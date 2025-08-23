i 10 migliori strumenti software per il monitoraggio dei costi dei progetti nel 2025

A metà trimestre, i numeri non tornavano. Il budget diceva una cosa, il foglio di calcolo un'altra e il team finanziario ne aveva una terza versione. Nessuno aveva torto, ma nessuno aveva il quadro completo.

Se hai avuto a che fare con dati sui costi dispersi o sorprese di bilancio in fase avanzata, sai bene quanto velocemente le cose possano precipitare senza una configurazione adeguata. La soluzione? Strumenti creati per il monitoraggio dei costi man mano che il progetto avanza.

Ecco i migliori strumenti software per il monitoraggio dei costi dei progetti che rendono più chiari i budget e le previsioni. Iniziamo! 💰

I migliori software per il monitoraggio dei costi di progetto in sintesi

Prima di immergerti nell'argomento, ecco una rapida panoramica dei migliori software di project management per il monitoraggio dei costi. 💸

Strumento Ideale per *caratteristiche principali/funzionalità/funzione Prezzi* ClickUp Monitoraggio centralizzato dei costi all'interno dei flussi di lavoro dei progetti in tempo reale per singoli utenti, aziende di medie dimensioni e grandi Enterprise Monitoraggio dei costi a livello di attività con campi personalizzati, analisi del budget rispetto ai dati effettivi nelle dashboard, avvisi automatici sui costi, monitoraggio del tempo, IA e automazioni Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende produttivo* Monitoraggio della redditività dell'agenzia, dal preventivo alla fattura, per mid-market teams e agenzie in crescita Monitoraggio in tempo reale del budget e della redditività, tariffe di fatturazione personalizzate, reportistica finanziaria dettagliata, assistenza IA Versione di prova disponibile; piani a partire da 11 $ al mese Screendragon Gestione dei costi delle campagne nei flussi di lavoro di marketing creativo per i reparti marketing e i team creativi interni Monitoraggio delle spese multicanale, reportistica basata sul ROI, approvazioni automatizzate del budget, assistenza IA Prezzi personalizzati Wrike Complessa supervisione dei costi interfunzionale per teams di progetto di azienda e consulenti Modelli di budget di progetto, monitoraggio automatico del tempo, reportistica sulla redditività a livello di fase, assistenza IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Smartsheet Budgeting basato su fogli di calcolo con collaborazione in tempo reale per piccoli Teams e utenti con competenze finanziarie Avvisi di spesa, reportistica riepilogativa, audit trail, fogli di pianificazione collaborativa dei costi, assistenza IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente toggl Track* Budgeting semplice basato sul tempo con configurazione essenziale per liberi professionisti e team di progetto snelli Monitoraggio del tempo del progetto con avvisi di budget e report di analisi della produttività Piano Free disponibile (fino a 5 utenti); piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Harvest Monitoraggio del tempo collegato direttamente alla fatturazione e alle entrate per consulenti e team di assistenza client Registri del tempo registrato, reportistica di redditività per client/progetto, previsione del burn rate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,75 $ al mese per utente Hubstaff Gestione e monitoraggio di tempi e costi per teams distribuiti e aziende che operano principalmente in remoto Monitoraggio della produttività dei dipendenti, monitoraggio dei costi basato sui progetti, integrazione delle buste paga Versione di prova gratis disponibile; piani a partire da 7 $ al mese per utente Sage Intacct Integrazione del monitoraggio dei costi per i team finanziari delle grandi aziende Budget dei progetti collegati al libro mastro, governance delle spese in tempo reale, reportistica multidimensionale sulla redditività, assistenza IA Prezzi personalizzati Procore Controllo completo dei costi del progetto per grandi imprese di costruzione e appaltatori generali Codici di costo specifici per l'edilizia, sincronizzazione tra campo e contabilità, gestione automatizzata delle modifiche agli ordini, reportistica dettagliata, assistenza IA Prezzi personalizzati

Come scegliere un software per il monitoraggio dei costi del progetto?

