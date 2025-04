Come costruire un sistema efficace per acquisire nuovi clienti?

Gestire un'azienda di successo non significa solo fornire servizi eccellenti, ma anche assicurarsi che continuino ad arrivare nuovi clienti mentre sei impegnato a svolgere il lavoro che ami.

Se sei un libero professionista, un consulente o il titolare di una piccola impresa, probabilmente hai sentito la pressione di dover destreggiarti tra marketing, presentazione dei progetti, consegna dei progetti e comunicazione con i clienti. Alcune settimane la finestra In arrivo è piena di potenziali clienti. Altre volte? Neanche un ping!

È qui che entra in gioco un Sistema di acquisizione dei clienti. Pensalo come un partner silenzioso che lavora dietro le quinte per attirare i clienti, dare loro seguito e portare avanti le trattative... anche mentre sei immerso nel lavoro con i clienti o ti godi un tranquillo caffè del martedì ☕.

Questo blog spiega esattamente come crearne uno, dall'identificazione dei tuoi clienti ideali all'automazione dei follow-up e al monitoraggio di ciò che funziona (e cosa no).

✨ Immergiamoci e trasformiamo la tua "caccia al client" in un processo ripetibile, affidabile e forse anche divertente.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Un sistema di acquisizione dei clienti è un processo ripetibile, suddiviso in passaggi, progettato per attrarre e convertire nuovi clienti in modo coerente, senza dover ricominciare da zero ogni volta

Copre tutto, dall'acquisizione dei lead, alla sensibilizzazione e alla fidelizzazione, fino alla gestione delle proposte e all'onboarding. La chiave? Materiali di marketing efficaci, una solida presenza online e una tecnologia affidabile per alimentare l'intero processo

Inizia identificando il tuo cliente ideale, quindi crea un flusso di lavoro semplificato per raggiungere i clienti e monitora continuamente le conversioni per ottimizzare il lavoro richiesto

Con strumenti come ClickUp CRM, ClickUp Automazioni e il Modello di pipeline commerciale ClickUp, puoi gestire la comunicazione con i clienti, le fasi commerciali e i follow-up, tutto in un unico posto

Che cos'è un sistema di acquisizione dei clienti?

Un sistema di acquisizione dei clienti è un metodo strutturato e graduale per attrarre i clienti, coinvolgerli e convertirli in clienti paganti. Pensalo come una macchina per l'acquisizione dei clienti: una volta impostato, funziona senza intoppi in background mentre tu ti concentri sul tuo lavoro.

Il bello di un Sistema di acquisizione dei clienti è che trasforma l'acquisizione dei clienti da un lavoro casuale in un processo prevedibile e ripetibile. Che tu stia lavorando con clienti esistenti o potenziali clienti, questo sistema garantisce che i passaggi per convertirli siano chiari e semplificati.

Non esiste una formula valida per tutti. Il tuo sistema dovrebbe riflettere la tua offerta di servizi, il tuo settore e i problemi specifici che il tuo target sta cercando di risolvere.

📌 Esempio: se lavori nel marketing, potresti concentrarti maggiormente sulle piattaforme social e sull'email outreach, mentre se lavori nella consulenza, il tuo approccio potrebbe basarsi maggiormente su eventi di networking e partnership.

📊 Lo sapevate? Solo il 27% dei lead viene contattato da un rappresentante commerciale. 👉 Sono molte le opportunità perse, a meno che non si disponga di un sistema adeguato. Una combinazione di consapevolezza, best practice e tecnologia può cambiare le cose!

Perché hai bisogno di un sistema per acquisire clienti

Senza un sistema, l'acquisizione dei clienti sembra un gioco d'azzardo. Un mese vai alla grande, quello dopo invii email a freddo a sconosciuti su LinkedIn.

Ecco perché un Sistema di acquisizione dei clienti è essenziale per la tua azienda:

Controlla il lavoro richiesto dal marketing : con un sistema in atto, sei tu a decidere quando e come servire i clienti , invece di affidarti a ciò che capita

Coerenza nella ricerca dei clienti : quando si dispone di un sistema ripetibile, non si dipende più esclusivamente dal passaparola o da progetti a breve termine. È possibile attrarre clienti in modo coerente attraverso un outreach mirato e contenuti

Scala la tua attività in modo prevedibile : che tu voglia crescere lentamente o rapidamente, un sistema di acquisizione dei clienti ti consente di fissare obiettivi e monitorare i tuoi progressi senza preoccuparti dei periodi di stasi aziendale

Riduci il senso di sopraffazione : saprai sempre qual è il passaggio successivo, che si tratti di dare seguito a una proposta o di inviare un nuovo lead magnet

Concentrati su ciò che conta: il sistema ti aiuta a gestire le interazioni con i client in modo più fluido e a dedicare meno tempo a preoccuparti di come trovare nuovi client

In breve, è l'ingrediente segreto alla base di ogni attività aziendale di successo.

