15 Migliori alternative e concorrenti di TimeCamp nel 2025

Avete mai sentito parlare della legge di Parkinson?

È l'idea che il lavoro si espanda fino a riempire il tempo stabilito. Quindi, se vi sono stati assegnati tre giorni per svolgere un compito che in realtà richiede solo 30 minuti, ci vorranno comunque i tre giorni previsti per portarlo a termine.

Cosa ne consegue? Quando si sa di avere tempo per uccidere, lo si fa. Ma il lato positivo della legge di Parkinson è che funziona anche al contrario. È per questo che ci vuole tutta la domenica solo per andare a fare la spesa, pilates e preparare la cena, ma solo otto ore il giorno dopo per ristrutturare l'intero reparto, scrivere una proposta commerciale e risolvere la fame nel mondo.

Tutto si riduce a

gestione efficiente del tempo

! E

applicazioni per la gestione del tempo

come TimeCamp hanno trovato il loro successo seguendo questa idea.

Tracciamento del tempo del progetto

la revisione dell'allocazione del tempo, il confronto dei rapporti sul tempo e il blocco del tempo sono alcune delle migliori strategie per superare le sfide della legge di Parkinson e alcune delle caratteristiche per cui TimeCamp è più conosciuto.

...Ma TimeCamp è la soluzione perfetta?

gestione del tempo

per voi? Con il suo prezzo, vorrete sentirvi sicuri della vostra risposta!

Prima di iniziare a inserire automaticamente i dati di fatturazione nella pagina di vendita di TimeCamp, fate un giro in questo articolo per trovare le 15 migliori alternative a TimeCamp per team di qualsiasi dimensione e settore. ⏱

Che cos'è TimeCamp?

via Campo di tempo TimeCamp è software di tracciamento del tempo per aiutare i freelance, i team e le agenzie ad aumentare la loro efficienza attraverso una gestione efficace di orari, presenze e fatture.

Tutte le funzioni di TimeCamp ruotano intorno al monitoraggio e alla revisione del tempo: che si tratti di richiedere ferie, di identificare quali attività hanno drenato la giornata o di confrontare la produttività nel tempo, TimeCamp ha la soluzione che fa per voi. È anche un ottimo strumento per i consulenti che etichettano il loro tempo fatturabile con tariffe diverse o che fatturano regolarmente a più clienti.

Tracciamento del budget in TimeCamp

Davvero, quando si tratta di strumenti legati al tempo, TimeCamp è un passo avanti. Ecco alcune delle nostre funzioni preferite di TimeCamp:

Tracciamento automatico del tempo per l'efficienza quotidiana.

Reportistica su budget, tempo e dipendenti.

Registrazione e approvazione dei fogli di presenza.

Fatturazione e tariffe fatturabili.

Gestione delle presenze.

Oltre 70 integrazioni con i più diffusi strumenti di lavoro, come ClickUp 😍

Davvero fantastico! Ma quando si vuole fare un ulteriore passo avanti nella gestione del tempo... allora è il momento di investire in un altro software che ci aiuti a realizzarlo.

Trovate numeri precisi all'istante utilizzando formule semplici o avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

TimeCamp eccelle nel reporting e nella registrazione del tempo, ma manca di modi per apportare cambiamenti positivi e d'impatto alla vostra produttività. Probabilmente cercherete un software aggiuntivo o un'alternativa a TimeCamp se siete alla ricerca di funzioni per:

Creare flussi di lavoro nella stessa piattaforma in cui si registra il tempo.

Semplificare i processi dall'inizio alla fine.

Delegare e riorganizzare le attività tra il vostro team.

Tracciare i progressi verso gli obiettivi in diversi modi.

Aggiungere ulteriori personalizzazioni ai report e agli approfondimenti sul tempo.

Comunicare e gestire gli stakeholder.

Inoltre, TimeCamp può diventare piuttosto costoso. 😳

Sebbene offra un'opzione gratuita limitata, il piano base di TimeCamp parte da 6,30 dollari per persona, al mese. Ciò significa che per l'abbonamento a TimeCamp dovrete sborsare la stessa cifra, se non di più, che per il vostro attuale abbonamento al servizio

software di gestione dei progetti

.

ahi! 💸

Per fortuna, avete molte opzioni! TimeCamp è uno dei tanti strumenti che aiutano i team e le aziende a

gestione del tempo

e noi vi abbiamo portato 15 delle migliori alternative a TimeCamp per dare il via alla vostra ricerca di software!