Quando selezioni un software per il monitoraggio dei costi di progetto, dai la priorità alle funzionalità/funzioni che semplificano la gestione finanziaria e forniscono supporto al successo del progetto. Considera queste funzionalità/funzioni per i tuoi strumenti di gestione dei costi preferiti:

Gestione del budget in tempo reale: monitora istantaneamente le spese rispetto al budget per avere sempre sotto controllo i costi

reportistica e analisi dettagliate: *ottieni informazioni approfondite sulle tendenze e le variazioni dei costi grazie a report affidabili sul monitoraggio del tempo

integrazioni perfette: *Connettiti con software di account o sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per ridurre l'inserimento manuale delle voci

*funzionalità di sicurezza avanzate: proteggi i dati relativi ai costi dei tuoi progetti con la crittografia e i controlli di accesso basati sui ruoli

scalabilità: *Adattati facilmente alle crescenti esigenze dei progetti o dell'organizzazione

*accesso mobile: abilita gli aggiornamenti in tempo reale per i membri del team remoti e senza postazione fissa, facilitando l'esecuzione dei progetti senza interruzioni

*avvisi automatici: ricevi notifiche in caso di superamento del budget per evitare sorprese durante il ciclo di vita del progetto

*supporto multivaluta: facilita i progetti globali con diverse opzioni di valuta per una gestione efficace dei costi di progetto

💡 Suggerimento: utilizza un registro delle "spese nascoste" per il monitoraggio dei costi informali, come i pranzi di lavoro o gli strumenti ad hoc, in modo da poter vedere come si sommano queste piccole spese e impostare un limite massimo.

📊 Errore di bilancio: Lo Stadio Olimpico di Montreal aveva un budget iniziale di 134 milioni di dollari canadesi, ma alla fine è costato oltre 1,6 miliardi di dollari canadesi. Una cattiva supervisione finanziaria e interferenze politiche lo hanno trasformato in un debito trentennale.

Il miglior software per il budgeting e il monitoraggio dei costi dei progetti

Ecco alcuni dei migliori software per il monitoraggio dei costi di progetto realizzati per gestire i flussi di lavoro reali dei team. 📑

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio centralizzato dei costi all'interno del flusso di lavoro del progetto)

Crea la tua prima attività di ClickUp Monitora le spese a livello di attività utilizzando attività di ClickUp

Il monitoraggio isolato dei costi di progetto spesso porta a ritardi, spese eccessive o approvazioni mancate. Teams passano da fogli di calcolo, catene di email e app di monitoraggio del tempo, nessuno dei quali ha connessione al lavoro effettivo.

ClickUp riunisce tutto in un unico spazio, così il monitoraggio dei costi diventa parte integrante del progetto, non un ripensamento.

💵 Inserisci i dettagli finanziari nelle attività

Attività di ClickUp semplifica il monitoraggio degli aggiornamenti finanziari a livello di attività.

Supponiamo che un'agenzia di eventi stia coordinando una grande conferenza. Ogni attività (prenotazione della sede, coordinamento dei relatori, gestione dei fornitori) può includere note sui costi, fatture dei fornitori e aggiornamenti in tempo reale sullo stato. I team finanziari e di progetto possono taggarsi a vicenda, lasciare commenti e confermare i pagamenti senza dover attivare/disattivare un'applicazione.

Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per trasformare le attività in strumenti di monitoraggio del budget aggiungendo voci come "Costo stimato", "Costo effettivo" e "Tipo di costo".

💵 Monitora il tempo e i risultati mentre lavori

Esecuzione richiesta accurata: registra con precisione il tempo impiegato utilizzando ClickUp Project Time Tracking

ClickUp Project Time Tracking mette in evidenza i costi della manodopera. I membri del team registrano le ore dedicate a ciascuna attività e i project managers visualizzano i dati in tempo reale, in modo da poter adeguare la Sequenza o segnalare eventuali eccedenze.

Teams possono visualizzare i dati di progetto tramite le dashboard di ClickUp, selezionando tra oltre 50 widget per renderli personalizzati.

Esamina i costi in tempo reale utilizzando i dashboard di ClickUp

Esempio, un team di prodotto che gestisce il lancio di una funzionalità importante potrebbe creare una dashboard che mostra le ore registrate per ciascun membro del team, il budget rispetto ai dati effettivi per sprint e la ripartizione dei costi per tipo di attività. In questo modo, tutti, dai responsabili di progetto ai dirigenti, hanno una visione condivisa dello stato finanziario senza dover redigere ulteriori reportistica.

💵 Risparmia tempo con i modelli

Ottieni un modello gratis Confronta la spesa stimata e quella effettiva per tutte le attività con il modello di analisi dei costi del progetto di ClickUp

Il modello di analisi dei costi del progetto di ClickUp offre ai teams una struttura pronta all'uso per stimare e effettuare il monitoraggio dei budget in base alle attività cardine. È particolarmente utile per i teams che gestiscono progetti con ambiti fissi o finanziamenti basati su sovvenzioni che richiedono un monitoraggio accurato delle variazioni.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di project management dei costi del progetto ClickUp per eseguire revisioni strutturate

Allo stesso tempo, il modello di project management dei costi di ClickUp aggiunge un ulteriore livello di supervisione. Un'agenzia digitale che gestisce diversi retainers dei client può utilizzarlo per assegnare revisioni periodiche del budget, registrare le approvazioni dei client e confrontare le prestazioni in termini di costi su più deliverable.

