Tendenze del design grafico per distinguere la vostra azienda nel 2024

Ogni anno vediamo emergere nuove tendenze nel settore del design e svanire quelle vecchie; il 2024 non fa eccezione. L'intelligenza artificiale (IA) è attualmente al centro di un cambiamento trasformativo, che altera sia i nostri metodi di creazione che gli stili visivi.

l'ipersurrealismo 3D, la mappatura termica e le stampe ispirate alla natura sono alcune delle tendenze che cambieranno il panorama del design grafico nel 2024. Che siate grafici esperti o principianti, è un momento emozionante per far parte di questa scena.

Questo post del blog illustra i vari elementi di design che formano il modo in cui comunichiamo, ispiriamo e coinvolgiamo oggi e come potete farli lavorare per il vostro branding aziendale.

Ma prima di passare all'argomento, cerchiamo di capire cosa si intende per design grafico e perché è essenziale studiarne le tendenze.

Che cos'è il design grafico?

L'American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definisce il graphic design come "l'arte e la pratica di pianificare e proiettare idee ed esperienze con contenuti visivi e testuali"

Il contenuto in sé può essere semplice come un logo aziendale (come il segno di spunta dello Swoosh di Nike) o complesso come il layout delle pagine di un sito web.

Quasi tutti oggi praticano qualche modulo di progettazione grafica, sia che si tratti di creare una presentazione per il lavoro o di aggiungere testo alla grafica dei social media per migliorare o trasmettere un messaggio.

L'importanza di analizzare le tendenze del design grafico

Le tendenze vanno e vengono. Allora perché è essenziale tenerle sotto controllo? Perché seguire e capire le tendenze segnala al vostro pubblico che siete in sintonia con i loro gusti e preferenze.

Inoltre, le tendenze del design grafico vi ispirano a pensare fuori dagli schemi, sperimentando nuove tecniche e unendo vecchi stili a nuovi.

Questo vi aiuta a migliorare la percezione del vostro marchio e ad essere più rilevanti e in contatto con la vostra base di clienti. Mantenere il passo con le attuali tendenze del design grafico vi aiuta a mantenere un vantaggio competitivo nel vostro settore.

Panoramica delle principali tendenze del design grafico per il 2024

Ecco le 10 principali tendenze che quest'anno spingono i confini della creatività e della trasformazione nel graphic design.

1. Fusione futura

Ricordando l'estetica cyberpunk, il future fusion bilancia design grafici futuristici e all'avanguardia con una sensazione di relatività. La tavolozza dei colori rimane radicata nei blu, nei neri e nei marroni profondi, punteggiati da viola, rosa e ciano neon.

Dalle mascotte e dai loghi al materiale pubblicitario, potete applicare il future fusion in molti modi per infondere vitalità al vostro marchio.

Il punto forte di questa tendenza del design grafico è la sua capacità di riunire diversi elementi interattivi per creare qualcosa di nuovo e lungimirante, come si vede nella copertina dell'album qui sotto:

L'opera d'arte utilizza forme fluide anziché geometriche e un mix di toni freddi con una figura olografica a contrasto al centro. Suggerisce un'influenza digitale o tecnologica, un segno distintivo del design fusion del futuro.

2. ipersurrealismo 3D

Questa tendenza del design grafico enfatizza immagini realistiche ma surreali, spesso create con tecniche di modellazione e rendering 3D.

Incorpora forme astratte e organiche, colori vivaci, caratteri bizzarri e font sperimentali per creare immagini che sembrano uscite da film come Dune o Blade Runner.

Il rebrand 2024 di Reddit incarna questa tendenza con la sua mascotte 3D e il simbolo del logo.

via Reddit l'ipersurrealismo 3D è particolarmente utile quando i grafici vogliono trasmettere contemporaneamente più sfaccettature di un messaggio, consentendo un ampio coinvolgimento del pubblico.

Crea un senso di ultraterreno o di "stranezza" che potreste aver notato in alcune delle ultime tendenze e campagne di moda.

Date un'occhiata alle illustrazioni surreali dell'illustratore Nico Ito per la borsa Bamboo 1947 di Gucci. La sua opera d'arte è un vivace collage di fantasia e realtà, che fonde una borsa di lusso fotorealistica con uno sfondo ultraterreno, incarnando perfettamente l'essenza dell'iper-surrealismo 3D.

via Harpers Bazaar Considerato come Strumenti di progettazione dell'IA come AutoDraw e Designs.ai hanno aiutato i designer a spingersi oltre i confini della sperimentazione visiva, l'iper-surrealismo 3D è una tendenza che continuerà a crescere in popolarità.

