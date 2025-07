ClickUp vs Todoist: quale strumento di produttività è migliore?

Ogni amante della produttività ci si è trovato di fronte. La sfida finale tra i tuoi strumenti preferiti per la gestione delle attività. È come scegliere tra pancake e waffle. Entrambi sono ottimi, ma uno è semplicemente migliore.

Questa volta, ClickUp contro Todoist. Entrambi gli strumenti promettono di aiutarti a gestire le attività, semplificare la collaborazione, personalizzare i flussi di lavoro e tenere tutto in un unico posto ordinato.

Ma con così tante opzioni che offrono attività strutturate, promemoria e dashboard, è facile trovarsi di fronte a un dilemma.

Ma non preoccuparti!

Abbiamo fatto clic, monitoraggio e codifica a colori per te. Che tu sia un libero professionista che lavora da solo o un team remoto che cerca di rimanere sincronizzato, questo articolo ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Spoiler: potresti non aver bisogno di cercare oltre ClickUp !

ClickUp vs. Todoist in sintesi

Funzionalità/funzione ClickUp Todoist Gestione delle attività personalizzabile Attività, attività secondarie, liste di controllo, priorità, campi personalizzati, stati personalizzati, modelli Attività, attività secondarie, priorità, etichette, modelli semplici Collaborazione Chat, commenti, lavagne online, documenti e altro ancora integrati Commenti sulle attività e collaborazione di base tra i membri del team Opzioni di visualizzazione multiple oltre 15 viste personalizzabili come Elenco, Kanban, Gantt e altre ancora Solo vista Elenco, Bacheca e Calendario Integrazione con il calendario Calendario integrato, sincronizzazione con Outlook e Google Calendar, possibilità di partecipare direttamente alle chiamate Calendario disponibile, integra calendari esterni Assistenza IA ClickUp Brain, un'IA sensibile al contesto per documenti, attività, riepiloghi/riassunti e domande Todoist Assist, un'IA per attività secondarie, filtri e suggerimenti Integrazioni di terze parti oltre 1.000 integrazioni (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook, ecc.) Si integra con le principali app tramite Zapier e IFTTT Prezzi Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $2,5 al mese per utente

Cos'è ClickUp?

ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione delle attività e il project management basato sull'IA, progettato per sostituire il mosaico di app utilizzate dalla maggior parte dei team.

👀 Lo sapevi? I professionisti passano da un'app all'altra e da un sito web all'altro circa 1.200 volte al giorno, perdendo più di due secondi ogni volta. Si tratta di quasi quattro ore alla settimana o cinque settimane lavorative all'anno trascorse solo per ritrovare la concentrazione.

Invece di passare da un'app per elenchi di cose da fare, a Slack, ai Documenti Google e a un altro foglio di calcolo, ClickUp tiene tutto sotto lo stesso tetto. Evita le distrazioni e aumenta la produttività del team

ClickUp è noto soprattutto per le sue funzionalità altamente personalizzabili, l'interfaccia intuitiva, le dashboard personalizzate e il suo fiore all'occhiello, l'assistente basato sull'IA. Il suo ampio set di funzionalità lo rende estremamente flessibile.

Che tu lavori da solo o gestisca un team, ClickUp si adatta al tuo flusso di lavoro e ti aiuta a rimanere concentrato mentre tutto è automatizzato per te. Ecco perché è chiamata l'app che fa tutto per il lavoro!

Funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp è molto più di un semplice task manager. È in grado di ottimizzare l'intero flusso di lavoro per garantire efficienza e automazione. Dispone di numerose funzionalità/funzioni integrate per mantenere i progetti in carreggiata e le attività organizzate.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che rendono ClickUp irresistibile.

Funzionalità/funzione n. 1: gestione delle attività personalizzabile

Assegna, organizza e monitora le attività tra i vari reparti in un unico posto con le attività di ClickUp

Quando lavori con ClickUp, le attività di ClickUp sono gli elementi costitutivi del tuo flusso di lavoro. Puoi suddividere gli obiettivi più grandi in attività più piccole e aggiungere descrizioni, allegati, date di scadenza e assegnatari multipli a ciascuna di esse.