Il modello mantiene la visibilità e l'organizzazione di tutto, anche quando sono coinvolti più team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*standardizza la raccolta dei costi: raccogli le richieste di budget utilizzando i moduli ClickUp per standardizzare gli invii tra fornitori e team

centralizza la documentazione finanziaria: *Documenta i processi di approvazione del budget in ClickUp Doc per mantenere le politiche finanziarie accessibili e aggiornate

*ottieni informazioni immediate sul budget: utilizza ClickUp Brain per visualizzare i budget dei progetti, le ripartizioni delle spese o le approvazioni in sospeso senza dover cercare tra le attività

tieni traccia delle spese ricorrenti: *imposta le attività ricorrenti di ClickUp per programmare controlli mensili del budget o pagamenti ricorrenti ai fornitori

*automatizza gli avvisi sui costi: crea automazioni ClickUp per trigger avvisi quando un'attività supera i costi stimati o viene aggiunta una nuova spesa

Limiti di ClickUp

Sebbene le attività possano essere aggiornate tramite dispositivo mobile, l'inserimento o la revisione dei dati dettagliati sui costi non è così fluido ed efficiente su schermi più piccoli

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto su ClickUp come software per il monitoraggio dei costi di progetto:

Le funzionalità di ClickUp nel project management e nel program management sono davvero eccezionali e stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel mercato. Offre una potente suite di strumenti che facilitano non solo il monitoraggio efficiente delle attività, ma anche la gestione completa di diversi progetti e programmi. […] Inoltre, l'ampia selezione di modelli ben progettati di ClickUp semplifica il processo di configurazione dei progetti, migliorando significativamente la produttività e l'efficienza del piano dei progetti.

Le funzionalità di ClickUp nella project management e nel program management sono davvero eccezionali e stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel mercato. Offre una potente suite di strumenti che facilitano non solo il monitoraggio efficiente delle attività, ma anche la gestione completa di diversi progetti e programmi. […] Inoltre, l'ampia selezione di modelli ben progettati di ClickUp semplifica il processo di configurazione dei progetti, migliorando significativamente la produttività e l'efficienza del piano dei progetti.

📮 Approfondimento ClickUp: il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti per visualizzare una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo alla leadership. Il risultato? Inutili oneri amministrativi, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati reali: Riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.

2. Produttivo (ideale per le agenzie creative che desiderano effettuare il monitoraggio della redditività)

tramite Produttività

Le agenzie creative spesso faticano a capire quali progetti generano effettivamente profitti. Productive risolve questo problema attraverso il monitoraggio della redditività in tempo reale, che mostra la situazione finanziaria della tua agenzia per ogni singolo progetto.

La piattaforma collega il monitoraggio del tempo direttamente ai budget, consentendoti di monitorare i margini di profitto man mano che il lavoro procede. Ciò che distingue questo strumento dai project manager generici è la sua profonda comprensione dei flussi di lavoro delle agenzie, dall'onboarding dei client alla fatturazione finale.

Le migliori funzionalità/funzioni per la produttività

Effettua il monitoraggio delle ore fatturabili rispetto ai budget del progetto in tempo reale e ricevi avvisi immediati quando ti avvicini al limite di spesa o alle soglie di redditività

Genera report finanziari completi che suddividono i costi in base alle diverse fasi del progetto, ai membri del team e ai segmenti di client

Compila automaticamente i moduli di spesa, genera reportistica e riepiloga/riassume le attività con Productive IA

Crea valutazioni di fatturazione personalizzate per diversi membri del team, tipi di progetto e livelli di client

Monitora la capacità del team e il livellamento delle risorse su più progetti per evitare impegni eccessivi

Limiti di produttività

L'ecosistema di integrazione è più piccolo rispetto a concorrenti di livello azienda come ClickUp

La creazione di reportistica personalizzata richiede conoscenze tecniche per essere configurata in modo efficace, il che può risultare difficile per i team più piccoli che non dispongono di un supporto IT dedicato

Prezzi di produttività

Versione di prova gratis

Essenziale: 11 $ al mese

Professional: 28 $ al mese

Ultimate: 39 $/mese

Valutazioni e recensioni di produttività

G2: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Productive sulla produttività?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2 degli strumenti di project management dei costi di progetto di Productive:

La cosa più utile per noi come agenzia è la visibilità che abbiamo su tutto ciò che accade nell'azienda. Dal preventivo/budget iniziale, attraverso la durata di un progetto fino alla fatturazione, la stretta integrazione dei dati rilevanti rende gli errori molto meno probabili. Poter vedere tutte le nostre risorse e il loro utilizzo (ho già detto che è possibile estrarre un report praticamente su qualsiasi cosa?) in un'unica dashboard è davvero utile.