3. Mappa del calore

La mappatura termica utilizza gradienti di colore per rappresentare visivamente la densità o l'intensità dei dati. Viene utilizzata nel design della User Experience (UX), nel web design e nella grafica informativa per evidenziare aree di interesse o attività in ambienti ricchi di dati.

Ma ora ha trovato lentamente un utilizzo che va oltre le radici convenzionali della visualizzazione dei dati. Oggi i designer creano immagini accattivanti che imitano l'intervallo dinamico dell'intensità del calore e trasmettono un messaggio in modo sottile utilizzando sfumature di colore e texture.

Per esempio, in un poster promozionale, si potrebbero evidenziare le aree che si prevede attireranno maggiormente l'attenzione o l'azione con colori caldi come i rossi e gli arancioni. Al contrario, le aree meno critiche sono rappresentate con colori più freddi come il blu e il verde.

La mappatura termica aiuta a dirigere l'attenzione del pubblico verso le aree focali del progetto senza indicazioni visive cancellate.

4. Immagini inclusive e combinazioni di colori accessibili

Anche se la diversità e la rappresentazione dovrebbero essere uno standard del settore, non una scelta, nel 2024 si sta facendo strada.

Il design grafico inclusivo prevede la creazione di contenuti visivi accessibili e utilizzabili da tutti, indipendentemente dalle loro capacità.

Il design inclusivo garantisce che tutti possano interagire con il contenuto in modo significativo, compresi coloro che hanno problemi visivi, uditivi, cognitivi e motori. Inoltre, il design inclusivo celebra un più ampio spettro di razze, generi, etnie e tipi di corpo.

Un esempio classico è la libreria di emoji di Google, che ora comprende un intervallo di tonalità della pelle, acconciature ed espressioni di genere.

via Font di Google Inoltre, i designer danno priorità all'accessibilità, adottando palette conformi alle linee guida per l'accessibilità del contenuto del Web (WCAG). In questo modo i design sono facilmente visibili anche da chi soffre di daltonismo.

Ma la tendenza all'accessibilità non si ferma agli schermi desktop. Offre anche modalità chiare e scure e diversi livelli di zoom per gli schermi mobili. In questo modo si garantisce che le informazioni rimangano leggibili attraverso le preferenze degli utenti e le diverse piattaforme.

L'anno scorso, la campagna "Live There" di Airbnb ha utilizzato un elevato contrasto tra elementi in primo piano e di sfondo, rendendo il contenuto leggibile per le persone ipovedenti.

via Dexigner L'inclinazione verso l'inclusività e l'accessibilità riconosce il potere del design di creare empatia, comprensione e senso di appartenenza su scala globale.

5. Estetica ispirata alla natura

Con un'attenzione sempre maggiore ai problemi e alle cause ambientali, l'apprezzamento per i modelli e le texture naturali è in aumento. Ma per i marchi non è più sufficiente aggiungere o integrare il colore verde nel design per dimostrare che un'azienda sta "diventando verde"

L'estetica ispirata alla natura ha conquistato la fase centrale, con immagini di fiori e piante, cieli azzurri, texture del legno, acquerelli e motivi animali come le stampe zebrate che sono diventati di moda in un'affascinante tendenza del design grafico.

Le confezioni, per istanza, si stanno orientando verso design più puliti e terreni che enfatizzano palette di colori eco-consapevoli e materiali riciclati.

La campagna "Botanical Beauty" di Yves Rocher evidenzia perfettamente i motivi ispirati alla natura in un design sereno e botanico. Poiché il marchio utilizza ingredienti naturali nei suoi prodotti di bellezza, ha lanciato scatole di imballaggio con illustrazioni di piante ad acquerello.

via Forum di annunci Naturalmente, questa è una delle tendenze del design grafico che non si può applicare a tutte le nicchie. Tuttavia, il design del packaging in settori quali alimenti e bevande, cosmetici e medicina può certamente sfruttare la potenza e la bellezza della natura.

