10 migliori esempi di portfolio di marketing a cui ispirarsi nel 2024

Un digital marketer è spesso combattuto tra "Devo promuovere il mio lavoro?" o "Devo lasciare che il mio lavoro promuova la mia esperienza?"

Se anche voi vi ponete queste domande, ecco cosa potete fare. Combinate entrambi gli approcci creando un portfolio completo di marketing digitale.

Un portfolio di marketing digitale promuove i vostri servizi senza venderli ai vostri potenziali clienti. Un portfolio di marketing include i vostri lavori migliori, la proposta di valore, i risultati e ciò che i vostri client dicono di voi.

Considerate il portfolio di marketing come una risorsa unica (riutilizzabile) che mette in mostra le vostre competenze al pubblico di riferimento.

Questo articolo vi illustra alcuni dei migliori esempi di portfolio di marketing e ciò che potete replicare da essi.

Cos'è un portfolio di marketing?

Un portfolio di marketing raccoglie i lavori passati, le competenze di marketing e i risultati ottenuti da un professionista del marketing (consulente, appaltatore indipendente, agenzia o persona in cerca di lavoro) per aiutarlo ad attrarre potenziali clienti e a cogliere opportunità eccezionali.

Ecco come dovrebbe essere un tipico portfolio di marketing:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Sarah-McCain.png Sarah McCain /%img%

via Sarah McCain Il portfolio di Sarah McCain, scrittrice di contenuti ed esperta di social media marketing (il suo sito), mostra tutto ciò che i potenziali clienti potrebbero cercare, comprese le sue competenze, il portfolio, i marchi con cui ha lavorato e le testimonianze dei client. La homepage presenta tutti questi dettagli e ogni sezione ha una landing separata.

Non c'è una regola ferrea per costruire il proprio portfolio di marketing. Per liberarvi dal disordine, potete sperimentare come mostrare le vostre competenze, i campioni di lavoro, i servizi e i risultati ottenuti per i client.

Importanza di un portfolio di marketing

Il sito web del portfolio offre al potenziale client una visualizzazione approfondita delle vostre competenze e rafforza la sua fiducia.

Focalizza l'attenzione sulla vostra esperienza nella nicchia di riferimento

Supponiamo che siate un social media marketer e che aggiungiate questa informazione al vostro portfolio. Ma sono informazioni sufficienti perché un potenziale cliente possa valutare la vostra esperienza?

Non proprio.

I vostri potenziali clienti vogliono sapere:

Su quale canale di social media siete più sicuri?

Da che tipo di post siete capaci di creare?

Siete un copywriter, un grafico o entrambi?

Da che tipo di metriche fate il monitoraggio?

Che tipo di risultati ha ottenuto nei suoi progetti precedenti?

Rispondere a queste domande mostra ai potenziali client se siete esperti in una particolare piattaforma di social media o se siete dei tuttologi. Queste informazioni li convincono della vostra competenza rispetto a un portfolio generico.

Costruisce la fiducia con i casi di studio e la prova sociale

È difficile da credere quando si afferma semplicemente di aver aiutato il marchio ABC a far crescere il traffico organico del 25% in 6 mesi.

Ma se spiegate in dettaglio come la vostra strategia di contenuti ha aiutato il cliente ad aumentare le impressioni e il traffico organico del 25% e lo sostenete con una testimonianza del cliente e con aneddoti sul lavoro svolto con voi, il vostro potenziale cliente si fiderà di voi.

Un portfolio di marketing illustra i vostri risultati attraverso casi di studio carichi di prove sociali e aggiunge maggiore credibilità alla vostra esperienza di marketing.

Vi aiuta a distinguervi da un ampio bacino di talenti

Se state cercando un lavoro, presentare il vostro curriculum non è sufficiente. I responsabili delle assunzioni ricevono una pila di curriculum ogni giorno. Per distinguervi dalla massa di talenti, il vostro curriculum deve essere collegato al vostro portfolio di marketing. Mostrate prove tangibili a sostegno delle vostre competenze ed esperienze di lavoro; un portfolio di marketing vi aiuta a farlo.

Benefici di un portfolio di marketing

In breve, un portfolio di marketing vi aiuta a:

Mostrare ciò che Da fare è meglio e creare fiducia

Dà un'idea di chi siete e di come è stato il vostro percorso

Aiuta i potenziali client o i responsabili delle assunzioni a valutare meglio le vostre capacità e a capire che tipo di budget dovrebbero allocare in base alle vostre competenze

$$$a Elementi di un portfolio di marketing

In qualità di marketer, considerate di mettere in evidenza due elementi fondamentali nel vostro portfolio: il marketing digitale e il social media marketing.

