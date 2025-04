10 modelli gratis per testare l'usabilità e migliorare l'esperienza utente

Che si tratti di progettare la prossima grande app o di perfezionare un aggiornamento software, i test di usabilità aiutano a creare prodotti intuitivi e facili da usare.

Ma elaborare il piano di test perfetto può sembrare scoraggiante quanto decifrare report criptici sui bug. È qui che entrano in gioco i modelli gratuiti per i test di usabilità!

Questi modelli sono perfetti se stai esplorando metodi di ricerca sugli utenti o sperimentando il dogfooding del tuo prodotto (perché chi meglio del tuo team può testarlo?).

Inoltre, sono abbastanza versatili per tutti i tipi di test del software, aiutandoti a identificare i punti deboli, semplificare il design e far sì che gli utenti tornino a visitarlo.

Sei pronto a rendere i test di usabilità un gioco da ragazzi? Cominciamo!

Cosa sono i modelli per i test di usabilità?

I modelli per i test di usabilità sono quadri predefiniti che ti guidano nella valutazione di quanto il tuo prodotto sia facile da usare. Sono come dei bigliettini per chiunque si tuffi in un test di usabilità.

Che si tratti di creare uno script di test di usabilità per osservare utenti reali o di costruire una lista di controllo completa per il controllo qualità, questi modelli ti fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto, mantenendo i tuoi test organizzati ed efficaci.

Dai test manuali a quelli super-slick di automazione, i modelli di test di usabilità sono abbastanza flessibili da lavorare con qualsiasi approccio si scelga.

🧠 Curiosità: Il termine "test di usabilità" risale agli anni '80, ma il concetto esiste dagli anni '40! All'epoca, veniva utilizzato per testare gli errori dei piloti nelle cabine di pilotaggio degli aerei. A quanto pare, anche i professionisti dell'alta quota avevano bisogno di interfacce intuitive. Ora, si tratta di app e siti web, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: rendere le cose così semplici che anche un essere umano distratto e privo di caffè possa navigare!

Cosa rende un modello di test di usabilità valido?

Un buon modello di test di usabilità è la tua tabella di marcia per ottenere informazioni efficaci sugli utenti. Dovrebbe semplificare il processo, garantire coerenza e aiutarti a scoprire miglioramenti attuabili.

Ecco cosa cercare:

Struttura chiara : delinea ogni passaggio del processo di test. In questo modo si ha la certezza di non tralasciare dettagli critici quando si scrivono i casi di test o si organizzano i feedback

*campi personalizzabili: offre campi personalizzabili per adattare il modello alle esigenze del progetto, sia che si tratti di documentare esempi di test di usabilità o di feedback specifici degli utenti

Concentrati sui dati qualitativi : incoraggia la raccolta di dati qualitativi attraverso domande aperte, che aiutano a comprendere il comportamento degli utenti

Sezioni per la ricerca sugli utenti e gli obiettivi : include spazio per documentare gli approfondimenti della ricerca, garantendo l'allineamento con gli obiettivi del progetto

Analisi del feedback : include una sezione per classificare e analizzare i risultati dei test degli utenti per semplificare il processo di elaborazione delle conclusioni

Integrazione con gli strumenti : è compatibile con le piattaforme digitali per semplificare la collaborazione e l'automazione dei flussi di lavoro dei test utente

Linguaggio di facile utilizzo: offre istruzioni semplici e chiare per i partecipanti e i facilitatori, rendendolo accessibile anche ai principianti

👀 Lo sapevi? Gli utenti impiegano circa 50 millisecondi (0,05 secondi) per formarsi un'opinione sul tuo sito web, determinando se restare o andarsene.

10 modelli gratis per test di usabilità

I modelli di test di usabilità soddisfano varie esigenze, dalla semplice analisi delle attività a quadri dettagliati per la raccolta e l'analisi di dati qualitativi.