📊 Lo sapevate? Le aziende che ricontattano i potenziali clienti entro 5 minuti hanno 21 volte più probabilità di convertirli in clienti paganti. Il motivo è semplice: quando un potenziale cliente vi contatta, sta pensando attivamente a una soluzione. Vuole una risposta immediata, non dopo ore. 👉 Un sistema di acquisizione dei clienti con follow-up automatizzati può rendere tutto questo semplicissimo.

Come costruire il tuo sistema di acquisizione dei clienti

Quindi, come si costruisce un sistema efficace? Si tratta di tre semplici passaggi:

1. Identifica il tuo client ideale

Prima ancora di pensare alla divulgazione, devi avere chiaro chi è il tuo cliente ideale. Altrimenti, perderai tempo a inseguire lead che non sono adatti a te.

Chiediti:

Qual è il tuo pubblico di riferimento? Si tratta di titolari di piccole imprese, fondatori di startup o dirigenti impegnati?

Quale problema stai risolvendo per loro? Che si tratti di migliorare la loro presenza sui social media o di ottimizzare il loro flusso di lavoro, chiarisci in che modo il tuo servizio affronta i loro punti deboli.

Dove trascorrono il loro tempo online? Sono attivi su LinkedIn, Instagram o Facebook? Seguono blog specifici del settore o partecipano a webinar?

Una volta acquisita questa chiarezza, potrai iniziare a costruire il tuo piano di outreach e personalizzare i tuoi messaggi.

💡Suggerimento: utilizza il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp per creare una mappa visiva del percorso del cliente, dalla consapevolezza all'acquisto.

2. Imposta un flusso di lavoro di outreach

È ora di iniziare a contattare i potenziali clienti. Invece di improvvisare, crea un processo di outreach strutturato.

Ecco come impostarlo:

Primo contatto : invia il tuo primo messaggio di contatto via email, LinkedIn o un'altra piattaforma. Personalizzalo per dimostrare che comprendi le sfide del cliente

Follow-up : continua a seguire i clienti, ma senza essere invadente. Imposta promemoria per i follow-up a intervalli specifici

Contenuto: condividi post di blog, guide o casi di studio pertinenti con i lead come parte del processo di fidelizzazione

💡Suggerimento: crea attività ricorrenti per ogni passaggio del processo di outreach e automatizza le email di follow-up utilizzando le Automazioni di ClickUp. In questo modo non perderai nessun punto di contatto cruciale nelle interazioni con i client.

3. Monitorate le vostre conversazioni e ottimizzate

Quando inizi a vedere i risultati, non fermarti. Tieni traccia delle metriche di conversione per capire cosa funziona e cosa deve essere migliorato.

Ecco cosa monitorare:

Tasso di conversione dei lead : quanti lead si trasformano effettivamente in clienti paganti?

Tassi di apertura delle email : le tue email di outreach vengono aperte? Se no, modifica l'oggetto

Tasso di accettazione delle proposte: quante proposte vengono accettate? Tieni traccia delle tue trattative e scopri dove i potenziali clienti abbandonano il processo

Le dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni aziendali visualizzando le metriche chiave. È possibile monitorare i tassi di conversione, monitorare le fasi delle trattative e misurare l'efficacia delle campagne di marketing. Con widget personalizzabili, le dashboard offrono una visualizzazione centralizzata per prendere decisioni basate sui dati senza sforzo.

Personalizza report perfetti per visualizzare i risultati del lavoro richiesto dal tuo marketing con le dashboard di ClickUp

È evidente che gli strumenti giusti sono essenziali in ogni fase dello sviluppo del tuo sistema di acquisizione dei clienti.

🔎 Approfondimento chiave: Le aziende che automatizzano la gestione dei lead registrano un aumento del fatturato pari o superiore al 10% in soli 6-9 mesi. L'automazione del marketing non solo aumenta l'efficienza e consente di risparmiare risorse, ma garantisce anche risultati concreti.

