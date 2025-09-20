10 software per database di reclutamento per organizzare e gestire i candidati

Per alcuni team, il reclutamento si basa sulla memoria.

Quella telefonata veloce della settimana scorsa. Una nota scarabocchiata durante il colloquio. Il curriculum che qualcuno ha giurato di aver inviato.

I dettagli si disperdono rapidamente e, nel frattempo, i candidati migliori se ne vanno.

Il software per database di reclutamento è stato creato proprio per risolvere questo problema. Ancorando la ricerca (nomi, conversazioni, Sequenza), tutto è raccolto in un unico posto, facile da trovare e ancora più facile da utilizzare.

Ecco 10 valide opzioni che vale la pena prendere in considerazione. 👀

10 software per database di reclutamento in sintesi

Nome dello strumento Caso d'uso Ideale per Prezzi* ClickUp Crea un sistema di assunzione unificato con flussi di lavoro, tag e dashboard personalizzabili Gestione di più ruoli e reclutatori in un unico spazio di lavoro Piano Free Forever; piani a pagamento disponibili Workable Guida i reclutatori attraverso pipeline strutturate con strumenti di conformità pronti per la revisione Semplificare le assunzioni nel rispetto della normativa vigente I piani a pagamento partono da 360 $ al mese Greenhouse Fornisce ai team strutture di valutazione e analisi della diversità Ridurre i pregiudizi e migliorare la coerenza nella valutazione dei candidati Prezzi personalizzati Zoho Recruit Si adatta facilmente grazie all'automazione, ai campi configurabili e al sourcing multicanale Processi personalizzati senza costi aggiuntivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 30 $/utente/mese Recruit CRM Bilancia il monitoraggio dei talenti con gli invii dei client e i portali white label Agenzie di reclutamento incentrate sull'esperienza del client I piani a pagamento partono da 100 $/utente/mese Manatal Abbina i ruoli ai candidati utilizzando profili arricchiti da /IA e raccomandazioni intelligenti Assunzioni all'avanguardia dal punto di vista tecnologico in diverse posizioni I piani a pagamento partono da 19 $/utente/mese Fetcher Automatizza la ricerca e il reclutamento utilizzando campagne email e approfondimenti sul coinvolgimento Reclutatori proattivi che ampliano il lavoro richiesto in uscita I piani a pagamento partono da 499 $ al mese SeekOut Individua candidati difficili da trovare attraverso la logica booleana, i dati di ricerca e i profili arricchiti Attingere a bacini di talenti di nicchia o sottorappresentati Prezzi personalizzati JobAdder Semplifica le attività quotidiane con modelli, azioni collettive e sincronizzazione perfetta dei dispositivi Reclutatori che ottimizzano i flussi di lavoro quotidiani e la mobilità Prezzi personalizzati Gem Mantiene i candidati passivi coinvolti con campagne di fidelizzazione a lungo termine e analisi dei dati Assunzioni basate sulle relazioni e crescita del bacino di talenti I piani a pagamento partono da 300 $ al mese

Cosa cercare in un software per database di reclutamento?

Il software giusto per database di reclutamento organizza i dati dei candidati, offre automazione alle attività più noiose e si adatta alle tecnologie di reclutamento del tuo team. Per scegliere il prodotto vincente, concentrati su questi requisiti indispensabili:

interfaccia utente intuitiva: *Semplifica il piano delle risorse umane con un design intuitivo, evitando al tuo team una curva di apprendimento ripida

Funzionalità di ricerca avanzate: Individua rapidamente i candidati ideali utilizzando filtri precisi, parole chiave e query basate sulle competenze

*abbinamento basato sull'IA: migliora la precisione allineando i profili dei candidati ai requisiti del lavoro attraverso algoritmi intelligenti

Integrazioni perfette: sincronizzazione con bacheche di annunci di lavoro, LinkedIn e piattaforme di email per semplificare la ricerca e la comunicazione

Flusso di lavoro automatizzato: Accelera le assunzioni gestendo attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato e la pianificazione dei colloqui

*strumenti di reportistica affidabili: forniscono metriche dettagliate per perfezionare le strategie e per il monitoraggio efficace delle prestazioni di assunzione

Accessibilità mobile: consente la gestione in mobilità dei candidati e delle attività da qualsiasi dispositivo

Architettura scalabile: Si adatta alle crescenti esigenze di assunzione senza compromettere la velocità o la funzione

Il miglior software per database di reclutamento

Per un'assunzione di successo non basta un posto dove archiviare i curriculum. Servono strumenti di reclutamento che aiutino a tenere tutto organizzato, a effettuare il monitoraggio dello stato e a prendere decisioni rapide.

Ecco le migliori opzioni per aiutarti a fare proprio questo. 👇

clickUp (ideale per il monitoraggio e la collaborazione end-to-end nel processo di assunzione)*

Stai attivando/disattivando freneticamente tra 17 schede del browser, cercando di capire quali candidati UI designer sono arrivati alla fase finale. È stato quello con il portfolio impressionante ma la connessione video instabile, o quello di cui il tuo sviluppatore capo parlava con entusiasmo in quel thread di email che non riesci a trovare?

