i 10 migliori strumenti di IA per OKR per il monitoraggio e l' raggiungimento degli obiettivi in modo più intelligente

Quante volte il tuo team ha iniziato un trimestre con OKR ambiziosi, solo per vederli finire in un foglio di calcolo dimenticato?

Troppo spesso gli obiettivi vengono impostati con entusiasmo, ma perdono rapidamente visibilità man mano che le priorità quotidiane prendono il sopravvento. Questo porta al mancato raggiungimento dei traguardi e a reciproche accuse, compromettendo la vostra tranquillità.

È qui che gli strumenti di IA per gli OKR aiutano i team a rimanere al passo con i propri obiettivi grazie a approfondimenti in tempo reale, automazione e suggerimenti basati sui dati.

Ecco i migliori strumenti OKR basati sull'IA per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi con sicurezza. 🎯

Alcuni strumenti di IA si concentrano sull'aumento della produttività attraverso l'automazione, mentre altri eccellono nell'analisi dei dati o nella collaborazione tra team. Lo strumento giusto non dovrebbe limitarsi al monitoraggio degli obiettivi, ma dovrebbe aiutarti a rimanere allineato, fornire approfondimenti utili e semplificare il processo decisionale.

Ecco alcune funzionalità chiave da considerare nella scelta di un'app per il monitoraggio degli obiettivi:

Definizione intelligente dell'impostazione degli obiettivi: Imposta obiettivi ambiziosi ma realizzabili sulla base dei dati. Un credito in più se suddivide i grandi sogni in attività di dimensioni più piccole per il team!

monitoraggio in tempo reale: * Aggiornamenti automatici dello stato con dashboard OKR , tabelloni Kanban o grafici Gantt

Allineamento strategico: collega gli OKR del team agli obiettivi aziendali e tiene sotto controllo le dipendenze per un lavoro di squadra senza intoppi

feedback basato sull'IA: *suggerisce modifiche per rendere gli obiettivi più chiari, ambiziosi e raggiungibili

Approfondimenti e analisi predittivi: Individua le tendenze, segnala i rischi e ti dice se stai procedendo bene o se è necessario correggere la rotta

💡 Lettura bonus! Se gli OKR basati sull'IA ti incuriosiscono, questo è un articolo da non perdere: Comprendere gli agenti basati sugli obiettivi per l'ottimizzazione dell'IA.

Prima di discutere le loro funzionalità/funzione in dettaglio, diamo un'occhiata veloce a come questi strumenti si confrontano tra loro:

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Monitoraggio degli obiettivi basato sull'intelligenza artificiale, ClickUp Brain e agenti AI per approfondimenti in tempo reale, dashboard personalizzabili, modelli OKR Gestione degli obiettivi all-in-one basata sull'IA per team di tutte le dimensioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Asana Obiettivi collegati alle attività, mappe strategiche, compagni di squadra AI, visualizzare la Sequenza Obiettivi di collaborazione di team per piccole e medie imprese di dimensione media Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente 15Five Check-in settimanali, sondaggi Pulse, riconoscimento tra colleghi, valutazioni delle prestazioni Monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti per piccoli team Piani a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale) Lattice Generatore di obiettivi SMART, piani 30-60-90, Analytics Explorer, feedback social Obiettivi di gestione delle prestazioni per team di piccole e grandi dimensioni Piani a pagamento a partire da 11 $ al mese per utente; componenti aggiuntivi a pagamento separatamente Leapsome Strutture di obiettivi flessibili, guida IA, alberi di obiettivi, dashboard in tempo reale Gestione del personale all-in-one per grandi team e aziende Prezzi personalizzati Perdoo Check-in, tabelloni KPI, strumenti per roadmap, integrazione con l'intelligenza artificiale Vadoo Gestione OKR semplificata per startup e piccoli team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,20 $ al mese per utente (fatturazione annuale) Weekdone Reportistica PPP, riconoscimento tra pari, dashboard di coaching, monitoraggio della felicità Supporto di coaching OKR per liberi professionisti e team Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati Betterworks Assistenza agli obiettivi, assistenza alle conversazioni, feedback in tempo reale, valutazioni delle prestazioni basate sull'IA OKR di livello azienda per i team Prezzi personalizzati Profit. co OKR passo dopo passo, analisi predittiva, monitoraggio dei KPI, automazione dei webhook Impostazione OKR completa per team di grandi dimensioni Prezzi personalizzati WorkBoard Assistente IA, diagrammi Gantt, revisioni aziendali, monitoraggio delle attività cardine Monitoraggio dei progressi in tempo reale per team di tutte le dimensioni Prezzi personalizzati