Vuoi segnalare qualcosa di urgente? Basta aggiungere delle priorità come "Urgente" o "Bassa". E con gli stati personalizzati delle attività, puoi andare oltre il noioso flusso "Da fare-In corso-Terminato".

Puoi invece tenere traccia delle attività con stati come "Revisione in corso", "Feedback del client", "In attesa di progettazione" o qualsiasi altro stato adatto al tuo stile.

Suddividi le attività complesse in passaggi concreti e non perdere mai più un dettaglio con le liste di controllo delle attività di ClickUp

Vuoi pianificare in anticipo? Annida le attività secondarie nelle attività, quindi suddividile in liste di controllo delle attività di ClickUp. In questo modo, tu e il tuo team avrete accesso a tutto ciò che serve per completare l'attività, proprio dove è stata assegnata.

💡 Suggerimento: accedi alla vasta libreria di modelli di ClickUp e scegli un modello per la gestione delle attività. In questo modo potrai risparmiare tempo nella configurazione e garantire la coerenza tra iniziative simili.

Funzionalità/funzione n. 2: opzioni di collaborazione in team integrate

Mantieni le conversazioni di lavoro dove si svolge il lavoro con ClickUp Chat

Ricordi quell'aggiornamento importante che hai dimenticato di dare al tuo collega perché stavi lavorando su un altro software? Pensavi di cambiare scheda e dirglielo più tardi, ma te ne sei dimenticato. ClickUp fa in modo che questo non accada più.

La chat di ClickUp è integrata direttamente nella tua area di lavoro. Ciò significa che puoi creare canali di chat dedicati per ogni team, progetto o argomento e svolgere discussioni in tempo reale senza mai uscire dall'app. E, naturalmente, trasformare queste chat in attività mentre ci sei.

Puoi anche utilizzare un assistente vocale per inviare un messaggio e trasformarlo in un'attività. Non è comodo? E non è tutto.

Con i commenti di ClickUp, puoi lasciare feedback direttamente sulle attività, @menzionare i colleghi, assegnare attività e persino collegarti a documenti o dashboard. Tutto questo mentre tutto rimane in thread e facile da seguire.

Fai brainstorming, pianifica ed esegui in modo collaborativo in tempo reale con le lavagne online di ClickUp

Se ti piace pianificare in modo visivo, le lavagne online di ClickUp ti consentono di fare brainstorming, mappare le idee e creare flussi di lavoro in modo collaborativo e in tempo reale.

Puoi inserire note adesive, disegnare connessioni e convertire qualsiasi cosa in un'attività quando sei pronto a passare dall'ideazione all'esecuzione.

Tutta questa connessione alle attività ti aiuta a evitare conversazioni imbarazzanti, come: "Oh no! Ho dimenticato di assegnarti l'attività."

Funzionalità/funzione n. 3: visualizzazione delle attività e integrazione con il calendario

Visualizza attività, scadenze e pianificazioni con un'esperienza drag-and-drop flessibile con il Calendario di ClickUp

Alcuni adorano le bacheche Kanban. Altri preferiscono i calendari. ClickUp lo sa bene, ed è per questo che offre oltre 15 viste per adattarsi a ogni flusso di lavoro.

La Bacheca Kanban di ClickUp è perfetta per trascinare e rilasciare le attività tra le diverse fasi (ottima per i team agili), mentre la vista Grafico Gantt di ClickUp ti aiuta a monitorare le dipendenze delle attività.

Ciò che rende ancora più semplice il monitoraggio delle attività è il Calendario di ClickUp, che offre una panoramica completa della tua agenda. Impostalo per visualizzare le attività giornaliere, settimanali e mensili e tieni traccia di tutte le attività e le riunioni (puoi partecipare alle chiamate direttamente da qui!).

Inoltre, si sincronizza direttamente con i calendari Google e Outlook, così non avrai mai doppie prenotazioni o scadenze mancate.

Funzionalità/funzione n. 4: Automazione del flusso di lavoro

Automatizza il lavoro di routine e libera ore ogni settimana con le automazioni di ClickUp

Non ti sei iscritto per migliorare la tua produttività e passare la giornata ad assegnare attività e aggiornare stati, giusto? Ecco a cosa serve ClickUp Automazioni.