La riunione dei dirigenti di domani si avvicina e hai solo dati frammentari. 📊

Entra in ClickUp: il tuo centro di comando per le assunzioni.

La soluzione ClickUp HR combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato su IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Utilizza attività di ClickUp per suddividere ogni ruolo in passaggi tracciabili e attuabili

Inizia creando il tuo flusso di lavoro di assunzione all'interno di ClickUp Tasks. Considera ogni ruolo come un'attività, ad esempio "Customer Success Manager - Costa orientale", e crea attività secondarie per ogni passaggio del processo di assunzione.

Assegna i reclutatori, imposta le date di scadenza, allega curriculum o portfolio e aggiungi commenti per contestualizzare.

Quindi aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per trasformare quel flusso di lavoro in un vero e proprio database. Aggiungi campi come "Sponsorizzazione visto necessaria", "Sovrapposizione fuso orario" o "Periodo di preavviso preferito". Quando devi ricoprire cinque ruoli contemporaneamente e hai bisogno di selezionare tutti i candidati disponibili per un lavoro a contratto entro due settimane, non dovrai più cercare a lungo.

Per avere una visione d'insieme chiara, passa a visualizzare tutto di ClickUp. 👇🏼

Esamina e confronta le informazioni sui candidati su larga scala utilizzando la vista Tabella di ClickUp

La vista Bacheca di ClickUp è perfetta quando si desidera trascinare i candidati attraverso le varie fasi: selezionati, intervistati e preselezionati. Nel frattempo, la vista Tabella di ClickUp è utile quando si confrontano elementi quali la retribuzione prevista, le note dei reclutatori o la fase di assunzione per i diversi ruoli.

Quando è il momento di approfondire, ClickUp Docs conserva tutto il contesto aggiuntivo proprio dove ti serve. Crea un documento per raccogliere valutazioni scritte, appunti dei colloqui o riepiloghi dei feedback, quindi collegalo direttamente all'interno di un'attività.

Supponiamo che il responsabile delle assunzioni fornisca un feedback dettagliato dopo la fase di selezione. È possibile centralizzare tali informazioni e taggare i reclutatori o le parti interessate per coinvolgerli, senza dover attivare/disattivare uno strumento.

Poi ci sono ClickUp Automazioni e IA Autopilot Agents, che gestiscono silenziosamente ciò che preferiresti non fare.

Termina di più con gli agenti AI di ClickUp

Imposta regole come: quando un'attività passa alla fase "Colloquio finale", avvisa il reclutatore e aggiungi una lista di controllo per i passaggi successivi. Oppure, quando un candidato viene contrassegnato come "Rifiutato", assegna automaticamente un'attività di follow-up via email e riporta il ruolo alla fase "Aperto". Sono cose che di solito sfuggono, ma ora non più.

E se preferisci non partire da zero, utilizza il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp. È già configurato con fasi di assunzione, modelli di attività e visualizzare su misura per il reclutamento.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

controlla i passaggi di consegne nelle varie fasi dell'assunzione: *Imposta le dipendenze delle attività di ClickUp in modo che nessuno salti la fila, ad esempio con il blocco delle approvazioni delle offerte fino a quando non vengono inviati tutti i feedback dei colloqui

Etichetta e raggruppa rapidamente i candidati: usa usa i tag ClickUp per organizzare i profili in base alle competenze, al tipo di ruolo o all'urgenza. Tag come "frontend dev" o "referral" aiutano a individuare più rapidamente i candidati giusti

sincronizzazione del tuo CRM per il contesto dei candidati: *Collega il tuo CRM alla piattaforma tramite ClickUp Integrations per importare messaggi, interazioni incollate e dettagli sulla fonte

Filtra la tua pipeline in base a ciò che conta: Applica i filtri per restringere la visualizzazione del database. Mostra solo "ruoli aperti a New York" o "candidati nella fase finale", senza bisogno di scorrere all'infinito

tieni traccia delle metriche di assunzione a colpo d'occhio: *Crea dashboard ClickUp per monitorare i progressi dei candidati, la disponibilità dei reclutatori e le sequenze specifiche per ogni ruolo

Epilogare/riassumere i profili dei candidati: Lascia che Lascia che ClickUp Brain analizzi lunghi moduli di candidatura o trascrizioni di colloqui e estragga i punti salienti chiave, come esperienza, competenze e segnali di allarme

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzione potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.440 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha scritto un recensore di G2 su ClickUp:

Come qualsiasi sistema di project management, richiede una certa pianificazione e configurazione (per garantire che il tuo team lo utilizzi allo stesso modo su tutta la linea), ma una volta soddisfatte le tue esigenze fondamentali, è molto facile da usare e personalizzare. Infatti, una delle cose che preferiamo di ClickUp è la sua personalizzazione. Offre una funzionalità/funzione di campi personalizzati che ti consente di creare qualsiasi campo pertinente che funzioni al meglio per il tuo team. Inoltre, dispone di dashboard che consentono di creare report filtrati in base a tali campi personalizzati. È davvero fantastico!