Qui troverai i modelli di ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Il motivo principale per cui mi piace ClickUp è che posso separare tutto il mio lavoro in progetti e team, e poi visualizzare tutto al livello più alto o dettagliato che desidero. Usiamo Jira per il lavoro di sviluppo, ma non era abbastanza flessibile per il mio lavoro di designer. Il mio piano è quello di utilizzare ClickUp in modo più intenso man mano che il team di progettazione cresce.

Esploriamo i modelli di test di usabilità per diversi casi d'uso.

1. Il modello del piano di test di usabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, gestione e monitoraggio dell'intero test di usabilità da zero con il modello di piano per test di usabilità ClickUp

Il modello di piano per i test di usabilità di ClickUp semplifica il processo di test di usabilità, guidando i team di test dalla pianificazione alla reportistica, con un approccio strutturato ed efficiente.

I test di usabilità aiutano a valutare la facilità d'uso di un prodotto osservando gli utenti target mentre svolgono attività reali. Ecco come questo modello aiuta a pianificarne uno per il tuo prodotto:

Piano del progetto : una vista Elenco focalizzata sugli Obiettivi SMART, ordinatamente raggruppati per iniziativa per garantire chiarezza e focalizzazione

Progetto Gantt : una vista Elenco dinamica di elementi utilizzabili, raggruppati per iniziativa per un facile monitoraggio

Stato del progetto : tiene traccia automaticamente della percentuale di completamento delle attività secondarie, offrendo informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento delle attività utilizzando i campi personalizzati

Fase del progetto: definisce chiaramente la fase a cui appartiene ciascuna attività, assicurando che l'intero team sia sulla stessa pagina utilizzando i campi personalizzati

*ideale per: Sviluppatori di prodotti che vogliono testare il loro software all'interno del loro gruppo target

2. Il modello di gestione dei test ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei casi di test, dei risultati e garanzia di qualità con il modello di gestione dei test ClickUp

Per garantire che i prodotti software siano affidabili e pronti per il lancio, è necessaria una gestione meticolosa dei test per qualsiasi team di sviluppo software. Il modello di gestione dei test ClickUp aiuta i team di test a organizzare i flussi di lavoro di garanzia della qualità dall'inizio alla fine.

Questo pratico modello fornisce un sistema strutturato per pianificare, eseguire e monitorare i test, perfetto per i team che lavorano su qualsiasi cosa, da un piccolo sito di e-commerce a complessi progetti software.

Ecco come:

Filtra e visualizza: utilizza 11 stati personalizzati come "Salta", "In corso" e "Pronto per la revisione" per monitorare lo stato di ogni test

Tieni traccia dello stato: aggiungi campi personalizzati per annotare dettagli essenziali come ID del caso di test, livello di priorità e durata stimata del completamento

*visualizza gli obiettivi: passa da una visualizzazione all'altra per gestire il tuo progetto di test a modo tuo, dai suggerimenti introduttivi a una visualizzazione incorporata

Automatizza il lavoro: Esegui il tuo studio di usabilità senza intoppi con l'automazione integrata e gli strumenti di IA che riducono il lavoro manuale

Raccogli i dati facilmente: Crea moduli incorporati per condurre sondaggi sull'usabilità direttamente in Crea moduli incorporati per condurre sondaggi sull'usabilità direttamente in ClickUp Forms

*ideale per: team di controllo qualità e tester di software che desiderano organizzare il processo di test e monitorare i risultati in modo efficiente

3. Il modello di caso di test ClickUp

Ottieni il modello gratis Creazione, monitoraggio e gestione sistematica dei casi di test software con il modello ClickUp per casi di test

Vuoi assicurarti che la tua applicazione software lavori esattamente come pianificato? Il modello di caso di test ClickUp ti aiuta a testare accuratamente ogni funzionalità/funzione e a monitorare i risultati dei test di usabilità. Questo modello si distingue per il suo sistema di organizzazione intelligente per il processo di test di usabilità.

