Come costruire un portfolio di design grafico

Il portfolio di un graphic designer è l'equivalente di una tuta da ragno. 🦸🏼

È ciò che vi distingue da altri designer con impostazioni simili.

Il portfolio di design grafico è una raccolta dei vostri lavori migliori. Racconta a datori di lavoro e client il vostro stile unico, la vostra capacità di risolvere i problemi e di trasformare la visione altrui in immagini straordinarie.

Vediamo come costruire un portfolio di design e perché dovete avere un portfolio online che metta in mostra il vostro marchio personale. Come bonus, condivideremo anche alcuni strumenti utili!

Anatomia di un buon portfolio di design grafico

Un buon portfolio di design grafico combina arte, web design e scienza per mostrare le vostre capacità di progettazione. Dimostra la vostra creatività, le vostre competenze tecniche e la vostra sensibilità estetica.

Come Kieran Flanagan , vicepresidente del settore Marketing di HubSpot, afferma: "Quando si tratta di contenuti, i migliori marketer sanno che l'autopromozione è BUONA!"_

Cosa fa risaltare un portfolio di design?

Il vostro portfolio di design deve catturare l'attenzione dei lettori e far dire loro "Wow!" Da fare, assicuratevi di includere alcune funzionalità/funzione chiave.

Progettazione intuitiva dell'esperienza utente (UX): Un ottimo portfolio di design grafico dà priorità all'esperienza utente. Rendetelo facile da navigare, assicuratevi che si veda bene su tutti i dispositivi e, soprattutto, verificate che sia veloce nel caricamento

Un ottimo portfolio di design grafico dà priorità all'esperienza utente. Rendetelo facile da navigare, assicuratevi che si veda bene su tutti i dispositivi e, soprattutto, verificate che sia veloce nel caricamento **Un layout ben progettato guida l'occhio dell'osservatore, creando una gerarchia visiva che mette in evidenza gli elementi chiave. Il layout deve essere equilibrato, armonioso e correttamente allineato. Utilizzate dimensioni, colori e font diversi per attirare l'attenzione. Raggruppate gli elementi correlati per migliorare la leggibilità e fornire un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Il layout a griglia semplice ma efficace di Susan Kare cattura immediatamente l'attenzione

Ampia varietà di progetti: ALa giornata del designer UX comporta la gestione di un ampio intervallo di progetti. Includete tutti i vostri progetti più disparati, tra cui design di logo, branding, web design e lavori personali o concettuali. In questo modo si attirerà un intervallo più ampio di potenziali client

Dai un'occhiata a Il portfolio di Aries Moross

Personal branding: Qui è dove ci si diverte! Ricordate che state vendendo voi stessi. Preparate una sezione "Chi sono" che condivida dettagli su di voi: cosa vi ispira, quali designer ammirate e qual è la vostra filosofia personale di design. Includete funzionalità/funzione di fantasia e progetti speculativi per mostrare la vostra creatività

Qui è dove ci si diverte! Ricordate che state vendendo voi stessi. Preparate una sezione "Chi sono" che condivida dettagli su di voi: cosa vi ispira, quali designer ammirate e qual è la vostra filosofia personale di design. Includete funzionalità/funzione di fantasia e progetti speculativi per mostrare la vostra creatività Immagini ad alta risoluzione: L'utilizzo di immagini ad alta risoluzione e di immagini accattivanti mostra il vostro lavoro sotto una luce migliore e dimostra la vostra attenzione ai dettagli

Guarda come Il portfolio di Jessica Hische presenta uno dei suoi progetti di produttività Ricordate che, in qualità di grafico professionista creativo, il vostro portfolio è la vostra prima impressione. Dovete fare una buona impressione.

$$$a Guida passo passo alla costruzione di un portfolio di design grafico stellare

Ora che avete capito come dovrebbe essere un portfolio di un buon graphic designer, vediamo come costruire il vostro.

1. Scegliete la piattaforma giusta

Internet è pieno di piattaforme per la creazione di portfolio, gratis o a pagamento, con cui potete lavorare. Ne metteremo a confronto alcune popolari: WordPress, HubSpot, Squarespace e Cargo Collective.