Le 15 migliori alternative a TimeCamp nel 2024

TimeCamp può sembrare il pacchetto completo sulla carta, ma quando è il momento di fare significativi passi avanti con la vostra produttività, è semplicemente insufficiente.

Fate un giro tra i 15 migliori concorrenti di TimeCamp e vedete come un nuovo

software di gestione del tempo

può aiutarvi a superare i colli di bottiglia e ad aumentare l'efficienza come mai prima d'ora!

1.

ClickUp

Tracciate il tempo, impostate stime, aggiungete note e visualizzate i rapporti sul vostro tempo da qualsiasi luogo con il Timer globale di ClickUp

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività all-in-one abbastanza potente da riunire tutti i progetti, i dati e il team in un unico hub di lavoro efficiente e collaborativo. Indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda o dal vostro budget, ClickUp offre soluzioni per

team di tutti i settori

con centinaia di ricche funzioni per il monitoraggio del tempo, la definizione di stime, la gestione del carico di lavoro e la semplificazione della giornata, il tutto da un'unica schermata.

Scoprire_

**migliori pratiche per la gestione del tempo con una base di conoscenza _

!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Aggiungere stima del tempo da suddividere tra i membri del team per prevedere il carico di lavoro

Dettagliato Date di inizio, date di scadenza e orari esatti per una maggiore precisione nella programmazione delle scadenze e Pietre miliari

Flessibile tracciamento dei tempi del progetto e reporting da qualsiasi dispositivo, anche saltando da un'attività all'altra o aggiungendo tempo retroattivamente

Registrate il tempo da qualsiasi finestra del browser con l'opzione Estensione ClickUp per Chrome

Contrassegnare il tempo come fatturabile e calcolare le spese con Campi formula

Costruire fogli di presenza e rapporti personalizzati per avere una visione individuale o cumulativa della produttività del vostro team

Modelli: Ottenete l'accesso ai modelli predefiniti di ClickUp modelli di tracciamento del tempo

Limitazioni di ClickUp

Un numero così elevato di funzioni per ogni piano tariffario può comportare una certa curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile, per ora!

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $5 per utente, al mese

: $5 per utente, al mese Business : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Business Plus : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Impresa: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ recensioni)

: 4.7/5 (5.510+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.510+ recensioni)

2. nTask

via

nTask

nTask è un programma basato sul cloud

gestione delle attività

e

strumento di gestione del progetto

che consente agli utenti di creare e gestire attività e di collaborare con i membri del team. Include una vista calendario per la pianificazione, un diagramma di Gantt per visualizzare l'avanzamento del progetto e una funzione di tracciamento del tempo per tenere traccia delle ore fatturabili.

Per le agenzie o le organizzazioni che desiderano fornire maggiore visibilità e linee guida per i budget, nTask offre diverse opzioni per progetti fatturabili e non fatturabili.

Esempio: I progetti fatturabili possono essere classificati in base alla tariffa fissa, alla tariffa fissa per attività, alla tariffa oraria per attività e alla tariffa oraria per risorsa.

Le migliori caratteristiche di nTask

Schede Kanban trascinabili

Date di scadenza pianificate ed effettive

Spazi di lavoro dedicati

Allocazione delle risorse

Limitazioni dei compiti

L'allegazione di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

Adatto solo a team con meno di 50 membri rispetto ad altre alternative a TimeCamp

nPrezzi dei task

Premium : A partire da $20/mese per 5 utenti

: A partire da $20/mese per 5 utenti Business : A partire da $60/mese per 5 utenti

: A partire da $60/mese per 5 utenti Impresa: Contattare nTask per un preventivo

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

3. Orologio

via

Orologio

Clockify è un software di tracciamento del tempo che consente ad aziende, team e singoli individui di monitorare il proprio tempo e di capire dove viene speso principalmente. Sono disponibili funzioni avanzate come l'automazione delle attività o l'integrazione con sistemi di terze parti come Zapier, per rendere il monitoraggio del tempo più semplice ed efficiente.