I migliori strumenti di IA per l'impostazione degli obiettivi aiutano a prendere decisioni basate sui dati. Ecco un elenco dei migliori strumenti di IA per gli OKR per accelerare la crescita della tua azienda. 💁

1. ClickUp (il migliore per la gestione degli obiettivi all-in-one basata sull'IA)

Il primo dell'elenco è ClickUp! 🤩

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che combina project management, gestione delle conoscenze, chat e AI integrata per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente, eliminando al contempo la proliferazione dell'AI.

Prova ClickUp Obiettivi Crea obiettivi adatti alle tue esigenze con ClickUp Goals

Al centro del suo sistema di gestione degli obiettivi c'è ClickUp Obiettivi. Che tu sia un responsabile delle vendite che imposta traguardi di fatturato trimestrali, un responsabile marketing che effettua il monitoraggio della produzione di contenuto o un professionista delle risorse umane che effettua il monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti, questo strumento fa al caso tuo!

Imposta obiettivi numerici, monetari o vero/falso per monitorare traguardi quali coinvolgimento, ricavi o completamento di attività cardine. I progressi vengono aggiornati automaticamente man mano che le attività collegate vengono completate, eliminando la necessità di un monitoraggio manuale.

I team possono utilizzare le cartelle degli obiettivi per organizzare gli obiettivi per reparto, sprint o OKR, assicurando che tutto rimanga con visibilità e struttura.

Oltre al monitoraggio degli obiettivi, il software di gestione delle prestazioni migliora anche l'esecuzione con ClickUp Brain!

Poiché ClickUp Brain è profondamente integrato nel tuo spazio di lavoro, offre consigli intelligenti basati sui progetti del tuo team e sui dati storici. Puoi anche chiedergli di aiutarti a stabilire le priorità delle attività in base all'urgenza e all'impatto.

Tieni traccia degli elementi da intraprendere e raggiungi i tuoi obiettivi in tempo con ClickUp Brain

Pensalo come un project manager basato sull'intelligenza artificiale in grado di redigere sintesi delle riunioni, generare aggiornamenti sullo stato di avanzamento e persino suggerire i passaggi successivi in base allo stato.

Per riunire tutto, le dashboard ClickUp completamente personalizzabili fungono da centro di controllo, fornendo un'istantanea in tempo reale dello stato dei team e delle iniziative.

Visualizza i tuoi KPI e lo stato del tuo team con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Invece di setacciare report sparsi, i leader aziendali possono visualizzare le prestazioni del team attraverso schede interattive, con monitoraggio di tutto, dalla velocità degli sprint e dalle sequenze dei progetti all'allocazione delle risorse e alla distribuzione del carico di lavoro.

Ecco un breve video che ti fornirà ulteriori informazioni al riguardo:

Il modello OKR di ClickUp rende facile, chiaro e attuabile l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR). Suddividi i grandi obiettivi in risultati misurabili, in modo che il tuo team sappia sempre cosa significa avere successo.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello OKR di ClickUp per impostare e monitorare gli obiettivi individuali e di team

Che tu sia un responsabile delle risorse umane che effettua il monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti, un project manager che garantisce il rispetto delle scadenze o un dirigente aziendale che promuove la crescita dei ricavi, questo modello OKR ti aiuta a mantenere tutto ben strutturato.

Poiché ClickUp automatizza gli aggiornamenti sui progressi, non dovrai più cercare i report o modificare manualmente le percentuali. Tutto viene aggiornato in tempo reale man mano che il tuo team procede.

