sondaggi il più completati possibile, in modo da ottenere il massimo feedback. È facilissimo da usare e funziona benissimo. Lo uso caso per caso, ma sta diventando parte integrante del mio utilizzo settimanale.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio ha rilevato che i knowledge worker mantengono una media di 6 connessioni giornaliere sul posto di lavoro. Ciò comporta probabilmente numerosi scambi di messaggi tramite email, chat e strumenti di project management. E se potessi riunire tutte queste conversazioni in un unico posto? Con ClickUp, puoi farlo! È l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che aiuta te e il tuo team a lavorare in modo più rapido e intelligente.

👀 Lo sapevi? Il nome Slack è in realtà l'acronimo di "Searchable Log of All Communication and Knowledge" (Registro ricercabile di tutte le comunicazioni e conoscenze), che riflette il suo scopo principale di archiviare le conversazioni del team.

4. Loom (ideale per la messaggistica video asincrona e le registrazioni dello schermo in condivisione su Slack)

tramite Loom

Loom consente ai team di comunicare facilmente idee complesse in modo visivo senza la necessità di riunioni dal vivo. Consentendo agli utenti di registrare istantaneamente lo schermo, la voce e la videocamera, trasforma i messaggi statici di Slack in spiegazioni video dinamiche.

Ecco come semplificare la messaggistica aziendale con Loom nel tuo toolkit Slack. Invece di digitare lunghe catene di messaggi, registra un video per trasmettere un messaggio, una procedura operativa standard o qualsiasi altra cosa.

E poiché i video possono essere visualizzati in qualsiasi momento, supporta flussi di lavoro asincroni che si adattano a diversi fusi orari e stili di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Aggiungi thread Slack ai video (e viceversa), mantenendo le discussioni legate a contenuti visivi specifici

Registra standup asincroni o critiche di progettazione; i membri del team possono rispondere secondo i propri tempi

Ricevi un avviso Slack quando qualcuno visualizza, reagisce o commenta il tuo video Loom

Limiti di Loom

L'integrazione Slack-Loom può richiedere accessi manuali

Prezzi di Loom

Starter: Gratis

aziendale: *15 $/utente/mese

aziendale + IA: *20 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Loom

G2: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loom?

Come affermato da un recensore di G2:

Quando si lavora in un ambiente remoto, scrivere email o messaggi su Slack per spiegare un problema può richiedere molto tempo. Loom mi permette di registrare un video in pochi secondi in cui spiego il mio problema e lo mostro anche sullo schermo. Da lì, qualcuno può registrare una risposta. Un vero risparmio di tempo!

Quando lavoro in un ambiente remoto, scrivere email o messaggi su Slack per spiegare un problema può richiedere molto tempo. Loom mi permette di registrare un video in pochi secondi in cui spiego il mio problema e lo mostro anche sullo schermo. Da lì, qualcuno può registrare una risposta. Un vero risparmio di tempo!

💡 Suggerimento: lascia una reazione o un commento in un punto specifico di un video Loom (ad esempio, "1:23") e effettua la condivisione di quella nota con indicazione dell'ora direttamente su Slack. Si tratta di un trucco utile per rendere più chiari i feedback!

tramite GitHub

GitHub mantiene il tuo team di sviluppo informato e allineato portando aggiornamenti del codice, conversazioni e azioni direttamente nel tuo spazio di lavoro Slack. Con le sottoscrizioni al repository, puoi seguire repository GitHub specifici e controllare quali eventi vengono pubblicati, come solo richieste pull o problemi, in modo che i tuoi canali Slack rimangano focalizzati e privi di rumore.

Quando qualcuno effettua la condivisione di un link GitHub su Slack, vengono visualizzate automaticamente informazioni essenziali quali stato, commenti o differenze. Questo è uno dei principali vantaggi del project management con GitHub e Slack.

L'integrazione supporta anche anteprime dei link avanzate, visibilità multi-repository e collegamento dei problemi per ricevere aggiornamenti da diversi progetti in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub

Esegui azioni rapide tramite i comandi slash di Slack come /github close [problema] o /github open [problema]

Aggiungi le conversazioni Slack come allegati ai problemi GitHub per conservare il contesto

Automatizza i flussi di lavoro con Workflow Builder di Slack e trigger la creazione di issue GitHub dall'invio di moduli

Limiti di GitHub

Non è facile filtrare le notifiche in modo da ricevere solo quelle direttamente rilevanti per te (ad esempio, solo le PR a cui sei assegnato)

Prezzi GitHub

30 giorni di versione di prova gratis

Free

Team: 4 $/utente/mese

azienda: *21 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 6000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub?

Come affermato da un recensore di G2:

Abbiamo integrato GitHub con Slack, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove richieste pull su Slack

Abbiamo integrato GitHub con Slack, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove richieste pull su Slack

tramite Jira di Attlassian

Jira è un'app di comunicazione per team dedicata agli sviluppatori e ai team tecnici. Mantiene tutti in sincronizzazione con avvisi in tempo reale, aggiornamenti sui progetti e la possibilità di creare ticket direttamente in Slack. Grazie agli avvisi personalizzabili e alle sottoscrizioni a livello di progetto, i team ricevono solo gli aggiornamenti più rilevanti.