Disporre degli strumenti giusti può essere determinante per creare un sistema di acquisizione dei clienti di successo. Questi strumenti devono automatizzare i processi, aiutare a gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti e fornire una panoramica chiara della posizione di ciascun cliente nella vostra pipeline.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è l'unico strumento di cui avrai bisogno per gestire tutto, dalla generazione di lead all'onboarding dei clienti e alla comunicazione. Combina gestione dei progetti, documenti e comunicazione del team, tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

ClickUp Sales ti aiuterà a semplificare i flussi di lavoro, gestire le pipeline e monitorare le trattative in modo efficiente. Offre funzionalità/funzioni quali gestione delle attività, integrazioni CRM e dashboard personalizzabili per aumentare la produttività e chiudere le trattative più rapidamente.

Ecco come le funzionalità/funzioni di ClickUp si allineano con ogni passaggio del processo di acquisizione dei clienti e gestione dei lead .

1. CRM e gestione della pipeline dei clienti

Il cuore del tuo sistema di acquisizione dei clienti è un solido sistema CRM (Customer Relationship Management). Con ClickUp CRM, puoi monitorare ogni interazione con i clienti, archiviare i dettagli importanti e assicurarti che nulla sfugga.

Inizia gratis Accelera la conversione dei lead, migliora la fidelizzazione e aumenta i ricavi con ClickUp CRM, basato sull'IA

ClickUp CRM ti consente di:

Archivia le informazioni sui clienti : conserva in un unico posto registrazioni dettagliate dei dati di contatto , delle informazioni aziendali e delle interazioni con i clienti

Gestisci la tua pipeline : organizza i tuoi clienti in fasi in base alla loro posizione nel : organizza i tuoi clienti in fasi in base alla loro posizione nel processo commerciale . Crea stati personalizzati per le attività, come "Lead", "In contatto", "Proposta inviata", "Contratto firmato" e altro ancora

Comunicazione con i clienti: monitora tutte le comunicazioni con i clienti dall'interno del CRM. Allega email, note e persino commenti direttamente alle attività o ai progetti dei client. In questo modo si crea un unico thread di comunicazione, garantendo che tutti i membri del team rimangano allineati

Con ClickUp, puoi anche automatizzare le attività nel CRM. Imposta promemoria per i follow-up, pianifica riunioni o persino attiva azioni come l'invio di un'email quando un lead raggiunge una determinata fase nella tua pipeline.

Puoi anche tenere traccia di tutti i tuoi clienti e lead dall'inizio alla fine utilizzando il modello di pipeline di vendita di ClickUp. È progettato per semplificare il processo di vendita organizzando i lead, monitorando le fasi delle trattative e gestendo le interazioni con i clienti. Fornisce un quadro strutturato per visualizzare la tua pipeline di vendita, dare priorità alle opportunità e chiudere le trattative in modo efficiente.

Ottieni il modello gratis Visualizza facilmente l'intero funnel di vendita in un'unica schermata con il modello ClickUp Sales Pipeline

2. Gestione delle attività e pianificazione dei progetti

Una volta acquisiti e coltivati i lead, gestire in modo efficiente i progetti e le attività dei clienti è fondamentale per fornire valore. ClickUp eccelle nel project management e nel monitoraggio delle attività.

Tieni sotto controllo i tuoi progetti organizzando le attività con le viste di ClickUp: scegli tra Elenco, Tabella o Bacheca per visualizzare tutto in modo chiaro

Con ClickUp puoi:

Creare modelli di progetto : impostare modelli di progetto per diversi tipi di impegni con i clienti, che si tratti di una nuova campagna di marketing, del lancio di un prodotto o dell'assistenza continua ai clienti. Questi modelli possono includere attività quali la creazione di contenuti, la preparazione di proposte e le revisioni dei clienti

Viste attività personalizzate : ClickUp offre varie viste come Elenco , Bacheca , Calendario e Gantt per monitorare le attività in modo adeguato al tuo flusso di lavoro. Per i progetti dei clienti, la : ClickUp offre varie viste comeper monitorare le attività in modo adeguato al tuo flusso di lavoro. Per i progetti dei clienti, la vista Bacheca è particolarmente utile perché consente di vedere visivamente cosa deve essere fatto e a che punto sono le attività

Automazione delle attività: è possibile automatizzare la creazione delle attività in base allo stato dei lead o impostare attività ricorrenti per le comunicazioni continue con i client. In questo modo non sarete mai colti alla sprovvista e tutti i follow-up saranno pianificati e monitorati

3. Gestione dei documenti e collaborazione

I progetti dei clienti richiedono spesso collaborazione, condivisione di documenti, proposte e altre risorse. Le funzionalità Documenti e Gestione delle conoscenze di ClickUp ti consentono di lavorare senza soluzione di continuità con il tuo team e i tuoi clienti.

