i 10 migliori software ERG per creare luoghi di lavoro inclusivi nel 2025

Non hai creato un ERG per organizzare pranzi e incontri formativi occasionali.

Hai iniziato per costruire una comunità, creare cambiamento e far sentire ogni dipendente apprezzato. Ma senza gli strumenti giusti, anche gli ERG più appassionati perdono rapidamente slancio.

E questo è un problema, $$a$$$.

🧐 Lo sapevi? Soprattutto quando la ricerca di Deloitte dimostra che un forte senso di appartenenza può aumentare le prestazioni lavorative del 56% e dimezzare il rischio di turnover.

Immagina: un ERG dedicato alle donne nel settore tecnologico inizia l'anno con tavole rotonde e circoli di mentoring, ma senza una piattaforma centralizzata le cose si complicano. Le iscrizioni calano. I volontari si esauriscono. L'entusiasmo svanisce.

Quella che era iniziata come una visione audace per l'inclusione è sepolta sotto inviti di Calendario e fogli di calcolo.

La soluzione? Piattaforme appositamente progettate per i gruppi di risorse dei dipendenti che rendono più facile organizzare eventi, effettuare il monitoraggio del coinvolgimento e dimostrare l'impatto alla leadership, senza esaurire i tuoi volontari più appassionati

🧐 Lo sapevi? Il concetto moderno di Emp loyee Resource Groups (Gruppi di risorse per i dipendenti) è nato nel 1970 alla Xerox, quando i dipendenti di colore hanno modulo il National Black Employee Caucus in risposta alla continua discriminazione razziale e ai disordini sociali. Il loro obiettivo era quello di creare uno spazio per la difesa, il supporto e lo stato sul posto di lavoro, gettando le basi per gli ERG che vediamo oggi.

Cosa dovresti cercare in un software ERG?

Quando scegli un software ERG, cerca le funzionalità/funzioni chiave che aiutano i tuoi gruppi di risorse dei dipendenti a crescere e avere successo. Questi strumenti possono migliorare la gestione dei dipendenti e avere un impatto significativo.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da privilegiare nella valutazione delle piattaforme ERG:

esperienza utente intuitiva: *Scegli una piattaforma con un'interfaccia intuitiva che richieda una formazione minima per i leader e i membri ERG

strumenti di comunicazione affidabili: *Cerca forum di discussione, messaggistica diretta e funzionalità/funzione di annuncio che favoriscano il coinvolgimento continuo dell'ERG

gestione completa degli eventi: *Selezione di piattaforme con integrazione del Calendario, funzionalità di registrazione, sistemi di promemoria e raccolta di feedback a 360 gradi post-evento

Archivio risorse centralizzato: Assicurati che Assicurati che il software di gestione delle risorse umane sia provider di librerie per archiviare e per la condivisione di documenti, video e materiali didattici

dashboard di analisi avanzata: *Scegli un software con funzionalità di reportistica per misurare il coinvolgimento, la crescita e l'impatto dell'ERG

design ottimizzato per dispositivi mobili: *Assicurati che l'accessibilità mobile includa funzionalità di partecipazione complete, consentendo ai membri di interagire anche quando non sono alla scrivania

opzioni di integrazione perfetta: *Verifica la compatibilità con i sistemi HR, gli strumenti di comunicazione e i calendari esistenti

scalabilità a prova di futuro: *Scegli una soluzione che cresca insieme alla tua organizzazione e offra supporto a più ERG

Personalizzazione flessibile: scegli piattaforme che consentono la configurazione del flusso di lavoro, la modifica dei campi dati e le modifiche terminologiche che riflettono il tuo specifico linguaggio in materia di diversità e inclusione

🧠 Approfondimento bonus: cosa significa realmente ERG? ERG non sta solo per "gruppo di risorse dei dipendenti". In psicologia, la teoria ERG (sviluppata da Clayton Alderfer ) classifica i bisogni in Esistenza, Relazionalità e Crescita. Sebbene non sia direttamente collegato ai moderni ERG, la sovrapposizione ha interesse: gli ERG odierni spesso soddisfano i bisogni di sicurezza, connessione e sviluppo.

