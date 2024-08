le 10 migliori conferenze sul design UX da non perdere [edizione 2024]

Nell'era della tecnologia e dell'IA, i designer dell'esperienza utente (UX) e dell'interfaccia utente (UI) sono molto richiesti in tutti i settori. Infatti, l'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti prevede un aumento del 15% nell'occupazione dei professionisti delle interfacce digitali e del web design tra il 2022 e il 2032. Si tratta di un dato enorme se confrontato con quello di altre professioni, la cui media è solo del 3%!

Tuttavia, i temi del design UX/UI sono in continua evoluzione, sia che si tratti di ricerche sull'interazione utente-computer o di progetti di architettura dell'informazione (IA). Per questo motivo, sia i product manager che i professionisti dell'UX tengono d'occhio ogni anno le conferenze di UX design più importanti.

Questi eventi permettono ai progettisti UX di monitorare le ultime ricerche e tendenze UX, di scoprire strumenti emergenti e tecnologie all'avanguardia e di imparare da importanti leader del settore. 💡

Consultate il nostro elenco delle top 10 conferenze di design UX nel 2024 e approfittate delle opzioni che preferite. Presenteremo anche:

Benefici da aspettarsi da questi workshop e conferenze pratiche

Suggerimenti e strumenti per prepararsi a una di queste conferenze

Benefici della partecipazione alle conferenze UX

Vale la pena partecipare a una conferenza UX, soprattutto dopo aver considerato i fattori legati ai prezzi e alla programmazione? I seguenti vantaggi vi aiuteranno a prendere la vostra decisione: 👇

Tenere il passo con le ultime tendenze

Il panorama della ricerca e della progettazione UX è in continua evoluzione. Le conoscenze acquisite mesi fa potrebbero non essere più rilevanti oggi.

Anche se i professionisti dell'UX dovrebbero informarsi sulle tendenze e sulla ricerca di design tutto l'anno, il contenuto disponibile è piuttosto teorico. Le conferenze sono un ottimo modo per acquisire conoscenze attuabili direttamente dai leader di pensiero e dalle loro esperienze e casi di studio.

Trovare ispirazione

Anche se trovate il design UX gratificante ed entusiasmante, dovete ammettere che la quotidianità può spegnere la vostra scintilla nel tempo. Ascoltare gli esiti positivi di queste conferenze e confrontarsi con i colleghi è una piacevole pausa che riaccende la passione e stimola la creatività.

Opportunità di networking

Le conferenze sul design UX possono essere un ottimo modo per entrare in contatto con designer UX, ricercatori e product manager esperti. Queste connessioni sono particolarmente preziose se siete alla ricerca di collaboratori per nuovi progetti .

La maggior parte delle conferenze prevede sessioni di rilassamento dopo una lunga giornata di lavoro attento ascolto e presa di note . È possibile condividere intuizioni, sfogarsi su sfide comuni e unire le forze per trovare soluzioni innovative.

Riunione dei vostri modelli di ruolo

Se i vostri UX designer preferiti intervengono a una conferenza, non perdete l'occasione di ascoltare le loro esperienze dirette e i loro segreti vincenti. A volte è anche possibile riunirsi e interagire con loro. 🤝

Non conoscete nessuno dei relatori? Vale comunque la pena andarci, perché potreste scoprire prospettive diverse di cui non conoscevate l'esistenza. Questi spunti possono essere trasformativi per il vostro pensiero progettuale e per il vostro lavoro stile di lavoro .

Aggiornamento del settore

I workshop virtuali e di persona alle conferenze sull'UX e sul design sono guidati da leader di pensiero globali. Si focalizzano su conoscenze pratiche che spesso non si possono ricavare da corsi e libri . Potete approfondire i metodi di ricerca, le tecniche di interazione e altre nicchie di vostro interesse.

