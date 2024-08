11 Migliori applicazioni per la gestione del tempo nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Vi capita di distrarvi quando lavorate con scadenze ravvicinate? Oppure finite la giornata con una sensazione di improduttività e vi chiedete dove sia finito il tempo?

Ci siamo passati tutti. Dai promemoria sul calendario alle riunioni in ufficio e agli elenchi di cose da fare, può diventare opprimente portare a termine tutto in modo coerente.

Tutti vorremmo riuscire a fare di più in meno tempo. 🕖

La chiave per la produttività è la capacità di gestire il tempo in modo efficace . È qui che entrano in gioco le app per la gestione del tempo.

Sia che siate manager che cercano di delegare attività al vostro team o un freelance che imposta il calendario mensile, c'è un'app adatta alle vostre esigenze. Abbiamo messo insieme un elenco delle 11 migliori app per la gestione del tempo tra cui scegliere. Continuate a leggere.

Cos'è un'app per la gestione del tempo?

Un'app per la gestione del tempo è un'applicazione software per dispositivi mobili o desktop progettata per aiutare gli utenti a pianificare, tenere traccia e ottimizzare l'allocazione del tempo tra tutte le attività e la gestione dei progetti.

Aiutano gli individui e i professionisti a organizzare i propri impegni, aumentare la produttività e ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. ⏳

Sia che siate campioni di multitasking o che vogliate mettere ordine nel caos della vostra vita personale o professionale, gli strumenti di gestione del tempo vi aiutano a a lavorare più velocemente attribuendo le registrazioni di tempo alle varie attività e progetti.

Inoltre, sono dotati di funzionalità aggiuntive come prendere appunti, elenchi di cose da fare, gestori di attività, organizzatori di tempo, project management e monitoraggio delle abitudini. Perché non è il tempo in sé a dover essere monitorato, ma quello per cui lo si spende.

Cosa cercare nelle app per la gestione del tempo?

Compatibilità multipiattaforma: Scegliere un'applicazione per la gestione del tempostrumento di gestione del tempoche abbia una compatibilità multipiattaforma, il che consente di monitorare il tempo trascorso su una particolare attività e di lavorare su più dispositivi, compresi telefoni cellulari, tablet e desktop

Scegliere un'applicazione per la gestione del tempostrumento di gestione del tempoche abbia una compatibilità multipiattaforma, il che consente di monitorare il tempo trascorso su una particolare attività e di lavorare su più dispositivi, compresi telefoni cellulari, tablet e desktop Monitoraggio dell'attività: Lo strumento per la gestione del tempo dovrebbe includere la creazione di un file dielenco di Da fare di attività, la categorizzazione,impostazione delle priorità e delle scadenzee il monitoraggio delle ore di lavoro durante la giornata. Le app per la gestione del tempo devono anche avere la possibilità di modificare il tempo tracciato e permettere diil blocco del tempo manualmente per rimanere concentrati sulle attività critiche

Tenete traccia delle riunioni o degli eventi attuali, passati e futuri con il modello di blocco degli orari di ClickUp

Reportistica e analisi : Un ricco dashboard analitico analizza la produttività e aiuta a identificare le aree di miglioramento. Utilizzate questi dati per impostare le vostre attivitàstime di durata stimata accuratamente

: Un ricco dashboard analitico analizza la produttività e aiuta a identificare le aree di miglioramento. Utilizzate questi dati per impostare le vostre attivitàstime di durata stimata accuratamente Interfaccia intuitiva: Un'interfaccia dell'app libera, facile da usare e intuitivaaiuta a concentrarsi sulla gestione del tempo piuttosto che sulla navigazione dell'app

Un'interfaccia dell'app libera, facile da usare e intuitivaaiuta a concentrarsi sulla gestione del tempo piuttosto che sulla navigazione dell'app Capacità di integrazione: Gli strumenti di gestione del tempo dovrebbero offrire un'integrazione perfetta con i sistemi di project management, comunicazione, fatturazione e gestione del tempocalendario per professionisti e project manager per automatizzare i flussi di lavoro

Gli strumenti di gestione del tempo dovrebbero offrire un'integrazione perfetta con i sistemi di project management, comunicazione, fatturazione e gestione del tempocalendario per professionisti e project manager per automatizzare i flussi di lavoro Funzionalità offline: Considerate un'app per la gestione del tempo in grado di monitorare il tempo trascorso anche quando lavorate offline, in modo da rimanere in contatto con il vostro tempo anche senza essere connessi a Internet