Con centinaia di modelli di automazione integrati, puoi impostare regole come "Quando un'attività passa a 'In revisione', assegnala ad Alex e pubblica un commento". Oppure "Se la data di scadenza cambia, avvisa il project manager"

Le automazioni possono aggiornare i campi, spostare attività, aggiungere osservatori e persino integrarsi con strumenti esterni. Ciò garantisce che i flussi di lavoro rimangano fluidi e coerenti senza bisogno di microgestione.

Ti aiuta a ottenere un flusso di lavoro più intelligente, così puoi concentrarti sulla creazione di valore reale.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicata ad attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti ClickUp AI aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Funzionalità/funzione n. 5: assistenza basata sull'IA

Accedi istantaneamente alle conoscenze, crea documenti e ottieni informazioni basate sull'IA senza lasciare la tua area di lavoro con ClickUp Brain

È qui che le cose diventano futuristiche. ClickUp Brain è il tuo assistente IA integrato, e non serve solo a generare introduzioni per blog o modificare testi (anche se può farlo perfettamente).

Brain ti aiuta a scrivere documentazione, riepilogare/riassumere thread di attività e persino trascrivere le tue riunioni con precisione. Grazie alla sua integrazione con strumenti come ChatGPT, Claude e altri, ottieni la qualità e la precisione che stai cercando.

Ma sai cosa lo rende così fondamentale per il tuo flusso di lavoro? Può scansionare le tue conversazioni, le attività e persino i documenti di ClickUp per rispondere a domande specifiche sul progetto.

Ti stai chiedendo cosa è in ritardo o a cosa sta lavorando il tuo collega? Basta chiedere. Comprende il contesto dalla tua area di lavoro e ti fornisce risposte rapide e accurate.

Funzionalità/funzione n. 6: integrazioni di terze parti

Collega i tuoi strumenti preferiti e crea un flusso di lavoro unificato con le integrazioni di ClickUp

Utilizzi già altri strumenti nel tuo flusso di lavoro? Nessun problema. ClickUp si integra con oltre 1.000 app, tra cui Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox e molte altre.

Puoi inviare aggiornamenti al canale Slack del tuo team, sincronizzare le riunioni con Google Calendar o monitorare lo stato di avanzamento dello sviluppo direttamente da GitHub.

Che tu voglia continuare a utilizzare le tue app preferite o trasferire gradualmente tutto nell'ecosistema di ClickUp, l'integrazione è solida e flessibile. Non devi rinunciare a nulla. Ottieni semplicemente un modo più intelligente per mettere tutto insieme.

Prezzi di ClickUp

Cos'è Todoist?

Todoist è un'app per elenchi di cose da fare e un gestore di attività progettato per la semplicità. È utilizzato da singoli individui e piccoli team che desiderano un'interfaccia pulita e facile da usare. In Todoist, puoi creare progetti per raggruppare le attività, quindi aggiungere attività all'interno con date di scadenza, etichette e flag di priorità.

Todoist si concentra sulle funzionalità/funzioni principali senza aggiungere extra superflui. Questo minimalismo ti consente di iniziare a organizzare le attività immediatamente senza dover navigare tra impostazioni complesse.

🧠 Curiosità! La giornata lavorativa media è ora più breve di 36 minuti rispetto al 2022, ma il tempo produttivo è effettivamente aumentato del 2%. Ciò dimostra che strumenti più intelligenti consentono di fare di più in meno tempo.

Funzionalità/funzioni di Todoist

Todoist è uno dei preferiti dagli appassionati di produttività, e a ragione. La sua interfaccia pulita, le funzionalità intuitive e le potenti capacità rendono la gestione delle attività meno un lavoro di routine e più un processo organizzato.

Esploriamo alcune delle sue funzionalità/funzioni principali.