Funzionalità/funzione WordPress HubSpot CMS Squarespace Cargo Collective Facilità d'uso Curva di apprendimento moderata, richiede conoscenze tecniche Molto user-friendly, non richiede codice Estremamente facile da usare, interfaccia drag-and-drop Progettato per i creativi, semplice da usare Flessibilità di progettazione Altamente personalizzabile con migliaia di temi e plugin Personalizzabile con strumenti di progettazione integrati Opzioni di personalizzazione limitate, si affida a modelli Focalizzato su portfolio visivi, modelli personalizzabili eCommerce Richiede plugin per funzionalità eCommerce di base Funzionalità eCommerce integrate come HubSpot Payments eCommerce disponibile nei piani Business e superiori Non si tratta principalmente di una piattaforma eCommerce SEO Richiede plugin per funzionalità/funzione SEO avanzate Strumenti SEO integrati nei piani più alti Opzioni SEO limitate rispetto a WordPress Ottimizzato per i portfolio visivi Hosting Richiede un hosting separato, soggetto a problemi di sicurezza Hosting incluso, alti standard di sicurezza Hosting incluso, sicuro Hosting incluso, ottimizzato per portfolioos Costo Gratis da usare, costi di hosting $10-$50/mese Parte da $25/mese per CMS Starter Parte da $12/mese, nessun costo di hosting Parte da $12/mese, nessun costo di hosting Migliore per Sviluppatori e utenti avanzati Piccole e medie imprese Piccole aziende, creativi, privati Designer, artisti, fotografi, creativi

Da fare per selezionare la piattaforma migliore per voi? **Sceglietene una che sia in linea con l'estetica, l'abilità di codifica e il budget che desiderate gestire portfolio di prodotti o portfolios dei progetti avete bisogno di una piattaforma versatile che vada oltre la creazione di portfolio di design grafico.

Tenete d'occhio anche il futuro. Pensate a come si evolverà il vostro portfolio (e la vostra carriera!) e scegliete la piattaforma di conseguenza.

Un graphic designer davvero lungimirante ha bisogno anche di una piattaforma di project management che possa gestire progetti di design e attività e facilitare la collaborazione progettuale tra le varie parti interessate.

Vorremmo raccomandare ClickUp qui.

Si tratta di un semplice strumento di gestione del lavoro che un principiante può utilizzare e un esperto può sfruttare per raggiungere il massimo potenziale, aumentando le operazioni, il team e l'intera azienda.

ClickUp può aiutarvi a organizzare il vostro lavoro, i vostri file, i contatti, i potenziali client, tutto!

Collaborate con il vostro team e gestite i progetti di design con il software di project management di ClickUp Il software per la gestione dei progetti di ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per la creazione di portfolio di design:

Strumenti di IA: Generazione di percorsi utente e brief creativi con l'aiuto diClickUp Brain e migliorare la vostra creatività

Generazione di percorsi utente e brief creativi con l'aiuto diClickUp Brain e migliorare la vostra creatività Project management: Organizzare le attività, fissare le scadenze e monitorare lo stato in modo efficace. Questo è essenziale per la gestione di più progetti di design contemporaneamenteAttività di ClickUp *Funzioni di collaborazione: Collaborazione con i membri del team tramiteClickUp Documenti eLavagne online ClickUp per creare brief di progettazione e consentire feedback e aggiornamenti in tempo reale. Questo è fondamentale per i team di progettazione che devono lavorare a stretto contatto sui progetti

Organizzare le attività, fissare le scadenze e monitorare lo stato in modo efficace. Questo è essenziale per la gestione di più progetti di design contemporaneamenteAttività di ClickUp *Funzioni di collaborazione: Collaborazione con i membri del team tramiteClickUp Documenti eLavagne online ClickUp per creare brief di progettazione e consentire feedback e aggiornamenti in tempo reale. Questo è fondamentale per i team di progettazione che devono lavorare a stretto contatto sui progetti Integrazione con altri strumenti: Integrazione con vari strumenti e applicazioni di progettazione, come Figma e Canva, per un flusso di lavoro senza interruzioni e la possibilità di inserire risorse da altre piattaforme

Un'altra funzionalità/funzione chiave di ClickUp è la possibilità di personalizzare una Vista Elenco con vari stati e campi per organizzare gli elementi del portfolio. Ad esempio, è possibile creare un elenco dei progetti del portfolio con stati personalizzati come Ideazione, In corso e Completato.