La cosa più utile per noi come agenzia è la visibilità che abbiamo su tutto ciò che accade nel Business. Dal preventivo/budget iniziale, attraverso la durata di un progetto fino alla fatturazione, la stretta integrazione dei dati rilevanti rende gli errori molto meno probabili. Poter vedere tutte le nostre risorse e il loro utilizzo (ho già fatto menzione che è possibile estrarre un report praticamente su qualsiasi cosa?) in un'unica dashboard è davvero utile.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Productive.io per la produttività

3. Screendragon (Ideale per i team di marketing che gestiscono i budget delle campagne)

tramite Screendragon

Hai mai provato a gestire una campagna di marketing complessa attraverso il monitoraggio di ogni singolo euro speso? Screendragon affronta questa sfida attraverso un'automazione del flusso di lavoro appositamente progettata per i Teams di marketing. Gestisce senza soluzione di continuità i processi di approvazione creativa che in genere creano colli di bottiglia nell'esecuzione delle campagne.

Teams possono impostare un instradamento automatico che mantiene i progetti in movimento, garantendo al contempo la completa visibilità del budget. In questo modo, puoi vedere esattamente quanto costa ogni fase dello sviluppo della campagna e ottimizzarla di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Screendragon

Monitora le spese delle campagne su più canali, fornitori e tipi di media in un'unico dashboard

Imposta categorie di budget personalizzate che si allineano perfettamente alle strutture delle campagne di marketing

Genera reportistica dettagliata sul ROI che stabilisce la connessione tra la spesa delle campagne e le metriche di performance, aiutandoti a identificare quali investimenti offrono i rendimenti più elevati

Sfrutta l'assistenza /IA per ottenere informazioni operative e sulle risorse, creare contenuto in linea con il marchio e costruire flusso di lavoro agentici

Ottieni una visualizzazione completa della capacità delle risorse per una gestione efficace delle risorse

Limite di Screendragon

Il design dell'interfaccia sembra obsoleto rispetto ai più recenti strumenti di project management per il marketing

Le personalizzazioni e le funzionalità avanzate richiedono spesso l'assistenza del team del supporto di Screendragon, il che può rallentare l'implementazione

Prezzi di Screendragon

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Screendragon

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

💡 Suggerimento: Crea una metrica della "velocità di spesa" per misurare la rapidità con cui ogni team esaurisce il proprio budget. Questo è ottimo per individuare le inefficienze, come un team che utilizza in modo eccessivo le ore dei collaboratori esterni.

4. Wrike (Ideale per progetti complessi che richiedono una supervisione dettagliata)

tramite Wrike

I progetti complessi tendono a sfuggire al controllo, soprattutto quando più reparti devono collaborare alla realizzazione dei risultati finali. Wrike affronta questo problema attraverso flussi di lavoro personalizzabili che si adattano praticamente a qualsiasi struttura di progetto, mantenendo al contempo un monitoraggio dettagliato dei costi.

I team apprezzano in particolare la capacità della piattaforma di gestire la complessità a livello Enterprise senza sacrificare la visibilità sui costi dei progetti e sull'utilizzo delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Crea modelli di budget di progetto dettagliati che includono categorie predefinite, processi di approvazione e parametri di monitoraggio dei costi

Stima, assegna e monitora i dati finanziari in tempo reale per tutti i progetti in un unico posto con la funzionalità/funzione budgeting

Genera reportistica completa che analizza la redditività dei progetti sotto diversi aspetti

Imposta il monitoraggio automatico del tempo e la reportistica delle spese che si integra direttamente nei budget dei progetti

Ottieni risposte rapide alle query sui progetti e genera aggiornamenti sui progetti con Wrike IA

Wrike limiti

Non dispone di funzionalità integrate di condivisione dello schermo, messaggi o video conferenza, costringendo a ricorrere a strumenti esterni per la collaborazione in tempo reale

Gli utenti segnalano tempi di caricamento lenti o problemi tecnici, come il mancato caricamento delle pagine dopo un periodo di inattività

La gestione finanziaria avanzata, come la fatturazione o il monitoraggio delle spese, richiede spesso l'integrazione con altri software

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

business: *25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

*azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.810 recensioni)

📊 Errore di bilancio: L'aeroporto di Berlino-Brandeburgo avrebbe dovuto aprire nel 2011 con un budget di 2,5 miliardi di euro. Alla fine è stato inaugurato nel 2020, dopo che i costi sono saliti a 7 miliardi di euro. Le indagini hanno evidenziato una cattiva gestione dei costi del progetto e una mancanza di monitoraggio centralizzato.