Marketing digitale

I servizi standard di un professionista del marketing digitale sono l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), il marketing dei contenuti, il marketing pay-per-click (PPC) e l'email marketing.

Di conseguenza, il vostro portfolio di marketing digitale dovrebbe includere i seguenti elementi per mostrare le vostre competenze:

SEO: Un sito web di portfolio SEO deve includere servizi come la ricerca di parole chiave, i risultati SEO on-page/off-page, le strategie SEO innovative precedentemente implementate e i risultati rilevanti (lead, traffico, conversioni, ecc.)

Un sito web di portfolio SEO deve includere servizi come la ricerca di parole chiave, i risultati SEO on-page/off-page, le strategie SEO innovative precedentemente implementate e i risultati rilevanti (lead, traffico, conversioni, ecc.) **Un sito portfolio di content marketing deve includere la scrittura di contenuti, la strategia, l'ottimizzazione, i tipi di campagne di contenuti e le loro esecuzioni, e i migliori campioni di scrittura pubblicati su siti web pertinenti

PPC: Un sito web di portfolio PPC dovrebbe avere una ripartizione dettagliata dei tipi di account gestiti, dei piani di budgeting e del numero di lead generati attraverso la gestione e la spesa delle campagne, il copywriting degli annunci e i campioni creativi

Un sito web di portfolio PPC dovrebbe avere una ripartizione dettagliata dei tipi di account gestiti, dei piani di budgeting e del numero di lead generati attraverso la gestione e la spesa delle campagne, il copywriting degli annunci e i campioni creativi **Assicuratevi che la vostra pagina portfolio sull'email marketing includa copie di email per i settori di destinazione, il numero di chiamate prenotate dalle campagne email in un determinato periodo di tempo e le analisi delle email come il tasso di apertura e il tasso di coinvolgimento

Social media marketing

Il portfolio dei social media dovrebbe avere una segregazione basata sulle piattaforme, come LinkedIn, Twitter, Instagram e altri collegamenti ai social media, e ciò che è incluso in questi servizi.

LinkedIn: Campioni di lavoro passati relativi alla creazione di contenuti, alla strategia, ai link di LinkedIn a post coinvolgenti, all'impegno, ai risultati generati per il marchio personale e aziendale e se il design è incluso nel pacchetto

Campioni di lavoro passati relativi alla creazione di contenuti, alla strategia, ai link di LinkedIn a post coinvolgenti, all'impegno, ai risultati generati per il marchio personale e aziendale e se il design è incluso nel pacchetto Twitter: Campioni di lavoro relativi a copywriting, strategia e coinvolgimento, insieme a risultati rilevanti come lead, impressioni e clic

Campioni di lavoro relativi a copywriting, strategia e coinvolgimento, insieme a risultati rilevanti come lead, impressioni e clic Instagram: I migliori campioni di reel, design creativi, didascalie e risultati ottenuti per individui e marchi

Se siete un social media marketer generalista, oltre ai campioni di cui sopra, includete gli annunci sui social media e i risultati che hanno generato per il marchio.

Importanza del web design nel portfolio di marketing

Tradizionalmente, gli strateghi digitali e sociali usano Google Drive o un PDF per mostrare i loro lavori migliori. Questo non crea un'impressione duratura dal punto di vista del potenziale cliente e non riesce a creare interesse immediato perché i portfolio sono disordinati e confusi.

Creando un semplice portfolio di marketing per siti web:

Crea una prima impressione duratura, poiché un sito web portfolio include i vostri lavori migliori; mette in mostra il vostro occhio per i dettagli, il modo in cui presentate esteticamente il vostro lavoro e una rappresentazione più pulita del vostro marchio

Con un sito web portfolio, avete l'opportunità di generare contatti con iniziative di marketing organico e a pagamento come SEO, blog e pubblicità a pagamento per raggiungere il vostro pubblico di riferimento

Aggiungete al vostro web design elementi che creano fiducia, come casi di studio e testimonianze di clienti soddisfatti sulla vostra pagina portfolio, per ottenere più progetti

Aggiungete un programmatore di riunioni al vostro sito web portfolio per incoraggiare i potenziali client a prenotare le chiamate in modo semplice attraverso il sito web

Includere una strategia di marketing in un portfolio di marketing digitale

In qualità di marketer online o sui social media, la vostra strategia vi differenzia dalla massa. Ma dovreste aggiungere elementi di strategia per rafforzare il vostro portfolio di marketing digitale?