Gli utenti possono anche fare una menzione degli ID dei problemi Jira in Slack e visualizzare immediatamente in anteprima i dettagli del problema, come lo stato, l'assegnatario e il titolo.

Inoltre, grazie ai modelli Jira integrati nel Workflow Builder di Slack, anche i membri del team che non hanno competenze tecniche possono inviare problemi tramite semplici moduli, semplificando le richieste all'interno del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Converti istantaneamente le conversazioni in problemi Jira utilizzando semplici comandi Slack come /jira create

Puoi inviare un thread di Slack come allegato a un problema Jira, in modo da conservare il contesto della discussione

Si integra perfettamente con Jira Service Management (tramite Atlassian Assist) per aiutare i team IT a monitorare i ticket dell'helpdesk

Limiti di Jira

Senza un attento filtraggio, potresti ricevere un numero elevato di notifiche. È importante configurare quali eventi Slack deve ricevere per evitare un eccesso di avvisi

Prezzi di Jira

Free

Standard: 8,60 $/utente/mese per 100 utenti

Premium: 17 $/utente/mese per 100 utenti

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Come affermato da un recensore di G2:

Slack Connector per Jira migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro fornendo aggiornamenti in tempo reale sui problemi Jira direttamente nei canali Slack pertinenti. Aiuta il nostro team a rimanere informato senza dover controllare costantemente Jira.

Slack Connector per Jira migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro fornendo aggiornamenti in tempo reale sui problemi Jira direttamente nei canali Slack pertinenti. Aiuta il nostro team a rimanere informato senza dover controllare costantemente Jira.

💡 Suggerimento professionale: Organizza i commenti Jira nei thread Slack Invece di inviare ogni aggiornamento Jira come messaggio separato in Slack, puoi utilizzare le regole di automazione per acquisire i timestamp dei thread Slack (thread_ts) e pubblicare i commenti Jira successivi direttamente nello stesso thread. Per esempio: Su "Issue Created", utilizza una regola di automazione per inviare un messaggio diretto a un webhook Slack e memorizza {{webResponse. body. ts}} in un campo Jira personalizzato Su "Commento aggiunto", utilizza un'altra regola che utilizza quel timestamp per pubblicare l'aggiornamento nel thread originale

7. Zapier (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro tramite la connessione di Slack a migliaia di altre app)

tramite Zapier

Zapier è un'app di automazione che amplia le funzioni di Slack consentendogli di comunicare con oltre 5.000 app, tra cui CRM, strumenti di project management, database e fogli di calcolo.

Per i team che utilizzano Slack per project management, questa integrazione consente di automatizzare la pubblicazione di promemoria sul calendario, gli avvisi sui nuovi lead CRM o la registrazione dei moduli inviati dai clienti in fogli di calcolo. In questo modo, Slack diventa un centro di controllo per diversi flussi di lavoro senza bisogno di scrivere codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Connetta Slack a Gmail o Outlook per inviare email a modello da Slack o pubblicare automaticamente i riepiloghi giornalieri di Google Calendar in un canale

Connettiti con il flusso di lavoro builder di Slack per gestire i dati tra gli strumenti, anche quando Slack da solo non è sufficiente

Offre un'ampia libreria di modelli Zap predefiniti per un'automazione più rapida e collaudata tra gli strumenti più comuni

Limiti di Zapier

Gli trigger Zap non rilevano gli "allegati dei messaggi" (come le risposte dei bot o gli output dei comandi slash)

Prezzi di Zapier

Free

Pro: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,4/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Come affermato da un recensore di G2:

Grazie a Zapier sono riuscito a svolgere più lavoro in meno tempo e posso anche inviare promemoria su Slack ed email al personale riguardo alle loro campagne individuali senza doverlo fare manualmente.

Grazie a Zapier sono riuscito a svolgere più lavoro in meno tempo e posso anche inviare promemoria su Slack ed email al personale riguardo alle loro campagne individuali senza doverlo fare manualmente.

8. Simple Poll (ideale per condurre sondaggi rapidi su Slack)

tramite Simple Poll

Simple Poll semplifica il feedback del team consentendoti di eseguire sondaggi nativi all'interno di Slack utilizzando il semplice comando /poll. Man mano che i colleghi votano, Simple Poll aggiorna il messaggio con i totali più recenti, offrendo a tutti una visibilità in tempo reale sul risultato.

I sondaggi funzionano senza intoppi all'interno del canale Slack o del gruppo DM scelto, preservando il contesto e la pertinenza. Funzionalità/funzione opzionali come il voto anonimo consentono di ottenere risposte più sincere, soprattutto su questioni delicate, mentre gli aggiornamenti istantanei dei risultati tengono tutti informati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simple Poll

Programma sondaggi ricorrenti (domande quotidiane standup, scelte settimanali per il menu del pranzo) in modo da non doverli ricreare manualmente ogni volta

Limita gli utenti a un solo voto o consenti selezioni multiple, a seconda del tipo di sondaggio (ad esempio, scegli un'opzione vs. "seleziona tutte quelle applicabili")

Esporta i dati dei sondaggi, se necessario, per l'analisi o la conservazione dei dati

Limite di Simple Poll

Non è possibile visualizzare i risultati del sondaggio fino al termine dello stesso, il che limita la discussione in tempo reale

Prezzi di Simple Poll

Free

Premium: 59 $ al mese (fino a 24 membri)

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Simple Poll

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Simple Poll?