📚 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative e i migliori concorrenti di Wrike

5. Smartsheet (ideale per gli amanti dei fogli di calcolo che gestiscono le finanze dei progetti)

tramite Smartsheet

Se il tuo team vive e respira fogli di calcolo ma ha bisogno di funzionalità di monitoraggio dei progetti più sofisticate, Smartsheet colma perfettamente questa lacuna. Combina la familiare interfaccia a griglia che tutti sanno usare con potenti funzionalità/funzione di project management che monitorano efficacemente i costi.

Teams possono creare budget di progetto complessi utilizzando formule di foglio di calcolo e accedendo a funzionalità avanzate come flussi di lavoro automatizzati e collaborazione in tempo reale.

Puoi utilizzarlo per il monitoraggio delle spese, per controllare i costi delle risorse e per creare reportistica riepilogativa che consolida i dati finanziari di più progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Genera reportistica di livello esecutivo che ha l'aspetto dei tradizionali fogli di calcolo, ma estraggono i dati dal monitoraggio dei progetti in tempo reale

Utilizza l'IA per analizzare i tuoi fogli, generare approfondimenti e prevedere le tendenze nella spesa dei progetti

Assegna le risorse, effettua il monitoraggio dei loro tassi di utilizzo e calcola i costi di manodopera in base alle attività assegnate e alle tariffe orarie

Imposta la formattazione condizionale e gli avvisi automatici che evidenziano le variazioni di budget, i superamenti e i problemi di allocazione delle risorse

Collabora sui budget dei progetti e sul piano finanziario tramite fogli condivisi, in cui più membri del team possono inserire dati mantenendo la tracciabilità completa

Limiti di Smartsheet

Le modifiche non sempre vengono aggiornate in tempo reale e non è previsto il salvataggio automatico

I report sono limitati a 500 righe per pagina e la navigazione nei report di grandi dimensioni può essere noiosa

Alcuni utenti forniscono reportistica su funzionalità di sicurezza inadeguate, come posizioni di archiviazione dei dati poco chiare o la mancanza di un ruolo di "super amministratore" per l'accesso completo ai fogli

Prezzi di Smartsheet

Versione di prova gratuita

Pro: 12 $ al mese per utente

aziendale: *24 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

gestione avanzata del lavoro: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.680 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Ecco una recensione di prima mano su questo software per il monitoraggio dei costi del progetto tratta da G2:

Mi piace la versatilità di Smartsheet e la possibilità di utilizzarlo per molte applicazioni diverse. A volte lo uso semplicemente come una versione più avanzata e interattiva di Excel, altre volte sfrutto il suo dashboard e le funzioni di automazione per creare strumenti molto potenti che rendono il lavoro molto più semplice e organizzato

Mi piace la versatilità di Smartsheet e la possibilità di utilizzarlo per molte applicazioni diverse. A volte lo uso semplicemente come una versione più avanzata e interattiva di Excel, altre volte sfrutto il suo dashboard e le funzioni di automazione per creare strumenti molto potenti che rendono il lavoro molto più semplice e organizzato

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Smartsheet

6. Toggl Track (ideale per un monitoraggio semplice del tempo dedicato ai vari progetti)

tramite Toggl Track

A volte basta sapere dove va a finire il tuo tempo senza dover affrontare complicate operazioni di project management. Toggl Track ti offre proprio questo grazie a un sistema di monitoraggio del tempo semplicissimo che funziona su qualsiasi dispositivo o piattaforma.

Questo strumento è progettato per non intralciare il tuo lavoro: avvia un timer, assegnalo a un progetto e fermalo quando hai terminato. Nessun flusso di lavoro complicato o campi obbligatori che rallentano il tuo lavoro effettivo. Teams apprezzano molto i report dettagliati che rivelano i modelli di utilizzo del tempo che influiscono direttamente sulla redditività dei progetti.