Questa esperienza può rappresentare un significativo passaggio di carriera. Potrete anche mettere in mostra la vostra partecipazione e farvi notare, e forse anche diventare relatori un giorno! 🎤

Decidere a quale conferenza UX partecipare

Ogni anno vengono organizzate decine di conferenze UX ed è impossibile partecipare a tutte. Da fare una ricerca approfondita per capire quali sono quelle che valgono il vostro tempo e denaro. Considerate i fattori seguenti per decidere:

Posizione: Optate per eventi vicini a voi per evitare che il viaggio sia eccessivo. Sebbene la maggior parte delle conferenze siano ibride e forniscano registrazioni o consentano la partecipazione virtuale, è necessario partecipare di persona per sfruttare gli aspetti interattivi e di networking dell'evento Relatori: Sebbene qualsiasi conoscenza sia preziosa, è necessario dare la priorità agli eventi con funzionalità/funzione di professionisti UX provenienti da settori importanti Argomenti: Scegliete conferenze che trattano argomenti della nicchia di vostro interesse. Saranno più coinvolgenti e potranno rimodellare la vostra carriera per attirare migliori opportunità Costo: Le conferenze UX possono essere costose, quindi cercate biglietti scontati in anticipo o prenotazioni di gruppo. Potete anche convincere il vostro datore di lavoro a coprire la vostra quota se l'evento serve come opportunità di aggiornamento professionale. Per le conferenze internazionali, tenete conto dei costi di trasporto, alloggio e vitto

Se siete in conflitto, utilizzate il Modello di matrice di confronto ClickUp per disporre le opzioni e i criteri di valutazione in un'unica finestra ed elaborare tutto più velocemente.

Le migliori conferenze UX per i professionisti UX da frequentare nel 2024

Ecco gli eventi UX più interessanti per i progettisti nel 2024: abbiamo opzioni sia per i progettisti UX alle prime armi che per quelli più esperti 🌹

1. ConveyUX

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (IA) ha aperto la strada a nuove intuizioni UX. ConveyUX ha incentrato il suo prossimo evento di tre giorni sui concetti emergenti di IA nel design, nella ricerca e nella strategia UX.

Potrete ascoltare oltre 30 esperti del settore e come adattano i loro processi UX nella nuova era guidata dall'IA. Ci si aspetta di ascoltare i migliori leader di pensiero a livello globale, tra cui:

Dona Sarkar, Chief Troublemaker per il programma di estensibilità IA e Copilot di Microsoft Dr. Natalie Petouhoff, CEO di Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, amministratore delegato di Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, responsabile degli approfondimenti di Figma Elizabeth Churchill, direttore dell'esperienza utente di Google

Non potete partecipare di persona? Per fortuna, potete accedere alle registrazioni delle conferenze e dei workshop, alle diapositive e ad altri contenuti da casa vostra in tempo reale.

Bonus letto: Il migliori strumenti di IA per le presentazioni !

2. Conferenza UXTH

La UXTH Conference Thailand 2024 promette un grande programma di attività. Questo evento ibrido si svolgerà in due fine settimana e sarà composto da tre parti:

Conferenza virtuale di due giorni (adatta a giovani designer con poca esperienza nel settore) Conferenza di un giorno di persona Workshop di un giorno

Tra i leader del settore che interverranno all'evento vi sono:

Christopher Noessel, Design Principle per l'IA applicata presso IBM

Jonny Schneider, titolare ed entità di Humble Ventures

Pete Chemsripong, consulente per la strategia di prodotto presso ThoughtWorks

L'evento ospita anche numerose attività pre-conferenza della comunità, come il podcast settimanale in diretta, LabMeet, e i meetup mensili. 😍

Gli eventi si svolgeranno in inglese e per il workshop sarà disponibile un traduttore. Le repliche video della conferenza saranno disponibili per tre mesi.

3. UX Copenaghen

La decima edizione della conferenza internazionale Copenaghen Human Experience prevede tavole rotonde sulla decrescita e il consumismo nello spazio UX. Aspettatevi professionisti UX diversi che discutano di consumo eccessivo, cambiamento climatico, rifiuti e del necessario disimparare i processi di produzione dannosi. 🍃

I relatori presenteranno il lavoro che hanno già terminato per combattere questi problemi e discuteranno di ciò che i giovani designer possono fare per garantire un futuro più sostenibile.

L'UX Copenhagen ha preparato diverse attività per i partecipanti, come workshop pratici, sessioni di domande e risposte dal vivo, lotterie di funzionalità/funzione e firme di libri.

