le 11 migliori alternative e concorrenti di Planforge nel 2025

Hai progetti da gestire, portfolio da amministrare e team che non hanno tempo di lottare con strumenti che li rallentano.

Planforge potrebbe fare al caso tuo, ma se sei qui probabilmente ti stai chiedendo se esiste qualcosa di più adatto al tuo flusso di lavoro.

Questo elenco di alternative a Planforge riunisce strumenti più facili da usare, più adatti alla pianificazione agile e che aiutano nel monitoraggio dei portfolio e nella collaborazione tra team.

Cominciamo! 📝

Che cos'è Planforge?

Planforge è un software di gestione dei progetti e dei portfolio (PPM) per aziende che gestiscono progetti complessi. Aiuta i team a pianificare, monitorare e gestire ogni fase dei loro progetti.

Utilizzando gli strumenti integrati, puoi mappare gli obiettivi del progetto, gestire le risorse, allocare i budget e monitorare lo stato di avanzamento. Planforge supporta anche il project management ibrido, facilitando il passaggio tra flussi di lavoro agili, tradizionali o personalizzati.

I team lo utilizzano per migliorare la collaborazione, ridurre il lavoro manuale e rimanere allineati sulle priorità del progetto. Le funzionalità di reportistica in tempo reale e dashboard di progetto aiutano i responsabili delle decisioni a ottenere una chiara visibilità sulle prestazioni del progetto senza dover destreggiarsi tra più strumenti.

Perché scegliere le alternative a Planforge?

Planforge è uno strumento di project management adatto alle aziende, ma non tutti i team lavorano allo stesso modo. Il suo approccio strutturato spesso aggiunge complessità, mentre i team preferiscono la semplicità.

Ecco perché molti utenti cercano alternative a Planforge:

Configurazione rigida del progetto: è necessario eseguire diversi passaggi di configurazione prima di poter iniziare a utilizzare lo strumento

Curva di apprendimento ripida: l'interfaccia è incentrata più sulla funzionalità che sulla facilità d'uso

Costi di sottoscrizione più elevati: I prezzi spesso risultano costosi per i team più piccoli o le aziende in crescita

Flessibilità limitata: Lo strumento funziona al meglio per il project management tradizionale o ibrido, ma fatica a supportare i team che adottano un approccio agile

Funzionalità/funzioni di collaborazione di base: i team che cercano chat in tempo reale, commenti o lavagne online integrate potrebbero sentirsi limitati

Meno opzioni di automazione: l'automazione di attività o flussi di lavoro ripetitivi richiede una configurazione aggiuntiva o strumenti di terze parti

🔍 Lo sapevi? La rivoluzione industriale ha dato il via al project management moderno! Le grandi infrastrutture come la ferrovia transcontinentale necessitavano di una struttura più solida, dando così origine ai metodi di pianificazione formali.

Panoramica delle alternative a Planforge

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti di collaborazione per il project management che puoi prendere in considerazione. 👇

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp IA integrata, agenti IA e automazioni; dashboard personalizzati; monitoraggio del tempo; impostazione degli obiettivi; collaborazione in team Team di grandi dimensioni che gestiscono portfolio complessi con IA e automazione Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Monday. com Flussi di lavoro visivi personalizzati; dashboard in tempo reale Piccoli team che necessitano di bacheche personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $12/utente/mese Wrike Gerarchia intelligente delle cartelle; visualizzazioni personalizzate; grafici burndown Grandi organizzazioni con esigenze specifiche per ogni reparto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese Planview AdaptiveWork Pianificazione della capacità; gestione delle risorse; flussi di lavoro di governance Aziende che desiderano allineare i progetti agli obiettivi aziendali Prezzi personalizzati Smartsheet Logica condizionale; flussi di lavoro automatizzati; grafici Gantt Persone che passano da Excel a strumenti di progetto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $12/utente/mese Workfront Gestione delle risorse; flussi di lavoro di approvazione personalizzati Team di marketing che gestiscono le approvazioni delle risorse Prezzi personalizzati Jira Monitoraggio agile di progetti e problemi; grafici di velocità; report burndown Team di sviluppo software che utilizzano Scrum o Kanban Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $8,60/utente/mese Oracle Primavera Valutazione del rischio; monitoraggio del valore acquisito; scenari ipotetici; istogrammi delle risorse Aziende che gestiscono progetti infrastrutturali su larga scala Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da $100/utente/mese Microsoft Project Livellamento delle risorse; dipendenze delle attività; reportistica sullo stato di avanzamento Project manager che hanno familiarità con i grafici di Gantt e le dipendenze Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese (fatturazione annuale) Trello Monitoraggio dei progetti in stile Kanban; automazioni basate su trigger Piccole aziende che necessitano di una gestione visiva delle attività leggera Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese Teamwork.com Collaborazione con i client; monitoraggio del tempo; modelli per l'impostazione degli obiettivi Aziende di servizi che gestiscono il lavoro fatturabile e la visibilità dei client Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da $13,99/utente/mese

