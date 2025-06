Modelli gratuiti per turni infermieri per semplificare la pianificazione dei turni e l'assegnazione del personale

Sono le 2 del mattino e il tuo ospedale è a corto di personale [di nuovo]. Un infermiere si è appena dato malato e un altro è sull'orlo dell'esaurimento per i turni consecutivi. Ora ti affanni a trovare un sostituto prima che l'assistenza ai pazienti ne risenta.

Controlli il programma, ma è un disastro con modifiche dell'ultimo minuto, doppie prenotazioni e nessuna registrazione chiara di chi è disponibile.

Una cattiva pianificazione del personale infermieristico è un incubo. Senza un sistema chiaro e strutturato, la gestione dei turni diventa una crisi quotidiana. Il modello di pianificazione del personale infermieristico giusto è essenziale per mantenere il tuo team equilibrato e i tuoi pazienti assistiti.

Scopri i migliori modelli di turni infermieristici per mantenere il tuo team organizzato e garantire l'efficienza della tua struttura ospedaliera.

Cosa sono i modelli di turni infermieristici?

I modelli di turni infermieristici sono strumenti preformattati che aiutano le strutture sanitarie a creare e gestire in modo efficiente un programma di lavoro efficace per gli infermieri. Forniscono un layout strutturato per assegnare i turni, monitorare le ore e garantire una copertura adeguata del personale.

Questi modelli aiutano a prevenire conflitti di pianificazione, ridurre gli straordinari e garantire la conformità alle leggi sul lavoro. Possono essere personalizzati in base ai turni, alla disponibilità del personale e alle esigenze dei pazienti.

Utilizzando i modelli di turni infermieristici, gli amministratori risparmiano tempo, migliorano il coordinamento del personale e garantiscono un'assistenza continua ai pazienti. Inoltre, se abbinati alle app per la pianificazione del lavoro, la pianificazione diventa ancora più semplice grazie alle notifiche automatiche e al monitoraggio in tempo reale.

📖 Leggi anche: Abbiamo testato i migliori sistemi di rilevazione delle presenze da remoto

Cosa rende un modello di programma infermieristico efficace?

Un modello di programma infermieristico ben strutturato è essenziale per garantire operazioni senza intoppi e carichi di lavoro equilibrati. Un modello solido semplifica la pianificazione dei turni, previene i conflitti e supporta il benessere del personale.

Ecco gli elementi chiave di un modello di programma infermieristico efficace:

Assegnazione dei turni: definisce chiaramente le preferenze relative ai turni e le rotazioni mensili per garantire una copertura adeguata ed evitare lacune nella pianificazione delle risorse

Gestione delle assenze: include una sezione per il monitoraggio delle richieste di ferie, vacanze e giorni di malattia per semplificare la pianificazione della forza lavoro

Distribuzione del carico di lavoro: garantisce che i turni siano distribuiti equamente tra il personale per ridurre al minimo il burnout e migliorare l'efficienza

Opzioni di personalizzazione: si adatta a diversi modelli di turni, reparti ospedalieri ed esigenze di personale grazie a una struttura flessibile

Modifiche in tempo reale: consente di apportare rapidamente modifiche in caso di assenze impreviste o cambi di turno dell'ultimo minuto

Comunicazione trasparente: fornisci agli infermieri un facile accesso ai loro turni per ridurre le incomprensioni e i conflitti dell'ultimo minuto

Scegliere il modello giusto aiuta gli ospedali e le strutture sanitarie a mantenere un processo di pianificazione ben organizzato e senza stress. Con questo in mente, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli gratuiti di turni infermieristici disponibili oggi.

15 modelli di turni infermieristici per ottimizzare i turni

Se ti affidi ancora ai fogli di calcolo o ti affanni per coprire i turni dell'ultimo minuto, è ora di passare a un sistema migliore.

Questi modelli gratuiti per turni infermieristici di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, e altre fonti ti aiuteranno a creare piani di turni strutturati e senza problemi, migliorando al contempo il coordinamento del team.