Come qualsiasi sistema di project management, richiede una certa pianificazione e configurazione (per garantire che il tuo team lo utilizzi allo stesso modo su tutta la linea), ma una volta soddisfatte le tue esigenze fondamentali, è molto facile da usare e personalizzare. Infatti, una delle cose che aggiungiamo ai preferiti di ClickUp è la sua personalizzazione. Offre una funzionalità di campi personalizzati che ti consente di creare qualsiasi campo pertinente che funzioni al meglio per il tuo team. Inoltre, dispone di dashboard che consentono di creare report filtrati in base a tali campi personalizzati. È davvero fantastico!

2. Workable (ideale per i team che necessitano di conformità e reportistica)

tramite Workable

Workable è come avere un esperto legale in materia di reclutamento e un analista di dati nel tuo team 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ti guida attraverso i flussi di lavoro di assunzione che sono bloccati per precisione legale, raccogliendo con cura ogni dettaglio dei candidati mentre procedi dalla pubblicazione dell'annuncio di lavoro all'assunzione finale. Il flusso passa senza soluzione di continuità alla sua dashboard di reportistica, un'interfaccia chiara che mostra in tempo reale le metriche di assunzione e i dati sulle prestazioni del team, pronti per essere utilizzati.

Il sistema vanta un'integrazione con oltre 70 bacheche di annunci di lavoro gratis e a pagamento per attirare talenti da ogni angolo del mondo e con un portale di segnalazione dei dipendenti che consente al tuo team di proporre i propri candidati preferiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workable

Crea pagine di carriera dall'aspetto professionale e in linea con l'estetica della tua azienda

Monitora i candidati attraverso pipeline di assunzione personalizzabili che si adattano ai flussi di lavoro di reclutamento specifici dei diversi reparti

Genera automaticamente una documentazione completa di conformità a fini di audit, risparmiando al tuo team legale innumerevoli ore di revisione

Pianifica i colloqui senza problemi su più fusi orari grazie alla sincronizzazione intelligente del calendario

limiti di Workable*

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà con le integrazioni API e il caricamento dei curriculum

Non si integra con i servizi di videoconferenza più diffusi come Zoom, rendendo difficile pianificare e condurre i colloqui

Workable non dispone di solide funzioni CRM per il reclutamento e opzioni di personalizzazione

Prezzi accessibili

Standard: A partire da 360 $ al mese

Premier: A partire da 599 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni Workable

G2: 4,5/5 (oltre 445 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 490 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Workable?

Ecco cosa dice una recensione di G2 su Workable:

Il mio ATS da aggiungere ai preferiti finora. Molto intuitivo, fa risparmiare un sacco di tempo nella formazione e nell'implementazione. Il sistema offre un'elevata flessibilità per adattarsi agli imprevisti nelle assunzioni. Anche il team del supporto clienti è stato fantastico. Hanno risposto in modo prompt con informazioni utili.

Il mio ATS preferito finora. Molto intuitivo, fa risparmiare un sacco di tempo nella formazione e nell'implementazione. Il sistema offre un'elevata flessibilità per adattarsi agli imprevisti nell'assunzione. Anche il team del supporto clienti è stato fantastico. Hanno risposto prontamente con informazioni utili.

3. Greenhouse (ideale per team in espansione con colloqui strutturati)

tramite Greenhouse

Desideri eliminare i pregiudizi nelle assunzioni mentre ampli il tuo team? Greenhouse è la soluzione ideale. Questo software per database di reclutamento trasforma gli intervistatori in professionisti della valutazione strutturata con schede di valutazione personalizzate che si concentrano sulle competenze, non sulle sensazioni istintive. Un approccio davvero innovativo!

Noterai come anche l'esperienza dei candidati venga notevolmente migliorata: le comunicazioni automatizzate tengono informati i candidati senza che tu debba muovere un dito. E dimentica i passaggi di consegne imbarazzanti tra i team: l'interfaccia collaborativa mantiene tutti, dai reclutatori ai responsabili delle assunzioni, sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Greenhouse

Progetta schede di valutazione che standardizzano le valutazioni dei candidati tra tutti gli intervistatori, riducendo i pregiudizi inconsci nelle assunzioni

Implementa kit di colloquio strutturati che garantiscono che ogni candidato riceva domande coerenti e personalizzate in base ai requisiti specifici del ruolo

Genera report completi sulla diversità e l'inclusione che aiutano a identificare i colli di bottiglia che influenzano i candidati sottorappresentati

Monitora le prestazioni del team di colloquio con metriche che mostrano quali intervistatori forniscono il feedback più dettagliato e utile

Limiti di Greenhouse

La funzionalità/funzione di auto-programmazione manca di regole, consentendo ai candidati di prenotare tutti gli slot disponibili senza margini di sicurezza

La funzione di ricerca dei candidati in Greenhouse non è flessibile, poiché consente solo la ricerca per nome anziché per numero di telefono o email

Prezzi Greenhouse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Greenhouse

G2: 4,4/5 (oltre 3.260 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 730 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Greenhouse?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo:

Greenhouse rende incredibilmente facile la creazione e la personalizzazione dei flussi di lavoro di reclutamento. Posso adattare le fasi, le email e le approvazioni in modo che corrispondano esattamente al nostro processo di assunzione. L'esperienza utente è intuitiva ed è chiaro che la piattaforma è stata progettata pensando ai reclutatori e ai responsabili delle assunzioni. È abbastanza flessibile da funzionare per tutto, dai ruoli ad alto volume alle ricerche specializzate, e gli strumenti di reportistica ci aiutano a tenere sotto controllo lo stato.