I migliori software ERG in sintesi

Strumento Funzionalità migliore Caso d'uso principale Prezzi ClickUp – Gestione delle riunioni basata sull'IA – Perfetta integrazione di attività e note – Dashboard personalizzabili Teams che necessitano di funzionalità complete per la nota, la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti con supporto AI Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Chronus abinamento algoritmico dei programmi di mentoring – Guide strutturate per le conversazioni – Strumenti di mentoring virtuale Organizzazioni con programmi di mentoring ERG formali che desiderano creare una connessione tra i dirigenti senior e i talenti emergenti Core: a partire da 14.995 $/anno; azienda: a partire da 24.995 $/anno Teleskope Affinities approfondimenti ERG basati sui dati – Mappare la rete – Reportistica sull'impatto aziendale I leader ERG che necessitano di informazioni utili sulla salute, il coinvolgimento e l'impatto del gruppo Prezzi personalizzati Chezie – Piattaforma incentrata sulla comunità – Strumenti di riconoscimento dei membri – Design mobile-first Organizzazioni incentrate sulla creazione di comunità ERG forti e connesse e sul coinvolgimento significativo dei membri A partire da 15.000 $/anno per 200 membri ERG Benevity Affinity Groups connessione con cause benefiche – Strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti – Elaborazione dei regali corrispondenti Teams che desiderano integrare gli ERG con le iniziative di responsabilità sociale d'impresa e offrire opportunità di donazione come provider Prezzi personalizzati Piattaforma ERG Affirmity – Monitoraggio della conformità ERG – Reportistica su diversità, equità e inclusione – Monitoraggio della partecipazione agli eventi Aziende che hanno bisogno di misurare la partecipazione e l'impatto degli ERG garantendo al contempo la conformità agli standard di diversità e inclusione Prezzi personalizzati MentorcliQ Diverst gestione ERG a livello Enterprise – Mentoring e piano della successione – Integrazione con HRIS e LMS Grandi organizzazioni che ampliano gli ERG con particolare attenzione allo sviluppo della leadership e al mentoring Prezzi personalizzati Software ERG Qooper abbinamento di mentori basato sull'IA – Strumenti di gestione degli eventi – Funzionalità/funzione di coinvolgimento mobile-first Organizzazioni che desiderano ampliare i programmi ERG con tutoraggio strutturato, monitoraggio degli eventi e misurazione dell'impatto Prezzi personalizzati WeSpire – Campagne di coinvolgimento dei dipendenti – Reportistica sull'impatto basata sui dati – Modelli personalizzabili predefiniti Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di stabilire la connessione tra le iniziative ERG e i risultati aziendali e di effettuare il monitoraggio dell'impatto Prezzi personalizzati Phenom ERG – Integrazione dell'esperienza dei talenti – Gestione ERG con acquisizione dei talenti – Gestione di eventi e gruppi Aziende che desiderano integrare gli ERG con le strategie di acquisizione e sviluppo dei talenti Prezzi personalizzati

10 piattaforme software ERG per rafforzare la cultura aziendale

Ecco la nostra selezione dei migliori software ERG che puoi scegliere in base alle tue esigenze:

1. ClickUp (ideale per integrare la gestione ERG con la gestione complessiva del lavoro)

Utilizza i dashboard di ClickUp per ottenere maggiore visibilità e allineamento sulle attività ERG

ClickUp è l'app completa per il lavoro, comprese le iniziative ERG. Gestisci tutto in un unico posto insieme ai flussi di lavoro quotidiani del tuo team, dalla pianificazione degli eventi al monitoraggio del tutoraggio.

Integra gli ERG nell'area di lavoro centrale della tua azienda

Attività di ClickUp ti consente di suddividere grandi obiettivi in piccoli compiti realizzabili, facili da assegnare e da monitorare. Stai pianificando un evento per il mese del patrimonio culturale? Stai organizzando un programma di mentoring? ClickUp consente ai leader ERG di costruire il proprio programma a modo loro, con elenchi, bacheche o calendari che si adattano al flusso di lavoro del loro team.