Come affermato da un recensore di G2:

Mi piace la rapidità e la facilità con cui posso creare e inviare un sondaggio a diversi team all'interno di Slack. Che si tratti di pianificare un evento di team, raccogliere input per un progetto o chiedere chi ha esperienza con un determinato software, Simple Poll mi permette di personalizzare un sondaggio o un'indagine efficace per coinvolgere il mio team e raccogliere i loro input

Mi piace la rapidità e la facilità con cui posso creare e inviare un sondaggio a diversi team all'interno di Slack. Che si tratti di pianificare un evento di team, raccogliere input per un progetto o chiedere chi ha esperienza con un determinato software, Simple Poll mi permette di personalizzare un sondaggio o un'indagine efficace per coinvolgere il mio team e raccogliere i loro input

9. Postman (ideale per condivisione e monitoraggio delle chiamate API e dei documenti in Slack)

tramite Postman

Postman integra i tuoi flussi di lavoro API con Slack, aiutando gli sviluppatori, i team di controllo qualità e del supporto a rimanere allineati. Inoltre, invia avvisi in tempo reale ogni volta che un monitor API non funziona correttamente o le prestazioni calano, in modo che il tuo team possa intervenire immediatamente.

Con Slack unfurls nativo, i membri del team possono effettuare la condivisione di richieste o raccolte e visualizzare immediatamente in anteprima endpoint e descrizioni, senza dover cercare nella documentazione. Puoi anche eseguire raccolte Postman direttamente da Slack utilizzando Newman o comando slash, perfetti per test on-demand o flussi di lavoro attivati da CI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Postman

Notifica automaticamente i canali Slack quando la documentazione API viene aggiornata, in modo che il tuo team possa sempre controllare l'ultima versione

Avvisa immediatamente gli sviluppatori quando si verificano errori di CI o errori delle variabili di ambiente

Ricevi gli aggiornamenti di Slack quando una raccolta viene pubblicata, biforcata o unita, per tenere informati i team di controllo qualità e sviluppo sulla disponibilità dei test

Limiti di Postman

Unfurling funziona solo per i link provenienti da elementi Postman in aree di lavoro di condivisione o pubbliche, non per aree di lavoro private o con restrizioni

Prezzi di Postman

Free

Base: 19 $/utente/mese

Professional: 39 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Postman

G2 : 4,6/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Postman?

Come affermato da un recensore di G2:

L'interfaccia è molto intuitiva e potente allo stesso tempo (di solito un'attività difficile). Lo strumento di monitoraggio è molto utile e, oltre alla connessione Slack, non ti perdi nulla

L'interfaccia è molto intuitiva e potente allo stesso tempo (di solito un'attività difficile). Lo strumento di monitoraggio è molto utile e, oltre alla connessione Slack, non ti perdi nulla

🎉 Curiosità: il servizio "Echo" di Postman ti consente di inviare qualsiasi richiesta e ottenere immediatamente gli stessi dati. Si tratta fondamentalmente di una cabina echo REST per il debug!

10. Google Calendar (ideale per garantire la sincronizzazione del calendario del tuo team con i promemoria degli eventi e la pianificazione all'interno di Slack)

tramite Google Calendar

L'integrazione di Google Calendar con Slack semplifica la pianificazione quotidiana. Invece di passare da una scheda all'altra, ogni mattina il programma dell'intera giornata viene inviato direttamente ai tuoi messaggi diretti su Slack, così saprai cosa ti aspetta prima ancora che il caffè faccia effetto.

Oltre ai promemoria, aggiorna automaticamente il tuo stato Slack in base al tuo calendario. Quando è il momento di partecipare a una chiamata, basta cliccare su "Partecipa" direttamente da Slack. Puoi anche invitare interi canali agli eventi in un colpo solo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Calendar

Usa il comando /gcal o i pulsanti Slack per creare eventi nel calendario, suggerire automaticamente i partecipanti e attivare la sincronizzazione istantanea delle riunioni tra i calendari

Digita un comando in Slack per verificare se i tuoi colleghi sono liberi e ricevere immediatamente le loro fasce orarie disponibili o il loro programma attuale

Rispondi agli inviti alle riunioni con "Sì/No/Forse" direttamente su Slack e rimani informato con aggiornamenti in tempo reale su cancellazioni o riprogrammazioni

Limiti di Google Calendar

I calendari di condivisione spesso non presentano sincronizzazione o vengono visualizzati correttamente, rendendo la visibilità a livello di canale incoerente

Prezzi di Google Calendar

Gratis per sempre

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Calendar?