Greenhouse rende incredibilmente facile creare e personalizzare i flussi di lavoro di reclutamento. Posso adattare le fasi, le email e le approvazioni in modo che corrispondano esattamente al nostro processo di assunzione. L'esperienza utente è intuitiva ed è chiaro che la piattaforma è stata progettata pensando ai reclutatori e ai responsabili delle assunzioni. È abbastanza flessibile da funzionare per tutto, dai ruoli ad alto volume alle ricerche specializzate, e gli strumenti di reportistica ci aiutano a tenere sotto controllo i progressi.

🔍 Lo sapevi? Secondo LinkedIn, le aziende con solidi programmi di mobilità interna registrano un tasso di fidelizzazione dei dipendenti doppio rispetto alle altre nel corso di due anni. Un database di reclutamento aiuta a monitorare le competenze interne e a individuare le persone giuste quando si aprono nuovi ruoli.

4. Zoho Recruit (ideale per i team attenti al budget che necessitano di personalizzazione)

tramite Zoho Recruit

Zoho Recruit offre funzionalità straordinarie senza il prezzo elevato dell'azienda. La personalizzazione è il modulo fondante di questo software di gestione dei talenti, che consente ai team di adattare il sistema alle loro esigenze specifiche invece di conformarsi a strutture rigide.

Hai bisogno di campi per certificazioni poco conosciute o valutazioni specifiche del settore? Terminato. I piccoli team di reclutamento apprezzano in particolare il modo in cui l'interfaccia elimina clic e schermate superflui.

Naturalmente, far parte dell'ecosistema Zoho significa navigare in acque tranquille se già utilizzi gli altri strumenti dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Recruit

Imposta regole complesse di automazione che trigger azioni personalizzate in base al comportamento dei candidati o alle modifiche del loro profilo

Progetta campagne email multi-touch che alimentano i pool di talenti passivi con contenuto pertinente su periodi di tempo prolungati

Accedi a dashboard analitiche complete che visualizzano le metriche di assunzione in diversi reparti, posizioni e canali di reclutamento

Utilizza il toolkit integrato per la conformità al GDPR per gestire le politiche di conservazione dei dati dei candidati e il consenso

Limiti di Zoho Recruit

Limita le valutazioni di preselezione a un limite di 20 domande

Alcuni utenti hanno notato difficoltà con le integrazioni e la mancanza di funzionalità avanzate di automazione

L'interfaccia appare datata rispetto alle piattaforme di reclutamento più recenti

Prezzi di Zoho Recruit

Per le risorse umane aziendali

Free

Standard: 30 $ al mese per utente

Azienda: 60 $ al mese per utente

Per le agenzie di reclutamento

Free

Standard: 30 $ al mese per utente

Professional: 60 $ al mese per utente

*azienda: 90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (oltre 1.770 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.015 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Zoho Recruit?

Ecco il parere di un recensore di G2 su questo strumento:

Offre funzionalità/funzione come azioni di flusso di lavoro automatizzate personalizzabili, configurazioni di analisi dei curriculum e quasi tutte le azioni possono essere modellate per facilitare il coinvolgimento e le notifiche. Anche il prezzo è molto ragionevole e flessibile per la nostra velocità di assunzione. Avendo implementato varie altre opzioni ATS in passato, sono molto soddisfatto che abbiamo scelto Zoho per il nostro prossimo ATS. Anche l'assistenza è stata ottima e ricevo continui controlli proattivi dal loro team di sviluppo aziendale.

Offre funzionalità/funzione come azioni di flusso di lavoro automatizzate personalizzabili, configurazioni di analisi dei curriculum e quasi tutte le azioni possono essere modellate per facilitare il coinvolgimento e le notifiche. Anche il prezzo è molto ragionevole e flessibile per la nostra velocità di assunzione. Avendo implementato varie altre opzioni ATS in passato, sono molto soddisfatto che abbiamo scelto Zoho per il nostro prossimo ATS. Anche l'assistenza è stata ottima e ricevo continui controlli proattivi dal loro team di sviluppo aziendale.

💡 Suggerimento professionale: ogni volta che perdi un candidato valido per motivi di tempistica o budget, tagga chiaramente e scrivi una breve nota interna sul motivo per cui era la scelta migliore. La prossima volta che si aprirà un ruolo simile, avrai già un contatto promettente.

5. Recruit CRM (ideale per le agenzie che puntano sulle relazioni con i client)

tramite Recruit CRM

Recruit CRM si basa su un approccio duplice, che attribuisce uguale importanza al reclutamento di talenti e al coinvolgimento dei client. Le sequenze di email mantengono informati sia i candidati che i client senza alcun intervento manuale.