Utilizza ClickUp Docs come editor di documenti collaborativo completo di attività, IA, incorporamenti e collaborazione in tempo reale con il team

Ecco cosa puoi fare:

Documenti ClickUp : utilizza i documenti ClickUp per creare proposte, contratti, materiali di onboarding e altri documenti destinati ai clienti direttamente all'interno della piattaforma. I documenti sono completamente integrati con le tue attività, quindi puoi creare liste di controllo, incorporare contenuti multimediali e monitorare le attività cardine del progetto mentre collabori sui documenti : utilizzaper creare proposte, contratti, materiali di onboarding e altri documenti destinati ai clienti direttamente all'interno della piattaforma. I documenti sono completamente integrati con le tue attività, quindi puoi creare liste di controllo, incorporare contenuti multimediali e monitorare le attività cardine del progetto mentre collabori sui documenti

Allegati : allega i file direttamente alle attività, ai progetti o ai profili dei client in modo che tu e il tuo team abbiate sempre facile accesso a risorse importanti come contratti, progetti o aggiornamenti sui progetti

Collaborazione in tempo reale: più membri del team possono lavorare contemporaneamente su ClickUp Docs, facilitando il brainstorming, la modifica e la finalizzazione di proposte o piani di marketing in tempo reale. È anche possibile lasciare commenti direttamente all'interno del documento per semplificare il feedback

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Con questi strumenti, non dovrai più destreggiarti tra più piattaforme per gestire i file o le comunicazioni con i clienti. ClickUp conserva tutto in un unico posto, semplificando la collaborazione e garantendo al tuo team un accesso rapido a tutto ciò di cui ha bisogno per fornire un servizio eccellente.

4. Automazione dell'acquisizione dei lead e del contatto con i clienti

In un sistema di acquisizione dei clienti, acquisire e coltivare i lead è fondamentale. Fortunatamente, ClickUp automatizza gran parte di questo processo, rendendo più facile raggiungere i potenziali clienti e mantenere piena la tua pipeline.

Aumenta la produttività con le scorciatoie per i progetti e le automazioni del flusso di lavoro su ClickUp

Le automazioni di ClickUp ti aiutano a semplificare la ricerca e la fidelizzazione dei potenziali clienti:

Automazione del monitoraggio dei lead : una volta acquisito un lead tramite moduli o altri metodi, è possibile automatizzare l'assegnazione delle attività e dei follow-up. Ad esempio, se un lead invia un modulo sul tuo sito web, ClickUp può creare automaticamente un'attività nella tua pipeline e assegnarla al membro del team appropriato per il follow-up

Notifiche delle attività : imposta promemoria automatici per email o chiamate di follow-up quando un lead raggiunge una fase specifica nella tua pipeline. Puoi anche impostare promemoria per i client esistenti per assicurarti di non perdere mai check-in importanti o scadenze di progetti

Automazione delle email: ClickUp può integrarsi con il tuo sistema di posta elettronica per automatizzare le sequenze di outreach, i follow-up e le campagne di nurturing. Ad esempio, dopo aver inviato una proposta, ClickUp può programmare un'email di follow-up automatica al client, ricordandogli di rivedere e firmare il contratto

Questo livello di automazione ti aiuta a rimanere organizzato, ti fa risparmiare tempo e garantisce che i tuoi lead siano coltivati in modo coerente.

5. Comunicazione e collaborazione con i client

Una comunicazione efficace con i clienti è fondamentale. Gli strumenti di comunicazione di ClickUp ti consentono di rimanere sempre aggiornato su ogni interazione, che si tratti di una semplice email o di un aggiornamento dettagliato sul progetto.

Con ClickUp puoi:

Commenti interni ed esterni : utilizza i commenti sulle attività per comunicare direttamente con il tuo team o i tuoi clienti. Puoi taggare clienti, colleghi o stakeholder per tenerli aggiornati e porre domande direttamente su attività o progetti specifici

Portali rivolti ai clienti : per i clienti che hanno bisogno di monitorare lo stato di avanzamento, è possibile impostare spazi condivisi in cui i clienti possono visualizzare gli aggiornamenti dei progetti, le attività e le sequenze temporali. È possibile controllare il livello di accesso per mantenere la privacy ed evitare una condivisione eccessiva

Chat integrata: ClickUp Chat ti consente di comunicare in tempo reale senza bisogno di una piattaforma di messaggistica separata

Questo sistema di comunicazione completo mantiene tutto organizzato, dalle domande veloci ai feedback dettagliati, aiutandoti a rimanere reattivo alle interazioni con i client.