Come affermato da un recensore di G2:

L'integrazione tra Slack e Google Calendar può avvisare automaticamente il team se un membro è in riunione, ottimizzando così la gestione del tempo e il coordinamento. Dispone anche di funzionalità/funzione come "salva per dopo", ideale per chi ha bisogno di rivedere un messaggio o un file in un secondo momento

L'integrazione tra Slack e Google Calendar può avvisare automaticamente il team se un membro è in riunione, ottimizzando così la gestione del tempo e il coordinamento. Dispone anche di funzionalità/funzione come "salva per dopo", ideale per chi ha bisogno di rivedere un messaggio o un file in un secondo momento

11. Deel (Ideale per i team HR che utilizzano Slack per l'onboarding globale, le richieste di ferie e il coinvolgimento dei dipendenti)

via Deel

Deel semplifica la gestione di un team globale integrando i principali flussi di lavoro delle risorse umane (inserimento, comunicazione e gestione del team) direttamente in Slack. Fin dal primo giorno, i nuovi assunti ricevono messaggi di benvenuto automatici, liste di controllo per l'inserimento e aggiornamenti proprio dove il team comunica già.

I manager possono accedere immediatamente alle gerarchie del team tramite il grafico o migliorare il morale con i complimenti integrati in Slack.

Deel consente inoltre alle risorse umane di trigger aggiornamenti Slack in base alle azioni effettuate all'interno della piattaforma, come modifiche contrattuali o promemoria sulle politiche locali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deel

Pianifica facilmente incontri settimanali tra manager e membri del team tramite i messaggi diretti di Slack utilizzando 1:1s by Deel e effettua la sincronizzazione diretta delle riunioni con i calendari

Utilizza Pulse Surveys di Deel per aiutare i team delle risorse umane a raccogliere il sentiment dei dipendenti attraverso brevi sondaggi basati su emoji all'interno di Slack, con risultati registrati automaticamente per l'analisi

Automatizza i flussi di lavoro tra onboarding, monitoraggio del tempo e strumenti di gestione dei dipendenti con l'integrazione Slack di Deel

Limiti di Donut

L'integrazione non offre alcun filtro granulare

Prezzi Deel

Deel Engage: 20 $ al mese per lavoratore

Appaltatori: A partire da 49 $ al mese per appaltatore

EOR: A partire da 599 $ al mese

Deel Global Payroll: 29 $ al mese per dipendente

Deel US Payroll: Prezzi personalizzati

Immigrazione: Prezzi personalizzati

Condividi valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 8000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Deel?

Come affermato da un recensore di G2:

Adoriamo il prodotto Deel Assemble perché mi ha dato la certezza che la nostra struttura retributiva sia competitiva ed equa. Inoltre, il supporto quotidiano e 24 ore su 24 tramite Slack è davvero eccellente.

Adoriamo il prodotto Deel Assemble perché mi ha dato la certezza che la nostra struttura retributiva sia competitiva ed equa. Inoltre, il supporto quotidiano e 24 ore su 24 tramite Slack è davvero eccellente.

12. Stripe (ideale per i team finanziari per le notifiche di pagamento in tempo reale su Slack)

tramite Stripe

L'integrazione di Stripe con Slack garantisce che il tuo team non perda mai aggiornamenti importanti relativi al pagamento. Che si tratti di una nuova sottoscrizione, di un addebito non andato a buon fine o di un rimborso elaborato, le notifiche in tempo reale su Slack assicurano che le persone giuste vengano avvisate senza ritardi.

Per facilitare il piano quotidiano, Stripe può anche inviare ogni mattina una panoramica delle metriche chiave relative alle entrate, come il totale dei commerci, le nuove sottoscrizioni e i rimborsi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stripe

Scegli quali eventi Stripe visualizzare su Slack (ad esempio solo acquisti con valore elevato o addebiti non riusciti) per mantenere i canali ricchi di segnali e privi di elementi di distrazione

Imposta regole webhook personalizzate per avvisare i team su Slack quando vengono superate determinate soglie (come gli errori di addebito)

Tieni aggiornati i team del supporto e commerciale con aggiornamenti in tempo reale su eventi importanti per i clienti, come aggiornamenti o rinnovi

Limiti di Stripe

È con limite alle notifiche e non supporta azioni interattive (ad es. rimborsi o nuovi tentativi) direttamente da Slack

Prezzi Stripe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Stripe

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Stripe?

Come affermato da un recensore di G2:

Utilizzo Stripe Payments da un po' di tempo e ciò che mi colpisce di più è la sua semplicità. La configurazione è stata rapida, l'interfaccia è pulita e intuitiva e tutto funziona alla perfezione. Posso monitorare i pagamenti, emettere rimborsi e gestire tutto da un'unica dashboard centrale senza dover navigare tra livelli di menu o articoli di supporto

Utilizzo Stripe Payments da un po' di tempo e ciò che mi colpisce di più è la sua semplicità. La configurazione è stata rapida, l'interfaccia è pulita e intuitiva e tutto funziona alla perfezione. Posso effettuare il monitoraggio dei pagamenti, emettere rimborsi e gestire tutto da un'unica dashboard centrale senza dover navigare tra livelli di menu o articoli di supporto

13. Figma (ideale per i team di progettazione che integrano il flusso di lavoro di progettazione con Slack)

tramite Figma

Figma integra la collaborazione nella progettazione nei tuoi flussi di lavoro quotidiani inviando automaticamente gli aggiornamenti ai canali più importanti. Il tuo team di progettazione può iscriversi ai canali Slack per file o progetti specifici, semplificando la gestione dei progetti e mantenendo tutti allineati.