Sebbene questi modelli gratuiti per turni infermieristici offrano un punto di partenza rapido, puoi anche utilizzare i flussi di lavoro personalizzabili, l'automazione basata sull'IA e le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp per garantire un processo di pianificazione senza intoppi e diventare un maestro nella pianificazione dei turni.

Ora con ClickUp, i 90 minuti necessari per effettuare un cambio turno sono ottimizzati in soli 10 minuti di lavoro, in cui devi solo svolgere il lavoro vero e proprio senza dover inviare più email.

Scopri oggi stesso i migliori modelli di turni infermieristici e elimina lo stress dalla gestione dei turni!

1. Il modello di programma di lavoro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni ogni turno in carreggiata e il tuo team organizzato con il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti ClickUp

Hai problemi con i turni dell'ultimo minuto e le lacune nell'orario? Mantieni tutto in ordine con un sistema strutturato e centralizzato.

Il modello di programma di lavoro dei dipendenti ClickUp garantisce che il personale sia bilanciato, che la conformità sia rispettata e che i cambiamenti dell'ultimo minuto non causino interruzioni.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia dei turni, delle ferie e della disponibilità del personale in un unico spazio centralizzato

Personalizza facilmente i turni per diversi team e reparti

Garantisci la conformità alle normative sull'orario di lavoro e previeni il burnout dei dipendenti

📌 Ideale per: Responsabili infermieristici e team delle risorse umane che devono bilanciare la disponibilità del personale infermieristico con le esigenze di assistenza dei pazienti

2. Il modello di blocco del programma ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità alle attività e blocca il tempo in modo efficiente con il software di blocco delle pianificazioni ClickUp

Non sarai più sommerso da attività sparse e email infinite. Il blocco delle attività porta chiarezza, aiutandoti a concentrarti su ciò che conta davvero senza corse dell'ultimo minuto.

Con il modello di blocco degli orari di ClickUp, puoi:

Assegna blocchi di tempo dedicati all'assistenza dei pazienti, alla documentazione e ai rapporti di turno

Evita doppie prenotazioni e conflitti dell'ultimo minuto nel personale

Garantisci passaggi di consegne senza intoppi con una chiara ripartizione delle responsabilità

Con funzionalità/funzioni quali dipendenze delle attività, monitoraggio della disponibilità e promemoria automatici integrati, questo modello aiuta gli infermieri responsabili e gli amministratori ospedalieri a gestire i carichi di lavoro senza interrompere l'assistenza ai pazienti.

📌 Ideale per: infermieri che devono conciliare turni, assistenza ai pazienti e orari serrati

3. Il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna, modifica e monitora facilmente i turni dei dipendenti in tempo reale con il modello di pianificazione dei turni di ClickUp

🔎 Lo sapevi? Gli ospedali con una pianificazione dei turni inadeguata possono registrare un aumento dell'assenteismo infermieristico, con conseguente carenza di personale e compromissione dell'assistenza ai pazienti.

Con funzionalità/funzioni integrate come visualizzazioni personalizzate, aggiornamenti automatici e modifiche flessibili, il modello di pianificazione dei turni ClickUp semplifica la pianificazione del personale infermieristico.

Questo modello offre un modo chiaro e visivo per organizzare i turni, aiutando i responsabili infermieristici a:

Assegna e modifica facilmente i turni con un'interfaccia drag-and-drop

Tieni traccia delle ferie, dei turni di lavoro e della disponibilità in tempo reale

Evita il caos dell'ultimo minuto garantendo una copertura adeguata del personale

📌 Ideale per: Responsabili infermieristici che gestiscono turni complessi e disponibilità del team

4. Il modello di report dei turni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza ogni turno e tieni informato il tuo personale con il modello di report dei turni di ClickUp

Nel settore sanitario i turni cambiano frequentemente e in un ospedale medio si effettuano più passaggi di consegne al giorno. Tuttavia, alcuni studi dimostrano che una comunicazione inadeguata durante questi passaggi contribuisce a quasi l'80% degli errori medici gravi .

