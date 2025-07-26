16 modelli gratuiti di portfolio di ricerca UX per designer

"Come faccio a dare un senso a tutto questo?"

Se ti è mai capitato di fissare un documento vuoto e una pila di interviste, sai bene cosa si prova.

La parte difficile non è solo fare la ricerca, ma trasformarla in una storia chiara e convincente. Un ottimo portfolio UX fa proprio questo: mostra il tuo processo, la tua strategia e la tua struttura in azione.

La buona notizia? Non devi partire da zero.

Abbiamo selezionato 16 modelli gratuiti di portfolio di ricerca UX per aiutarti a dare forma al tuo lavoro in storie nitide e strategiche, perfette per la ricerca di lavoro, il freelance o il personal branding.

Iniziamo! ⚓

Che cos'è un modello di portfolio di ricerca UX?

Un modello di portfolio di ricerca UX è una struttura organizzata, solitamente sotto forma di documento, presentazione o sito web, progettata per guidare i ricercatori nella compilazione e nella presentazione del proprio lavoro.

Include sezioni predefinite per la panoramica del progetto, i metodi di ricerca, i dettagli dei partecipanti, i risultati, l'impatto e le domande del sondaggio sull'esperienza utente, garantendo che tutti gli elementi necessari siano documentati in modo coerente.

Cosa rende un modello di portfolio di ricerca UX un buon modello?

La vita di un designer UX ruota attorno al prendere decisioni ponderate basate sulla ricerca e sulla collaborazione. Un modello ben strutturato con un formato coerente e sufficientemente flessibile da adattarsi a diversi tipi di ricerca e ambiti di progetto rende tutto questo più facile.

Ecco cosa cercare. 👇

Struttura del progetto definita: include sezioni predefinite per obiettivi, include sezioni predefinite per obiettivi, metodi di ricerca degli utenti , risultati, conclusioni e riflessioni

Campi personalizzati e tag: consentono di organizzare la ricerca per tipo, gruppo di utenti, livello di impatto o fase di progettazione

Monitoraggio dello stato: Aiuta a gestire i lavori in corso con etichette come Bozza, In revisione o Completato

Casi di studio e risultati collegati: collega ogni lavoro richiesto alla progettazione di modifiche, prototipi o miglioramenti dell'usabilità

Layout pronto per la collaborazione: Supporta la modifica in tempo reale, i commenti e i contributi dei membri del team

Formattazione professionale: mantiene il tuo portfolio pulito, scansionabile e facile da aggiornare su più progetti

16 modelli di portfolio di ricerca UX

I portfolio UX sono spesso distribuiti su strumenti scollegati tra loro, il che rende difficile presentare una storia coerente o scalare il processo di ricerca tra i team.

ClickUp risolve questo problema con modelli che integrano riepiloghi/riassunti di ricerca, documentazione, sequenze e feedback in un'area di lavoro unificata.

Ma non finisce qui.

Il software di project management per il design ClickUp migliora l'intero flusso di lavoro della ricerca, aiutandoti a mappare percorsi e approfondimenti, acquisire ogni dettaglio e monitorare lo stato in tempo reale di tutti i team.

Iniziamo! 🛠️

1. Modello di portfolio di design ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea portfolio incentrati sulla ricerca con il modello Portfolio di design di ClickUp

Se organizzare i tuoi progetti ti sembra caotico, il modello di portfolio di design di ClickUp ti offre uno spazio strutturato per mappare il tuo percorso creativo.

Ecco come creare un portfolio di design con questo modello:

Revisione client, Revisione interna, In attesa di approvazione e Completato per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti Utilizza gli stati personalizzati di ClickUp comeper monitorare lo stato di avanzamento dei progetti

Risultato finale, Categoria di progettazione, e Fase di progettazione per acquisire le decisioni chiave Aggiungi campi personalizzati ClickUp comeper acquisire le decisioni chiave

Naviga tra diverse visualizzazioni personalizzate come Inizia qui, Progetti e Per fasi di progettazione per strutturare visivamente la tua narrazione

📌 Ideale per: Studenti di design UX che desiderano creare un portfolio basato sulla ricerca.

2. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Delinea gli obiettivi del progetto con il modello di lavagna online Brief di progettazione di ClickUp

Quando tutti hanno una versione diversa del brief, hai bisogno del modello di lavagna online ClickUp Design Brief, che porta chiarezza nel caos. Creato per l'allineamento nelle fasi iniziali, fornisce uno spazio visivo condiviso per delineare gli obiettivi del progetto, mappare le aspettative dei client e allineare la direzione creativa alle esigenze aziendali.

Ecco come utilizzarlo:

Utilizza sezioni predefinite come Punti salienti del marchio, Obiettivi, Mercato di riferimento e Direzione marketing per consolidare gli input

Aggiungi note adesive, riferimenti e note sulla tela per dare spazio al pensiero creativo

Trasforma le note adesive in attività di ClickUp direttamente dalla lavagna online per preservare il contesto

📌 Ideale per: Aspiranti ricercatori UX che collaborano a progetti in fase iniziale e necessitano di un'area di lavoro visiva.

🔍 Lo sapevi? Don Norman è conosciuto come il "padre dell'esperienza utente". Ha coniato il termine "esperienza utente" (UX), definendola come: "L'esperienza utente comprende tutti gli aspetti dell'interazione dell'utente finale con l'azienda, i suoi servizi e i suoi prodotti"

3. Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il tuo processo di progettazione UX con il modello di piano di ricerca utente di ClickUp

Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp è un documento pronto all'uso progettato per aiutare i team di prodotto a pianificare, organizzare ed eseguire ricerche efficaci sugli utenti. Ti guida nella definizione degli obiettivi di ricerca, nella delineazione della metodologia e nell'identificazione dei criteri chiave dei partecipanti.

Ecco come può aiutarti:

Inizia con un documento preformattato che ti guida nella definizione di obiettivi, segmenti di utenti, metodologie e sequenze temporali

Gestisci passaggi come Pianificazione , In corso e Completato con stati personalizzati

Applica tag per il tipo di ricerca e i gruppi di utenti target per una migliore organizzazione

📌 Ideale per: Team che preparano piani di ricerca strutturati per dimostrare chiarezza.

4. Modello di revisione euristica ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un sistema di revisione mirato con il modello di revisione euristica di ClickUp

Il modello di revisione euristica di ClickUp ti offre un flusso di lavoro ripetibile per organizzare tutti i tuoi risultati in un unico posto.

Ecco come il modello ti aiuta a eseguire revisioni più chiare e veloci:

Valuta contemporaneamente ogni elemento dell'interfaccia utente in base ai principi di usabilità con la Visualizzazione revisione euristica dedicata

Cattura i problemi come attività e taggali con campi come gravità o categoria per semplificare la definizione delle priorità nel tuo portfolio di marketing

Segui la Guida introduttiva integrata per integrare il tuo team e allineare i criteri di revisione

📌 Ideale per: Professionisti UX di livello intermedio che conducono audit individuali o in team per mostrare le proprie competenze di valutazione e ricerca.

5. Modello di caso di studio ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea casi di studio informativi con il modello di progettazione di casi di studio ClickUp

Il modello di progettazione di casi di studio ClickUp ti aiuta a creare narrazioni supportate da dati che mostrano il tuo impatto nel modo desiderato.

Scopri come ti aiuta a concentrarti:

Monitora lo stato dei casi di studio dall'inizio alla fine con gli stati Nuova testimonianza, In revisione e Da rivedere

Evidenzia l'impatto dei dati con campi che taggano ogni caso di studio in base al nome del client, al risultato, al tipo di progetto o al settore

Passa da una vista all'altra, come Questionario sul caso di studio, Bacheca client e Stato del caso di studio, per raccogliere input, assegnare revisori e monitorare il flusso di lavoro complessivo

📌 Ideale per: Candidati a posizioni nel campo dell'UX che realizzano casi di studio dettagliati e misurabili per presentare decisioni di progettazione supportate dai dati degli utenti.

💡 Suggerimento professionale: Lo spazio bianco (o negativo) aiuta a guidare lo sguardo dell'utente e rende i contenuti più facili da assimilare, creando una sensazione di pulizia e ordine; assicurati di incorporarlo nella giusta misura.