Certo, le strategie differiscono a seconda del client e dipendono dagli obiettivi, dalla situazione attuale, dal settore e dalle dimensioni del mercato. Spesso i digital marketer si trovano di fronte al dilemma se includere o meno le strategie in un portfolio di marketing.

Dovete farlo, ma brevemente. Quando scrivete un caso di studio, spiegate le sfide che quel particolare client ha dovuto affrontare, come le avete affrontate e la strategia che avete adottato per risolvere i suoi problemi.

In questo modo, un potenziale cliente capirà meglio la vostra esperienza e la vostra capacità di sviluppare strategie per casi d'uso specifici e deciderà se il vostro approccio è adatto alle sue esigenze.

Importanza dell'ottimizzazione per i motori di ricerca e del layout delle pagine

Sia l'ottimizzazione per i motori di ricerca che il layout delle pagine sono importanti in un portfolio di marketing digitale.

Se seguite una strategia SEO incentrata sul pubblico per il vostro sito di portfolio, pubblicate regolarmente contenuti pertinenti e ben studiati e concentratevi sulle best practice SEO on-page e off-page.

Questo vi aiuterà ad aumentare il traffico sul vostro sito web da parte di potenziali clienti, a far sì che un maggior numero di potenziali clienti scopra i vostri servizi in modo organico e ad aggiudicarvi un maggior numero di progetti. In breve, è una fonte costante di lead generation.

Prestate la stessa attenzione al layout della vostra pagina portfolio. Rendetelo convincente aggiungendo i colori del vostro marchio, un font uniforme e le CTA, suddividendo le sezioni con dei divisori e facilitando la navigazione attraverso il design dei servizi completi.

Esempi di marketing portfolio

Vediamo alcuni esempi di portfolio di marketing digitale per trarre maggiore ispirazione.

1. Gruppo creativo Hive

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Hive-Creative-Group-Portfolio.png Portfolios del Gruppo Creativo Hive /%img%

via Gruppo creativo Hive Hive Creative Group, un'agenzia di marketing con sede in Virginia, si distingue immediatamente per il suo portfolio interattivo e la sua autenticazione.

Perché ci piace questo portfolio

Gli elementi interattivi, animati e le icone rendono questo portfolio di marketing altamente reattivo

Questo portfolio di marketing digitale è un'eccellente raccolta di prove sociali e uno degli esempi chiave di autenticazione. Ci piace il modo in cui vengono presentati i loghi dei client e i membri del loro team

La navigazione semplice aiuta a trovare rapidamente i loro dettagli di contatto attraverso una pagina dedicata

2. Jordyn Brenner

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jordyn-Brenner-1400x666.png Jordyn Brenner Portfolio /%img%

via Jordyn Brenner Jordyn Brenner è il direttore artistico senior di Amazon Studios. Il suo portfolio convince immediatamente che è lei la mente dietro la grafica di tutti i nostri show Amazon Prime preferiti, tra cui The Marvelous Mrs. Maisel e Homecoming.

Perché ci piace questo portfolio

Sebbene questo portfolio di marketing digitale contenga un numero ridotto di sezioni, ci piace il fatto che si concentri sulla presentazione dei migliori lavori di Jordyn e che lo faccia in modo eccellente

Lo stile a griglia aiuta a realizzare il quadro dei casi di studio guidati dalle immagini con immagini di alta qualità

La sezione "Informazioni" fa un ottimo lavoro nel raccontare la storia di Jordyn nel modo più preciso possibile

3. Alaina Thomas

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Alaina-Thomas-1400x845.png Alaina Thomas /%img%

via Alaina Thomas Il sito web di Alaina Thomas è uno dei portfolio di marketing digitale più compatti che abbiamo incontrato.

Unire tutto nel portfolio dei servizi può diventare disordinato se si offrono tutti i servizi di marketing digitale. Abbiamo aggiunto questo esempio per mostrarvi come rendere il design più pulito e il portfolio di marketing facile da capire.

**Perché ci piace questo portfolio?

Alaina fornisce servizi di content marketing e social media. Ha diversi portfolio di marketing per ogni servizio, per aiutare il lettore a scorrere le offerte e a capire le sue competenze

Il layout minimalista del portfolio di marketing digitale attira la nostra attenzione. Il portfolio ospita diverse sezioni, come i servizi, i lavori migliori e una pagina dedicata ai contatti, senza esagerare e utilizzando il contrasto di colori per separarle

4. Michael Antalok

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Michael-Antalok-1400x659.png Michael Antalok /%img%

via Michael Antalok Il portfolio di marketing digitale di Michael Antalok è a tema scuro e reattivo. A ogni scorrimento, ci si imbatte in un nuovo caso di studio, che si apre in pagine separate.