Grazie ai livelli di priorità, alle attività secondarie, agli stati personalizzati e alle date di scadenza, tutti rimangono allineati, senza bisogno di continui messaggi di follow-up.

È eccellente per integrare i gruppi di risorse dei dipendenti nell'area di lavoro centrale della tua organizzazione. A differenza delle soluzioni ERG dedicate, ClickUp integra le tue iniziative sulla diversità con flussi di lavoro aziendali più ampi, creando visibilità che aiuta gli ERG ad allinearsi con le strategie HR.

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione di team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i tuoi thread di chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le tue conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

💡 Suggerimento professionale: Hai bisogno di organizzare eventi annuali? Accogliere nuovi membri? Coordinare diversi fusi orari? I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di effettuare il monitoraggio dei dati quali ore di volontariato, tipi di ERG, pronomi e posizioni, in modo che nulla vada perso nella confusione.

crea una knowledge base ERG con ClickUp Documento*

Una gestione e una condivisione efficaci delle conoscenze sono alla base del successo degli ERG, motivo per cui ClickUp Knowledge Management funge da hub centralizzato per la documentazione ERG. I gruppi di risorse possono creare wiki e basi di conoscenza complete per risorse educative, best practice di inclusione e informazioni culturali.

Crea un'unica fonte di verità per tutta la documentazione del gruppo con ClickUp Knowledge Management

I leader ERG possono creare documenti ClickUp strutturati con pagine nidificate, che aiuteranno i nuovi membri a comprendere la missione e le attività del gruppo.

Crea documenti strutturati e collaborativi con pagine nidificate e attività incorporate all'interno di ClickUp Documenti

La piattaforma offre anche supporto alla modifica collaborativa, consentendo a più membri di accedere e contribuire alle risorse contemporaneamente. La cronologia delle versioni mantiene il contenuto aggiornato preservando il contesto importante.

Mantieni le conversazioni contestualizzate con ClickUp Chattare

La conoscenza da sola non basta, però: è una comunicazione efficace a dare vita a queste risorse. È qui che ClickUp Chattare consente una comunicazione contestuale direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro ERG.

Condivisione di idee, provider feedback e coordina le attività senza dover passare da uno strumento all'altro con ClickUp Chattare

A differenza delle app di messaggistica isolate, ClickUp Chattare crea connessioni dirette tra conversazioni e attività, documenti e progetti, creando discussioni mirate che mantengono lo slancio.

🎥 Scopri come ClickUp Chat mantiene le conversazioni organizzate e le connessioni dei team: nessun messaggio perso, nessun thread dispersivo. Solo una comunicazione mirata che aiuta le comunità a prosperare. Proprio come il software ERG, si tratta di dare a ogni voce uno spazio chiaro, rendere la collaborazione fluida e trasformare il coinvolgimento in un impatto reale.

La piattaforma supporta annunci a livello di team e conversazioni private, ideali per comunicazioni ERG di ampio respiro e discussioni delicate sulla diversità. Per la collaborazione tra ERG, i canali di chatattare possono includere membri di diversi gruppi, facilitando iniziative congiunte e mantenendo al contempo la connessione con attività e documenti rilevanti.

Monitora lo stato con i dashboard, gli obiettivi e i moduli di ClickUp

I dashboard di ClickUp aiutano a visualizzare le metriche che contano, come la partecipazione agli eventi, la crescita del numero di membri, le ore di volontariato o il completamento delle iniziative. Aggiungi i moduli ClickUp per raccogliere le iscrizioni o i feedback dei membri dopo gli eventi. Utilizza ClickUp Obiettivi per allineare le tue iniziative ai benchmark di diversità a livello aziendale e monitorare l'esito positivo nel tempo.

ClickUp Moduli può essere utilizzato per le iscrizioni agli ERG, le conferme di partecipazione agli eventi, la raccolta di feedback, l'ottimizzazione del coinvolgimento dei membri e l'onboarding.

ClickUp Monitoraggio del Tempo aiuta anche i leader ERG a registrare le ore di volontariato per attività o iniziativa, un modo prezioso per mettere in evidenza il lavoro dietro le quinte e ottenere supporto dal punto di vista del budget o dell'esecutivo.