Creare campi personalizzati in ClickUp per monitorare il proprio lavoro

Potete anche aggiungere Campi personalizzati come Client, Budget e Scadenza per fornire un contesto aggiuntivo. Questo livello di personalizzazione consente di monitorare gli stati di avanzamento, di tenere sotto controllo i dettagli chiave e di rimanere organizzati durante la costruzione e la gestione del portfolio.

2. Identificare i campioni di lavoro da condividere

Dopo aver scelto la vostra piattaforma di progettazione grafica, dovete scegliere i campioni di lavoro che volete mettere in mostra.

Iniziate identificando i progetti che mettono in mostra il vostro intervallo di progettazione, le vostre capacità di risolvere i problemi, il vostro stile estetico e la vostra abilità *stare aggiornati con le tendenze del design grafico contemporaneo . Selezionate quelli che dimostrano risultati tangibili o raccontano una storia avvincente.

Non dimenticate di includere un mix di tipi di progetti (stampa, digitale, branding, ecc.) per mostrare la vostra versatilità. Per progetti complessi, potreste anche presentare casi di studio approfonditi che spieghino il processo di progettazione, le sfide e i risultati. In questo modo, i potenziali clienti e datori di lavoro potranno farsi un'idea del vostro modo di lavorare e del vostro potenziale.

💡Pro Tip: Utilizzate il Modello di design grafico ClickUp per organizzare tutti i file, i flussi di lavoro e le scadenze durante la creazione del portfolio. Consente di accedere istantaneamente a tutti i file di design, in modo da poter identificare quelli che andranno nel portfolio.

3. Raccontare la storia di ogni campione

Un portfolio solido va oltre la presentazione delle immagini. È anche una questione di composizione.

La composizione è la disposizione intenzionale degli elementi per creare un risultato visivamente piacevole ed efficace. Si tratta di sfruttare il ritmo e l'equilibrio per guidare l'occhio dell'osservatore.

Da fare per comporre i campioni nel portfolio? Accompagnando l'osservatore in ogni fase della genesi del campione. Condividete l'obiettivo iniziale e i passaggi chiave del vostro stato. Menzionate le sfide che avete affrontato e contestualizzate le motivazioni del vostro progetto

4. Scegliere il modello o il layout giusto

Un layout ben strutturato migliora l'impatto complessivo del portfolio. Se si utilizza un layout basato sul web, prestare attenzione al web design e assicurarsi che sia di facile utilizzo e che lavori bene su vari dispositivi. Controllare l'aspetto del portfolio su diversi browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Una visualizzazione incoerente può rovinare l'esperienza dell'utente.

5. Prestare attenzione agli attributi Alt

Gli attributi Alt, noti anche come testi alt o tag alt, sono brevi descrizioni di un'immagine utilizzate nel codice HTML. Essi appaiono al posto di un'immagine se questa non viene caricata o per gli utenti che non possono vedere le immagini, come quelli che utilizzano gli screen reader.

Gli attributi Alt hanno un duplice scopo. In primo luogo, poiché questi strumenti convertono i contenuti digitali in audio o braille per gli utenti ipovedenti, il testo Alt permette a tutti gli utenti di comprendere il contenuto di una pagina. Allo stesso modo, se un'immagine non si carica, il testo alt offre un'alternativa testuale, evitando un'esperienza frustrante per l'utente.

