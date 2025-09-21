i 13 migliori agenti IA per i team commerciali nel 2025

Il tuo team sta superando gli obiettivi, ma a quale costo?

Ore perse ad aggiornare i CRM, riscrivere gli stessi messaggi di outreach, prepararsi per riunioni che non portano mai a nulla. Più la tua pipeline cresce, più è difficile scalare senza rallentare.

È qui che si verifica il passaggio degli agenti IA per il commerciale, aiutandoti a mantenere il tuo motore di fatturato a pieno regime.

In questo post del blog analizzeremo i migliori agenti IA che ti aiutano a generare lead, personalizzare la comunicazione e mantenere attiva la tua pipeline. 🚀

I migliori agenti IA per il commerciale in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutti gli agenti IA per il commerciale di cui parleremo di seguito. 📊

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi* ClickUp Automazioni del flusso di lavoro di vendita e comunicazione con i clientiDimensioni del team: Singoli individui, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi imprese Approfondimenti sulla pipeline, automazione commerciale, trascrizioni delle chiamate e gestione unificata dell'area di lavoro Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Salesforce Einstein Punteggio predittivo dei lead e automazione CRM intelligente su scala aziendale Dimensione del team: Aziende Previsioni sui risultati delle trattative con punteggi IA e aggiornamenti automatici delle attività Prezzo: 500 $ al mese per utente (Enstein Commerciale) Apollo IA Prospezione basata sull'intelligenza artificiale e outreach multicanale automatizzatoDimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Sequenziamento delle email basato sull'IA, valutazione dei lead basata sull'intenzione e personalizzazione automatizzata delle comunicazioni in uscita Piano Free disponibile; a partire da 59 $/mese per utente (Basic) Clari Previsione dei ricavi e verifica delle trattative con approfondimenti IA in tempo reale Dimensione del team: Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Rilevamento dei rischi della pipeline e igiene CRM automatizzata Prezzi personalizzati Artisan Rappresentanti commerciali autonomi basati sull'IA che interagiscono con i lead e li qualificano come esseri umani Dimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Agenti commerciali IA per chiamate in uscita ed email, flussi di conversazione simili a quelli umani e integrazione con il calendario delle prenotazioni Prezzi personalizzati Regie. ai Sequenze di vendita generate dall'IA su misura per i profili e le intenzioni degli acquirenti Dimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Creazione di email e sequenze di creazione IA, test delle campagne e personalizzazione dei messaggi su LinkedIn Prezzi personalizzati Claygent Automazioni della ricerca e arricchimento delle informazioni di vendita basato sull'intelligenza artificiale Dimensione del team: Singoli individui, piccole imprese Ricerca di potenziali clienti con agenti IA e raccolta dati da più fonti per la soddisfazione dei clienti Piano Free disponibile; a partire da 149 $/mese (Starter) Gong Analisi delle conversazioni basata sull'IA e rilevamento dei rischi delle transazioni Dimensione del team: Aziende di medie dimensioni, grandi imprese Analisi delle chiamate con IA, informazioni sulle trattative, approfondimenti di coaching in tempo reale e monitoraggio delle prestazioni dei rappresentanti per aumentare i tassi di conversione Prezzi personalizzati Lavender IA Coaching via email in tempo reale e messaggistica di vendita ottimizzata dall'IADimensione del team: Singoli individui, piccole imprese Coaching via email in tempo reale, consigli di personalizzazione e dashboard commerciale Piano Free disponibile; a partire da 29 $ al mese (Starter) HubSpot Commercial Hub Strumenti IA integrati che forniscono supporto all'intero funnel di vendita all'interno di un CRMDimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Assistente IA per il contenuto, automazione delle email commerciali, gestione della pipeline delle trattative, integrazione CRM nativa Piano Free disponibile; a partire da 20 $ al mese (Starter) Drift Chatbot AI che qualificano i lead e pianificano le riunioni in tempo reale Dimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Chatbot basati sull'IA, qualificazione dei lead in tempo reale basata sulle interazioni con i clienti e prenotazione di riunioni tramite chat Prezzi personalizzati Humantic IA Approfondimenti sugli acquirenti basati sulla personalità e coinvolgimento di vendita iper-personalizzatoDimensioni del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Approfondimenti sulla personalità dell'acquirente e sull'esperienza del cliente personalizzati, suggerimenti di comunicazione adattivi e arricchimento della persona per la divulgazione Piano Free disponibile; a partire da 40 $ al mese (Pro) IA senza soluzione di continuità Ricerca di contatti B2B in tempo reale e generazione di lead basata sull'intelligenza artificiale Dimensione del team: Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Generazione di lead basata sull'IA, dati di contatto in tempo reale e un'estensione Chrome per la ricerca di potenziali clienti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati

Cosa sono gli agenti IA per il commerciale?

Gli agenti di intelligenza artificiale (IA) per il commerciale sono assistenti specializzati che gestiscono attività di routine basate sui dati nell'ambito del flusso di lavoro relativo ai ricavi.

A differenza dei chatbot statici o delle semplici regole di automazione, questi agenti imparano dal tuo CRM, dai registri di comunicazione e dalle integrazioni di terze parti per anticipare le esigenze e agire in modo autonomo.

Puoi utilizzarli per cercare nuovi lead utilizzando segnali di intenzione, redigere e personalizzare le attività di outreach e persino monitorare lo stato della pipeline. I migliori agenti commerciali basati sull'IA utilizzano i dati passati per aggiornare il loro comportamento, perfezionando il tono delle email, la cadenza dei follow-up e la prioritizzazione delle attività in tempo reale.

Cosa dovresti cercare in un agente IA per il commerciale?