Il modello di report dei turni di ClickUp mantiene il tuo team infermieristico allineato con report strutturati e dettagliati e garantisce che le informazioni essenziali sui turni siano registrate, condivise e facilmente accessibili.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia delle attività dei turni e documenta le attività chiave, gli incidenti e gli aggiornamenti in un unico posto

Garantisci passaggi di consegne fluidi con una documentazione chiara e accessibile

Analizza le tendenze per valutare le esigenze di personale e le prestazioni del team

📌 Ideale per: responsabili infermieristici e team delle risorse umane che effettuano il monitoraggio dei turni per garantire un coordinamento e una responsabilità senza intoppi

👀 Lo sapevi? Tra le cartelle cliniche dei pazienti e i passaggi di turno, gli infermieri dedicano una parte significativa del loro tempo alle pratiche burocratiche invece che alla cura diretta dei pazienti. Una pianificazione intelligente può aiutare a liberare il loro tempo.

5. Il modello di pianificazione oraria ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica la tua giornata con precisione utilizzando il modello di pianificazione oraria ClickUp

Ti capita mai di pensare che le ore di un turno non siano mai abbastanza? Tra l'assistenza ai pazienti, la documentazione e le attività impreviste, il tempo può volare.

Rimani aggiornato su ogni turno con un programma strutturato e suddiviso in blocchi di tempo. Il modello di programma orario ClickUp ti aiuta a pianificare con precisione ogni ora di lavoro, mantenendo i flussi di lavoro fluidi ed efficienti.

Ti permette di:

Struttura i turni in blocchi di tempo gestibili per una migliore organizzazione

Riduci le lacune nella pianificazione e migliora la gestione del tempo

Personalizza i turni in base al carico di lavoro, alle esigenze dei pazienti e alla disponibilità del team

📌 Ideale per: ospedali, cliniche e luoghi di lavoro con turni che richiedono un approccio ben strutturato alla pianificazione oraria

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione del tempo

6. Il modello di turni del personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza e gestisci senza sforzo i turni del personale con il modello di turni del personale ClickUp

Hai mai avuto un problema di personale che ti ha impedito di coprire un turno? Il modello di turni del personale di ClickUp ti offre una panoramica completa delle assegnazioni del personale per un periodo prolungato.

Un registro del personale ben organizzato garantisce che ogni turno sia registrato, aiutandoti ad assegnare le persone giuste al momento giusto.

Puoi utilizzarli per:

Semplifica la pianificazione dei turni per vedere chi sta lavorando e quando

Garantisci una distribuzione equa delle ore e previeni le lacune nella copertura mentre pianifichi i turni

Tieni traccia delle richieste di ferie per gestire le vacanze e i turni di lavoro

📌 Ideale per: team delle risorse umane e responsabili dei turni che necessitano di un sistema affidabile per monitorare in modo efficiente la disponibilità e la pianificazione del personale

7. Il modello di calendario ferie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia e gestisci le richieste di ferie in modo semplice con il modello di calendario ferie ClickUp

Niente manda all'aria un programma come le richieste di ferie dell'ultimo minuto o le vacanze che si sovrappongono. Il modello di calendario ferie ClickUp semplifica la gestione delle ferie, così puoi sempre vedere chi è disponibile e quando.

Utilizza questo modello per:

Monitora le ferie dei dipendenti in un unico posto, riducendo i conflitti di pianificazione

Automatizza l'approvazione e il monitoraggio delle ferie per un processo di richiesta più fluido

Mantieni la visibilità in tempo reale sulla disponibilità del personale per pianificare in anticipo

📌 Ideale per: team e responsabili delle risorse umane che necessitano di un modo strutturato ed efficiente per ottimizzare la gestione delle ferie

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

8. Il modello di pianificazione 24 ore su 24 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci i turni di un'intera giornata in modo efficiente con il modello di pianificazione oraria di 24 ore di ClickUp

Gli ospedali non dormono mai, e nemmeno la pianificazione. Con l'assistenza ai pazienti che va avanti 24 ore su 24, è fondamentale garantire una copertura completa per ogni ora del giorno. Elimina le congetture dalla pianificazione e assicurati che ogni turno funzioni come un orologio con il modello di pianificazione 24 ore su 24 di ClickUp.