Funzionalità/funzione n. 1: Aggiunta rapida e linguaggio naturale

tramite Todoist

Aggiungere un'attività in Todoist è semplicissimo. La funzionalità Aggiungi rapidamente ti consente di aggiungere attività con una semplice scorciatoia da tastiera (premendo "Q"). Ma ciò che lo distingue davvero è la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale

Puoi digitare qualcosa come "Invia rapporto ogni venerdì alle 15:00 #Lavoro p1" e Todoist imposterà automaticamente le date di scadenza ricorrenti, lo assegnerà al progetto "Lavoro" e lo contrassegnerà come priorità assoluta.

Questo metodo di inserimento intuitivo riduce l'attrito nella creazione delle voci, consentendoti di catturare le attività non appena ti vengono in mente.

Puoi visualizzare queste attività come Elenco, Calendario o Bacheca, a seconda delle tue preferenze. Ad esempio, la vista "Prossimi" mostra il tuo programma per la settimana o il mese successivo.

Funzionalità/funzione n. 2: attività ricorrenti e promemoria

tramite Todoist

Tenere sotto controllo le attività ripetitive è semplicissimo con la funzionalità/funzione attività ricorrenti di Todoist. Che si tratti di "Innaffiare le piante ogni sabato" o "Rivedere il budget ogni primo del mese", puoi impostare le attività da ripetere a intervalli che si adattano al tuo programma.

Inoltre, è possibile impostare promemoria che ti avvisano in orari specifici o anche in base alla tua posizione, assicurandoti di non perdere mai nulla. Ad esempio, puoi impostare un promemoria per "Chiamare Ryan" alle 10:00 e Todoist ti avviserà di conseguenza.

Funzionalità/funzione n. 3: Organizzazione dei progetti

tramite Todoist

Todoist ti aiuta a organizzare le attività attraverso progetti, sezioni ed etichette. Puoi creare progetti per diversi ambiti della tua vita, come "Lavoro", "Personale" o "Fitness", e suddividerli ulteriormente in sezioni come "Urgente", "In attesa" o "Completato".

*le etichette consentono di taggare le attività in tutti i progetti, permettendoti di filtrare e visualizzare le attività in base a contesti come "@email" o "@chiamate". Questa struttura gerarchica garantisce che la tua lista di cose da fare rimanga organizzata e gestibile.

Funzionalità/funzione n. 4: Collaborazione e condivisione

tramite Todoist

Sebbene Todoist sia un potente gestore di attività personali, eccelle anche nelle impostazioni collaborative. Puoi condividere progetti con colleghi, amici o membri della famiglia. I collaboratori possono assegnarsi attività a vicenda e aggiungere commenti alle attività (ottimo per il feedback).

Ciò rende facile ed efficiente il coordinamento di obiettivi condivisi, come pianificare un viaggio o gestire un progetto di team. La possibilità di delegare attività e monitorare lo stato di avanzamento all'interno della stessa piattaforma migliora la produttività del team.

Funzionalità/funzione n. 5: produttività IA intelligente

tramite Todoist

Todoist include anche un assistente IA, Todoist Assist. È progettato per rendere la gestione delle attività più intelligente e veloce. Può suddividere attività complesse in attività secondarie, estrarre cose da fare da email lunghe, suggerire filtri e persino redigere bozze di risposte.

Basta digitare in modo naturale e Assist capisce tutto. È disponibile sul Web, su macOS e iOS e i tuoi dati rimangono privati. Che tu stia organizzando la tua giornata o pianificando un progetto, Todoist Assist aggiunge un livello intelligente alla tua produttività.

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2,5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

ClickUp vs Todoist: confronto delle funzionalità/funzioni

Dopo aver esplorato le funzionalità/funzioni di ClickUp e Todoist, è chiaro che entrambi gli strumenti di project management hanno i loro punti di forza.

Ma prima di confrontare le funzionalità/funzioni, ecco una panoramica di ciò che contraddistingue ciascuno di essi.