Le migliori alternative a Planforge da utilizzare

Ogni team lavora in modo diverso, il che significa che anche lo strumento giusto può sembrare leggermente diverso. Ecco alcune alternative eccezionali a Planforge che potrebbero adattarsi meglio al tuo flusso di lavoro. 📝

1. ClickUp (Ideale per la gestione di progetti e portfolio basata sull'IA)

Coordinare più portfolio spesso significa navigare tra sequenze sparse, aggiornamenti sullo stato poco chiari e molta reportistica manuale. E quando gestisci risultati importanti tra diversi reparti, hai bisogno di qualcosa di più che dashboard statiche o registri temporali isolati.

Hai bisogno di un sistema che colleghi tutto, dall'esecuzione del progetto agli obiettivi strategici, in modo chiaro e veloce.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Il software di project management ClickUp porta ordine nei tuoi portfolio senza limitare la flessibilità, mentre le sue funzionalità/funzioni IA ti aiutano a trovare le risposte invece di cercarle.

Tieni traccia della durata delle attività utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp

Il monitoraggio del tempo di ClickUp consente a ciascun membro del team di registrare le ore direttamente nelle attività o di utilizzare un timer mentre lavora. È possibile visualizzare analisi dettagliate dei portfolio e filtrare per team, progetto o tipo di attività. Ciò consente di identificare e correggere i ritardi che possono influire sulla pianificazione dei progetti.

Allineare tutti ai risultati è altrettanto facile. Con gli Obiettivi tracciabili di ClickUp, puoi impostare traguardi misurabili e collegarli al lavoro che li porta avanti. Non servono aggiornamenti manuali o riunioni separate per verificare lo stato.

Tieni traccia degli OKR e delle attività cardine utilizzando gli Obiettivi di ClickUp

La visibilità è importante anche quando gestisci più iniziative.

I dashboard di ClickUp ti aiutano a creare riepiloghi/riassunti visivi dello stato di avanzamento delle attività, del tempo impiegato e dei carichi di lavoro. Puoi creare dashboard personalizzati per i check-in dei dirigenti, le revisioni del team o la pianificazione degli sprint senza dover ricorrere a modelli fissi di gestione del portfolio di progetti.

Supponiamo che tu stia supervisionando cinque lanci paralleli in diverse unità aziendali. Puoi impostare un dashboard che mostra lo stato di ogni progetto, le attività scadute e la larghezza di banda del team in tempo reale.

Ma anche con l'analisi dei dati a disposizione, è comunque necessario cercare le risposte. Cosa sta bloccando questa iniziativa? Quale team è in ritardo con i risultati finali? Quanto tempo è stato dedicato al controllo qualità nei vari portfolio questo mese?

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, elimina tutte le perdite di tempo. Cerca nell'intera area di lavoro e nelle app connesse per fornirti risposte precise e specifiche in pochi secondi.

Chiedi a ClickUp Brain informazioni trasversali sui portfolio utilizzando i dati dell'area di lavoro in tempo reale

Ad esempio, se il tuo CTO ha bisogno di un resoconto dettagliato del tempo dedicato alla risposta agli incidenti per un portfolio di sicurezza, non devi cliccare su dashboard o esportare report temporali. Chiedi a ClickUp Brain, che estrae i dati da attività, tag e registri, così potrai arrivare alla riunione già preparato.

Oppure, se stai cercando di capire quali progetti non rispettano mai le scadenze, ClickUp Brain mette in evidenza le tendenze dalle tue sequenze e dalla cronologia delle attività.

Ottieni il modello gratis Usa il modello di gestione portfolio ClickUp per stare al passo con i rischi di consegna

Il modello di gestione portfolio ClickUp ti offre un modo strutturato per supervisionare portfolio di grandi dimensioni senza dover cercare aggiornamenti o scavare tra strumenti scollegati.