In secondo luogo, i motori di ricerca non possono "vedere" direttamente le immagini. Il testo alt aiuta i motori di ricerca a comprendere il contenuto di un'immagine, consentendo loro di indicizzarla in modo appropriato.

un testo alternativo efficace deve essere accurato, pertinente, conciso e ricco di parole chiave, come ad esempio "Mela rossa croccante su una tabella di legno" invece di "Mela rossa"

Immagine: Un'immagine di una mela rossa

Un'immagine di una mela rossa Cattivo testo alternativo: "Mela rossa"

"Mela rossa" Buono testo alt: "Mela rossa croccante su sfondo bianco"

6. Caricare le immagini in una galleria sulla piattaforma web prescelta

Ricordate: la qualità delle immagini che scegliete di presentare dice molto sulla qualità del vostro lavoro. **Assicuratevi di visualizzare immagini ad alta risoluzione, bilanciando la qualità delle immagini con le dimensioni dei file per velocizzare i tempi di caricamento

Selezionate uno stile di galleria che si adatti alla vostra estetica (ad esempio, griglia, slideshow, lightbox). Sfruttate le funzionalità specifiche della piattaforma, come gli strumenti di modifica, ritaglio e organizzazione delle immagini, e personalizzate l'aspetto, il layout e le transizioni della galleria in base allo stile del vostro portfolio.

7. Mostrare lavori reali per costruire la propria credibilità

I progetti reali dimostrano la vostra capacità di fornire soluzioni di design pratiche. Evidenziate le collaborazioni con client reali. Se non avete esperienza creativa professionale, sviluppate concetti di design per marchi esistenti solo per usarli nel vostro portfolio.

8. Inserite la vostra personalità nel design del vostro portfolio

Il vostro portfolio è un'estensione del vostro marchio personale. Fate in modo che si distingua dagli altri portfolio di design grafico. Condividete il vostro percorso di design, le vostre ispirazioni e i vostri valori.

9. Mostra la tua passione

La passione è preziosa. Ma la capacità di sfruttare la vostra passione per risolvere i problemi del mondo reale non ha prezzo. Utilizzate il vostro portfolio per descrivere come le vostre soluzioni di design hanno affrontato un problema particolarmente complesso particolarmente complesso , come si creato guide di stile specifiche o come vi siete allineati agli oggetti aziendali.

Condividete schizzi, wireframe o iterazioni di design per dimostrare l'evoluzione dei vostri progetti passo dopo passo come sono stati incorporati i feedback e come sono state gestite le modifiche dell'ultimo minuto.

Seguendo questi passaggi e perfezionando continuamente il vostro portfolio, potrete creare uno strumento potente che metta in mostra efficacemente il vostro talento nel campo del design e attragga costantemente client e datori di lavoro.

Costruire un portfolio di design grafico stellare con ClickUp

Costruire un portfolio di design memorabile è come creare una bella storia: è tutta una questione di dettagli e di tenere il pubblico incollato. Ecco un breve riassunto:

Scegliete con saggezza: Selezionate i pezzi che mettono in mostra la vostra versatilità e i vostri lavori migliori

Selezionate i pezzi che mettono in mostra la vostra versatilità e i vostri lavori migliori Accuratezza creativa: Organizzare il portfolio per ottenere il massimo impatto

Organizzare il portfolio per ottenere il massimo impatto **Imparare, sperimentare e migliorare: trattare il portfolio come un documento vivente che riflette la vostra crescita professionale

Ogni viaggio ha le sue attività cardine, e un portfolio ben fatto è una tappa importante per ogni designer. ClickUp è qui per aiutarvi.

Modelli ClickUp per designer grafici

Abbiamo uno strumento che vi aiuterà nella progettazione del vostro portfolio Modello di attività di ClickUp Design Portfolio .