L'uso di agenti IA nel commerciale può trasformare le tue operazioni, ma solo se soddisfano i requisiti giusti. Ecco alcune funzionalità chiave da privilegiare nella scelta. 👇

Si integra con il tuo CRM: Si effettua una sincronizzazione bidirezionale con Salesforce, HubSpot o il tuo sistema di registrazione per mantenere aggiornati i dati delle trattative

Genera contatti iper-personalizzati: Crea email e messaggi sui social media utilizzando contesti in tempo reale come la fase della trattativa, le interazioni passate e i segnali di intenzione dell'acquirente

Dà priorità alle azioni di alto valore: assegna un punteggio ai lead e alle opportunità in base a criteri personalizzati (ad esempio, dimensione dell'affare e probabilità di chiusura) e indica i passaggi successivi migliori da compiere

l'automazione automatizza le riunioni e i follow-up: *Trascrive le chiamate, estrae gli elementi da intraprendere e redige i riassunti di follow-up per diversi casi d'uso senza intervento manuale

Fornisce informazioni proattive sulla pipeline: Individua le trattative a rischio, fornisce la previsione dei risultati e avvisa in caso di anomalie prima che queste influiscano sul traguardo commerciale

il sistema fornisce supporto alla ricerca di potenziali clienti su più canali: *Reperisce lead, arricchisce i contatti e lancia campagne tramite email, telefono e social media

💡 Suggerimento professionale: secondo Harvard Business Review, invece di evidenziare le funzionalità/funzione del tuo prodotto, devi concentrarti su come esso risponde alle esigenze o alle sfide specifiche dei tuoi clienti. Ad esempio, puoi spostare il tuo discorso dalla discussione dei processi di produzione alla condivisione di una istanza sincera di un cliente, ottenendo un migliore risultato in termini di coinvolgimento.

I migliori agenti IA per il commerciale

Ecco i migliori agenti IA creati per semplificare il lavoro dei responsabili commerciali. 🎯

1. ClickUp (ideale per l'automazione del flusso di lavoro commerciale e la comunicazione con i clienti)

Piano flussi di lavoro di vendita più intelligenti con ClickUp Brain Usa ClickUp Brain come copilota delle tue vendite: dall'identificazione degli account ad alto potenziale al coaching del tuo team, fino alla definizione di strategie di outreach

Se passi continuamente da uno strumento all'altro per gestire la comunicazione, aggiornare il tuo CRM o prepararti per le riunioni, ClickUp è la soluzione che fa per te.

È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat in un'unica app, alimentata da Contextual AI che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

All'interno di ClickUp for Sales Teams, hai a disposizione una piattaforma che ti aiuta a creare flussi di lavoro scalabili con monitoraggio automatico delle attività, dashboard in tempo reale e aggiornamenti delle attività basati sull'IA.

Trova le risposte più velocemente con la consapevolezza del contesto di ClickUp Brain

Il cuore della potente suite AI di ClickUp è ClickUp Brain, un motore AI sensibile al contesto che comprende l'intero spazio di lavoro, inclusi compiti, Sequenze, documenti, chat e persino strumenti di terze parti con connessione come Salesforce e Google Drive.

Ad esempio, puoi chiedere a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere al volo l'attività della pipeline. Puoi digitare query naturali come "Qual è lo stato delle trattative con l'azienda in stallo nel secondo trimestre?" e ottenere risposte immediate estratte da attività, commenti e tag.

Contrassegna le attività bloccate nella tua pipeline e assegnagli una priorità per l'azione utilizzando ClickUp Brain

Puoi anche individuare le attività in fase di stallo nelle varie fasi della tua pipeline per identificare le priorità di azione e istruire Brain a elaborare un piano per esse.

🧠 Curiosità: ClickUp Brain può anche fornire informazioni utili dalle tue chiamate di vendita rendendo ogni trascrizione ricercabile. Il trucco? Non dimenticare di invitare ClickUp AI Notetaker a partecipare alle tue chiamate e a registrarle e trascriverle automaticamente per te! Ottieni trascrizioni ricercabili con ClickUp AI Notetaker

Delega i flussi di lavoro ripetitivi agli agenti Autopilot di ClickUp

Se sei bloccato nell'aggiornamento manuale delle attività invece di concludere affari, lascia che ClickUp Autopilot Agents ti dia una mano.

Imposta trigger personalizzati per automatizzare le attività ripetitive che richiedono molto tempo con ClickUp Autopilot Agents

Questi assistenti AI senza codice risiedono direttamente nell'area di lavoro di ClickUp e possono automatizzare le parti ripetitive del tuo processo di vendita, dall'acquisizione e dall'esecuzione alla reportistica. Ecco come funziona: imposti un trigger, come il passaggio di un lead nella pipeline, aggiungi delle condizioni, esempio "solo se si tratta di un accordo aziendale", e procedi con la condivisione delle istruzioni per l'esecuzione delle attività. Ora, ogni volta che si verifica il trigger e le condizioni sono soddisfatte, l'agente entra in azione in modo autonomo.

Tutto questo viene configurato tramite un semplice builder senza codice in cui si indica all'agente cosa cercare, cosa fare e a quali informazioni può accedere. E sì, è possibile controllare quali conoscenze utilizza l'agente, inclusi documenti, attività e chat, in modo che agisca sempre nel contesto giusto.

📌 Ad esempio, quando un lead di alto valore che soddisfa i tuoi criteri ICP arriva tramite un modulo, lo strumento di automazione delle vendite lo assegna al tuo AE senior, tagga l'affare nel tuo spazio di lavoro e avvisa il VP delle vendite nella chat.