6. Modello di roadmap UX di ClickUp

Ottieni il modello gratis Metti chiarezza nella strategia UX con il modello di roadmap UX di ClickUp

Il modello di roadmap UX di ClickUp ti offre una sequenza visiva condivisa che contestualizza le tue iniziative UX. Creato all'interno delle lavagne online di ClickUp, questo modello ti aiuta a suddividere il lavoro con precisione:

Organizza le iniziative nelle corsie Ora, Prossimo e Futuro , in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che è in cantiere

Utilizza blocchi definiti per acquisire Tema, Obiettivo, Chi e Cosa, Riepilogo/Riassunto e Dipendenze per ogni lavoro richiesto

Enfatizza le fasi di ricerca, le priorità di progettazione e le fasi di implementazione utilizzando strumenti di progettazione UX , note adesive e indicatori basati su legende

📌 Ideale per: Ricercatori UX che intendono comunicare la loro strategia a lungo termine e le loro decisioni di progettazione.

💡 Suggerimento: i migliori portfolio UX iniziano con progetti ben documentati. Questo video ti guida attraverso la gestione del lavoro creativo e di progettazione in ClickUp, in modo da poter mostrare non solo i risultati, ma l'intero processo.

7. Modello di lavagna online per test di usabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea sistemi di test ripetibili con il modello di test di usabilità di ClickUp

Un test di usabilità valuta il modo in cui gli utenti reali interagiscono con il tuo prodotto per individuare i punti di attrito e migliorare l'esperienza complessiva. Il modello di lavagna online per test di usabilità di ClickUp garantisce che tali informazioni vengano acquisite in modo chiaro e utilizzate in modo efficiente.

Ecco come può aiutarti il modello per i test di usabilità:

Utilizza il layout Lavagna online integrato per mappare obiettivi, flussi di attività e dettagli dei partecipanti prima di iniziare qualsiasi test

Aggiungi campi personalizzati per monitorare i punti deboli degli utenti, i tassi di esito positivo delle attività e i feedback qualitativi nel contesto

Sposta gli elementi tra stati personalizzati come In programma, In fase di test, o Analizzato per mantenere tutti allineati

📌 Ideale per: Creatori di portfolio che desiderano includere cicli completi di test di usabilità.

8. Modello di piano di test di usabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza sessioni di test con il modello di piano di test di usabilità di ClickUp

Il modello di piano di test di usabilità di ClickUp è una struttura predefinita che guida il tuo team attraverso ogni fase del test di usabilità, dal reclutamento alla reportistica. Fornisce un flusso di lavoro con campi definiti, attività secondarie e monitoraggio dello stato per garantire un'esecuzione coerente.

Puoi:

Utilizza i campi personalizzati Nome progetto, Descrizione progetto, Responsabile test e Metodo di test per definire l'ambito e la logistica del team

Suddividi il lavoro in sette attività secondarie chiare come Pianificazione del test, Reclutamento dei partecipanti, Preparazione dei materiali, Impostazione dell'ambiente, Test vero e proprio, Analisi dei dati e Reportistica del test con l'elenco "Da fare"

Visualizza lo stato in tempo reale con la barra Test Progress live

📌 Ideale per: Ricercatori che gestiscono più sessioni di test di usabilità e necessitano di un formato coerente.

💡 Suggerimento: Incorpora elementi divertenti, come animazioni, testi giocosi e gamification, per aumentare il coinvolgimento e la fedeltà degli utenti e persino alleviare la frustrazione. Ad esempio, app come TikTok e Fitbit utilizzano funzionalità divertenti come queste per fidelizzare gli utenti.

9. Modello di attività per portfolio di design di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo portfolio sempre aggiornato con il modello di attività Portfolio di design di ClickUp

Il modello di attività Portfolio di progettazione di ClickUp è pensato per i designer che hanno bisogno di qualcosa di più di una visione d'insieme. Questa versione del modello di portfolio di progettazione UX incentrata sulle attività esegue il drill-down nell'esecuzione, monitorando con precisione ogni fase della progettazione, ogni risorsa e ogni scadenza.