Con questo modello puoi:

Pianifica e monitora i turni infermieristici in un formato strutturato su 24 ore

Automatizza avvisi e promemoria per transizioni di turno senza intoppi

Monitora lo stato di avanzamento e modifica i turni in tempo reale

📌 Ideale per: Responsabili infermieristici e team delle risorse umane che devono bilanciare la disponibilità del personale con l'assistenza ai pazienti, mantenendo al contempo l'efficienza delle operazioni e riducendo lo stress

💡 Suggerimento: Imposta promemoria automatici dei turni con ClickUp per avvisare gli infermieri dei loro prossimi turni, garantendo passaggi di consegne senza intoppi e riducendo i turni persi.

9. Il modello di pianificazione del team ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni il tuo team organizzato e sincronizzato con il modello di pianificazione del team ClickUp

Gestire il personale ospedaliero senza un programma strutturato è come gestire un pronto soccorso senza triage, il che può essere caotico e inefficiente. A differenza dei modelli di pianificazione specifici per turni o individuali, il modello di pianificazione del team ClickUp garantisce il coordinamento a livello di team, bilanciando i carichi di lavoro tra i reparti.

Con questo modello puoi:

Allinea turni e attività tra i team per una trasparenza totale

Distribuisci equamente i carichi di lavoro per evitare il burnout

Tieni traccia delle scadenze chiave per un coordinamento perfetto

Per approfondimenti sulla produttività dei dipendenti, consulta questa guida sul software di monitoraggio dei dipendenti.

📌 Ideale per: Responsabili infermieristici e amministratori ospedalieri che devono garantire una pianificazione efficiente a livello di team

10. Il modello di report di cambio turno di ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantite passaggi di turno senza intoppi con il modello di report di cambio turno di ClickUp

I passaggi di turno non sono solo una routine, ma sono fondamentali per la cura dei pazienti. Un aggiornamento mancante o un rapporto incompleto possono causare confusione, ritardi o persino errori medici.

A differenza del modello di rapporto sui turni, che tiene traccia delle attività e degli incidenti all'interno di un turno, il modello di rapporto sul cambio turno di ClickUp garantisce passaggi di consegne senza intoppi documentando gli aggiornamenti chiave sui pazienti, le attività non risolte e i dettagli essenziali per il team in entrata.

Con questo modello puoi:

Chiarisci le attività in sospeso per evitare che vengano trascurate le responsabilità

Segnalate in modo efficiente gli incidenti e gli aggiornamenti sui pazienti per garantire la continuità delle cure

Standardizza i passaggi di consegne per ridurre al minimo le incomprensioni e gli errori

📌 Ideale per: Responsabili infermieristici e supervisori di turno che devono garantire transizioni di turno fluide e accurate

💡 Suggerimento per gli utenti Pro: utilizza la "Vista Carico di lavoro" di ClickUp per vedere immediatamente la disponibilità degli infermieri, evitare conflitti di pianificazione e bilanciare i turni in modo efficace. Può mostrarti la capacità di ciascun infermiere con barre visive del carico di lavoro. Puoi trascinare e rilasciare i turni per riassegnarli o riprogrammarli facilmente, individuare le sovrapposizioni con la disponibilità in tempo reale e filtrare i turni per ruolo, reparto o tipo di turno. Ciò significa niente più aggiustamenti dell'ultimo minuto!

11. Il modello di programma di lavoro mensile ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica e organizza il carico di lavoro del tuo team senza sforzo con il modello di pianificazione mensile del lavoro di ClickUp

Pianificare un tipico programma infermieristico settimana per settimana è gestibile fino a quando non arriva il caos di fine mese. I programmi devono essere finalizzati per l'elaborazione delle buste paga, aumentando la pressione e riducendo la flessibilità.

Devi assicurarti che nessuno superi i limiti mensili di ore o i limiti contrattuali, il che aggiunge complessità. Inoltre, dopo un mese intero di turni, diventa più difficile bilanciare equità e riposo.