Questo modello vi aiuterà con:

Gestione del flusso di lavoro: Il modello aiuta a snellire i flussi di lavoro, rendendo più facile organizzare e dare priorità alle attività relative allo sviluppo del portfolio

Il modello aiuta a snellire i flussi di lavoro, rendendo più facile organizzare e dare priorità alle attività relative allo sviluppo del portfolio Monitoraggio del tempo: È possibile tracciare la costruzione del portfolio come un progetto, assicurandosi che tutti gli aspetti del portfolio siano completati in tempo e nel rispetto dello scopo

È possibile tracciare la costruzione del portfolio come un progetto, assicurandosi che tutti gli aspetti del portfolio siano completati in tempo e nel rispetto dello scopo Monitoraggio delle attività e delle scadenze: Consente di monitorare le attività e le scadenze, contribuendo a mantenere un approccio strutturato alla creazione e all'ottimizzazione del portfolio

Consente di monitorare le attività e le scadenze, contribuendo a mantenere un approccio strutturato alla creazione e all'ottimizzazione del portfolio Collaborazione: Il modello incoraggia la collaborazione tra i membri del team, che può migliorare la creatività e il contributo al portfolio

Nel complesso, questo modello è uno strumento completo che aiuta a garantire che tutti i componenti necessari siano affrontati.

È possibile utilizzare anche il template Modello per la gestione del portfolio ClickUp per gestire lo stato di avanzamento del progetto, creare il portfolio e pubblicarlo.

Ecco gli elementi chiave che potete utilizzare:

Stati personalizzati: Creare attività con 16 stati personalizzati (ad esempio, Nuovo, Completato, A rischio, In corso) per monitorare efficacemente lo stato dei progetti

Creare attività con 16 stati personalizzati (ad esempio, Nuovo, Completato, A rischio, In corso) per monitorare efficacemente lo stato dei progetti Campi personalizzati: Categorizzare e aggiungere attributi come Stato di avanzamento, Costo stimato e Team, che possono aiutare a visualizzare i dati relativi alla progettazione e a gestire il portfolio in modo completo

Categorizzare e aggiungere attributi come Stato di avanzamento, Costo stimato e Team, che possono aiutare a visualizzare i dati relativi alla progettazione e a gestire il portfolio in modo completo Visualizzazioni personalizzate: Organizzate e accedete facilmente alle informazioni con diverse visualizzazioni, come l'Elenco generale del portfolio e le Procedure operative standard del progetto. Questo è particolarmente utile per tenere traccia dei vari progetti di design e dei loro stati

Organizzate e accedete facilmente alle informazioni con diverse visualizzazioni, come l'Elenco generale del portfolio e le Procedure operative standard del progetto. Questo è particolarmente utile per tenere traccia dei vari progetti di design e dei loro stati Strumenti di project management: Utilizzate funzionalità come il monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza per migliorare le vostre capacità di project management, assicurandovi di rispettare i tempi e il budget

Scegliere gli elementi giusti per il portfolio

Il vostro portfolio di design grafico è la vostra prima impressione sui potenziali client. Dovete renderlo visivamente accattivante e informativo. Fate attenzione a:

Assicuratevi che il vostro portfolio sia facile da navigare sia su desktop che su mobile

È facile che un client si senta frustrato se il portfolio è difficile da navigare. Assicuratevi di utilizzare un design reattivo in modo che lavori bene per chi lo visualizza su un grande schermo di computer o su un piccolo smartphone.

È anche importante considerare le persone che utilizzano gli screen reader. Questi strumenti aiutano le persone ipovedenti a comprendere i contenuti digitali. Rendendo il vostro portfolio accessibile a tutti, dimostrerete di avere a cuore l'inclusività e potrete potenzialmente raggiungere un pubblico più ampio.

Enfatizzate i vostri lavori migliori e mettete in mostra la vostra versatilità

Non tutti i vostri progetti sono uguali. Il vostro portfolio dovrebbe essere un'esposizione dei vostri lavori migliori. Consideratelo come il trailer di un film: volete creare eccitazione e attesa per quello che sapete fare.

Ma non concentratevi solo su uno stile. Mostrate la vostra versatilità. Anche se i progetti minimalisti sono il vostro forte, includete anche progetti audaci e di colore. Questo dimostra la vostra adattabilità e capacità di soddisfare le diverse esigenze dei client.