⚙️ Bonus: il modello di piano d'azione per obiettivi intelligenti di ClickUp garantisce che i tuoi obiettivi siano ben definiti e mirati, suddividendo gli obiettivi più grandi in attività cardine più piccole.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collaborazione in tempo reale : conserva tutte le conversazioni relative agli OKR e il piano strategico in un unico posto, collabora in tempo reale, effettua la condivisione degli aggiornamenti sui risultati chiave e risolvi rapidamente gli ostacoli con : conserva tutte le conversazioni relative agli OKR e il piano strategico in un unico posto, collabora in tempo reale, effettua la condivisione degli aggiornamenti sui risultati chiave e risolvi rapidamente gli ostacoli con ClickUp Chat

Gestione delle attività : suddividi gli obiettivi più grandi in passaggi concreti con scadenze, priorità e dipendenze con : suddividi gli obiettivi più grandi in passaggi concreti con scadenze, priorità e dipendenze con attività di ClickUp

Personalizzazione : monitora lo stato delle metriche OKR chiave con punti dati personalizzati rilevanti per il tuo team utilizzando : monitora lo stato delle metriche OKR chiave con punti dati personalizzati rilevanti per il tuo team utilizzando i campi personalizzati

Automazione del flusso di lavoro: automatizza azioni quali l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati, l'invio di notifiche, ecc. , in base a trigger e condizioni definiti dall'utente utilizzando automatizza azioni quali l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati, l'invio di notifiche, ecc. , in base a trigger e condizioni definiti dall'utente utilizzando ClickUp Automazioni

Lavagne virtuali : fai brainstorming, mappare strategie e pianifica visivamente gli OKR con una tela digitale collaborativa utilizzando : fai brainstorming, mappare strategie e pianifica visivamente gli OKR con una tela digitale collaborativa utilizzando ClickUp Whiteboards

Modelli: ottieni un framework strutturato per l'impostazione, il monitoraggio e la revisione degli OKR senza partire da zero con : ottieni un framework strutturato per l'impostazione, il monitoraggio e la revisione degli OKR senza partire da zero con i modelli ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le visualizzazioni personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di vedere i progetti nel formato che si preferisce. Inoltre, funzionalità come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le visualizzazioni personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di vedere i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

📌 Hai bisogno di ispirazione? Dai un'occhiata al nostro elenco di esempi di OKR per fissare obiettivi chiari e realizzabili per il tuo team!

2. Asana (ideale per gli obiettivi di collaborazione in team)

tramite Asana

Asana mantiene i team in sincronizzazione, anche quando i progetti si accumulano. La sua funzionalità/funzione Obiettivi collega le attività quotidiane agli obiettivi generali, in modo che nessuno si limiti a spuntare caselle.

Vuoi controllare rapidamente i progressi? I campi personalizzati ti consentono di monitorare le metriche chiave degli obiettivi, mentre i dashboard forniscono approfondimenti in tempo reale con grafici e report. E con la vista Sequenza, i team possono facilmente mappare le dipendenze e le scadenze.

Le funzionalità di IA di Asana sono in grado di riepilogare/riassumere i progressi, identificare gli ostacoli e generare aggiornamenti di stato, garantendo che gli obiettivi strategici rimangano al centro dell'attenzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Automatizza le attività ripetitive, come l'assegnazione del lavoro, la modifica delle date di scadenza o la notifica alle parti interessate con Regole

Allinea gli obiettivi aziendali con i progetti del team utilizzando le mappe strategiche

Utilizza AI Teammates per l'esecuzione delle attività, la consulenza e l'ottimizzazione del flusso di lavoro

Cascata degli oggetti dal livello aziendale fino ai reparti e ai singoli individui per un allineamento completo

Limiti di Asana

Le informazioni dell'attività principale non sempre vengono trasferite alle attività correlate, rendendo il flusso di lavoro confuso

Prezzi di Asana

Personale: Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Ecco una recensione di G2:

Uso Asana ogni giorno, anche per le mie attività personali, e credo sinceramente che sia il miglior strumento sul mercato... A volte trovo difficile comprendere la gerarchia delle attività e delle attività secondarie. Ho lavorato molto con le automazioni e i campi personalizzati e, a volte, è difficile determinare il modo migliore per gestirli.

Uso Asana ogni giorno, anche per le mie attività personali, e credo sinceramente che sia il miglior strumento sul mercato... A volte trovo difficile comprendere la gerarchia delle attività e delle attività secondarie. Ho lavorato molto con le automazioni e i campi personalizzati e, a volte, è difficile determinare il modo migliore per gestirli.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

3. 15Five (Il migliore per il monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti)

tramite 15Five

Mantenere i dipendenti coinvolti crea una cultura in cui le persone si sentono ascoltate, supportate e motivate. 15Five aiuta in questo senso, soprattutto perché l'IA sul posto di lavoro cambia il modo in cui i team si connettono.