Un programma mensile ti offre una visione d'insieme delle esigenze di personale con largo anticipo, aiutandoti a prevedere le carenze, bilanciare i carichi di lavoro ed evitare riorganizzazioni dell'ultimo minuto. È qui che entra in gioco il modello di programma di lavoro mensile di ClickUp.

Utilizzali per:

Mappa in anticipo i turni degli infermieri per evitare lacune di copertura dell'ultimo minuto

Garantite livelli di personale critici durante le ore di punta in ospedale e i periodi di forte domanda

Assegna in modo efficace gli orari dei turni, i budget per gli straordinari e le risorse umane

📌 Ideale per: responsabili infermieristici, amministratori ospedalieri e team delle risorse umane che necessitano di una pianificazione strutturata e a lungo termine

👀 Lo sapevi? Gli infermieri comunicano spesso i cambi di turno attraverso canali informali. Affidarsi alle chat di gruppo invece che ai sistemi di pianificazione ufficiali può portare a confusione e cambiamenti dell'ultimo minuto.

12. Il modello di pianificazione 2-2-3 di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assegna turni 2-2-3, gestisci le richieste di ferie e monitora le ore di straordinario con il modello di pianificazione 2-2-3 di ClickUp

Il turno 2-2-3, noto anche come programma Panama o programma Pitman, è un modello di turni a rotazione spesso utilizzato in attività operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ospedali, produzione o servizi di emergenza.

Si riferisce a un ciclo di due settimane:

Settimana 1: 2 giorni di lavoro, 2 giorni liberi, 3 giorni di lavoro

Settimana 2: 2 giorni liberi, 2 giorni di lavoro, 3 giorni liberi

In un periodo di due settimane, ogni dipendente lavora sette turni, in genere di 12 ore ciascuno, per un totale di circa 84 ore ogni due settimane.

Gestire un modello di turni 2-2-3 in un ospedale significa garantire un organico uniforme, turni equi e un riposo adeguato per tutti. Senza un sistema strutturato, il monitoraggio di chi è in servizio, chi è fuori servizio e chi sta facendo gli straordinari diventa caotico.

Il modello di pianificazione 2-2-3 di ClickUp mantiene le rotazioni organizzate, prevedibili e conformi, in modo che gli infermieri possano riposare adeguatamente mentre gli ospedali mantengono una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ti consentono di:

Assegna turni alternati evitando conflitti di pianificazione

Monitora gli straordinari e le assenze per evitare il burnout del personale

Assicurati che ogni turno sia completamente coperto senza corse dell'ultimo minuto

📌 Ideale per: Ospedali che gestiscono turni infermieristici a rotazione

🧠 Curiosità: il programma Panama è uno dei piani di turni utilizzati dall'aeronautica militare statunitense!

📖 Leggi anche: Che cos'è un programma di lavoro 9/80 e come funziona?

13. Il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle ore di lavoro, delle pause e degli straordinari in modo accurato con il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Il monitoraggio manuale delle ore di servizio, del tempo fatturabile e dell'allocazione delle risorse è un incubo. Una voce mancante può significare fatture errate, problemi con le buste paga o sforamenti di budget.

Il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp ti aiuta a registrare le ore di lavoro, automatizzare la fatturazione e migliorare il monitoraggio della produttività.

I vantaggi principali?

Registra con precisione le ore di servizio e il tempo fatturabile in un unico posto

Automatizza la fatturazione per pagamenti senza intoppi

Tieni traccia degli straordinari, delle assenze per malattia e della retribuzione totale per evitare discrepanze nei libri paga

Personalizza e automatizza le tabelle orarie con campi per tariffe orarie, assenze per malattia e retribuzione totale

📌 Ideale per: amministratori sanitari, team delle risorse umane e responsabili finanziari per semplificare la gestione delle buste paga e il monitoraggio delle risorse infermieristiche

💡 Suggerimento: Puoi inviare, rivedere e approvare le tabelle orarie in un unico posto, senza uscire da ClickUp! Guarda questo video per scoprire come.