Scopri come puoi creare il tuo agente Autopilot personalizzato direttamente dagli esperti del nostro team:

💡 Suggerimento professionale: per creare un agente utile, è necessario un prompt accurato e dettagliato. E con Talk to Text in ClickUp Brain MAX, puoi dettare queste istruzioni, creando agenti 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione! ClickUp Brain MAX è la tua super app AI desktop che riunisce tutto il tuo contesto di lavoro con l'accesso a più LLM, tra cui Gemini, Claude, ChatGPT e altri, in modo che tu possa essere al massimo della tua produttività senza soccombere al sovraccarico di app e alla proliferazione dell'AI.

Pianificazione, esecuzione e monitoraggio rapidi con i modelli ClickUp

E se vuoi semplificare la progettazione del tuo flusso di lavoro di vendita, inizia con il modello di piano di vendita di ClickUp.

Inoltre, il modello Sales Tracker di ClickUp offre stati predefiniti come Obiettivo raggiunto e In corso, 12 campi personalizzati per registrare costi di spedizione, prezzi unitari e margini di profitto, e diverse visualizzazioni per suddividere il volume delle vendite per mese o per prodotto.

Ottieni un modello gratis Valuta i progressi sia individuali che di team con il modello ClickUp Sales Tracker

Progettato per team di qualsiasi dimensione, ti consente di valutare lo stato individuale e di squadra in tempo reale, ottimizzare le pipeline di vendita e identificare le tendenze chiave per aumentare i ricavi.

Hai bisogno di un hub centrale per tutti i tuoi lead? Utilizza il modello CRM di ClickUp Sales per tenere traccia di ogni contatto, chiamata e chiusura.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Centralizza la documentazione: utilizza /Write with IA per scrivere automaticamente e personalizzare le attività di outreach commerciale utilizza ClickUp Docs per creare, condividere e mantenere una documentazione dinamica direttamente collegata ai tuoi flussi di lavoro, il tutto utilizzando la funzione integrataper scrivere automaticamente e personalizzare le attività di outreach commerciale

collabora in tempo reale: *Consenti di Chattare in tempo reale e ricco di contesto proprio accanto alle tue attività con ClickUp Chat

Crea demo di vendita: Usa Usa ClickUp Clips per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere le chiamate, trasformando lunghe demo in piccoli passaggi successivi, elementi da intraprendere e elementi personalizzati per il servizio clienti

Elimina i colli di bottiglia: crea crea dashboard ClickUp personalizzati per visualizzare lo stato con grafici cumulativi di flusso, burnup, burndown o velocità

Follow-up su ogni lead: utilizza utilizza ClickUp CRM per monitorare in tempo reale i potenziali clienti, le trattative e le attività commerciali, quindi passa dalla visualizzazione Elenco, Kanban, Tabella o Sequenza in base al modo di lavorare del tuo team

Riduci il lavoro superfluo: Crea Crea automazioni ClickUp senza codice utilizzando un builder a tendina o semplici prompt in inglese in ClickUp Brain per gestire attività di vendita ripetitive e basate su regole, come l'assegnazione automatica di nuovi lead, l'aggiornamento delle fasi di negoziazione quando viene firmato un contratto, l'invio di promemoria di follow-up o la creazione di attività di trasferimento quando si chiude un'opportunità

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue estese funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i client al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa renderlo personalizzato per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i client al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

📮 Approfondimento ClickUp: i team con prestazioni inferiori sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Salesforce Einstein (ideale per il punteggio predittivo dei lead e l'automazione CRM intelligente su scala dell'azienda)

tramite Salesforce Einstein

Salesforce Einstein è un livello di IA integrato nella piattaforma Customer 360 di Salesforce, progettato per portare l'apprendimento automatico avanzato (ML) e l'analisi predittiva direttamente in Sales Cloud.

Infonde automazione in ogni aspetto del flusso di lavoro di vendita, aiutando i team a scoprire lead di alto valore, personalizzare la divulgazione su larga scala, mantenere aggiornate le pipeline e prepararsi alle conversazioni con i clienti con approfondimenti basati sui dati. Einstein apprende da ogni accordo, conversazione e clic per suggerire azioni, evidenziare rischi e generare contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Utilizza l'IA per la generazione di lead con automazione della ricerca di potenziali clienti e dei lead in entrata con

Migliora le prestazioni dei rappresentanti con simulazioni di role-play e feedback generativo basato sull'IA utilizzando Einstein Commercial Coach

Crea e implementa agenti IA con Agentforce per gestire le operazioni commerciali, il tutto garantito dalla sicurezza di Einstein Trust Layer

Implementa Einstein Scoring per dare priorità alle trattative e sfruttare il punteggio predittivo per evidenziare i lead

Limiti di Salesforce Einstein

Le configurazioni avanzate potrebbero richiedere il supporto di uno sviluppatore o competenze tecniche

Il sistema potrebbe rallentare in caso di carichi di dati pesanti o flussi di lavoro complessi

Prezzi di Salesforce Einstein

Einstein Commerciale: 500 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Einstein?

Ecco un estratto di una recensione su G2:

Salesforce Sales Cloud mi rende davvero facile gestire i miei lead, contatti e accordi in un unico posto... A volte può sembrare un po' opprimente, soprattutto quando sei nuovo. Ci sono così tante funzionalità/funzione e pulsanti che può volerci un po' di tempo per imparare dove si trova tutto. Inoltre, se non è configurato correttamente dall'amministratore, alcune cose possono sembrare confuse o richiedere passaggi aggiuntivi. È potente, ma non sempre immediatamente amichevole per gli utenti.

Salesforce Sales Cloud mi rende davvero facile gestire i miei lead, contatti e accordi in un unico posto... A volte può sembrare un po' opprimente, soprattutto quando sei nuovo. Ci sono così tante funzionalità/funzione e pulsanti che può volerci un po' di tempo per imparare dove si trova tutto. Inoltre, se non è configurato correttamente dall'amministratore, alcune cose possono sembrare confuse o richiedere passaggi aggiuntivi. È potente, ma non sempre immediatamente amichevole per gli utenti.