Per semplificare il lavoro dell'amministratore, i leader ERG possono affidarsi a ClickUp Automazioni per inviare email di benvenuto, trigger promemoria o aggiornare lo stato delle attività.

Come l'IA fornisce supporto ai gruppi di risorse dei dipendenti (ERG) e alle assunzioni inclusive

Gli ERG svolgono spesso un ruolo fondamentale nel formare pratiche di assunzione inclusive, dalla revisione degli annunci di lavoro per individuare eventuali pregiudizi alla garanzia che i nuovi assunti si sentano accolti e supportati. L'IA rende questo lavoro più veloce, più coerente e più facile da scalare.

ClickUp Brain per ERG

Con ClickUp Brain, il copilota IA del tuo ERG, puoi:

bozza di descrizioni inclusive delle mansioni lavorative*: genera descrizioni dei ruoli gratis da linguaggio discriminatorio o esclusivo.

crea contenuto di onboarding*: riepiloga le risorse ERG in guide che aiutino i nuovi assunti a sentirsi connessi fin dal primo giorno.

*prepara gli elementi da intraprendere: acquisisci e assegna immediatamente i follower dalle riunioni del comitato di assunzione ERG.

utilizza ClickUp Brain per rivedere le descrizioni dei lavori, redigere documenti di inserimento e generare programmi delle riunioni.

ClickUp Brain Max: cattura le opinioni dell'ERG in tempo realeCon Talk to Text in ClickUp Brain Max, i leader dell'ERG possono registrare discussioni dal vivo, brainstorming o sessioni di mentoring e convertirli in attività strutturate, come l'aggiornamento delle linee guida di selezione o il piano di workshop sulla cultura inclusiva. Ogni idea viene trascritta, riepilogata/riassunta e collegata al flusso di lavoro, in modo che i contributi dei membri ERG diano forma alle decisioni di assunzione invece di andare persi. E con i dashboard basati sull'IA di ClickUp, i programmi ERG possono effettuare il monitoraggio delle metriche relative a partecipazione, sentiment e coinvolgimento, fornendo ai leader dati concreti per promuovere il cambiamento e misurare lo stato verso un'assunzione più equa.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea dashboard personalizzati per il monitoraggio delle metriche ERG come la crescita dei membri, la partecipazione agli eventi e il completamento delle iniziative

Fornisci autorizzazioni granulari, consentendo ai leader ERG di controllare l'accesso a documenti o discussioni sensibili

Raccogli feedback con Visualizza Modulo per le iscrizioni agli eventi e le domande di adesione dei nuovi membri

Automatizza le email di benvenuto, i promemoria degli eventi e gli aggiornamenti di stato utilizzando ClickUp Brain

Imposta e effettua il monitoraggio degli obiettivi con Obiettivi per allineare gli ERG ai traguardi di diversità dell'organizzazione

Altamente personalizzabile con modelli, autorizzazioni e integrazioni

Visualizza le iniziative in modalità Elenco, Bacheca, Calendario o vista Gantt per adattarle ai diversi stili di piano

App mobile per l'accesso in mobilità

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento per i leader ERG che non hanno familiarità con gli strumenti di project management

Configurazione manuale richiesta per flussi di lavoro e reportistica specifici per ERG

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 afferma:

Il nostro team è distribuito su quattro fusi orari in tre paesi diversi. È fondamentale che la comunicazione tra i membri del team sia chiara, altrimenti si verifica un ritardo minimo di un giorno. Assegnarsi le attività a vicenda invece di inviare email o messaggi su Teams è molto più efficiente. Chattiamo e ci aggiorniamo attraverso l'attività stessa, quindi è molto più facile trovare le conversazioni correlate invece di chiedersi "quel messaggio era in un'email o me l'ha inviato lei?" e "Quando era necessario?" o "Quanto è urgente?"; tutte queste domande trovano risposta in un'attività ben strutturata.

2. Chronus (il migliore per i programmi di mentoring ERG)

tramite Chronus

Il tuo programma di mentoring è più reattivo che strategico? Chronus elimina queste incertezze grazie all'abbinamento algoritmico, creando connessioni significative tra i leader senior e i talenti emergenti.