È possibile assistere alle sessioni della Tabella rotonda dell'evento, in cui i relatori interagiranno con i designer professionisti in piccoli gruppi di partecipanti.

4. UXDX

UXDX è una conferenza dedicata a portare in conversazione le pratiche e le sfide emergenti dell'UX. Si concentra sull'ottimizzazione del processo di sviluppo e progettazione nell'era moderna.

L'evento di maggio si terrà a New York e prevede diverse funzionalità/funzioni di contenuto, tra cui conferenze, tavole rotonde interattive, forum e workshop.

Potrete ascoltare esperti di aziende famose come Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana e NASA. Le discussioni cruciali per i product manager e i team di ricerca UX includono:

Ridimensionamento del team

Definizione delle priorità

Progettazione del servizio

Accogliere l'incertezza

Pratiche di esperienza utente sostenibili

Inoltre, il fondatore stesso di UXDX, Rory Madden, parlerà di IA, (de)centralizzazione e visioni di Way of Working.

Se non riuscite a partecipare all'evento, date un'occhiata agli altri eventi di UXDX per il 2024: UXDX APAC agosto (virtuale) e UXDX EMEA ottobre (evento ibrido).

5. Vertice di ricerca UX360 2024, Europa

Sebbene l'evento di maggio sia solo la quarta edizione, l'UX360 Research Summit è una delle conferenze UX più conosciute al mondo. Il prossimo evento è il suo primo incontro di persona, quindi non potete perdervelo.

Si tratta di una conferenza dedicata ai più recenti metodi di ricerca e valutazione degli utenti, nonché all'implementazione delle intuizioni UX attraverso il piano e l'analisi. Sostenuta da Merlien Institute, il noto organizzatore di eventi B2B, offre ampie opportunità di networking con gli oltre 1.000 ricercatori e professionisti UX che si prevede parteciperanno a questa conferenza.

Il vertice di ricerca UX360 2024 vanta casi di studio e discussioni presentate da ricercatori UX di aziende prestigiose, come:

Google

Meta

Dropbox

Infatti

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Altre attività proposte includono discussioni interattive, riunioni 1-2-1 e sessioni di social networking. 👥

6. Interazione uomo-computer (HCI) Internazionale

HCI International non è solo una conferenza. È una suite di oltre 21 conferenze accademiche a cui è possibile partecipare con un'unica registrazione!

L'edizione di quest'anno si terrà a Washington D.C. E tenetevi forte perché sarà una grande edizione: HCI festeggia 40 anni di esistenza.

In qualità di UX designer, ecco alcune delle conferenze più importanti dell'ecosistema HCI:

HCI: Area tematica Human-Computer Interaction (l'evento principale)

Area tematica Human-Computer Interaction (l'evento principale) DUXU: Conferenza sul design, l'esperienza utente e l'usabilità

Conferenza sul design, l'esperienza utente e l'usabilità UAHCI: Conferenza sull'accesso universale nell'interazione uomo-computer

Conferenza sull'accesso universale nell'interazione uomo-computer MOBILE: Conferenza sulla progettazione, il funzionamento e la valutazione delle comunicazioni mobili incentrata sull'uomo

Conferenza sulla progettazione, il funzionamento e la valutazione delle comunicazioni mobili incentrata sull'uomo HCI-Games: Focus sull'HCI nei giochi

Se siete studenti, potete presentare il vostro progetto per il Concorso di progettazione per studenti e partecipare a una delle numerose attività rivolte ai discenti. Queste includono sessioni di mentoring, eventi di networking sociale sull'UX e persino un barbecue! 🍖

7. UX Nordico

Una delle più grandi conferenze UX d'Europa, la UX Nordic offre contenuti di alta qualità, facili da seguire e da applicare nella vita reale.

L'evento di quest'anno non è diverso. La funzionalità/funzione è quella di relatori internazionali provenienti da aziende leader del settore come BMW, Philips e IKEA.

Durante la giornata principale della conferenza, potrete partecipare a sessioni interattive su argomenti come il futuro della UX, l'influenza dell'IA sui sistemi di ricerca e progettazione e la UX per l'e-commerce. Gli altri due giorni presentano funzionalità/funzioni più rilassate. L'ultimo giorno, l'Xperience Day, comprende workshop sulle ultime ricerche UX e sul design multisensoriale.