3. Apollo AI (ideale per la ricerca di potenziali clienti basata sull'IA e il contatto multicanale automatizzato)

tramite Apollo IA

Apollo è un motore di go-to-market basato sull'IA che automatizza tutto, dalla ricerca di potenziali clienti alla gestione della pipeline. Attinge da oltre 275 milioni di contatti e 70 milioni di aziende, arricchiti con cambiamenti di lavoro in tempo reale, aggiornamenti tecnologici e segnali di intenzione di acquisto.

Una volta definito il profilo del cliente ideale (ICP), Apollo AI identifica i lead più adatti e li classifica in base a segnali comportamentali quali aperture di email, visite al sito e cronologia delle interazioni in uscita. Queste informazioni vengono poi tradotte in suggerimenti di messaggi personalizzati in base al contesto di ciascun potenziale cliente, consentendo ai team di utilizzare l'IA per l'analisi dei dati senza abbandonare il proprio flusso di lavoro commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apollo IA

Prova Pipeline Builder per identificare i lead ideali utilizzando oltre 65 filtri, segnali di intenzione e arricchimento in tempo reale

Ottieni riepiloghi/riassunti delle riunioni, follow-up e passaggi generati automaticamente utilizzando la trascrizione intelligente e le informazioni pre-chiamata di Call Assistant

Lancia sequenze multicanale con email personalizzate dall'IA, chiamate con un solo clic e protezione della deliverability integrata

Ottieni informazioni dettagliate come modelli di chiamate vincenti, playbook per la gestione delle obiezioni e strategie di messaggistica attraverso l'AI Chatbot e l'analisi delle chiamate di Apollo

Limiti di Apollo IA

Alcuni utenti segnalano che i dati di contatto sono accurati solo al 65% circa, in particolare per i numeri di cellulare e le regioni EMEA

Le funzionalità chiave sono riservate ai piani di livello superiore, il che comporta flussi di lavoro di outreach incompleti per gli utenti base

Prezzi di Apollo IA

Free

Base: 59 $/mese per utente

Professional: 99 $ al mese per utente

Organizzazione: 149 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Apollo AI

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

4. Clari (ideale per la previsione di fatturato e l'analisi delle trattative con approfondimenti IA in tempo reale)

tramite Clari

Clari è uno strumento di vendita basato sull'intelligenza artificiale creato per i team di vendita che necessitano di precisione, visibilità e controllo sull'intero funnel di vendita. Tutto funziona su Revenue Context™, un livello di intelligenza proprietario che estrae segnali da ogni interazione, accordo, previsione e aggiornamento CRM per alimentare una nuova classe di agenti AI creati per l'esecuzione.

Dall'ispezione delle trattative in tempo reale al coaching guidato con precisione e alla generazione di email, gli agenti dello strumento gestiscono tutto. Esaminano i rischi della pipeline, individuano i passaggi successivi, generano email personalizzate e raccomandano azioni a tutti i livelli dell'organizzazione delle entrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clari

Diagnostica lo stato di salute delle trattative con /IA Deal Inspection e valuta le opportunità aperte rispetto a criteri di successo comprovati, individuando eventuali lacune nell'esecuzione

Cogli i temi con AI Smart Topics e individua i segnali critici per la conclusione dell'affare, come la pressione sui prezzi o i fattori di rischio, dalle chiamate, dalle email e dalle riunioni

AI Smart Feed , in modo da poter agire tempestivamente sui segnali, Ottieni un riassunto curato dei momenti chiave dell'attività dei rappresentanti con, in modo da poter agire tempestivamente sui segnali, migliorando la produttività commerciale

Scrivi email più efficaci con IA Smart Prospecting and Follow-Ups per un outreach basato sul valore

Limiti di Clari

Le visualizzazioni delle colonne non sono facilmente personalizzabili per tutti gli utenti

I rappresentanti potrebbero dover mantenere fogli di calcolo paralleli per il monitoraggio dettagliato delle trattative

Prezzi Clari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clari

G2: 4,6/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clari?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Mi piace la semplicità e la facilità d'uso di Clari quando aggiorna i passaggi successivi relativi a prezzi, fasi e timestamp mentre esamino i miei accordi più importanti. È anche facile effettuare la previsione dei miei risultati mensili, trimestrali e annuali con il mio direttore quando esaminiamo la reportistica e la pipeline. Non mi piace il fatto di non poter aggiornare determinate metriche a meno che non le abbia prima modificate in Salesforce Lightning Opportunity. A parte questo, tutto è piuttosto semplice da usare e da navigare.

Mi piace la semplicità e la facilità d'uso di Clari quando aggiorna i passaggi successivi relativi a prezzi, fasi e timestamp mentre esamino i miei accordi più importanti. È anche facile effettuare la previsione dei miei risultati mensili, trimestrali e annuali con il mio direttore quando esaminiamo la reportistica e la pipeline. Non mi piace il fatto di non poter aggiornare determinate metriche a meno che non le abbia prima modificate in Salesforce Lightning Opportunity. A parte questo, tutto è piuttosto semplice da usare e da navigare.

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato a attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti ClickUp AI aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, nota di riunione, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

5. Artisan (ideale per rappresentanti commerciali autonomi basati sull'IA che interagiscono con i lead e li qualificano come farebbero gli esseri umani)

via Artisan

Artisan è un motore outbound full-stack alimentato da dipendenti AI. Ava, il suo SDR IA, sostituisce il lavoro manuale e ripetitivo della ricerca tradizionale di potenziali clienti con un'automazione intelligente. Dall'individuazione del traguardo giusto alla creazione di contatti iper-personalizzati, gestisce l'intero flusso di lavoro outbound.