Il modello include viste appositamente progettate, come l'elenco "Portfolio Master List" per una panoramica dettagliata, le "Procedure operative standard del progetto" per documentare i passaggi di esecuzione e una "Guida introduttiva" per velocizzare l'onboarding.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza gli aggiornamenti ripetibili: Triggera i cambiamenti di stato delle attività, gli avvisi agli stakeholder e le riassegnazioni al variare delle condizioni nei portfolio con Triggera i cambiamenti di stato delle attività, gli avvisi agli stakeholder e le riassegnazioni al variare delle condizioni nei portfolio con le automazioni di ClickUp

Centralizza le conoscenze relative al progetto: crea procedure operative standard, runbook e carte all'interno crea procedure operative standard, runbook e carte all'interno dei documenti di ClickUp e collegali direttamente alle attività

Connetti la comunicazione al lavoro: Condividi aggiornamenti, tagga i colleghi e risolvi immediatamente gli ostacoli tramite Condividi aggiornamenti, tagga i colleghi e risolvi immediatamente gli ostacoli tramite la chat di ClickUp senza perdere il contesto

Sincronizzazione degli aggiornamenti tra gli strumenti: Integra ClickUp con Slack, GitHub, Google Drive e altri strumenti di terze parti per ridurre il cambio di contesto e centralizzare i dati del portfolio

Standardizza l'acquisizione dei progetti: Configura Configura i moduli ClickUp che creano e assegnano automaticamente le attività in base al tipo, all'urgenza e al reparto

Limiti di ClickUp

Le impostazioni granulari delle autorizzazioni richiedono un'attenta configurazione per evitare problemi di visibilità tra i progetti

Il piano Free Forever limita gli utenti a un totale di 100 interazioni con la dashboard

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Leggi cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla vista Elenco alla vista Bacheca e alla vista Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzionalità di chat integrata rende anche la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui utilizzo ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice.

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla vista Elenco alla vista Bacheca e alla vista Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzionalità di chat integrata rende anche la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui utilizzo ClickUp ogni giorno. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice.

💡 Suggerimento: Utilizza il metodo MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) per dare priorità ai progetti nel tuo portfolio in base al valore strategico e all'urgenza. Ti permette di concentrarti su ciò che conta davvero.

2. Monday. com (Ideale per la personalizzazione visiva del flusso di lavoro)

Il prossimo nella nostra lista di alternative a Planforge è Monday. com, uno strumento utile per la pianificazione di progetti di alto livello. Le sue bacheche colorate ti offrono una visione d'insieme di tutto, dalle campagne di marketing al lancio dei prodotti, e puoi personalizzarle per adattarle al flusso di lavoro del tuo team.

Hai bisogno di modificare le priorità? Basta trascinare e rilasciare. Vuoi risparmiare tempo sulle attività ripetitive? L'automazione è la soluzione giusta per te. È flessibile senza essere opprimente, quindi molti team la preferiscono.

Funzionalità/funzioni principali di Monday.com

Personalizza le viste del flusso di lavoro in modo che ogni team possa visualizzare i dati nel modo più adatto al proprio lavoro

Utilizza semplici regole di automazione per gestire automaticamente aggiornamenti, avvisi e integrazioni

Crea dashboard in tempo reale che mostrano lo stato dei progetti e il carico di lavoro del team su tutte le bacheche

Monitora il tempo dedicato alle attività per individuare le tendenze di produttività e migliorare le stime future

Limiti di Monday.com

I calcoli delle colonne Formula non dispongono delle funzionalità avanzate presenti negli strumenti per fogli di calcolo

La struttura basata su bacheca rende le viste Gantt meno intuitive

Prezzi Monday.com

Gratis (limitato a due utenti)

Base: 12 $/mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.870 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.385 recensioni)

Quando Monday. com potrebbe essere più adatto di Planforge

Hai bisogno di una piattaforma visivamente personalizzabile con la facilità del drag-and-drop

Desideri una configurazione rapida con un onboarding minimo per team di piccole dimensioni

Preferisci automazioni leggere per semplificare le attività ricorrenti

Apprezzi le viste flessibili (Kanban, sequenza, carico di lavoro) tra i team

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su questo strumento:

Le automazioni e le integrazioni di Monday.com sono estremamente utili e probabilmente sono le funzionalità/funzioni che utilizziamo di più. Implementarlo e integrarlo a livello aziendale è stato semplicissimo. Il sistema richiede un po' di tempo per abituarsi, ma una volta che tutti lo hanno adottato, non possono più farne a meno e lo utilizzano quotidianamente.

Le automazioni e le integrazioni di Monday.com sono estremamente utili e probabilmente sono le funzionalità/funzioni che utilizziamo di più. Implementarlo e integrarlo a livello aziendale è stato semplicissimo. Il sistema richiede un po' di tempo per abituarsi, ma una volta che tutti lo hanno adottato, non possono più lavorare senza e lo utilizzano quotidianamente.