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di report, tra cui quelli settimanali, sulle spese e sugli incarichi, per approfondire i dettagli del tempo registrato. Ad esempio, il report settimanale consente agli utenti di visualizzare il tempo totale dedicato ai progetti in una determinata settimana, di confrontarlo con il tempo stimato e di avere una panoramica delle proprie prestazioni nel tempo.

Le migliori caratteristiche di Clockify

Blocco rapido del tempo sul calendario

Grafici delle attività temporali su un cruscotto

Categorizzazione del tempo e tagging

Estensione per Chrome e Firefox

Limitazioni di Clockify

Interfaccia meno intuitiva rispetto alle altre alternative a TimeCamp presenti in questa lista

I team potrebbero aver bisogno di una formazione approfondita per imparare tutte le sue funzionalità

Prezzi di Clockify

Base : $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale

: $3,99/utente al mese, con fatturazione annuale Standard : $5,49/utente al mese, fatturati annualmente

: $5,49/utente al mese, fatturati annualmente Pro : 7,99 dollari/utente al mese, fatturati annualmente

: 7,99 dollari/utente al mese, fatturati annualmente Enterprise: 11,99 dollari/utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Clockify

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.000 recensioni) G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Clockify_

!

4. Traccia Toggl

via

Traccia Toggl

Traccia Toggl

è un ottimo software di tracciamento del tempo, soprattutto per i freelance e i team remoti che vogliono tenere sotto controllo il proprio lavoro. Gli utenti possono facilmente misurare e analizzare il loro flusso di lavoro tracciando il tempo trascorso sulle attività, il che consente loro di prendere decisioni informate su quali attività dedicare più o meno tempo.

Per i manager la funzione Schedule Reports to Email è molto utile! È possibile impostare rapporti automatici sui timesheet da inviare costantemente alla propria casella di posta elettronica. In questo modo è possibile tenere traccia del tempo dedicato a compiti e progetti e pianificare il proprio programma di lavoro in modo più efficace.

**Prova

**Toggl tracciamento del tempo in ClickUp _

!

Le migliori caratteristiche di Toggl Track

Calcolo delle retribuzioni per appaltatori e dipendenti

Rapporti sintetici, dettagliati e settimanali

Arrotondamento del tempo all'intervallo più vicino

Tracciamento in tempo reale o offline

Limitazioni di Toggl Track

I membri del piano gratuito non possono appuntare le voci di tempo utilizzate più di frequente per accedervi facilmente

Non è adatto comegestione del team strumento a sé stante

Toggl Track prezzi

Team : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Azienda: $15/utente al mese, fatturati annualmente

Toggl Traccia valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

5. Raccolta

via

Raccolta

Strumento di tracciamento del tempo Harvest

aiuta le aziende e i team remoti a tenere sotto controllo ore, progetti e budget. Gli utenti possono tenere traccia del loro tempo, rivedere i fogli di presenza in tempo reale, generare fatture e gestire le spese.

Harvest dispone di una comoda funzione chiamata Timesheet Reminders che invia automaticamente ai membri del team un promemoria. Inoltre, non invia promemoria a chi ha già monitorato o inviato il proprio tempo. La funzionalità è personalizzabile ed è ottima per la fatturazione, la gestione dei progetti e la valutazione delle prestazioni.

I promemoria per il tracciamento del tempo possono aiutare i dipendenti a rimanere concentrati e a evitare distrazioni, in quanto ricordano loro di registrare il tempo a intervalli regolari durante la giornata!

Harvest: le migliori caratteristiche

Reportistica sulla capacità per comprendere i carichi di lavoro del team

Integrazioni con PayPal e Stripe per pagare le fatture online

Filtri per visualizzare il tempo trascorso su attività e progetti

Dati accurati sui timesheet e sui costi

Limitazioni di Harvest

Mancanza della funzione di assegnazione in batch del tempo per i datori di lavoro che lavorano con più freelance

Il piano gratuito viene fornito con una sola sede e due progetti

Prezzi di Harvest

Gratuito : 1 posto, 2 progetti

: 1 posto, 2 progetti Pro: $10,80/seduta al mese, fatturati annualmente

Harvest valutazioni e recensioni

6. Medico del tempo

via

Medico del tempo

Time Doctor è un software di tracciamento del tempo che aiuta le aziende e i privati a capire meglio dove trascorrono il loro tempo. Funziona in background su computer e dispositivi mobili, monitorando le applicazioni e i siti web utilizzati e fornendo rapporti dettagliati su ogni attività.