6. Monitoraggio del tempo e reportistica

Capire dove va a finire il tuo tempo e monitorare il tempo dedicato ai progetti dei clienti è essenziale per una fatturazione accurata e un'allocazione delle risorse efficiente.

Scopri dove va a finire il tuo tempo e quanto risparmi con le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp

ClickUp Monitoraggio del tempo ti consente di:

Monitoraggio del tempo : puoi registrare manualmente il tempo o utilizzare lo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp per monitorare quanto tempo dedichi a ciascun progetto o attività del client. Ciò è particolarmente utile per la fatturazione oraria o le stime dei progetti

Report dettagliati : le dashboard di ClickUp forniscono una panoramica delle metriche chiave come il tempo dedicato a ciascuna attività, lo stato di completamento del progetto e le prestazioni di acquisizione dei clienti. Puoi anche monitorare quanti nuovi lead hai generato e quali attività di outreach stanno portando il maggior numero di clienti

Report personalizzati: crea report personalizzati che mostrano le prestazioni della tua comunicazione con i clienti e il lavoro richiesto per acquisirli. Identifica quali canali (social media, email, ecc.) stanno portando i clienti più preziosi, in modo da poter raddoppiare gli sforzi su ciò che funziona

7. Onboarding dei client

L'onboarding dei clienti è fondamentale per impostare il tono della vostra relazione. Con ClickUp, potete garantire un processo di onboarding professionale e senza intoppi.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp per l'onboarding includono:

Flussi di lavoro automatizzati : una volta che un client firma un contratto, ClickUp può automatizzare la creazione di un nuovo progetto o di un elenco di attività per quel client. È inoltre possibile impostare promemoria per le riunioni iniziali, l'invio di documenti o l'avvio dei progetti

Modelli di onboarding : utilizza i modelli di ClickUp per l'onboarding dei client, comprese le liste di controllo per tutti i documenti e i passaggi che devono essere completati. Questo ti aiuta a garantire che nulla venga trascurato

Portali clienti: condividi risorse di onboarding, sequenze e attività specifiche per i clienti tramite gli spazi condivisi o i documenti di ClickUp, offrendo ai clienti una chiara visibilità del processo

Queste funzionalità aiutano a creare un'esperienza di onboarding professionale e fluida per i nuovi clienti, assicurando loro la massima fiducia nella tua capacità di fornire risultati.

Passiamo ora a capire cosa rende solido un sistema di acquisizione dei clienti

💡Suggerimento: utilizza il modello ClickUp per l'onboarding dei clienti per garantire passaggi di consegne fluidi e costruire relazioni fin dal primo giorno.

Componenti chiave di un sistema efficace per l'acquisizione dei clienti

Per acquisire clienti in modo costante, è necessario un sistema che copra l'intero processo, dall'acquisizione dei lead alla chiusura delle trattative. Ecco i componenti fondamentali di un sistema efficace:

🔍 Processo di acquisizione dei lead

Il primo passaggio per qualsiasi sistema di acquisizione dei clienti di successo è garantire che il tuo pubblico sappia come raggiungerti.

Il tuo processo di acquisizione dei lead include:

Lead magnet : crea contenuti che il tuo pubblico trova utili (come risorse gratuite, guide, modelli o webinar). Utilizzali per scambiare dettagli di contatto e iniziare il processo di fidelizzazione

Pagine di destinazione : assicurati che il tuo sito web spieghi chiaramente i servizi offerti con una semplice call to action. Non lasciare i visitatori a chiedersi cosa fare dopo: indirizzali a prenotare una chiamata o a scaricare il tuo lead magnet

Moduli: acquisite lead fornendo moduli semplici sul vostro sito web, attraverso i social media o alla fine dei post del blog. Non complicate troppo le cose; fate in modo che il vostro pubblico possa esprimere facilmente il proprio interesse

💡 Suggerimento: ottimizza il tuo lead magnet personalizzandolo in modo da risolvere un problema specifico del tuo pubblico di riferimento e abbinalo a una landing page ad alta conversione con un invito all'azione chiaro e unico (ad esempio, "Scarica ora" o "Ottieni la tua guida gratuita"). Prova diversi titoli e immagini per aumentare le conversioni e assicurati che il tuo modulo richieda informazioni minime (ad esempio, nome ed email) per ridurre l'attrito e aumentare le iscrizioni.