Toggl Track: le migliori funzionalità/funzioni

Imposta i budget dei progetti in base alle durate stimata e ricevi avvisi quando il tempo di monitoraggio si avvicina o supera le ore assegnate

Monitora il tempo offline e effettua la sincronizzazione automatica quando ti riconnetti, assicurandoti di non perdere mai le ore fatturabili

Analizza i modelli di produttività del team attraverso la reportistica che mostra le ore di picco delle prestazioni, le valutazioni di efficienza dei progetti e i modelli dei singoli collaboratori

Limite di Toggl Track

Le funzionalità/funzioni di gestione del team sono basilari rispetto alle piattaforme complete di project management

Non dispone di funzionalità native di fatturazione e registrazione delle pause, monitoraggio GPS, gestione delle buste paga o pianificazione

La modifica delle voci relative al tempo può essere complicata e soggetta a errori

Non è possibile mettere in pausa i timer; è necessario interromperli e riavviarli, il che porta a voci frammentate (ad esempio, più sessioni di 5 secondi)

Prezzi di Toggl Track

Free (fino a cinque utenti)

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Toggl Track valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.570 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.575 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Questa recensione di Capterra offre un punto di vista interessante, che desta il mio interesse.

Toggl Track è molto user-friendly. È semplice da navigare. Mi piace la facilità con cui è possibile continuare un progetto precedente o aggiungerne uno nuovo. Il codice a colori aiuta anche a suddividere le aree in cui dedico la maggior parte del mio tempo. Mi piace molto anche la scheda della reportistica: è utile vedere quante ore sono state lavorate e la percentuale del mio tempo dedicata a ciascun progetto.

Toggl Track è molto user-friendly. È semplice da navigare. Mi piace la facilità con cui è possibile continuare un progetto precedente o aggiungerne uno nuovo. Il codice a colore aiuta anche a suddividere le aree in cui dedico la maggior parte del mio tempo. Mi piace molto anche la scheda dei report: è utile vedere quante ore sono state lavorate e la percentuale del mio tempo dedicata a ciascun progetto.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Toggl per il monitoraggio del tempo

🔍 Lo sapevi? Solo il 41% delle organizzazioni realizza i propri progetti rispettando il budget previsto nella maggior parte dei casi o sempre. Ciò evidenzia un divario significativo che il monitoraggio dei costi può aiutare a colmare.

7. Harvest (ideale per il monitoraggio integrato del tempo e la fatturazione)

tramite Harvest

I project manager che necessitano di una perfetta integrazione tra monitoraggio dei costi e fatturazione dei client trovano Harvest particolarmente utile. Il software per il budget dei progetti collega direttamente il monitoraggio del tempo ai processi di fatturazione, garantendo che tutte le ore fatturabili vengano registrate e convertite in entrate in modo efficiente.

I team finanziari apprezzano il modo in cui Harvest gestisce sia il monitoraggio dei costi interni che la fatturazione dei client esterni in un unico sistema, riducendo il lavoro di riconciliazione tra piattaforme diverse. La reportistica dettagliata mostra quali progetti e client generano i margini più elevati.

Scopri le migliori funzionalità di Harvest

Imposta promemoria automatici per il monitoraggio del tempo e riepiloghi settimanali che ti aiutano a mantenere abitudini di monitoraggio costanti

Analizza le prestazioni aziendali attraverso la reportistica completa che mostra quali client, progetti e tipi di lavoro garantiscono la massima redditività

Crea previsioni di progetto accurate basate sui tassi di consumo attuali e sulle allocazioni di budget rimanenti per prevedere la redditività finale del progetto

Crea automaticamente fatture sulla base del tempo e delle spese monitorati e inviale ai client direttamente dalla piattaforma

Limiti di Harvest

Non dispone di funzionalità integrate per la gestione delle buste paga o di una funzione automatizzata per le imposte commerciali, richiedendo un lavoro manuale o integrazioni di terze parti

Nessun hub di notifiche centralizzato per aggiornamenti come l'invio della tabella oraria o i promemoria delle fatture

Le opzioni di filtro per le attività o le voci temporali sono basilari, rendendo difficile l'analisi di categorie o gruppi specifici all'interno della reportistica

Prezzi Harvest

Free

Pro: 13,75 $ al mese per utente

Premium: 17,50 $ al mese per utente

Harvest valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 815 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 630 recensioni)

📊 Errore di bilancio: All'inizio degli anni 2000, un progetto del governo britannico per modernizzare le cartelle cliniche è passato da 2 miliardi a 12 miliardi di sterline prima di essere abbandonato.