Oltre agli aggiornamenti, la funzionalità/funzione di ricerca di Slack semplifica la ricerca di conversazioni passate relative ai file Figma, che si tratti di feedback precedenti o di thread su decisioni di progettazione.

Se il tuo team utilizza plugin Figma (come design-to-code o generatori di specifiche), può inviare direttamente i risultati a Slack affinché gli sviluppatori possano recuperarli per il codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Ricevi avvisi in tempo reale su Slack quando qualcuno commenta, aggiorna o ti fa una menzione in un file Figma

Commenta un aggiornamento Figma direttamente su Slack e attiva la sincronizzazione della risposta con il file

Condivisione dei link ai prototipi su Slack con anteprime dettagliate per esaminare e discutere lo stato della progettazione in modo asincrono

Limiti di Figma

Gli utenti segnalano che Slack invia avvisi solo per i commenti sul file Figma principale; i commenti nei rami spesso non triggerano notifiche

Prezzi di Figma

Starter : gratis

Professional (mensile) : Collab Postazione: 5 $/mese, Dev Postazione: 15 $/mese, Full Postazione: 20 $/mese

Organizzazione (annuale) : Collab Postazione: 5 $/mese, Dev Postazione: 25 $/mese, Full Postazione: 55 $/mese

Azienda (annuale): Collab Postazione: 5 $/mese, Dev Postazione: 35 $/mese, Full Postazione: 90 $/mese

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Figma?

Come affermato da un recensore di G2:

Figma ci aiuta molto a lavorare sulla progettazione dell'interfaccia utente, sui prototipi live e a organizzare il processo di ricerca sull'esperienza utente. L'integrazione con Slack è ottima per rimanere in contatto con tutti i commenti e i suggerimenti del team di progettazione

Figma ci aiuta molto a lavorare sulla progettazione dell'interfaccia utente, sui prototipi live e a organizzare il processo di ricerca sull'esperienza utente. L'integrazione con Slack è ottima per rimanere in contatto con tutti i commenti e i suggerimenti del team di progettazione

👀 Lo sapevi? Figma era originariamente concepita come strumento di modifica delle immagini e i filtri di progettazione che utilizzi oggi sono un richiamo a quelle origini.

tramite HubSpot

L'integrazione HubSpot-Slack è stata progettata per garantire la sincronizzazione dei team commerciali e marketing, fornendo aggiornamenti CRM in tempo reale proprio dove avviene la collaborazione. I team ottengono visibilità in tempo reale sullo stato di avanzamento delle trattative, sull'attività dei lead e sugli aggiornamenti dei clienti.

L'integrazione combina suggerimenti automatici e collaborazione umana. I bot HubSpot possono sollecitare i rappresentanti ad aggiornare le trattative che richiedono ulteriori passaggi, mentre i trigger di flusso di lavoro preconfigurati possono celebrare i successi o segnalare i problemi senza alcuno sforzo manuale.

L'assistenza supporta inoltre i team tramite aggiornamenti dei ticket e consente ai responsabili delle vendite di richiamare istantaneamente le informazioni sui contatti o sulle trattative durante la conversazione utilizzando semplici comandi Slack.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Suggerisci orari per le riunioni o aggiungi link di pianificazione in Slack per semplificare i follow-up con i potenziali clienti

Consente ai rappresentanti di registrare note delle riunioni o aggiornamenti su HubSpot direttamente da Slack

Consente di utilizzare comandi slash (ad es. /hubspot search [Nome]) per recuperare istantaneamente la fase della trattativa, l'ultima attività o i dettagli del titolare all'interno di Slack

Limite di HubSpot

Non esiste un supporto nativo per l'associazione in blocco di accordi o aziende con i canali Slack; è possibile solo una alla volta tramite flusso di lavoro o interfaccia utente

Prezzi HubSpot

Marketing Hub Professional: 890 $ al mese per tre postazioni

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $ al mese per cinque postazioni

Valutazioni e recensioni HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

Come ha affermato un recensore su Reddit:

È davvero semplice da configurare e non ho mai riscontrato alcun problema durante l'utilizzo. Penso che l'unico caso in cui potresti incontrare difficoltà sia se stai cercando di creare qualcosa di più complesso.

È davvero semplice da configurare e non ho mai riscontrato alcun problema durante l'utilizzo. Penso che l'unico caso in cui potresti incontrare difficoltà sia se stai cercando di creare qualcosa di più complesso.

15. Box (ideale per la condivisione sicura dei file e la collaborazione in Slack)

tramite Box

Box semplifica la gestione e la condivisione dei file per i team che utilizzano principalmente Slack, offrendo anteprime dettagliate, accesso rapido e attività tracciabili nell'interfaccia della chat.

Inserisci un link Box collegato in qualsiasi canale o messaggio diretto e Slack mostrerà un'anteprima in tempo reale, così i tuoi colleghi sapranno esattamente cosa stanno aprendo (ad esempio la prima pagina di un documento o la miniatura di un'immagine). Se qualcuno effettua una condivisione di un file su Slack, Box può salvarlo in sicurezza.