Le vostre applicazioni preferite, dalla gestione dei progetti al CRM, possono essere perfettamente integrate con Time Doctor in modo da poter gestire i vostri progetti da un'unica postazione.

Controllate il_

**Integrazione di ClickUp e Time Doctor _

!

Le migliori caratteristiche di Time Doctor

Verifica automatica delle presenze e dei timesheet dei dipendenti

Widget per l'equilibrio vita-lavoro per monitorare il carico di lavoro dei dipendenti

Screenshot, registrazioni dello schermo e livelli di attività

Dashboard e report personalizzati

Limitazioni di Time Doctor

Il monitoraggio dello schermo potrebbe catturare le informazioni personali quando scatta screenshot a caso

Manca di strumenti nativi per la gestione dei progetti rispetto ad altre alternative di TimeCamp

Prezzi di Time Doctor

Base : $70/utente all'anno

: $70/utente all'anno Standard : $100/utente all'anno

: $100/utente all'anno Premium: $200/utente all'anno

Valutazioni e recensioni del Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

7. Paymo

via

Paymo

Con lo strumento di tracciamento del tempo di Paymo, le aziende possono tenere traccia del tempo che i dipendenti dedicano ai vari compiti, progetti e clienti. Inoltre,

Paymo

dispone di report automatizzati che aiutano i manager ad allocare le risorse e il budget in tempo reale in base all'attività dei dipendenti e alle ore fatturabili.

Dati di registro del tempo

possono aiutare i clienti a ricevere fatture accurate, il che può portare a un miglioramento delle relazioni con i clienti e a un aumento delle entrate. Le aziende possono anche tenere traccia del tempo fatturabile e non fatturabile con lo strumento di tracciamento del tempo di Paymo, migliorando la comprensione dei costi e massimizzando i prezzi.

Le migliori caratteristiche di Paymo

Modifica massiva del tempo per attività e progetti

Stime e fatturazione dei progetti

Schede per i timesheet dei membri del team

Timer web da un browser

Limitazioni di Paymo

Nessuna gestione avanzata delle attività nel piano gratuito

Integrazioni disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Paymo

Gratuito

Starter : $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale

: $4,95/utente al mese, con fatturazione annuale Piccolo Ufficio : $9,95/utente al mese, con addebito annuale

: $9,95/utente al mese, con addebito annuale Business: $20,79/utente al mese, con fatturazione annuale

Paymo valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

8. Tempestivo

via

Tempestivo

L'applicazione Timely vi aiuta a gestire meglio il vostro tempo, sia che siate un'azienda o un privato. Con Timely è possibile tenere traccia del proprio tempo per qualsiasi progetto con pochi clic. Semplifica l'organizzazione del lavoro e degli orari, consentendo di essere più produttivi. Consente inoltre di impostare promemoria, creare attività e tenere traccia dei propri obiettivi, in modo da rimanere al top del proprio lavoro.

L'applicazione è inoltre dotata di funzioni aggiuntive come registri di lavoro dettagliati, strumenti di budgeting e monitoraggio degli obiettivi in tempo reale. In questo modo è possibile monitorare facilmente il tempo dedicato a ogni attività o progetto e individuare le aree di miglioramento.

Le migliori caratteristiche di Timely

Integrazioni native e API aperte per collegare i dati in tutto il vostro stack tecnologico

Elenchi di tag per standardizzare il modo in cui si riportano le ore registrate

Applicazioni su Mac, Windows, iOS e Android

Tracciamento automatico del tempo

Limitazioni di Timely

I problemi con le prestazioni dell'intelligenza artificiale comportano un maggiore impegno per gli utenti nella risoluzione dei problemi

L'accuratezza dell'orario potrebbe essere un problema se si cambia fuso orario

Prezzi puntuali

Starter : $9/utente al mese, fatturati annualmente

: $9/utente al mese, fatturati annualmente Premium : $16/utente al mese, fatturati annualmente

: $16/utente al mese, fatturati annualmente Unlimited: $22/utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni tempestive

Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

9. Tempo di lavoro

via

Tempo di lavoro

DeskTime aiuta le aziende a ottenere il massimo dai loro team aumentando la visibilità sulle prestazioni dei dipendenti e migliorando il coinvolgimento.