🤝 Promemoria: Non tutti i progetti richiedono lo stesso livello di complessità. Considera Agile o Scrum invece del tradizionale Waterfall per ambienti flessibili o in rapida evoluzione.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di monday.com

3. Wrike (Ideale per scalare le operazioni dei progetti aziendali)

tramite Wrike

Wrike è progettato per crescere con il tuo team, soprattutto quando le cose iniziano a diventare complesse. Man mano che i progetti si accumulano, è facile perdere il filo, ma la piattaforma mantiene tutto organizzato grazie alla sua gerarchia di cartelle intelligente e alle strutture personalizzabili.

I diversi reparti possono personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze: i marketer dispongono di strumenti di correzione integrati, mentre i team IT utilizzano moduli di richiesta e flussi di lavoro di approvazione per garantire il corretto svolgimento delle attività. Per quanto riguarda la reportistica, ottieni informazioni dettagliate che ti aiutano a prendere decisioni più rapide.

Migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Utilizza la struttura a cartelle per organizzare progetti, programmi e portfolio in gerarchie chiare

Personalizza i flussi di lavoro con stati specifici per il team per processi standardizzati ma flessibili

Visualizza la capacità del team con grafici burndown e viste del carico di lavoro per prevenire il burnout e riequilibrare le attività in anticipo

Limiti di Wrike

La modifica dei documenti richiede il download di file e una libreria di modelli limitata per settori specializzati

La configurazione dei campi personalizzati diventa complicata negli ambienti aziendali

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.760 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.770 recensioni)

Quando Wrike potrebbe essere più adatto di Planforge

Hai bisogno di strumenti di progetto scalabili per la collaborazione interfunzionale

Desideri strumenti integrati che soddisfino le esigenze di più team

Preferisci gerarchie di attività chiare senza una governance completa del portfolio

Hai bisogno di un bilanciamento visivo del carico di lavoro per evitare il burnout del team

📖 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di Wrike

4. Planview AdaptiveWork (Ideale per le decisioni relative alla gestione dei portfolio)

tramite Planview

Planview AdaptiveWork affronta direttamente il lato strategico del project management. A differenza degli strumenti che si concentrano principalmente sull'esecuzione delle attività, questa piattaforma pone l'accento sull'analisi del portfolio e sull'allocazione delle risorse all'interno dell'intera organizzazione

Collega i risultati dei progetti agli obiettivi aziendali attraverso una solida visualizzazione dei dati e la pianificazione di scenari. Inoltre, la funzionalità di pianificazione delle capacità di Planview aiuta i team dirigenziali a decidere quali iniziative meritano priorità.

Funzionalità/funzioni principali di Planview AdaptiveWork

Modella scenari di risorse per vedere come le modifiche influiscono sulle sequenze e sui risultati finali prima di effettuare il commit

Collega gli obiettivi aziendali alle iniziative di progetto con gerarchie personalizzabili che mostrano l'allineamento tra i team

Tieni traccia delle metriche previste rispetto a quelle effettive, come budget, utilizzo delle risorse e sequenze, per rimanere in linea con gli obiettivi

Personalizza i flussi di lavoro di governance per attivare approvazioni in base al tipo di progetto, alle dimensioni, al rischio o ad altre regole specifiche dell'azienda

Limiti di Planview AdaptiveWork

L'implementazione richiede una configurazione significativa per adattarsi ai processi organizzativi

Capacità di integrazione limitate con strumenti di sviluppo come GitHub

Prezzi di Planview AdaptiveWork

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planview AdaptiveWork

G2: 4,1/5 (oltre 525 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 170 recensioni)

Quando Planview AdaptiveWork potrebbe essere più adatto di Planforge

Hai bisogno di allineare i progetti direttamente con gli obiettivi aziendali di alto livello

Desideri eseguire la pianificazione di scenari per cambiamenti di risorse e sequenze temporali

Preferisci una governance approfondita del portfolio tra reparti o regioni

Hai bisogno di una forte visibilità esecutiva sui risultati strategici

Cosa dicono gli utenti reali di Planview AdaptiveWork?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2 su questo strumento:

La capacità di questo software di gestire l'allocazione delle risorse in termini di tempo e la gestione delle tariffe è impressionante. La funzionalità di reportistica è molto utile e, una volta compreso appieno lo schema dei dati, è possibile generare report di grande valore.

La capacità di questo software di gestire l'allocazione delle risorse in termini di tempo e la gestione delle tariffe è impressionante. La funzionalità di reportistica è molto utile e, una volta compreso appieno lo schema dei dati, è possibile generare report di grande valore.