Inoltre, puoi effettuare il monitoraggio di dove e come avviene la condivisione dei tuoi file con il registro attività integrato di Box.

Le migliori funzionalità/funzioni di Box

Notifica automatica se un file Box in condivisione richiede aggiornamenti dell'autorizzazione

Pubblica avvisi in tempo reale su Slack quando i file nelle cartelle Box collegate subiscono una modifica o vengono aggiunti

Abilita le richieste di file tramite Slack per aiutare i colleghi a trascinare i file nelle cartelle Box designate senza catene di email

Limiti di Box

Il bot Box non può partecipare automaticamente ai canali Slack privati

Prezzi Box

aziendale: *18 $/utente/mese

business Plus: *30,70 $/utente/mese

Azienda: 42,35 $/utente/mese

Enterprise Plus: disponibile solo con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Box

G2: 4,2/5 (oltre 4000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Box?

Come affermato da un recensore di G2:

Si integra facilmente con altri software come Slack, rendendo la collaborazione più veloce e fluida. Gli utenti possono interagire e collaborare sui documenti in tempo reale. Ha un'interfaccia intuitiva

Si integra facilmente con altri software come Slack, rendendo la collaborazione più veloce e fluida. Gli utenti possono interagire e collaborare sui documenti in tempo reale. Ha un'interfaccia intuitiva

🎉 Curiosità: Aaron Levie, fondatore di Box, ha inviato un'email a Mark Cuban tramite l'indirizzo di contatto del suo blog, prima ancora di presentare Box al pubblico. Pur non avendolo mai incontrato di persona, Cuban è rimasto così incuriosito da decidere di investire in Box come angel investor. Il loro primo incontro è avvenuto a bordo campo durante una partita dei Dallas Mavericks. Questo dimostra che un approccio audace (e un po' di fortuna) può portare a grandi risultati!

tramite Mailchimp

Mailchimp è un'app Slack per l'email marketing che consente al tuo team di rimanere aggiornato sulle attività delle campagne. Potrai ottenere subito una visibilità quando viene inviata una campagna email, quando qualcuno completa una sequenza di drip o anche quando arriva un feedback da un cliente tramite un'email Mailchimp.

Se stai raccogliendo risposte a sondaggi o questionari, anche queste possono essere inserite in Slack. Inoltre, rende facile il monitoraggio del comportamento del pubblico. Puoi monitorare l'attività dell'elenco degli iscritti o richiamare rapidamente i dettagli di contatto utilizzando semplici comandi Slack.

E quando si attivano le automazioni, come l'invio di un'email di benvenuto o l'avvio di una sequenza di recupero del carrello, Slack invia avvisi in tempo reale in modo da poter monitorare i lead che passano attraverso il tuo funnel e festeggiare immediatamente i successi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Ottieni riepiloghi delle prestazioni delle campagne in Slack, come i tassi di apertura e di clic, senza dover controllare separatamente Mailchimp

Genera reportistica settimanale sulla crescita del pubblico per tenere informato il tuo team sui guadagni, le perdite e le campagne più performanti

Usa gli avvisi Slack di Mailchimp per ricevere notifiche sulle vendite completate legate a campagne specifiche, se integrate con il tuo negozio e-commerce

Limiti di Mailchimp

Se desideri ricevere avvisi per azioni come l'apertura di campagne o la cancellazione di iscrizioni oltre agli eventi principali, avrai bisogno di uno strumento di automazione di terze parti

Prezzi di Mailchimp

Limite gratis di 500 contatti

Essentials: 8,81 $ al mese per 500 contatti

Standard: 13,16 $ al mese per 500 contatti

Premium: 263,27 $ al mese per 10.000 contatti

Valutazioni e recensioni di Mailchimp

G2: 4,3/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mailchimp?

Come affermato da un recensore di G2:

Per me, Mailchimp è molto più di un semplice gestore di campagne Gmail. È uno strumento potente per creare una connessione con i tuoi consumatori, segmentando e utilizzando comunicazioni iper-personalizzate. Puoi anche creare pagine e comunicazioni SMS. Tutto questo lo rende uno strumento estremamente potente.

Per me, Mailchimp è molto più di un semplice gestore di campagne Gmail. È uno strumento potente per creare una connessione con i tuoi consumatori, segmentando e utilizzando comunicazioni iper-personalizzate. Puoi anche creare pagine e comunicazioni SMS. Tutto questo lo rende uno strumento estremamente potente.

17. Intercom (ideale per i team di supporto clienti e commerciali che gestiscono conversazioni e ticket Intercom tramite Slack)

tramite Intercom

Se il tuo team di assistenza o vendite utilizza Slack, l'integrazione di Intercom semplifica il tuo flusso di lavoro. Riceverai avvisi in tempo reale nel momento in cui arriva un nuovo lead o un messaggio da un cliente, così potrai partecipare immediatamente alla conversazione.

In alcune configurazioni, gli agenti possono persino rispondere ai clienti direttamente da Slack. Questa integrazione offre un ulteriore vantaggio. Se un collega ti tagga in una nota o in una conversazione Intercom, riceverai un messaggio diretto su Slack con il contesto completo e un link per rispondere.