Sebbene siano disponibili sia biglietti virtuali che in loco, se venite di persona, potrete mescolarvi con persone che la pensano come voi e godervi una premiazione, un'esibizione di un comico e persino un DJ set. 🎵

8. Conferenza UX di Londra

Se siete alle prime armi con i sistemi di progettazione UX, questa conferenza fa per voi.

La UX Conf London organizza eventi divertenti ma educativi dal 2017. L'edizione 2024 ospiterà relatori provenienti da Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor e molte altre aziende famose.

Invece di bombardarvi di nozioni teoriche, questo evento di un giorno si concentrerà sul lato pratico del settore. I relatori spesso dimostreranno le migliori UI e Strumenti di progettazione UX , come ad esempio:

Oltre alle lezioni, potrete partecipare a interviste, Q&A dal vivo e sessioni di networking su aspetti di tendenza della psicologia UX e della leadership del design. Per rilassarvi, potrete godervi un po' di yoga, un caffè e un esclusivo quiz Designer vs. AI.

9. Congresso mondiale sull'usabilità

Il World Usability Congress è una conferenza UX multidisciplinare che copre vari sottotemi di UX e design, come l'interazione aptica e multimodale e il design dei servizi.

Con un formato chiedi-qualcosa, questa conferenza internazionale si concentra maggiormente sulle interazioni e permette ai partecipanti di raccogliere le idee di oltre 50 esperti relatori internazionali.

**L'evento di ottobre si compone di due parti: la Conferenza principale presenta conferenze, interventi e masterclass, mentre i Focus Days sono dedicati a workshop sull'UX industriale. Ci si aspetta di affrontare argomenti come:

Strategia UX

Operazioni di ricerca UX

Leadership nel design

UX per l'azienda

Accessibilità

Per rafforzare le vostre conoscenze in materia di UX, assicuratevi di partecipare ai workshop su IA, test di usabilità e metriche, mappa dell'esperienza del cliente e il design thinking e il processo decisionale .

10. SpingiUX

Attiva dal 2012, la conferenza PushUX ha perfezionato il suo format e costruito un'atmosfera al tempo stesso rilassata e professionale. La conferenza riunisce oltre 650 appassionati di UX design provenienti da tutto il mondo, consentendo loro di avere discussioni amichevoli e di acquisire preziose conoscenze del settore da parte di colleghi.

La maggior parte delle conferenze richiede di scegliere ciò che si vuole vedere, quindi è necessario spostarsi e perdere alcune lezioni. PushUX è diverso.

Ha un programma a binario unico accuratamente curato, con 18 presentazioni e una narrazione logica. È comunque possibile personalizzare il programma a proprio piacimento, scegliendo le sessioni di approfondimento della comunità a cui partecipare.

Il programma della conferenza comprende diverse componenti interattive, tra cui una mostra con più di 20 progetti di design . Gli organizzatori promettono inoltre di riportare i preferiti dei partecipanti: le discussioni del Lean Coffee e le sessioni del Failure Slam.

Come prepararsi alle conferenze UX: 5 consigli

Scegliere gli eventi UX a cui partecipare quest'anno è un passaggio eccellente per dare impulso alla propria carriera, ma Da fare per sfruttare al meglio queste conferenze? Ci pensiamo noi!

Seguite questi cinque consigli per prepararvi alle migliori conferenze UX e assicurarvi una buona navigazione. Vi mostreremo anche alcuni strumenti e funzioni all'interno di ClickUp , una soluzione gratuita di project management visivo che può aiutare a massimizzare l'esperienza della conferenza. ⭐

1. Piano in estensione

La maggior parte dei professionisti UX ha molto da fare e finisce per saltare le conferenze per onorare altri commit di lavoro. L'unico rimedio è pianificare con largo anticipo e assicurarsi che il proprio programma abbia abbastanza margine di manovra per accogliere un'esperienza di conferenza arricchente.

Se la sede della conferenza richiede un viaggio, iniziare a pianificare i flussi di lavoro con mesi di anticipo per evitare di affrontare attività importanti durante l'evento.