**Perché ci piace questo portfolio?

Michael segue il detto "più siamo meglio è" e il suo portfolio semplifica il processo decisionale per i potenziali clienti, in quanto è facile trovare casi d'uso rilevanti

Le citazioni catturano l'attenzione. Ad esempio, la sezione principale dice: "Un buon design è una buona azienda" A ogni scorrimento, l'azienda continua ad aggiungere altre citazioni per sottolineare l'importanza dei suoi servizi

5. Kate Dunham

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kate-Dunham.png Kate Dunham /%img%

via Kate Dunham Il portfolio di marketing digitale di Kate Dunham è semplice e separato per i due gruppi di target: liberi professionisti e organizzazioni. Questo significa meno confusione e aiuta il lettore a trovare più velocemente le informazioni necessarie.

**Perché ci piace questo portfolio?

Si impara a conoscere il marketer in termini di chi è come persona, dei suoi obiettivi come professionista del marketing e di cosa si prova a lavorare con lui. Questo tocco personale umanizza l'esperienza e crea una connessione immediata con il lettore

Kate, la marketer, parla di come si impegna a favore della comunità e delle cause che le stanno a cuore. In questo modo offre un motivo in più per iniziare una conversazione con lei

6. 345 Marketing

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/345-Marketing-1400x506.png 345 Marketing /%img%

via 345 Marketing Il prossimo nome nel nostro elenco di esempi di portfolio di marketing appartiene a un'agenzia di branding e marketing chiamata 345. Per quanto strano possa sembrare il nome, il loro portfolio di marketing è solido, con un buon equilibrio di storie, servizi e campioni di lavoro.

**Perché ci piace questo portfolio?

Questa agenzia di design e marketing dedica una sezione del suo portfolio di marketing digitale a raccontare la storia del marchio, che risuona con il lettore

Ha una sezione "Story Time" che mostra in modo accattivante la sua esperienza con una serie di punti chiave alla fine di ogni storia

7. Denise Rick

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Denise-Rick-1400x582.png Denise Rick /%img%

via Denise Rick Denise Rick è una professionista del contenuto e del branding che opera in diversi settori. Ci piace il modo in cui ha utilizzato i colori per differenziare le diverse sezioni del portfolio.

**Perché ci piace questo portfolio?

L'unicità del suo portfolio consiste nel fornire una panoramica di tutti i suoi progetti e nel rimandare a tre diverse pagine specifiche per i client per leggere un caso di studio dettagliato

Ogni immagine, GIF e reel nella sezione dei suoi lavori migliori ha un contesto. Spiega lo scopo delle creazioni, invece di lasciare che siano i clienti a capirlo

8. Jaxon Curtis

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jaxon-Curtis-1400x557.png Jaxon Curtis /%img%

via Jaxon Curtis Jaxton Curtis è un marketer di LinkedIn che scrive post sui social media per marchi sportivi. Questo è evidente quando si guarda il suo portfolio, anche se non esiste una sezione dedicata ai servizi.

**Perché ci piace questo portfolio?

Il portfolio è una griglia di alcuni dei post LinkedIn di maggior esito positivo di Jaxton. Per i post sui social media, Jaxton aggiunge le impressioni, invitando i visitatori a cliccare su di essi

L'autore, Jaxton, utilizza l'approccio "show-don-tell" e privilegia gli esempi rispetto ai testi lunghi

9. Creativo McMath

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/McMath-Creative.png Creativo McMath /%img%

via Creativo McMath Il prossimo portfolio di marketing digitale del nostro elenco appartiene a un'agenzia di contenuti e marketing chiamata McMath Creative. Il portfolio si distingue per il suo design semplicistico.

**Perché ci piace questo portfolio?

L'agenzia ha tre pagine dedicate a tre aree di servizio: branding, gestione e contenuto. In ogni pagina troverete dettagli sui loro servizi e sui loghi dei clienti

C'è una pagina panoramica intitolata "All Things Branding & Marketing", che lavora come ungestione del portfolio pagina. Troverete una panoramica di tutti i loro progetti in un unico posto

10. Kathryn Hall

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kathryn-L.-Hall-1400x601.png Kathryn L. Hall /%img%

via Kathryn L. Hall Kathryn Hall, scrittrice freelance, mette in mostra tutti i suoi campioni di lavoro, suddividendoli per aree di servizio nel suo sito web di marketing portfolio.