Hai bisogno di approfondimenti più dettagliati sui tuoi dipendenti? Le valutazioni a 360 gradi offrono un feedback completo, mentre i sondaggi in tempo reale ti consentono di tenere sotto controllo il morale. La piattaforma rende anche più efficaci i colloqui individuali grazie ai suoi strumenti strutturati per le riunioni.

Le sue funzionalità/funzione IA possono fornire approfondimenti sul morale del team e sui potenziali ostacoli analizzando il sentiment nei commenti di check-in, creando un approccio più proattivo alla gestione degli obiettivi.

le 15 migliori funzionalità/funzione di Five

Garantisci l'allineamento tra dipendenti e manager con la funzionalità/funzione Check-in settimanali

Utilizza lo strumento High Fives per il riconoscimento tra colleghi, promuovendo una cultura positiva sul posto di lavoro

Implementa i Pulse Surveys per misurare il coinvolgimento dei dipendenti e identificare le aree chiave da migliorare

Monitora i progressi con dashboard intuitive che mostrano lo stato degli obiettivi e la titolarità

limiti di 15Five

Non combina i risultati dei sondaggi di vari cicli di revisione per aiutarti ad avere una visione più completa

Potrebbe essere eccessivamente complesso per i team che cercano una soluzione semplice per il monitoraggio degli obiettivi

prezzi di 15Five

Engage: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Perform: 11 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Piattaforma totale: 16 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Prodotti/Compensi manageriali: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di 15Five

G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 15Five?

Ecco una recensione di G2:

I check-in settimanali sono un modo semplice ma efficace per rimanere in contatto con tutti e sapere come stanno andando le cose, sia a livello personale che professionale. I manager ottengono informazioni in tempo reale sul morale e sulle sfide del team, il che ci ha aiutato a essere più proattivi e di supporto.

I check-in settimanali sono un modo semplice ma efficace per rimanere in contatto con tutti e sapere come stanno andando le cose, sia a livello personale che professionale. I manager ottengono informazioni in tempo reale sul morale e sulle sfide del team, il che ci ha aiutato a essere più proattivi e a offrire supporto.

💡 Suggerimento professionale: una chiave per gli OKR è fissare obiettivi ambiziosi; traguardi ambiziosi ma raggiungibili che spingono i team a innovare e a ottenere risultati superiori alle aspettative.

4. Lattice (ideale per gli obiettivi di gestione delle prestazioni)

tramite Lattice

Lattice è una piattaforma per il successo delle persone che combina OKR e obiettivi con valutazioni delle prestazioni, sondaggi sul coinvolgimento e sviluppo della carriera. Dalla definizione degli obiettivi al feedback dei dipendenti, allinea i team e tiene informati i responsabili delle risorse umane.

Le sue informazioni basate sull'IA evidenziano le tendenze in termini di prestazioni e coinvolgimento, mentre gli OKR e i dashboard personalizzabili mantengono tutti concentrati.

Gli strumenti di analisi predittiva e benchmarking aiutano anche a individuare le aree di miglioramento prima che diventino problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Utilizza modelli scientifici come il generatore di obiettivi SMART o i piani a 30-60-90 giorni per strutturare gli obiettivi in modo efficace.

Esplora i dati in tempo reale con Analytics Explorer per scoprire approfondimenti utili per la strategia aziendale.

Genera riepiloghi/riassunti e punti di discussione basati sull'IA che i manager potranno utilizzare per discutere il raggiungimento dell'obiettivo.

Consenti il riconoscimento tra colleghi attraverso un portale di feedback sociale per promuovere la collaborazione.

Limiti di Lattice

Opzioni con limite per scaricare i dati dei sondaggi sul coinvolgimento

La configurazione iniziale può essere complessa per garantire che tutti i moduli interconnessi lavorino insieme in modo efficace.

Prezzi Lattice

Gestione dei talenti: 11 $ al mese per utente

HRIS: 10 $ al mese per utente

Componenti aggiuntivi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Lattice

G2: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lattice?

Ecco una recensione di Capterra:

Nel complesso è stato fantastico, ci vuole un anno buono e dei promemoria per convincere il personale e i manager a utilizzare gli strumenti che offre. Ma una volta che iniziano a usare il sistema, lo apprezzano e ne traggono valore. Ciò è stato particolarmente evidente durante i periodi di revisione, in cui molte delle informazioni necessarie erano già disponibili negli obiettivi e negli incontri individuali.