5. Smartsheet (ideale per gli utenti di fogli di calcolo che necessitano di maggiore potenza)

tramite Smartsheet

Smartsheet colma il divario tra i fogli di calcolo tradizionali e i moderni requisiti di project management. La familiare interfaccia a griglia riduce la resistenza durante l'adozione, offrendo al contempo funzionalità più avanzate rispetto a Excel.

Logica condizionale, flussi di lavoro automatizzati e autorizzazioni robuste trasformano i documenti statici in hub di collaborazione dinamici. Smartsheet eccelle in particolare nella gestione di processi strutturati in cui la raccolta dei dati deve alimentare direttamente l'esecuzione del progetto.

Migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Trasforma i dati dei fogli di calcolo in grafici Gantt dinamici, calendari o schede senza duplicare il lavoro

Imposta approvazioni automatizzate che indirizzano le richieste alle persone giuste in base a regole o dati inseriti nei moduli

Crea report di riepilogo che raccolgono gli aggiornamenti da più fogli in dashboard in tempo reale per la leadership

Applica la formattazione condizionale per segnalare rischi, ritardi o attività cardine in base alla logica definita

Limiti di Smartsheet

Le opzioni di formattazione del testo sono limitate e l'esperienza mobile non è all'altezza delle funzionalità desktop

Per creare dashboard, è necessario acquistare licenze aggiuntive

Prezzi Smartsheet

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.080 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.420 recensioni)

Quando Smartsheet potrebbe essere più adatto di Planforge

Hai bisogno di un'interfaccia in stile foglio di calcolo che risulti familiare agli utenti

Desideri automatizzare processi strutturati come approvazioni e report

Preferisci creare dashboard e grafici Gantt senza complessità

Hai bisogno di integrare rapidamente i team senza curve di apprendimento ripide

🔍 Lo sapevi? Il project portfolio management (PPM) affonda le sue radici nella teoria degli investimenti. Negli anni '50, Harry Markowitz applicò il concetto di rischio/rendimento alla finanza, che in seguito ispirò la gestione di più progetti come un portfolio bilanciato.

6. Workfront (Ideale per l'ottimizzazione del flusso di lavoro nel marketing)

tramite Workfront

Workfront aiuta a mettere ordine nel caos creativo, soprattutto nei team di marketing dove le richieste arrivano da tutte le direzioni. Centralizza i processi di acquisizione, ma consente comunque ai team creativi di rimanere agili.

*le funzionalità di gestione delle risorse si distinguono, aiutando i manager a bilanciare i carichi di lavoro tra team con competenze e disponibilità diverse. Inoltre, Workfront semplifica la connessione tra pianificazione ed esecuzione attraverso flussi di lavoro di approvazione personalizzabili, garantendo che nulla venga tralasciato.

Funzionalità/funzioni principali di Workfront

Centralizza le richieste creative con moduli personalizzabili che acquisiscono dettagli essenziali come le linee guida del marchio, le informazioni sul pubblico e i formati di consegna

Traccia lo sviluppo delle risorse dall'ideazione all'approvazione, conservando la cronologia delle versioni e i feedback in un'unica posizione

Evita i colli di bottiglia nella produzione pianificando le risorse in base alle competenze richieste, alla disponibilità e ai livelli di priorità

Genera bozze per i commenti degli stakeholder, garantendo chiarezza su quale versione contiene feedback specifici

Limiti di Workfront

Il sistema di gestione dei documenti non dispone di metodi di organizzazione intuitivi

Le funzionalità di reportistica richiedono competenze tecniche per una personalizzazione efficace

Prezzi Workfront

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workfront

G2: 4. 1/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.490 recensioni)

Quando Workfront potrebbe essere più adatto di Planforge

Gestisci regolarmente grandi volumi di richieste creative o di marketing

Desideri strumenti integrati per la correzione di bozze e la revisione delle risorse in un unico posto

Preferisci una pianificazione delle risorse incentrata sulle competenze e sulla disponibilità

Hai bisogno di moduli di registrazione personalizzabili per standardizzare le schede di progetto

📮 ClickUp Insight: Nonostante la varietà di strumenti disponibili, il 42% dei membri dei team continua ad affidarsi alle email, anche se spesso queste mantengono le informazioni isolate. Circa il 41% preferisce la messaggistica istantanea, ma solitamente questa non ha la struttura necessaria per lavori complessi. Solo il 17% combina chiamate e strumenti di progetto per avere una visione completa. ClickUp riunisce tutto questo in un unico spazio: chat, commenti, attività, documenti e obiettivi. I team ottengono contesto, chiarezza e meno lacune di comunicazione senza dover passare da una piattaforma all'altra.