Chronus offre un software specializzato che facilita le relazioni di mentoring all'interno dei gruppi di risorse dei dipendenti. Questa piattaforma riconosce che il mentoring è spesso una componente fondamentale degli ERG di esito positivo, creando una connessione tra professionisti esperti e coloro che cercano guida e sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chronus

Fornisci guide strutturate per le conversazioni e strumenti per l'impostazione degli obiettivi per fornire supporto a mentori e allievi durante tutto il loro percorso

Connetti i membri da remoto attraverso strumenti di mentoring virtuale che lavorano in tutte le posizioni geografiche

Supervisiona tutte le iniziative di mentoring utilizzando dashboard complete per la gestione dei programmi

Limiti di Chronus

Focus primario sul mentoring piuttosto che essere un software completo per la gestione ERG

Prezzi Chronus

Core : a partire da 15.995 $/anno

azienda : prezzi personalizzati

Comunità: A partire da 17.995 $

Valutazioni e recensioni di Chronus

G2 : 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chronus?

Una recensione di Capterra afferma:

Facili da usare, innovativi, divertenti e in grado di eliminare il problema amministrativo del mentoring.

3. Teleskope Affinities (ideale per approfondimenti ERG basati sui dati)

tramite Teleskope Affinities

L'intuizione e i feedback sparsi non possono da soli guidare le decisioni strategiche relative agli ERG. Per ovviare a questo problema, Teleskope Affinities offre potenti strumenti di analisi che rivelano i modelli e l'impatto sottostanti dei tuoi gruppi di risorse dei dipendenti, trasformando le sensazioni istintive in informazioni utili.

La piattaforma si distingue per il suo approccio analitico alla gestione degli ERG. Fornisce alle organizzazioni approfondimenti dettagliati sullo stato di salute dei gruppi, sul coinvolgimento dei dipendenti e sul loro impatto. Teleskope Affinities sfrutta i dati per aiutare i leader degli ERG a prendere decisioni informate in materia di programmazione, allocazione delle risorse e piano strategico.

Teleskope Affinities: le migliori funzionalità/funzioni

Correlate il coinvolgimento degli ERG con le metriche chiave delle risorse umane per dimostrare l'impatto sul business

Visualizza le connessioni tra membri e gruppi attraverso il mappare della rete

Comunica il valore dell'ERG in termini aziendali attraverso reportistica pronta per i dirigenti

Limite di Teleskope Affinities

Più incentrati sulla misurazione che sulle operazioni quotidiane dell'ERG

Prezzi di Teleskope Affinities

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teleskope Affinities

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. Chezie (ideale per la creazione di comunità ERG)

via Chezie

Molti ERG funzionano come comitati formali piuttosto che come comunità vivaci. Chezie cambia questa dinamica creando spazi digitali in cui le connessioni autentiche fioriscono naturalmente e i membri si sentono sinceramente accolti.

Realizzato da esperti in diversità e inclusione, questo software privilegia la connessione autentica e il coinvolgimento rispetto alle funzioni amministrative, aiutando gli ERG a realizzare il loro obiettivo principale: creare un senso di appartenenza.

Chezie fornisce supporto alla crescita degli ERG attraverso strumenti di reclutamento dei membri a traguardo e risorse per l'inserimento dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chezie

Condivisione di materiali didattici in hub dedicati per ciascun ERG

Evidenzia i contributi dei membri utilizzando gli strumenti di riconoscimento integrati per i partecipanti e gli alleati

Interagisci da qualsiasi luogo con un design mobile-first che lavora su tutti i dispositivi

Limiti di Chezie

Funzionalità di project management meno robuste rispetto ad alcune alternative

Prezzi Chezie

Prezzi basati su slider: A partire da 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Chezie

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. Benevity Affinity Groups (ideale per creare connessione tra gli ERG e iniziative di impatto sociale)

tramite Benevity Affinity Groups

Estendi l'impatto dell'ERG oltre la cultura interna a iniziative rivolte alla comunità con Benevity. Questa piattaforma sfrutta l'impegno e la passione dei dipendenti per avere un impatto esterno, creando una connessione diretta tra i gruppi di risorse e le cause benefiche che stanno loro a cuore attraverso opportunità semplificate di donazioni e volontariato.