6. Estetica del collage a tecnica mista

Questo approccio artistico fonde forme, immagini, colori vivaci e texture per creare composizioni stimolanti. I collage, ad esempio, permettono creazioni spontanee e imprevedibili che possono risuonare profondamente con il pubblico.

Vediamo artisti che mescolano influenze culturali per creare vibranti riferimenti interculturali con immagini sorprendenti che evocano nostalgia nei loro collage digitali, mentre altri creano paesaggi surreali con elementi psichedelici.

via Arte digitale africana Che si tratti di un mosaico digitale o di un'opera d'arte tagliata e incollata a mano, i media misti disposti in un layout a collage portano un'estetica distinta e accattivante alla ribalta delle tendenze del design grafico.

7. Retrofuturismo

Nel graphic design, il retrò è sempre stato di tendenza. Negli ultimi anni si è assistito a un crescente movimento verso l'estetica vintage e i tocchi retrofuturistici che fanno riferimento agli anni '70, '80 e '90.

Questa tendenza del design grafico fa rivivere il fascino delle finiture strutturate, dei colori vivaci e della tipografia classica con font come Lobster, Metropolis e Pacifico.

Le aziende stanno sfruttando il potenziale di questa tendenza in modi innovativi per catturare il pubblico, differenziare il proprio marchio e raccontare una storia avvincente.

Tra queste, le pubblicità che presentano auto d'epoca che volano in un paesaggio urbano futuristico o modelli che indossano abiti d'epoca in un contesto di esplorazione dello spazio, mescolando nostalgia e futurismo per un potente impatto visivo.

via Midjourney su Reddit Il retrofuturismo supera i divari generazionali e comunica in modo unico complessità, semplicità, innovazione e tradizione.

8. Pixel retrò

Ricordate la grafica computerizzata di Nintendo, Sega Genesis e Atari 2600? Fusi con elementi in stile pixel a 8 bit, giochi precedenti come Super Mario e Pac-Man erano sempre aggiunti ai preferiti di tutti negli anni '80 e '90. Lo stile visivo pixelato è tornato in auge.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/WiiUVC\_SuperMarioBros_03.png

/$$$img/

via Nintendo Oggi, i progettisti usano un sistema avanzato di software di progettazione di giochi per combinare immagini a blocchi, palette di colori al limite e design distintivi basati su griglie per evocare nostalgia e semplicità.

Tuttavia, solo alcune aziende sono in grado di implementare questa tendenza di design con esito positivo. Tuttavia, alcuni marchi popolari stanno puntando sull'aspetto e sulla sensazione "retrò".

Lacoste, per istanza, ha dato al suo logo del coccodrillo una trasformazione in pixel in collaborazione con Minecraft, creando una collezione di abbigliamento e accessori ispirata all'estetica del gioco.

D'altra parte, Minecraft ha introdotto nei suoi giochi virtuali elementi speciali di gioco come gli abiti a marchio Lacoste e una mappa appositamente progettata chiamata "Croco Island".

L'esempio dimostra come i pixel retrò abbiano migliorato l'essenza creativa di entrambi i marchi e creato esperienze immersive che hanno colmato il divario tra reale e digitale.

9. Tipografia sperimentale

Questa tendenza del design grafico abbraccia l'uso fantasioso di layout, caratteri tipografici e forme di lettere e crea alcuni interessanti font sperimentali.

A differenza della tipografia tradizionale, che si concentra principalmente sulla coerenza e sulla leggibilità, in particolare nella stampa e nei media digitali, la tipografia sperimentale dà la priorità al trattamento delle lettere e delle parole come moduli artistici a sé stanti.

L'immagine qui sotto è un esempio di come percepiamo e interagiamo con lettere e testi.

via Il Designest La scultura della lettera 'Y' reimmagina un carattere tipografico come oggetto tridimensionale. Combina forme astratte con altri materiali (i gusci d'uovo) e sostanze (il liquido turchese).

Unisce senza soluzione di continuità elementi industriali in un approccio giocoso alla CGI, incoraggiando il pubblico a considerare la lettera sotto una nuova luce, al di là del suo posto nell'alfabeto o in un set di font.

Indubbiamente, la tipografia sperimentale aggiunge un tocco unico al design grafico, tanto stimolante quanto visivamente affascinante.

10. Anti-design

l'anti-design è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe di vedere in un elenco di tendenze del design grafico. Ma per molti designer è l'estetica preferita.