7. Jira (ideale per team di sviluppo software agile)

via Atlassian

Inizialmente progettato per il project management di software, Jira supporta progetti in vari settori. La piattaforma eccelle in framework agili come Scrum e Kanban, rendendo la pianificazione degli sprint e il monitoraggio del backlog un gioco da ragazzi.

Ciò che i team apprezzano di più è che Jira si adatta al tuo modo di lavorare, non il contrario. Con il suo enorme ecosistema di integrazione, colma il divario tra lo sviluppo e il resto dell'azienda, mantenendo tutti allineati e in movimento.

Migliori funzionalità/funzioni di Jira

Progetta tipi di problemi personalizzati con campi e flussi di lavoro su misura per soddisfare le esigenze di monitoraggio specifiche di ogni team

Imposta trigger automatici per aggiornare i problemi, avvisare le parti interessate o modificare gli stati in base alle attività cardine negli strumenti connessi

Crea roadmap che mostrano lo stato di avanzamento delle funzionalità/funzioni nei vari sprint, offrendo ai product manager un modo chiaro per condividere gli aggiornamenti

Utilizza grafici di velocità e report burndown per perfezionare le stime utilizzando dati reali sulle prestazioni nel tempo

Limiti di Jira

La documentazione sparpagliata su più siti Atlassian rende difficile l'apprendimento autonomo

La reportistica tra progetti richiede una configurazione aggiuntiva o componenti aggiuntivi di terze parti

Prezzi Jira

Free

Standard: 8,60 $ al mese per utente

Premium: 17 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Quando Jira potrebbe essere più adatto di Planforge

Hai bisogno di un supporto solido per metodologie agili come Scrum e Kanban

Desideri un monitoraggio dettagliato dei problemi con flussi di lavoro personalizzabili

Preferisci strumenti di reportistica nativi come grafici di velocità e report burndown

Hai bisogno di una profonda integrazione con gli strumenti di sviluppo e le pipeline CI/CD

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Diamo un'occhiata al parere di un recensore di G2 sull'utilizzo di Jira:

Quello che mi piace di più è che puoi vedere tutto in un unico posto. Creare attività, monitorarle e capire chi è responsabile di cosa è semplicissimo. Il problema principale è che è troppo complesso. All'inizio ci sono così tante funzionalità/funzioni che è opprimente. Si passa molto tempo solo a cercare di capire come funzionano le cose. Inoltre, la velocità può essere frustrante: a volte le pagine impiegano un'eternità a caricarsi...

Quello che mi piace di più è che puoi vedere tutto in un unico posto. Creare attività, monitorarle e capire chi è responsabile di cosa è semplicissimo. Il problema principale è che è troppo complesso. All'inizio ci sono così tante funzionalità/funzioni che è opprimente. Si passa molto tempo solo a cercare di capire come funzionano le cose. Inoltre, la velocità può essere frustrante: a volte le pagine impiegano un'eternità a caricarsi...

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

8. Oracle Primavera (ideale per la pianificazione di progetti di costruzione complessi)

tramite Oracle

Oracle Primavera è progettato per progetti complessi, con migliaia di parti in movimento e dipendenze che si verificano contemporaneamente. Funziona al meglio per l'analisi dei rischi, aiutando i team a individuare potenziali ostacoli prima che diventino problemi reali.

Non è lo strumento più facile da usare, ma il suo livello di dettaglio è ottimo se gestisci infrastrutture su larga scala o iniziative ad alto rischio. Uno dei suoi punti di forza è mostrare lo stato di avanzamento rispetto al piano originale, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali problemi e correggere la rotta con sicurezza.

Migliori funzionalità/funzioni di Oracle Primavera

Modella scenari ipotetici per testare i piani di progetto prima di bloccare risorse o sequenze temporali

Tieni traccia delle metriche del valore acquisito per individuare tempestivamente eventuali problemi relativi al budget o alla pianificazione

Utilizza il punteggio di rischio per valutare i potenziali ritardi sulla base dei dati passati e della probabilità

Genera istogrammi delle risorse per segnalare quando competenze o attrezzature specifiche potrebbero essere sovrautilizzate e adeguati di conseguenza

Limiti di Oracle Primavera

La versione cloud non dispone di alcune funzionalità presenti nell'applicazione desktop

Funzionalità/funzioni di collaborazione limitate per gli stakeholder non tecnici

Prezzi Oracle Primavera

A partire da 100 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)

Quando Oracle Primavera potrebbe essere più adatto di Planforge

Gestisci progetti di costruzione o ingegneria su larga scala con dipendenze complesse

Hai bisogno di modellazione avanzata dei rischi, analisi del percorso critico e gestione del valore acquisito

Hai bisogno di un controllo preciso sui confronti di base e sulle previsioni dei progetti

💡 Suggerimento: integra fin dall'inizio una matrice RACI per chiarire chi è responsabile, chi deve rendere conto, chi deve essere consultato e chi deve essere informato. Ti eviterà di dover puntare il dito contro qualcuno in seguito.