La piattaforma completa di Benevity consente alle organizzazioni di creare connessioni tra le loro iniziative ERG e più ampi lavori richiesti di responsabilità sociale d'impresa (CSR). Questo approccio aiuta i gruppi di risorse dei dipendenti ad aumentare il loro impatto, dimostrando al contempo l'allineamento con i valori aziendali e gli impegni della comunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Benevity Affinity Groups

Lancia campagne di donazione che consentono agli ERG di fornire supporto a cause e organizzazioni rilevanti

Organizza attività di servizio di gruppo con strumenti integrati per la gestione dei volontari

Massimizza l'impatto delle donazioni con l'elaborazione automatizzata dei regali corrispondenti

Quantifica i contributi attraverso la dettagliata reportistica sull'impatto del coinvolgimento della comunità dei dipendenti

Limite dei gruppi di affinità Benevity

Più incentrato sulla beneficenza e sul volontariato che sulle operazioni interne dell'ERG

Prezzi dei gruppi di affinità Benevity

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei gruppi di affinità Benevity

G2 : 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 3,4/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali dei gruppi di affinità Benevity?

Una recensione di Capterra afferma:

Benevity è una solida piattaforma per la gestione delle donazioni sul posto di lavoro, del volontariato e dei programmi di sovvenzioni. Da un punto di vista dell'amministratore, l'interfaccia è user-friendly e semplifica la creazione di campagne e il monitoraggio della partecipazione. L'integrazione con i sistemi di gestione delle retribuzioni semplifica l'abbinamento delle donazioni e la reportistica fornisce dati completi sul coinvolgimento dei dipendenti e sull'impatto del programma. Tuttavia, gli aggiornamenti occasionali possono causare piccoli problemi tecnici e le opzioni di personalizzazione delle campagne potrebbero essere più flessibili. Nel complesso, è uno strumento potente che semplifica le iniziative di responsabilità sociale d'impresa.

🧐 Lo sapevi? La CSR non significa solo 'da fare'. Le aziende con programmi CSR solidi hanno tassi di turnover inferiori del 25-30%.

6. Piattaforma ERG Affirmity (ideale per la conformità e la reportistica ERG)

tramite la piattaforma ERG di Affirmity

Quando si avvicinano le scadenze per la reportistica sulla diversità, i risultati invisibili degli ERG non soddisfano gli stakeholder. Affirmity cattura e quantifica l'impatto dei tuoi gruppi di risorse dei dipendenti, trasformando il buon lavoro in stato documentato che riunisce i requisiti normativi e gli impegni ESG.

Grazie a una chiara visibilità su ciò che funziona (e ciò che non funziona), le organizzazioni possono prendere decisioni più intelligenti, allocare le risorse in modo efficace e mostrare il valore reale delle iniziative ERG, supportate da dati e non da aneddoti. Che tu stia creando nuovi gruppi o ampliando quelli esistenti, Affirmity garantisce che nessun contributo rimanga senza documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni della piattaforma ERG di Affirmity

Facilita la comunicazione ERG con portali dedicati per ciascun gruppo di risorse

Monitora i contributi degli ERG agli obiettivi di diversità, equità e inclusione

Misura la partecipazione agli eventi, alle iniziative e alle attività di volontariato

Crea una connessione tra gli ERG e le opportunità di mentoring attraverso una gestione integrata dei programmi

Limiti della piattaforma ERG Affirmity

Potrebbe essere necessaria una personalizzazione per allinearsi alle esigenze specifiche dell'organizzazione

Funzionalità/funzione di gamification e coinvolgimento con limite rispetto ad alcune alternative

Prezzi della piattaforma ERG di Affirmity

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni della piattaforma ERG Affirmity

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. MentorcliQ Diverst (Ideale per la gestione ERG a livello di azienda)

tramite MentorcliQ

MentorcliQ Diverst combina la gestione degli ERG e il mentoring in un'unica piattaforma Enterprise. Offre supporto a ogni fase del ciclo di vita degli ERG, dalla formattare all'impatto, mentre crea connessione tra i membri attraverso relazioni di mentoring strutturate.