Considerate un'app per la gestione del tempo in grado di monitorare il tempo trascorso anche quando lavorate offline, in modo da rimanere in contatto con il vostro tempo anche senza essere connessi a Internet Precostruitomodelli di gestione del tempo: Avere accesso a modelli pre-costruiti di time budgeting emodelli di pianificazione giornaliera vi aiuta ad iniziare immediatamente senza dover costruire unpianificatore giornalieroda zero

Le 11 migliori app per la gestione del tempo da usare nel 2024

1. ClickUp

Organizzatevi meglio e utilizzate meglio il vostro tempo utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Il monitoraggio del tempo imposta le basi per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Il team vuole consegnare i progetti in tempo, perché i ritardi possono portare a uno sforamento del budget.

Un'app per la gestione del tempo integrata nella vostra piattaforma di project management consente al team di evitare il fastidio di spostarsi tra le strumento di monitoraggio del tempo e la vostra piattaforma di project management. Si tratta di un'unica fonte di verità per gestire il tempo in modo efficace e rimanere in linea con i vostri obiettivi obiettivi di gestione del tempo .

Creare tabelle orarie per raccogliere e visualizzare il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività, per una rapida comprensione dello stato La gestione del tempo di ClickUp consente al team di monitorare il tempo da qualsiasi piattaforma, fatturare ai clienti le ore fatturabili e integrare i timesheet nei flussi di lavoro dei progetti.

Un ampio intervallo di funzionalità per risparmiare tempo, tra cui date di inizio e fine, rimappatura delle date di scadenza, timesheet e riprogrammazione dipendenze, la rendono la migliore app per la gestione del tempo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Monitoraggio del tempo ovunque, sul desktop o sul computerapp mobile. Il time-tracker funziona su tutti i dispositivi e collega i dati temporali alle attività di ClickUp

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

UtilizzareMonitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti per aggiungere manualmente le voci relative alle attività passate e modificare quelle precedentemente registrate, rende il monitoraggio del tempo dei progetti un gioco da ragazzi

Previsione e definizione delle aspettative con le stime di tempo, suddivisione delle stime di tempo tra i membri del team per le attività e visualizzazione dei rollup per le stime di tempo per avere un quadro più ampio

Distinguere tra ore fatturabili e non fatturabili per addebitare i costi ai client in modo accurato

Passare da un ambiente all'altro senza perdere l'attuale stato del timer grazie al timer globale di ClickUp ⌛

Utilizzare modelli precostituiti, come il modelloModello di pianificazione per la gestione del tempo,modelli di registro del tempo registratoe altro ancora per organizzare la vostra giornata e i vostri progetti senza sudare troppo

Limiti di ClickUp

Le tabelle orarie e i report fatturabili sono disponibili solo sui piani Business e Enterprise

La personalizzazione dell'app ClickUp comporta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. Notion

via Notion Le nostre attività e i nostri progetti sono spesso sparsi in diversi diari, elenchi di cose da fare o persino app per prendere appunti sul telefono.

Non vedendoli in un unico posto, ci sfugge la possibilità di incastrarli nel tempo, con il risultato che non riusciamo a rispettare le scadenze di attività chiave.

Visualizzare tutte le nostre attività imminenti in un unico posto è il passaggio principale per una gestione positiva del tempo.

Lo strumento di project management di Notion permette ai project manager di pianificare meglio le attività visualizzandole in un unico posto, supportando calendari multipli e visualizzazioni Kanban, e migliorare la produttività con un monitoraggio efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Funzionalità/funzione di monitoraggio delle attività per visualizzare tutti i piani e i progetti in un unico posto, stabilire le priorità e tenere traccia del loro stato

La visualizzazione della Sequenza offre la flessibilità necessaria per definire l'ambito dei progetti, regolare le sequenze temporali e personalizzare le visualizzazioni in modo da poter tracciareprogetti e attività cronologicamente

Notion IA compila automaticamente i dati, crea report analitici e genera automaticamente nuove idee di scrittura inrisparmiare tempo durante il brainstorming

Limiti della notion

L'app mobile può essere lenta da usare

L'app presenta una curva di apprendimento

Prezzi di Notion

**Gratis per gli utenti privati

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA può essere aggiunto a qualsiasi piano a pagamento per $8 per membro/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (4835 recensioni)

4.7/5 (4835 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1946 recensioni)