Puoi implementare IA Playbooks per standardizzare il tono dei tuoi messaggi e delle tue attività di outreach e garantire l'adozione delle best practice a livello aziendale. Nel frattempo, i dashboard di analisi ti consentono di vedere in tempo reale quali account sono più coinvolgenti, aiutandoti a perfezionare il targeting.

Le migliori funzionalità/funzioni di Artisan

Implementa flussi di lavoro di outreach senza codice tramite email e LinkedIn con il generatore di sequenze

Individua i lead ad alto potenziale con Data Miner di Ava, che raccoglie dati tecnografici, firmografici e relativi alle intenzioni, come annunci di assunzioni e notizie sui finanziamenti

Gestisci la deliverability delle email per evitare che finiscano nella cartella spam, utilizzando il monitoraggio in tempo reale dello stato della casella di posta, limiti di invio dinamici e il riscaldamento automatico delle email

Accedi a oltre 300 milioni di contatti B2B in più di 200 paesi attraverso il suo database integrato

Limiti artigianali

Mancanza di granularità della reportistica, poiché il monitoraggio del tempo include le cancellazioni, distorcendo il risultato

I messaggi sembrano generici, robotici e privi di personalizzazione

Prezzi artigianali

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli artigiani

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: usa il modello BANT (Budget, Authority, Need, Timing) come guida per la conversazione. Invece di chiedere "Chi è il decisore?", prova a chiedere "Chi altro di solito interviene in acquisti come questo?". In questo modo la domanda risulterà più naturale e ti fornirà un contesto più approfondito.

6. Regie. ai (ideale per sequenze commerciali generate dall'IA su misura per i profili e le intenzioni degli acquirenti)

tramite Regie.ai

RegieOne è una piattaforma di vendita basata sull'intelligenza artificiale progettata per i team di vendita che hanno bisogno di personalizzare la comunicazione su larga scala. Qui, i rappresentanti umani e gli agenti IA lavorano insieme su tutto, dal piano delle persone da contattare alle riunioni in calendario. Utilizza contenuto intelligente e feedback in tempo reale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle vendite nella parte superiore del funnel.

Il motore di contenuto IA e la messaggistica IA della piattaforma scrivono modelli e creano interi programmi di outbound utilizzando la voce del tuo marchio, le informazioni ICP e i dati sulle prestazioni passate. Le cadenze includono email personalizzate, messaggi LinkedIn, script di chiamata e prompt vocali, tutti adattati automaticamente al settore, al titolo e alla fase del percorso dell'acquirente.

Regie. ai: le migliori funzionalità/funzioni

Avvia il pilota automatico per trovare lead, arricchire i dati di contatto ed eseguire sequenze outbound complete

Utilizza il IA Dialer integrato nella piattaforma per gestire chiamate ad alto volume con un massimo di nove chiamate parallele per ogni profilo di potenziale cliente

Lascia che gli agenti IA identifichino i visitatori, arricchiscano i dati di contatto e inizino a coltivare le relazioni in base al comportamento

Limiti di Regie. ai

Non c'è abbastanza flessibilità per modificare le campagne

Occasionalmente, lo strumento genera contenuto che include elementi inappropriati (ad esempio, suggerendo un invito a prendere un caffè quando non è pertinente)

Prezzi di Regie. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Regie. ai

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Regie. ai?

Direttamente da una recensione su G2:

In qualità di responsabile delle vendite interne, insegnare ai rappresentanti come scrivere mi è sempre sembrato impossibile. […] Regie. ai prende le tue idee grezze e crea una campagna di vendita olistica, ottimizzata per i dirigenti impegnati. È così facile pensare troppo alla comunicazione via email, finendo per mettere in discussione le proprie decisioni. Regie. ai elimina questo ostacolo! A volte le email sono troppo semplici. È raro che io utilizzi la campagna generata "così com'è". Proprio come ChatGPT, è meglio utilizzarlo come generatore di idee/piattaforma di lancio. Il blocco dello scrittore è ormai un ricordo del passato!

In qualità di responsabile delle vendite interne, insegnare ai rappresentanti come scrivere mi è sempre sembrato impossibile. […] Regie. ai prende le tue idee grezze e crea una campagna di vendita olistica, ottimizzata per i dirigenti impegnati. È così facile pensare troppo alla comunicazione via email, finendo per mettere in discussione le proprie decisioni. Regie. ai elimina questo ostacolo! A volte le email sono troppo semplici. È raro che io utilizzi la campagna generata "così com'è". Proprio come ChatGPT, è meglio utilizzarlo come generatore di idee/piattaforma di lancio. Il blocco dello scrittore è ormai un ricordo del passato!

7. Claygent (ideale per l'automazione della ricerca e l'arricchimento delle informazioni di vendita basato sull'IA)

tramite Claygent

Claygent è l'agente di ricerca basato sull'IA di Clay che sostituisce il noioso lavoro di routine che rallenta i funnel di vendita. Integra dati firmografici, tecnografici e di intenzione provenienti da origini dati come LinkedIn, Crunchbase e il tuo CRM. Lo strumento AI Profiler identifica gli account target con la più alta propensione all'acquisto e genera automaticamente sequenze di outreach in più passaggi.