È progettato per organizzazioni globali complesse e offre supporto specifico per regione, integrazioni HRIS e LMS e piano della successione integrato per mantenere forte la leadership e coerenti i programmi. Che si tratti di espandere gli ERG in diversi fusi orari o di formare i leader del futuro, MentorcliQ Diverst aiuta le tue comunità a crescere con determinazione.

MentorcliQ Diverst: le migliori funzionalità/funzioni

Coordina i programmi a livello globale con il supporto all'implementazione ERG specifico per ogni regione

Garantisci la continuità della leadership con le funzionalità/funzioni integrate di piano della successione

Mantieni la connessione con i sistemi aziendali grazie alla perfetta integrazione con le piattaforme HRIS e LMS

MentorcliQ Limiti di Diverst

Implementazione complessa che richiede un coinvolgimento significativo dell'IT

Struttura dei costi più elevata, adatta alle organizzazioni di grandi dimensioni

MentorcliQ Prezzi Diverst

Prezzi personalizzati

MentorcliQ Diverst valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di MentorcliQ Diverts?

Una recensione su G2 afferma:

La mia esperienza complessiva con MentorCliq è stata molto positiva. La piattaforma ha fornito un quadro chiaro che ha reso facile la connessione con il mio mentore/allievo, fissare obiettivi e effettuare il monitoraggio dello stato nel tempo. Le risorse strutturate e la guida hanno contribuito a mantenere le nostre conversazioni mirate e significative. Ha eliminato le congetture dal mentoring e ha reso il processo più efficace e coerente. Ho apprezzato la facilità di navigazione e il modo in cui ha favorito la costruzione di relazioni reali.

8. Qooper ERG Software (il migliore per la scalabilità dei programmi ERG)

tramite Qooper

Il passaggio dall'entusiasmo ERG alesito positivo sostenibile spesso fallisce senza la struttura giusta. Qooper fornisce il quadro di riferimento e la best practice che trasformano le buone intenzioni in gruppi di risorse dei dipendenti maturi e di grande impatto, che crescono naturalmente con la crescita dei dipendenti nella tua organizzazione.

Qooper ERG Software offre una piattaforma all-in-one per la gestione dei gruppi di risorse dei dipendenti, che aiuta le organizzazioni a creare, gestire e ampliare le loro iniziative di diversità e inclusione.

Le migliori funzionalità/funzioni del software ERG di Qooper

Coordina le attività di gruppo con la gestione degli eventi, le conferme di partecipazione e il monitoraggio delle presenze

Facilita le connessioni di mentoring con un sistema di abbinamento basato sull'IA che tiene conto degli obiettivi e degli interessi

Misura l'esito positivo del programma utilizzando dashboard analitiche e reportistica sull'impatto

Migliora il coinvolgimento grazie al design mobile-first con notifiche push

Limite del software Qooper ERG

Meno personalizzabile rispetto ad alcune alternative di azienda

Integrazioni con limite con l'ecosistema HR più ampio

Prezzi del software Qooper ERG

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del software ERG di Qooper

G2 : 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Qooper?

Una recensione su G2 afferma:

È pronto all'uso e ha tutto ciò che serve per avviare un programma di mentoring. È facile da implementare, facile da usare, ha un'interfaccia utente intuitiva e un ottimo servizio clienti. La nostra specialista dell'implementazione, Ipek, è stata fantastica e continua ad esserlo anche dopo il lancio del nostro programma. È sempre disponibile e risponde rapidamente a ogni e-mail. Nel complesso, un programma e un servizio eccellenti.

9. WeSpire (il migliore per misurare l'impatto degli ERG)

tramite WeSpire

In periodi di ristrettezze di bilancio, le iniziative "feel-good" sono le prime a essere sottoposte a scrutinio. WeSpire difende i tuoi investimenti ERG collegando direttamente il reclutamento diversificato e il lavoro correlato ai risultati aziendali e a metriche chiave come il coinvolgimento, la fidelizzazione e l'innovazione, trasformando la percezione da centro di costo a autore di valore.