9. Microsoft Project (ideale per i project manager tradizionali)

tramite Microsoft

Grazie alla sua interfaccia familiare, Microsoft Project semplifica le cose fin dall'inizio: se hai già utilizzato altri strumenti Microsoft, ti sentirai subito a tuo agio. È robusto nella gestione di pianificazioni complesse, nel bilanciamento dei carichi di lavoro e nella mappatura dei percorsi critici, in modo che nulla sfugga al controllo.

Grazie ai recenti aggiornamenti cloud, la collaborazione è molto migliorata senza perdere le funzionalità avanzate su cui fanno affidamento gli utenti di lunga data. È perfetto per i team che già utilizzano l'ecosistema Microsoft e che necessitano di strumenti di project management più robusti rispetto a quelli offerti da Planner.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Project

Definisci le dipendenze delle attività utilizzando tipi di relazione finish-to-start, start-to-start e altri basati sui vincoli reali dei progetti

Assegna le risorse ai vari progetti tenendo conto delle percentuali di disponibilità, dei requisiti di competenza e dei costi

Cattura istantanee di riferimento per monitorare le modifiche rispetto ai piani originali man mano che i progetti avanzano

Utilizza il livellamento delle risorse per regolare automaticamente le pianificazioni ed evitare conflitti o colli di bottiglia

Limiti di Microsoft Project

Le funzionalità di collaborazione sono inferiori rispetto alle alternative più recenti di Microsoft Project incentrate sul team

La versione web non dispone delle funzionalità/funzioni avanzate disponibili nell'applicazione desktop e le sue capacità di reportistica richiedono Power BI per analisi più sofisticate

Prezzi di Microsoft Project

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Planner e Project Plan 3: 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Planner e Project Plan 5: 55 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (oltre 1.615 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.020 recensioni)

Quando Microsoft Project potrebbe essere più adatto di Planforge

Ti affidi a una pianificazione dettagliata con dipendenze tra attività e percorsi critici

Vuoi gestire con precisione le risorse su più progetti

Preferisci lavorare all'interno dell'ecosistema Microsoft per una migliore integrazione

Hai bisogno di un monitoraggio di base per misurare le prestazioni del progetto nel tempo

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Questa è l'opinione di un recensore di Capterra sull'utilizzo di Microsoft Project:

Come utente di Microsoft Project, ho trovato il software uno strumento di project management solido e completo...Curva di apprendimento ripida per i principianti a causa della complessità delle funzionalità/funzioni e dell'interfaccia dello strumento. 2. Costi di licenza elevati, soprattutto per i team più piccoli o gli utenti individuali. 3. Funzionalità basate su cloud limitate rispetto ad altre soluzioni di project management...

Come utente di Microsoft Project, ho trovato il software uno strumento di project management solido e completo...Curva di apprendimento ripida per i principianti a causa della complessità delle funzionalità/funzioni dello strumento e dell'interfaccia. 2. Costi di licenza elevati, soprattutto per i team più piccoli o gli utenti individuali. 3. Funzionalità basate su cloud limitate rispetto ad altre soluzioni di project management...

📖 Leggi anche: Smartsheet vs. Microsoft Project: quale strumento di project management è il migliore?

10. Trello (Il migliore per la semplicità visiva con una profondità sorprendente)

via Atlassian

Il layout basato su schede di Trello è intuitivo e semplifica le cose. La maggior parte dei team può iniziare a utilizzarlo con poca o nessuna formazione. È abbastanza flessibile da gestire tutti i tipi di flussi di lavoro, dai calendari dei contenuti alle roadmap dei prodotti, senza costringerti a rivedere il tuo flusso di lavoro attuale.