Ecco come utilizzarlo per le attività quotidiane:

Suddividi il tuo lavoro di progettazione con campi come Fase di progettazione, Categoria di progettazione e Risultato finale

Rimani aggiornato sullo stato di avanzamento con date di scadenza, priorità delle attività e assegnatari per monitorare i progressi attraverso il completamento a livello di attività

Naviga tra le pagine nidificate all'interno dei documenti ClickUp allegati per visualizzare gli obiettivi del progetto, le sintesi, la strategia UX e le metriche di esito positivo

📌 Ideale per: Junior designer che documentano attività di singoli progetti, risorse di progettazione e iterazioni.

📖 Leggi anche: Libri sul design UX che ogni designer dovrebbe leggere

10. Modello di riepilogo/riassunto per designer UI di ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura i valori del tuo design con il modello di riepilogo/riassunto per designer UI di ClickUp

Quando gli stakeholder richiedono una panoramica rapida del tuo lavoro sull'interfaccia utente, il modello di riepilogo/riassunto per progettisti UI di ClickUp è molto utile. Puoi utilizzarlo per articolare in che modo le tue decisioni relative all'interfaccia utente sono in linea con le esigenze degli utenti e gli obiettivi aziendali.

Per gestirlo in modo ottimale, prova:

Aggiungi campi come Nome del progetto, Nome del client e Tipo di design per documentare su cosa stai lavorando e per chi

Organizza i progetti utilizzando sezioni come Feedback in sospeso, In corso o Completato , in modo che collaboratori e revisori sappiano cosa è stato fatto e cosa resta da fare

Passa dalla vista Elenco, Bacheca o Calendario per gestire i risultati finali o prepararti per le riunioni con le parti interessate

📌 Ideale per: Candidati specializzati in UI che desiderano creare una panoramica chiara del proprio lavoro visivo.

🔍 Lo sapevi? La differenza chiave tra customer experience e user experience è che la customer experience comprende l'intera relazione con un marchio, mentre la user experience si concentra sulle interazioni con il prodotto.

11. Modello di risultati finali ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi il lavoro in parti gestibili con il modello Deliverables di ClickUp

Il modello ClickUp Deliverables mantiene la visibilità su più risultati finali evitando di mancare le scadenze.

Ecco come ti aiuta a mantenere il controllo:

Tieni traccia dei progressi in tempo reale con stati come Da fare, In corso, In attesa di approvazione e Completato , in modo che ogni fase del progetto sia perfettamente chiara

Cattura i dettagli della consegna utilizzando campi come Approvatore, Stato RAG, Fase del progetto e Stato di completamento per eliminare ambiguità e segnalare tempestivamente eventuali ostacoli

Gestisci il quadro generale con viste predefinite come Stato del team, Pianificazione e Bacheca dello stato, in modo da poter monitorare sequenze, carichi di lavoro e dipendenze

📌 Ideale per: Ricercatori UX che gestiscono più progetti e desiderano monitorare i risultati finali.

12. Modello di portfolio di progetti avanzato con IA ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani all'avanguardia con suggerimenti intelligenti utilizzando il modello di portfolio di progetti avanzato ClickUp AI

Se il tuo portfolio di progetti sembra una scatola nera piena di aggiornamenti mancati e rischi nascosti, il modello di portfolio di progetti avanzato con IA di ClickUp ti offre un modo più intelligente per gestire e scalare l'intera operazione.

Basato su ClickUp Brain, questo modello mostra approfondimenti, rischi e suggerimenti sulle risorse in tempo reale, senza bisogno di passare da una dashboard all'altra.

Ecco come funziona:

Visualizza immediatamente lo stato dei progetti, i titolari, le scadenze e gli ostacoli in tutti i flussi di lavoro con la Dashboard Portfolio

Usa Progress Insights (IA) per individuare le attività in ritardo, le iniziative bloccate e lo stato generale

Segnate i progetti a rischio e raccomandate azioni correttive con il Tracker automatico dei rischi

Sfrutta la Bacheca di allocazione delle risorse per comprendere la capacità del team, identificare i membri del team con un carico di lavoro insufficiente o eccessivo e utilizzare i suggerimenti dell'IA per riassegnare le attività

📌 Ideale per: Professionisti UX esperti che presentano approfondimenti su più progetti con riepiloghi/riassunti generati dall'IA.