Categoria ClickUp Todoist Project management Creazione e monitoraggio completi delle attività con allegati e visualizzazioni multiple Gestione intuitiva delle attività con un'interfaccia pulita e facile da usare Personalizzazione Personalizzazione avanzata con campi personalizzati, stati e flussi di lavoro Personalizzazione minima ma ottimizzato per la semplicità Pianificazione Pianificazione avanzata con date di inizio/scadenza, dipendenze e integrazioni con il calendario Le attività ricorrenti e i promemoria sono facili da impostare Collaborazione Collaborazione in tempo reale con il team tramite chat, commenti, lavagne online e documenti Condivisione e commenti leggeri per piccoli team Funzionalità/funzioni IA ClickUp Brain per la gestione delle attività basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro Suggerimenti IA per attività secondarie, filtri e consigli per la produttività Valutazioni dei clienti G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

1. Efficienza nel project management

Da una parte, ClickUp offre una potente serie di funzionalità/funzioni progettate per gestire i progetti dall'inizio alla fine. Dall'altra parte, Todoist offre un monitoraggio delle attività più semplice. Vediamo chi si aggiudica la corona!

ClickUp offre funzionalità avanzate per la gestione dei progetti. Consente di impostare obiettivi, accedere ai modelli di project management necessari, monitorare lo stato di avanzamento con le dashboard di ClickUp e automatizzare le attività ripetitive per risparmiare tempo. È possibile gestire tutto, dalle attività quotidiane ai progetti in più fasi, in un unico posto, ideale per i team che devono destreggiarsi tra attività complesse.

Todoist rende tutto semplice e veloce. Puoi organizzare le attività in progetti, impostare date di scadenza e utilizzare la pianificazione drag-and-drop. È minimale, facile da usare e adatto per tenere sotto controllo gli obiettivi personali o di piccoli team senza distrazioni.

🏆 Vincitore: ClickUp. Todoist è ottimo per piccoli progetti e il monitoraggio di attività semplici, ma non offre gli strumenti di pianificazione approfonditi di cui hanno bisogno i team professionali. Se hai bisogno di uno strumento adatto sia ai singoli individui che a team complessi, la flessibilità di ClickUp ti offre un vantaggio competitivo.

2. Personalizzazione

Ora, per il secondo round, vediamo chi si adatta meglio alle tue esigenze di flusso di lavoro.

ClickUp offre modifiche quasi illimitate, inclusi stati personalizzati, più tipi di attività e flussi di lavoro dettagliati. Puoi dare forma a spazi, elenchi e dashboard per adattarli a qualsiasi stile di progetto, rendendolo perfetto per team con processi unici.

Todoist mantiene le cose semplici con livelli di priorità, etichette e filtri. È facile da configurare ma non offre una personalizzazione approfondita, cosa che alcuni utenti apprezzano per la sua semplicità.

🏆 Vincitore: Pareggio. Se la personalizzazione è importante, ClickUp vince. I team di grandi dimensioni o i progetti che richiedono campi e dashboard specializzati apprezzeranno la flessibilità di ClickUp. Tuttavia, Todoist guadagna punti per coloro che desiderano una configurazione veloce senza funzioni extra.

3. Pianificazione delle attività e attività ricorrenti

La pianificazione e le attività ricorrenti sono essenziali nella tua routine quotidiana. Chi è in grado di tenere sotto controllo il tuo calendario?

ClickUp gestisce ricorrenze complesse e offre date di inizio e di scadenza. Con i grafici di Gantt e la sincronizzazione con Google Calendar, fornisce un programma visivo e integrato per progetti di qualsiasi dimensione.

Todoist eccelle grazie all'inserimento rapido e naturale delle attività e dei promemoria. Le attività ricorrenti sono facili da impostare, anche se mancano le visualizzazioni in sequenza o l'integrazione dettagliata con il calendario.

🏆 Vincitore: pareggio. Entrambi gli strumenti gestiscono attività ricorrenti, ma in modi diversi. Todoist si distingue per la rapidità e la naturalezza con cui è possibile inserire le voci e impostare promemoria, ottimo per uso personale. ClickUp si aggiudica il titolo per la pianificazione avanzata e visiva e la sincronizzazione tra piattaforme.

4. Collaborazione in team

La comunicazione può determinare il successo o il fallimento di un progetto. Chi è il vero giocatore di squadra?