Una volta risolto un ticket di assistenza, Slack può effettuare la condivisione automatica di un riepilogo/riassunto di chiusura, fornendo a tutti la visibilità sui tipi di problemi e sulle prestazioni del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom

Usa /intercom search [email] per visualizzare immediatamente i dettagli dell'utente come l'ora dell'ultimo accesso, il livello e la cronologia delle conversazioni in Slack

Ricevi avvisi di trasferimento bot quando un chatbot passa a un operatore umano, in modo che il tuo team possa intervenire prima che il cliente abbandoni la conversazione

Imposta flussi di lavoro fuori orario in cui Slack @here invia un ping al canale se nessuno risponde a un messaggio entro un determinato periodo di tempo

Limiti di Intercom

Offre un contesto minimo e automazione all'interno di Slack

Prezzi Intercom

versione di prova gratis di 14 giorni

Essential: 39 $/postazione/mese

Avanzato: 99 $/postazione/mese

Esperto: 139 $/postazione/mese

Fin IA Agent: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4,5/5 (oltre 3000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intercom?

Come affermato da un recensore di G2:

Intercom è fantastico sia come strumento per la generazione di lead che come strumento di supporto clienti. I percorsi creati in modo unico su ogni pagina ci consentono di personalizzare i messaggi nei pop-up di chat sul nostro sito web, mentre i nuovi messaggi Intercom arrivano al nostro canale Slack designato, così non perdiamo mai un messaggio. È anche molto vantaggioso dal punto di vista dell'assistenza: siamo sempre a portata di chat.

Intercom è fantastico sia come strumento per la generazione di lead che come strumento di supporto clienti. I percorsi creati in modo unico su ogni pagina ci consentono di personalizzare i messaggi nei pop-up di chat sul nostro sito web, mentre i nuovi messaggi Intercom arrivano al nostro canale Slack designato, così non perdiamo mai un messaggio. È anche molto vantaggioso dal punto di vista del supporto: siamo sempre a portata di chat.

18. GreetBot (ideale per dare automaticamente il benvenuto ai nuovi membri di Slack e aiutare i nuovi assunti o gli ospiti ad ambientarsi)

tramite GreetBot

Quando qualcuno di nuovo si unisce al tuo spazio di lavoro Slack o a un canale specifico, GreetBot diventa il tuo addetto all'accoglienza virtuale. Puoi personalizzare il messaggio per includere link di onboarding, documenti o anche prompt amichevoli per rompere il ghiaccio.

Puoi anche utilizzare GreetBot per fornire gradualmente informazioni importanti sull'onboarding. Ad esempio, il primo giorno può inviare una lista di controllo, il terzo giorno un sondaggio di feedback e il quinto giorno una guida con suggerimenti su Slack, il tutto in modo automatico.

Inoltre, i team lo utilizzano per le domande frequenti interne, per incoraggiare i nuovi arrivati a creare il proprio profilo e persino per festeggiare compleanni o anniversari di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di GreetBot

Analizza il ruolo o gli interessi di una persona e chiedi a GreetBot di suggerire i canali a cui potrebbe essere interessata a partecipare, come #frontend, #design o #pets-for-fun

Incoraggia gli utenti con azioni di onboarding come "Presentati in #general" o "Aggiungi una foto profilo"

Usa Slack Connect per ospiti esterni o liberi professionisti e chiedi a GreetBot di spiegare a quali canali hanno accesso e chi contattare

Limiti di GreetBot

I messaggi di GreetBot hanno un limite; ad esempio, gli elenchi puntati non hanno supporto ed è necessario utilizzare testo normale o il markup di base di Slack

Prezzi di GreetBot

Gratis per 14 giorni

Starter: 0 $/area di lavoro/mese

In più: 49 $/area di lavoro/mese

Azienda: 199 $/area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni di GreetBot

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di GreetBot?

Come affermato da un recensore di Product Hunt:

Gestisco un gruppo di oltre 1400 donne nel settore tecnologico e Greetbot ci ha aiutato notevolmente ad accogliere i nuovi membri e a fornire informazioni sul nostro gruppo con facilità. Apprezzo anche il fatto che, quando vengono aggiunte nuove funzionalità/funzione, ricevo una notifica da GreetBot con le nuove aggiunte. Grazie mille, è un ottimo prodotto.

Gestisco un gruppo di oltre 1400 donne nel settore tecnologico e Greetbot ci ha aiutato notevolmente ad accogliere i nuovi membri e a fornire informazioni sul nostro gruppo con facilità. Apprezzo molto anche quando vengono aggiunte nuove funzionalità/funzione, ricevo un avviso da GreetBot con le nuove aggiunte. Grazie mille, è un ottimo prodotto.

19. Otter. ai (ideale per trascrivere le riunioni e per la condivisione degli appunti delle riunioni su Slack)

Se il tuo team tiene regolarmente riunioni su Zoom, Teams o Slack, Otter. ai può essere il tuo strumento di trascrizione di riferimento. Trascrive le riunioni in tempo reale e può pubblicare automaticamente le trascrizioni o i riassunti su un canale Slack al termine della riunione.

Puoi anche diventare più efficiente con gli avvisi per parole chiave di Otter. Impostalo per ascoltare termini come "budget", "tempistica" e "snippet". Ogni volta che vengono menzionati questi termini, Otter invia un messaggio Slack con uno snippet e un link diretto a quella parte della riunione.