In DeskTime, i membri del team possono prendere un timeout digitale sui loro computer utilizzando la funzione di tempo privato. Quando è attivata, si interrompe ogni tracciamento dell'attività al computer. DeskTime non elenca i siti web visitati dai dipendenti se si sceglie di non chiederlo.

Un altro vantaggio è che quando il team utilizza applicazioni e programmi specifici, come Microsoft Excel o Adobe, DeskTime visualizza non solo il tempo totale trascorso, ma anche il titolo dei documenti o dei file e il tempo trascorso su ciascuno di essi.

Le migliori caratteristiche di DeskTime

Tracciamento di URL e app per il monitoraggio della produttività dei dipendenti

Calcolo dei costi per facilitare la gestione delle buste paga

Tracciamento automatico del tempo

Tracciamento del tempo del Pomodoro

Limitazioni di DeskTime

Non adatto a team che svolgono attività lontano dallo schermo

Funzionalità di base limitate sul piano gratuito

Prezzi di DeskTime

Lite : Gratuito per 1 solo utente

: Gratuito per 1 solo utente Pro : $6,42/utente al mese, fatturati annualmente

: $6,42/utente al mese, fatturati annualmente Premium : $9,17/utente al mese, con fatturazione annuale

: $9,17/utente al mese, con fatturazione annuale Enterprise: 18,33 dollari/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di DeskTime

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) G2: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

10. TMetrico

via

TMetrica

TMetric è uno strumento di tracciamento del tempo e di gestione dei progetti progettato per i team per migliorare la produttività e l'efficienza. Gli utenti possono impostare tariffe fatturabili, generare report e fatture dettagliate e tenere traccia del loro tempo su diversi progetti e attività. Oltre alle funzioni integrate di calendario e gestione delle attività, lo strumento consente ai team di programmare riunioni, condividere informazioni e tenere traccia del proprio lavoro.

Ogni 10 minuti, viene effettuato uno screenshot del monitor di un dipendente utilizzando la funzione di cattura degli screenshot. Alcuni dipendenti potrebbero sentirsi a disagio con questo livello di monitoraggio. Quindi, se avete una politica anti-sorveglianza, prendete in considerazione altre alternative a TimeCamp presenti in questo elenco!

Le migliori caratteristiche di TMetric

Tariffe fatturabili a uno spazio di lavoro, ai membri dello spazio di lavoro, a un progetto o a un cliente

oltre 50 integrazioni per misurare i progressi e le attività in qualsiasi strumento in uso

Gestione e monitoraggio delle ferie

Sistema di reporting flessibile

Limitazioni di TMetric

Applicazione standalone per il rilevamento del tempo senza funzioni avanzate di gestione dei progetti

L'accuratezza dei tempi dipende dal check-in e dal mantenimento costante degli utenti

Prezzi di TMetric

Gratuito

Professionale : A partire da $18,75/mese per 5 utenti

: A partire da $18,75/mese per 5 utenti Business: A partire da $26,25/mese per 5 utenti

TMetric valutazioni e recensioni

Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

4.5/5 (oltre 200 recensioni) G2: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

11. Trackabi

via

Trackabi

Trackabi offre potenti strumenti analitici per aiutare i team remoti a misurare le proprie prestazioni in modo più efficiente. Utilizzando i cruscotti analitici integrati, gli utenti possono facilmente generare report dettagliati che forniscono informazioni sull'andamento del progetto nel tempo. Questo aiuta i team a identificare tempestivamente i potenziali problemi, in modo da poter correggere la rotta se necessario, senza aspettare la fine del progetto.

Il Trackabi Desktop Timer è dotato di impostazioni automatiche per il monitoraggio del tempo: L'utente può scegliere quali applicazioni utilizzare per il lavoro e per l'intrattenimento.