Puoi chiedere a Claygent qualsiasi cosa, da "Questa azienda è favorevole al lavoro da remoto?" a "Chi era la funzionalità/funzione nel loro ultimo caso di studio?", e lui troverà le risposte. Il suo intelligente scheduler redige i programmi delle riunioni e riepiloga/riassume i punti di contatto precedenti, le sfide degli acquirenti e le informazioni sulla concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claygent

Individua le persone in posizione nei casi di studio o nei blog recenti per verificare se sono ancora attive

Personalizza quando e come i dati vengono arricchiti utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale con AI Formula Generator

Seleziona automaticamente l'origine dati più adatta per ogni arricchimento in base alla regione, al settore o alla dimensione dell'azienda utilizzando regole di condizione

Limiti di Claygent

Applica un limite di 200 richieste al minuto, con un impatto sull'importazione di elenchi in blocco

Il punteggio dell'account viene aggiornato ogni 30 minuti, ritardando la ridefinizione delle priorità in tempo reale

Prezzi di Claygent

Free

Starter: 149 $/mese per utente

Explorer: 349 $/mese per utente

Pro: 800 $/mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claygent

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Nel 2005, Kyle MacDonald ha iniziato con una semplice graffetta rossa e ha deciso di scambiarla con qualcosa di meglio. Attraverso una serie di 14 scambi, che andavano da una penna a forma di pesce a una motoslitta, fino ad arrivare a un ruolo in un film, è riuscito finalmente a ottenere una casa in Canada! Questo è un esempio di come le vendite richiedano creatività, perseveranza e capacità di costruire relazioni.

8. Gong (il migliore per l'analisi della conversazione basata sull'IA e il rilevamento dei rischi nelle trattative)

tramite Gong

Gong è una piattaforma di revenue intelligence che sfrutta l'IA per acquisire, analizzare e contestualizzare il tuo funnel di vendita, fornendoti informazioni basate sui dati. A differenza dei tradizionali strumenti di generazione di lead, si concentra su ciò che accade dopo le conversazioni di vendita. La sua Conversation AI trascrive e tagga i momenti critici per la conclusione dell'affare, come le obiezioni sui prezzi, le menzioni alla concorrenza e gli indizi dei decisori.

I responsabili commerciali lo adorano perché permette di individuare ciò che funziona, formare i rappresentanti e individuare le trattative a rischio prima che si raffreddino. E con funzionalità/funzione come Meeting IQ, i tuoi rappresentanti ottengono una rapida panoramica delle conversazioni passate, di chi è in linea e di cosa dire, in modo da essere sempre un passaggio avanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Simula conversazioni commerciali reali con AI Trainer , utilizzando un roleplay basato sull'IA che riproduce il comportamento, le obiezioni e i profili dei clienti reali

Concludi accordi utilizzando oltre 300 segnali di conversazione e la tua metodologia per migliorare la probabilità di successo e la fiducia nella pipeline utilizzando IA Deal Predictor

AI Theme Spotter Individua i cambiamenti del mercato e scopri nuove obiezioni, menzioni della concorrenza e obiettivi di vendita nei tuoi dati delle chiamate utilizzando

Fai coaching più velocemente con IA Call Reviewer e identifica automaticamente i modelli di conversazione, le lacune e i momenti di coaching

Limiti di Gong

Limita il limite di spazio di archiviazione per le registrazioni grezze a 24 mesi sui piani standard

Non offre supporto per tassonomie di tagging delle chiamate completamente personalizzate al di fuori della sua libreria integrata

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Un utente ha condiviso questa feedback:

Gong ha davvero aiutato il nostro team di vendita a crescere, mettendo tutti i nostri AE sulla stessa pagina e continuando a formarli per renderli venditori più forti. A volte la funzione di ricerca sembra non funzionare e l'accesso è lento all'inizio. A parte questo, non posso davvero lamentarmi. Queste due cose sono davvero insignificanti.

Gong ha davvero aiutato il nostro team di vendita a crescere, mettendo tutti i nostri AE sulla stessa pagina e continuando a formarli per renderli venditori più forti. A volte la funzione di ricerca sembra non funzionare e l'accesso è lento all'inizio. A parte questo, non posso davvero lamentarmi. Queste due cose sono davvero insignificanti.

9. Lavender IA (ideale per il coaching via email in tempo reale e i messaggi commerciali ottimizzati dall'IA)

tramite Lavender IA

Lavender IA si trova direttamente nella tua finestra In Arrivo, analizza le bozze delle email in tempo reale e le valuta in base al tono, alla personalizzazione, alla struttura e alla lunghezza. Combina la psicologia comportamentale, le best practice di scrittura commerciale e i suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutare i rappresentanti ad aumentare i tassi di risposta e ridurre i tempi di invio.

Il vero protagonista qui è Ora, l'agente commerciale intelligente basato sull'IA di Lavender. Ti aiuta a redigere il tuo primo contatto inserendo personalizzazioni con dati dei clienti personalizzati in tempo reale e adattando il tono in base alla psicologia del destinatario.

Le migliori funzionalità/funzione di Lavender IA

Valuta le email con precisione utilizzando Email Coach e ottieni immediatamente una valutazione di risposta e suggerimenti pratici mentre scrivi

Aggiungi personalizzazione su larga scala utilizzando l' Assistente di personalizzazione che estrae dati sui potenziali clienti, menzioni nelle notizie, tratti della personalità e introduzioni suggerite

Lavender Anywhere e porta il suo potere di coaching su qualsiasi piattaforma di email Utilizza i modelli di piano di vendita cone porta il suo potere di coaching su qualsiasi piattaforma di email

Limiti di Lavender IA

Si concentra esclusivamente sulla comunicazione via email e non offre supporto per chiamate, riunioni o cadenze multicanale

Tonalità eccessivamente rigide a volte penalizzano le email appropriate al contesto

Prezzi di Lavender IA

Base: Gratis

Starter: 29 $ al mese per utente

Individual Pro: 49 $ al mese per utente

Team Plan: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lavender IA

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: negli anni '30, gli studi cinematografici scoprirono che i potenziali spettatori avevano bisogno di vedere la pubblicità di un film almeno sette volte prima di decidere di andare a vederlo. Questa intuizione portò alla " Regola del 7", un principio di marketing secondo cui un potenziale cliente deve entrare in contatto con il messaggio di un marchio almeno sette volte prima di agire.

tramite HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub è uno strumento CRM basato sull'intelligenza artificiale che aiuta i team commerciali a concentrarsi sui tempi, sul contesto e sulla pertinenza per concludere le trattative. Combina la ricerca di potenziali clienti, il coinvolgimento e la gestione della pipeline in un'unica piattaforma.