8. Hubstaff (Ideale per remote teams che necessitano di un monitoraggio dettagliato delle attività)

tramite Hubstaff

I responsabili delle operazioni che gestiscono team con distribuzione hanno bisogno di una visibilità dettagliata su come i lavoratori remoti impiegano il loro tempo e su come questo si traduce in costi di progetto. Hubstaff offre questa visibilità attraverso un monitoraggio completo delle attività.

Garantisce l'account senza essere eccessivamente invasivo: i membri del team possono vedere i propri modelli di produttività, mentre i manager ottengono la visibilità necessaria per un calcolo accurato dei costi del progetto. La reportistica dettagliata aiuta a identificare quali modelli di lavoro da remoto portano alla realizzazione più efficiente del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Monitora la produttività del team tramite l'acquisizione automatica di screenshot e il monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni

Monitora i costi dei progetti in tempo reale mentre i membri del team lavorano, con il calcolo automatico dei costi di manodopera basato sulle tariffe orarie individuali e sul tempo effettivamente impiegato

Imposta budget settimanali o limiti di costo fissi per i progetti e i membri del team per evitare spese eccessive

Imposta l'elaborazione automatizzata delle buste paga in base alle ore di monitoraggio e agli incarichi assegnati ai progetti, semplificando i processi di pagamento

Visualizza report dettagliati sui costi dei progetti, sulle spese dei membri del team e sulla cronologia del budget.

Limiti di Hubstaff

Le funzionalità/funzioni di monitoraggio dei dipendenti possono sembrare invasive e, se non implementate con attenzione, possono minare il morale del team, oltre a non essere adatte al monitoraggio di attività creative o strategiche

Le preoccupazioni relative alla privacy potrebbero determinare un limite all'adozione nelle organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di protezione dei dati

Il suo punto di forza risiede principalmente nella gestione dei costi di manodopera; è meno attrezzato per gestire i costi dei materiali o altre spese non legate al progetto

Prezzi di Hubstaff

Versione di prova gratuita

Starter: 7 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

Grow: 9 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

Team: 12 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

*azienda: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,2/5 (oltre 1.440 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.570 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Hubstaff offre un modo semplice per monitorare il tempo e la produttività del team. La possibilità di acquisire screenshot periodici, monitorare i livelli di attività e integrarsi con strumenti di project management come Trello e Asana lo rende estremamente prezioso per i team remoti. […] A volte, il monitoraggio delle attività può sembrare eccessivamente invadente, soprattutto con screenshot frequenti. L'app mobile tende anche a rallentare o bloccarsi occasionalmente, il che può interrompere la produttività quando si è in movimento.

Hubstaff offre un modo semplice per monitorare il tempo e la produttività del team. La possibilità di acquisire screenshot periodici, monitorare i livelli di attività e integrarsi con strumenti di project management come Trello e Asana lo rende estremamente prezioso per i team remoti. […] A volte, il monitoraggio delle attività può sembrare eccessivamente invadente, soprattutto con screenshot frequenti. L'app mobile tende anche a rallentare o bloccarsi occasionalmente, il che può interrompere la produttività in movimento.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Hubstaff

9. Sage Intacct (Ideale per l'integrazione nella gestione finanziaria dell'azienda)

tramite Sage Intacct

Le aziende hanno bisogno di uno strumento di monitoraggio dei costi di progetto che si integri perfettamente nei sistemi finanziari e nella reportistica esistenti. Sage Intacct offre tutto questo grazie a funzionalità complete di gestione finanziaria.

È eccellente nella contabilità di progetto, consentendoti il monitoraggio e la gestione di costi, fatture e ricavi per ogni progetto con un elevato grado di precisione. Puoi allocare costi diretti e indiretti, gestire complessi programmi di fatturazione e riconoscere i ricavi in base ai principi contabili.

I team finanziari possono finalmente ottenere dati accurati sulla redditività dei progetti che vengono inseriti direttamente nei bilanci aziendali e nella reportistica esecutiva senza necessità di manipolare manualmente i dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage Intacct

Crea budget di progetto sofisticati che si collegano agli account del libro mastro e aggiornano automaticamente i rendiconti finanziari

Tag le transazioni con progetto, reparto, posizione e altre dimensioni per un'analisi finanziaria e una reportistica dettagliate

Imposta controlli finanziari automatizzati che richiedono l'approvazione per qualsiasi spesa di progetto che superi le soglie prestabilite

Monitora i costi dei progetti mantenendo registri di controllo completi che soddisfano i requisiti di governance aziendale e gli standard di reportistica finanziaria

Migliora la qualità dei dati e automatizza i flussi di lavoro finanziari complessi con l'IA integrata

Limiti di Sage Intacct

La complessità dell'implementazione richiede notevoli risorse IT e competenze finanziarie per una corretta configurazione