Ad esempio, l'utente può impostare il timer in modo che inizi a tracciare il tempo quando apre il software di gestione dei progetti e si fermi quando apre la playlist di Spotify. Con queste impostazioni, il sistema può avviare o arrestare automaticamente il timer quando l'utente passa dal lavoro alle attività di svago o viceversa.

Le migliori caratteristiche di Trackabi

Gestione dei congedi dei dipendenti per tenere traccia dei congedi in corso e di quelli programmati

Ruoli e permessi di accesso degli utenti per il controllo dei timesheet

Directory clienti per strutturare meglio i dati nei timesheet

Aree personali e aziendali separate nei progetti

Limitazioni di Trackabi

Manca di funzioni native di gestione dei progetti

Interfaccia utente obsoleta

Prezzi di Trackabi

Starter : Gratuito per 5 utenti

: Gratuito per 5 utenti Business : $16/mese per 5 utenti, fatturati annualmente

: $16/mese per 5 utenti, fatturati annualmente Business Plus : $20/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale

: $20/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale Impresa: Contattare Trackabi per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Trackabi

Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

4.7/5 (40+ recensioni) G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

12. Guarda l'attività

via

AttivitàAttività

Questo strumento open-source consente di tenere traccia delle attività quotidiane e di monitorare la produttività delle attività quotidiane e dei progetti nel tempo.

Con ActivityWatch, potrete capire meglio quali sono le attività che svolgete e quanto tempo vi dedicate. I dati possono essere utilizzati per identificare gli schemi del vostro comportamento e trovare il modo di migliorare la vostra produttività nel tempo.

Se non avete familiarità con una piattaforma open-source, ActivityWatch può essere integrato con altre applicazioni per rendere il monitoraggio del tempo ancora più potente!

Bonus: Scoprire

**I migliori strumenti open source per la gestione dei progetti nel 2024_

Le migliori caratteristiche di ActivityWatch

pagina "Dati grezzi" per scaricare ogni punto dati raccolto come singolo file

Icona Tray per gestire i servizi ActivityWatch da eseguire

Visualizzazione delle categorie per aggiungere, modificare e impostare le regole

Filtro dei dati sensibili per sospendere la registrazione dei dati

Limitazioni di ActivityWatch

Difetti nell'accuratezza dell'orario, soprattutto quando un utente ha una finestra del browser aperta ma sta guardando un'altra finestra

Manca di funzioni di gestione dei progetti per le aziende

Prezzi di ActivityWatch

ActivityWatch è gratuito

Valutazioni e recensioni di ActivityWatch

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Ora di sempre

via

Sempre e comunque

Everhour è un software di tracciamento del tempo progettato per semplificare la gestione dei progetti da parte dei team. Aiuta a stimare lo sforzo, a tenere traccia del tempo speso per le attività e a ottimizzare il flusso di lavoro per una migliore collaborazione, al fine di migliorare la produttività del team. Questo strumento consente inoltre agli utenti di impostare promemoria personalizzati per le date di scadenza o per le attività in ritardo.

Con Everhour, i team possono pianificare e gestire i progetti in modo da integrare i flussi di lavoro e i processi. Include funzioni di tracciamento delle attività, scadenze, allocazione delle risorse e gestione delle spese. Ciò consente di suddividere i grandi progetti in attività più piccole.

Sincronizzare Everhour e ClickUp

!

Le migliori caratteristiche di Everhour

Fatturazione flessibile

Tariffe personalizzate per le attività

Timer Pomodoro

Viste a elenco e a tabellone

Limitazioni di Everhour

Mancanza di personalizzazione avanzata per i riepiloghi del tempo

Mancano le categorie di tempo per la categorizzazione di attività e progetti

Prezzi di Everhour

Gratuito

Lite : $5/utente al mese, a partire da 2 utenti

: $5/utente al mese, a partire da 2 utenti Team: $8/utente al mese, a partire da 5 utenti

Everhour valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

14. Personale di servizio

via

Personale di bordo

Hubstaff è una soluzione di tracciamento del tempo progettata per aiutare le aziende a gestire il personale remoto e a seguire l'avanzamento dei progetti. I datori di lavoro possono monitorare l'attività dei dipendenti, stabilire obiettivi e controllare i costi del lavoro. Hubstaff consente di tenere sotto controllo la giornata lavorativa di ogni membro del team e di assicurarsi che tutti abbiano le risorse e gli strumenti necessari per portare a termine il proprio lavoro.