ClickUp integra chat, commenti alle attività, lavagne online e documenti in un unico posto, mantenendo le conversazioni direttamente collegate al lavoro. Puoi creare attività mentre collabori, assicurandoti che nulla venga mai perso.

Todoist offre commenti sulle attività e funzionalità di condivisione di base, ma non dispone di chat o strumenti di collaborazione avanzati. I team spesso necessitano di app separate per la comunicazione in tempo reale.

🏆 Vincitore: ClickUp vince chiaramente con il suo hub di comunicazione all-in-one. Il suo sistema integrato di chat e commenti consente di conversare e lavorare contemporaneamente.

5. Automazioni IA

Scopriamo quale strumento offre l'assistente più intelligente.

ClickUp Brain va oltre la semplice scrittura. Riepiloga/riassume le attività, trascrive le riunioni e risponde a domande specifiche sui progetti scansionando l'intera area di lavoro, grazie a integrazioni come ChatGPT. È un assistente IA intelligente che conosce davvero i tuoi progetti.

L'Assistente IA di Todoist suggerisce attività secondarie, ti aiuta a estrarre azioni dalle email e suggerisce anche dei filtri. È utile per velocizzare l'inserimento delle attività, ma manca di funzionalità/funzioni di automazione più approfondite.

🏆 Vincitore: ClickUp è in testa grazie al suo potente AI Brain che comprende l'intera area di lavoro e il flusso di lavoro. L'assistente di Todoist è utile per la gestione delle attività, ma non è così completo né sensibile al contesto.

📮Approfondimento ClickUp: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di posta elettronica. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain cercherà nella tua area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

6. Prezzi

Ammettiamolo: il costo è importante! Sia ClickUp che Todoist offrono modelli di prezzo diversi, quindi quale ti offre il miglior rapporto qualità-prezzo?

ClickUp offre un piano gratuito con funzionalità generose, perfetto per singoli utenti o piccoli team. I piani a pagamento partono da tariffe convenienti e aumentano con funzionalità e spazio di archiviazione più avanzati.

Todoist offre anche un piano gratuito, ottimo per la gestione delle attività di base. Il piano premium consente di usufruire di funzionalità/funzioni come l'assistenza IA e le etichette a un costo mensile ragionevole.

🏆 Vincitore: Pareggio. Se desideri funzionalità/funzioni estese come l'assistenza IA con possibilità di crescita, i prezzi a più livelli e il piano Free di ClickUp offrono un valore maggiore. Ma se preferisci un percorso di aggiornamento minimale e chiaro, i prezzi di Todoist sono facili da capire e convenienti.

💡 Suggerimento: prima di passare a uno dei due strumenti, prova le funzionalità gratuite del software di project management. In questo modo risparmierai tempo e denaro per il passaggio da uno strumento all'altro. Quando decidi di cambiare, inizia con calma ed esplora le funzionalità una alla volta per evitare di sentirti sopraffatto.

ClickUp vs Todoist su Reddit

Vuoi conoscere l'opinione di utenti reali che hanno provato questi strumenti in prima persona? Ci pensiamo noi. Abbiamo setacciato Reddit per scoprire quale piattaforma preferiscono davvero gli utenti.

Per prima cosa, ecco cosa ha condiviso actuallifethings, un utente di Reddit, su ClickUp su r/clickup

...ClickUp consente ai diversi team dell'organizzazione di operare con il flusso di lavoro che preferiscono, ma all'interno di una struttura informativa centralizzata. Se strutturato correttamente, elimina i silos di informazioni tra i reparti. Quindi, quando le informazioni vengono aggiornate o modificate in un reparto, poiché tutti gli altri reparti attingono le informazioni dalla stessa fonte, i loro dati vengono aggiornati simultaneamente, anche se li visualizzano in modo completamente diverso. ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. Ottimo rapporto qualità-prezzo e facilità d'uso, non ho mai visto niente di simile.

...ClickUp consente ai diversi team dell'organizzazione di operare con il flusso di lavoro che preferiscono, ma all'interno di una struttura informativa centralizzata. Se strutturato correttamente, elimina i silos di informazioni tra i reparti. Quindi, quando le informazioni vengono aggiornate o modificate in un reparto, poiché tutti gli altri reparti attingono le informazioni dalla stessa fonte, i loro dati vengono aggiornati simultaneamente, anche se li visualizzano in modo completamente diverso. ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. Ottimo rapporto qualità-prezzo e facilità d'uso, non ho mai visto niente di simile.