Ecco come:

Imposta diverse etichette di stato personalizzate come "Da fare", "In corso" e "Completata" per monitorare le attività di usabilità

Aggiungere dettagli specifici a ciascun caso di test utilizzando i campi personalizzati. Monitorare l'ID del caso di test, i risultati attesi e i risultati effettivi, semplificando l'individuazione di eventuali problemi da risolvere

Passa dalla vista Elenco per una rapida panoramica, alla vista Calendario per programmare i test o alla vista Gantt per mappare la sequenza dei test

Utilizza attività secondarie annidate per suddividere test complessi, assegna più membri del team per collaborare ai test e imposta le priorità per affrontare prima i test più critici

*ideale per: team di sviluppo software che necessitano di un metodo sistematico per testare le funzionalità/funzioni delle applicazioni e monitorare i risultati

4. Il modello di revisione euristica di ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta le interfacce utente in modo sistematico con il modello di revisione euristica ClickUp

Le revisioni euristiche sono una componente cruciale di flussi di lavoro efficaci per la progettazione e la realizzazione di prodotti. Offrono un metodo rapido ed efficiente per valutare le interfacce utente, consentendo il rilevamento rapido di problemi di usabilità e facilitando le decisioni basate sui dati per il perfezionamento.

Il modello di revisione euristica di ClickUp aiuta i team a eseguire revisioni complete del progetto stabilendo chiare regole generali per la discussione. È un pratico modello di test che mette tutti sulla stessa pagina durante gli scenari di test.

Ecco come può esserti utile:

Struttura di valutazione chiara: Utilizza la visualizzazione della revisione euristica per esaminare metodicamente ogni aspetto dell'interfaccia del tuo prodotto

Segmenta e organizza le attività: suddividi gli elementi di progettazione complessi in parti più semplici per una valutazione mirata. Monitora i risultati con due semplici opzioni di stato: Aperto e Completato

*guida introduttiva integrata: accedi alle istruzioni passo passo per eseguire valutazioni euristiche efficaci

Monitoraggio dello stato e aggiornamenti: Contrassegna le attività come completate mentre rivedi la tua lista di controllo della valutazione. Utilizza le funzionalità di monitoraggio delle attività per mantenere uno stato costante e individuare potenziali colli di bottiglia

*ideale per: progettisti UX e team di prodotto che desiderano eseguire valutazioni strutturate dell'usabilità delle loro interfacce

5. Il modello di report dei test ClickUp

Ottieni il modello gratis Documentazione dei risultati dei test e monitoraggio sistematico dello stato con il modello di report dei test di ClickUp

Il modello di report dei test ClickUp ti aiuta a documentare i risultati dei test per siti web, software o qualsiasi prodotto in un unico spazio organizzato.

Questo modello rende la reportistica dei test chiara e sistematica, consentendo di:

Tieni sotto controllo lo stato dei test con le opzioni In corso, Pronto per la revisione, Superato, Non superato e Bloccato

Aggiungi ID caso di test, nome del tester, data del test, risultato del test e dettagli sulla gravità del bug per ogni test per una migliore organizzazione e visibilità

Passa dalla visualizzazione del rapporto di riepilogo del test a quella dei dettagli del caso di test, del rapporto bug e del registro di esecuzione del test per ottenere informazioni utili

Aggiungi membri del team per collaborare alla creazione dello script e dei contenuti finali. Ricevi notifiche automatiche sullo stato dei test e sugli aggiornamenti

*ideale per: team di controllo qualità e sviluppatori di prodotti che necessitano di un sistema organizzato per la documentazione e il monitoraggio dei risultati dei test

💡Suggerimento: Crea una dashboard ClickUp per visualizzare metriche in tempo reale come i tassi di completamento delle attività e i punteggi di usabilità. In questo modo è più facile condividere le informazioni con le parti interessate e dare priorità ai miglioramenti.