Nel complesso è stato fantastico, ci vuole un anno buono e dei promemoria per convincere il personale e i manager a utilizzare gli strumenti che offre. Ma una volta che iniziano a usare il sistema, lo apprezzano e ne traggono valore. Ciò è stato particolarmente evidente durante i periodi di revisione, in cui molte delle informazioni necessarie erano già disponibili negli obiettivi e negli incontri individuali.

📮 ClickUp Insight: L'88% delle persone utilizza l'IA in qualche modulo, con un impressionante 55% che la utilizza più volte al giorno. Solo una piccola percentuale degli intervistati, il 12%, non utilizza affatto l'IA. Con l'IA che sta diventando uno strumento quotidiano per la maggior parte delle persone, ClickUp Brain fa un ulteriore passo avanti integrando l'IA direttamente nei tuoi flussi di lavoro, automatizzando gli aggiornamenti, riepilogando lo stato e mantenendo i tuoi OKR in linea senza sforzo.

5. Leapsome (Il migliore per la gestione unificata del capitale umano)

tramite Leapsome

Leapsome è una piattaforma all-in-one per l'empowerment delle persone che offre una connessione tra gli OKR e la gestione degli obiettivi con le valutazioni delle prestazioni, i sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e i moduli di apprendimento.

La piattaforma è progettata per creare un ciclo continuo di prestazioni e sviluppo, in cui gli obiettivi non vengono solo fissati, ma anche discussi attivamente durante riunioni individuali e revisioni.

Le funzionalità di IA di Leapsome assistono i manager riepilogando i feedback, suggerendo argomenti di discussione per le riunioni in base al stato degli obiettivi e generando approfondimenti dai dati sulle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leapsome

Allinea l'intera organizzazione con un albero degli obiettivi visivo che mostra come gli OKR individuali e di team contribuiscono agli obiettivi aziendali.

Automatizza gli aggiornamenti sullo stato collegando gli obiettivi alle origini dati come Salesforce, HubSpot e Jira.

Sfrutta l'IA per riepilogare le prestazioni, generare suggerimenti di sviluppo e fornire approfondimenti ai manager.

Visualizza i progressi attraverso dashboard personalizzabili e ricevi promemoria automatici per mantenere gli obiettivi in linea con i piani.

Collega le competenze agli obiettivi e ai percorsi di apprendimento, offrendo ai dipendenti una chiara visibilità sulla loro crescita e sui prossimi passaggi della loro carriera.

Limiti di Leapsome

Alcuni utenti fanno menzione che, sebbene la piattaforma sia potente, il numero elevato di funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento più ripida per i nuovi amministratori e manager.

Prezzi Leapsome

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2: 4,8/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Leapsome?

Ecco una recensione di G2:

L'interfaccia intuitiva di Leapsome è la caratteristica che più spicca. La piattaforma copre un ampio intervallo di funzioni HR, dalla gestione delle prestazioni all'apprendimento e allo sviluppo, ed è facile allineare i miei obiettivi personali con quelli aziendali. I cicli di revisione personalizzabili e le funzionalità di feedback continuo lo rendono inoltre perfetto per promuovere la crescita personale e il coinvolgimento.

L'interfaccia utente di Leapsome è la caratteristica che più spicca. La piattaforma copre un ampio intervallo di funzioni HR, dalla gestione delle prestazioni all'apprendimento e allo sviluppo, ed è facile allineare i miei obiettivi personali con quelli aziendali. I cicli di revisione personalizzabili e le funzionalità di feedback continuo lo rendono inoltre perfetto per promuovere la crescita personale e il coinvolgimento.

🧠 Curiosità: Nel suo libro The Practice of Management, 1954, Peter Drucker ha proposto il "Management by Objectives" (MBO) come struttura per allineare gli obiettivi organizzativi con quelli individuali attraverso traguardi chiari e misurabili. Questo ha gettato le basi per gli OKR come li conosciamo oggi.

6. Perdoo (ideale per una gestione semplice degli OKR)

tramite Perdoo

Perdoo è una piattaforma appositamente progettata per l'esecuzione di OKR e strategie che punta sulla semplicità. Ti consente di definire i tuoi obiettivi e vedere esattamente come questi instaurano la connessione con i risultati chiave.