L'interfaccia intuitiva drag-and-drop accelera l'adozione, in particolare per i team che stanno passando dai fogli di calcolo. Il matching dei candidati basato sull'IA suggerisce i talenti ottimali per i ruoli disponibili, riducendo il tempo che i reclutatori dedicano alla ricerca nei database.

Inoltre, le opzioni di white label consentono alle agenzie di mantenere la coerenza del marchio durante la condivisione dei profili dei candidati con i client.

le migliori funzionalità/funzioni di Recruit CRM*

Crea profili dei candidati personalizzati con il tuo marchio e pacchetti di invio che mettono in evidenza gli standard professionali della tua agenzia ai client

Gestisci gli ordini di lavoro attraverso flussi di lavoro personalizzabili che si allineano con l'approccio unico al servizio client della tua agenzia

Crea sequenze di email di automazione che alimentano contemporaneamente le relazioni con i candidati e con i client

Accedi alle analisi sul collocamento lavorativo che evidenziano quali reclutatori, settori e tipi di client generano il maggior fatturato

Limiti di Recruit CRM

Funzionalità/funzione di livello azienda con limite rispetto ai sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) più grandi

Le sue funzionalità di reportistica mancano di alcune opzioni di personalizzazione avanzate

La sincronizzazione del calendario subisce occasionalmente ritardi con alcuni provider

La funzione di ricerca funziona meglio con dati strutturati piuttosto che con dati non strutturati sui dipendenti

Prezzi Recruit CRM

Pro: 100 $ al mese per utente

aziendale: *150 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Recruit CRM

G2: 4,8/5 (oltre 85 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 435 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Recruit CRM*?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo:

Ottime funzionalità a un prezzo davvero ragionevole. Inoltre, è disponibile un'opzione di contratto mensile rinnovabile, che è una novità rinfrescante quando tutti gli altri sembrano volere un impegno di 12 mesi. Da quando sono con RecruitCRM, lo sviluppo è stato enorme e le nuove funzionalità/funzione continuano ad arrivare, dimostrando chiaramente la loro spinta al miglioramento continuo, necessario in questa era dell'IA. Anche il supporto clienti è eccellente, le query vengono gestite in modo molto efficiente e il mio account manager è sempre disponibile a rispondere alle mie chiamate quando necessario. Sta rapidamente diventando uno strumento completo che riduce la necessità di un enorme stack tecnologico, includendo ora la comunicazione multicanale, l'integrazione con la messaggistica di LinkedIn, le chiamate telefoniche, l'arricchimento dei dati, ecc.

Ottime funzionalità a un prezzo davvero ragionevole. Inoltre, è disponibile un'opzione di contratto mensile rinnovabile, che è una novità rinfrescante quando tutti gli altri sembrano volere un impegno di 12 mesi. Da quando sono con RecruitCRM, lo sviluppo è stato enorme e le nuove funzionalità/funzioni continuano ad arrivare, dimostrando chiaramente la loro spinta al miglioramento continuo, necessario in questa era dell'IA. Anche il supporto clienti è eccellente, le query vengono gestite in modo molto efficiente e il mio account manager è sempre disponibile a rispondere alle mie chiamate quando necessario. Sta rapidamente diventando uno strumento completo che riduce la necessità di un enorme stack tecnologico, includendo ora la comunicazione multicanale, l'integrazione con i messaggi di LinkedIn, le chiamate telefoniche, l'arricchimento dei dati, ecc.

tramite Manatal

Manatal si distingue per le potenti funzionalità di abbinamento basate sull'IA che garantiscono una connessione precisa dei candidati qualificati ai ruoli appropriati. Il software per database di reclutamento analizza parole chiave, informazioni contestuali, competenze, relazioni e persino modelli di stato di carriera.

Per le organizzazioni che operano a livello globale, questo strumento di reclutamento basato sull'intelligenza artificiale fornisce supporto multilingue quando si lavora in regioni diverse. I suoi strumenti di collaborazione integrati facilitano il passaggio di consegne tra i membri del team durante tutto il processo di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Manatal

Arricchisci automaticamente i profili dei candidati con informazioni rilevanti tratte dai social media e ricavate dai profili professionali pubblici

Collabora con i team di reclutamento grazie a sistemi integrati di commenti, tag e notifiche che mantengono lo slancio del processo

Implementa diverse pipeline di reclutamento per varie posizioni o reparti con fasi e requisiti specifici

Crea e invia lettere di offerta utilizzando modelli HR personalizzabili per il monitoraggio dell'accettazione e per facilitare l'inserimento dei nuovi assunti

Limite di Manatal

Le opzioni di personalizzazione dei flussi di lavoro e dei processi hanno un limite

Le azioni collettive mancano di alcune funzionalità/funzioni efficienti per i processi di reclutamento ad alto volume

La barra di ricerca non consente agli utenti di individuare i candidati archiviati senza prima dearchiviare, aggiungendo ulteriori passaggi al processo

Prezzi Manatal

Professional: 19 $ al mese per utente

Azienda: 39 $ al mese per utente

Piano personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Manatal

G2: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 135 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Manatal?*

Un recensore di Capterra afferma:

Ottime funzionalità/funzione nel complesso. Rende semplicissimo la ricerca di candidati tramite Linkedin e, grazie al nostro pool di candidati comuni, io e i miei colleghi possiamo davvero sfruttare al meglio i nostri candidati precedenti. È semplicissimo spostare i candidati e mantenere tutto organizzato.