13. Modello Media Kit ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra il tuo marchio con professionalità grazie al modello Media Kit di ClickUp

Il modello Media Kit di ClickUp è un'area di lavoro centralizzata per organizzare e condividere le risorse del tuo marchio, le informazioni aziendali e il materiale stampa in un unico formato elegante e di facile accesso. Un'aggiunta perfetta al tuo sistema di acquisizione dei clienti, crea un kit elegante che racconta la storia del tuo marchio e la duplica per diversi clienti.

Puoi strutturare:

Cosa fai e perché è importante nella sezione Chi sono e metriche chiave

Carica il tuo logo, le foto dei prodotti o le immagini del tuo profilo direttamente nel documento

Elenca chiaramente le offerte e le tariffe per evitare avanti e indietro nella sezione Tabella dei servizi

Assicurati che i media raggiungano rapidamente la persona giusta utilizzando la sezione Dettagli di contatto

📌 Ideale per: Designer UX freelance che desiderano creare un media kit personalizzato che includa servizi, metriche e campioni di lavoro.

14. Modello di piano di progetto ClickUp per la ricerca

Ottieni il modello gratis Conduci ricerche collaborative con il modello di piano di progetto ClickUp per la ricerca

Il modello di piano di progetto ClickUp per la ricerca ti offre un quadro di riferimento per organizzare ogni fase della ricerca, dalla definizione degli obiettivi alla consegna dei risultati.

Ecco come ti aiuta a gestire la complessità:

Imposta le basi del progetto utilizzando i campi integrati per Obiettivi, Ambito, Sequenza e Ruoli del team

Suddividi i flussi di lavoro in attività chiare e tracciabili con stati personalizzati come Pianificazione, Raccolta dati, Analisi e Completato

Definisci le fasi come la revisione della letteratura, la raccolta dei dati e l'analisi con la vista Elenco raggruppata per fase del progetto

📌 Ideale per: Ricercatori che conducono studi UX end-to-end e necessitano di un modo strutturato per delineare le fasi.

📖 Leggi anche: Conferenze ed eventi sul design UX per professionisti

15. Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una fonte centralizzata di informazioni con il modello Lavagna online per la ricerca di ClickUp

Non tutti i progetti di ricerca UX iniziano con un elenco di attività; a volte è necessario pensare ad alta voce, mappare le idee e collaborare visivamente. È qui che entra in gioco il modello Lavagna online per la ricerca di ClickUp. È progettato per il brainstorming libero, la collaborazione e la mappatura delle idee.

Utilizza questo modello per:

Raccogli i risultati delle ricerche grezzi utilizzando note adesive digitali, raggruppate per categoria o tema

Individua più rapidamente le tendenze con una tela visiva che mette in risalto modelli e punti critici

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale: aggiungi, modifica e commenta direttamente sulla ricerca condivisa

Passa dal brainstorming all'azione convertendo le note in attività tracciabili

📌 Ideale per: Ricercatori in fase iniziale che preferiscono mappare visivamente i risultati prima di trasformarli in approfondimenti strutturati.

16. Modello di report di ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i dati di ricerca con il modello di report di ricerca ClickUp

Hai terminato la ricerca, ora viene la parte difficile: trasformarla in un report chiaro e condivisibile. Il modello di report di ricerca ClickUp è progettato per documentare l'esperienza utente e presentare i risultati in un formato professionale e pronto per la condivisione.

Con questo modello puoi:

Utilizza sezioni preformattate per riepilogo/riassunto, metodologia, risultati, discussione e appendici

Tieni traccia dei contributi e delle modifiche con campi come Autore del report e Collaboratori

Applica stati come Bozza, In revisione, o Approvato per gestire lo stato di avanzamento

📌 Ideale per: Professionisti che traducono dati grezzi in casi di studio di ricerca UX.

Non sei convinto di questi modelli di portfolio di ricerca UX? Ascolta l'opinione di un utente reale:

Utilizzo ClickUp in modo intermittente per gestire più progetti UX contemporaneamente. Il motivo principale per cui mi piace ClickUp è che posso separare tutto il mio lavoro in progetti e team, quindi visualizzare tutto con il livello di dettaglio che desidero.