14. Il modello di disponibilità per il programma personale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta le tue ore di disponibilità, gestisci gli appuntamenti ed evita conflitti di pianificazione con il modello di disponibilità personale ClickUp

Il modello di disponibilità personale di ClickUp offre agli infermieri uno spazio dedicato per inserire le loro preferenze di lavoro, mentre gli amministratori ospedalieri ottengono visibilità in tempo reale sulla disponibilità.

A differenza dei pianificatori di turni fissi o dei programmi basati sulla rotazione, questo modello consente agli infermieri di impostare in anticipo la loro disponibilità giornaliera, garantendo l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata senza interrompere la copertura ospedaliera. Con campi personalizzati per i turni preferiti, le richieste di ferie e il monitoraggio dell'equilibrio del carico di lavoro, questo modello ti consente di:

Consenti agli infermieri di impostare la propria disponibilità per soddisfare gli impegni personali

Tieni traccia delle richieste di ferie in tempo reale per evitare conflitti dell'ultimo minuto

Bilanciare i carichi di lavoro in modo efficiente utilizzando informazioni automatizzate sulle lacune nei turni

📌 Ideale per: Ospedali e strutture sanitarie che danno priorità a una pianificazione flessibile e orientata al personale

📮 Approfondimento ClickUp: Il nostro sondaggio sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata ha rilevato che il 46% dei lavoratori dedica 40-60 ore alla settimana al lavoro, mentre un incredibile 17% supera le 80 ore! Ma il lavoro non finisce qui: il 31% fatica a ritagliarsi del tempo per sé in modo costante. È la ricetta perfetta per il burnout. 😰 Ma sai una cosa? L'equilibrio sul lavoro inizia con la visibilità! Le funzionalità/funzioni integrate di ClickUp, come la vista Carico di lavoro e il monitoraggio del tempo, rendono facile visualizzare il carico di lavoro, distribuire le attività in modo equo e tenere traccia delle ore effettivamente lavorate, così saprai sempre come ottimizzare il lavoro e quando farlo. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

15. Il modello di programma per il personale infermieristico di Template. Net

La carenza di personale porta a un sovraccarico di lavoro per gli infermieri, mentre l'eccesso di personale grava sul budget. Il modello di pianificazione del personale infermieristico garantisce una copertura ottimale dei turni consentendo agli ospedali di assegnare gli infermieri in base al carico di pazienti, alle esigenze dei reparti e ai requisiti di conformità.

Con questo modello puoi:

Assegna i turni in modo strategico in base al carico di lavoro del reparto e alle esigenze di personale

Evita conflitti di pianificazione con il monitoraggio della disponibilità integrato

Garantisci l'equità distribuendo i turni in modo equo tra il personale

📌 Ideale per: responsabili infermieristici e amministratori ospedalieri per ottimizzare la copertura dei turni e la pianificazione della forza lavoro

Semplifica la pianificazione e la gestione del personale infermieristico con ClickUp

Che tu debba creare un programma per infermieri, una tabella oraria per il monitoraggio delle ore, un programma di 24 ore o un piano di turni a rotazione, nell'elenco sopra troverai il modello che fa per te.

Ma gli amministratori e i coordinatori ospedalieri sanno bene che gestire gli orari degli infermieri non significa solo riempire i turni, ma garantire un'assistenza ottimale ai pazienti, ridurre il burnout e migliorare la pianificazione della forza lavoro.

Tuttavia, strumenti scollegati e pianificazioni manuali creano inefficienze che fanno perdere tempo e risorse. Infatti, il 61% del tempo di lavoro viene speso nella ricerca e nell'aggiornamento delle informazioni, mentre il continuo passaggio da un'app all'altra porta a perdite di concentrazione e ritardi.

ClickUp offre una soluzione all-in-one per semplificare la pianificazione del personale infermieristico, automatizzare la reportistica e centralizzare la comunicazione. Elimina le attività ridondanti e migliora l'efficienza, consentendo ai team sanitari di concentrarsi su ciò che conta davvero: fornire assistenza agli infermieri e garantire cure eccezionali ai pazienti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!