L'anti-design è un approccio moderno che cerca di espandere ciò che il design può essere. Si caratterizza per l'adozione di layout caotici, colori contrastanti e una tipografia non convenzionale e spesso stridente.

L'anti-design sfida le aspettative del pubblico e suscita una reazione più emotiva o contemplativa offrendo un'alternativa agli standard di design accettati. Spesso trae ispirazione dai movimenti artistici d'avanguardia, come il Dadaismo o il Brutalismo.

Sebbene solo a volte sia pratico per ogni applicazione, l'anti-design ha trovato spazio in contesti artistici, culturali e commerciali specifici in cui l'obiettivo è fare una dichiarazione audace o sfidare le norme.

Il ruolo delle tecnologie avanzate nella formazione delle tendenze del design grafico

Le maggiori tendenze del design grafico spesso si evolvono di pari passo con la tecnologia. Nel graphic design, la tecnologia influenza sia il processo di progettazione e i progetti finali. Quindi, quali tecnologie hanno il potenziale per migliorare la comunicazione visiva e il design nel 2024? Scopriamolo.

1. IA generativa

Immaginate di utilizzare uno strumento in grado di comprendere le vostre intenzioni di progettazione, di suggerire palette di colori in base al vostro target e di creare moodboard ispirati ai riferimenti selezionati. È proprio questo che fa l'IA generativa.

Sfrutta algoritmi e modelli di apprendimento automatico (ML) per generare immagini, modelli, layout ed elementi di design. Inoltre, è in grado di automatizzare il ridimensionamento delle immagini, la rimozione degli sfondi e la correzione dei colori, liberando i team di progettazione per concentrarsi su altre attività, come la creazione di strategie. Generatori d'arte IA come DALL-E, Midjourney e Jasper Art, hanno stupito i designer professionisti per la loro capacità di trasformare il testo in immagini realistiche.

via Viaggio intermedio Semplificano i flussi di lavoro e offrono ispirazione. E sì, contrariamente a quanto si pensa, l'IA non è qui per rubare il lavoro, ma per essere l'ultimo assistente di un designer.

2. Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR)

Sebbene le tecnologie AR e VR siano in circolazione da qualche anno, sono state presentate come la prossima grande novità del graphic design, e per una buona ragione. I direttori creativi usano l'AR per creare campagne pubblicitarie uniche e interattive che aumentano il coinvolgimento del pubblico e sono una vera e propria festa visiva.

Ad esempio, i cartelloni pubblicitari o i manifesti possono attivare esperienze coinvolgenti del marchio direttamente dal dispositivo mobile dell'utente, come prove virtuali o giochi interattivi. L'AR può sovrapporre informazioni digitali a spazi fisici, aiutando a visualizzare progetti architettonici o di interior design.

L'app IKEA Place, ad esempio, consente agli utenti di posizionare modelli 3D di prodotti IKEA nell'ambiente circostante con l'aiuto della fotocamera dello smartphone.

via IKEA D'altra parte, la VR permette ai progettisti di creare ambienti completamente immersivi per giochi, eventi virtuali o simulazioni. Questo include tutto ciò che è possibile fare, dalle passeggiate architettoniche realistiche ai paesaggi fantastici per l'intrattenimento.

La VR offre nuove opportunità nella progettazione UX, richiedendo ai designer di considerare la navigazione spaziale, l'interazione 3D e le esperienze multisensoriali nelle loro creazioni.

3. progettazione e stampa 3D

Conosciute collettivamente come produzione additiva, la progettazione e la stampa 3D comportano la creazione di oggetti solidi tridimensionali a partire da un file digitale.

Il processo inizia con la progettazione 3D, dove i progettisti utilizzano un software specializzato per modellare gli oggetti in tre dimensioni. Questo modello digitale serve come progetto per la stampante 3D.

Il processo di stampa prevede la stratificazione di materiali come plastica, metallo o resina dove necessario, in base al progetto digitale, per costruire l'oggetto 3D.

la progettazione e la stampa in 3D riducono gli sprechi e permettono di realizzare forme più complesse e personalizzate che potrebbero non essere realizzabili con altre tecniche di produzione.