6. Il modello di test A/B di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio, organizzazione e analisi dei risultati dei test A/B con il modello di test A/B di ClickUp

Vuoi prendere decisioni basate sui dati relativi alle funzionalità/funzioni del tuo prodotto? Il modello di test A/B di ClickUp ti aiuta a convalidare le tue idee prima di implementarle nel prodotto finale.

Questo modello organizza l'intero programma di test in un unico hub centrale. Ecco cosa ottieni:

Organizzazione e monitoraggio dei test: utilizzare i campi personalizzati per registrare i nomi dei test, i gruppi di controllo, i gruppi sperimentali e le metriche di conversione

Visualizzazioni multiple per una migliore gestione:

Vista Elenco: visualizza tutti i test in un unico posto con campi personalizzati e aggiornamenti sullo stato

Vista Bacheca: sposta i test attraverso le diverse fasi su una bacheca Kanban

Visualizza il calendario: pianifica le date di inizio e fine dei test con la funzione drag-and-drop

Visualizza sequenza: gestisci la durata dei test su una sequenza regolabile

*ideale per: Sviluppatori di prodotti che necessitano di un sistema organizzato per il monitoraggio dei risultati dei diversi test

7. Il modello di test della matrice di tracciabilità di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei requisiti tecnici e dei casi di test con il modello di test della matrice di tracciabilità ClickUp

Una tracciabilità completa è indispensabile per qualsiasi progetto che voglia raggiungere i propri obiettivi. Essa stabilisce connessioni chiare e verificabili tra i diversi componenti del progetto, come i requisiti e le scelte progettuali, garantendo completezza ed evitando omissioni critiche.

Il modello di test della matrice di tracciabilità di ClickUp aiuta i team di test a monitorare i requisiti tecnici e ad analizzare la copertura dei test per prodotti e sistemi.

Ecco come:

Vista Elenco: visualizza in modo flessibile ogni spazio, cartella ed elenco. Ordina, filtra e raggruppa le attività in base al flusso di lavoro dei test

Vista Bacheca: Raggruppa le attività per stato, assegnatario, priorità, tag o data di scadenza: perfetto per creare lo script di test di usabilità e monitorare lo stato

Campi personalizzati: Utilizza più campi personalizzati come:

Persone: Tagga i membri del team e assegna le responsabilità per ogni caso di test

Area di testo: documenta gli scenari di test dettagliati e i risultati attesi

Numero: monitoraggio degli ID dei casi di test e dei numeri di versione

Formula: calcola automaticamente le metriche di copertura del test

Testo: aggiungere etichette e identificatori rapidi

*ideale per: team di controllo qualità e responsabili dei test che devono mantenere una copertura dei test organizzata e la tracciabilità tra requisiti e casi di test

8. Il modello di lista di controllo per il test di accettazione da parte dell'utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e gestione del processo di test di accettazione da parte dell'utente (UAT) dall'inizio alla fine con il modello di test di accettazione da parte dell'utente ClickUp

Il modello di test di accettazione utente ClickUp ti aiuta a organizzare ed eseguire sessioni complete di test di usabilità con i tuoi utenti reali prima del lancio del prodotto.

Ecco cosa contraddistingue questo modello di test di usabilità:

Creare formati di test: creare uno script di test di usabilità personalizzato e criteri di test utilizzando il formato di lista di controllo integrato

Monitorare lo stato dei test: Utilizzare quattro opzioni di stato: Completato, In corso, In attesa e Da fare

*vista Gantt UAT: mappatura della sequenza dei test e monitoraggio delle dipendenze tra le diverse fasi di test

Visualizzare le fasi e i passaggi UAT: suddividere il processo di test in parti gestibili e monitorare il completamento

*guida introduttiva visualizzare: Seguire una lista di controllo passo passo per impostare ed eseguire le sessioni UAT in modo efficace

*ideale per: i product manager e i team addetti al controllo qualità devono organizzare sessioni di test utente strutturate e monitorare il feedback degli utenti prima del lancio dei prodotti.