Uno dei vantaggi principali? Puoi iniziare con le funzionalità di base e poi aggiungere altre funzionalità utilizzando i Power-Up man mano che le tue esigenze crescono. È ottimo per i team che vogliono rimanere collaborativi e organizzati senza utilizzare sistemi di project management eccessivamente complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Implementa la metodologia Kanban con schede intuitive drag-and-drop che rappresentano gli elementi di lavoro che si muovono attraverso le fasi del processo

Estendi le funzionalità tramite Power-up per reportistica sul monitoraggio del tempo, visualizzazioni del calendario o funzionalità di automazione

Crea modelli di bacheca per standardizzare i processi tra i team mantenendo la flessibilità

Utilizza l'automazione Butler per spostare automaticamente le schede, assegnare membri del team o aggiungere etichette in base a trigger

Limiti di Trello

La mappatura delle dipendenze tra le schede non ha una rappresentazione visiva

La gestione delle risorse su più bacheche è impegnativa

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.435 recensioni)

Quando Trello potrebbe essere più adatto di Planforge

Desideri uno strumento leggero e facile da usare per chiunque

Preferisci bacheche visive in stile Kanban per gestire attività e flussi di lavoro

Desideri scalare gradualmente le funzionalità man mano che crescono le esigenze

🔍 Lo sapevi? Nel 1911, Frederick Taylor nel suo Principles of Scientific Management gettò le basi per le odierne metodologie di progetto orientate all'efficienza.

11. Teamwork. com (Ideale per le aziende che offrono servizi ai clienti)

Teamwork. com affronta le sfide uniche che le agenzie e i provider di servizi devono affrontare nella gestione dei progetti dei client. Pone l'accento sulla collaborazione con i client senza esporre le discussioni interne o i dettagli di fatturazione.

Una cosa che spicca è il modo in cui tiene traccia della redditività del progetto collegando le voci relative al tempo direttamente al tuo budget. Puoi vedere esattamente come il tempo impiegato influisce sui profitti. Inoltre, è ottimo per mantenere una linea chiara tra il lavoro fatturabile e quello non fatturabile, rimanendo sempre aggiornato sullo stato di salute del progetto.

Funzionalità/funzioni principali di Teamwork.com

Monitora le ore fatturabili in tempo reale per rispettare il budget e avvisa i responsabili degli account in caso di potenziali superamenti

Crea portali client che condividono gli aggiornamenti dei progetti senza rivelare discussioni interne o dati sensibili

Progetta elenchi di attività e modelli per l'impostazione degli obiettivi per standardizzare i risultati finali e migliorare le stime di tempo e costi

Crea report accurati che mostrano lo stato di avanzamento, le attività cardine e i rischi, personalizzati per garantire la visibilità ai tuoi client

Limiti di Teamwork.com

La collaborazione sui documenti richiede l'integrazione con strumenti esterni

L'automazione avanzata del flusso di lavoro richiede livelli di pianificazione più elevati

Prezzi di Teamwork.com

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: 69,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teamwork.com

G2: 4,4/5 (oltre 1.160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 910 recensioni)

Quando Teamwork.com potrebbe essere più adatto di Planforge

Gestisci progetti rivolti ai client e hai bisogno di strumenti integrati per il monitoraggio del tempo e la fatturazione

Desideri condividere lo stato di avanzamento con i client senza esporre le conversazioni interne

Preferisci il monitoraggio integrato della redditività dei progetti e gli avvisi di budget

Hai bisogno di modelli strutturati e report accurati su misura per la visibilità dei tuoi client

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork.com?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 sulla sua esperienza:

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto... Anche se mi sono abituato rapidamente alle funzioni di base, quando ho voluto sfruttare al massimo le funzionalità/funzioni più avanzate, mi sono reso conto che c'è una curva di apprendimento. Ho dovuto guardare i tutorial e fare delle prove fino a quando non ho trovato il modo migliore per utilizzarlo con la mia attrezzatura.

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto... Anche se mi sono abituato rapidamente alle funzioni di base, quando ho voluto sfruttare al massimo le funzionalità/funzioni più avanzate, mi sono reso conto che c'è una curva di apprendimento. Ho dovuto guardare i tutorial e fare delle prove fino a quando non ho trovato il modo migliore per utilizzarlo con la mia attrezzatura.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per aumentare la produttività (casi d'uso e strumenti)

La tua prossima mossa? ClickUp, ovviamente

Ogni progetto merita un sistema che supporti il modo in cui il tuo team pensa, pianifica e consegna. Gli strumenti dovrebbero semplificare il lavoro, non complicarlo, e aiutare i team a rimanere concentrati senza continui cambi di contesto.

Ora che hai compreso le diverse alternative a Planforge, puoi fare una scelta informata. Naturalmente, ti consigliamo ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, per riunire tutto in un unico posto.

Dalla pianificazione delle risorse al monitoraggio degli obiettivi e dello stato di avanzamento, ClickUp consente di rispondere più rapidamente, servire meglio i clienti e ottenere maggiori risultati senza cambiare strumento.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