Utilizza inoltre l'intelligenza artificiale per semplificare il monitoraggio con KPI Boards che aggiornano automaticamente lo stato, in modo che i team dispongano sempre di approfondimenti in tempo reale.

Funzionalità/funzione come Check-in, riunioni 1:1 e Valutazioni delle prestazioni garantiscono che tutti siano responsabili, mentre la funzione Kudos aggiunge un ulteriore livello di riconoscimento per mantenere alta la motivazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perdoo

Piano strategie a lungo termine con strumenti di roadmap che forniscono una chiara rappresentazione visiva degli obiettivi e delle tappe fondamentali

Definisci e monitora gli obiettivi e gli OKR del team, dei singoli individui e dell'azienda per garantire l'allineamento a tutti i livelli

Fai la connessione con Vadoo AI tramite Zapier per l'automazione delle attività ripetitive ed l'esecuzione delle strategie in modo più efficiente

Integra strumenti come Slack, Jira e Fogli Google per automatizzare gli aggiornamenti sul stato

Genera reportistica approfondita sullo stato, l'allineamento e i contributi in tutta l'azienda

Limiti di Perdoo

Manca l'integrazione della pianificazione 1:1 con Microsoft Calendar

L'interfaccia utente, sebbene dotata di funzione, appare meno moderna rispetto ad alcuni concorrenti più recenti

Prezzi di Perdoo

Free

Premium: 7,20 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Supreme: 8,80 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Perdoo

G2: 4,3/5 (oltre 3.900 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Perdoo?

Ecco una recensione di G2:

Perdoo è incredibilmente facile da usare e aiuta a mantenere il nostro team sotto monitoraggio. Dato che ognuno di noi si occupa di attività diverse, è facile distrarsi. Perdoo assicura che tutti rimangano concentrati, mostrando come ogni attività contribuisca al nostro obiettivo principale: generare entrate. Aiuta ogni membro del team a sentirsi responsabile di avvicinarci a tale obiettivo.

Perdoo è incredibilmente facile da usare e aiuta il nostro team a rimanere sotto monitoraggio. Dato che ognuno di noi si occupa di attività diverse, è facile distrarsi. Perdoo assicura che tutti rimangano concentrati, mostrando come ogni attività contribuisca al nostro obiettivo principale: generare entrate. Aiuta ogni membro del team a sentirsi responsabile di avvicinarci a tale obiettivo.

💡 Suggerimento professionale: hai bisogno di aiuto o ispirazione per elaborare gli OKR per te e il tuo team? Chiedi a ClickUp Brain MAX. Grazie al suo accesso al tuo spazio di lavoro e alle tue conoscenze istituzionali, può fare un ottimo lavoro. Hai bisogno di aiuto per trasformarli in attività in ClickUp? Basta dettare la tua richiesta con Clickup Talk-to-Testo e risparmiare tempo e lavoro richiesto. 🗣️ Lascia che ClickUp Brain MAX ti suggerisca OKR pertinenti per iniziare rapidamente il tuo piano

7. Weekdone (il migliore per il supporto al coaching OKR)

tramite Weekdone

Weekdone combina l'impostazione trimestrale degli OKR con una struttura di reportistica settimanale PPP (Piani, Stato, Problemi), che mantiene i team allineati e responsabili.

Le sue dashboard in tempo reale offrono una visualizzazione chiara dei progressi degli OKR, consentendo di individuare facilmente gli ostacoli. La funzionalità Weekly Check-ins collega le attività quotidiane agli obiettivi aziendali più grandi, mentre gli strumenti integrati di riconoscimento e feedback tra colleghi incoraggiano la collaborazione all'interno del team.

Inoltre, la piattaforma offre funzionalità esclusive come dashboard di coaching personalizzate e monitoraggio della felicità, rendendola molto più di un semplice strumento OKR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Weekdone

Implementa la metodologia PPP per consentire ai dipendenti di effettuare la reportistica degli aggiornamenti settimanali in pochi minuti

Utilizza la dashboard Newsfeed per la comunicazione tra i membri del team e il riconoscimento tra colleghi

Visualizza l'allineamento e la gerarchia degli OKR con una vista ad albero chiara e di facile comprensione

Approfitta delle sessioni di coaching con esperti, della formazione del team e dell'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Centro di apprendimento per padroneggiare la best practice OKR

Limiti di Weekdone

L'attenzione alla reportistica settimanale PPP, sebbene vantaggiosa per alcuni, può sembrare un ulteriore passaggio amministrativo per i team con flussi di lavoro diversi

Gli utenti segnalano di desiderare maggiore supporto nella progettazione di elementi attuabili e nella navigazione dell'interfaccia utente

Prezzi di Weekdone

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2: 4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Weekdone?