Negli ultimi anni, questa tendenza si è estesa a nuovi settori come la biomedicina, dove viene utilizzata per la progettazione e la stampa di protesi personalizzate e l'ingegneria dei tessuti, e l'edilizia, dove viene utilizzata per la prototipazione e la produzione di componenti edilizi.

Come gestire il vostro team di progettazione grafica

Ci auguriamo che queste tendenze del design grafico aiutino il vostro team a trovare nuova ispirazione per il loro lavoro creativo.

Tuttavia, trarre semplicemente ispirazione non è sufficiente. Dal brainstorming di idee innovative e dall'interpretazione di brief di design alla realizzazione di design unici che risuonino con il pubblico di riferimento, il team di progettazione si assume molte responsabilità.

È necessario disporre degli strumenti e delle strategie giuste per migliorare la produttività dei designer e raggiungere gli obiettivi del team. Ecco come fare.

1. Stabilire linee guida e oggetti chiari per la progettazione

Linee guida del marchio chiaramente definite e un'identità visiva distinta aiutano a mantenere tutti i progetti di design in sintonia con l'estetica del marchio.

Queste linee guida devono comprendere i colori, i font, la tipografia e l'aspetto generale del marchio, per aiutare il team di progettazione a comprendere la visione e gli obiettivi che state cercando di raggiungere.

Ad esempio, una guida di stile completa per un nuovo progetto di branding dovrebbe descrivere in dettaglio la tavolozza dei colori, le scelte dei font, l'uso del logo e gli stili delle immagini.

Questo potrebbe essere un punto di riferimento per tutti i lavori di design correlati, garantendo la coerenza tra i diversi elementi e piattaforme di design.

Utilizzate il Modello di linee guida del marchio ClickUp per rendere questo processo veloce e privo di complicazioni.

Scaricare questo modello

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Design-Brief-Whiteboard-Template-by-ClickUp.png Il modello di Design Brief Whiteboard si usa per condurre il briefing iniziale di un progetto. Compilate e condividete facilmente i dettagli del progetto di design, come le richieste del client, gli oggetti e altro ancora https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322730 Scaricare questo modello /%cta/

Utilizzate il Modello di lavagna online ClickUp Design Brief per elencare le richieste dei clienti, gli obiettivi, il mercato di riferimento, i punti salienti del marchio e le referenze in un unico punto.

Scarica questo modello

Per mantenere la guida di stile aggiornata del vostro marchio accessibile a tutto il team, salvatela in un'area di lavoro collaborativa con ClickUp Documenti .

2. Incoraggiate sessioni regolari di brainstorming

In qualsiasi campo creativo, è fondamentale avere la libertà di studiare le tendenze, far rimbalzare le idee ai colleghi e trovare soluzioni innovative alle esigenze aziendali.

Per stimolare la creatività del vostro team di progettazione, prendete in considerazione l'idea di programmare un'"ora creativa" settimanale, durante la quale i progettisti possono presentare un'idea di design, discutere di nuove idee e di un nuovo progetto strumenti di web design o un portfolio d'ispirazione che ritengono interessante. ClickUp Lavagne online sono estremamente utili per collaborare in tempo reale. È possibile fare brainstorming, aggiungere note e immagini e riunire le idee migliori su una tela creativa. Potete aggiungere un contesto al vostro lavoro collegandovi ad attività, file, documenti ClickUp e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-602-1400x945.png

/$$$img/

Mettete tutte le vostre idee in un unico posto e lavorate con il vostro team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Un'atmosfera che incoraggia la generazione di idee progettuali diverse migliora l'affiatamento del team e facilita la collaborazione.

Utilizzo modelli di design grafico per spingere il team nella giusta direzione creativa.

3. Implementare tecniche di project management efficienti

Quando si gestiscono progetti di design, indipendentemente dalla loro dimensione, un solido sistema di processi può guidare il team dall'ideazione all'esecuzione e garantire che nessun dettaglio venga trascurato.

I team di progettazione più efficienti usano software di collaborazione per la progettazione per monitorare le scadenze, definire le responsabilità e garantire uno stato regolare del progetto.

Condividete i documenti con i membri del team nell'attività di ClickUp e raccogliete feedback sulle risorse di progettazione senza mai lasciare ClickUp ClickUp Design Project Management Software fornisce una piattaforma centralizzata per raccogliere e organizzare le richieste e le priorità di progettazione, per fornire e ricevere feedback sulla progettazione e per ottimizzare i flussi di lavoro. Inoltre, offre ai gestori del team una visualizzazione completa delle sequenze temporali e delle assegnazioni ai team.