Nel vostro portfolio fate spazio ai lavori per i non clienti o ai progetti secondari

Non sottovalutate il valore dei progetti personali. Forse avete disegnato un poster per la vostra band preferita o avete creato un logo per un ente di beneficenza locale. I progetti di passione possono aggiungere personalità al vostro portfolio di design e mostrare ai potenziali client il vostro intervallo.

$$$a Includete un caso di studio professionale o le raccomandazioni di un cliente

Un caso di studio può spiegare l'intero percorso che avete intrapreso, dal momento in cui avete ricevete il brief creativo come il processo di progettazione, le sfide che avete affrontato e come le avete superate. In questo modo i potenziali client potranno comprendere meglio le vostre competenze e le vostre capacità di risoluzione dei problemi.

Allo stesso modo, ricordate che le testimonianze o le raccomandazioni dei client sono preziose. Creano fiducia e credibilità. Se un cliente precedente è felice di condividere la sua esperienza di lavoro con voi, includetela nel vostro portfolio.

Finalizzazione e condivisione del portfolio di design grafico

Avete selezionato con cura i vostri lavori migliori e creato un portfolio convincente. Ora è il momento di esporlo al mondo intero. Ecco come potete annunciarvi.

Incorporate la vostra biografia e i dati di contatto per raggiungere i potenziali client

Includete una breve biografia che dica ai potenziali client chi siete e Da fare. Soprattutto, assicuratevi che le vostre informazioni di contatto siano ben visibili e facili da trovare.

Trovare il nome di dominio giusto

Scegliete un nome di dominio che migliori la vostra presenza online, la vostra credibilità e il vostro branding. Idealmente, dovrebbe riportare il vostro nome o la natura dei vostri servizi. Si noti inoltre che il dominio '.design' è particolarmente importante per chi si occupa di design grafico.

Pubblicare e condividere il portfolio

Una volta che il vostro portfolio professionale è pronto, è il momento di condividerlo con il mondo. Potete metterlo in mostra sui vostri siti web di portfolio di design grafico, come Behance, Artstation e Coroflot. È inoltre necessario pubblicarlo su piattaforme di social media come Instagram e Pinterest; l'adesione a più comunità di design online su siti di networking come LinkedIn può attirare l'attenzione di client, organizzazioni o aziende locali alla ricerca di designer di talento.

Aggiornate regolarmente il vostro portfolio

Per mantenere il design del vostro portfolio fresco e pertinente, è importante aggiornarlo di periodo in periodo. Ecco tre motivi per cui è utile aggiornare regolarmente il portfolio:

Rimanere al passo con le tendenze, le tecnologie e le best practice del settore assicura che il portfolio rifletta le vostre conoscenze e competenze al giorno d'oggi e che sia al passo con le aspettative dei client e con le ultime innovazioni nel campo del design

Mostrare la vostra crescita continua dimostra il vostro commit al continuo sviluppo professionale

L'aggiornamento regolare del portfolio vi permette di valutare il vostro stato, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento o le nuove competenze da sviluppare

Costruisci e gestisci il tuo portfolio con ClickUp

Allora, siete pronti a costruire un grande portfolio di design grafico che apre le porte a entusiasmanti opportunità di design? Ma state cercando qualcosa di più? Allora prendete in considerazione ClickUp, la cui forza risiede nella sua flessibilità.

ClickUp offre ampio spazio per innovare e crescere, mentre si occupa delle attività di backend da fare: gestire una moltitudine di progetti, ognuno con client, requisiti di design e scadenze diverse, salvare diverse versioni di design e mantenere uno storico delle modifiche, monitorare ogni fase del processo di design e gestire le attività secondarie come l'inventario o la fatturazione.

E soprattutto, può essere integrato con la maggior parte delle altre piattaforme che già utilizzate, come WordPress, HubSpot o Canva, in modo da avere il meglio di tutto. ClickUp agirà come un assistente, occupandosi del lavoro più impegnativo e lasciandovi liberi di concentrarvi sugli aspetti creativi del vostro lavoro. Iscrivetevi gratis adesso e lasciate che ClickUp supporti il vostro viaggio verso la celebrità del design.