Il primo passaggio consiste nell'acquistare i biglietti in anticipo, quando i prezzi sono più bassi. Organizzate il viaggio e prenotate una camera d'albergo vicino alla sede dell'evento per ridurre al minimo gli spostamenti.

Il modo migliore per ottimizzare il vostro programma è attraverso Attività di ClickUp e il suo calendario nativo .

Con le attività di ClickUp Tasks è possibile progettare flussi di lavoro futuri con dipendenze, tag ed etichette di priorità regolabili. La visualizzazione del Calendario consente di visualizzare tutte le attività e gli eventi, mentre l'interfaccia drag-and-drop permette di regolare le fasce orarie senza problemi e di mantenere flessibile l'agenda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/calendar-view-sync-1-1.png Visualizzazione del calendario di ClickUp e di Google Calendar /$$$img/

Connessione di ClickUp a Google Calendar per visualizzare facilmente gli appuntamenti delle riunioni e gli eventi programmati in ClickUp

ClickUp si sincronizza con Google Calendar, per cui è facile tenere traccia di riunioni, attività ed eventi in un unico posto. Inoltre, con Campi personalizzati è possibile aggiungere dettagli importanti al proprio slot per la conferenza, quali:

Tema della conferenza

Relatori

Mentori dei workshop

2. Pacchetto per l'esito positivo

Preparate abiti comodi ma dall'aspetto professionale per l'evento. La maggior parte delle conferenze richiede un codice di abbigliamento aziendale o accademico-casual, preferibilmente con colori tenui o conservatori. Scegliete tessuti traspiranti per gli eventi più lunghi.

Non dimenticate la tecnologia e i caricabatterie. Se avete schede aziendali, portatele con voi per facilitare il networking.

Suggerimento: Per gli eventi di persona, aggiungete a ClickUp gli indirizzi dell'hotel, della sede e degli altri siti che desiderate visitare. Grazie al sistema interattivo ClickUp Mappa interattiva è possibile aggiungere posizioni dell'attività e degli eventi per facilitare la navigazione e condividerle tramite collegamenti sicuri. 💚

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Map-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione mappa semplificata /$$$img/

Utilizzate la visualizzazione ClickUp Map per assegnare le attività alle posizioni delle attività e gestire meglio i flussi di lavoro specifici delle posizioni

3. Impostazione delle priorità nell'ambito del programma della conferenza

Le conferenze possono spesso essere lunghe, frenetiche ed estenuanti. È importante dormire bene, mangiare e bere acqua a sufficienza per avere l'energia necessaria per affrontare la conferenza. 🔋

La maggior parte degli organizzatori rilascia in anticipo la Sequenza completa della conferenza, fornendo un'istantanea da un'ora all'altra delle presentazioni e dei workshop. Molti di questi eventi secondari sono opzionali, quindi è necessario studiare attentamente il programma per dare la priorità agli eventi da non perdere e pianificarli.

Per visualizzare il programma definitivo, è possibile utilizzare il programma Grafico Gantt di ClickUp o Sequenza visualizzata **Entrambe le opzioni consentono di definire la giornata in base all'ora. È possibile includere sezioni con codice colore per ogni sotto-evento e aggiungere bandiere di priorità a tutto ciò che non si vuole perdere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Sequenza-Local-Carico di lavoro-Sequenza-view-Local-Carico di lavoro-detailed.png ClickUp 3.0 Sequenza vista Carico di lavoro locale dettagliato /$$$img/

Create una visualizzazione microscopica del vostro programma di conferenze UX con le Sequenze in ClickUp

4. Migliorate il vostro modo di prendere le note

Non abbiate paura di fare domande durante le sessioni Q&A e le tabelle, e ascoltate attentamente quando gli altri condividono problemi specifici dell'azienda e cercano soluzioni. Prendete diligentemente le note che prendete durante le conferenze per assicurarvi che le nuove conoscenze in materia di UX vi rimangano impresse per molto tempo.