✉️ Outreach e nurturing

Una volta acquisiti i lead, è il momento di dare seguito e costruire relazioni. Non limitarti a vendere, coltiva il rapporto.

Ecco cosa fare:

Sequenze di email : imposta sequenze di email automatizzate per guidare i lead attraverso il percorso del cliente. Concentrati sul fornire valore nei tuoi messaggi: utilizza casi di studio, testimonianze e contenuti formativi

Social media : interagisci con i tuoi potenziali clienti sulle piattaforme dei social media . Condividi approfondimenti, rispondi alle domande e partecipa alle conversazioni in cui è presente il tuo pubblico di riferimento

Messaggi personalizzati: invia messaggi su misura in base ai punti deboli dei potenziali clienti. Che sia tramite email o messaggi diretti, dimostrare di comprendere le loro esigenze è molto importante

Sii coerente nella tua attività di outreach. Crea fiducia attraverso la condivisione di informazioni preziose e offrendo contenuti gratuiti che risolvano i loro problemi. Man mano che coltivi i lead, assicurati di personalizzare i tuoi messaggi in modo che non sembrino solo l'ennesima email di spam.

💡 Suggerimento: crea una sequenza di 5-7 email di nurturing che combini contenuti di valore (ad esempio, un consiglio veloce o un caso di studio) con sottili inviti all'azione e segmenta i tuoi lead in base ai loro interessi o comportamenti per inviare messaggi altamente personalizzati. Utilizza i social media per rafforzare le tue email condividendo contenuti simili e interagendo direttamente con i lead nei commenti o nei messaggi diretti per creare fiducia e mantenere il tuo marchio al primo posto nella mente dei clienti.

🧾 Pipeline di proposte e chiusura

Ora che hai riscaldato i tuoi lead, è il momento di chiudere le trattative. Ma il modo in cui gestisci questa parte è fondamentale.

Un processo di proposta e chiusura efficace dovrebbe includere:

Modelli di proposta : semplifica il processo utilizzando modelli di proposta per inviare rapidamente le offerte senza dover ricominciare da capo ogni volta.

Struttura dei prezzi : siate trasparenti sulle vostre tariffe e assicuratevi che il potenziale cliente comprenda il valore che sta ricevendo. Se offrite sconti o condizioni flessibili, chiaritelo.

Passaggi successivi chiari: la proposta dovrebbe includere i passaggi successivi, come la pianificazione di una riunione, la revisione del contratto o la conferma dei dettagli. Questo aiuta il cliente a sapere cosa aspettarsi in seguito.

💡 Suggerimento: crea un modello di proposta visivamente accattivante e specifico per il client che metta in evidenza la tua proposta di valore unica e includa una struttura dei prezzi chiara e a più livelli per soddisfare diversi budget. Inserisci un breve video o una nota personalizzata nella proposta per creare fiducia e includi un unico passaggio successivo concreto (ad esempio, "Prenota una chiamata di 15 minuti per finalizzare") con un link diretto alla pianificazione per ridurre gli attriti e accelerare il processo di chiusura.

ClickUp, la soluzione all-in-one per acquisire clienti

Un sistema di acquisizione dei clienti è la chiave per garantire coerenza e crescita. Impostando un processo semplificato per l'acquisizione, la divulgazione e la fidelizzazione dei lead, non dovrai più preoccuparti di trovare nuovi clienti. E con gli strumenti giusti come ClickUp, puoi gestire l'intero processo senza dover destreggiarti tra troppe app o fogli di calcolo.

ClickUp offre una soluzione completa e all-in-one per creare e gestire il tuo sistema di acquisizione dei clienti. Con funzionalità/funzioni che coprono tutto, dall'acquisizione dei lead alla comunicazione, al monitoraggio del tempo e all'onboarding dei clienti, ClickUp semplifica il lavoro richiesto per acquisire e fidelizzare i clienti.

ClickUp non solo gestisce il tuo CRM e il project management, ma fornisce anche potenti strumenti di automazione per risparmiare tempo ed eliminare attività noiose. Puoi monitorare ogni fase del ciclo di vita del client, assicurandoti che nulla venga trascurato, e concentrarti su ciò che conta davvero: costruire relazioni e fornire un servizio eccellente.

Inizia oggi stesso con ClickUp e inizia a costruire un Sistema di acquisizione dei clienti che funziona davvero!