**Perché ci piace questo portfolio?

Il portfolio offre una rapida panoramica delle diverse capacità di scrittura di Kathryn

La pagina della sua biografia illustra il suo percorso e presenta una testimonianza per aggiungere credibilità

Da fare per creare un portfolio di marketing in ClickUp?

Se volete creare il vostro primo portfolio di marketing, ecco come iniziare.

Scegliete un costruttore di siti web (Webflow, WordPress o Wiz) per ospitare il vostro portfolio

Aggiungete contenuti e immagini per mostrare le vostre offerte

Quindi, utilizzate software di gestione del portfolio come ClickUp per pianificare le attività di sviluppo del portfolio.

Iniziate con ilModello di gestione del portfolio ClickUp per costruire il vostro portfolio di marketing digitale da zero e mostrare i vostri lavori migliori, e utilizzare le viste Elenco per monitorare più portfolio di marketing basati su vari servizi di marketing digitale come SEO e PPC in un unico posto

Creare una procedura operativa standard per ogni progetto utilizzando le procedure operative standard

Utilizzate la funzionalità/funzione "Guida introduttiva" per impostare il processo di gestione del portfolio e memorizzare le guide di riferimento per accedere facilmente alle risorse necessarie

Una volta iniziato il lavoro con il cliente, utilizzate ClickUp come strumento di project management per ottimizzare le procedure operative standard, collaborare con i membri del team del cliente e semplificare la comunicazione con gli stakeholder.

Continuate a monitorare lo stato di avanzamento del progetto suDashboard di ClickUp. Cambiando lo stato, si avrà un'idea se il progetto si sta muovendo come previsto o se ci sono degli ostacoli

UtilizzareClickUp per i team di marketing per pianificare ed eseguire i vostri programmi di marketing, dalle campagne di marketing multicanale al rebranding di esito positivo e alla gestione delle campagne

$$$a Un solido portfolio di marketing è il primo passaggio per mostrare la vostra competenza nel settore

In qualità di digital marketer, create contenuti, eseguite la SEO, commercializzate i social media e vi impegnate nel marketing a pagamento. Il vostro portfolio di marketing raccoglie e categorizza tutti questi servizi, racconta il vostro percorso professionale e personale, crea fiducia con la riprova sociale e vi aiuta a ottenere più progetti.

Sia che stiate costruendo il vostro portfolio come consulenti di marketing o che stiate collaborando con i client, ClickUp vi aiuta in ogni fase del ciclo di vita del progetto.

Iniziate a usare ClickUp per creare un portfolio che attiri l'attenzione e che abbia un alto tasso di conversione. Quando iniziate a lavorare su progetti di marketing, sfruttate lo strumento di project management di ClickUp per aiutarvi a gestire i vostri progetti di marketing digitale freelance e di consulenza end-to-end.

Centralizzate i dettagli dei progetti suDocumenti ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-151.png Documenti ClickUp /$$$img/

Rimanete sulla stessa pagina con la funzionalità di modifica collaborativa in tempo reale di ClickUp Documenti

UtilizzareLavagna online di ClickUp per ideare e pianificare le campagne di marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp-Lavagna online /$$$img/

Trasformate le idee del vostro team in azioni coordinate con ClickUp - tutto in una lavagna online

ClickUp Brain funge da partner per il brainstorming creativo, aiutandovi ad automatizzare le attività che richiedono tempo, come la stesura di reportistica sullo stato di avanzamento e il riepilogo delle note delle riunioni

Impostare sequenze, assegnare attività al team, aggiungere commenti, stabilire priorità e visualizzare lo stato di avanzamento del progettoClickUp Dashboard* Infine, sbarazzatevi delle conversazioni disperse riunendo le comunicazioni del team sotto un unico tetto conClickUp Chattare-per coordinarsi con i membri del team in tempo reale, condividere gli aggiornamenti e i dettagli del progetto con l'organizzazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-56.gif La visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per semplificare la comunicazione con il vostro team Registratevi gratis su ClickUp per creare portfolio di marketing ad alta conversione.

Domande frequenti (FAQ)

**Da cosa è composto un portfolio di marketing?

Un portfolio di marketing include i vostri lavori passati, i casi di studio, l'approccio, i servizi e una pagina di contatto.

**Che cosa si deve includere in un portfolio di marketing dei contenuti?

I must di un sito web di content marketing portfolio sono articoli di alto livello, casi di studio, strategie di contenuto rilevanti, pagine di contatto e testimonianze dei client.