Questa soluzione completa aiuta le medie e grandi aziende a scalare le loro iniziative di diversità, integrandole con programmi ESG (Environmental, Social, and Governance) e CSR più ampi.

Le migliori funzionalità/funzioni di WeSpire

Coinvolgi i membri attraverso diversi canali, tra cui eventi, bacheche e campagne

Lancia rapidamente iniziative ERG utilizzando programmi predefiniti e modelli personalizzabili

Analizza la partecipazione e l'impatto con metriche basate sui dati e strumenti di reportistica

Limiti di WeSpire

Concentrati principalmente sulla misurazione piuttosto che sulle operazioni quotidiane

Configurazione più complessa per le organizzazioni senza un quadro di riferimento chiaro in termini di metriche

Prezzi di WeSpire

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WeSpire

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Phenom ERG (Il migliore per l'integrazione dell'esperienza dei talenti)

tramite Phenom ERG

Estendi i tuoi ERG oltre le iniziative isolate sulla diversità, trasformandoli in parti integranti del tuo ecosistema di talenti. Phenom ERG collega i gruppi di risorse dei dipendenti direttamente all'acquisizione, allo sviluppo e alla fidelizzazione dei talenti, integrandoli nell'esperienza di coinvolgimento dei dipendenti che si completa.

Phenom ERG fa parte della piattaforma completa di Phenom dedicata all'esperienza dei talenti e offre una soluzione specializzata per la creazione, la gestione e la misurazione dell'impatto dei gruppi di risorse dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Phenom ERG

Condivisione delle opportunità disponibili con gruppi specifici per promuovere i ruoli e attrarre candidati interni diversificati

Assegna ai responsabili ERG autorizzazioni specializzate per guidare e moderare i gruppi in modo efficace

Crea e gestisci eventi di gruppo per creare una connessione tra i membri sia virtualmente che di persona

Limite di Phenom ERG

Richiede l'integrazione con la piattaforma Phenom più ampia per ottenere il massimo valore

Prezzi Phenom ERG

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Phenom?

Una recensione su G2 afferma:

A prima vista, Phenom offre tutto ciò che un reclutatore e un responsabile del marchio del datore di lavoro potrebbero desiderare. Un modo per effettuare il monitoraggio della provenienza dei candidati, metodi semplici per inserirli in un CRM, metodi semplificati per promuovere eventi, ecc. Tutto in un unico posto.

⭐ Menzioni speciali

Ideale per: benchmarking della diversità culturale. Fornisce approfondimenti dettagliati sulla diversità della forza lavoro, coprendo etnia, origini culturali e sistemi di credenze, e confronta la tua organizzazione con i benchmark del tuo settore o della tua regione.

Ideale per: comunicazione interna personalizzata per gli ERG Una piattaforma di comunicazione basata sull'IA che invia newsletter e aggiornamenti a raggiunti i membri degli ERG su più canali (email, dispositivi mobili, intranet), con strumenti avanzati di analisi e segmentazione.

Ideale per: benchmarking sull'inclusione delle persone con disabilità. Questo strumento consente alle organizzazioni di autovalutare le proprie pratiche di inclusione delle persone con disabilità in aree quali reclutamento, alloggio e sviluppo professionale, integrando il lavoro richiesto dell'ERG incentrato sull'accessibilità e l'inclusione.

Trasforma la cultura del tuo posto di lavoro attraverso ERG mirati

Scegliere il software ERG giusto è essenziale per creare gruppi di risorse dei dipendenti che favoriscano l'inclusione e il senso di appartenenza. Le piattaforme presenti in questa guida offrono vari approcci, dalle soluzioni all-in-one agli strumenti specializzati incentrati su diversi aspetti della gestione ERG.

Considera le dimensioni e le esigenze della tua organizzazione e lo stadio di crescita dei tuoi ERG. Molte piattaforme offrono demo o versioni di prova che ti consentono di testare le funzionalità/funzione prima di commit.

ClickUp è il provider della flessibilità necessaria agli ERG per prosperare, con solide funzionalità/funzione di gestione delle conoscenze e strumenti come ClickUp Chattare. Sei pronto a vedere come funziona? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!