E se stai cercando quella frase che qualcuno ha detto settimane fa, puoi semplicemente eseguire /otter search "Q3 roadmap" in Slack e trovare il timestamp esatto in pochi secondi.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Registra rapidi memo vocali tramite Otter e effettua la condivisione sia dell'audio che della sua trascrizione su Slack

Genera trascrizioni multilingue per aiutare i team internazionali a rimanere sulla stessa pagina pubblicando trascrizioni in inglese delle riunioni tenute in altre lingue

Cerca tutte le trascrizioni incollate all'interno di Slack per un rapido riferimento

Limiti di Otter. ai

È necessaria la configurazione manuale nei canali privati

Prezzi di Otter. ai

Free

Pro: 16,99 $/utente/mese

aziendale: *30 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Come affermato da un recensore di G2:

Otter è facile da implementare, la registrazione è veloce e inizia a funzionare immediatamente. Lo uso per ogni riunione che ho, a meno che non venga richiesto dai partecipanti, e posso inviare automaticamente i riepiloghi/riassunti a diversi canali Slack in base a chi ha partecipato alla riunione, ecc. Anche l'integrazione con Slack è stata piuttosto semplice, il che è sempre ottimo.

Otter è facile da implementare, la registrazione è veloce e inizia a lavorare immediatamente. Lo uso per ogni riunione che ho, a meno che non venga richiesto dai partecipanti, e posso inviare automaticamente i riepiloghi/riassunti a diversi canali Slack in base a chi ha partecipato alla riunione, ecc. Anche l'integrazione con Slack è stata piuttosto semplice, il che è sempre ottimo.

20. Typeform (ideale per raccogliere risposte a moduli o sondaggi e inviarle a Slack)

tramite Typeform

L'integrazione di Typeform con Slack rende semplicissimo tenere aggiornato il tuo team ogni volta che qualcuno invia un modulo o un sondaggio. Puoi personalizzare ciò che appare in Slack, come nomi utente, descrizioni dei problemi o categorie.

Se conduci un sondaggio o un'indagine interna tramite Typeform (ad esempio un questionario di feedback del team), puoi scegliere di riepilogare/riassumere i risultati periodicamente o pubblicare ogni risposta in forma anonima in un canale di condivisione.

Per i team di marketing e commerciali, i nuovi lead o le richieste di demo vengono inviati direttamente a Slack, in modo che i rappresentanti possano agire rapidamente. Ogni notifica include anche un link diretto alla voce completa di Typeform o alla vista di modifica, nel caso in cui il messaggio sia troncato o il membro del team abbia bisogno di approfondire o aggiungere note in Typeform.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Avvia un nuovo Typeform direttamente da Slack utilizzando una scorciatoia o un comando slash

Usa Zapier o integrazioni personalizzate per precompilare i campi usando le informazioni degli utenti Slack

Combina Typeform con GreetBot per automatizzare l'inserimento dei nuovi assunti, raccogliendo istantaneamente le esigenze relative alle attrezzature o le curiosità sul team tramite Slack

Limiti di Typeform

Alcune risposte non raggiungono Slack. Gli utenti segnalano che solo una parte degli invii di modulo appare nel canale Slack

Prezzi Typeform

Base: 29 $ al mese (1 utente)

Plus: 59 $ al mese (3 utenti)

aziendale: *99 $ al mese (5 utenti)

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Come affermato da un recensore di G2:

Ci ha aiutato a raccogliere le informazioni necessarie per svolgere il nostro lavoro al meglio delle nostre capacità. Facile da usare per i client e collegato a Slack per inviarci le informazioni. Lo usiamo ogni giorno sia internamente che esternamente. Davvero facile da usare e supporto clienti è sempre disponibile in caso di necessità.

Ci ha aiutato a raccogliere le informazioni necessarie per svolgere il nostro lavoro al meglio delle nostre capacità. Facile da usare per i client e collegato a Slack per inviarci le informazioni. Lo usiamo ogni giorno sia internamente che esternamente. Davvero facile da usare e il supporto clienti è sempre disponibile in caso di necessità.

Ottimizza il tuo flusso di lavoro su Slack con ClickUp

Slack diventa il centro di comando in tempo reale del tuo team quando colleghi le app dalla directory delle app Slack. Da Polly, che ti aiuta a condurre sondaggi rapidi, a Zapier, che automatizza le attività ripetitive, fino a Otter.ai, che trascrive le tue riunioni, ogni app offre produttività e altri vantaggi.

Tuttavia, molti team devono affrontare problemi comuni legati a Slack, come aggiornamenti sparsi, messaggi persi o affaticamento dovuto al cambio di strumenti.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé. Non si limita a collegarsi a Slack. Riunisce le tue attività, documenti, promemoria e aggiornamenti in un unico posto per mantenere tutto organizzato e pronto all'uso. Invece di passare da una scheda all'altra o cercare gli aggiornamenti, puoi gestire il lavoro proprio dove si svolge la conversazione.

Se vuoi trasformare tutte quelle chiacchiere in tempo reale in stato concreto, ClickUp è la soluzione più intelligente. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!