Il problema è che questi eventi sono visivamente e mentalmente stimolanti, quindi è facile rimanere indietro nel prendere le note. È consigliabile prendere l'abitudine di usare la $$$a Blocco note ClickUp Per annotare rapidamente idee e spunti importanti È disponibile su dispositivi desktop e mobili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Funzionalità Blocco Note di ClickUp per catturare le idee /$$$img/

Cattura senza problemi le note, le modifica con una ricca formattazione e le converte in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp

È possibile utilizzare anche la funzione IA Documenti ClickUp per organizzare le note delle diverse conferenze a cui partecipate. Create cartelle per ogni conferenza e tenete ordinate le note, gli orari e i documenti di conoscenza. Vi piacerà l'opzione di Riepilogare/riassumere con IA ogni volta che si desidera rivedere rapidamente le note.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Funzionalità di riepilogare/riassumere di ClickUp per le note /$$$img/

Riepilogare le note della conferenza in pochi secondi con ClickUp AI

È inoltre possibile utilizzare la funzione Tradurre le funzionalità/funzione per localizzare le note, le presentazioni e le discussioni alle conferenze internazionali. Da fare è selezionare il testo da tradurre, aprire il menu a discesa Traduci e selezionare la lingua desiderata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un'azione utilizzando ClickUp AI /$$$img/

Rendete quasi perfette le interpretazioni dei vostri contenuti in oltre 10 lingue grazie all'azione Translate di ClickUp AI

5. I modelli diventano amici del vostro laboratorio

I workshop all'interno delle conferenze sono un modo super produttivo per conoscere nuovi concetti e best practice UX/UI. Ma queste sessioni richiedono un coinvolgimento attivo e spesso è difficile dare il 100% in un tempo limite.

È qui che entrano in gioco i modelli UX. Si tratta di documenti pre-strutturati ottimizzati per rendere più veloci le prestazioni in situazioni difficili.

ClickUp ha oltre 1.000 modelli **Per esempio, se il conduttore del workshop vi chiede di preparare una roadmap dell'esperienza dell'utente, potete saltare rapidamente alla pagina Modello di roadmap UX di ClickUp e utilizzare la sua mappa a colori per impostare rapidamente il vostro esempio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-UX-Roadmap-Template.png Modello di roadmap UX di ClickUp /$$$img/

Con questo modello, è possibile creare una roadmap che illustri in dettaglio i test sugli utenti, la ricerca e le iterazioni di progettazione in pochissimo tempo

Potrebbero interessarti anche i modelli per creare calendari di marketing , valutazione euristica e test di usabilità se la vostra conferenza è incentrata su questi concetti.

Applicare le nuove conoscenze UX ai progetti futuri con ClickUp

Implementare le conoscenze acquisite in qualsiasi evento è più facile con ClickUp. Per cominciare, avete a disposizione ClickUp Documenti per organizzare le nuove ricerche UX e semplificare le vostre attività di ricerca processo di progettazione in un unico spazio. Altri vantaggi della piattaforma sono:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif ClickUp AI /$$$img/

Sfruttate la potenza dello strumento ClickUp AI, accuratamente addestrato, per creare rapidamente brief e percorsi utente

Oltre ad aiutarvi a pianificare il vostro lavoro, ClickUp può essere un potente strumento di progettazione . Voi e il vostro team potrete utilizzare Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e creare wireframe insieme in tempo reale.

Una volta che i mockup sono pronti, inviateli per l'approvazione taggando il collaboratore desiderato, che potrà verificarli, aggiungere annotazioni e commentare per dare un feedback.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Flusso di lavoro per la mappatura degli utenti nelle lavagne online /$$$img/

Utilizzate ClickUp per collaborare con il vostro team in tempo reale e creare wireframe e mappe utente accattivanti ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti tra cui i preferiti dai progettisti come Figma, l'utente software di ricerca come Hotjar, e anche calendari dei contenuti e strumenti di marketing come Hootsuite e HubSpot.

Elevate le vostre competenze con le conferenze di UX Design e ClickUp

Le conferenze di UX design sono un modo eccellente per tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi, ampliare le proprie competenze con workshop multidisciplinari e connettersi con altri professionisti dell'esperienza utente.

Grazie ai nostri consigli per la preparazione e ai modelli e agli strumenti di ClickUp, potete trarre il massimo dalle conferenze UX a cui partecipate. Iscrivetevi a ClickUp e personalizzatelo in modo che sia il vostro fidato compagno per le conferenze e il lavoro di tutti i giorni. 🍀