Il prezzo è notevolmente più alto rispetto a quello di strumenti di project management più semplici, rendendolo poco pratico per le organizzazioni più piccole

Eccessivo per le organizzazioni che non necessitano di un'integrazione completa della gestione finanziaria insieme al monitoraggio dei progetti

A causa della conformità ai principi contabili GAAP, le configurazioni sono rigide dopo l'implementazione e richiedono l'assistenza di uno sviluppatore o di un rivenditore per eventuali modifiche

Prezzi di Sage Intacct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage Intacct

G2: 4,3/5 (oltre 3.730 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 525 recensioni)

💡 Suggerimento: Implementa un processo di veto rapido sulle spese in cui qualsiasi spesa non essenziale che supera una soglia prestabilita richiede una seconda approvazione per evitare acquisti impulsivi. Puoi creare un agente IA in ClickUp per automatizzare questa operazione.

📊 Errore di bilancio: Il progetto della ferrovia ad alta velocità della California era stato preventivato nel 2008 per 33 miliardi di dollari. Nel 2023, i costi stimati avevano raggiunto i 128 miliardi di dollari senza una data di completamento chiara. Ciò è stato in gran parte attribuito a un monitoraggio dei costi incoerente e a cambiamenti di portata.

10. Procore (Il migliore per la gestione dei costi dei progetti di costruzione)

tramite Procore

Il settore edile presenta sfide uniche nella gestione dei costi del progetto che gli strumenti generici non sono in grado di affrontare in modo efficace. Procore risponde a queste esigenze specifiche attraverso funzionalità/funzioni appositamente progettate per il project management finanziario dei progetti di costruzione.

Comprende come fluisce il flusso dei costi di costruzione e fornisce visibilità in ogni fase, dallo sviluppo preliminare alla chiusura. I team possono effettuare il monitoraggio dei costi di manodopera, materiali, attrezzature e subappaltatori, rispettando i principi account di costruzione e i requisiti di reportistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Gestisci gli ordini di modifica e le variazioni di budget attraverso flussi di lavoro di approvazione automatizzati che mantengono la tracciabilità completa

Accedi a budget, contratti, ordini di modifica, ordini di acquisto e fatture in un unico sistema connesso con assistenza IA integrata

Genera reportistica dettagliata sui costi che suddividono le spese del progetto per settore, fase, codice e altre categorie specifiche dell'edilizia

Collega le operazioni sul campo direttamente al monitoraggio finanziario tramite app mobili che consentono alle squadre di registrare il tempo, i materiali e l'utilizzo delle attrezzature dai cantieri

Limiti di Procore

Lo strumento di offerta pre-costruzione è criticato per essere inefficiente e problematico, con problemi quali scarsa usabilità e mancanza di aggiornamenti tempestivi da parte del team di sviluppo

L'implementazione richiede un tempo di configurazione considerevole per impostare i codici di costo, i flussi di lavoro di approvazione e l'integrazione con i sistemi account esistenti

Alcuni utenti segnalano un supporto clienti inadeguato, con tempi di risposta lenti, mancanza di account manager dedicati o problemi irrisolti

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.770 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Una recensione di Capterra lo riassume così:

Procore è una piattaforma ben organizzata ed efficiente con tutte le funzionalità necessarie per realizzare progetti industriali su larga scala fino alla semplice costruzione residenziale.

Procore è una piattaforma ben organizzata ed efficiente con tutte le funzionalità necessarie per realizzare progetti industriali su larga scala fino alla semplice costruzione residenziale.

💡 Suggerimento: per semplificare la riduzione dei costi del software, effettua il monitoraggio separato delle spese relative alle funzionalità aggiuntive. Prova a registrare tutte le richieste di componenti aggiuntivi rispetto all'ambito originale, in modo da poterle negoziare o rinviare per rimanere entro il budget.

Ottieni un quadro completo dei costi in ClickUp

Il monitoraggio del budget spesso avviene in modo isolato. Teams aggiornano fogli di calcolo, i numeri vengono passati di mano in mano e la visibilità del progetto ne risente.

ClickUp chiude questa lacuna. Questo software per il monitoraggio dei costi dei progetti aiuta i Teams a monitorare i budget dei progetti senza perdere slancio nelle attività o nelle sequenze.

Con la gestione delle attività, la reportistica, i documenti e la comunicazione in un'unica piattaforma connessa, i budget rimangono collegati al lavoro. Naturalmente, le decisioni vengono prese più rapidamente e i progetti procedono secondo i piani.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