Hubstaff include anche funzioni avanzate di reportistica e analisi che possono fornire preziose indicazioni sul rendimento dei dipendenti e sulle aree da migliorare. Si integra con i più diffusi strumenti di gestione dei progetti come Asana slack e Trello, in modo che i datori di lavoro possano avere una visione più dettagliata dei progressi di ciascun membro del team.

Le migliori caratteristiche di Hubstaff

Fogli di presenza generati utilizzando i dati di monitoraggio del tempo di lavoro della vostra forza lavoro

17 diversi report sulle ore di lavoro, compreso il calcolo automatico delle retribuzioni

Badge virtuali di riconoscimento

Tracciamento del tempo di inattività

Limitazioni di Hubstaff

Integrazioni native limitate (ma tutto ciò che serve è il file Integrazione di ClickUp e Hubstaff !)

Non supportato su Chromebook desktop

Prezzi Hubstaff

Desk gratuito : 1 solo utente

: 1 solo utente Desk Starter : $5,83/utente al mese, include 2 utenti

: $5,83/utente al mese, include 2 utenti Desk Pro : $8,33/utente al mese, include 2 utenti

: $8,33/utente al mese, include 2 utenti Impresa: Contattare Hubstaff per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.300 recensioni) G2: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Hubstaff_

!

15. Wrike

via

Wrike Wrike è una piattaforma di collaborazione e gestione dei progetti basata sul cloud, progettata per aiutare i team a gestire le attività, i progetti e i flussi di lavoro. Consente agli utenti di stabilire le priorità in base all'urgenza, di monitorare i progressi in tempo reale e di collaborare con soggetti esterni.

La funzione Categorie del Timelog di Wrike può essere utilizzata per aiutare i membri del team e i manager a tenere traccia del tempo dedicato alle diverse attività all'interno di un progetto. È un modo efficace per monitorare la produttività e determinare a chi assegnare le risorse.

Le categorie di timelog possono essere suddivise in tre tipi principali: basate sulle attività, sul progetto e sulle risorse. Un esempio basato sulle risorse potrebbe essere quello di un designer, di un product manager o di un ingegnere software.

per saperne di più

{\an8}() https://clickup.com/it/blog/1798/alternative-a-wrike/ alternative a Wrike _*/%href/**_

!

Le migliori caratteristiche di Wrike

Cruscotti di progetto

Automazione del flusso di lavoro ricorrente

Revisione di più formati di file

Pianificazione delle risorse del progetto

Limitazioni di Wrike

Il time tracker in-app è disponibile nei piani Business o Enterprise

I diagrammi di Gantt sono a pagamento

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Impresa : Contattare Wrike per un preventivo

: Contattare Wrike per un preventivo Pinnacle: Contattare Wrike per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Wrike

Capterra: 4,3/5 (1.900+ recensioni)

4,3/5 (1.900+ recensioni) G2: 4,2/5 (oltre 3.200 recensioni)

Porta la gestione del tempo al livello successivo

Ci sono molte alternative a TimeCamp tra cui scegliere, ma iniziare con una delle 15 opzioni sopra elencate è il miglior punto di partenza!

Ogni alternativa copre le basi per tracciare, visualizzare e prendere decisioni strategiche relative alla gestione del tempo, ma solo uno strumento lo allinea perfettamente al resto del vostro lavoro. E questo strumento è ClickUp. 🙂

Visualizzate le vostre attività e il vostro tempo con più di 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Il primo di questa lista - e nei nostri cuori - è ClickUp, l'alternativa ideale a TimeCamp in termini di funzionalità, flessibilità, prezzi e altro ancora.

Non solo ClickUp offre le stesse funzionalità di gestione del tempo, ma offre anche tutte le funzioni di gestione dei progetti per le quali dovreste affidarvi ad altri software se rimaneste con TimeCamp.

Accesso a tonnellate di strumenti per risparmiare tempo, viste multiple del progetto , attività illimitate, membri e molto altro ancora quando si iscriversi a ClickUp oggi stesso !