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

L'estensione di Toggl Track per Chrome consente di avviare/disattivare automaticamente l'app di monitoraggio del tempo anche quando il computer è inattivo, ma il timer è ancora in funzione; offre inoltre la possibilità di correggere il blocco di tempo registrato

Creare budget accurati per i progetti basati sui dati di monitoraggio del tempo e tenere traccia delle ore fatturabili per i progetti in una dashboard per i client

Si integra con tutti i principali Google Calendar, strumenti per il project management , piattaforme HR e di account

Limiti di attivazione/disattivare Toggl Track

Gli utenti segnalano istanze in cui i tempi di fine sessione non sono stati catturati nell'app desktop

Non esiste ungestione delle attività o di pianificazione; non è possibile programmare e monitorare il carico di lavoro del team

Attivare/disattivare i prezzi di Toggl

Free: Per un massimo di cinque utenti

Per un massimo di cinque utenti Starter: $9 per utente al mese

$9 per utente al mese Premium: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1553 recensioni)

4.6/5 (1553 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2235 recensioni)

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Funzionalità nativa di monitoraggio del tempo per stimare la durata stimata per portare a termine un'attività e registrare il tempo effettivamente impiegato

Creare sottoattività, assegnarle ai membri del team e visualizzare il loro stato in tempo reale 🤝

I dati di monitoraggio del tempo possono essere riportati nella dashboard di analisi e supportano l'ordinamento con campi personalizzati come la durata stimata, il tempo trascorso e altro ancora

Limiti di Asana

Il monitoraggio del tempo incorporato è supportato solo dal piano Advanced tier in poi

L'interfaccia non è intuitiva come quella di altre app

Prezzi di Asana

Free: per uso personale (monitoraggio del tempo supportato solo attraverso integrazioni)

per uso personale (monitoraggio del tempo supportato solo attraverso integrazioni) Starter: $10,99/mese (non supporta il monitoraggio del tempo incorporato)

$10,99/mese (non supporta il monitoraggio del tempo incorporato) Avanzato: $24,99/mese

$24,99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4.3/5 (9522 recensioni)

4.3/5 (9522 recensioni) Capterra: 4.5/5 (12270 recensioni)

10. Trello

via Trello Con un'agenda di lavoro fitta di impegni e molteplici progetti in corso, avete bisogno di aiuto per gestire la vostra produttività personale. L'app di Trello per la gestione del tempo migliora la gestione personale del tempo, affina la produttività e la produttività i metodi di definizione delle priorità e affronta il vostro elenco di cose da fare.

Trello combina tutte le attività, i compagni di squadra e gli strumenti utilizzando le sue bacheche, gli elenchi e le schede per comprendere meglio le risorse e l'allocazione del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Monitoraggio delle scadenze per la produttività personale con la visualizzazione Calendario di Trello e la funzioneModelli di Trello* Usate Sequenza per controllare lo stato di tutte le attività del vostro progetto nel tempo. Basta trascinare e rilasciare per iniziare o modificare le date di scadenza quando le priorità cambiano 📆

Gestite i carichi di lavoro, superate i colli di bottiglia, visualizzate metriche come le date di scadenza e le attività assegnate e tenete informati gli stakeholder con Trello Dashboard

Limiti di Trello

Nessun supporto integrato per il monitoraggio del tempo

La versione gratuita ha capacità limitate

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5 per utente al mese, fatturati annualmente

$5 per utente al mese, fatturati annualmente Premium: $10 per utente al mese, con fatturazione annuale

$10 per utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: $17,50 per utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13427 recensioni)

4.4/5 (13427 recensioni) Capterra: 4.5 /5 (23018 recensioni)

Massimizzare la produttività con le migliori app per la gestione del tempo

Quando la vita è piena di impegni, questo può causare stress e molte scadenze non rispettate. La giusta app per il monitoraggio del tempo può aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo efficace, a migliorare la produttività personale e professionale e a raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Quando scegliete tra le app per la gestione del tempo che fanno al caso vostro, concentratevi sulle funzionalità/funzione, sulla compatibilità multipiattaforma, sulle integrazioni con i principali strumenti di project management e con i calendari, sulle automazioni e sulle analisi per aiutarvi a sfruttare meglio il vostro tempo. ClickUp le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, unite al software all-in-one di project management, permettono di concentrarsi sulle attività più critiche . Prova gratis ClickUp oggi stesso e terminate di più in meno tempo