9. Il modello di gestione e test dei contenuti A/B di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e analizza sistematicamente i risultati dei test A/B con il modello di gestione e test dei contenuti A/B di ClickUp

Eseguire test A/B senza un adeguato monitoraggio può far perdere tempo e risorse preziose. Il modello di gestione e test dei contenuti A/B di ClickUp ti aiuta a centralizzare tutti i dati dei report dei test di usabilità in un unico hub organizzato.

Ecco come questo modello può essere utile:

Ordina, filtra e raggruppa i test come preferisci

Aggiungi stati personalizzati per monitorare lo stato, assegnare membri al team e impostare date di scadenza

Sposta i test attraverso diverse fasi su una bacheca Kanban , dalla pianificazione all'esecuzione fino all'analisi

Mappa il tuo programma di test per evitare conflitti e garantire un'esecuzione tempestiva

Pianifica e gestisci le date dei test con la semplicità del drag-and-drop

*ideale per: team di prodotto, ricercatori UX e addetti al marketing che devono organizzare e analizzare sistematicamente i risultati dei test A/B

10. Il modello di valutazione euristica ClickUp

Ottieni il modello gratis Esegui una valutazione euristica end-to-end in un unico posto con il modello di valutazione euristica ClickUp

Stai cercando di individuare i problemi di usabilità nei tuoi prodotti digitali prima che possano frustrare gli utenti? Il modello di valutazione euristica di ClickUp aiuta i team di sviluppo software a eseguire valutazioni approfondite dell'usabilità basate su principi di progettazione collaudati.

Questo modello trasforma la valutazione dell'usabilità in un processo strutturato e guidato dal team. Ecco come:

Monitoraggio di ogni passaggio: crea campi personalizzati per ogni principio di usabilità che desideri verificare, in modo da rendere la tua valutazione accurata e organizzata

Valutare i progressi: monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del valutatore utilizzando monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del valutatore utilizzando le attività di ClickUp con priorità e scadenze chiare

*visualizza le metriche: crea dashboard di riepilogo/riassunto che trasformano i risultati dei test sparsi in chiari elementi di azione

*collaborare e fare brainstorming: utilizzare documenti collaborativi per raccogliere informazioni dal team sugli obiettivi degli utenti e i punti deboli

Raccogliere dati: Impostazione di moduli per reclutare valutatori esperti e raccogliere il loro feedback dettagliato

Contestualizza: Aggiungi lo script finale e le domande di prova alle descrizioni delle attività per un facile riferimento

*ideale per: progettisti UX, product manager e team di sviluppo che vogliono individuare precocemente i problemi di usabilità e migliorare sistematicamente i loro prodotti digitali

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Trasformare il feedback degli utenti in esito positivo del prodotto con ClickUp

Un ottimo test utente non consiste nel seguire un rigido copione del moderatore, ma nell'avere gli strumenti giusti per catturare un feedback onesto che forma prodotti migliori.

Questi 10 modelli e liste di controllo ti aiutano a individuare i problemi che contano. Che si tratti di testare un nuovo flusso di checkout o di raccogliere dati sui punti deboli degli utenti nei test di usabilità a distanza, ogni modello ti offre un quadro di riferimento collaudato per raccogliere informazioni significative

La parte migliore? Non è necessario un budget enorme per eseguire test utente efficaci o creare modelli di test di usabilità prototipali. Questi modelli gratuiti forniscono l'accessibilità ai test da remoto e aiutano i team di qualsiasi dimensione a individuare tempestivamente i problemi di usabilità, convalidare le scelte di progettazione, creare criteri di esito positivo e realizzare prodotti che gli utenti vogliono utilizzare.

ClickUp aiuta i team di sviluppo software a trasformare in azione i risultati dei test degli utenti. È possibile organizzare il feedback, monitorare le modifiche all'interfaccia e mantenere tutto il team in sincronizzazione durante il miglioramento delle funzionalità/funzioni del prodotto.

Sei pronto a eseguire test utente più intelligenti e a creare prodotti migliori?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!