Ottime funzionalità/funzioni nel complesso. Rende semplicissimo il sourcing dei candidati tramite Linkedin e, grazie al nostro pool di candidati comuni, io e i miei colleghi possiamo davvero sfruttare al meglio i nostri candidati passati. È semplicissimo spostare i candidati e mantenere tutto organizzato.

💡 Suggerimento professionale: suddividi i feedback in categorie ripetibili come "idoneità tecnica", "allineamento culturale" e "stile di comunicazione". Nel corso del tempo, individuerai dei modelli nelle preferenze del team e chiuderai più rapidamente i cicli di assunzione.

7. Fetcher (Ideale per l'automazione proattiva del reclutamento)

tramite Fetcher

Fetcher IA ti aiuta a trovare candidati attraverso una ricerca intelligente che si adatta alle preferenze dei reclutatori. Puoi inviare sequenze di email personalizzate a più persone contemporaneamente, con un tono naturale.

L'estensione Chrome ti consente di aggiungere candidati promettenti da LinkedIn o altri siti direttamente alla tua pipeline Fetcher con un solo clic.

Inoltre, i team possono lavorare insieme senza contattare due volte le stesse persone. Il dashboard mostra come i candidati interagiscono effettivamente con la tua comunicazione, non solo i numeri di base. Questo funziona bene per posizioni tecniche e specializzate in cui le persone qualificate in genere non utilizzano le bacheche di lavoro standard. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Le migliori funzionalità/funzioni di Fetcher

Monitora le metriche di coinvolgimento, inclusi tassi di apertura, tassi di risposta e percentuali di conversione in colloqui per tutte le campagne

Affina i parametri di ricerca in base ai dati sulle prestazioni che mostrano quali profili dei candidati generano il maggior coinvolgimento

Accedi alla tua pipeline di reclutamento da qualsiasi luogo con un'app mobile per la gestione dei candidati in movimento

Pianifica i colloqui direttamente tramite l'integrazione bidirezionale del calendario che mostra la disponibilità in tempo reale dei candidati

Limite di Fetcher

Focalizzati principalmente sul reclutamento in uscita, con meno funzionalità/funzione di gestione delle candidature in entrata

Alcuni utenti hanno segnalato che l'IA nel reclutamento potrebbe individuare candidati che non riuniscono pienamente i requisiti specifici in termini di competenze o esperienza

Il suo ecosistema di integrazione è ancora in fase di sviluppo rispetto alle piattaforme ATS consolidate

Prezzi Fetcher

Crescita: 499 $ al mese

Amplify: 849 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fetcher

G2: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Fetcher?*

Ecco una recensione lasciata su G2 per questo software per database di reclutamento:

Fetcher semplifica la ricerca dei candidati. Il loro team fa un ottimo lavoro nel raccogliere i feedback forniti sulle ricerche e nel personalizzare davvero la ricerca. Abbiamo assunto diversi candidati tramite Fetcher e, come reclutatore, questo ha reso la mia vita molto più facile! Il loro sistema si integra facilmente con Chrome e il nostro ATS!

Fetcher semplifica la ricerca dei candidati. Il loro team fa un ottimo lavoro nel raccogliere i feedback forniti sulle ricerche e nel personalizzare davvero la ricerca. Abbiamo effettuato diverse assunzioni tramite Fetcher e, come reclutatore, questo ha reso la mia vita molto più facile! Il loro sistema si integra facilmente con Chrome e il nostro ATS!

8. SeekOut (ideale per scoprire talenti nascosti in campi di nicchia)

tramite SeekOut

SeekOut raccoglie informazioni da varie fonti, come profili pubblici, ricerche accademiche, brevetti e siti web di nicchia, per creare profili dettagliati dei candidati.

Se stai assumendo ingegneri o ruoli tecnici, apprezzerai la possibilità di cercare in modo specifico linguaggi di codice, framework e contributi tecnici effettivi forniti dai candidati.

A differenza dei database con informazioni obsolete, SeekOut aggiorna continuamente i profili dei candidati, così potrai sempre lavorare con informazioni aggiornate invece che con credenziali obsolete

Le migliori funzionalità/funzioni di SeekOut

Filtra i candidati utilizzando operatori di ricerca booleani avanzati combinati con l'elaborazione del linguaggio naturale per ottenere un risultato più accurato

Analizza i pool di talenti rilevanti attraverso approfondimenti sulla diversità che aiutano a creare liste di candidati più rappresentative

Esporta profili completi dei candidati, corredati di risultati verificati e informazioni di contatto

Inserisci la tua descrizione del lavoro e lascia che SeekOut individui i candidati più pertinenti in base alle competenze, al background e agli obiettivi di reclutamento

Limite di SeekOut

Impone un limite al numero di crediti di contatto che gli utenti possono utilizzare e questi crediti non sono trasferibili ai periodi successivi

Gli utenti hanno segnalato che i numeri di telefono e le email forniti sono spesso errati

Prezzi SeekOut

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni SeekOut

G2: 4,5/5 (oltre 755 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 185 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di SeekOu*t?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

La cosa che aggiungo ai preferiti di Seekout è la possibilità di trovare candidati diversificati. Nel settore tecnologico, il rapporto tra donne e uomini è solitamente di 1 a 2, il che rende più difficile trovare talenti diversificati. Con uno strumento come Seekout, è possibile trovare rapidamente i migliori candidati diversificati! Mi piace anche molto la precisione delle sue funzionalità di ricerca. Penso che sia migliore dello standard del settore, Linkedin.