Ciò che distingue Sales Hub è la sua profonda integrazione con il più ampio ecosistema CRM di HubSpot, che lo rende particolarmente efficace per i responsabili delle vendite che desiderano una visibilità completa del funnel. Le notifiche intelligenti e il monitoraggio delle attività in tempo reale aiutano inoltre i rappresentanti a coinvolgere i potenziali clienti al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Sales Hub

Raggiungi il traguardo migliore utilizzando Breeze Prospecting Agent , che consente il lead scoring e la ricerca commerciale basati sull'IA

Crea flussi di outreach personalizzati con Sequences e avvia workflow dinamici e multi-passaggio per email e attività

Accelera la velocità della pipeline con AI Guided Selling , consentendo ai rappresentanti di agire su code di attività intelligenti, riepiloghi giornalieri delle trattative e elenchi di cose da fare in ordine di priorità

Prepara e dai seguito alle riunioni all'istante con uno scheduler intelligente che registra automaticamente i risultati delle riunioni, genera follow-up e mantiene il tuo calendario pieno

Limiti di HubSpot Sales Hub

Le sequenze di email non dispongono della logica di ramificazione sfumata o dei flussi di lavoro condizionali presenti negli strumenti più avanzati

La previsione è basilare e meno adattabile alle grandi organizzazioni commerciali con più prodotti

Prezzi di HubSpot Sales Hub

Free

Starter: 20 $ al mese per utente

Professional: 100 $ al mese per utente

*azienda: 150 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (oltre 12.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Sales Hub?

Ecco una prospettiva di prima mano tratta da una recensione su G2:

Le automazioni, l'organizzazione, la comunicazione, la funzione, la capacità di marketing e molto altro ancora sono stati estremamente utili per la nostra organizzazione! [...] Abbiamo integrato PandaDoc e i due sistemi lavorano perfettamente insieme. Siamo molto soddisfatti della potenza di HubSpot Sales. Sappiamo che le opzioni sono valide e che ci vuole solo tempo per capire quale sia la più adatta alle nostre esigenze, ma è qui che il team commerciale di HubSpot ci ha aiutato.

Le automazioni, l'organizzazione, la comunicazione, la funzione, la capacità di marketing e molto altro ancora sono stati estremamente utili per la nostra organizzazione! […] Abbiamo integrato PandaDoc e i due sistemi lavorano perfettamente insieme. Siamo molto soddisfatti della potenza di HubSpot Sales. Sappiamo che le opzioni sono ottime e che ci vuole solo un po' di tempo per capire quale sia la più adatta alle nostre esigenze, ma è qui che il team commerciale di HubSpot ci ha aiutato.

11. Drift (ideale per chatbot IA che qualificano i lead e prenotano riunioni in tempo reale)

tramite Salesloft

Drift, ora parte della piattaforma Salesloft, aiuta i team di vendita a gestire il traffico in entrata sul sito web acquisendo e indirizzando i lead in tempo reale. Utilizza playbook di chat personalizzabili e logiche di routing per identificare i segnali di acquisto e coinvolgere i visitatori 24 ore su 24.

Per i team che fanno ampio ricorso a strategie inbound o basate sugli account, questo strumento funge anche da strumento di email marketing basato sull'IA che garantisce che nessun segnale di interesse venga trascurato. La piattaforma è preziosa per accelerare la velocità di generazione dei lead e qualificare i potenziali clienti prima ancora che un rappresentante umano passi il primo passaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Ottieni l'automazione dell'acquisizione dei lead in entrata con Drift Chat Agent , che gestisce istantaneamente le conversazioni con i potenziali clienti

Qualifica e indirizza i lead in tempo reale in base a dati firmografici, comportamentali o CRM, assicurandoti che i visitatori più interessati vengano indirizzati direttamente al venditore giusto

Allinea i risultati del Chattare con gli obiettivi della pipeline utilizzando analisi delle prestazioni collegate direttamente ai moduli Deals e Forecast di Salesloft

Limiti di Drift

La sua efficacia diminuisce significativamente senza elevati volumi di traffico in entrata

Il passaggio senza soluzione di continuità tra i rappresentanti in scenari di routing complessi può richiedere logiche personalizzate o soluzioni alternative

Prezzi Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,5/5 (oltre 4.100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

12. Humantic IA (ideale per approfondimenti sugli acquirenti basati sulla personalità e coinvolgimento commerciale iper-personalizzato)

tramite Humantic IA

Humantic /IA aiuta i rappresentanti commerciali a personalizzare la loro attività di outreach utilizzando informazioni sulla personalità invece dei soli dati aziendali. Esamina fattori quali l'attività sui social media e lo stile di comunicazione per creare profili che rivelano come ogni potenziale cliente preferisce essere avvicinato.