Ecco una recensione di G2:

Weekdone si basa sulla best practice OKR e, di conseguenza, allinea i nostri obiettivi con quelli dell'azienda. Durante la creazione degli obiettivi, gli utenti sono incoraggiati a mappare gli obiettivi per ottimizzare il lavoro richiesto.

Weekdone si basa sulla best practice OKR e, di conseguenza, allinea i nostri obiettivi con quelli dell'azienda. Durante la creazione degli obiettivi, gli utenti sono incoraggiati a creare una mappatura degli obiettivi per ottimizzare il lavoro richiesto.

🧠 Curiosità: come CEO di Intel negli anni '70, Andy Grove ha adattato la teoria del Management by Objectives in un framework più agile chiamato OKR. Ha introdotto il concetto di "risultati chiave" misurabili per valutare i progressi verso "obiettivi" ambiziosi, sottolineando l'importanza della flessibilità.

8. Betterworks (ideale per OKR a livello di azienda)

tramite Betterworks

Betterworks porta la gestione delle prestazioni a un passo avanti con strumenti basati sull'IA che rendono più efficaci l'impostazione degli obiettivi, il feedback e il coaching. Anziché sostituire il giudizio umano, il suo strumento di IA è un assistente intelligente che aiuta manager e dipendenti a lavorare in modo più intelligente.

Obiettivo Assist ti aiuta a fissare obiettivi significativi e ben allineati analizzando le priorità aziendali e i ruoli individuali. Conversazione Assist fornisce suggerimenti intelligenti per le discussioni sulle prestazioni, garantendo che la conversazione rimanga mirata e produttiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Betterworks

Richiedi e fornisci feedback in tempo reale ai dipendenti per una comunicazione costruttiva

Migliora la qualità della comunicazione utilizzando l'IA per analizzare gli obiettivi, i feedback e il riconoscimento dei dipendenti per valutazioni delle prestazioni imparziali

Migliora la collaborazione e l'allineamento con riunioni individuali e gestisci la produttività

Integrazione profonda con HRIS e piattaforme di comunicazione come SAP SuccessFactors e Microsoft Teams

Limiti di Betterworks

Manca un dashboard di controllo a livello gestionale

È particolarmente indicato per le aziende che adottano un modello di gestione delle prestazioni completamente continuo e potrebbe essere troppo completo per chi ha solo bisogno di monitoraggio degli OKR

Prezzi Betterworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Betterworks?

Ecco una recensione di Capterra:

Semplicità nella creazione e nella gestione degli obiettivi annuali. Estremamente facile da usare per gli utenti alle prime armi, con una formazione minima o nulla richiesta per il personale in prima linea... A volte ho difficoltà a trovare voci storiche o vecchie degli anni precedenti.

Semplicità nella creazione e nella gestione degli obiettivi annuali. Estremamente facile da usare per gli utenti alle prime armi, con una formazione minima o nulla richiesta per il personale in prima linea... A volte ho difficoltà a trovare voci storiche o vecchie degli anni precedenti.

🌟 Bonus: gestire e effettuare il monitoraggio degli OKR è facile con l'aiuto degli agenti AI di ClickUp. Essi possono: Aggiorna automaticamente lo stato dei tuoi OKR monitorando il completamento delle attività, i cambiamenti nei risultati chiave e i progressi verso gli obiettivi

Invia un promemoria ai membri del team sulle scadenze imminenti o quando è necessario prestare attenzione ai risultati chiave

Genera aggiornamenti giornalieri, settimanali o mensili sullo stato degli OKR, evidenzia gli ostacoli e fornisci approfondimenti utili al tuo team

9. Profit. co (Ideale per i team che cercano una piattaforma OKR completa)

Profit. co è una piattaforma OKR versatile che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a semplificare la definizione degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni e a stimolare il coinvolgimento. I suoi strumenti basati sull'intelligenza artificiale offrono promemoria automatici, analisi predittive e dashboard intelligenti per il tuo flusso di lavoro, fornendo approfondimenti in tempo reale.