Ora scopriamo cosa ne pensa l'utente 822825 di Todoist su r/todoist

Cosa mi piace: Elaborazione del linguaggio naturale Design accattivanteSupporto per il blocco del tempoAffidabilitàCosa non mi piaceAggiornamenti lenti (immagino sia un compromesso con l'affidabilità, ma comunque lenti rispetto ai principali concorrenti)Funzionalità limitate, specialmente per la vista Calendario (dato che è una funzionalità aggiunta di recente)Personalizzazione limitata (se provi TickTick capirai cosa intendo)Ho provato la versione di prova di Todoist e TickTick e alla fine ho scelto Todoist per i vantaggi elencati sopra.

Cosa mi piace: Elaborazione del linguaggio naturale Design accattivanteSupporto per il blocco del tempoAffidabilitàCosa non mi piaceAggiornamenti lenti (immagino sia un compromesso con l'affidabilità, ma comunque lenti rispetto ai principali concorrenti)Funzionalità/funzioni limitate, specialmente per la vista Calendario (dato che è una funzionalità aggiunta di recente)Personalizzazione limitata (se provi TickTick capirai cosa intendo)Ho provato la versione di prova di Todoist e TickTick e alla fine ho scelto Todoist per i vantaggi elencati sopra.

Vuoi sentire l'opinione di qualcuno che ha cambiato strumento? Ecco cosa dice un utente di Reddit, jthansen5072, sulla scelta di ClickUp come alternativa a Todoist

Recentemente sono passato da Todoist a ClickUp e sono molto contento di averlo fatto... Con il piano Free di ClickUp ho tutto ciò di cui ho bisogno e molte più funzionalità rispetto al piano a pagamento di Todoist (ad eccezione di 2 funzionalità che probabilmente saranno presto disponibili su ClickUp e di cui posso comunque fare a meno). C'è un po' di curva di apprendimento con ClickUp, ma, una volta imparato, il programma (secondo la mia esperienza) diventa molto facile, veloce e intuitivo. Sono un utente molto soddisfatto di ClickUp e lo consiglio vivamente per la gestione delle attività personali...

Recentemente sono passato da Todoist a ClickUp e sono molto contento di averlo fatto... Con il piano Free di ClickUp ho tutto ciò di cui ho bisogno e molte più funzionalità rispetto al piano a pagamento di Todoist (ad eccezione di 2 funzionalità che probabilmente saranno presto disponibili su ClickUp e di cui posso comunque fare a meno). C'è un po' di curva di apprendimento con ClickUp, ma, una volta imparato, il programma (secondo la mia esperienza) diventa molto facile, veloce e intuitivo. Sono un utente molto soddisfatto di ClickUp e lo consiglio vivamente per la gestione delle attività personali...

Ecco qua. Utenti reali che condividono le loro esperienze sincere, aiutandoti a capire quale software di gestione delle attività potrebbe soddisfare al meglio le tue esigenze.

Qual è il miglior strumento di gestione delle attività?

Dopo un confronto epico, quale software di gestione delle attività ha conquistato tutti?

Beh, ClickUp si aggiudica chiaramente il titolo di campione.

Perché? Perché offre funzionalità/funzioni avanzate di gestione delle attività, automazione, gestione del carico di lavoro, monitoraggio del tempo, supporto IA competente e prezzi flessibili, tutto in un unico posto. Che tu stia gestendo un team o affrontando obiettivi personali, la versatilità e la completezza di ClickUp ti danno un vantaggio competitivo.

Questo non significa che Todoist non sia un valido concorrente. Si distingue per il suo design pulito e l'input in linguaggio naturale, adatto a chi desidera una produttività semplice senza sovraccarichi.

Ma per chi desidera uno strumento completo che cresce con le proprie esigenze, ClickUp vince sempre a mani basse. Vuoi provarlo tu stesso? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!