È possibile avere una panoramica della disponibilità di tutti, vedere a cosa sta lavorando ogni singolo individuo e stabilire le priorità a livello individuale e di team di progettazione.

Tutto ciò, unito al monitoraggio del tempo, alla reportistica di sprint e alle viste Carico di lavoro, consente di eseguire qualsiasi progetto di progettazione in modo efficiente e rende le approvazioni e i feedback un gioco da ragazzi.

4. Fornite opportunità di apprendimento e sviluppo continui

Il design grafico è un campo in continua evoluzione. Incoraggiate il vostro team a tenersi aggiornato sulle ultime tendenze del design e sui software più recenti, fornendo l'accesso a corsi online, workshop e webinar e incoraggiandoli a partecipare a corsi di formazione certificazioni di design .

Potreste offrire un budget per l'apprendimento e lo sviluppo ai membri del team per iscriversi a corsi online su piattaforme come Udemy o Skillshare e motivare i grafici senior a partecipare a seminari sulla leadership. In alternativa, si può organizzare un workshop trimestrale in cui un esperto esterno insegna al team nuove tecniche di progettazione o software, ad esempio strumenti per il design thinking .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/645ff09d-1000.png Il modello Design Portfolio di ClickUp rende più facile che mai la creazione di un portfolio professionale che si distingua dalla massa.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194515457 Scarica questo modello /%cta/

Inoltre, incoraggiate i vostri designer a mostrare i loro progressi e risultati attraverso portfolio aggiornati. Il Modello di portfolio per il design di ClickUp è perfetto per questo scopo. Aiuta i designer a organizzare i loro progetti in modo visivamente accattivante.

Scaricate questo modello

5. Stabilire sessioni di feedback e revisione regolari

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Design-Review-Template.png Il modello di revisione del progetto di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a semplificare i processi di revisione https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5917200 Scarica questo modello /%cta/

Programmate sessioni bisettimanali di revisione individuale e di team per fornire feedback sui progetti in corso. Questo processo di comunicazione bidirezionale consente ai membri del team di esprimere i loro pensieri e le loro preoccupazioni, aiuta a mantenere la qualità del lavoro e affronta prontamente i colli di bottiglia. Modello di revisione del progetto di ClickUp da fare in modo efficiente. Aiuta a mantenere tutti gli stakeholder sulla stessa pagina per quanto riguarda le decisioni di progettazione e fornisce ai team un processo coerente per la valutazione e l'approvazione dei progetti.

Scaricare questo modello

Parallelamente, organizzate riunioni mensili a tu per tu per discutere dello stato individuale, degli obiettivi di carriera e dell'assistenza personale di cui potrebbero aver bisogno.

Designer grafici, pronti a conquistare il 2024?

Questo è davvero un anno entusiasmante per il design, in quanto l'attenzione si sposta sull'originalità e sull'individualità del marchio.

I designer e i marchi sono pronti a coinvolgere e comunicare in modo innovativo con il pubblico.

Le tecnologie emergenti come IA e AR/VR continueranno a fare la loro parte per accelerare l'innovazione del design e la comunicazione visiva complessa.

Pianificate, eseguite e raggiungete i vostri obiettivi di design nel modo più efficiente possibile con gli strumenti e le tecniche di design più recenti. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e fai di ogni progetto di design un esito positivo!

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le principali tendenze del design grafico per il 2024?

Le principali tendenze del design grafico per il 2024 includono la fusione del futuro, l'ipersurrealismo 3D, la mappatura del calore, l'inclusività e l'accessibilità, l'estetica ispirata alla natura, l'estetica del collage a media misti, il retro-futurismo, i pixel retrò, la tipografia sperimentale e l'anti-design.

2. Quali sono le forme di tendenza nel 2024?

Nel 2024, il design grafico e i designer si allontanano dalle forme geometriche rigide per abbracciare moduli più fluidi e astratti. Curve e forme organiche stanno sostituendo le linee rette. C'è anche un'inclinazione verso le immagini vettoriali di tipo terrestre e il 3D gonfiabile che imita l'aspetto di oggetti gonfiati con superfici morbide e gonfie, un cenno alle tendenze del design tech-centrico.