Quello che aggiungo ai preferiti di Seekout è la possibilità di trovare candidati diversificati. Lavoro nel settore tecnologico e il rapporto tra donne e uomini nel pool di talenti è solitamente di 1 a 2, il che rende più difficile trovare talenti diversificati. Con uno strumento come Seekout, è possibile trovare rapidamente i migliori candidati diversificati! Mi piace molto anche la precisione delle sue funzionalità di ricerca. Penso che sia migliore dello standard del settore, Linkedin.

🧠 Curiosità: Nel 1901, la National Cash Register Company costituì il primo team dedicato alle risorse umane dopo un grave sciopero. Il loro compito? Gestire le lamentele dei dipendenti, migliorare il morale e mantenere la pace. In sostanza, le prime "operazioni relative al personale"

9. JobAdder (Il migliore per l'efficienza del flusso di lavoro di reclutamento)

tramite JobAdder

JobAdder semplifica il processo di reclutamento grazie a un'interfaccia progettata con cura che segue il flusso di lavoro quotidiano dei reclutatori. Noterai subito che elimina clic e schermate inutili che fanno perdere tempo.

La piattaforma ti fa risparmiare ore di lavoro grazie a funzioni pratiche come la gestione simultanea di più candidati, l'accesso a modelli di onboarding pronti all'uso e l'impostazione di follow-up automatizzati che mantengono il processo in movimento senza richiedere la tua costante attenzione.

JobAdder è abbastanza completo da gestire flussi di lavoro di reclutamento complessi, ma abbastanza intuitivo da consentire ai nuovi membri del team di imparare rapidamente a utilizzarlo. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Le migliori funzionalità/funzioni di JobAdder

Accompagna i candidati attraverso le fasi di assunzione con azioni con un solo clic che trigger le notifiche appropriate e i passaggi successivi

Accedi a funzionalità mobili complete che mantengono la parità di funzionalità/funzione con l'esperienza desktop

Integrazione con oltre 200 strumenti di terze parti, tra cui bacheche di annunci di lavoro, provider di servizi di valutazione e sistemi di onboarding

Sviluppa reportistica sulla gestione delle prestazioni e sull'efficienza che identificano i colli di bottiglia e celebrano i risultati raggiunti dal team

Limite di JobAdder

Le opzioni di personalizzazione sono meno estese rispetto ad alcuni concorrenti di livello azienda con strumenti per la creazione di pagine dedicate alle carriere

Le integrazioni della piattaforma, in particolare con LinkedIn e Google area di lavoro, sono state segnalate come inaffidabili o obsolete

I modelli di email non dispongono di alcune opzioni per formattare in modo avanzato

Prezzi JobAdder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di JobAdder

G2: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 155 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di JobAdder*?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Utilizzo JobAdder da oltre sei anni e continua a migliorare. Fin dal primo giorno, sono rimasto piacevolmente colpito sia dal software che dal team che lo ha sviluppato. La piattaforma continua ad evolversi con aggiornamenti significativi che migliorano realmente la funzione e l'esperienza dell'utente. I tempi di risposta del supporto tecnico sono eccezionali: rapidi, efficienti e sempre utili. Come persona che gestisce un'attività di reclutamento da anni, ho trovato JobAdder una soluzione potente e scalabile che si adatta sia alle agenzie boutique che alle operazioni più grandi. Non esiterei a raccomandarlo. Un prodotto di livello mondiale supportato da un team eccezionale.

Utilizzo JobAdder da oltre sei anni e continua a migliorare. Fin dal primo giorno, sono rimasto piacevolmente colpito sia dal software che dal team che lo ha sviluppato. La piattaforma continua ad evolversi con aggiornamenti significativi che migliorano realmente la funzione e l'esperienza dell'utente. I tempi di risposta del supporto tecnico sono eccezionali: rapidi, efficienti e sempre utili. Come persona che gestisce un'attività di reclutamento da anni, ho trovato JobAdder una soluzione potente e scalabile che si adatta sia alle agenzie boutique che alle operazioni più grandi. Non esiterei a raccomandarlo. Un prodotto di livello mondiale supportato da un team eccezionale.

10. Gem (Ideale per coltivare le relazioni con i talenti)

tramite Gem

Gem si concentra su un aspetto spesso trascurato del reclutamento: mantenere le relazioni con i candidati passivi per periodi prolungati. È eccellente nella creazione di campagne di reclutamento personalizzate che mantengono il talento coinvolto fino a quando non si presenta l'opportunità giusta.