Con oltre 300 KPI integrati, modelli personalizzabili e strumenti di allineamento, puoi fissare obiettivi precisi e rimanere in linea con il minimo lavoro richiesto.

Profit. co migliori funzionalità/funzioni

Fissa obiettivi ambiziosi con la creazione passo dopo passo degli OKR

Attua la strategia utilizzando la gestione integrata delle attività, le bacheche di progetto e i KPI

Automatizza i processi con trigger webhook che eseguono azioni predefinite

Utilizza l'analisi dei dati per ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze delle prestazioni attraverso il monitoraggio dei KPI, modelli personalizzabili e dati utilizzabili

Coinvolgi i dipendenti attraverso funzionalità/funzione per feedback continui, riconoscimenti e valutazioni delle prestazioni

Profit. co limiti

Il numero elevato di funzionalità/funzione può risultare eccessivo per i nuovi utenti e i team di piccole dimensioni

Personalizzazione con limite nel modulo di riconoscimento

Profit. co prezzi

Prezzi personalizzati

Profit. co valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Betterworks?

Ecco una recensione di G2:

Profit. co si distingue per la sua flessibilità nel personalizzare il framework OKR in base al modo di operare dei diversi team. Non abbiamo dovuto adattare i nostri processi allo strumento, ma è stato lo strumento ad adattarsi a noi. Dalla regolazione delle visualizzazioni alla messa a punto dei flussi di lavoro, ci ha permesso di supportare i team interfunzionali nei loro modi unici, allineando comunque tutti sotto una direzione strategica condivisa.

Profit. co si distingue per la sua flessibilità nel personalizzare il framework OKR in base al modo di operare dei diversi team. Non abbiamo dovuto adattare i nostri processi allo strumento, ma è stato lo strumento ad adattarsi a noi. Dalla regolazione delle visualizzazioni alla messa a punto dei flussi di lavoro, ci ha permesso di supportare i team interfunzionali nei loro modi unici, allineando comunque tutti sotto una direzione strategica condivisa.

🔍 Lo sapevi? Secondo Fortune Business Insights, il valore di mercato del software OKR, compresi gli strumenti di IA, è proiettato a raggiungere i 2,98 miliardi di dollari entro il 2030

10. WorkBoard (ideale per il monitoraggio dei progressi in tempo reale)

tramite WorkBoard

Workboard è una piattaforma di esecuzione strategica di livello azienda progettata per le grandi organizzazioni che desiderano allineare e gestire gli OKR su larga scala.

La piattaforma automatizza il processo di revisione aziendale, utilizzando Workboard IA per estrarre dati da vari sistemi e generare agende, dashboard e riepiloghi/riassunti delle riunioni intelligenti.

Hai bisogno di un rapido aggiornamento sullo stato? Running Business Reviews genera automaticamente dei riepiloghi/riassunti, così puoi concentrarti sull'esecuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkBoard

Utilizza strumenti come grafici Gantt, flusso di lavoro e monitoraggio delle attività cardine per gestire i progetti

Automatizza le revisioni trimestrali aziendali con strumenti di aggregazione e presentazione dei dati basati sull'IA

Visualizza i risultati con dashboard sofisticate, mappe di calore e analisi per la comunicazione con gli stakeholder

Semplifica e migliora gli OKR con l'IA Co-Author

Allena i team con playbook guidati da esperti e certificazioni integrate nella piattaforma

Limiti di WorkBoard

La piattaforma ha una curva di apprendimento ripida e in genere richiede una significativa gestione del cambiamento organizzativo e un forte coinvolgimento per essere implementata con esito positivo

Il calcolo della percentuale di raggiungimento degli OKR non è immediatamente disponibile

Prezzi di WorkBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkBoard

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di WorkBoard?

Ecco una recensione di G2:

Lo strumento Workboard è facile da usare e offre a tutti i dipendenti visibilità sugli OKR dell'intera organizzazione... Lo strumento a volte può essere lento, il che può essere frustrante. Detto questo, WorkBoard migliora costantemente lo strumento e accetta sempre richieste di funzionalità/funzione per aiutare a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Lo strumento Workboard è facile da usare e offre a tutti i dipendenti visibilità sugli OKR dell'intera organizzazione... Lo strumento a volte può essere lento, il che può risultare frustrante. Detto questo, WorkBoard migliora costantemente lo strumento e accetta sempre richieste di funzionalità/funzione per contribuire a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