Utilizzando il modello di personalità "Dominanza, Influenza, Stabilità e Coscienziosità" (DISC), fornisce consigli pratici, come quali messaggi evitare, come costruire la fiducia e come ogni stakeholder prende le decisioni. Integra anche l'intelligenza artificiale generativa nel commerciale. Tutto ciò lo rende uno strumento utile per i team che vendono a organizzazioni complesse con più decisori, che hanno bisogno di personalizzare la comunicazione su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Humantic IA

Collegati a Google Calendar o al calendario di Outlook per ottenere informazioni sui partecipanti, compreso lo stile decisionale individuale e le preferenze di comunicazione

Utilizza le mappature del comitato acquisti per rappresentare visivamente l'influenza, l'allineamento e la compatibilità di personalità tra tutti i responsabili delle decisioni

Migliora le strategie di acquisizione dei client con l'arricchimento omnicanale che integra le caratteristiche degli acquirenti in piattaforme come Outreach o Salesloft

Limiti dei limiti dell'IA di Humantic

I profili di personalità potrebbero essere in ritardo di diverse settimane rispetto ai recenti cambiamenti di ruolo o al contenuto pubblicato di recente

Affidarsi ai segnali sociali disponibili pubblicamente può distorcere i profili verso potenziali clienti più attivi sui social media

Prezzi di Humantic IA

Organizzazione

Startup: 275 $/mese

Crescita: 1050 $/mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Individuale

Pro: 40 $/mese (fatturato annualmente)

Esperto: 50 $ al mese

Titolare: 75 $/mese

Valutazioni e recensioni di Humantic IA

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Humantic IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su questo strumento:

Humantic AI è stato uno strumento prezioso nel mio approccio al networking e alla creazione di team di progetto coesi. La sua capacità di analizzare e prevedere i tratti della personalità mi ha permesso di adattare efficacemente le mie strategie di comunicazione, favorendo connessioni e collaborazioni più solide. Tuttavia, ho notato occasionali discrepanze nelle valutazioni della personalità per ruoli di nicchia e le opzioni di personalizzazione per adattare completamente lo strumento alle esigenze aziendali specifiche sono limitate.

Humantic IA è stato uno strumento prezioso nel mio approccio al networking e alla creazione di team di progetto coesi. La sua capacità di analizzare e prevedere i tratti della personalità mi ha permesso di adattare efficacemente le mie strategie di comunicazione, favorendo connessioni e collaborazioni più solide. Tuttavia, ho notato occasionali discrepanze nelle valutazioni della personalità per ruoli di nicchia e le opzioni di personalizzazione per adattare completamente lo strumento alle esigenze aziendali specifiche sono limitate.

tramite Seamless IA

Progettato per i responsabili commerciali stanchi di elenchi di lead obsoleti e flussi di lavoro disconnessi, Seamless. IA identifica, convalida e arricchisce i dati di contatto e aziendali in pochi secondi. Come software CRM B2B, funziona come un motore di ricerca basato sull'IA, attingendo da oltre 1,3 miliardi di contatti commerciali e 121 milioni di profili aziendali.

È utile per creare elenchi di potenziali clienti mirati con precisione, ridurre il tempo dedicato alla ricerca manuale e automatizzare le fasi iniziali del tuo funnel con dati ad alta conversione.

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA senza soluzione di continuità

Attiva Buyer Intent per identificare i potenziali clienti già presenti sul mercato e pronti a interagire

Sfrutta l'arricchimento dei dati per trasformare qualsiasi contatto parziale in un profilo completo con email, numeri di telefono e informazioni aziendali

Utilizza la ricerca IA per raccogliere informazioni su qualsiasi lead, background aziendale, storia dei finanziamenti o approfondimenti sul profilo dell'acquirente

Limiti dell'IA senza soluzione di continuità

Lo scraping in tempo reale può produrre falsi positivi, soprattutto in caso di cambiamenti di lavoro o validità dell'email

Durante le importazioni in blocco su Salesforce o HubSpot potrebbero verificarsi duplicazioni di dati o errori nell'inserimento dei contatti

Prezzi IA senza soluzione di continuità

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni IA senza soluzione di continuità

G2: 4,4/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Seamless IA?

Una recensione G2 degna di nota:

Mi piace molto come Seamless. IA renda così facile trovare informazioni di contatto accurate e dettagli sulle aziende. È super veloce e i dati sono sempre aggiornati, il che mi fa risparmiare un sacco di tempo quando devo monitorare i decisori. Inoltre, la piattaforma è piuttosto intuitiva, quindi posso iniziare a usarla e portare a termine il lavoro senza una curva di apprendimento ripida. […]

Mi piace molto come Seamless. IA renda così facile trovare informazioni di contatto accurate e dettagli sulle aziende. È super veloce e i dati sono sempre aggiornati, il che mi fa risparmiare un sacco di tempo quando devo rintracciare i decisori. Inoltre, la piattaforma è piuttosto intuitiva, quindi posso iniziare a usarla e portare a termine il lavoro senza una curva di apprendimento ripida. […]

🔍 Lo sapevi? Le chiamate a freddo hanno un basso tasso di esito positivo. Solo il 2,3% circa delle chiamate a freddo ha effettivamente un risultato positivo, che sia un appuntamento o una vendita, che spinge le aziende ad adottare una strategia di vendita inbound e basata sulle relazioni.

Consenti l'automazione delle vendite end-to-end con ClickUp

Siamo realistici: l'automazione commerciale non dovrebbe richiedere una dozzina di strumenti scollegati tra loro. Dopo aver esplorato alcuni dei migliori agenti IA per il commerciale, una cosa è evidente: semplicità, velocità e automazione intelligente vincono.

Con ClickUp, elimini il work sprawl e ottieni un'unica piattaforma in cui gli agenti AI gestiscono i flussi di lavoro di routine, come gli aggiornamenti della pipeline, l'assegnazione dei lead e il follow-up delle attività. ClickUp Brain interviene per riepilogare/riassumere le trattative, generare automaticamente le risposte alle email e fornire informazioni dettagliate dal tuo spazio di lavoro in pochi secondi.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e trasforma ogni punto di contatto in entrate! ✅