L'analisi del marketing di reclutamento fornisce una chiara visibilità su quali messaggi e approcci generano i tassi di coinvolgimento più elevati. La piattaforma crea un database unificato dei candidati che conserva tutte le interazioni nel tempo, creando una memoria istituzionale anche in caso di turnover dei reclutatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gem

Acquisisci i candidati direttamente da LinkedIn e altre piattaforme con un'estensione del browser che conserva tutti i dati rilevanti

Coordina le attività del team con visibilità su tutti i punti di contatto dei candidati, evitando duplicazioni o interruzioni nelle comunicazioni

Accedi alle analisi della pipeline che mostrano i tassi di conversione in ogni fase del reclutamento per diversi gruppi demografici

Limite di Gem

Si concentra principalmente sulla ricerca e la formazione dei candidati e non offre modelli ATS

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia di Gem sia obsoleta o disordinata

Richiede l'integrazione con un ATS per completare la gestione del ciclo di reclutamento

Prezzi Gem

Startup: 300 $ al mese

Crescita: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Gem

G2: 4,8/5 (oltre 220 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Gem?

Ecco il parere di un recensore di G2 su questo software per database di reclutamento:

I prodotti di sourcing e analisi dei dati di Gem sono molto user-friendly: possiamo farli utilizzare ai nuovi assunti in un giorno o due e non dobbiamo affidarci a un team di analisi esterno per ottenere dati e metriche importanti. Sono anche ottimi nel raccogliere feedback e apportare rapidamente miglioramenti al loro prodotto!

I prodotti di sourcing e analisi dei dati di Gem sono molto user-friendly: possiamo formare i nuovi assunti all'uso di questi strumenti in un giorno o due e non dobbiamo affidarci a un team di analisi esterno per ottenere dati e metriche importanti. Inoltre, sono ottimi nel raccogliere feedback e apportare rapidamente miglioramenti al loro prodotto!

💡 Suggerimento professionale: Monitora i motivi per cui i candidati accettano o rifiutano le offerte. Oltre alla retribuzione e al titolo, scelgono di entrare in aziende più piccole per avere maggiore autonomia? Preferiscono ruoli ibridi o ruoli da remoto, istanza? Acquisisci questi dettagli come informazioni ricercabili nel tuo software per database di reclutamento: ti aiuteranno a perfezionare il messaggio della proposta di valore per i dipendenti (EVP) e la definizione dei ruoli.

Gestisci il tuo flusso di assunzioni con ClickUp

Ogni software per database di reclutamento presente in questo elenco risolve un aspetto specifico del puzzle dell'assunzione.

Alcuni si concentrano sulla divulgazione, altri eccellono nella conformità o nell'analisi della pipeline. Ma se il tuo obiettivo è gestire l'intero processo di assunzione, senza cambiare strumenti o perdere il contesto, ClickUp è la scelta giusta.

ClickUp combina il monitoraggio dei candidati, i flussi di lavoro basati sui ruoli, la collaborazione tra reclutatori e dashboard in tempo reale in un unico spazio di lavoro personalizzabile.

Mantiene il tuo processo efficiente e scalabile, dall'assegnazione di tag ai candidati all'automazione dei follow-up. Puoi creare flussi di lavoro su misura per ogni ruolo, collegare i feedback direttamente all'interno delle attività e utilizzare viste filtrate per concentrarti solo su ciò che è importante in quel momento.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti

Quali database utilizzano i reclutatori?

I reclutatori utilizzano comunemente database come i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS), bacheche di annunci di lavoro (come LinkedIn, Indeed, Monster) e pool di talenti interni per archiviare e gestire le informazioni sui candidati. Alcuni utilizzano anche database di reclutamento specializzati o strumenti CRM (Customer Relationship Management) personalizzati per l'acquisizione di talenti.

Qual è il miglior software per il reclutamento?

Il miglior software di reclutamento dipende dalle esigenze della tua organizzazione, ma tra le opzioni più popolari figurano Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS e BambooHR. Queste piattaforme offrono funzionalità/funzione quali il monitoraggio dei candidati, la pianificazione dei colloqui e la comunicazione con i candidati per semplificare il processo di assunzione.

aTS è un database?*

Sì, anche un sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) ha la funzione di essere un database di reclutamento. Memorizza i curriculum dei candidati, i dettagli delle candidature, la cronologia delle comunicazioni e altre informazioni rilevanti, rendendo più facile per i reclutatori cercare, filtrare e gestire i candidati.

Che cos'è un ATS rispetto a un CRM?

Un ATS (Applicant Tracking System) è progettato per gestire le candidature di lavoro e semplificare il processo di assunzione, concentrandosi sul monitoraggio dei candidati attraverso le varie fasi del reclutamento. Un CRM (Customer Relationship Management) nel reclutamento, spesso chiamato Recruitment CRM, viene utilizzato per costruire e coltivare relazioni con potenziali candidati, anche se questi non stanno attivamente cercando lavoro. Mentre l'ATS è orientato al processo, il CRM è orientato alle relazioni.